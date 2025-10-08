Cerimonia d’apertura di Ttg di Rimini. Si parla e si canta Main Arena Ttg Rimini ore dodici (circa,) L’intera platea tranne l’ultima fila è riservata alle autorità. Sul cartello c’è scritto RISERVATO, in caratteri 70 e in grassetto, tanto per non sbagliare. I giornalisti si arrangino. Mica devono ascoltare. Mica possono fare domande. È tutto così. Invece di tentare un avvicinamento fra dirigenza e base, c’è una specie di pauroso allontanamento. La cosa non piace (non solo a chi scrive). Mi meraviglio che molti invece di provare un moto di disappunto, puntino verso i vari gruppetti di pseudopotenti per riuscire a scambiare due battute. In questi caso emerge un’umanità basita, senza spina dorsale, piena di confusione e solo attratta dal profumo del potere. In quanto alla presentazione vera e propria che dire? Don Massimo Vecchetti ha detto la sua, anzi l’ha cantata. Il ministro Santanchè ha affermato che bisogna puntare sul turismo di qualità ma alla fine ha elencato i macronumeri del turismo italiano. Quanti milioni di arrivi, quanti milioni di presenze e quanti miliardi di spesa. Cosa, che detta fra di noi, non ha niente a che fare con il turismo di qualità. Questi sono numeri da turismo di massa. Alla fine un nastro da tagliare per inaugurare un’altra fiera marchiata Ttg. La fiera del lusso a Firenze. Le date mi sono sfuggite come del resto lo scopo. Giuseppe Aloe Condividi

Si parla e si canta [post_date] => 2025-10-08T14:08:48+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759932528000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498696 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La presenza di Enjoy Barocco al TTG 2025 segna un nuovo passo nel percorso di crescita e consolidamento della destinazione barocca siciliana. I dati incoraggianti dell’ultima stagione estiva, l’aumento dei flussi internazionali e l’alto livello di soddisfazione dei visitatori confermano la solidità del lavoro svolto dalla DMO e la capacità del territorio di imporsi come meta autentica e sostenibile, capace di attrarre viaggiatori consapevoli e di fidelizzare pubblici diversi. Cristian Del Bono, Destination Manager di Enjoy Barocco: “La partecipazione al TTG Travel Experience rappresenta un’occasione strategica per consolidare il posizionamento di Enjoy Barocco e del territorio che rappresenta tra le principali rotte del turismo culturale ed esperienziale. È un’opportunità per rafforzare il dialogo con buyer e interlocutori qualificati, promuovere nuove sinergie e dare continuità a un progetto condiviso, che punta sulla qualità dell’offerta, sulla coesione territoriale e su una narrazione autentica e contemporanea del Sud Est siciliano”. In questo equilibrio tra innovazione e identità, Enjoy Barocco continua a costruire una narrazione condivisa del territorio, rafforzando la cooperazione tra pubblico e privato e proiettando la Sicilia sud-orientale verso un futuro in cui cultura, accoglienza e sostenibilità diventano pilastri di un turismo maturo, competitivo e autentico. Sentiment e dati dell’estate 2025 La DMO riunisce le cinque città barocche di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina, con l’obiettivo di creare un sistema integrato tra pubblico e privato capace di valorizzare in maniera coordinata e strategica il patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico del territorio. La presenza al TTG si inserisce in un percorso di internazionalizzazione che ha già registrato risultati significativi, come il Fam Trip esperienziale e il Workshop B2B dello scorso luglio, che hanno portato sul territorio cinque giornalisti di rilievo nazionale e internazionale e dieci buyer provenienti da sette Paesi europei, tra cui Germania, Francia e Regno Unito. I dati preliminari dell’estate 2025 offrono segnali incoraggianti per il turismo internazionale nel sud-est siciliano. Secondo l’Osservatorio Turistico di Enjoy Barocco, che monitora l’andamento attraverso la piattaforma Iodah Infinity, nei mesi di maggio-luglio si conferma la tenuta del mercato estero, con trend in crescita dalla Francia e dal Regno Unito, e un incremento significativo dagli Stati Uniti. Si consolida così il radicamento della destinazione tra i visitatori internazionali, testimoniato da una permanenza media di 4,4 giorni. Sebbene il mercato domestico registri una lieve flessione rispetto al 2024, il quadro complessivo restituisce importanti spunti strategici, a partire dalla capacità del territorio di attrarre pubblici nuovi e fidelizzati, anche in un contesto competitivo. Il dato conferma il potenziale dell’area barocca come meta di riferimento di un turismo consapevole, non ‘mordi e fuggi’, propenso a trascorrere più giorni alla scoperta del territorio. Il Destination Reputation Index conferma un elevato gradimento della destinazione, con un punteggio di 88/100 che raggiunge picchi di 94/100 tra le coppie anglosassoni provenienti da Stati Uniti, Regno Unito e Australia. Le famiglie, invece, arrivano soprattutto da mercati vicini come Malta, Portogallo e Polonia. Le prospettive per l’inverno sono incoraggianti: le previsioni sulle vacanze di Natale indicano prezzi e tassi di occupazione sostenuti, pur mantenendo un livello di accessibilità competitivo. Più della metà delle strutture ricettive, infatti, propone politiche di cancellazione flessibili e tariffe per camere doppie al di sotto dei 150 euro, con un numero crescente di offerte promozionali, a conferma dell’attenzione del sistema locale verso l’accoglienza e la sostenibilità economica del soggiorno. Innovazione e comunicazione integrata In vista della stagione 2026, Enjoy Barocco consolida il proprio impegno verso l’innovazione digitale come leva strategica per rafforzare la competitività territoriale. L’Osservatorio Turistico è stato arricchito con una Dashboard di Business Intelligence pensata per supportare concretamente gli operatori locali, offrendo una lettura in tempo reale dei trend di mercato e facilitando decisioni mirate in ambito promozionale e commerciale. Parallelamente, la DMO ha scelto di potenziare gli strumenti di racconto e comunicazione del territorio, investendo in podcast tematici, campagne di influencer marketing, produzioni visive di qualità e in un portale di destinazione completamente riprogettato, oggi dotato di un chatbot AI in grado di fornire informazioni aggiornate, puntuali e personalizzate. Tale strategia integra tecnologia, contenuti e accessibilità, con l’obiettivo di rendere l’esperienza del viaggiatore sempre più fluida, coinvolgente e consapevole. [post_title] => Enjoy Barocco al TTG 2025: la Sicilia barocca tra strategia, dati e innovazione [post_date] => 2025-10-08T14:08:21+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759932501000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498691 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Hotel Capo d’Orso di Palau, il Resort Valle dell’Erica di Santa Teresa Gallura e l’Hotel Marinedda Thalasso & SPA di Isola Rossa, cinque stelle del gruppo sardo Delphina hotels & resorts, si affermano tra le strutture più rappresentative del Nord Sardegna e rafforzano il legame con il mercato americano. Il nuovo spazio espositivo del gruppo al TTG Travel Experience di Rimini racconta i risultati di un 2025 positivo per l’ospitalità gallurese di alta gamma. Cresce infatti la domanda statunitense verso la Sardegna, un trend che Delphina guarda con attenzione anche in vista del nuovo collegamento diretto New York–Olbia, previsto per il 2026 e destinato ad aprire nuove prospettive di sviluppo. L’ospitalità sostenibile e di qualità resta al centro della strategia del gruppo, ambasciatore della Gallura nel mondo. Lo stand di Delphina al TTG, completamente rinnovato, si ispira ai paesaggi e ai profumi del Nord Sardegna, con un progetto curato in collaborazione con due imprese del territorio: Bagatti Wood, per la realizzazione della struttura, e Sgaravatti Group, per la progettazione delle aree verdi. L’Hotel Capo d’Orso e il Resort Valle dell’Erica, entrambi affacciati sul Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, si distinguono per il servizio personalizzato e l’integrazione con l’ambiente naturale. Il 2025 ha segnato importanti riconoscimenti internazionali: il Capo d’Orso è entrato in The Leading Hotels of the World e nel circuito Virtuoso Preferred, mentre il Valle dell’Erica è stato inserito in SELECT Hotels & Resorts di Internova, network che riunisce le migliori strutture di lusso a livello globale. Sulla costa ovest della Gallura, l’Hotel Marinedda Thalasso & SPA di Isola Rossa, unico cinque stelle lungo il tratto costiero tra Alghero e Santa Teresa, è entrato a far parte del circuito Serandipians by Traveller Made®, che seleziona gli hotel di eccellenza a livello internazionale. Delphina conferma così la propria vocazione per un turismo di qualità, fondato sul legame autentico con la natura e sulla valorizzazione delle risorse locali. La Gallura si afferma come destinazione capace di attrarre un pubblico internazionale sempre più attento a esperienze genuine, lontane dall’overtourism e radicate nella cultura mediterranea. [post_title] => Delphina hotels & resorts: la Gallura conquista il mercato americano [post_date] => 2025-10-08T14:05:01+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759932301000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498592 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il progetto “Dimore Amiche”, promosso da Adsi Piemonte e Valle d’Aosta in collaborazione con Fiavet Piemonte, sarà per la prima volta protagonista al Ttg Travel Experience di Rimini, con un proprio spazio all’interno dello stand della Regione Piemonte (pad C - stand 227/314). L’iniziativa, varata lo scorso novembre, punta a mettere in rete oltre 50 dimore storiche private con un’offerta turistica esperienziale, sostenibile e fuori dai circuiti tradizionali. Dodici gli itinerari tematici al momento sviluppati con Fiavet, pensati per piccoli gruppi e orientati al turismo lento, per engtrare nel vivo della Storia e di storie familiari custodite tra affreschi, giardini preziosi e architetture senza tempo. Il progetto, già preso a modello di altre regioni, delinea nuove forme di valorizzazione del patrimonio storico privato, con visite esclusive e percorsi su misura adatti ad un turismo di prossimità ma anche valido ed esclusivo arricchimento per un turismo estero di nicchia. Al Ttg, il 9 ottobre alle 15:30, è previsto un incontro per raccontare l’evoluzione dell’iniziativa e le prospettive di un futuro accordo nazionale tra Adsi e Fiavet. Presente anche la sede nazionale Adsi (pad. A5 – stand 305), dove verrà presentato il portale www.dimorestoricheitaliane.it, hub digitale dedicato alla scoperta delle dimore storiche italiane. Nel 2023 queste strutture hanno accolto oltre 34 milioni di visitatori, confermando il loro valore strategico per un turismo più diffuso e consapevole. [gallery ids="498598,498601,498600"] [post_title] => “Dimore Amiche”, Adsi Piemonte, propone un viaggio autentico nel cuore delle residenze storiche [post_date] => 2025-10-08T14:00:01+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759932001000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498650 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gli agenti di viaggio al centro. Con questo spirito Easy Market, insieme a Thai Airways e all’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese, ha accolto a Rimini una selezione di rappresentanti della distribuzione per una serata presso il Rockisland. “Easy Market – ha spiegato il direttore commerciale Dario Ricchiari- è un contenitore al servizio del trade, che stiamo rendendo sempre più performante. I nostri punti di forza, che fanno la differenza rispetto a molti competitor, sono servizio clienti, infrastruttura tecnologica, una squadra di sales che copre capillarmente il territorio e innovazioni, come il “salvadanaio elettronico” nato durante la pandemia, per supportare e sostenere la crescita delle adv”. Ultimo prodotto in ordine di tempo, il pacchetto dinamico: “Abbiamo introdotto il volo più hotel allargando il raggio anche alle low cost. Presto arriveremo a completamento del progetto inserendo anche Ryanair”. La vera star della serata è stata la Thailandia, come evidenziato dal direttore marketing Italia dell’ente del turismo, Sandro Botticelli, intervenuto insieme alla direttrice Nanthasiri Ronnasiri: “Gli arrivi dal mercato italiano da gennaio a settembre 2025 sono cresciuti del 10% rispetto al corrispondente periodo del 2024 e l’obiettivo è di chiudere a 295.000, mettendo a segno un incremento del 15% rispetto al 2018, il nostro anno migliore”. Tante le frecce all’arco dell’ente: “la stagionalità di un prodotto valido 365 giorni all’anno, un’offerta di strutture a 5 stelle dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, quella “thainess” che rende unica la vacanza”. Vacanza resa ancor più confortevole dai collegamenti di Thai Airways, che quest’anno compie 65 anni di attività. “Con una flotta di 77 aerei e un piano di espansione che prevede 45 nuovi aerei già ordinati a Boeing nel febbraio 2024 più un’pozione su ulteriori 35, l’obiettivo di crescita è ambizioso – ha spiegato il direttore commerciale Italia, Armando Muccifora -. Puntiamo a rafforzare le rotte asiatiche e ad arrivare entro il 2032 al raddoppio della flotta”. Di particolare rilevanza il mercato italiano, servito dal collegamento giornaliero diretto Milano-Bangkok. [post_title] => Easy Market incontra gli adv: Thailandia in primo piano [post_date] => 2025-10-08T09:25:05+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759915505000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498590 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Terrae è la nuova linea di prodotto di Kel 12 che pone al centro le esperienze. In programma a partire dagli inizi del 2026, gli itinerari di Terrae sono infatti pensati per creare una relazione profonda col mondo esplorato, intrecciando ascolto, presenza, ma anche e soprattutto reciprocità. «Si tratta di una selezione di viaggi che invitano alla sensibilità – spiega Angelica Pastorella, sustainability project manager di Kel 12 – pensati per andare oltre l’idea del viaggio come esperienza individuale. Ciò che si vive non rimane infatti patrimonio esclusivo del viaggiatore, ma diventa parte di un flusso che coinvolge comunità, culture, paesaggi ed ecosistemi. La linea Terrae rappresenta così un autentico cambio di prospettiva: l’io si riconosce in un noi collettivo, maturando la consapevolezza di una connessione viva e costante con il mondo che ci circonda e che abitiamo. Sia nello spazio del cammino, sia nella memoria che il tempo trattiene». Finalità della proposta di Kel 12 è la creazione di valore culturale, sociale e ambientale, attraverso il sostegno diretto che i partecipanti offrono ai progetti o alle comunità cui prendono parte. Proprio per questo motivo, la selezione dell’operatore si estende all’intero globo ed è destinata a trasformarsi progressivamente negli anni, in funzione di come evolveranno le esperienze vissute o gli interessi risvegliati. Il calendario 2026 Il calendario della stagione inaugurale 2026, in linea con le odierne aspettative del viaggiatore, conta già otto possibili partenze, ma l’attenzione rivolta a nuove idee, iniziative e progetti resta vigile, pronta a far tesoro anche delle suggestioni e degli interessi condivisi dagli ospiti eticamente più sensibili. L’isola di Socotra, nello Yemen, sarà la prima destinazione di visita (con tour in calendario dal 5 al 14 febbraio 2026 e dal 9 al 18 novembre 2026), ma sono disponibili partenze anche per gli Stati del Kerala e del Karnataka nell’India del Sud (dal 12 al 26 febbraio 2026 e dal 30 novembre al 14 dicembre 2026), per la Sardegna (dal 3 al 10 maggio 2026) e per l’Elba (dal 28 aprile al 2 maggio 2026) , dirette alla regione desertica di Puna in Argentina (dal 7 al 22 maggio 2026) e alle isole Azzorre (dal 5 al 14 giugno 2026), ma anche per il Sudafrica (dal 9 al 22 settembre 2026) e il Vietnam (dal 29 settembre al 13 ottobre 2026). «Ogni esperienza è diversa dall’altra – chiarisce Angelica Pastorella – perché può spaziare da lente camminate tra gli scenari primordiali di Socotra, a percorsi in 4x4 nelle aree più remote, fino all’utilizzo di treni e pullman a basso impatto ambientale in India, per ottimizzare i tempi di spostamento. In alcune località ricorriamo a e-rickshaw o a minivan, come in Sardegna con il Trenino Verde, per garantire una mobilità dolce e sostenibile. L’intento, in ogni caso, è avvicinarsi quanto più possibile allo stile di vita locale, affinché i nostri ospiti possano interagire in maniera autentica con le comunità, lasciando una traccia feconda e condivisa del proprio passaggio». Sotto il profilo ricettivo, le soluzioni proposte puntano a rispettare tanto le abitudini locali quanto le esigenze di comfort necessarie a sostenere il ritmo del viaggio, offrendo la possibilità di vivere diversi livelli di ospitalità all’interno dello stesso itinerario. In Argentina, ad esempio, si alternano soggiorni in finca d’alta quota, pousadas comunitarie, boutique hotel e hostarie familiari, in un percorso che intreccia la vita rurale con esperienze culturali e naturalistiche. [post_title] => Kel 12 lancia la nuova linea di prodotto Terrae [post_date] => 2025-10-07T14:12:35+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759846355000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498597 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_498603" align="alignleft" width="300"] Roberto Gondoli[/caption] Sekurest stringe una nuova partnership con con Partner Solution, software house creatrice di SferaNet, gestionale adottato da migliaia di agenzie di viaggio e tour operator italiani. La collaborazione ha portato all’integrazione tra Sekurest e SferaNet, con l’obiettivo di semplificare la gestione operativa e finanziaria degli operatori della travel industry. Il risultato è un’unica interfaccia per gestire pratiche di viaggio, incassi e pagamenti in modo fluido, sicuro e tracciabile. Grazie a questa partership gli operatori potranno beneficiare di incasso multicanale, pagamenti b2b smart, riconciliazione automatica, reportistica avanzata. L’obiettivo comune è semplificare i processi, ridurre i rischi operativi e migliorare la marginalità delle Agenzie, in un contesto di crescente digitalizzazione dell’intero settore del travel. Uno strumento per le adv «Con questa partnership portiamo il nostro ecosistema di pagamenti direttamente nel cuore operativo delle agenzie – dichiara Carlo Schiavon, co-founder e ceo di Sekurest – . L’integrazione con SferaNet è un passo decisivo per offrire soluzioni semplici, sicure e scalabili a chi vive ogni giorno le sfide del turismo organizzato». «La solidità del software SferaNet nasce da anni di ascolto e vicinanza agli operatori del turismo. La partnership con Sekurest ci consente di mettere a disposizione delle agenzie uno strumento ancora più completo e affidabile, che unisce la nostra esperienza gestionale a soluzioni di pagamento evolute – aggiunge Roberto Gondoli, ceo di Partner Solution -. Un passo che conferma l’impegno di Partner Solution a garantire continuità, efficienza e serenità nella gestione quotidiana». La partnership verrà presentata durante Ttg Travel Experience. Saranno disponibili demo live presso Sekurest (pad. A1, stand 401); Partner Solution (pad. A1, stand 427). [post_title] => Sekurest si allea a Partner Solution [post_date] => 2025-10-07T12:00:25+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759838425000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498511 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Go World presenta la nuova partnership strategica con il dmc Mauritania Desert Voyages, operatore locale con una lunga esperienza nell’organizzazione di tour guidati nel deserto mauritano, e con l’ente del turismo della Mauritania. L’obiettivo della collaborazione è valorizzare la Mauritania come nuova destinazione emergente per il turismo culturale e d’avventura, creando itinerari esclusivi che permettano ai viaggiatori di scoprire l’anima autentica del Paese, tra dune dorate, antiche città carovaniere e i paesaggi del Sahara occidentale. Grazie alla sinergia tra Go World, Mauritania Desert Voyages e l’ente del turismo della Mauritania, verranno sviluppati nuovi programmi di viaggio appositamente per il mercato italiano, con particolare attenzione alla sostenibilità, al rispetto delle comunità locali e alla promozione del patrimonio naturale e culturale mauritano. «Questa partnership rappresenta un passo importante nella nostra strategia di ampliamento dell’offerta verso destinazioni ancora poco conosciute ma di grande fascino – dichiara Ludovico Scortichini, ceo Go World -. Insieme a Mauritania Desert Voyages e all’ente del turismo della Mauritania vogliamo offrire ai viaggiatori italiani esperienze autentiche, sicure e ricche di emozioni nel cuore del Sahara. La Mauritania ha molto da offrire: deserto, cultura e accoglienza. È il momento di farla conoscere al mondo». La collaborazione La collaborazione si concretizzerà con il lancio di itinerari esclusivi Go World in Mauritania e con una campagna di promozione congiunta dedicata alla destinazione. Già a Ttg Travel Experience di Rimini Go World e Mauritania Desert Voyages saranno presenti presso il padiglione C2 | stand 226, dove presenteranno le nuove proposte di viaggio dedicate alla Mauritania. Inoltre, giovedì 8 ottobre alle ore 12 si terrà una conferenza stampa aperta ai giornalisti e agli operatori del settore, durante la quale verranno illustrate le opportunità e le prospettive di questa nuova partnership per lo sviluppo turistico del Paese. [post_title] => Go World, nuova partnership per lo sviluppo di itinerari in Mauritania [post_date] => 2025-10-06T13:54:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759758850000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498458 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_314399" align="alignleft" width="300"] Barcellona[/caption] Princess Cruises ha dato il benvenuto alla sua nuova nave di classe Sphere, Star Princess, per un viaggio inaugurale di 11 giorni nel Mediterraneo occidentale da Barcellona, ​​segnando l'ultima aggiunta alla flotta di 17 navi della compagnia. La nave La nave, come riporta Travelpulse, promette una combinazione di lusso, innovazione e servizio distintivo della compagnia. «Star Princess brilla come una delle navi più grandi e spettacolari che abbiamo mai costruito e diamo il benvenuto con orgoglio agli ospiti per il suo viaggio inaugurale - ha dichiarato Gus Antorcha, presidente di Princess Cruises -. Auguriamo al capitano, agli ufficiali superiori e all'equipaggio della nostra Star Princess tanto successo: che i suoi viaggi siano sicuri, e che possa brillare, come promette il suo nome, nel cielo e sui mari». La Star Princess, con le sue 177.800 tonnellate di stazza, può ospitare fino a 4.300 passeggeri e vanta 30 ristoranti e bar, intrattenimento all'avanguardia e sistemazioni di lusso progettate per garantire comfort e privacy. Il capitano Gennaro Arma di Princess Cruises ha condiviso il suo entusiasmo per il debutto della nave: «Dalla guida del team che l'ha realizzata presso il cantiere navale di Monfalcone, alla guida dell'equipaggio che ora la porta nel suo viaggio inaugurale con i nostri primi ospiti, questo viaggio è un onore per me». Il viaggio inaugurale di 11 giorni (4-15 ottobre 2025) salpa andata e ritorno da Barcellona e comprende soste a Marsiglia, Roma (Civitavecchia), Napoli, Sicilia, Cartagena e Gibilterra. Dopo una crociera di sette giorni nel Mediterraneo, la Star Princess attraverserà l'Atlantico e arriverà a Fort Lauderdale per la sua prima stagione nei Caraibi, compresa la cerimonia ufficiale di battesimo il 6 novembre 2025. Dopo una serie di itinerari nei Caraibi invernali e primaverili, la nave attraverserà il canale di Panama fino a Seattle per una serie di crociere di sette giorni in Alaska nell'estate del 2026 lungo l'Inside Passage. [post_title] => Star Princess, al via il viaggio inaugurale nel Mediterraneo [post_date] => 2025-10-06T11:28:20+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759750100000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "cerimonia dapertura ttg rimini si parla si canta" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":44,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1350,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498689","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Main Arena Ttg Rimini ore dodici (circa,) L'intera platea tranne l'ultima fila è riservata alle autorità. Sul cartello c'è scritto RISERVATO, in caratteri 70 e in grassetto, tanto per non sbagliare. I giornalisti si arrangino. Mica devono ascoltare. Mica possono fare domande.\r

\r

È tutto così. Invece di tentare un avvicinamento fra dirigenza e base, c'è una specie di pauroso allontanamento. La cosa non piace (non solo a chi scrive).\r

\r

Mi meraviglio che molti invece di provare un moto di disappunto, puntino verso i vari gruppetti di pseudopotenti per riuscire a scambiare due battute. In questi caso emerge un'umanità basita, senza spina dorsale, piena di confusione e solo attratta dal profumo del potere.\r

\r

In quanto alla presentazione vera e propria che dire? Don Massimo Vecchetti ha detto la sua, anzi l'ha cantata. Il ministro Santanchè ha affermato che bisogna puntare sul turismo di qualità ma alla fine ha elencato i macronumeri del turismo italiano. Quanti milioni di arrivi, quanti milioni di presenze e quanti miliardi di spesa. Cosa, che detta fra di noi, non ha niente a che fare con il turismo di qualità. Questi sono numeri da turismo di massa.\r

\r

Alla fine un nastro da tagliare per inaugurare un'altra fiera marchiata Ttg. La fiera del lusso a Firenze. Le date mi sono sfuggite come del resto lo scopo.\r

\r

\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Cerimonia d'apertura di Ttg di Rimini. Si parla e si canta","post_date":"2025-10-08T14:08:48+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1759932528000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498696","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La presenza di Enjoy Barocco al TTG 2025 segna un nuovo passo nel percorso di crescita e consolidamento della destinazione barocca siciliana.\r

I dati incoraggianti dell’ultima stagione estiva, l’aumento dei flussi internazionali e l’alto livello di soddisfazione dei visitatori confermano la solidità del lavoro svolto dalla DMO e la capacità del territorio di imporsi come meta autentica e sostenibile, capace di attrarre viaggiatori consapevoli e di fidelizzare pubblici diversi.\r

Cristian Del Bono, Destination Manager di Enjoy Barocco: “La partecipazione al TTG Travel Experience rappresenta un’occasione strategica per consolidare il posizionamento di Enjoy Barocco e del territorio che rappresenta tra le principali rotte del turismo culturale ed esperienziale. È un’opportunità per rafforzare il dialogo con buyer e interlocutori qualificati, promuovere nuove sinergie e dare continuità a un progetto condiviso, che punta sulla qualità dell’offerta, sulla coesione territoriale e su una narrazione autentica e contemporanea del Sud Est siciliano”.\r

In questo equilibrio tra innovazione e identità, Enjoy Barocco continua a costruire una narrazione condivisa del territorio, rafforzando la cooperazione tra pubblico e privato e proiettando la Sicilia sud-orientale verso un futuro in cui cultura, accoglienza e sostenibilità diventano pilastri di un turismo maturo, competitivo e autentico.\r

\r

Sentiment e dati dell’estate 2025\r

La DMO riunisce le cinque città barocche di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina, con l’obiettivo di creare un sistema integrato tra pubblico e privato capace di valorizzare in maniera coordinata e strategica il patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico del territorio. La presenza al TTG si inserisce in un percorso di internazionalizzazione che ha già registrato risultati significativi, come il Fam Trip esperienziale e il Workshop B2B dello scorso luglio, che hanno portato sul territorio cinque giornalisti di rilievo nazionale e internazionale e dieci buyer provenienti da sette Paesi europei, tra cui Germania, Francia e Regno Unito.\r

I dati preliminari dell’estate 2025 offrono segnali incoraggianti per il turismo internazionale nel sud-est siciliano. Secondo l’Osservatorio Turistico di Enjoy Barocco, che monitora l’andamento attraverso la piattaforma Iodah Infinity, nei mesi di maggio-luglio si conferma la tenuta del mercato estero, con trend in crescita dalla Francia e dal Regno Unito, e un incremento significativo dagli Stati Uniti. Si consolida così il radicamento della destinazione tra i visitatori internazionali, testimoniato da una permanenza media di 4,4 giorni. Sebbene il mercato domestico registri una lieve flessione rispetto al 2024, il quadro complessivo restituisce importanti spunti strategici, a partire dalla capacità del territorio di attrarre pubblici nuovi e fidelizzati, anche in un contesto competitivo.\r

Il dato conferma il potenziale dell’area barocca come meta di riferimento di un turismo consapevole, non ‘mordi e fuggi’, propenso a trascorrere più giorni alla scoperta del territorio.\r

Il Destination Reputation Index conferma un elevato gradimento della destinazione, con un punteggio di 88/100 che raggiunge picchi di 94/100 tra le coppie anglosassoni provenienti da Stati Uniti, Regno Unito e Australia. Le famiglie, invece, arrivano soprattutto da mercati vicini come Malta, Portogallo e Polonia. Le prospettive per l’inverno sono incoraggianti: le previsioni sulle vacanze di Natale indicano prezzi e tassi di occupazione sostenuti, pur mantenendo un livello di accessibilità competitivo. Più della metà delle strutture ricettive, infatti, propone politiche di cancellazione flessibili e tariffe per camere doppie al di sotto dei 150 euro, con un numero crescente di offerte promozionali, a conferma dell’attenzione del sistema locale verso l’accoglienza e la sostenibilità economica del soggiorno.\r

\r

Innovazione e comunicazione integrata\r

In vista della stagione 2026, Enjoy Barocco consolida il proprio impegno verso l’innovazione digitale come leva strategica per rafforzare la competitività territoriale. L’Osservatorio Turistico è stato arricchito con una Dashboard di Business Intelligence pensata per supportare concretamente gli operatori locali, offrendo una lettura in tempo reale dei trend di mercato e facilitando decisioni mirate in ambito promozionale e commerciale.\r

Parallelamente, la DMO ha scelto di potenziare gli strumenti di racconto e comunicazione del territorio, investendo in podcast tematici, campagne di influencer marketing, produzioni visive di qualità e in un portale di destinazione completamente riprogettato, oggi dotato di un chatbot AI in grado di fornire informazioni aggiornate, puntuali e personalizzate.\r

Tale strategia integra tecnologia, contenuti e accessibilità, con l’obiettivo di rendere l’esperienza del viaggiatore sempre più fluida, coinvolgente e consapevole.","post_title":"Enjoy Barocco al TTG 2025: la Sicilia barocca tra strategia, dati e innovazione","post_date":"2025-10-08T14:08:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1759932501000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498691","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Hotel Capo d’Orso di Palau, il Resort Valle dell’Erica di Santa Teresa Gallura e l’Hotel Marinedda Thalasso & SPA di Isola Rossa, cinque stelle del gruppo sardo Delphina hotels & resorts, si affermano tra le strutture più rappresentative del Nord Sardegna e rafforzano il legame con il mercato americano.\r

\r

Il nuovo spazio espositivo del gruppo al TTG Travel Experience di Rimini racconta i risultati di un 2025 positivo per l’ospitalità gallurese di alta gamma. Cresce infatti la domanda statunitense verso la Sardegna, un trend che Delphina guarda con attenzione anche in vista del nuovo collegamento diretto New York–Olbia, previsto per il 2026 e destinato ad aprire nuove prospettive di sviluppo. L’ospitalità sostenibile e di qualità resta al centro della strategia del gruppo, ambasciatore della Gallura nel mondo.\r

\r

Lo stand di Delphina al TTG, completamente rinnovato, si ispira ai paesaggi e ai profumi del Nord Sardegna, con un progetto curato in collaborazione con due imprese del territorio: Bagatti Wood, per la realizzazione della struttura, e Sgaravatti Group, per la progettazione delle aree verdi.\r

\r

L’Hotel Capo d’Orso e il Resort Valle dell’Erica, entrambi affacciati sul Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, si distinguono per il servizio personalizzato e l’integrazione con l’ambiente naturale. Il 2025 ha segnato importanti riconoscimenti internazionali: il Capo d’Orso è entrato in The Leading Hotels of the World e nel circuito Virtuoso Preferred, mentre il Valle dell’Erica è stato inserito in SELECT Hotels & Resorts di Internova, network che riunisce le migliori strutture di lusso a livello globale.\r

\r

Sulla costa ovest della Gallura, l’Hotel Marinedda Thalasso & SPA di Isola Rossa, unico cinque stelle lungo il tratto costiero tra Alghero e Santa Teresa, è entrato a far parte del circuito Serandipians by Traveller Made®, che seleziona gli hotel di eccellenza a livello internazionale.\r

\r

Delphina conferma così la propria vocazione per un turismo di qualità, fondato sul legame autentico con la natura e sulla valorizzazione delle risorse locali. La Gallura si afferma come destinazione capace di attrarre un pubblico internazionale sempre più attento a esperienze genuine, lontane dall’overtourism e radicate nella cultura mediterranea.","post_title":"Delphina hotels & resorts: la Gallura conquista il mercato americano","post_date":"2025-10-08T14:05:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1759932301000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498592","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il progetto “Dimore Amiche”, promosso da Adsi Piemonte e Valle d’Aosta in collaborazione con Fiavet Piemonte, sarà per la prima volta protagonista al Ttg Travel Experience di Rimini, con un proprio spazio all’interno dello stand della Regione Piemonte (pad C - stand 227/314). \r

L’iniziativa, varata lo scorso novembre, punta a mettere in rete oltre 50 dimore storiche private con un’offerta turistica esperienziale, sostenibile e fuori dai circuiti tradizionali. Dodici gli itinerari tematici al momento sviluppati con Fiavet, pensati per piccoli gruppi e orientati al turismo lento, per engtrare nel vivo della Storia e di storie familiari custodite tra affreschi, giardini preziosi e architetture senza tempo. \r

Il progetto, già preso a modello di altre regioni, delinea nuove forme di valorizzazione del patrimonio storico privato, con visite esclusive e percorsi su misura adatti ad un turismo di prossimità ma anche valido ed esclusivo arricchimento per un turismo estero di nicchia. Al Ttg, il 9 ottobre alle 15:30, è previsto un incontro per raccontare l’evoluzione dell’iniziativa e le prospettive di un futuro accordo nazionale tra Adsi e Fiavet.\r

Presente anche la sede nazionale Adsi (pad. A5 – stand 305), dove verrà presentato il portale www.dimorestoricheitaliane.it, hub digitale dedicato alla scoperta delle dimore storiche italiane. Nel 2023 queste strutture hanno accolto oltre 34 milioni di visitatori, confermando il loro valore strategico per un turismo più diffuso e consapevole.\r

[gallery ids=\"498598,498601,498600\"]","post_title":"“Dimore Amiche”, Adsi Piemonte, propone un viaggio autentico nel cuore delle residenze storiche","post_date":"2025-10-08T14:00:01+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1759932001000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498650","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli agenti di viaggio al centro. Con questo spirito Easy Market, insieme a Thai Airways e all’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese, ha accolto a Rimini una selezione di rappresentanti della distribuzione per una serata presso il Rockisland.\r

\r

“Easy Market – ha spiegato il direttore commerciale Dario Ricchiari- è un contenitore al servizio del trade, che stiamo rendendo sempre più performante. I nostri punti di forza, che fanno la differenza rispetto a molti competitor, sono servizio clienti, infrastruttura tecnologica, una squadra di sales che copre capillarmente il territorio e innovazioni, come il “salvadanaio elettronico” nato durante la pandemia, per supportare e sostenere la crescita delle adv”.\r

\r

Ultimo prodotto in ordine di tempo, il pacchetto dinamico: “Abbiamo introdotto il volo più hotel allargando il raggio anche alle low cost. Presto arriveremo a completamento del progetto inserendo anche Ryanair”.\r

\r

La vera star della serata è stata la Thailandia, come evidenziato dal direttore marketing Italia dell’ente del turismo, Sandro Botticelli, intervenuto insieme alla direttrice Nanthasiri Ronnasiri: “Gli arrivi dal mercato italiano da gennaio a settembre 2025 sono cresciuti del 10% rispetto al corrispondente periodo del 2024 e l’obiettivo è di chiudere a 295.000, mettendo a segno un incremento del 15% rispetto al 2018, il nostro anno migliore”.\r

\r

Tante le frecce all’arco dell’ente: “la stagionalità di un prodotto valido 365 giorni all’anno, un’offerta di strutture a 5 stelle dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, quella “thainess” che rende unica la vacanza”.\r

\r

Vacanza resa ancor più confortevole dai collegamenti di Thai Airways, che quest’anno compie 65 anni di attività. “Con una flotta di 77 aerei e un piano di espansione che prevede 45 nuovi aerei già ordinati a Boeing nel febbraio 2024 più un’pozione su ulteriori 35, l’obiettivo di crescita è ambizioso – ha spiegato il direttore commerciale Italia, Armando Muccifora -. Puntiamo a rafforzare le rotte asiatiche e ad arrivare entro il 2032 al raddoppio della flotta”. Di particolare rilevanza il mercato italiano, servito dal collegamento giornaliero diretto Milano-Bangkok.","post_title":"Easy Market incontra gli adv: Thailandia in primo piano","post_date":"2025-10-08T09:25:05+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1759915505000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498590","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Terrae è la nuova linea di prodotto di Kel 12 che pone al centro le esperienze. In programma a partire dagli inizi del 2026, gli itinerari di Terrae sono infatti pensati per creare una relazione profonda col mondo esplorato, intrecciando ascolto, presenza, ma anche e soprattutto reciprocità.\r

\r

«Si tratta di una selezione di viaggi che invitano alla sensibilità – spiega Angelica Pastorella, sustainability project manager di Kel 12 – pensati per andare oltre l’idea del viaggio come esperienza individuale. Ciò che si vive non rimane infatti patrimonio esclusivo del viaggiatore, ma diventa parte di un flusso che coinvolge comunità, culture, paesaggi ed ecosistemi. La linea Terrae rappresenta così un autentico cambio di prospettiva: l’io si riconosce in un noi collettivo, maturando la consapevolezza di una connessione viva e costante con il mondo che ci circonda e che abitiamo. Sia nello spazio del cammino, sia nella memoria che il tempo trattiene».\r

Finalità della proposta di Kel 12 è la creazione di valore culturale, sociale e ambientale, attraverso il sostegno diretto che i partecipanti offrono ai progetti o alle comunità cui prendono parte. Proprio per questo motivo, la selezione dell’operatore si estende all’intero globo ed è destinata a trasformarsi progressivamente negli anni, in funzione di come evolveranno le esperienze vissute o gli interessi risvegliati.\r

\r

Il calendario 2026\r

Il calendario della stagione inaugurale 2026, in linea con le odierne aspettative del viaggiatore, conta già otto possibili partenze, ma l’attenzione rivolta a nuove idee, iniziative e progetti resta vigile, pronta a far tesoro anche delle suggestioni e degli interessi condivisi dagli ospiti eticamente più sensibili. L’isola di Socotra, nello Yemen, sarà la prima destinazione di visita (con tour in calendario dal 5 al 14 febbraio 2026 e dal 9 al 18 novembre 2026), ma sono disponibili partenze anche per gli Stati del Kerala e del Karnataka nell’India del Sud (dal 12 al 26 febbraio 2026 e dal 30 novembre al 14 dicembre 2026), per la Sardegna (dal 3 al 10 maggio 2026) e per l’Elba (dal 28 aprile al 2 maggio 2026) , dirette alla regione desertica di Puna in Argentina (dal 7 al 22 maggio 2026) e alle isole Azzorre (dal 5 al 14 giugno 2026), ma anche per il Sudafrica (dal 9 al 22 settembre 2026) e il Vietnam (dal 29 settembre al 13 ottobre 2026).\r

«Ogni esperienza è diversa dall’altra – chiarisce Angelica Pastorella – perché può spaziare da lente camminate tra gli scenari primordiali di Socotra, a percorsi in 4x4 nelle aree più remote, fino all’utilizzo di treni e pullman a basso impatto ambientale in India, per ottimizzare i tempi di spostamento. In alcune località ricorriamo a e-rickshaw o a minivan, come in Sardegna con il Trenino Verde, per garantire una mobilità dolce e sostenibile. L’intento, in ogni caso, è avvicinarsi quanto più possibile allo stile di vita locale, affinché i nostri ospiti possano interagire in maniera autentica con le comunità, lasciando una traccia feconda e condivisa del proprio passaggio».\r

\r

Sotto il profilo ricettivo, le soluzioni proposte puntano a rispettare tanto le abitudini locali quanto le esigenze di comfort necessarie a sostenere il ritmo del viaggio, offrendo la possibilità di vivere diversi livelli di ospitalità all’interno dello stesso itinerario. In Argentina, ad esempio, si alternano soggiorni in finca d’alta quota, pousadas comunitarie, boutique hotel e hostarie familiari, in un percorso che intreccia la vita rurale con esperienze culturali e naturalistiche.\r

","post_title":"Kel 12 lancia la nuova linea di prodotto Terrae","post_date":"2025-10-07T14:12:35+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759846355000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498597","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_498603\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Roberto Gondoli[/caption]\r

\r

Sekurest stringe una nuova partnership con con Partner Solution, software house creatrice di SferaNet, gestionale adottato da migliaia di agenzie di viaggio e tour operator italiani.\r

\r

La collaborazione ha portato all’integrazione tra Sekurest e SferaNet, con l’obiettivo di semplificare la gestione operativa e finanziaria degli operatori della travel industry. Il risultato è un’unica interfaccia per gestire pratiche di viaggio, incassi e pagamenti in modo fluido, sicuro e tracciabile.\r

\r

Grazie a questa partership gli operatori potranno beneficiare di incasso multicanale, pagamenti b2b smart, riconciliazione automatica, reportistica avanzata.\r

\r

L’obiettivo comune è semplificare i processi, ridurre i rischi operativi e migliorare la marginalità delle Agenzie, in un contesto di crescente digitalizzazione dell’intero settore del travel.\r

Uno strumento per le adv\r

«Con questa partnership portiamo il nostro ecosistema di pagamenti direttamente nel cuore operativo delle agenzie – dichiara Carlo Schiavon, co-founder e ceo di Sekurest – . L’integrazione con SferaNet è un passo decisivo per offrire soluzioni semplici, sicure e scalabili a chi vive ogni giorno le sfide del turismo organizzato».\r

\r

«La solidità del software SferaNet nasce da anni di ascolto e vicinanza agli operatori del turismo. La partnership con Sekurest ci consente di mettere a disposizione delle agenzie uno strumento ancora più completo e affidabile, che unisce la nostra esperienza gestionale a soluzioni di pagamento evolute – aggiunge Roberto Gondoli, ceo di Partner Solution -. Un passo che conferma l’impegno di Partner Solution a garantire continuità, efficienza e serenità nella gestione quotidiana».\r

\r

La partnership verrà presentata durante Ttg Travel Experience. Saranno disponibili demo live presso Sekurest (pad. A1, stand 401); Partner Solution (pad. A1, stand 427).\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Sekurest si allea a Partner Solution","post_date":"2025-10-07T12:00:25+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1759838425000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498511","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Go World presenta la nuova partnership strategica con il dmc Mauritania Desert Voyages, operatore locale con una lunga esperienza nell’organizzazione di tour guidati nel deserto mauritano, e con l’ente del turismo della Mauritania. L’obiettivo della collaborazione è valorizzare la Mauritania come nuova destinazione emergente per il turismo culturale e d’avventura, creando itinerari esclusivi che permettano ai viaggiatori di scoprire l’anima autentica del Paese, tra dune dorate, antiche città carovaniere e i paesaggi del Sahara occidentale.\r

\r

Grazie alla sinergia tra Go World, Mauritania Desert Voyages e l’ente del turismo della Mauritania, verranno sviluppati nuovi programmi di viaggio appositamente per il mercato italiano, con particolare attenzione alla sostenibilità, al rispetto delle comunità locali e alla promozione del patrimonio naturale e culturale mauritano.\r

\r

«Questa partnership rappresenta un passo importante nella nostra strategia di ampliamento dell’offerta verso destinazioni ancora poco conosciute ma di grande fascino – dichiara Ludovico Scortichini, ceo Go World -. Insieme a Mauritania Desert Voyages e all’ente del turismo della Mauritania vogliamo offrire ai viaggiatori italiani esperienze autentiche, sicure e ricche di emozioni nel cuore del Sahara. La Mauritania ha molto da offrire: deserto, cultura e accoglienza. È il momento di farla conoscere al mondo».\r

La collaborazione\r

La collaborazione si concretizzerà con il lancio di itinerari esclusivi Go World in Mauritania e con una campagna di promozione congiunta dedicata alla destinazione. Già a Ttg Travel Experience di Rimini Go World e Mauritania Desert Voyages saranno presenti presso il padiglione C2 | stand 226, dove presenteranno le nuove proposte di viaggio dedicate alla Mauritania.\r

\r

Inoltre, giovedì 8 ottobre alle ore 12 si terrà una conferenza stampa aperta ai giornalisti e agli operatori del settore, durante la quale verranno illustrate le opportunità e le prospettive di questa nuova partnership per lo sviluppo turistico del Paese.","post_title":"Go World, nuova partnership per lo sviluppo di itinerari in Mauritania","post_date":"2025-10-06T13:54:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759758850000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498458","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_314399\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Barcellona[/caption]\r

\r

Princess Cruises ha dato il benvenuto alla sua nuova nave di classe Sphere, Star Princess, per un viaggio inaugurale di 11 giorni nel Mediterraneo occidentale da Barcellona, ​​segnando l'ultima aggiunta alla flotta di 17 navi della compagnia. \r

La nave\r

La nave, come riporta Travelpulse, promette una combinazione di lusso, innovazione e servizio distintivo della compagnia. «Star Princess brilla come una delle navi più grandi e spettacolari che abbiamo mai costruito e diamo il benvenuto con orgoglio agli ospiti per il suo viaggio inaugurale - ha dichiarato Gus Antorcha, presidente di Princess Cruises -. Auguriamo al capitano, agli ufficiali superiori e all'equipaggio della nostra Star Princess tanto successo: che i suoi viaggi siano sicuri, e che possa brillare, come promette il suo nome, nel cielo e sui mari».\r

\r

La Star Princess, con le sue 177.800 tonnellate di stazza, può ospitare fino a 4.300 passeggeri e vanta 30 ristoranti e bar, intrattenimento all'avanguardia e sistemazioni di lusso progettate per garantire comfort e privacy. Il capitano Gennaro Arma di Princess Cruises ha condiviso il suo entusiasmo per il debutto della nave: «Dalla guida del team che l'ha realizzata presso il cantiere navale di Monfalcone, alla guida dell'equipaggio che ora la porta nel suo viaggio inaugurale con i nostri primi ospiti, questo viaggio è un onore per me».\r

\r

Il viaggio inaugurale di 11 giorni (4-15 ottobre 2025) salpa andata e ritorno da Barcellona e comprende soste a Marsiglia, Roma (Civitavecchia), Napoli, Sicilia, Cartagena e Gibilterra.\r

\r

Dopo una crociera di sette giorni nel Mediterraneo, la Star Princess attraverserà l'Atlantico e arriverà a Fort Lauderdale per la sua prima stagione nei Caraibi, compresa la cerimonia ufficiale di battesimo il 6 novembre 2025. Dopo una serie di itinerari nei Caraibi invernali e primaverili, la nave attraverserà il canale di Panama fino a Seattle per una serie di crociere di sette giorni in Alaska nell'estate del 2026 lungo l'Inside Passage.\r

","post_title":"Star Princess, al via il viaggio inaugurale nel Mediterraneo","post_date":"2025-10-06T11:28:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759750100000]}]}}