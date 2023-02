Bankitalia: i turisti italiani hanno ricominciato a spendere all’estero Bankitalia. Balzo delle spese dei turisti italiani all’estero che, lo scorso novembre, sono salite del 71% a 2,1 miliardi di euro a fronte di un aumento del 42% di quelle degli stranieri nel nostro paese. E’ quanto emerge dalle statistiche della Banca d’Italia secondo cui, a novembre, la bilancia dei pagamenti turistica dell’Italia ha così registrato un avanzo di 0,3 miliardi di euro, “appena inferiore a quello registrato nello stesso mese del 2021 e del 2019 (0,4 miliardi in entrambi i casi)”. Anche nel confronto con novembre 2019 l’incremento delle entrate è risultato di entità inferiore a quello delle uscite (2 contro 8 per cento). Recupero Negli ultimi tre mesi per i quali sono disponibili i dati (settembre-novembre 2022) la spesa degli stranieri in Italia è risultata del 43% superiore a quella del corrispondente periodo del 2021; quella dei viaggiatori italiani all’estero del 75 per cento. Si conferma il pieno recupero rispetto ai valori pre-pandemici per entrambi i flussi. L’indagine è condotta con l’obiettivo primario della compilazione delle voci “Viaggi” (che include i beni e i servizi acquistati da persone fisiche in paesi in cui non sono residenti, in relazione a viaggi in tali paesi) e “Trasporti internazionali di passeggeri” della bilancia dei pagamenti dell’Italia.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439475 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia ha messo in vendita anche i voli in continuità territoriale da Olbia per Milano Linate, per viaggiare dal 17 febbraio al 27 ottobre 2023. Sulla Olbia-Milano Linate e viceversa l'operativo prevede da un minimo di due ad un massimo di 4 frequenze giornaliere in alta stagione. Sulla tratta Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, a partire dal 1° marzo e fino al 27 ottobre prossimo, l'operativo prevede 2 frequenze al giorno già disponibili alla vendita. “I voli - si legge da una nota della compagnia aerea - sono disponibili sul sito www.aeroitalia.com, dove è possibile prenotare sia i biglietti che eventuali servizi accessori (bagagli extra, animali da compagnia in cabina, armi, attrezzature sportive), oppure, assistenze speciali ai passeggeri (sedie a rotelle, donne in gravidanza, non vedenti, non udenti)”. “La compagnia - conclude la nota - ribadisce l'apertura verso agenzie di viaggi e tour operator” sottolinenando “un investimento nello sviluppo di strumenti e funzionalità a loro dedicate”. [post_title] => Aeroitalia mette in vendita i voli in continuità da Olbia a Milano Linate e tende la mano al trade [post_date] => 2023-02-15T09:14:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676452491000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439433 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Sicilia torna negli spazi di Fiera Milano City con uno stand di grande impatto visivo caratterizzato da grandi ledwall e superfici a specchio. Industria turistica in ottima salute per la Regione Sicilia. Numeri nuovamente in crescita per il 2022 in continuità con il 2021 secondo i primi risultati dell’osservatorio turistico regionale che confermano un incremento di arrivi nazionali e internazionali a un +51,7% e di presenze complessive a +56%. Trend positivo confermato anche dai flussi turistici dei due aeroporti principali dell’isola. Palermo ha chiuso il 2022 con 7.100.000 di passeggeri (+55% sul 2021) e 52.008 movimenti (+1,9% sul 2021). Il traffico internazionale è a 27% sul totale passeggeri (quasi 2 milioni). Il 2019 si era chiuso con il 26%. A Catania, l’aeroporto Fontanarossa totalizza 10.099.441 passeggeri (+64,9% sul 2021) e 72.505 movimenti (+43,8% sul 2021). Risultati molto positivi per l’aeroporto di Catania che si colloca tra i primi aeroporti d’Italia per movimento passeggeri. Con un +20% di arrivi supera i numeri pre pandemia. Anche Palermo si classifica tra i top five nazionali per le ottime performance. L’aeroporto di Trapani raddoppia il traffico di passeggeri al giro di boa dei 10 anni: registrati 900 mila passeggeri nel 2022 principalmente con voli su Roma e Bergamo. Lampedusa raggiunge i 330 mila passeggeri nel 2022 con prenotazioni al completo nei mesi di luglio e agosto. Dal prossimo anno l’isola punta a sviluppare maggiormente il mercato internazionale svizzero, tedesco e inglese con Easy Jet. Gli aeroporti siciliani hanno movimentato in totale circa 20 milioni di passeggeri. Gli aeroporti di Catania e Palermo nel 2022 sono stati classificati tra i top five performer degli aeroporti europei. Ora si punta a fare squadra per fare meglio con la volontà di fare rete tra gli aeroporti ma soprattutto la necessità di un maggiore impegno e sostegno da parte del governo della Regione per costruire insieme un prodotto attorno alla destinazione Sicilia e ottenere un costante incremento di flussi turistici. Si auspica il funzionamento di tutta la filiera, i collegamenti e la loro efficacia fra aeroporti e territorio per condividere obbiettivi e strategie. Importante il consistente ritorno degli stranieri nell’isola in particolare, degli americani, grazie anche al sostegno della cinematografia attirati da quello che è stato definito il White Lotus Effect, definito un biglietto da visita a livello internazionale (la serie di successo di HBO ambientata al San Domenico Palace di Taormina che sembra abbia contribuito a far raddoppiare le ricerche di hotel nella stessa Taormina). “Questi dati confermano anche la bontà della strategia di promozione turistica del brand SeeSiciliy, avviata nel 2021 – spiega l’assessore al Turismo, Elvira Amata - che mette al centro l’arte, il cinema, la cultura, la moda e la tradizione. Abbiamo investito molto nella comunicazione. La campagna ha raccolto un notevole consenso tra gli operatori turistici locale e ha lasciato una memoria importante nel pubblico. Continueremo su questa strada per fare sistema e fare ancora meglio”. “Il turismo funziona se c’è una rete di trasporti che attrae, tra aerei, gomma e ferrovie - afferma il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani – Partiamo dall’idea di privatizzazione degli aeroporti, così come avvenuto in tutta Italia. Accorpare Trapani, Palermo e Lampedusa, e Catania con Comiso, potenziando Comiso anche con il cargo. Questi tra i principali asset di questo governo. – e aggiunge - Operare anche sulle criticità. Lampedusa vive in criticità poiché collegata ad aste. Necessita di una ricapitalizzazione molto impegnativa. Occorre programmare un turismo per tutto l’anno con l’impegno del governo ad attuare le strategie da mettere in campo”. Si prospetta dunque un 2023 ricco di eventi tra arte, letteratura, cultura, musica, teatro, cinema, moda e tradizione a partire dalle Opere belliniane a Catania tra settembre e ottobre con il Concerto Straordinario per il 222° Anniversario della nascita di Vincenzo Bellini. Si riconferma il festival del TaoBuk, il Taormina International Book Festival, giunto alla sua tredicesima edizione e la terza edizione del Sicilia Jazz Festival di Palermo, che si terrà quest’anno dal 23 giugno al 2 luglio. Confermata la fiera Mediterranea del Cavallo e il turismo del ricordo a memoria dello Sbarco in Sicilia con percorsi di pace. di Anna Morrone [post_title] => SeeSiciliy: arte, cinema, cultura guidano la crescita del turismo in Sicilia [post_date] => 2023-02-14T15:30:14+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676388614000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439335 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair ha annunciato l'apertura di 2 nuove rotte da Pisa e Torino a Stoccolma Arlanda, che opereranno entrambe due volte a settimana da aprile nell’ambito dell’operativo per l'estate 2023. “Ryanair è lieta di offrire ancora più scelta e valore ai nostri clienti italiani - Mauro Bolla, country manager per l'Italia - con l'aggiunta di queste nuove rotte per Stoccolma al nostro operativo estivo, garantendo ai nostri clienti di Pisa e Torino ancora più scelta per le loro vacanze estive alle tariffe più basse in Europa. Non vediamo l'ora di accogliere i clienti a bordo dei nostri voli da/per Stoccolma quest'estate poiché Ryanair continua a offrire più traffico, connettività e tariffe più basse rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea per l'Italia". Il Gruppo collega oggi oltre 235 aeroporti in 37 paesi grazie a una flotta di 517 aeromobili, con ulteriori 132 Boeing 737 in ordine, che consentiranno al Gruppo Ryanair di incrementare il traffico a 225 milioni all'anno entro il 2026. [post_title] => Ryanair apre due nuove rotte per Stoccolma per l'estate 2023 [post_date] => 2023-02-14T11:00:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676372421000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439310 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In uno scenario che non incentiva la ripresa del turismo verso l’Est Europa, la Moldova si mostra resiliente e presenta in BIT la sua offerta turistica che punta su proposte slow&green, turismo del vino, e le esperienze legate al patrimonio culturale, artigianato e folklore, che vengono proposte in modo coinvolgente ai visitatori. Allo stand moldavo, Natalia Turcanu - Tourism Industry and Marketing Manager del Moldova Rural Competitiveness and Resilience Activity Project, finanziato con fondi USAID, ha spiegato cosa è stato fatto per rilanciare la destinazione, collaborando con il settore privato attraverso il principale partner ANTRIM, l’associazione nazionale dei tour operator incoming. USAID, il partner strategico del settore turistico in Moldova, da cinque anni sostiene la promozione del Paese come destinazione turistica nel mercato italiano. Presenti allo stand Moldova alla BIT, realizzato grazie al sostegno del progetto USAID EDGE Buy-In Moldova Competitiveness Transition Activity (MCTA), le DMC Moldova To Visit, Tatrabis, Visit Moldova e Ways Travel che hanno incontrato operatori e viaggiatori, ritrovando l’interesse che aveva fatto incrementare gli arrivi dall’Italia a doppia cifra percentuale fino al 2020, quando la pandemia aveva bloccato tutti i viaggi. “Negli ultimi tre anni - dichiara Natalia Turcanu - abbiamo investito molte risorse per aumentare la capacità ricettiva con l’inaugurazione della rete di 40 bed&breakfast nelle aree rurali, migliorare la qualità dell’offerta con formazione e investimenti, abbiamo creato nuovi percorsi ciclabili e cammini, incrementando l’offerta di turismo attivo e naturalistico, che comprende anche soft trekking, kayak, arrampicata, SUP e birdwatching. Sul sito moldova.travel si possono trovare tutte le proposte organizzate per itinerari nella Moldova centrale, verso sud nella regione autonoma della Gagauzia, a nord verso Vadul-Rascov e Socola. Senza dimenticare il sito naturalistico-archeologico di Orheiul Vechi (candidato Unesco) con le antiche vestigia medievali, i villaggi tradizionali e i monasteri rupestri. Siamo orgogliosi di presentare il calendario eventi “Tree of Life” 2023 che celebra la cultura e il vino della Moldova con 40 iniziative su temi diversi che si svolgono durante tutto l’anno. Ora che i collegamenti aerei sono ripresi, siamo pronti ad accogliere nuovamente i visitatori italiani”. Eventi Il calendario eventi Tree of Life 2023 di ANTRIM, in distribuzione allo stand offre un programma con 15 manifestazioni dedicate al vino, 15 eventi culturali, 9 iniziative dedicate al folklore e alle tradizioni, e una maratona. Eventi per tutti i gusti che si svolgono durante tutto l’anno nella capitale Chişinău e in molte alte località. Uno strumento utile per gli operatori e i viaggiatori che vogliono unire la visita del paese a un evento tematico, come DescOpera, il festival di musica classica all’aperto che si svolge il terzo weekend di giugno nel bucolico paesaggio di Orheiul Vechi, e il National Wine Day, il più grande evento dedicato al vino del paese che si svolge il primo weekend di ottobre. Turismo del vino Il focus dell’offerta è sull’enogastronomia e in particolare sulle Strada del vino Iter Vitis, riconosciuta Itinerario culturale del Consiglio d’Europa. La Moldova è uno dei maggiori produttori mondiali di vino e una delle destinazioni internazionali del turismo del vino, con oltre 40 cantine attrezzate per accogliere turisti con servizi ed esperienze di alto livello. Famose sono le incredibili cantine sotterranee di Cricova e Milestii Mici, uniche al mondo, che si sviluppano per decine di km sottoterra. Chi preferisce le cantine in stile tradizionale può visitare i celebri Chateau Purcari e Castel Mimì, dimore storiche e aziende vitivinicole tra le più antiche dell’Est Europa, fondate a fine Ottocento, e la più moderna Chateau Vartely, che offrono ristoranti, alloggi, piscina e spa per trattamenti a base di vino. Collegamenti aerei Tanti i voli diretti (durata 2 ore) in partenza dai principali aeroporti italiani, con Air Moldova, WizzAir e FlyOne che volano da Milano, Verona, Venezia, Bologna, Parma e Roma. [post_title] => La Moldova rilancia la sua offerta sul mercato italiano [post_date] => 2023-02-14T10:30:16+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676370616000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439326 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oggi in BIT verranno analizzati i dati del turismo LGBTQ+, con il contributo di AITGL e del Master in Economia e Management del turismo dell’Università Bocconi, mentre RINA illustrerà la metodologia del protocollo Queer Vadis per l’accoglienza di questo target di mercato. Dalle 10.30 alle 11.30, nella sala Coral 2, l’Università Bocconi, RINA e AITGL (Ente italiano turismo LGBTQ+) daranno un quadro relativo a questo segmento in arrivo dai Paesi esteri verso l’Italia, in conseguenza della grande visibilità che sta vivendo il nostro Paese dopo la 39° Convention Globale IGLTA di Milano e con la grande voglia di viaggiare che sta coinvolgendo questo target. La Convention in Italia è stata la più grande Convention IGLTA di tutti i tempi al di fuori degli Stati Uniti, con 555 delegati e 42 Paesi rappresentati nel mondo riuniti nel più grande evento B2B educativo e di networking al mondo sul turismo LGBTQ+. Secondo il report stilato dalla stessa IGLTA le attività promozionali della Convention Globale hanno generato quasi 4 milioni di impression per gli sponsor che vi hanno aderito. Il turismo LGBTQ+ in Italia “Il 2022 è stato, come per tutto il comparto, un anno molto positivo, nonostante l’assenza di alcuni Paesi stranieri tra i flussi in arrivo in Italia – afferma Alessio Virgili, presidente AITGL – abbiamo registrato circa 4 milioni di turisti stranieri LGBTQ+ su un totale di 56 milioni di turisti internazionali in arrivo in Italia nel 2022”. Questo target ha generato "un fatturato incoming pari a 8,7 miliardi di euro – afferma Virgili - sul totale di spesa di 33,4 miliardi dei turisti stranieri in Italia secondo quanto riportato da Bankitalia-Coldiretti”. Nel 2022 la vacanza del turista LGBTQ+ in Italia ha avuto una durata media di 10 giorni con una spesa pro capite di 2.227 euro escludendo i costi relativi ai trasporti per raggiungere l’Italia. Il Protocollo Queer Vadis “Si conferma un mercato profittevole su cui la gran parte delle istituzioni e delle imprese dovrebbe puntare se poi consideriamo anche il giro d’affari riferito all’outgoing” commenta Virgili. Per questo motivo viene ritenuto importante lo sviluppo del Protocollo Queer Vadis, una certificazione di capacità di accoglienza di questo prezioso mercato internazionale attuata attraverso l’organismo super partes RINA e ampiamente riconosciuta nel mondo, soprattutto in un momento in cui la sostenibilità economica e sociale ha un peso imprescindibile in Europa. [post_title] => Turismo LGBTQ+: come cambia l’incoming dopo la Convention IGLTA 2022 [post_date] => 2023-02-14T09:00:31+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676365231000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439289 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Puglia ritorna ai numeri pre-pandemia e traccia un bilancio turistico molto positivo. La ripresa del turismo internazionale, secondo i dati che la Regione ha presentato alla BIT di Milano, ha superato di molto i flussi del 2019 segnando un +8,5% degli arrivi ed un +11% delle presenze. “La Puglia riporta le lancette del turismo al pre pandemia – ha affermato in conferenza stampa Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo - . Confermiamo una crescita importante con un +2% in termini di presenze rispetto alla stagione 2019, quella che da tutti era considerata record, e una internazionalizzazione che raggiunge punte del 52% nei mesi di maggio e ottobre: numeri alla portata di quelli delle città d’arte italiane. Questo è sinonimo di un buono stato di salute dell'offerta turistica pugliese che apre a prospettive rosee per i prossimi anni. Come riporta il nostro partner Data Appeal, due offerte su dieci del ponte della prossima Pasqua sono già state vendute. Il gioco di squadra fatto dalle istituzioni, dagli operatori del turismo, dalla Regione Puglia e Puglia Promozione è un lavoro che può portare ancora la nostra regione a consolidare la sua maturità sulle destinazioni già affermate e a sviluppare l’offerta di realtà emergenti ed ugualmente attrattive. È una Puglia che punta sulla sostenibilità e sui prodotti turistici legati ad essa, penso ai cammini e al bike, sulla propria identità e sui dati che vengono dall’ascolto del mercato. Proprio sulle logiche data-driven continueremo ad investire lavorando a nuovi strumenti a supporto dell’Osservatorio regionale del Turismo. Centrali la qualificazione dell’offerta e l’organizzazione delle destinazioni”. Per la Puglia il 2022 è stato vincente, con quattro milioni di arrivi e cinque milioni di presenze: "Abbiamo superato il 2019 che era l’anno dei record – ha detto Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - . Sostanzialmente, l’Italia, è al – 10% rispetto al 2019 e la Puglia registra un + 2%, ma anche io mi ero sbagliato, credevo che la ripresa sarebbe stata nel 2023, è invece è già avvenuta l’anno passato. Ma, soprattutto, maggio - giugno e settembre- ottobre danno la misura della stagione che si allunga, con una permanenza media è di 3,8 notti e crescono soprattutto i turisti stranieri, quindi destagionalizzazione fortissima per una Puglia che cresce sempre di più.” Dal report 2022 dell’Osservatorio Turistico della Regione Puglia emerge come la Germania sia in testa alla classifica regionale dei mercati esteri per numerosità dei pernottamenti (800mila presenze), mentre la Francia conferma il primo posto nel ranking degli arrivi stranieri (217mila arrivi). La movimentazione turistica regionale ha raggiunto i valori del 2019 e chiude l’anno con 4,2 milioni di arrivi (-0.5% rispetto al 2019) e 15,7 milioni di presenze (+2% rispetto al 2019), evidenziando come si resti in Puglia più a lungo rispetto al passato. [post_title] => Boom di arrivi nel 2022: la Puglia torna ai dati pre-pandemia [post_date] => 2023-02-13T11:30:15+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676287815000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439213 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una piattaforma online b2b dotata di circa 350 mila strutture in tutto il mondo, di cui un migliaio contrattualizzate direttamente e tutte con disponibilità immediata, nonché di servizi di transfer, biglietteria museale, tour, milnitour e sport break. MyItalytotheworld nasce appena poco più di un anno fa dall'iniziativa di Tuscanyall.com, sito web b2c dedicato alla biglietteria museale e combinati turistici collegati disponibili in tutta Italia, fondata nel 2005 da Alvaro Cipriani. "Una sfida importante che normalmente si farebbe in molto più tempo - racconta il direttore generale del portale b2b, Marella Bagnoli -. Ma siamo davvero soddisfatti di quanto fatto sino a oggi. Ce lo dicono i tanti feedback che riceviamo dalle agenzie con cui collaboriamo. Basti pensare che il 60% circa delle richieste da noi ricevute viene poi confermato. E questo anche grazie a un approccio che non si limita all'aspetto tecnologico ma comprende anche uno staff interno dedicato all'incoming, nonché alla gestione di gruppi, individuali e della domanda mice con la modalità classica del tour operating, ossia tramite la relazione diretta con le adv. Sono infatti profondamente convinta che il rapporto interpersonale sia oggi tornato a essere fondamentale e in grado di fare la vera differenza sul mercato". L'obiettivo ora è quella di consolidare la presenza di MyItalytotheworld nel contesto b2b, raggiungendo almeno 2 mila agenzie registrate entro la fine dell'anno. A breve sarà inoltre implementata pure l'offerta legata al noleggio e alle assicurazioni, mentre si sta già pensando ad ampliare ulteriormente nel Sud la forza vendite, che al momento copre il Nord e il Centro Italia fino a Roma. "Da poco abbiamo anche aperto una sede a Venezia con due risorse, che si aggiunge a quella romana (una persona) e a quella fiorentina (sette), dove si trova peraltro il quartier generale di Tuscanyall - conclude Marella Bagnoli -. Non solo: stiamo persino assumendo proprio in questi giorni un paio di sales in Brasile e a New York, per la parte incoming e per supportare la biglietteria museale di Tuscanyall". [post_title] => Nasce MyItalytotheworld: portale b2b di servizi turistici, che non dimentica il rapporto personale con le adv [post_date] => 2023-02-13T08:00:20+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676275220000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439110 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' l'Atlantis The Royal la prima novità 2023 di Idee per Viaggiare, che a 15 anni dall'introduzione sul mercato italiano dell'Atlantis The Palm, nel solco di una partnership preferenziale con il gruppo Kerzner, annuncia la collaborazione con il nuovissimo complesso da 795 camere totali, 17 ristoranti (metà dei quali con celebrity chef), 90 piscine. Atlantis The Royal vanta inoltre una spiaggia privata di 2 chilometri, una spa di 5 mila metri quadrati, un parco acquatico con 50 scivoli, nonché installazioni e opere d’arte. “Dubai è una destinazione molto importante per noi - spiega la product manager Emirati, Tiziana Spila -. Abbiamo una programmazione storica verso il Paese; in occasione di Expo abbiamo realizzato molte combinazioni e durante la primavera 2022 la meta è stata traino della ripresa delle prenotazioni. Siamo felici di presentare al mercato una nuova icona di Dubai, grazie al rapporto pluriennale di fiducia instaurato direttamente con la proprietà”. IpV sarà presente alla Bit 2023, all'interno del villaggio Astoi, padiglione 4, stand C 122. Per l'occasione il tour operator capitolino presenterà la prima programmazione dell'Accademia Creativa Turismo, di cui ha rilevato una quota societaria pari al 40%. Act ha un’impostazione molto concreta e si prefigge di formare risorse per l’ingresso diretto nelle aziende del mercato turistico: corsi, master, stage retribuiti suddivisi nei vari comparti (travel, alberghiero, travel design, viaggi sostenibili, outdoor) in una grande aula all’interno della nuova sede romana di Idee per Viaggiare. [post_title] => Idee per Viaggiare annuncia la novità Atlantis The Royal sulla Palma di Dubai [post_date] => 2023-02-10T09:55:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676022949000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439095 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Disneyland Paris inaugura il prossimo 13 febbraio l’ottava edizione del roadshow nazionale attraverso l’Italia. L'appuntamento con gli agenti di viaggio italiani si snoderà in 12 tappe che toccheranno tutte le regioni iniziando da Roma per poi terminare, il 21 marzo, nella sede della The Walt Disney Company Italia a Milano. New entry di quest’anno le due tappe di Brescia e Ancona. Il roadshow "Magica-mente" è un’occasione di incontro importante tra gli agenti di viaggio e il team di Disneyland Paris Italia che promette una serie di sorprese e attività ludiche con il magico tocco Disney. La partecipazione al roadshow che si svolgerà in serata è disponibile solo su invito digitale e si rivolge a tutte le agenzie codificate e agli iscritti a Disney Stars (apertura delle iscrizioni circa 2 settimane prima della data dell’evento). Il roadshow si inserisce all’interno di una programmazione molto più ampia di attività locali che Disneyland Paris svolge costantemente. Tra le principali gli incontri di formazione b2b dedicati agli agenti di viaggio per approfondire la conoscenza del prodotto e di incrementare la fiducia delle agenzie nel vendere la Destinazione e le iniziative b2c, svolte in collaborazione con le principali agenzie di viaggio, per coinvolgere maggiormente i clienti e incrementare la conoscenza e la curiosità verso la destinazione, offrendo supporto e consulenza. Dopo Roma il roadshow toccherà Napoli, 15 febbraio; Firenze, 16 febbraio; Torino, 20 febbraio; Bologna, 22 febbraio; Padova, 27 febbraio; Brescia, 28 febbraio; Cagliari, 2 marzo; Palermo, 9 marzo; Bari, 13 marzo; Ancona, 14 marzo e Milano, 21 marzo. [post_title] => Disneyland Paris: roadshow in 12 tappe per incontrare gli agenti di viaggio italiani [post_date] => 2023-02-10T09:00:10+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676019610000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "bankitalia 2" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":12,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1024,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439475","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia ha messo in vendita anche i voli in continuità territoriale da Olbia per Milano Linate, per viaggiare dal 17 febbraio al 27 ottobre 2023. Sulla Olbia-Milano Linate e viceversa l'operativo prevede da un minimo di due ad un massimo di 4 frequenze giornaliere in alta stagione. Sulla tratta Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, a partire dal 1° marzo e fino al 27 ottobre prossimo, l'operativo prevede 2 frequenze al giorno già disponibili alla vendita.\r

\r

“I voli - si legge da una nota della compagnia aerea - sono disponibili sul sito www.aeroitalia.com, dove è possibile prenotare sia i biglietti che eventuali servizi accessori (bagagli extra, animali da compagnia in cabina, armi, attrezzature sportive), oppure, assistenze speciali ai passeggeri (sedie a rotelle, donne in gravidanza, non vedenti, non udenti)”.\r

\r

“La compagnia - conclude la nota - ribadisce l'apertura verso agenzie di viaggi e tour operator” sottolinenando “un investimento nello sviluppo di strumenti e funzionalità a loro dedicate”.","post_title":"Aeroitalia mette in vendita i voli in continuità da Olbia a Milano Linate e tende la mano al trade","post_date":"2023-02-15T09:14:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676452491000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439433","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Sicilia torna negli spazi di Fiera Milano City con uno stand di grande impatto visivo caratterizzato da grandi ledwall e superfici a specchio.\r

\r

Industria turistica in ottima salute per la Regione Sicilia. Numeri nuovamente in crescita per il 2022 in continuità con il 2021 secondo i primi risultati dell’osservatorio turistico regionale che confermano un incremento di arrivi nazionali e internazionali a un +51,7% e di presenze complessive a +56%.\r

\r

Trend positivo confermato anche dai flussi turistici dei due aeroporti principali dell’isola. Palermo ha chiuso il 2022 con 7.100.000 di passeggeri (+55% sul 2021) e 52.008 movimenti (+1,9% sul 2021). Il traffico internazionale è a 27% sul totale passeggeri (quasi 2 milioni). Il 2019 si era chiuso con il 26%. A Catania, l’aeroporto Fontanarossa totalizza 10.099.441 passeggeri (+64,9% sul 2021) e 72.505 movimenti (+43,8% sul 2021).\r

\r

Risultati molto positivi per l’aeroporto di Catania che si colloca tra i primi aeroporti d’Italia per movimento passeggeri. Con un +20% di arrivi supera i numeri pre pandemia. Anche Palermo si classifica tra i top five nazionali per le ottime performance. L’aeroporto di Trapani raddoppia il traffico di passeggeri al giro di boa dei 10 anni: registrati 900 mila passeggeri nel 2022 principalmente con voli su Roma e Bergamo. Lampedusa raggiunge i 330 mila passeggeri nel 2022 con prenotazioni al completo nei mesi di luglio e agosto. Dal prossimo anno l’isola punta a sviluppare maggiormente il mercato internazionale svizzero, tedesco e inglese con Easy Jet.\r

\r

Gli aeroporti siciliani hanno movimentato in totale circa 20 milioni di passeggeri. Gli aeroporti di Catania e Palermo nel 2022 sono stati classificati tra i top five performer degli aeroporti europei. Ora si punta a fare squadra per fare meglio con la volontà di fare rete tra gli aeroporti ma soprattutto la necessità di un maggiore impegno e sostegno da parte del governo della Regione per costruire insieme un prodotto attorno alla destinazione Sicilia e ottenere un costante incremento di flussi turistici. Si auspica il funzionamento di tutta la filiera, i collegamenti e la loro efficacia fra aeroporti e territorio per condividere obbiettivi e strategie.\r

\r

\r

\r

Importante il consistente ritorno degli stranieri nell’isola in particolare, degli americani, grazie anche al sostegno della cinematografia attirati da quello che è stato definito il White Lotus Effect, definito un biglietto da visita a livello internazionale (la serie di successo di HBO ambientata al San Domenico Palace di Taormina che sembra abbia contribuito a far raddoppiare le ricerche di hotel nella stessa Taormina).\r

\r

“Questi dati confermano anche la bontà della strategia di promozione turistica del brand SeeSiciliy, avviata nel 2021 – spiega l’assessore al Turismo, Elvira Amata - che mette al centro l’arte, il cinema, la cultura, la moda e la tradizione. Abbiamo investito molto nella comunicazione. La campagna ha raccolto un notevole consenso tra gli operatori turistici locale e ha lasciato una memoria importante nel pubblico. Continueremo su questa strada per fare sistema e fare ancora meglio”.\r

\r

“Il turismo funziona se c’è una rete di trasporti che attrae, tra aerei, gomma e ferrovie - afferma il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani – Partiamo dall’idea di privatizzazione degli aeroporti, così come avvenuto in tutta Italia. Accorpare Trapani, Palermo e Lampedusa, e Catania con Comiso, potenziando Comiso anche con il cargo. Questi tra i principali asset di questo governo. – e aggiunge - Operare anche sulle criticità. Lampedusa vive in criticità poiché collegata ad aste. Necessita di una ricapitalizzazione molto impegnativa. Occorre programmare un turismo per tutto l’anno con l’impegno del governo ad attuare le strategie da mettere in campo”.\r

\r

Si prospetta dunque un 2023 ricco di eventi tra arte, letteratura, cultura, musica, teatro, cinema, moda e tradizione a partire dalle Opere belliniane a Catania tra settembre e ottobre con il Concerto Straordinario per il 222° Anniversario della nascita di Vincenzo Bellini. Si riconferma il festival del TaoBuk, il Taormina International Book Festival, giunto alla sua tredicesima edizione e la terza edizione del Sicilia Jazz Festival di Palermo, che si terrà quest’anno dal 23 giugno al 2 luglio. Confermata la fiera Mediterranea del Cavallo e il turismo del ricordo a memoria dello Sbarco in Sicilia con percorsi di pace.\r

\r

di Anna Morrone","post_title":"SeeSiciliy: arte, cinema, cultura guidano la crescita del turismo in Sicilia","post_date":"2023-02-14T15:30:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1676388614000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439335","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha annunciato l'apertura di 2 nuove rotte da Pisa e Torino a Stoccolma Arlanda, che opereranno entrambe due volte a settimana da aprile nell’ambito dell’operativo per l'estate 2023.\r

\r

“Ryanair è lieta di offrire ancora più scelta e valore ai nostri clienti italiani - Mauro Bolla, country manager per l'Italia - con l'aggiunta di queste nuove rotte per Stoccolma al nostro operativo estivo, garantendo ai nostri clienti di Pisa e Torino ancora più scelta per le loro vacanze estive alle tariffe più basse in Europa. Non vediamo l'ora di accogliere i clienti a bordo dei nostri voli da/per Stoccolma quest'estate poiché Ryanair continua a offrire più traffico, connettività e tariffe più basse rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea per l'Italia\".\r

\r

Il Gruppo collega oggi oltre 235 aeroporti in 37 paesi grazie a una flotta di 517 aeromobili, con ulteriori 132 Boeing 737 in ordine, che consentiranno al Gruppo Ryanair di incrementare il traffico a 225 milioni all'anno entro il 2026.","post_title":"Ryanair apre due nuove rotte per Stoccolma per l'estate 2023","post_date":"2023-02-14T11:00:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676372421000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439310","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In uno scenario che non incentiva la ripresa del turismo verso l’Est Europa, la Moldova si mostra resiliente e presenta in BIT la sua offerta turistica che punta su proposte slow&green, turismo del vino, e le esperienze legate al patrimonio culturale, artigianato e folklore, che vengono proposte in modo coinvolgente ai visitatori. Allo stand moldavo, Natalia Turcanu - Tourism Industry and Marketing Manager del Moldova Rural Competitiveness and Resilience Activity Project, finanziato con fondi USAID, ha spiegato cosa è stato fatto per rilanciare la destinazione, collaborando con il settore privato attraverso il principale partner ANTRIM, l’associazione nazionale dei tour operator incoming.\r

\r

USAID, il partner strategico del settore turistico in Moldova, da cinque anni sostiene la promozione del Paese come destinazione turistica nel mercato italiano. Presenti allo stand Moldova alla BIT, realizzato grazie al sostegno del progetto USAID EDGE Buy-In Moldova Competitiveness Transition Activity (MCTA), le DMC Moldova To Visit, Tatrabis, Visit Moldova e Ways Travel che hanno incontrato operatori e viaggiatori, ritrovando l’interesse che aveva fatto incrementare gli arrivi dall’Italia a doppia cifra percentuale fino al 2020, quando la pandemia aveva bloccato tutti i viaggi.\r

\r

“Negli ultimi tre anni - dichiara Natalia Turcanu - abbiamo investito molte risorse per aumentare la capacità ricettiva con l’inaugurazione della rete di 40 bed&breakfast nelle aree rurali, migliorare la qualità dell’offerta con formazione e investimenti, abbiamo creato nuovi percorsi ciclabili e cammini, incrementando l’offerta di turismo attivo e naturalistico, che comprende anche soft trekking, kayak, arrampicata, SUP e birdwatching. Sul sito moldova.travel si possono trovare tutte le proposte organizzate per itinerari nella Moldova centrale, verso sud nella regione autonoma della Gagauzia, a nord verso Vadul-Rascov e Socola. Senza dimenticare il sito naturalistico-archeologico di Orheiul Vechi (candidato Unesco) con le antiche vestigia medievali, i villaggi tradizionali e i monasteri rupestri. Siamo orgogliosi di presentare il calendario eventi “Tree of Life” 2023 che celebra la cultura e il vino della Moldova con 40 iniziative su temi diversi che si svolgono durante tutto l’anno. Ora che i collegamenti aerei sono ripresi, siamo pronti ad accogliere nuovamente i visitatori italiani”.\r

\r

Eventi\r

\r

Il calendario eventi Tree of Life 2023 di ANTRIM, in distribuzione allo stand offre un programma con 15 manifestazioni dedicate al vino, 15 eventi culturali, 9 iniziative dedicate al folklore e alle tradizioni, e una maratona. Eventi per tutti i gusti che si svolgono durante tutto l’anno nella capitale Chişinău e in molte alte località. Uno strumento utile per gli operatori e i viaggiatori che vogliono unire la visita del paese a un evento tematico, come DescOpera, il festival di musica classica all’aperto che si svolge il terzo weekend di giugno nel bucolico paesaggio di Orheiul Vechi, e il National Wine Day, il più grande evento dedicato al vino del paese che si svolge il primo weekend di ottobre.\r

\r

Turismo del vino\r

\r

Il focus dell’offerta è sull’enogastronomia e in particolare sulle Strada del vino Iter Vitis, riconosciuta Itinerario culturale del Consiglio d’Europa. La Moldova è uno dei maggiori produttori mondiali di vino e una delle destinazioni internazionali del turismo del vino, con oltre 40 cantine attrezzate per accogliere turisti con servizi ed esperienze di alto livello. Famose sono le incredibili cantine sotterranee di Cricova e Milestii Mici, uniche al mondo, che si sviluppano per decine di km sottoterra. Chi preferisce le cantine in stile tradizionale può visitare i celebri Chateau Purcari e Castel Mimì, dimore storiche e aziende vitivinicole tra le più antiche dell’Est Europa, fondate a fine Ottocento, e la più moderna Chateau Vartely, che offrono ristoranti, alloggi, piscina e spa per trattamenti a base di vino.\r

\r

Collegamenti aerei\r

\r

Tanti i voli diretti (durata 2 ore) in partenza dai principali aeroporti italiani, con Air Moldova, WizzAir e FlyOne che volano da Milano, Verona, Venezia, Bologna, Parma e Roma.","post_title":"La Moldova rilancia la sua offerta sul mercato italiano","post_date":"2023-02-14T10:30:16+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676370616000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439326","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oggi in BIT verranno analizzati i dati del turismo LGBTQ+, con il contributo di AITGL e del Master in Economia e Management del turismo dell’Università Bocconi, mentre RINA illustrerà la metodologia del protocollo Queer Vadis per l’accoglienza di questo target di mercato.\r

\r

Dalle 10.30 alle 11.30, nella sala Coral 2, l’Università Bocconi, RINA e AITGL (Ente italiano turismo LGBTQ+) daranno un quadro relativo a questo segmento in arrivo dai Paesi esteri verso l’Italia, in conseguenza della grande visibilità che sta vivendo il nostro Paese dopo la 39° Convention Globale IGLTA di Milano e con la grande voglia di viaggiare che sta coinvolgendo questo target.\r

\r

La Convention in Italia è stata la più grande Convention IGLTA di tutti i tempi al di fuori degli Stati Uniti, con 555 delegati e 42 Paesi rappresentati nel mondo riuniti nel più grande evento B2B educativo e di networking al mondo sul turismo LGBTQ+. Secondo il report stilato dalla stessa IGLTA le attività promozionali della Convention Globale hanno generato quasi 4 milioni di impression per gli sponsor che vi hanno aderito.\r

\r

Il turismo LGBTQ+ in Italia\r

\r

“Il 2022 è stato, come per tutto il comparto, un anno molto positivo, nonostante l’assenza di alcuni Paesi stranieri tra i flussi in arrivo in Italia – afferma Alessio Virgili, presidente AITGL – abbiamo registrato circa 4 milioni di turisti stranieri LGBTQ+ su un totale di 56 milioni di turisti internazionali in arrivo in Italia nel 2022”. Questo target ha generato \"un fatturato incoming pari a 8,7 miliardi di euro – afferma Virgili - sul totale di spesa di 33,4 miliardi dei turisti stranieri in Italia secondo quanto riportato da Bankitalia-Coldiretti”.\r

\r

Nel 2022 la vacanza del turista LGBTQ+ in Italia ha avuto una durata media di 10 giorni con una spesa pro capite di 2.227 euro escludendo i costi relativi ai trasporti per raggiungere l’Italia.\r

\r

Il Protocollo Queer Vadis\r

\r

“Si conferma un mercato profittevole su cui la gran parte delle istituzioni e delle imprese dovrebbe puntare se poi consideriamo anche il giro d’affari riferito all’outgoing” commenta Virgili. Per questo motivo viene ritenuto importante lo sviluppo del Protocollo Queer Vadis, una certificazione di capacità di accoglienza di questo prezioso mercato internazionale attuata attraverso l’organismo super partes RINA e ampiamente riconosciuta nel mondo, soprattutto in un momento in cui la sostenibilità economica e sociale ha un peso imprescindibile in Europa.","post_title":"Turismo LGBTQ+: come cambia l’incoming dopo la Convention IGLTA 2022","post_date":"2023-02-14T09:00:31+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1676365231000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439289","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Puglia ritorna ai numeri pre-pandemia e traccia un bilancio turistico molto positivo. La ripresa del turismo internazionale, secondo i dati che la Regione ha presentato alla BIT di Milano, ha superato di molto i flussi del 2019 segnando un +8,5% degli arrivi ed un +11% delle presenze.\r

\r

“La Puglia riporta le lancette del turismo al pre pandemia – ha affermato in conferenza stampa Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo - . Confermiamo una crescita importante con un +2% in termini di presenze rispetto alla stagione 2019, quella che da tutti era considerata record, e una internazionalizzazione che raggiunge punte del 52% nei mesi di maggio e ottobre: numeri alla portata di quelli delle città d’arte italiane. Questo è sinonimo di un buono stato di salute dell'offerta turistica pugliese che apre a prospettive rosee per i prossimi anni. Come riporta il nostro partner Data Appeal, due offerte su dieci del ponte della prossima Pasqua sono già state vendute. Il gioco di squadra fatto dalle istituzioni, dagli operatori del turismo, dalla Regione Puglia e Puglia Promozione è un lavoro che può portare ancora la nostra regione a consolidare la sua maturità sulle destinazioni già affermate e a sviluppare l’offerta di realtà emergenti ed ugualmente attrattive. È una Puglia che punta sulla sostenibilità e sui prodotti turistici legati ad essa, penso ai cammini e al bike, sulla propria identità e sui dati che vengono dall’ascolto del mercato. Proprio sulle logiche data-driven continueremo ad investire lavorando a nuovi strumenti a supporto dell’Osservatorio regionale del Turismo. Centrali la qualificazione dell’offerta e l’organizzazione delle destinazioni”.\r

\r

Per la Puglia il 2022 è stato vincente, con quattro milioni di arrivi e cinque milioni di presenze: \"Abbiamo superato il 2019 che era l’anno dei record – ha detto Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - . Sostanzialmente, l’Italia, è al – 10% rispetto al 2019 e la Puglia registra un + 2%, ma anche io mi ero sbagliato, credevo che la ripresa sarebbe stata nel 2023, è invece è già avvenuta l’anno passato. Ma, soprattutto, maggio - giugno e settembre- ottobre danno la misura della stagione che si allunga, con una permanenza media è di 3,8 notti e crescono soprattutto i turisti stranieri, quindi destagionalizzazione fortissima per una Puglia che cresce sempre di più.”\r

\r

Dal report 2022 dell’Osservatorio Turistico della Regione Puglia emerge come la Germania sia in testa alla classifica regionale dei mercati esteri per numerosità dei pernottamenti (800mila presenze), mentre la Francia conferma il primo posto nel ranking degli arrivi stranieri (217mila arrivi).\r

La movimentazione turistica regionale ha raggiunto i valori del 2019 e chiude l’anno con 4,2 milioni di arrivi (-0.5% rispetto al 2019) e 15,7 milioni di presenze (+2% rispetto al 2019), evidenziando come si resti in Puglia più a lungo rispetto al passato.\r

\r

","post_title":"Boom di arrivi nel 2022: la Puglia torna ai dati pre-pandemia","post_date":"2023-02-13T11:30:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1676287815000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439213","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una piattaforma online b2b dotata di circa 350 mila strutture in tutto il mondo, di cui un migliaio contrattualizzate direttamente e tutte con disponibilità immediata, nonché di servizi di transfer, biglietteria museale, tour, milnitour e sport break. MyItalytotheworld nasce appena poco più di un anno fa dall'iniziativa di Tuscanyall.com, sito web b2c dedicato alla biglietteria museale e combinati turistici collegati disponibili in tutta Italia, fondata nel 2005 da Alvaro Cipriani.\r

\r

\"Una sfida importante che normalmente si farebbe in molto più tempo - racconta il direttore generale del portale b2b, Marella Bagnoli -. Ma siamo davvero soddisfatti di quanto fatto sino a oggi. Ce lo dicono i tanti feedback che riceviamo dalle agenzie con cui collaboriamo. Basti pensare che il 60% circa delle richieste da noi ricevute viene poi confermato. E questo anche grazie a un approccio che non si limita all'aspetto tecnologico ma comprende anche uno staff interno dedicato all'incoming, nonché alla gestione di gruppi, individuali e della domanda mice con la modalità classica del tour operating, ossia tramite la relazione diretta con le adv. Sono infatti profondamente convinta che il rapporto interpersonale sia oggi tornato a essere fondamentale e in grado di fare la vera differenza sul mercato\".\r

\r

L'obiettivo ora è quella di consolidare la presenza di MyItalytotheworld nel contesto b2b, raggiungendo almeno 2 mila agenzie registrate entro la fine dell'anno. A breve sarà inoltre implementata pure l'offerta legata al noleggio e alle assicurazioni, mentre si sta già pensando ad ampliare ulteriormente nel Sud la forza vendite, che al momento copre il Nord e il Centro Italia fino a Roma. \"Da poco abbiamo anche aperto una sede a Venezia con due risorse, che si aggiunge a quella romana (una persona) e a quella fiorentina (sette), dove si trova peraltro il quartier generale di Tuscanyall - conclude Marella Bagnoli -. Non solo: stiamo persino assumendo proprio in questi giorni un paio di sales in Brasile e a New York, per la parte incoming e per supportare la biglietteria museale di Tuscanyall\".","post_title":"Nasce MyItalytotheworld: portale b2b di servizi turistici, che non dimentica il rapporto personale con le adv","post_date":"2023-02-13T08:00:20+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1676275220000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439110","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' l'Atlantis The Royal la prima novità 2023 di Idee per Viaggiare, che a 15 anni dall'introduzione sul mercato italiano dell'Atlantis The Palm, nel solco di una partnership preferenziale con il gruppo Kerzner, annuncia la collaborazione con il nuovissimo complesso da 795 camere totali, 17 ristoranti (metà dei quali con celebrity chef), 90 piscine. Atlantis The Royal vanta inoltre una spiaggia privata di 2 chilometri, una spa di 5 mila metri quadrati, un parco acquatico con 50 scivoli, nonché installazioni e opere d’arte.\r

\r

“Dubai è una destinazione molto importante per noi - spiega la product manager Emirati, Tiziana Spila -. Abbiamo una programmazione storica verso il Paese; in occasione di Expo abbiamo realizzato molte combinazioni e durante la primavera 2022 la meta è stata traino della ripresa delle prenotazioni. Siamo felici di presentare al mercato una nuova icona di Dubai, grazie al rapporto pluriennale di fiducia instaurato direttamente con la proprietà”.\r

\r

IpV sarà presente alla Bit 2023, all'interno del villaggio Astoi, padiglione 4, stand C 122. Per l'occasione il tour operator capitolino presenterà la prima programmazione dell'Accademia Creativa Turismo, di cui ha rilevato una quota societaria pari al 40%. Act ha un’impostazione molto concreta e si prefigge di formare risorse per l’ingresso diretto nelle aziende del mercato turistico: corsi, master, stage retribuiti suddivisi nei vari comparti (travel, alberghiero, travel design, viaggi sostenibili, outdoor) in una grande aula all’interno della nuova sede romana di Idee per Viaggiare.\r

\r

","post_title":"Idee per Viaggiare annuncia la novità Atlantis The Royal sulla Palma di Dubai","post_date":"2023-02-10T09:55:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1676022949000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439095","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Disneyland Paris inaugura il prossimo 13 febbraio l’ottava edizione del roadshow nazionale attraverso l’Italia. L'appuntamento con gli agenti di viaggio italiani si snoderà in 12 tappe che toccheranno tutte le regioni iniziando da Roma per poi terminare, il 21 marzo, nella sede della The Walt Disney Company Italia a Milano. New entry di quest’anno le due tappe di Brescia e Ancona.\r

\r

Il roadshow \"Magica-mente\" è un’occasione di incontro importante tra gli agenti di viaggio e il team di Disneyland Paris Italia che promette una serie di sorprese e attività ludiche con il magico tocco Disney.\r

\r

La partecipazione al roadshow che si svolgerà in serata è disponibile solo su invito digitale e si rivolge a tutte le agenzie codificate e agli iscritti a Disney Stars (apertura delle iscrizioni circa 2 settimane prima della data dell’evento). Il roadshow si inserisce all’interno di una programmazione molto più ampia di attività locali che Disneyland Paris svolge costantemente. Tra le principali gli incontri di formazione b2b dedicati agli agenti di viaggio per approfondire la conoscenza del prodotto e di incrementare la fiducia delle agenzie nel vendere la Destinazione e le iniziative b2c, svolte in collaborazione con le principali agenzie di viaggio, per coinvolgere maggiormente i clienti e incrementare la conoscenza e la curiosità verso la destinazione, offrendo supporto e consulenza.\r

\r

Dopo Roma il roadshow toccherà Napoli, 15 febbraio; Firenze, 16 febbraio; Torino, 20 febbraio; Bologna, 22 febbraio; Padova, 27 febbraio; Brescia, 28 febbraio; Cagliari, 2 marzo; Palermo, 9 marzo; Bari, 13 marzo; Ancona, 14 marzo e Milano, 21 marzo.","post_title":"Disneyland Paris: roadshow in 12 tappe per incontrare gli agenti di viaggio italiani","post_date":"2023-02-10T09:00:10+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676019610000]}]}}