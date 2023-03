Bankitalia: il turismo fa crescere la bilancia economica del nostro Paese Anche Bankitalia certifica la forza e la potenza del turismo in Italia. Infatti la ripresa del turismo ha spinto, nel 2022, l’avanzo della bilancia del settore del nostro paese. Come si ricava dai dati della Banca d’Italia ha toccato 17,1 miliardi (0,9% del Pil), quasi doppio rispetto al 2021 e appena inferiore al surplus nel 2019 (1,0% Pil). Sia le entrate sia le uscite turistiche sono pressoché raddoppiate rispetto al 2021. I viaggi per vacanza hanno “recuperato in larga parte il forte calo registrato durante la pandemia sia dal lato della spesa degli stranieri in Italia sia da quello della spesa dei viaggiatori italiani all’estero, mentre gli afflussi per lavoro sono già rientrati sui valori del 2019”. Questi sono i valori in campo. Ora non si capisce il motivo per il quale il turismo è sempre considerata una funzione secondaria dell’industria e dell’economia nazionale. C’è qualcosa che non funziona ancora nella percezione e nell’approccio al settore che in altri Paesi europei è stato risolto brillantemente.

[post_title] => Bankitalia: il turismo fa crescere la bilancia economica del nostro Paese [post_date] => 2023-03-13T10:53:36+00:00 \r

L'elenco stilato dal Ministero della cultura e del turismo comprende inoltre Francia, Grecia, Spagna, Danimarca e Brasile.\r

\r

Le ricerche di viaggi all'estero sono aumentate del 77% dopo la notizia della fine della politica Covid zero e anche il numero di richieste di visti turistici per i Paesi collegati è aumentato di oltre quattro volte, come riporta The Paper, citando i dati della piattaforma di viaggi online Tongcheng Travel. Paesi come Vietnam, Italia, Serbia, Francia e Spagna sono tra le destinazioni più richieste.\r

\r

Il mercato cinese dei viaggi di gruppo all'estero è stato bloccato all'inizio del 2020 a causa della pandemia e il primo programma pilota per la ripresa dei viaggi outgoing è stato varato lo scorso 6 febbraio, verso un gruppo di 20 Paesi.","post_title":"Cina: via libera dal 15 marzo ai viaggi di gruppo verso altri 40 Paesi, Italia inclusa","post_date":"2023-03-13T14:44:45+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1678718685000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441373","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una beauty tax, anche di entità importante: un contributo per la cultura da chiedere ai turisti in arrivo in Italia, per garantire la sicurezza e la protezione del territorio. E' la provocazione lanciata da Elisabetta Fabri sul palco del primo forum sull'ospitalità di Pambianco. Certo, poi, occorrerà capire e vigilare su come verranno utilizzati questi fondi, ha aggiunto la presidente e a.d. di Starhotels, \"ma il nostro Paese va considerato come un prodotto di alta gamma situato purtroppo su un territorio morfologicamente fragile. E in quanto tale non può assolutamente sopportare a lungo flussi di overtourism eccessivi\".\r

\r

L'ideale, per Elisabetta Fabri, è che ci si concentrasse non tanto sul numero, quanto sul valore delle presenze turistiche: \"Non è solo una questione di fatturato. Perché non si può pensare di escludere i viaggiatori senza grandi budget. Quello che si può però senz'altro fare è favorire la destagionalizzazione, deviando i flussi anche al di fuori dei momenti di picco. Altrimenti l'overtourism rischia di farci perdere l'identità: il nostro caratteristico lifestyle che rende la Penisola una vera meta da sogno, più appetibile di qualsiasi forma di lusso ostentato\".\r

\r

In linea con tale approccio, Starhotels ha peraltro adottato da tempo una policy acquisti che per i propri hotel garantisce forniture al 90% italiane. Il gruppo, che ha appena annunciato numeri record per il 2022, con un fatturato totale di 241 milioni di euro e margini operativi lordi per 80 milioni (ebitda), punta ora a crescere ulteriormente con l'obiettivo dei 300 milioni che appare non così lontano: \"Io sono ambiziosa per natura - ha sottolineato Elisabetta Fabri -. Per di più la ripartenza è stata fortissima: il 2022 si è chiuso con cifre mai viste prima. E questo nonostante i primi quattro mesi siano andati a rilento, a causa della variante Omicron\".\r

\r

In termini di progetti futuri, infine, l'idea è quella di espandersi soprattutto tramite accordi di gestione: \"Un modo per velocizzare lo sviluppo, andando oltre le acquisizioni dirette\". La società è stata quindi recentemente scissa in due parti: una si occupa degli hotel italiani di proprietà, l'altra di quelli all'estero e appunto delle gestioni. A cominciare dal Gabrielli di Venezia, che è stato affidato al gruppo fiorentino da una famiglia alle redini della struttura per oltre 150 anni. \"La sfida, in questi casi, non è tanto data dalla competizione delle grandi catene internazionali - ha concluso Elisabetta Fabri -, quanto dai risvolti psicologici che deve affrontare chi, spesso dopo tanti anni, si decide ad affidare la conduzione della propria struttura a una società esterna. Per questo motivo, seppure in teoria abbiamo soglie e dimensioni minime da rispettare, siamo pronti a cogliere qualsiasi opportunità con i fondamentali a posto. E anche se oggi i nostri indirizzi sono tutti in città, non escludiamo la possibilità di aprire un giorno ai resort. Ma per questo, onestamente, ci dobbiamo ancora attrezzare\".","post_title":"Fabri, Starhotels: una beauty tax per salvare il turismo italiano","post_date":"2023-03-13T14:13:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1678716790000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441374","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Volete un’idea per una vacanza indimenticabile? Per un’esperienza che soddisfi il vostro legittimo bisogno di relax, ma che allo stesso tempo risulti anche una vacanza attiva, sia dal punto di vista sportivo che culturale? Bene, la risposta a queste richieste è un soggiorno in Val Passiria, una delle valli paesaggisticamente più belle di tutto il territorio dell’Alto Adige.\r

\r

L’ideale punto di partenza per una vacanza da sogno è prenotare un soggiorno in un birrificio con pernottamento; qui, in questo accogliente e sorprendente hotel-birrificio potrete apprezzare la squisita ospitalità altoatesina, gustare una cucina raffinata accompagnando le prelibate specialità altoatesino con del vino pregiato o con della birra di eccezionale qualità prodotta in proprio. Ora che avete stabilito la vostra “base”, potrete partire alla scoperta delle meraviglie della valle.\r

Vacanze in Val Passiria: escursioni, sci e natura\r

Geograficamente parlando, la Passeiertal (questa è la denominazione tedesca della Val Passiria) è una valle alpina altoatesina situata a nord-est di Merano (una delle città termali più rinomate d’Europa) tra le Alpi Venoste e le Alpi dello Stubai. In questa valle vi sono località turisticamente molto importanti fra cui ricordiamo in particolare San Martino in Passiria, Moso in Passiria, Caines, Tirolo e Scena. Una parte della valle è compresa nel parco naturale Gruppo di Tessa, area delimitata dalla Val Venosta e dalla Val Senales a ovest, dalla Val Passiria a est e dalla cresta dell’arco alpino sul versante settentrionale.\r

\r

Chi ama la montagna, troverà nella Val Passiria un vero e proprio paradiso; da queste parti, infatti, vi sono sentieri adatti per facili passeggiate, adatte a color che viaggiano con dei bambini, ma anche percorsi che possono mettere a dura prova persino i trekker molto esperti e allenati. Vi sono diverse possibilità anche per chi ama le arrampicate.\r

\r

Gli amanti dell’adrenalina non resteranno delusi; in Val Passiria si possono praticare sport impegnativi come il parapendio oppure il rafting o il canyoning nelle gole del fiume Passirio.\r

\r

Chi invece ama gli sport più rilassanti può divertirsi con interminabili partite a golf, magari nel bellissimo campo a 18 buche Passiria. Merano in località San Martino.\r

\r

La Val Passiria è in grado di accontentare anche tutti coloro che amano la neve e prediligono gli sport invernali: scialpinismo, sci di fondo, snowboard, slittino, ciaspolate possono essere praticati nelle stazioni sciistiche Plan e Racines Giovo.\r

\r

I più audaci possono tentare l’arrampicata sulla torre di ghiaccio di Corvara in Passiria, uno dei più importanti impianti di arrampicata su ghiaccio di tutto il continente europeo.\r

\r

Chi ama i fenomeni naturali può recarsi nei pressi di Caines, da qui potrà partire per percorrere il noto sentiero delle “piramidi di terra”, un interessante fenomeno geologico; è una gita molto piacevole per le famiglie e che piacerà moltissimo ai bambini e non solo.\r

\r

Per gli appassionati di storia, una meta interessante è Castel Giovo a San Leonardo in Passiria, un complesso tardo-medievale aperto nel corso della stagione estiva. Poco distante al castello, e meritevole di una visita, è la piccola chiesa gotica di Santa Croce. Chi si reca al castello può anche approfittarne per fare la Passeggiata del Sole che parte dal centro di San Leonardo.\r

\r

Un altro suggerimento è una visita al Bunker Mooseum, a Moso in Passiria, al quale fa da cornice un bunker che fu costruito dall’esercito italiano negli anni Quaranta del XX sec. Nel museo vi sono interessanti aree espositive dedicate alla preistoria, all’evoluzione degli insediamenti nella valle, alle scienze della terra e alla geologia e molto altro ancora.\r

\r

Infine, altamente consigliata è una visita alla bellissima città di Merano che dista circa 25 minuti di auto da San Martino in Passiria. In questa splendida città termale potrete fare una bella passeggiata lungo i portici e sbizzarrirvi nello shopping; da non perdere anche le promenade meranesi lungo il Passirio; consigliatissima anche una visita ai giardini botanici di Castel Trauttmansdorff. ","post_title":"Vacanze in Val Passiria: un’esperienza che non dimenticherete","post_date":"2023-03-13T13:37:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio","informazione-pr"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio","Informazione PR"],"post_tag":["alto-adige","bunker-mooseum","caines","castel-giovo","castel-trauttmansdorff","golf-alto-adige","golf-val-passiria","hotel-birrificio","merano","moso-in-passiria","piramidi-di-terra","rafting-val-passiria","san-martino-in-passiria","scena-alto-adige","tirolo","torre-di-ghiaccio-di-corvara-in-passiria","trekking","val-passiria"],"post_tag_name":["Alto Adige","Bunker Mooseum","Caines","Castel Giovo","Castel Trauttmansdorff","golf alto adige","golf Val Passiria","hotel birrificio","merano","Moso in Passiria","piramidi di terra","rafting Val Passiria","San Martino in Passiria","scena alto adige","Tirolo","torre di ghiaccio di Corvara in Passiria","trekking","Val Passiria"]},"sort":[1678714644000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441363","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Una bella iniziativa che siamo orgogliosi di veder debuttare qui a Urbino\" . Così l'assessore al Turismo della città marchigiana patrimonio Unesco, Roberto Cioppi, in occasione della conferenza stampa odierna di presentazione della prima edizione dei Travel Open Day Hospitality: l'evento marketplace - networking che il gruppo Travel Quotidiano inaugurerà il prossimo 22 marzo negli spazi Data – Orto dell’Abbondanza di Borgo Mercatale; primo appuntamento di un'iniziativa itinerante che coinvolgerà molte regioni italiane.\r

\r

\"Proprio in questo periodo il nostro comune è impegnato nell'aggiornamento del piano di gestione del sito Unesco - ha proseguito Cioppi -. In tale contesto, il turismo è un elemento fondamentale. Ma deve essere valorizzato nella maniera giusta, avendo riguardo alle istanze ambientali e sociali del territorio, nonché alla difesa della cultura locale. Ci vuole professionalità e sensibilità per accrescere il nostro appeal. Ecco perché è importante ospitare\r

\r

[caption id=\"attachment_439710\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Roberto Cioppi[/caption]\r

\r

eventi come i Travel Open Day Hospitality: favorire l'incontro tra le migliori strutture ricettive della destinazione e i fornitori più attenti all'innovazione e alle esigenze contemporanee dell'industria dei viaggi significa infatti contribuire al miglioramento della qualità dell'offerta turistica a 360 gradi\".\r

\r

A patrocinare l'appuntamento urbinate, oltre allo stesso comune, anche la regione Marche, insieme all'associazione degli albergatori pesaresi (Apa Hotels) e alla sezione regionale di Assoturismo. Tra le collaborazioni da segnalare c'è poi quella con la società specializzata nell'organizzazione di eventi, Asteres. \"Non solo - ha aggiunto Federico Scaramucci, presidente di un altro partner della manifestazione come Inside Marche Live (l'associazione che riunisce i tour operator incoming della regione) -. All'Orto dell’abbondanza ci saranno anche gli studenti dell'alberghiero di Piobbico: un'occasione per avvicinare ulteriormente scuola e mondo del lavoro. E poi ci saremo naturalmente noi tour operator. Perché per chi fa incoming è importante confrontarsi con strutture di qualità\".\r

\r

In calendario dalle 9 del mattino alle 17 circa, l'evento coinvolgerà il meglio dell'offerta turistica del territorio, che avrà la possibilità sia di fare networking, sia di incontrare alcuni tra i migliori fornitori del settore, tra cui anche società It da oltreconfine, provenienti da Svizzera e Francia. \"Al momento contiamo già su una cinquantina di strutture ricettive iscritte - ha concluso Claudio Dell’Accio, responsabile Tod Hospitality -. Ma per partecipare c'è ancora tempo fino al giorno stesso della manifestazione. Alla quale, mi piace ricordare, parteciperà anche il guru del revenue management italiano, Franco Grasso, che terrà un intervento ad hoc nel corso della giornata\".\r

\r

Le strutture ricettive possono registrarsi per la partecipazione gratuita a questo link: travelquotidiano.com/todho. Per informazioni scrivere a: eventi@travelopenday.com\r

\r

","post_title":"A Urbino il primo Tod Hospitality: per valorizzare l'offerta ricettiva del territorio","post_date":"2023-03-13T12:56:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1678712218000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441355","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le Bahamas partecipano anche quest'anno alla Bmt di Napoli (Pad. 6 - stand 6033) \"punto di incontro importante per gli aggiornamenti con le agenzie viaggio che continuano ad essere nostre partner importanti” osserva Maria Grazia Marino, general manager che rappresenta in Italia il Ministero del Turismo.\r

Un momento di incontro proficuo con i partner, oltre che di un’interessante occasione di promozione dell’arcipelago caraibico nel Sud Italia, destinazione che quest’anno celebra il cinquantennale dall’indipendenza. Attesissimo il calendario degli eventi che andrà ad animare un 2023 “che ci aspettiamo essere caratterizzato da una presenza crescente di italiani (13.500 nel 2022), andamento sostenuto dalle importanti operazioni di co-marketing recentemente annunciate”.\r

In primo piano, il ritorno della formula Bravo Viva Fortuna Beach a partire dal 22 giugno prossimo, formula nata dalla partnership di Alpitour World con Viva Wyndham Resorts e Bmotia, il Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione delle Bahamas. Con la riconferma da parte di Alpitour World del volo operato da Neos, raggiungere il Viva Wyndham Fortuna Beach a Grand Bahama sarà molto più facile: il volo opererà una volta a settimana dal 22 giugno al 7 settembre 2023.\r

Intanto, l’isola di Grand Bahama continua ad essere oggetto di consistenti investimenti: nell’aeroporto si è conclusa recentemente un’opera di ristrutturazione del terminal voli domestici, danneggiato nel 2019 dall’uragano Dorian, alla quale seguirà a marzo quella del terminal voli internazionali; il porto dell’isola è stato interessato da un ingente rinnovamento finanziato da Carnival Cruise Line: un investimento di oltre 200 milioni di dollari finalizzati alla costruzione di un molo in grado di ospitare contemporaneamente due delle più grandi navi della flotta della compagnia.\r

Altra news riguarda la riapertura, nella stagione invernale 2023-2024, delle prenotazioni presso il Resort Columbus Isle di Club Med a San Salvador, struttura circondata da eccezionali siti per immersioni subacquee e spiagge di sabbia bianca.\r

Lo scorso 16 gennaio è entrata in vigore la nomina di Latia Duncombe a Direttore Generale, annunciata dall’On. I. Chester Cooper, Vice Primo Ministro e Ministro del Turismo, degli Investimenti e dell’Aviazione.","post_title":"Bahamas, Maria Grazia Marino: \"Ci aspettiamo una presenza crescente di italiani\"","post_date":"2023-03-13T11:45:28+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1678707928000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441356","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_437896\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Andrea Mele[/caption]\r

Ita Airways e Astoi confermano la solida collaborazione nata con l’avvio operativo della compagnia di bandiera e rinnovata con la proroga del protocollo d’intesa per tutto il 2023. Nel protocollo sono riconosciute le specificità commerciali dei pacchetti turistici e condizioni agevolate per i tour operator dell’associazione.\r

Il protocollo, rinnovato anche per il 2023, comprende l’allineamento di alcune policy della compagnia e di alcuni obblighi cui sono tenuti gli operatori. Si attesta il riconoscimento del ruolo degli operatori tramite condizioni di favore e si sanciscono benefici per i consumatori.\r

Nell’accordo tra il vettore e l’associazione, spiccano alcuni aspetti: la possibilità di pagare i biglietti aerei con carta di credito, previa registrazione del numero della carta presso i sistemi Iata; ticket time limit dedicati; prenotazione di gruppi sul sistema Gso senza alcun costo iniziale; creazione di un servizio top trade dedicato.\r

Il protocollo d’intesa anche quest’anno prevede inoltre la possibilità di applicare il cambio nome del passeggero prenotato, adempiendo pienamente alla Direttiva Europea sui Pacchetti Turistici - art- 38 Codice del Turismo – che prevede la possibilità di cedere il contratto di pacchetto turistico da un viaggiatore all’altro.\r

Commenta Andrea Mele, vicepresidente e responsabile dei rapporti con i vettori di Astoi Confindustria Viaggi: “Attraverso una serie di prerogative esclusive l’accordo sancisce il riconoscimento del ruolo e del valore dei tour operator nella filiera e nel mercato del turismo da parte di Ita Airways. Questo si traduce in una serie di garanzie importanti per il consumatore finale; chi viaggia con i tour operator Astoi e Ita Airways beneficia di assistenza, tutele robuste e rimborsi anche in caso di eventi di forza maggiore”.\r

Rinnovato anche l’annullamento dei pacchetti dovuti a causa di forza maggiore: in questi casi Ita Airways anche per tutto il 2023 riconoscerà ai Tour Operator il rimborso totale di quanto dagli stessi rimborsato ai passeggeri, senza trattenere alcuna spesa.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_426352\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Emiliana Limosani[/caption]\r

“Per il terzo anno consecutivo firmiamo il protocollo Astoi e questa rinnovata collaborazione testimonia la forte volontà di trovare soluzioni sinergiche ed attente alle esigenze del mercato – dichiara Emiliana Limosani chief commercial officer di Ita Airways – Il 2022 è stato un anno allo stesso tempo difficile ed entusiasmante che ha visto una forte ripresa del segmento Leisure, grazie anche ad un aumento delle destinazioni offerte, quali le Maldive, il Giappone e non ultima la ripresa del Nord America. La contribuzione del traffico tour operating sul totale delle vendite indirette è stata del 9%. Per noi la fiducia accordatoci dai tour operator, player fondamentali per la soddisfazione dei clienti, è motivo di orgoglio e sono la base della nostra strategia commerciale – aggiunge Limosani – la novità per il 2023 sarà che tutti gli associati, sia Iata che non Iata, avranno la possibilità di prenotare i gruppi sul sistema prenotazioni GSO senza sostenere alcun costo inziale”.\r

","post_title":"Ita e Astoi confermano per il terzo anno consecutivo la loro collaborazione","post_date":"2023-03-13T11:41:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1678707707000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441345","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Cambogia conta su un 2023 che riporterà il volume dei flussi turistici vicino ai livelli pre-pandemia. Il Paese si è lasciato alle spalle il periodo più critico e già nel 2022 l'industria turistica ha realizzato 1,41 miliardi di dollari di entrate lorde, un indicatore positivo secondo il Dipartimento del Turismo, che rappresenta un aumento del 669% rispetto al dato del 2021.\r

\r

Le prospettive odierne sono ancor più positive, specie considerando la crescita dei collegamenti aerei internazionale e in particolare di quelli provenienti dalla Cina, un mercato strategico per il turismo cambogiano, che ha iniziato a crescere dopo l'allentamento delle restrizioni di viaggio legate al Covid-19.\r

\r

Secondo le stime del Ministero del Turismo, nel 2022 il Paese ha accolto 2,28 milioni di turisti internazionali, con un aumento del 1.058% rispetto all'anno precedente. Inoltre, l'anno scorso l'industria del turismo ha generato il 3,6% del Pil. Per quest'anno si prevede che il Paese attrarrà 4 milioni di turisti internazionali, di cui \"tra 800.000 e 1 milione di turisti cinesi\", ha dichiarato il ministro del Turismo Thong Khon. Un maggior numero di turisti stranieri è attesto quest'anno dai Paesi Asean in quanto la Cambogia ospiterà i Giochi del Sud-est asiatico (Sea Games) e gli Asean Para Games a maggio.\r

\r

Nel 2019 il Paese aveva totalizzato 6,61 milioni di arrivi internazionali, producendo 4,92 miliardi di dollari di entrate totali.\r

\r

","post_title":"La Cambogia punta ai 4 milioni di arrivi internazionali nel 2023","post_date":"2023-03-13T11:18:34+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1678706314000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441346","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche Bankitalia certifica la forza e la potenza del turismo in Italia. Infatti la ripresa del turismo ha spinto, nel 2022, l'avanzo della bilancia del settore del nostro paese. Come si ricava dai dati della Banca d'Italia ha toccato 17,1 miliardi (0,9% del Pil), quasi doppio rispetto al 2021 e appena inferiore al surplus nel 2019 (1,0% Pil).\r

Sia le entrate sia le uscite turistiche sono pressoché raddoppiate rispetto al 2021. I viaggi per vacanza hanno \"recuperato in larga parte il forte calo registrato durante la pandemia sia dal lato della spesa degli stranieri in Italia sia da quello della spesa dei viaggiatori italiani all'estero, mentre gli afflussi per lavoro sono già rientrati sui valori del 2019\". \r

\r

Questi sono i valori in campo. Ora non si capisce il motivo per il quale il turismo è sempre considerata una funzione secondaria dell'industria e dell'economia nazionale. C'è qualcosa che non funziona ancora nella percezione e nell'approccio al settore che in altri Paesi europei è stato risolto brillantemente. ","post_title":"Bankitalia: il turismo fa crescere la bilancia economica del nostro Paese","post_date":"2023-03-13T10:53:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1678704816000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441344","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Going prosegue la sua corsa sul fronte outgoing e incoming. Il to del gruppo Msc porta avanti i propri progetti ambiziosi lanciando nuove destinazioni, nuovi resort in vista della stagione estiva e per il prossimo inverno, come in Sardegna e sul mar Rosso, affiancati anche da progetti incoming. \"Dopo la riorganizzazione, stiamo portando avanti il nostro piano quinquennale completamente in linea con le previsioni e anche con soddisfazione - spiega Maurizio Casabianca, chief commercial and operation officer di Going -. Ampio spazio all'outgoing con il Nord America e Caraibi, Far East, Medio Oriente, Africa, Emirati Arabi e oceano Indiano, nonché sul medio raggio con la Turchia e l'Egitto su cui puntiamo molto, perché stiamo notando una fortissima ripresa delle richieste sia da gruppi sia da individuali con interesse culturale, Nilo e balneare. Anche le linee di prodotto Going Resort e Going4Cruise sono completamente a disposizione delle agenzie. Inoltre partiamo finalmente con Going2Italy per l'incoming dei mercati esteri, con l'apertura di uffici e grandi potenzialità. Abbiamo fatto pure passi importanti confermando la presenza capillare sul territorio e senza limiti di distribuzione per posizionarci al meglio come operatore di livello su molte destinazioni, anche grazie all' acquisizione di marchi e alla partnership con Msc\".\r

\r

L'impegno del to prosegue poi su proposte culturali e taylor made, ma anche su tour da abbinare alle crociere su Stati Uniti, Egitto o Turchia. Di pari passo sarà rafforzata l'offerta incoming abbinata al prodotto cruise dai porti italiani per diversificare le attività, sia come fornitori di prodotti Msc, con la creazione e gestione di pre o post tour abbinati alle crociere, sia come Going tour operator. \"Sarà rafforzato anche il rapporto con le agenzie attraverso eventi e incontri di formazione presso la sede di Milano e i nuovi uffici di Napoli che hanno segnato l'arrivo nel sud Italia del to - commenta il manager -. Riscontriamo un crescente interesse con richieste di preventivi per le destinazioni orientali e l’Africa, i costi si stanno riassessestando e la competizione si riapre; possiamo tornare agli scenari di prima e registriamo dati incoraggianti, aspettiamo anche un miglioramento tariffario da parte dei vettori\".","post_title":"L'offerta Going cresce a 360 gradi tra lungo e medio raggio. Focus anche sull'incoming","post_date":"2023-03-13T10:41:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678704099000]}]}}