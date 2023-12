Astoi: in crescita le festività natalizie. Ricavi a + 11% Sono incoraggianti i dati che emergono dall’Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi relativamente alle scelte degli italiani in occasione delle imminenti festività di fine anno, che coincidono con tempo a disposizione e propensione a spendere sempre più per i viaggi. Le prenotazioni registrate dagli associati Astoi relative alle festività di fine 2023 e inizio 2024 mostrano un incremento medio dei ricavi pari all’11% rispetto alla stagione 2022. Si torna a prenotare le vacanze con anticipo con un deciso incremento dell’Advance Booking rispetto al 2022, anno ancora interessato dalla coda Covid che spingeva i consumatori a rimandare le prenotazioni in prossimità della data di partenza. I viaggi o soggiorni hanno una durata media pari a 8.5 giorni, leggermente più lunga rispetto allo scorso anno. «Le prenotazioni per il periodo di altissima stagione vedono una crescita dei ricavi dell’11% sul 2022 e la quasi totalità delle destinazioni coinvolte mostra un trend positivo, sia per vacanze stanziali al mare sia per quelle più itineranti – commenta Pier Ezhaya, presidente Astoi Confindustria Viaggi – . Per quanto riguarda le mete preferite riscontriamo riconferme per alcune destinazioni classiche come Oceano Indiano, East Africa, Caraibi e Stati Uniti, ma anche Sudest asiatico, Argentina e Sudafrica. Molto bene anche le performance dei tour in Nord Europa e le crociere negli Emirati e nel Mediterraneo. Per il medio raggio, a seguito di quanto sta accadendo in Israele, la domanda si è in parte riconvertita su Canarie e Capo Verde, anche se l’ondata emotiva si sta attenuando e sono riprese le prenotazioni, oltre a essere diminuite le cancellazioni. Tutele, assistenza e qualità dei servizi del Turismo Organizzato assumono una rilevanza sempre più significativa, che i viaggiatori riconoscono e premiano in fase di prenotazione». Destinazioni Tra i viaggiatori che preferiscono restare in Italia la montagna resta sempre protagonista durante la stagione invernale, tanto che in alcuni casi registra volumi superiori fino al +29% rispetto all’anno scorso. Si evidenzia una propensione alla prenotazione anticipata, caratteristica di questa tipologia di vacanza e crescono anche i flussi provenienti dal mercato straniero. La durata media del soggiorno è di 5 notti, con un costo medio di 1.500 euro per persona. In Europa, Islanda e Norvegia sono le mete predilette. Nel periodo di Natale e Capodanno si registrano per queste mete incrementi superiori al 23% rispetto allo scorso anno. . Nel medio raggio, la preferenza verso Capo Verde e Canarie compensa in parte il calo dei flussi turistici verso il Medio Oriente ed il Nord Africa. In termini percentuali, l’impatto del conflitto in Medio Oriente si è registrato principalmente su Egitto (-13%) e Giordania (-49%); il dato appare più negativo se si considera che il trend, prima dell’attacco verso Israele, vedeva su entrambe le destinazioni una crescita rilevante. Il lungo raggio premia Oceano Indiano, East Africa, Oriente e Caraibi. Nel settore crocieristico, le partenze di Natale e Capodanno sono tra le più apprezzate nella programmazione annuale, perché si tratta di un periodo dell’anno speciale, in cui le persone desiderano particolarmente festeggiare a bordo. Tra le destinazioni preferite ci sono i Caraibi e gli Emirati Arabi, molto ambiti per una fuga al caldo nel pieno dell’inverno, ma anche il Mediterraneo riesce sempre ad affascinare grazie al mix di tradizioni, città d’arte e cultura. Nel Mediterraneo, oltre alle destinazioni classiche come Spagna, Francia e Italia, riscuotono grande apprezzamento Turchia, Grecia e Canarie. Viaggiatori e turismo organizzato I viaggiatori chiedono perciò viaggi più ricchi di esperienze, di significato. In Italia si nota un cambiamento nelle esigenze degli ospiti: la montagna non è più percepita solo come location per la settimana di sport sulle piste; si assiste alla riscoperta dei luoghi per rigenerarsi. In Europa chi si affida al turismo organizzato nella maggior parte di casi non è alla ricerca del city break o solamente di volo e hotel. I connazionali si rivolgono al turismo organizzato per trovare garanzie, tutele e assistenza. Il turista fai da te deve fronteggiare autonomamente improvvisi cambiamenti in assenza di tutele per cause imponderabili. Per contro, chi si affida al turismo organizzato trova interlocutori affidabili e multimodali che nelle situazioni di incertezza e preoccupazione, grazie alla professionalità e al know-how acquisito nel tempo, sono in grado di tutelare e offrire assistenza al viaggiatore. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458171 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In occasione della settimana dell'Hanukkah, la festività ebraica conosciuta anche come la festa delle luci, Kalanit Goren Perry, direttrice dell'Ufficio nazionale israeliano del turismo in Italia, ha incontrato il settore della stampa per un saluto e un ringraziamento per la costante collaborazione e per il supporto che legano l'ente al mercato italiano. Un messaggio di buon auspicio, in coincidenza anche con le nostre festività natalizie, affinché nel 2024 "possa risplendere la luce" e perché il nuovo anno rappresenti anche l'inizio della ripresa dei flussi turistici, con le numerose opportunità che da sempre la destinazione Israele è in grado di garantire. Quanto ai collegamenti aerei tra Italia e Israle, Kalanit Goren Perry ricorda che attualmente "El Al opera tutti i giorni da Roma e Milano mentre gli altri vettori, come sappiamo, per ora hanno sospeso i voli. Ma il mercato Italia-Israele è molto importante per tutte le compagnie aeree, da Ryanair e easyJet a Ita Airways: per quest'ultima in particolare, per tutti i collegamenti da Sud America e Stati Uniti via Roma e da Roma per Israele sono fondamentali. Complessivamente, ricordo che prima del conflitto venivano operati oltre 100 voli settimanali diretti da tutta Italia per Israele". La speranza è naturalmente quella di tornare a quei flussi. Guardando sempre al 2024, la direttrice ha inoltre riconfermato la partecipazione a tutte le principali fiere trade che si svolgeranno in Italia. Sul nostro mercato, in particolare, la compagnia aerea spagnola tornerà a volare verso Cagliari e Palermo, destinazioni che finora erano state operate durante la summer con gli aeromobili di Iberia Regional Air Nostrum e Iberia Express. I voli da Madrid Barajas per l'aeroporto di Cagliari Elmas decolleranno il 29 luglio, mentre quelli per Palermo inizieranno il giorno successivo. Entrambe le rotte saranno servite fino a tre volte a settimana. Iberia collegherà così 12 destinazioni italiane: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Olbia, Palermo, Roma, Torino e Venezia. Dal 28 marzo, il vettore inizierà a volare anche verso Tirana da Madrid: sono previste tre frequenze a settimana, operate con un Airbus A320neo da 186 passeggeri: Iberia prevede di offrire più di 32.000 posti tra le due città durante l'estate. Infine, dal 29 luglio, debutteranno i voli per Lubiana, con due collegamenti a settimana operati da A320neos fino al 5 settembre: questo sarà l'unico collegamento non stop tra Spagna e Slovenia. [post_title] => Iberia collegherà Madrid a Cagliari e Palermo nell'estate 2024 [post_date] => 2023-12-15T10:38:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702636720000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458146 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Marocco ha frantumato ogni precedente record di arrivi durante i primi 11 mesi del 2023, accogliendo 13,2 milioni di visitatori, ben oltre i 12,9 milioni registrati nel 2019. Secondo i dati del Ministero del Turismo, dell'Artigianato e dell'Economia, il Paese nordafricano non solo ha affrontato le sfide poste dalla pandemia globale e dal terremoto di Al Haouz dello scorso settembre, ma ha anche stabilito un nuovo punto di riferimento per la propria industria turistica, dimostrando una resilienza e un'attrattiva che ha conquistato i viaggiatori di tutto il mondo. Rispetto allo stesso periodo del 2022, la crescita si attesta a un più 36%; nel solo mese di novembre si è registrato un afflusso di circa un milione di turisti, con un incremento del 9% rispetto allo stesso mese del 2022. "Siamo entusiasti di questi risultati eccezionali, che non solo ci incoraggiano ma ci danno anche una motivazione in più per continuare a collaborare con tutti gli attori del settore - ha dichiarato la ministra del turismo, Fatim-Zahra Ammor -. L'impatto tangibile della roadmap turistica 2023-2026 è evidente e siamo sulla buona strada per superare l'obiettivo di 14 milioni di turisti entro la fine di dicembre 2023". In termini di entrate turistiche la performance 2023 si traduce in una crescita del 20% su base annua, con un traguardo di 8,7 miliardi di dollari per i primi dieci mesi di quest'anno, secondo l'aggiornamento di novembre dell'Office d'Echange (OC). [post_title] => Il Marocco supera ogni precedente record di arrivi: 13,2 mln di visitatori in 11 mesi [post_date] => 2023-12-15T09:46:10+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702633570000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458114 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Delta Air Lines compie un ulteriore passo sulla rotta green e dell'innovazione avviando a sperimentazione finale dei nuovi bicchieri di carta a bordo dei voli transcontinentali nazionali e su una selezione di altri voli. Una volta approvati e introdotti su tutto il network della compagnia, i bicchieri di carta contribuiranno a eliminare oltre 3 mila tonnellate - il peso di 1.300 camioncini - di plastica monouso a bordo ogni anno e porteranno Delta a un passo dall’obiettivo di ridurre al minimo la plastica monouso a bordo entro il 2025. Dal 2022 il vettore ha già eliminato più di 2.200 tonnellate di plastica monouso all'anno nel suo percorso verso un'esperienza di viaggio più sostenibile. «Come compagnia aerea, il nostro obiettivo principale è quello di decarbonizzare la nostra attività, in gran parte derivante dalle operazioni di volo, da come voliamo e dal carburante che utilizziamo - spiega Amelia DeLuca, chief sustainability officer di Delta -. Ma questo non significa che non dobbiamo concentrarci anche su ciò che possiamo fare ora nell’ambito delle nostre operazioni per essere più sostenibili. Questi bicchieri sono un ottimo esempio di come Delta stia lavorando per affrontare il suo impatto attraverso ciò che possiamo controllare oggi. Sono un esempio visibile e tangibile per i nostri passeggeri e per il nostro personale di come Delta prenda sul serio l'impegno di integrare la sostenibilità in tutto ciò che facciamo». I bicchieri utilizzati dalle compagnie aeree a bordo devono garantire che le bevande calde rimangano calde e quelle fredde rimangano fredde, resistendo alle proprietà dissolventi dell'alcol. Inoltre, i bicchieri devono essere impilabili nei carrelli della cambusa già in uso sugli aerei e devono potersi separare facilmente per consentire agli assistenti di volo di servire i passeggeri in modo efficiente. Il vettore ha collaborato con esperti di sostenibilità e di catena di approvvigionamento e con partner di produzione per creare e produrre un bicchiere che sia unico per Delta. Questi nuovi bicchieri sono personalizzati per aiutare la compagnia aerea a soddisfare i mandati internazionali, sottolineando al contempo l'impegno di Delta per un'esperienza di viaggio coerente e di qualità. Inoltre, i bicchieri sono compostabili e possono essere riciclati dove esistono impianti di riciclaggio negli aeroporti, sottraendo i rifiuti alle discariche. [post_title] => Delta: sempre meno plastica monouso a bordo grazie ai nuovi bicchieri di carta [post_date] => 2023-12-15T09:00:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702630809000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458108 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova semplificazione per i passeggeri di Air Europa: la compagnia ha implementato nei suoi sistemi Amadeus Travel Ready by Traveller ID, un pacchetto completo di soluzioni innovative che consentono ai viaggiatori di verificare la validità di determinati documenti prima di recarsi in aeroporto. I passeggeri dei voli internazionali di Air Europa dispongono già di questa nuova funzionalità, attiva durante il processo di check-in online, eseguibile attraverso cellulare o computer. Una volta verificato il passaporto, lo status del passeggero viene aggiornato automaticamente nel sistema della compagnia aerea con l'etichetta "Skycleared", risparmiando tempo, snellendo le verifiche manuali dei documenti nei processi di check-in, consegna bagagli e imbarco con la conseguente riduzione delle code. In futuro, Amadeus Travel Ready non solo offrirà ai passeggeri del vettore la possibilità di verificare altri documenti, come i visti ad esempio, ma faciliterà anche i processi di identificazione biometrica in aeroporto, attraverso l’uso dei telefoni cellulari dei passeggeri. Questa soluzione consentirà di abbinare i principali documenti di viaggio, utilizzando semplicemente i dati biometrici facciali che serviranno per l’identificazione dei passeggeri nei diversi punti di contatto delle compagnie aeree. L'iniziativa risponde alle esigenze della clientela emerse nell’ultimo sondaggio globale Iata. Il sondaggio ha, infatti, rilevato che le nuove esperienze digitali rappresentano una priorità per i viaggiatori, tanto che il 75% preferirebbe utilizzare dati biometrici invece di passaporti e carte d'imbarco. Amadeus Travel Ready si integra con l'iniziativa One Id della Iata, che mira a semplificare ulteriormente i viaggi dei passeggeri promuovendo la condivisione anticipata delle informazioni, tecnologie contactless e opzioni biometriche. [post_title] => Air Europa implementa Amadeus Travel Ready per la verifica digitale dei passaporti [post_date] => 2023-12-14T14:30:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702564234000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458085 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Berlino e Parigi sono tornate ad essere collegate da un treno notturno, per la prima volta in nove anni: un viaggio di 15 ore e biglietti il cui costo parte da 34 euro. Operativo tre volte a settimana, per ora, il nuovo treno dovrebbe circolare poi regolarmente ogni notte entro l'ottobre 2024. Il servizio, che ha visto il suo viaggio inaugurale lo scorso 11 dicembre, è il risultato della partnership tra l'operatore ferroviario nazionale tedesco Deutsche Bahn e le ferrovie francesi Sncf, mentre i treni sono i Nightjet delle ferrovie austriache Öbb. «Con le nuove rotte internazionali del Nightjet, continuiamo l'espansione sistematica della nostra attività di treni notturni e sottolineiamo la nostra posizione di fornitore leader di viaggi in treno notturni - ha dichiarato Andreas Matthä, ceo di Öbb -. Nightjet è già un simbolo dell'Europa unita. Ora questa partnership tra quattro compagnie ferroviarie europee offre un nuovo servizio da Berlino a Parigi e da Berlino a Bruxelles con collegamenti notturni accattivanti e rispettosi del clima». Christophe Fanichet, direttore generale di Sncf Voyageurs: «Dopo il successo del lancio della tratta Parigi-Vienna, che ha registrato un buon numero di passeggeri, la Parigi-Berlino è un altro forte simbolo della rinascita dei treni notturni, resa possibile grazie ai finanziamenti del governo francese. L'Europa ha svolto un ruolo importante nella storia e nelle attività di Sncf Voyageurs». «I nuovi collegamenti notturni sono molto ben prenotati durante le vacanze - ha osservato Deutsche Bahn -. In pratica, non appena lanciamo un nuovo collegamento ferroviario notturno insieme alle nostre ferrovie partner, c'è un vero e proprio boom di prenotazioni». Viaggiare con l'Öbb Nightjet non è solo ecologico, ma anche comodo e conveniente. Grazie all'arrivo direttamente nel centro della destinazione, i viaggiatori possono risparmiare tempo e costi alberghieri aggiuntivi. I passeggeri che viaggiano in carrozze letto e cuccette ricevono anche un drink di benvenuto e la colazione servita direttamente nello scompartimento la mattina prima dell'arrivo. I biglietti per i collegamenti Nightjet sono disponibili a partire da 34,90 euro per persona e direzione nella carrozza con posti a sedere, a partire da 54,90 euro nella carrozza con cuccette e a partire da 79,90 euro nella carrozza con posti letto. [post_title] => Berlino e Parigi sono nuovamente collegate da un treno notturno: viaggio da 15 ore con il Nightjet [post_date] => 2023-12-14T12:10:04+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702555804000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458079 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Milano Bergamo si appresta a chiudere un 2023 decisamente positivo, con ricavi previsti a quota 200 milioni di euro, rispetto ai 174,5 del 2022. Ad anticipare i risultati il presidente di Sacbo, Giovanni Sanga, in occasione della conferenza stampa di fine anno. Lo scalo bergamasco si conferma il terzo aeroporto d’Italia, con tanto di primati (tra cui il gradino più alto nell’apprezzamento dei viaggiatori, su scala europea) e di numeri tra cui spiccano, oltre alle 140 destinazioni estive, le 119 invernali , i 40 Paesi toccati e la quota del 20% in crescita del traffico afferente a compagnie «extra Ryan», i 16 milioni di passeggeri movimentati nell'anno. Dato che rappresenta un record assoluto per l'aeroporto. «Un mix tra un 2023 che ha cancellato definitivamente il Covid e l’attrattività della Capitale della Cultura», ha osservato Sanga anticipando come l’obiettivo per il 2024 sia quello di un consolidamento del risultato raggiunto «pur in uno scenario caratterizzato da due guerre e da tensioni su mete turistiche. L’apertura ad oriente, con lo scalo di Dubai, è importantissima in chiave internazionale». Tra le performance particolarmente positive va segnalata quella legata ai ricavi non aviation che hanno fatto segnare un +20%, segno di una vitalità dello shopping da parte dei passeggeri ma anche dell’appeal dei brand presenti nello scalo. «Abbiamo marchi importanti, attrattivi», ha concluso Sanga preannunciando il debutto, nella piazzetta interna dedicata ad Ilario Testa, di 'Eataly»'. [post_title] => Milano Bergamo vola verso i 16 milioni di passeggeri e ricavi per 200 milioni di euro [post_date] => 2023-12-14T11:41:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702554060000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458038 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_458040" align="alignleft" width="300"] Il Barceló Palmeraie Oasis Resort di Marrakech[/caption] Sale a otto strutture il portfolio marocchino del gruppo Barceló, che annuncia un investimento di oltre 80 milioni di euro per l'acquisizione e la successiva ristrutturazione di due 5 stelle a Casablanca e a Rabat. Le strutture, precedentemente gestite con il marchio Farah e rispettivamente dotate di 279 e 192 camere, verranno quindi ribrandizzate Royal Hideaway e Barceló. Proprio l'hotel di Rabat sarà il primo della società nella capitale del Marocco, principale centro amministrativo e politico del Paese. A Casablanca si tratterà invece del terzo indirizzo, ma del debutto del brand Royal Hideaway. Nella città la compagnia spagnola gestisce già infatti il 5 stelle Barceló Anfa Casablanca e il 4 stelle Barceló Casablanca. I due nuovi progetti confermano l'impegno della catena nello sviluppo turistico ed economico del Marocco da parte del gruppo Barceló. Dal 2006, l'azienda, insieme ai suoi partner locali, ha infatti investito oltre 150 milioni di euro nel Paese per l'acquisizione, la ristrutturazione e il riposizionamento di diversi hotel. Attualmente, Barceló è la compagnia alberghiera spagnola con la maggiore presenza nella destinazione, grazie alla gestione di otto alberghi a Rabat, Casablanca, Marrakech, Tangeri, Fez e Agadir. Una presenza capace di generare un impatto significativo sullo sviluppo economico e sociale di queste città, con la creazione di oltre 1.200 posti di lavoro diretti e molti altri indiretti. "Il Marocco è un paese importante per l’espansione strategica della nostra azienda - spiega il ceo Emea della compagnia, Raúl González -. Siamo molto soddisfatti di questa operazione che porta all’acquisizione di questi due nuovi hotel, permettendoci di essere presenti a Rabat, la capitale del Paese, e di rafforzare la nostra leadership a Casablanca. Il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere in Marocco e di aggiungere nuovi hotel, soprattutto a 4 e 5 stelle, sia nel segmento turistico sia in quello urbano, nelle località in cui siamo già presenti a anche in nuove destinazioni". [post_title] => Cresce la presenza del gruppo Barceló in Marocco: due le new entry a Rabat e Casablanca [post_date] => 2023-12-14T10:44:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702550687000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "astoi ricavi a 11" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":34,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3355,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458171","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione della settimana dell'Hanukkah, la festività ebraica conosciuta anche come la festa delle luci, Kalanit Goren Perry, direttrice dell'Ufficio nazionale israeliano del turismo in Italia, ha incontrato il settore della stampa per un saluto e un ringraziamento per la costante collaborazione e per il supporto che legano l'ente al mercato italiano.\r

Un messaggio di buon auspicio, in coincidenza anche con le nostre festività natalizie, affinché nel 2024 \"possa risplendere la luce\" e perché il nuovo anno rappresenti anche l'inizio della ripresa dei flussi turistici, con le numerose opportunità che da sempre la destinazione Israele è in grado di garantire.\r

\r

Quanto ai collegamenti aerei tra Italia e Israle, Kalanit Goren Perry ricorda che attualmente \"El Al opera tutti i giorni da Roma e Milano mentre gli altri vettori, come sappiamo, per ora hanno sospeso i voli. Ma il mercato Italia-Israele è molto importante per tutte le compagnie aeree, da Ryanair e easyJet a Ita Airways: per quest'ultima in particolare, per tutti i collegamenti da Sud America e Stati Uniti via Roma e da Roma per Israele sono fondamentali. Complessivamente, ricordo che prima del conflitto venivano operati oltre 100 voli settimanali diretti da tutta Italia per Israele\". La speranza è naturalmente quella di tornare a quei flussi.\r

\r

Guardando sempre al 2024, la direttrice ha inoltre riconfermato la partecipazione a tutte le principali fiere trade che si svolgeranno in Italia. ","post_title":"Israele: l'Ufficio del turismo celebra l'Hanukkah con la stampa italiana","post_date":"2023-12-15T10:54:20+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1702637660000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458172","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_431836\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pier Ezhaya presidente Astoi[/caption]\r

\r

Sono incoraggianti i dati che emergono dall’Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi relativamente alle scelte degli italiani in occasione delle imminenti festività di fine anno, che coincidono con tempo a disposizione e propensione a spendere sempre più per i viaggi.\r

\r

Le prenotazioni registrate dagli associati Astoi relative alle festività di fine 2023 e inizio 2024 mostrano un incremento medio dei ricavi pari all’11% rispetto alla stagione 2022. Si torna a prenotare le vacanze con anticipo con un deciso incremento dell’Advance Booking rispetto al 2022, anno ancora interessato dalla coda Covid che spingeva i consumatori a rimandare le prenotazioni in prossimità della data di partenza. I viaggi o soggiorni hanno una durata media pari a 8.5 giorni, leggermente più lunga rispetto allo scorso anno.\r

\r

«Le prenotazioni per il periodo di altissima stagione vedono una crescita dei ricavi dell’11% sul 2022 e la quasi totalità delle destinazioni coinvolte mostra un trend positivo, sia per vacanze stanziali al mare sia per quelle più itineranti - commenta Pier Ezhaya, presidente Astoi Confindustria Viaggi - . Per quanto riguarda le mete preferite riscontriamo riconferme per alcune destinazioni classiche come Oceano Indiano, East Africa, Caraibi e Stati Uniti, ma anche Sudest asiatico, Argentina e Sudafrica. Molto bene anche le performance dei tour in Nord Europa e le crociere negli Emirati e nel Mediterraneo. Per il medio raggio, a seguito di quanto sta accadendo in Israele, la domanda si è in parte riconvertita su Canarie e Capo Verde, anche se l’ondata emotiva si sta attenuando e sono riprese le prenotazioni, oltre a essere diminuite le cancellazioni. Tutele, assistenza e qualità dei servizi del Turismo Organizzato assumono una rilevanza sempre più significativa, che i viaggiatori riconoscono e premiano in fase di prenotazione».\r

Destinazioni\r

Tra i viaggiatori che preferiscono restare in Italia la montagna resta sempre protagonista durante la stagione invernale, tanto che in alcuni casi registra volumi superiori fino al +29% rispetto all’anno scorso. Si evidenzia una propensione alla prenotazione anticipata, caratteristica di questa tipologia di vacanza e crescono anche i flussi provenienti dal mercato straniero. La durata media del soggiorno è di 5 notti, con un costo medio di 1.500 euro per persona.\r

\r

In Europa, Islanda e Norvegia sono le mete predilette. Nel periodo di Natale e Capodanno si registrano per queste mete incrementi superiori al 23% rispetto allo scorso anno. .\r

\r

Nel medio raggio, la preferenza verso Capo Verde e Canarie compensa in parte il calo dei flussi turistici verso il Medio Oriente ed il Nord Africa. In termini percentuali, l’impatto del conflitto in Medio Oriente si è registrato principalmente su Egitto (-13%) e Giordania (-49%); il dato appare più negativo se si considera che il trend, prima dell’attacco verso Israele, vedeva su entrambe le destinazioni una crescita rilevante. \r

\r

Il lungo raggio premia Oceano Indiano, East Africa, Oriente e Caraibi.\r

\r

Nel settore crocieristico, le partenze di Natale e Capodanno sono tra le più apprezzate nella programmazione annuale, perché si tratta di un periodo dell’anno speciale, in cui le persone desiderano particolarmente festeggiare a bordo. Tra le destinazioni preferite ci sono i Caraibi e gli Emirati Arabi, molto ambiti per una fuga al caldo nel pieno dell’inverno, ma anche il Mediterraneo riesce sempre ad affascinare grazie al mix di tradizioni, città d’arte e cultura. Nel Mediterraneo, oltre alle destinazioni classiche come Spagna, Francia e Italia, riscuotono grande apprezzamento Turchia, Grecia e Canarie.\r

Viaggiatori e turismo organizzato\r

I viaggiatori chiedono perciò viaggi più ricchi di esperienze, di significato. In Italia si nota un cambiamento nelle esigenze degli ospiti: la montagna non è più percepita solo come location per la settimana di sport sulle piste; si assiste alla riscoperta dei luoghi per rigenerarsi.\r

\r

In Europa chi si affida al turismo organizzato nella maggior parte di casi non è alla ricerca del city break o solamente di volo e hotel.\r

\r

I connazionali si rivolgono al turismo organizzato per trovare garanzie, tutele e assistenza. Il turista fai da te deve fronteggiare autonomamente improvvisi cambiamenti in assenza di tutele per cause imponderabili. Per contro, chi si affida al turismo organizzato trova interlocutori affidabili e multimodali che nelle situazioni di incertezza e preoccupazione, grazie alla professionalità e al know-how acquisito nel tempo, sono in grado di tutelare e offrire assistenza al viaggiatore.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Astoi: in crescita le festività natalizie. Ricavi a + 11%","post_date":"2023-12-15T10:50:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1702637430000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458165","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Iberia aggiunge altri tasselli al puzzle del proprio orario estivo 2024 con l'aggiunta di quattro nuove rotte in Albania, Italia e Slovenia.\r

\r

Sul nostro mercato, in particolare, la compagnia aerea spagnola tornerà a volare verso Cagliari e Palermo, destinazioni che finora erano state operate durante la summer con gli aeromobili di Iberia Regional Air Nostrum e Iberia Express.\r

\r

I voli da Madrid Barajas per l'aeroporto di Cagliari Elmas decolleranno il 29 luglio, mentre quelli per Palermo inizieranno il giorno successivo. Entrambe le rotte saranno servite fino a tre volte a settimana. Iberia collegherà così 12 destinazioni italiane: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Olbia, Palermo, Roma, Torino e Venezia.\r

\r

Dal 28 marzo, il vettore inizierà a volare anche verso Tirana da Madrid: sono previste tre frequenze a settimana, operate con un Airbus A320neo da 186 passeggeri: Iberia prevede di offrire più di 32.000 posti tra le due città durante l'estate.\r

\r

Infine, dal 29 luglio, debutteranno i voli per Lubiana, con due collegamenti a settimana operati da A320neos fino al 5 settembre: questo sarà l'unico collegamento non stop tra Spagna e Slovenia.","post_title":"Iberia collegherà Madrid a Cagliari e Palermo nell'estate 2024","post_date":"2023-12-15T10:38:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1702636720000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458146","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Marocco ha frantumato ogni precedente record di arrivi durante i primi 11 mesi del 2023, accogliendo 13,2 milioni di visitatori, ben oltre i 12,9 milioni registrati nel 2019.\r

\r

Secondo i dati del Ministero del Turismo, dell'Artigianato e dell'Economia, il Paese nordafricano non solo ha affrontato le sfide poste dalla pandemia globale e dal terremoto di Al Haouz dello scorso settembre, ma ha anche stabilito un nuovo punto di riferimento per la propria industria turistica, dimostrando una resilienza e un'attrattiva che ha conquistato i viaggiatori di tutto il mondo.\r

\r

Rispetto allo stesso periodo del 2022, la crescita si attesta a un più 36%; nel solo mese di novembre si è registrato un afflusso di circa un milione di turisti, con un incremento del 9% rispetto allo stesso mese del 2022.\r

\r

\"Siamo entusiasti di questi risultati eccezionali, che non solo ci incoraggiano ma ci danno anche una motivazione in più per continuare a collaborare con tutti gli attori del settore - ha dichiarato la ministra del turismo, Fatim-Zahra Ammor -. L'impatto tangibile della roadmap turistica 2023-2026 è evidente e siamo sulla buona strada per superare l'obiettivo di 14 milioni di turisti entro la fine di dicembre 2023\".\r

\r

In termini di entrate turistiche la performance 2023 si traduce in una crescita del 20% su base annua, con un traguardo di 8,7 miliardi di dollari per i primi dieci mesi di quest'anno, secondo l'aggiornamento di novembre dell'Office d'Echange (OC).","post_title":"Il Marocco supera ogni precedente record di arrivi: 13,2 mln di visitatori in 11 mesi","post_date":"2023-12-15T09:46:10+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1702633570000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458114","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delta Air Lines compie un ulteriore passo sulla rotta green e dell'innovazione avviando a sperimentazione finale dei nuovi bicchieri di carta a bordo dei voli transcontinentali nazionali e su una selezione di altri voli.\r

\r

Una volta approvati e introdotti su tutto il network della compagnia, i bicchieri di carta contribuiranno a eliminare oltre 3 mila tonnellate - il peso di 1.300 camioncini - di plastica monouso a bordo ogni anno e porteranno Delta a un passo dall’obiettivo di ridurre al minimo la plastica monouso a bordo entro il 2025.\r

\r

Dal 2022 il vettore ha già eliminato più di 2.200 tonnellate di plastica monouso all'anno nel suo percorso verso un'esperienza di viaggio più sostenibile.\r

\r

«Come compagnia aerea, il nostro obiettivo principale è quello di decarbonizzare la nostra attività, in gran parte derivante dalle operazioni di volo, da come voliamo e dal carburante che utilizziamo - spiega Amelia DeLuca, chief sustainability officer di Delta -. Ma questo non significa che non dobbiamo concentrarci anche su ciò che possiamo fare ora nell’ambito delle nostre operazioni per essere più sostenibili. Questi bicchieri sono un ottimo esempio di come Delta stia lavorando per affrontare il suo impatto attraverso ciò che possiamo controllare oggi. Sono un esempio visibile e tangibile per i nostri passeggeri e per il nostro personale di come Delta prenda sul serio l'impegno di integrare la sostenibilità in tutto ciò che facciamo».\r

\r

I bicchieri utilizzati dalle compagnie aeree a bordo devono garantire che le bevande calde rimangano calde e quelle fredde rimangano fredde, resistendo alle proprietà dissolventi dell'alcol. Inoltre, i bicchieri devono essere impilabili nei carrelli della cambusa già in uso sugli aerei e devono potersi separare facilmente per consentire agli assistenti di volo di servire i passeggeri in modo efficiente. \r

\r

Il vettore ha collaborato con esperti di sostenibilità e di catena di approvvigionamento e con partner di produzione per creare e produrre un bicchiere che sia unico per Delta. Questi nuovi bicchieri sono personalizzati per aiutare la compagnia aerea a soddisfare i mandati internazionali, sottolineando al contempo l'impegno di Delta per un'esperienza di viaggio coerente e di qualità. Inoltre, i bicchieri sono compostabili e possono essere riciclati dove esistono impianti di riciclaggio negli aeroporti, sottraendo i rifiuti alle discariche.","post_title":"Delta: sempre meno plastica monouso a bordo grazie ai nuovi bicchieri di carta","post_date":"2023-12-15T09:00:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1702630809000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458108","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova semplificazione per i passeggeri di Air Europa: la compagnia ha implementato nei suoi sistemi Amadeus Travel Ready by Traveller ID, un pacchetto completo di soluzioni innovative che consentono ai viaggiatori di verificare la validità di determinati documenti prima di recarsi in aeroporto.\r

\r

I passeggeri dei voli internazionali di Air Europa dispongono già di questa nuova funzionalità, attiva durante il processo di check-in online, eseguibile attraverso cellulare o computer. Una volta verificato il passaporto, lo status del passeggero viene aggiornato automaticamente nel sistema della compagnia aerea con l'etichetta \"Skycleared\", risparmiando tempo, snellendo le verifiche manuali dei documenti nei processi di check-in, consegna bagagli e imbarco con la conseguente riduzione delle code.\r

\r

In futuro, Amadeus Travel Ready non solo offrirà ai passeggeri del vettore la possibilità di verificare altri documenti, come i visti ad esempio, ma faciliterà anche i processi di identificazione biometrica in aeroporto, attraverso l’uso dei telefoni cellulari dei passeggeri. Questa soluzione consentirà di abbinare i principali documenti di viaggio, utilizzando semplicemente i dati biometrici facciali che serviranno per l’identificazione dei passeggeri nei diversi punti di contatto delle compagnie aeree.\r

\r

L'iniziativa risponde alle esigenze della clientela emerse nell’ultimo sondaggio globale Iata. Il sondaggio ha, infatti, rilevato che le nuove esperienze digitali rappresentano una priorità per i viaggiatori, tanto che il 75% preferirebbe utilizzare dati biometrici invece di passaporti e carte d'imbarco. Amadeus Travel Ready si integra con l'iniziativa One Id della Iata, che mira a semplificare ulteriormente i viaggi dei passeggeri promuovendo la condivisione anticipata delle informazioni, tecnologie contactless e opzioni biometriche.\r

\r

","post_title":"Air Europa implementa Amadeus Travel Ready per la verifica digitale dei passaporti","post_date":"2023-12-14T14:30:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1702564234000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458085","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Berlino e Parigi sono tornate ad essere collegate da un treno notturno, per la prima volta in nove anni: un viaggio di 15 ore e biglietti il cui costo parte da 34 euro. Operativo tre volte a settimana, per ora, il nuovo treno dovrebbe circolare poi regolarmente ogni notte entro l'ottobre 2024.\r

\r

Il servizio, che ha visto il suo viaggio inaugurale lo scorso 11 dicembre, è il risultato della partnership tra l'operatore ferroviario nazionale tedesco Deutsche Bahn e le ferrovie francesi Sncf, mentre i treni sono i Nightjet delle ferrovie austriache Öbb.\r

\r

«Con le nuove rotte internazionali del Nightjet, continuiamo l'espansione sistematica della nostra attività di treni notturni e sottolineiamo la nostra posizione di fornitore leader di viaggi in treno notturni - ha dichiarato Andreas Matthä, ceo di Öbb -. Nightjet è già un simbolo dell'Europa unita. Ora questa partnership tra quattro compagnie ferroviarie europee offre un nuovo servizio da Berlino a Parigi e da Berlino a Bruxelles con collegamenti notturni accattivanti e rispettosi del clima».\r

\r

Christophe Fanichet, direttore generale di Sncf Voyageurs: «Dopo il successo del lancio della tratta Parigi-Vienna, che ha registrato un buon numero di passeggeri, la Parigi-Berlino è un altro forte simbolo della rinascita dei treni notturni, resa possibile grazie ai finanziamenti del governo francese. L'Europa ha svolto un ruolo importante nella storia e nelle attività di Sncf Voyageurs».\r

\r

«I nuovi collegamenti notturni sono molto ben prenotati durante le vacanze - ha osservato Deutsche Bahn -. In pratica, non appena lanciamo un nuovo collegamento ferroviario notturno insieme alle nostre ferrovie partner, c'è un vero e proprio boom di prenotazioni».\r

\r

Viaggiare con l'Öbb Nightjet non è solo ecologico, ma anche comodo e conveniente. Grazie all'arrivo direttamente nel centro della destinazione, i viaggiatori possono risparmiare tempo e costi alberghieri aggiuntivi. I passeggeri che viaggiano in carrozze letto e cuccette ricevono anche un drink di benvenuto e la colazione servita direttamente nello scompartimento la mattina prima dell'arrivo.\r

\r

I biglietti per i collegamenti Nightjet sono disponibili a partire da 34,90 euro per persona e direzione nella carrozza con posti a sedere, a partire da 54,90 euro nella carrozza con cuccette e a partire da 79,90 euro nella carrozza con posti letto. ","post_title":"Berlino e Parigi sono nuovamente collegate da un treno notturno: viaggio da 15 ore con il Nightjet","post_date":"2023-12-14T12:10:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1702555804000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458079","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Milano Bergamo si appresta a chiudere un 2023 decisamente positivo, con ricavi previsti a quota 200 milioni di euro, rispetto ai 174,5 del 2022.\r

\r

Ad anticipare i risultati il presidente di Sacbo, Giovanni Sanga, in occasione della conferenza stampa di fine anno. Lo scalo bergamasco si conferma il terzo aeroporto d’Italia, con tanto di primati (tra cui il gradino più alto nell’apprezzamento dei viaggiatori, su scala europea) e di numeri tra cui spiccano, oltre alle 140 destinazioni estive, le 119 invernali , i 40 Paesi toccati e la quota del 20% in crescita del traffico afferente a compagnie «extra Ryan», i 16 milioni di passeggeri movimentati nell'anno. Dato che rappresenta un record assoluto per l'aeroporto.\r

«Un mix tra un 2023 che ha cancellato definitivamente il Covid e l’attrattività della Capitale della Cultura», ha osservato Sanga anticipando come l’obiettivo per il 2024 sia quello di un consolidamento del risultato raggiunto «pur in uno scenario caratterizzato da due guerre e da tensioni su mete turistiche. L’apertura ad oriente, con lo scalo di Dubai, è importantissima in chiave internazionale».\r

\r

\r

\r

Tra le performance particolarmente positive va segnalata quella legata ai ricavi non aviation che hanno fatto segnare un +20%, segno di una vitalità dello shopping da parte dei passeggeri ma anche dell’appeal dei brand presenti nello scalo. «Abbiamo marchi importanti, attrattivi», ha concluso Sanga preannunciando il debutto, nella piazzetta interna dedicata ad Ilario Testa, di 'Eataly»'.\r

\r

\r

","post_title":"Milano Bergamo vola verso i 16 milioni di passeggeri e ricavi per 200 milioni di euro","post_date":"2023-12-14T11:41:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1702554060000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458038","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_458040\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Barceló Palmeraie Oasis Resort di Marrakech[/caption]\r

\r

Sale a otto strutture il portfolio marocchino del gruppo Barceló, che annuncia un investimento di oltre 80 milioni di euro per l'acquisizione e la successiva ristrutturazione di due 5 stelle a Casablanca e a Rabat. Le strutture, precedentemente gestite con il marchio Farah e rispettivamente dotate di 279 e 192 camere, verranno quindi ribrandizzate Royal Hideaway e Barceló.\r

\r

Proprio l'hotel di Rabat sarà il primo della società nella capitale del Marocco, principale centro amministrativo e politico del Paese. A Casablanca si tratterà invece del terzo indirizzo, ma del debutto del brand Royal Hideaway. Nella città la compagnia spagnola gestisce già infatti il 5 stelle Barceló Anfa Casablanca e il 4 stelle Barceló Casablanca.\r

\r

I due nuovi progetti confermano l'impegno della catena nello sviluppo turistico ed economico del Marocco da parte del gruppo Barceló. Dal 2006, l'azienda, insieme ai suoi partner locali, ha infatti investito oltre 150 milioni di euro nel Paese per l'acquisizione, la ristrutturazione e il riposizionamento di diversi hotel. Attualmente, Barceló è la compagnia alberghiera spagnola con la maggiore presenza nella destinazione, grazie alla gestione di otto alberghi a Rabat, Casablanca, Marrakech, Tangeri, Fez e Agadir. Una presenza capace di generare un impatto significativo sullo sviluppo economico e sociale di queste città, con la creazione di oltre 1.200 posti di lavoro diretti e molti altri indiretti.\r

\r

\"Il Marocco è un paese importante per l’espansione strategica della nostra azienda - spiega il ceo Emea della compagnia, Raúl González -. Siamo molto soddisfatti di questa operazione che porta all’acquisizione di questi due nuovi hotel, permettendoci di essere presenti a Rabat, la capitale del Paese, e di rafforzare la nostra leadership a Casablanca. Il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere in Marocco e di aggiungere nuovi hotel, soprattutto a 4 e 5 stelle, sia nel segmento turistico sia in quello urbano, nelle località in cui siamo già presenti a anche in nuove destinazioni\".","post_title":"Cresce la presenza del gruppo Barceló in Marocco: due le new entry a Rabat e Casablanca","post_date":"2023-12-14T10:44:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1702550687000]}]}}