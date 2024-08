Cna turismo e commercio: ripensare la tassa di soggiorno Continua il dibattito sulla tassa di soggiorno. Infatti Cna turismo e commercio ritiene opportuno rimodulare l’applicazione della tassa di soggiorno in particolare per la fascia più bassa di prezzo. A tal proposito propone di limitare a non oltre cinque euro l’importo della tassa di soggiorno per le camere dal costo fino a 200 euro. “È corretto applicare la tassa in base al costo della camera, secondo una nostra richiesta, ma nel contempo è doveroso tutelare le fasce più basse di prezzo e di conseguenza il turismo familiare. Il gettito della tassa, inoltre, dev’essere imprescindibilmente vincolato ai servizi legati al turismo, a esempio la riqualificazione di luoghi connessi alla mobilità, dalle stazioni ferroviarie agli aeroporti e ai porti”. Condividi

