Assoviaggi: viaggi annullati nelle zone colpite? Risponde l’avvocato Assoviaggi. L’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna e i territori limitrofi ha avuto ripercussioni anche sul turismo, con l’annullamento di molti viaggi e vacanze, sia in uscita che in entrata, nelle zone coinvolte. Una situazione spesso di difficile gestione per agenzie di viaggio e tour operator che si trovano a fare i conti con le disdette e dubbi non solo su eventuali responsabilità legali degli operatori, ma anche su penali e possibili strumenti per gestire i rimborsi ai clienti, a partire dai voucher. Il consulente legale di Assoviaggi Confesercenti, l’avvocato Alessio Costantini, fa chiarezza sulla questione e sulle strategie di comportamento che adv e t.o. possono adottare in caso di eventi alluvionali come quelli accaduti negli ultimi giorni, rispondendo ai quesiti più frequenti posti dai nostri associati. A chi viene addebitata la responsabilità degli annullamenti di pacchetti turistici? La Corte di Cassazione ha più volte riaffermato il principio per il quale la impossibilità sopravvenuta per il turista di fruire del pacchetto per cause a lui non imputabili legittima il turista stesso a risolvere il contratto e ad ottenere la restituzione del prezzo versato da parte dell’Organizzatore del pacchetto. I precedenti della Cassazione si riferiscono per lo più al caso della malattia del viaggiatore, ma il principio si ritiene applicabile a tutte le circostanze (come l’alluvione od altra calamità) che impediscano la fruizione totale o parziale del pacchetto (ed infatti, la prima decisione della Corte al riguardo, risalente al 2007, faceva riferimento alla presenza nell’isola di destinazione di un focolaio di dengue). Il principio è stato poi di recente affermato dalla Corte di Giustizia, seppur sotto il diverso profilo della mancata fornitura solo parziale dei servizi: in tal caso (ovvero quando il viaggiatore non può fruire della totalità dei servizi a causa di una circostanza eccezionale a lui non imputabile: nel caso in questione le restrizioni sanitarie conseguite al COVID-19), il viaggiatore ha diritto ad una congrua riduzione del prezzo. Ovviamente il principio è applicabile ad annullamenti determinati da situazioni di forza maggiore che riguardino il viaggiatore o si riferiscano al luogo o ai luoghi di destinazione ed impediscano totalmente la fruizione del pacchetto (a titolo esemplificativo: i recenti eventi alluvionali hanno colpito diversi centri romagnoli, ma non la parte costiera che è fruibile e rispetto alla quale non sarà possibile invocare il principio ora richiamato). Laddove tali situazioni abbiano comportato una compressione del programma di viaggio (con impossibilità di erogare e fruire solo una parte delle prestazioni) si potrà applicare il principio enunciato dalla Corte di Giustizia, ovvero la riduzione del prezzo in misura corrispondente ai servizi non fruiti. Servizio singolo A chi viene addebitata la responsabilità degli annullamenti di un singolo servizio turistico? Nel caso di intermediazione di un singolo servizio turistico, ad esempio pernottamento presso una struttura ricettiva, a farsi carico delle conseguenze dell’annullamento del servizio dovrebbe essere il fornitore del servizio, e non l’agenzia intermediaria. Certamente, il turista potrebbe invocare l’applicazione al singolo servizio del principio sopra enunciato in relazione ai pacchetti turistici: ma l’Agenzia dovrebbe opporgli di doversi rivolgere al fornitore, essendo mera intermediaria (mandataria con rappresentanza) del Cliente viaggiatore. È possibile annullare ed emettere un voucher senza restituire le somme ai clienti? Sì, se il Cliente è d’accordo. La possibilità di emettere un voucher in luogo del rimborso del prezzo del pacchetto turistico – prescindendo dall’accettazione del turista – era prevista dalla versione iniziale della normativa speciale emanata all’indomani dell’emergenza COVID, ed applicabile solo agli specifici casi degli annullamenti a causa della pandemia. Quindi, se il cliente non vuole il voucher, ha diritto al rimborso. Se le strutture ricettive applicano le penali possono le adv/t.o. a loro volta applicarle ai clienti? Bisogna distinguere se le penali si riferiscono a soggiorni alberghieri compresi o meno in un pacchetto turistico. Nel primo caso, il Cliente ha diritto alla restituzione del prezzo del pacchetto turistico; nel secondo caso, la penale andrebbe applicata al Cliente, non all’Agenzia (a meno che ci siano accordi diversi tra l’Agenzia e l’Hotel). In entrambi i casi, però, vi sono valide ragioni per contestare l’applicazione della penale. Si ritiene che il principio applicato dalla Cassazione è incentrato sulla “impossibilità sopravvenuta di fruire della prestazione” sia applicabile anche al singolo servizio.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446656 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_446657" align="alignleft" width="300"] L'avvocato Alessio Contsantini[/caption] Assoviaggi. L'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna e i territori limitrofi ha avuto ripercussioni anche sul turismo, con l'annullamento di molti viaggi e vacanze, sia in uscita che in entrata, nelle zone coinvolte. Una situazione spesso di difficile gestione per agenzie di viaggio e tour operator che si trovano a fare i conti con le disdette e dubbi non solo su eventuali responsabilità legali degli operatori, ma anche su penali e possibili strumenti per gestire i rimborsi ai clienti, a partire dai voucher. Il consulente legale di Assoviaggi Confesercenti, l'avvocato Alessio Costantini, fa chiarezza sulla questione e sulle strategie di comportamento che adv e t.o. possono adottare in caso di eventi alluvionali come quelli accaduti negli ultimi giorni, rispondendo ai quesiti più frequenti posti dai nostri associati. A chi viene addebitata la responsabilità degli annullamenti di pacchetti turistici? La Corte di Cassazione ha più volte riaffermato il principio per il quale la impossibilità sopravvenuta per il turista di fruire del pacchetto per cause a lui non imputabili legittima il turista stesso a risolvere il contratto e ad ottenere la restituzione del prezzo versato da parte dell'Organizzatore del pacchetto. I precedenti della Cassazione si riferiscono per lo più al caso della malattia del viaggiatore, ma il principio si ritiene applicabile a tutte le circostanze (come l'alluvione od altra calamità) che impediscano la fruizione totale o parziale del pacchetto (ed infatti, la prima decisione della Corte al riguardo, risalente al 2007, faceva riferimento alla presenza nell'isola di destinazione di un focolaio di dengue). Il principio è stato poi di recente affermato dalla Corte di Giustizia, seppur sotto il diverso profilo della mancata fornitura solo parziale dei servizi: in tal caso (ovvero quando il viaggiatore non può fruire della totalità dei servizi a causa di una circostanza eccezionale a lui non imputabile: nel caso in questione le restrizioni sanitarie conseguite al COVID-19), il viaggiatore ha diritto ad una congrua riduzione del prezzo. Ovviamente il principio è applicabile ad annullamenti determinati da situazioni di forza maggiore che riguardino il viaggiatore o si riferiscano al luogo o ai luoghi di destinazione ed impediscano totalmente la fruizione del pacchetto (a titolo esemplificativo: i recenti eventi alluvionali hanno colpito diversi centri romagnoli, ma non la parte costiera che è fruibile e rispetto alla quale non sarà possibile invocare il principio ora richiamato). Laddove tali situazioni abbiano comportato una compressione del programma di viaggio (con impossibilità di erogare e fruire solo una parte delle prestazioni) si potrà applicare il principio enunciato dalla Corte di Giustizia, ovvero la riduzione del prezzo in misura corrispondente ai servizi non fruiti. Servizio singolo A chi viene addebitata la responsabilità degli annullamenti di un singolo servizio turistico? Nel caso di intermediazione di un singolo servizio turistico, ad esempio pernottamento presso una struttura ricettiva, a farsi carico delle conseguenze dell'annullamento del servizio dovrebbe essere il fornitore del servizio, e non l'agenzia intermediaria. Certamente, il turista potrebbe invocare l'applicazione al singolo servizio del principio sopra enunciato in relazione ai pacchetti turistici: ma l'Agenzia dovrebbe opporgli di doversi rivolgere al fornitore, essendo mera intermediaria (mandataria con rappresentanza) del Cliente viaggiatore. È possibile annullare ed emettere un voucher senza restituire le somme ai clienti? Sì, se il Cliente è d'accordo. La possibilità di emettere un voucher in luogo del rimborso del prezzo del pacchetto turistico - prescindendo dall'accettazione del turista - era prevista dalla versione iniziale della normativa speciale emanata all'indomani dell'emergenza COVID, ed applicabile solo agli specifici casi degli annullamenti a causa della pandemia. Quindi, se il cliente non vuole il voucher, ha diritto al rimborso. Se le strutture ricettive applicano le penali possono le adv/t.o. a loro volta applicarle ai clienti? Bisogna distinguere se le penali si riferiscono a soggiorni alberghieri compresi o meno in un pacchetto turistico. Nel primo caso, il Cliente ha diritto alla restituzione del prezzo del pacchetto turistico; nel secondo caso, la penale andrebbe applicata al Cliente, non all'Agenzia (a meno che ci siano accordi diversi tra l'Agenzia e l'Hotel). In entrambi i casi, però, vi sono valide ragioni per contestare l'applicazione della penale. Si ritiene che il principio applicato dalla Cassazione è incentrato sulla "impossibilità sopravvenuta di fruire della prestazione" sia applicabile anche al singolo servizio. [post_title] => Assoviaggi: viaggi annullati nelle zone colpite? Risponde l'avvocato [post_date] => 2023-05-30T12:11:26+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685448686000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446651 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Colosseo non può essere venduto dal turismo organizzato. Uno dei più importanti monumenti è accessibile ai portali digitali internazionali, mentre gli agenti di viaggio italiani sono esclusi dall’acquisto dei biglietti di ingresso Coopculture non è più il gestore della biglietteria del Parco Archeologico del Colosseo da gennaio 2023, almeno a quanto attestano i media, perché nessun operatore turistico che lavora giornalmente con questo fornitore ha ricevuto comunicazione in merito all’assegnazione del bando ad altro gestore. Chi lavora quotidianamente nel turismo per l’acquisto di biglietteria Coopculture, operante per conto del ministero della cultura, apprende solo verbalmente che la gestione Coopculture continuerà in proroga fino a luglio, ma altre voci, e sempre mai per vie ufficiali, sostengono che l’avvicendamento avverrà a novembre. «Siamo in una situazione a dir poco incredibile e decisamente non trasparente per uno dei monumenti più importanti del mondo» afferma il presidente di Fiavet-Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi. Lo scorso 15 maggio è stato inoltre sospeso il rilascio in vendita online e call center della quota giornaliera di biglietti, che è disponibile il giorno stesso presso la cassa della biglietteria “Tempio di Venere e Roma”, sulla piazza del Colosseo, destinata esclusivamente ai visitatori singoli non intermediati, fino ad esaurimento delle disponibilità. Discriminazione «In altre parole il mondo del tour operating e dell’intermediazione è escluso dalla vendita di una delle più grandi attrazioni culturali del mondo – afferma Ciminnisi - non siamo assolutamente d'accordo sul fatto che sia negata la possibilità di prenotare il giorno stesso la visita, considerando che rimaneva l'ultima possibilità per riuscire a trovare qualche posto libero». Ci si trova quindi in una situazione decisamente discriminatoria al punto che online, all’atto della prenotazione, questa viene prima accettata e poi stornata, ed è quindi impossibile per un’agenzia di viaggi o un tour operator ottenere un codice prenotazione. [caption id="attachment_402365" align="alignleft" width="300"] Stefano Corbari, presidente di Fiavet Lazio[/caption] Fiavet Lazio è intervenuta a questo proposito presso il ministero della cultura e presso Coopculture osservando, in una lettera ancora in attesa di risposta, come “la poca disponibilità di biglietteria muti in continuazione, ma vengono finalizzati i pagamenti (con l’autorizzazione o addirittura con l’addebito) per poi non ricevere il numero di conferma e, dopo un paio di giorni, lo storno dell’importo” scrive nella missiva del presidente di Fiavet Lazio, Stefano Corbari. «Rimane inoltre inspiegabile la disponibilità di biglietti su varie piattaforme online, si deve suppore, dunque, che a queste sia consentito operare con sistemi di accaparramento digitale, agendo in concorrenza sleale ai danni di operatori italiani più piccoli che rispettano le regole, producendo reddito nel Paese» aggiunge Corbari. Verbalmente è stato replicato che il Colosseo in questo momento è prenotato da migliaia di persone “ma – osserva il presidente di Fiavet Lazio - questo avveniva anche nel 2019 e non ci si trovava in questa situazione”. [post_title] => Fiavet: le agenzie non possono più vendere biglietti per il Colosseo [post_date] => 2023-05-30T11:59:38+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685447978000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446591 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La guida dei Romantik Hotels & Restaurants per il 51° anno di vita si presenta in una nuova versione. Via di mezzo tra rivista e catalogo, realizzata con una stampa di alta qualità e arricchita da contenuti digitali, inaugura un nuovo capitolo della sua storia per continuare ad ispirare viaggi e divertimento. «Da quando ho iniziato a lavorare in Romantik, otto anni fa - spiega il CEO Thomas Edelkamp - abbiamo continuato a parlare della guida alberghiera, a lungo considerata - a ragione - intoccabile. La guida è probabilmente la tradizione più antica di Romantik ed è apprezzata sia dagli ospiti che dagli albergatori. Ma il mondo non si ferma. Abbiamo visto che possiamo comunicare in modo più efficace attraverso altri canali, ma per prodotti di alta qualità la stampa è ancora il mezzo ideale». Il collaudato canale di contatto con ospiti e viaggiatori non sarà quindi interrotto, ma sarà sviluppato nella versione “Magalog”, che ad una veste di qualità particolarmente elevata e a un design accattivante, integra la proposta di esperienze e ispirazioni di viaggio con contenuti offline e online creati sfruttando anche la realtà aumentata. Il nuovo prodotto - che in futuro sostituirà la Romantik Guide – grazie all'elegante formato A4 offre più spazio per immagini e per storie ispiratrici, oltre a cartine più grandi e più chiare - soprattutto per la destinazione Germania - che daranno ai lettori una panoramica più agevole di tutti i Romantik Hotels. Più esclusivo e quindi più prezioso, con attenzione alla qualità piuttosto che alla quantità, non sarà un omaggio ma avrà un costo di 10 euro. Dopo il lancio del Romantik-Magazins dello scorso anno, il nuovo "Magalog" implementa così in modo coerente la comunicazione del marchio, racchiudendola completamente sotto il titolo "Explore Romantik" e riflettendo anche nei prodotti editoriali l’elevato posizionamento del brand, sottolineato dal restyling iniziato con l’introduzione del nuovo logo nel 2020 e proseguito con l'apertura del marchio per B&B, case a schiera e chalet, e l'introduzione del marchio di lusso PEARLS by Romantik per gli hotel a 5 stelle. Come già consolidato nella rivista “explore Romantik”, anche il nuovo prodotto offrirà contenuti multimediali in collegamento con il mondo digitale di Romantik. Inquadrando i QR code, i lettori potranno raggiungere facilmente il sito www.romantikhotels.com e avere così la possibilità di prenotare direttamente. L’app gratuita Yona, consentirà invece di accedere a contenuti di realtà aumentata, inclusi video, tour 3D e mappe interattive. Contrassegnati dalla chiave, simbolo di Romantik, gli utenti troveranno contenuti extra per vivere un'esperienza 360°. E grazie all’analisi degli accessi ai contenuti, Romantik imparerà a conoscere meglio i suoi visitatori per poter rivolgere loro nuove ed entusiasmanti proposte mirate dei Romantik Hotels. ­ ­ [post_title] => Romantik Hotels, in versione Magalog la nuova guida cartacea [post_date] => 2023-05-30T11:29:46+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685446186000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446628 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In attesa del suo varo, previsto per domani pressi i cantieri francesi di Saint-Nazaire, la nuova Msc Euribia si prepara già a ottenere un primato di sostenibilità nel mondo delle crociere. L'unità partirà infatti dal porto transalpino il prossimo 3 giugno per raggiungere Copenaghen il 7 ed essere quindi battezzata il giorno successivo in Danimarca. E, durante il viaggio di trasferimento, navigherà utilizzando come combustibile il biogas liquefatto, per dimostrare che già oggi è possibile navigare a zero emissioni. La compagnia ha infatti acquistato 400 tonnellate di bio-Gnl nell’ambito della propria strategia ambientale che prevede un impiego sempre più consistente di combustibili rinnovabili drop-in e di misure per la transizione energetica. Il viaggio a zero emissioni nette utilizzerà il bio-Gnl con il sistema del mass balance, che rappresenta il metodo più economico ed efficiente dal punto di vista ambientale per ottenere i benefici del biogas rinnovabile. L'intera catena di approvvigionamento sarà pienamente conforme alla direttiva Ue sulle energie rinnovabili (Red II) e ogni singolo lotto di bio-Gnl prodotto è stato certificato dall'International sustainability & carbon certification (Iscc). "Questa crociera a zero emissioni nette, la prima dell’intero settore crocieristico, testimonia un altro passo significativo del nostro percorso di decarbonizzazione e dimostra in massimo grado la serietà del nostro impegno sul fronte della sostenibilità - sottolinea l'executive chairman della divisione crociere del gruppo Msc, Pierfrancesco Vago -. Tuttavia, non possiamo conseguire questi obiettivi da soli. Vista l’importanza assoluta dei carburanti alternativi per la nostra industria e per gli altri settori della società in ordine alla decarbonizzazione, dobbiamo lavorare tutti insieme per aumentare la loro disponibilità su ampia scala. Il nostro acquisto di bio-Gnl rappresenta un chiaro segnale al mercato riguardo al fatto che da parte delle compagnie di crociera e del settore dello shipping vi è richiesta di carburanti più puliti. Ma è necessario che governi, produttori e utenti finali collaborino e aumentino la loro disponibilità". [post_title] => Il test della Msc Euribia: per la prima volta una crociera a zero emissioni [post_date] => 2023-05-30T11:12:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685445151000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446611 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torna l'appuntamento griffato Viaggi dell'Elefante con l'alto di gamma e i temi della sostenibilità legati al turismo. La sesta edizione della Exoluxury Fair si terrà a Roma, presso palazzo Taverna, dal 9 al 10 novembre. Il programma prevede il consueto dibattito del forum, mentre in contemporanea si svolgerà il workshop b2b con gli appuntamenti tra rappresentanti dell’ospitalità, fornitori di servizi turistici e agenti di viaggio italiani e internazionali. Nelle giornate successive, dell'11 e del 12 novembre, i buyers potranno inoltre scoprire il territorio attraverso educational e attività sui percorsi esperienziali e meno battuti del turismo di Roma e del Lazio. Si attende una partecipazione di circa 400 professionisti tra espositori e buyer selezionati. “Stiamo lavorando per alzare ancora l’asticella della manifestazione nell’ottica di favorire sempre più le interazioni tra i protagonisti del turismo di alta gamma e di incrementare la consapevolezza del viaggiare responsabile. - spiega l'ideatore della Ecoluxury Fair, nonché ceo del brand omonimo e dei Viaggi dell’Elefante, Enrico Ducrot –. Un viaggio di lusso non significa infatti solo usufruire di servizi considerati tali, ma anche scegliere chi grazie alla propria attività contribuisce a migliorare le condizioni delle comunità in cui opera o a preservare il patrimonio ambientale e culturale dei propri territori che diventano essi stessi parte del lusso ricercato dal viaggiatore consapevole. Lo scopo di Ecoluxury Retreats of the World e della Ecoluxury Fair è proprio quello di stimolare le modalità di concepire il viaggio e di fare impresa tra tutti i player dell’industria”. [post_title] => Si terrà a Roma dal 9 al 10 novembre la sesta edizione dell'Ecoluxury Fair [post_date] => 2023-05-30T10:23:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685442232000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446602 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una serie di esperienze musicali, artistiche e naturali con la formula del fly&drive. Sono i cinque itinerari speciali che Going ha inserito nella programmazione Stati Uniti 2023, scegliendo tra i 30 che Brand Usa promuove per espandere la conoscenza del Paese beyond gli hub principali delle grandi città. La scelta di andare oltre le destinazioni più conosciute, come possono essere New York City o San Francisco, è dettata dalla volontà del tour operator di casa Msc Crociere di arricchire il catalogo a stelle e strisce con proposte curiose e diversificate. Tra l’altro, attualmente è in partenza il primo fam trip in collaborazione con la compagnia di crociere, che vede la partecipazione di Ita Airways per il lancio del collegamento aereo diretto Roma-Washington. I magnifici cinque comprendono quindi il Tour musicale del Grande Nord, che fa proprio il linguaggio universale della musica in un viaggio da Chicago a Boston lungo le vie delle legende del jazz e blues, del rock underground e del genere garage, toccando anche Detroit. Un’altra ispirazione di viaggio negli States di Going, quest’anno serviti da oltre 35 voli diretti giornalieri dall’Italia, si intitola Sentieri segreti: strade secondarie, spiagge e bayou: da Austin a New Orleans passando per il Texas, patria del country e dell’oro nero, che ha realizzato interessanti investimenti in una produzione artistica contemporanea di pregio. Non poteva poi mancare un classico rivisitato come i Parchi nazionali e la cultura degli indiani d'America, tra i panorami più scenografici della Mother Road Route 66 per conoscere le comunità Navajo e Pueblos. Dopodiché si torna sulle Radici musicali del Sud: dallo storico Deep Ellum di Dallas, che con i suoi oltre 30 locali di musica dal vivo è uno tra i quartieri clou dell’intrattenimento, ai luoghi di Sweet Home Alabama, celebre pezzo da roadtrip per antonomasia, perfetto per un fly&drive. Infine, l’immancabile Incantevoli cittadine del New England: sei Stati dalla costa atlantica dei fari alle catene montuose del Vermont, da vivere in più stagioni dell’anno, che sia per un frizzante foliage con scenografica raccolta di mirtilli rossi oppure per un’estate al sapore di clam chowder e panino all’aragosta. La collaborazione tra Going e Brand Usa prevede inoltre una serie di attività congiunte, tra le quali sessioni di formazione con le agenzie di viaggi che collaborano con il tour operator. A questo proposito, a Napoli, a bordo della Msc World Europa si è tenuta la proiezione dell’ultimo docufilm intitolato Into Nature’s Wild, produzione dello stesso Brand Usa e della Greg MacGillivray Production: con la voce narrante dell’attore Morgan Freeman, si tratta di uno straordinario racconto dei paesaggi americani e della connessione tra le persone, dalle terre selvagge dell’Alaska e dalla lussureggiante costa dell’Oregon, fino agli antichi canyon del Sud-Ovest e alle dolci colline dell’Appalachian Trail. [post_title] => I Magnifici cinque di Going per scoprire l'altra America [post_date] => 2023-05-30T10:03:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685441030000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446577 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' la minicrociera di quattro notti con partenza e arrivo a Civitavecchia la novità dell'estate 2023 del gruppo Star Clippers. In programma il prossimo 29 agosto, l'itinerario sarà operato dal veliero Star Clipper e prevede tappe in Corsica e sull'isola d'Elba. La novità si aggiunge, tra le altre cose, ai due viaggi in lingua italiana in calendario l'8 luglio (sette notti sempre da Civitavecchia verso Cannes) e il 29 luglio 2023 con partenza e arrivo a Cannes verso la Corsica, ancora di una settimana. Ma la stagione Mediterranea dei velieri della compagnia è già nel vivo. I tre clipper della flotta navigano in questi giorni lungo le coste del Mediterraneo, a partire dalla penisola iberica, costeggiata dall’ammiraglia Royal Clipper, passando per la Corsica e l’Italia dove si trova Star Clipper per giungere, a est, in Grecia e Anatolia con la Star Flyer. [post_title] => L'estate mediterranea dei velieri Star Clippers comprende una nuova minicrociera da Civitavecchia [post_date] => 2023-05-29T14:55:17+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685372117000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446556 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_446557" align="alignleft" width="300"] Il tavolo dei relatori[/caption] Il gruppo Uvet con Uvet Global Business Travel – la joint venture tra il Gruppo Uvet e American Express Global Business Travel leader italiano nelle soluzioni per i viaggi d’affari – ha svolto nei giorni di 26, 27 e 28 maggio presso il Resort & SPA Baia dei Mulini di Trapani l’annuale evento formativo dedicato ai propri clienti e ai loro più importanti travel manager. Con la partecipazione di Ita Airways, Avis Budget Group e Travelport in qualità di premium partner. Ad aprire i lavori il presidente di Uvet Luca Patanè. Le due giornate hanno contemplato due sessioni di lavoro focalizzate sull’andamento generale di Uvet GBT in relazione ai risultati delle ultime due annate. Nello specifico si è ragionato sui cambiamenti che i servizi travel stanno subendo in termini di sostenibilità, purchaising, offline & online, safe & security con gli interventi dei partner Ita Airways, Avis Budget Group e Travelport, da sempre al fianco di Uvet GBT. La seconda sessione, invece, è stata dedicata alla presentazione delle novità di Uvet GBT, prima fra tutte l’apertura nel sud Italia a Matera di un nuovo BTC ai nuovi prodotti di punta e alle novità di BizTravel Evolution e dei suoi tools. Prezioso e importante il confronto diretto dei clienti con il management di Uvet Global Business Travel e tutti i sales & account guidati da Massimo Di Pasquale e Antonello Lanzellotto, con il supporto del team di Francesco Palleschi, chief operating & service delivery officer di Uvet GBT. Oltre ai momenti di lavoro e formazione nel corso della due giorni sono state organizzate diverse attività e iniziative: una visita al tramonto alle storiche saline di Marsala accompagnate da una cena con affaccio sulle Egadi, gioielli del Mediterraneo, e un giro per Erice, splendido borgo situato su una rocca soprastante il Baia dei Mulini Resort & SPA. «La formazione ha da sempre un ruolo centrale all’interno delle attività del Gruppo Uvet e ritrovarsi in una splendida cornice come quella di Baia dei Mulini a Trapani rende questo momento di aggiornamento professionale ancora più significativo e importante. Uvet GBT continua a crescere e la vicinanza e condivisione dei progetti del Gruppo con i nostri clienti, oltre al fondamentale apporto di tutti i collaboratori, sono per noi elementi imprescindibili» ha commentato Luca Patanè. [post_title] => Gruppo Uvet: giornate di formazione con i clienti e i travel manager [post_date] => 2023-05-29T11:44:14+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685360654000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446546 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha debuttato venerdì scorso il nuovo Is Arenas Resort a firma Baja Hotels. Situato da 27 chilometri da Oristano, la struttura dispone di 75 camere circondate da una pineta di circa 936 ettari, a cui si aggiunge un ristorante con cucina gourmet, terrazza panoramica, spiaggia attrezzata, due bar, piscina, sala meeting da 70 posti, centro benessere con bagno turco e cabine per trattamenti. Il resort include pure un campo di golf a 18 buche par 72, disegnato dagli architetti di fama mondiale Robert Von Hagge, Smelek and Baril. Il resort è commercializzato anche attraverso la dmc Sardinia 360 e il tour operator Gastaldi Holidays, brand del gruppo Baja Way (Bhtm) di cui fa parte anche Baja Hotels, con proposte e pacchetti comprensivi di voli (l’aeroporto più vicino è quello di Cagliari), transfer e, per chi lo desidera, escursioni ed esperienze sul territorio. “Curiosità, passione e cura sono le leve che da decenni muovono le nostre scelte nel mondo dell’ospitalità - sottolinea l'amministratore delegato di Baja Way, Marco Bongiovanni -. Siamo nati per fare dell’ospitalità un’esperienza di vita, dialogando con il territorio, rispettando le tradizioni; abbiamo immaginato nuovi scenari di viaggio e di accoglienza e oggi siamo orgogliosi di presentare quello che consideriamo un fiore all’occhiello della collezione. Da un lato perché la qualità di questa struttura è elevatissima e la sua reputazione nel mercato meritata. Dall’altro perché ci focalizziamo su un percorso di attenzione alla sostenibilità che è imprescindibile; sostenibilità ambientale e sociale, considerando che la quasi totalità delle risorse umane impiegate è residente nell’oristanese. Abbiamo investito con l’intenzione di garantire al resort una lunga stagionalità, ben cinque mesi (chiuderà il 31 ottobre), posizionandolo come prodotto per appassionati di golf e per chi desidera tornare in contatto con i bioritmi naturali senza rinunciare al comfort. Sono convinto che avremo grandi soddisfazioni”. [post_title] => Ha aperto i propri battenti venerdì scorso il nuovo Is Arenas griffato Baja Hotels [post_date] => 2023-05-29T11:17:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685359056000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "assoviaggi viaggi annullati" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":24,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4358,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446656","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_446657\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'avvocato Alessio Contsantini[/caption]\r

\r

Assoviaggi. L'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna e i territori limitrofi ha avuto ripercussioni anche sul turismo, con l'annullamento di molti viaggi e vacanze, sia in uscita che in entrata, nelle zone coinvolte. Una situazione spesso di difficile gestione per agenzie di viaggio e tour operator che si trovano a fare i conti con le disdette e dubbi non solo su eventuali responsabilità legali degli operatori, ma anche su penali e possibili strumenti per gestire i rimborsi ai clienti, a partire dai voucher.\r

\r

Il consulente legale di Assoviaggi Confesercenti, l'avvocato Alessio Costantini, fa chiarezza sulla questione e sulle strategie di comportamento che adv e t.o. possono adottare in caso di eventi alluvionali come quelli accaduti negli ultimi giorni, rispondendo ai quesiti più frequenti posti dai nostri associati.\r

\r

A chi viene addebitata la responsabilità degli annullamenti di pacchetti turistici?\r

\r

La Corte di Cassazione ha più volte riaffermato il principio per il quale la impossibilità sopravvenuta per il turista di fruire del pacchetto per cause a lui non imputabili legittima il turista stesso a risolvere il contratto e ad ottenere la restituzione del prezzo versato da parte dell'Organizzatore del pacchetto. I precedenti della Cassazione si riferiscono per lo più al caso della malattia del viaggiatore, ma il principio si ritiene applicabile a tutte le circostanze (come l'alluvione od altra calamità) che impediscano la fruizione totale o parziale del pacchetto (ed infatti, la prima decisione della Corte al riguardo, risalente al 2007, faceva riferimento alla presenza nell'isola di destinazione di un focolaio di dengue).\r

\r

Il principio è stato poi di recente affermato dalla Corte di Giustizia, seppur sotto il diverso profilo della mancata fornitura solo parziale dei servizi: in tal caso (ovvero quando il viaggiatore non può fruire della totalità dei servizi a causa di una circostanza eccezionale a lui non imputabile: nel caso in questione le restrizioni sanitarie conseguite al COVID-19), il viaggiatore ha diritto ad una congrua riduzione del prezzo.\r

\r

Ovviamente il principio è applicabile ad annullamenti determinati da situazioni di forza maggiore che riguardino il viaggiatore o si riferiscano al luogo o ai luoghi di destinazione ed impediscano totalmente la fruizione del pacchetto (a titolo esemplificativo: i recenti eventi alluvionali hanno colpito diversi centri romagnoli, ma non la parte costiera che è fruibile e rispetto alla quale non sarà possibile invocare il principio ora richiamato). Laddove tali situazioni abbiano comportato una compressione del programma di viaggio (con impossibilità di erogare e fruire solo una parte delle prestazioni) si potrà applicare il principio enunciato dalla Corte di Giustizia, ovvero la riduzione del prezzo in misura corrispondente ai servizi non fruiti.\r

Servizio singolo\r

A chi viene addebitata la responsabilità degli annullamenti di un singolo servizio turistico?\r

\r

Nel caso di intermediazione di un singolo servizio turistico, ad esempio pernottamento presso una struttura ricettiva, a farsi carico delle conseguenze dell'annullamento del servizio dovrebbe essere il fornitore del servizio, e non l'agenzia intermediaria. Certamente, il turista potrebbe invocare l'applicazione al singolo servizio del principio sopra enunciato in relazione ai pacchetti turistici: ma l'Agenzia dovrebbe opporgli di doversi rivolgere al fornitore, essendo mera intermediaria (mandataria con rappresentanza) del Cliente viaggiatore.\r

\r

È possibile annullare ed emettere un voucher senza restituire le somme ai clienti?\r

\r

Sì, se il Cliente è d'accordo. La possibilità di emettere un voucher in luogo del rimborso del prezzo del pacchetto turistico - prescindendo dall'accettazione del turista - era prevista dalla versione iniziale della normativa speciale emanata all'indomani dell'emergenza COVID, ed applicabile solo agli specifici casi degli annullamenti a causa della pandemia. Quindi, se il cliente non vuole il voucher, ha diritto al rimborso.\r

\r

Se le strutture ricettive applicano le penali possono le adv/t.o. a loro volta applicarle ai clienti?\r

\r

Bisogna distinguere se le penali si riferiscono a soggiorni alberghieri compresi o meno in un pacchetto turistico. Nel primo caso, il Cliente ha diritto alla restituzione del prezzo del pacchetto turistico; nel secondo caso, la penale andrebbe applicata al Cliente, non all'Agenzia (a meno che ci siano accordi diversi tra l'Agenzia e l'Hotel). In entrambi i casi, però, vi sono valide ragioni per contestare l'applicazione della penale. Si ritiene che il principio applicato dalla Cassazione è incentrato sulla \"impossibilità sopravvenuta di fruire della prestazione\" sia applicabile anche al singolo servizio.","post_title":"Assoviaggi: viaggi annullati nelle zone colpite? Risponde l'avvocato","post_date":"2023-05-30T12:11:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1685448686000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446651","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Colosseo non può essere venduto dal turismo organizzato. Uno dei più importanti monumenti è accessibile ai portali digitali internazionali, mentre gli agenti di viaggio italiani sono esclusi dall’acquisto dei biglietti di ingresso\r

\r

Coopculture non è più il gestore della biglietteria del Parco Archeologico del Colosseo da gennaio 2023, almeno a quanto attestano i media, perché nessun operatore turistico che lavora giornalmente con questo fornitore ha ricevuto comunicazione in merito all’assegnazione del bando ad altro gestore.\r

\r

Chi lavora quotidianamente nel turismo per l’acquisto di biglietteria Coopculture, operante per conto del ministero della cultura, apprende solo verbalmente che la gestione Coopculture continuerà in proroga fino a luglio, ma altre voci, e sempre mai per vie ufficiali, sostengono che l’avvicendamento avverrà a novembre.\r

\r

«Siamo in una situazione a dir poco incredibile e decisamente non trasparente per uno dei monumenti più importanti del mondo» afferma il presidente di Fiavet-Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi.\r

\r

Lo scorso 15 maggio è stato inoltre sospeso il rilascio in vendita online e call center della quota giornaliera di biglietti, che è disponibile il giorno stesso presso la cassa della biglietteria “Tempio di Venere e Roma”, sulla piazza del Colosseo, destinata esclusivamente ai visitatori singoli non intermediati, fino ad esaurimento delle disponibilità.\r

Discriminazione\r

«In altre parole il mondo del tour operating e dell’intermediazione è escluso dalla vendita di una delle più grandi attrazioni culturali del mondo – afferma Ciminnisi - non siamo assolutamente d'accordo sul fatto che sia negata la possibilità di prenotare il giorno stesso la visita, considerando che rimaneva l'ultima possibilità per riuscire a trovare qualche posto libero».\r

\r

Ci si trova quindi in una situazione decisamente discriminatoria al punto che online, all’atto della prenotazione, questa viene prima accettata e poi stornata, ed è quindi impossibile per un’agenzia di viaggi o un tour operator ottenere un codice prenotazione.\r

\r

[caption id=\"attachment_402365\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Stefano Corbari, presidente di Fiavet Lazio[/caption]\r

\r

Fiavet Lazio è intervenuta a questo proposito presso il ministero della cultura e presso Coopculture osservando, in una lettera ancora in attesa di risposta, come “la poca disponibilità di biglietteria muti in continuazione, ma vengono finalizzati i pagamenti (con l’autorizzazione o addirittura con l’addebito) per poi non ricevere il numero di conferma e, dopo un paio di giorni, lo storno dell’importo” scrive nella missiva del presidente di Fiavet Lazio, Stefano Corbari.\r

\r

«Rimane inoltre inspiegabile la disponibilità di biglietti su varie piattaforme online, si deve suppore, dunque, che a queste sia consentito operare con sistemi di accaparramento digitale, agendo in concorrenza sleale ai danni di operatori italiani più piccoli che rispettano le regole, producendo reddito nel Paese» aggiunge Corbari.\r

\r

Verbalmente è stato replicato che il Colosseo in questo momento è prenotato da migliaia di persone “ma – osserva il presidente di Fiavet Lazio - questo avveniva anche nel 2019 e non ci si trovava in questa situazione”.","post_title":"Fiavet: le agenzie non possono più vendere biglietti per il Colosseo","post_date":"2023-05-30T11:59:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1685447978000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446591","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La guida dei Romantik Hotels & Restaurants per il 51° anno di vita si presenta in una nuova versione. Via di mezzo tra rivista e catalogo, realizzata con una stampa di alta qualità e arricchita da contenuti digitali, inaugura un nuovo capitolo della sua storia per continuare ad ispirare viaggi e divertimento.\r

«Da quando ho iniziato a lavorare in Romantik, otto anni fa - spiega il CEO Thomas Edelkamp - abbiamo continuato a parlare della guida alberghiera, a lungo considerata - a ragione - intoccabile. La guida è probabilmente la tradizione più antica di Romantik ed è apprezzata sia dagli ospiti che dagli albergatori. Ma il mondo non si ferma. Abbiamo visto che possiamo comunicare in modo più efficace attraverso altri canali, ma per prodotti di alta qualità la stampa è ancora il mezzo ideale».\r

\r

Il collaudato canale di contatto con ospiti e viaggiatori non sarà quindi interrotto, ma sarà sviluppato nella versione “Magalog”, che ad una veste di qualità particolarmente elevata e a un design accattivante, integra la proposta di esperienze e ispirazioni di viaggio con contenuti offline e online creati sfruttando anche la realtà aumentata.\r

Il nuovo prodotto - che in futuro sostituirà la Romantik Guide – grazie all'elegante formato A4 offre più spazio per immagini e per storie ispiratrici, oltre a cartine più grandi e più chiare - soprattutto per la destinazione Germania - che daranno ai lettori una panoramica più agevole di tutti i Romantik Hotels. Più esclusivo e quindi più prezioso, con attenzione alla qualità piuttosto che alla quantità, non sarà un omaggio ma avrà un costo di 10 euro. \r

Dopo il lancio del Romantik-Magazins dello scorso anno, il nuovo \"Magalog\" implementa così in modo coerente la comunicazione del marchio, racchiudendola completamente sotto il titolo \"Explore Romantik\" e riflettendo anche nei prodotti editoriali l’elevato posizionamento del brand, sottolineato dal restyling iniziato con l’introduzione del nuovo logo nel 2020 e proseguito con l'apertura del marchio per B&B, case a schiera e chalet, e l'introduzione del marchio di lusso PEARLS by Romantik per gli hotel a 5 stelle.\r

\r

Come già consolidato nella rivista “explore Romantik”, anche il nuovo prodotto offrirà contenuti multimediali in collegamento con il mondo digitale di Romantik. Inquadrando i QR code, i lettori potranno raggiungere facilmente il sito www.romantikhotels.com e avere così la possibilità di prenotare direttamente. L’app gratuita Yona, consentirà invece di accedere a contenuti di realtà aumentata, inclusi video, tour 3D e mappe interattive. Contrassegnati dalla chiave, simbolo di Romantik, gli utenti troveranno contenuti extra per vivere un'esperienza 360°. E grazie all’analisi degli accessi ai contenuti, Romantik imparerà a conoscere meglio i suoi visitatori per poter rivolgere loro nuove ed entusiasmanti proposte mirate dei Romantik Hotels.\r

\r

\r

\r

\r

­\r

\r

­","post_title":"Romantik Hotels, in versione Magalog la nuova guida cartacea","post_date":"2023-05-30T11:29:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1685446186000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446628","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In attesa del suo varo, previsto per domani pressi i cantieri francesi di Saint-Nazaire, la nuova Msc Euribia si prepara già a ottenere un primato di sostenibilità nel mondo delle crociere. L'unità partirà infatti dal porto transalpino il prossimo 3 giugno per raggiungere Copenaghen il 7 ed essere quindi battezzata il giorno successivo in Danimarca. E, durante il viaggio di trasferimento, navigherà utilizzando come combustibile il biogas liquefatto, per dimostrare che già oggi è possibile navigare a zero emissioni. La compagnia ha infatti acquistato 400 tonnellate di bio-Gnl nell’ambito della propria strategia ambientale che prevede un impiego sempre più consistente di combustibili rinnovabili drop-in e di misure per la transizione energetica.\r

\r

Il viaggio a zero emissioni nette utilizzerà il bio-Gnl con il sistema del mass balance, che rappresenta il metodo più economico ed efficiente dal punto di vista ambientale per ottenere i benefici del biogas rinnovabile. L'intera catena di approvvigionamento sarà pienamente conforme alla direttiva Ue sulle energie rinnovabili (Red II) e ogni singolo lotto di bio-Gnl prodotto è stato certificato dall'International sustainability & carbon certification (Iscc).\r

\r

\"Questa crociera a zero emissioni nette, la prima dell’intero settore crocieristico, testimonia un altro passo significativo del nostro percorso di decarbonizzazione e dimostra in massimo grado la serietà del nostro impegno sul fronte della sostenibilità - sottolinea l'executive chairman della divisione crociere del gruppo Msc, Pierfrancesco Vago -. Tuttavia, non possiamo conseguire questi obiettivi da soli. Vista l’importanza assoluta dei carburanti alternativi per la nostra industria e per gli altri settori della società in ordine alla decarbonizzazione, dobbiamo lavorare tutti insieme per aumentare la loro disponibilità su ampia scala. Il nostro acquisto di bio-Gnl rappresenta un chiaro segnale al mercato riguardo al fatto che da parte delle compagnie di crociera e del settore dello shipping vi è richiesta di carburanti più puliti. Ma è necessario che governi, produttori e utenti finali collaborino e aumentino la loro disponibilità\".","post_title":"Il test della Msc Euribia: per la prima volta una crociera a zero emissioni","post_date":"2023-05-30T11:12:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1685445151000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446611","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna l'appuntamento griffato Viaggi dell'Elefante con l'alto di gamma e i temi della sostenibilità legati al turismo. La sesta edizione della Exoluxury Fair si terrà a Roma, presso palazzo Taverna, dal 9 al 10 novembre. Il programma prevede il consueto dibattito del forum, mentre in contemporanea si svolgerà il workshop b2b con gli appuntamenti tra rappresentanti dell’ospitalità, fornitori di servizi turistici e agenti di viaggio italiani e internazionali. Nelle giornate successive, dell'11 e del 12 novembre, i buyers potranno inoltre scoprire il territorio attraverso educational e attività sui percorsi esperienziali e meno battuti del turismo di Roma e del Lazio. Si attende una partecipazione di circa 400 professionisti tra espositori e buyer selezionati.\r

\r

“Stiamo lavorando per alzare ancora l’asticella della manifestazione nell’ottica di favorire sempre più le interazioni tra i protagonisti del turismo di alta gamma e di incrementare la consapevolezza del viaggiare responsabile. - spiega l'ideatore della Ecoluxury Fair, nonché ceo del brand omonimo e dei Viaggi dell’Elefante, Enrico Ducrot –. Un viaggio di lusso non significa infatti solo usufruire di servizi considerati tali, ma anche scegliere chi grazie alla propria attività contribuisce a migliorare le condizioni delle comunità in cui opera o a preservare il patrimonio ambientale e culturale dei propri territori che diventano essi stessi parte del lusso ricercato dal viaggiatore consapevole. Lo scopo di Ecoluxury Retreats of the World e della Ecoluxury Fair è proprio quello di stimolare le modalità di concepire il viaggio e di fare impresa tra tutti i player dell’industria”.","post_title":"Si terrà a Roma dal 9 al 10 novembre la sesta edizione dell'Ecoluxury Fair","post_date":"2023-05-30T10:23:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1685442232000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446602","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una serie di esperienze musicali, artistiche e naturali con la formula del fly&drive. Sono i cinque itinerari speciali che Going ha inserito nella programmazione Stati Uniti 2023, scegliendo tra i 30 che Brand Usa promuove per espandere la conoscenza del Paese beyond gli hub principali delle grandi città. La scelta di andare oltre le destinazioni più conosciute, come possono essere New York City o San Francisco, è dettata dalla volontà del tour operator di casa Msc Crociere di arricchire il catalogo a stelle e strisce con proposte curiose e diversificate. Tra l’altro, attualmente è in partenza il primo fam trip in collaborazione con la compagnia di crociere, che vede la partecipazione di Ita Airways per il lancio del collegamento aereo diretto Roma-Washington.\r

\r

I magnifici cinque comprendono quindi il Tour musicale del Grande Nord, che fa proprio il linguaggio universale della musica in un viaggio da Chicago a Boston lungo le vie delle legende del jazz e blues, del rock underground e del genere garage, toccando anche Detroit. Un’altra ispirazione di viaggio negli States di Going, quest’anno serviti da oltre 35 voli diretti giornalieri dall’Italia, si intitola Sentieri segreti: strade secondarie, spiagge e bayou: da Austin a New Orleans passando per il Texas, patria del country e dell’oro nero, che ha realizzato interessanti investimenti in una produzione artistica contemporanea di pregio.\r

\r

Non poteva poi mancare un classico rivisitato come i Parchi nazionali e la cultura degli indiani d'America, tra i panorami più scenografici della Mother Road Route 66 per conoscere le comunità Navajo e Pueblos. Dopodiché si torna sulle Radici musicali del Sud: dallo storico Deep Ellum di Dallas, che con i suoi oltre 30 locali di musica dal vivo è uno tra i quartieri clou dell’intrattenimento, ai luoghi di Sweet Home Alabama, celebre pezzo da roadtrip per antonomasia, perfetto per un fly&drive. Infine, l’immancabile Incantevoli cittadine del New England: sei Stati dalla costa atlantica dei fari alle catene montuose del Vermont, da vivere in più stagioni dell’anno, che sia per un frizzante foliage con scenografica raccolta di mirtilli rossi oppure per un’estate al sapore di clam chowder e panino all’aragosta.\r

\r

La collaborazione tra Going e Brand Usa prevede inoltre una serie di attività congiunte, tra le quali sessioni di formazione con le agenzie di viaggi che collaborano con il tour operator. A questo proposito, a Napoli, a bordo della Msc World Europa si è tenuta la proiezione dell’ultimo docufilm intitolato Into Nature’s Wild, produzione dello stesso Brand Usa e della Greg MacGillivray Production: con la voce narrante dell’attore Morgan Freeman, si tratta di uno straordinario racconto dei paesaggi americani e della connessione tra le persone, dalle terre selvagge dell’Alaska e dalla lussureggiante costa dell’Oregon, fino agli antichi canyon del Sud-Ovest e alle dolci colline dell’Appalachian Trail.","post_title":"I Magnifici cinque di Going per scoprire l'altra America","post_date":"2023-05-30T10:03:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1685441030000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446577","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' la minicrociera di quattro notti con partenza e arrivo a Civitavecchia la novità dell'estate 2023 del gruppo Star Clippers. In programma il prossimo 29 agosto, l'itinerario sarà operato dal veliero Star Clipper e prevede tappe in Corsica e sull'isola d'Elba. La novità si aggiunge, tra le altre cose, ai due viaggi in lingua italiana in calendario l'8 luglio (sette notti sempre da Civitavecchia verso Cannes) e il 29 luglio 2023 con partenza e arrivo a Cannes verso la Corsica, ancora di una settimana.\r

\r

Ma la stagione Mediterranea dei velieri della compagnia è già nel vivo. I tre clipper della flotta navigano in questi giorni lungo le coste del Mediterraneo, a partire dalla penisola iberica, costeggiata dall’ammiraglia Royal Clipper, passando per la Corsica e l’Italia dove si trova Star Clipper per giungere, a est, in Grecia e Anatolia con la Star Flyer.","post_title":"L'estate mediterranea dei velieri Star Clippers comprende una nuova minicrociera da Civitavecchia","post_date":"2023-05-29T14:55:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1685372117000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446556","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_446557\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il tavolo dei relatori[/caption]\r

\r

Il gruppo Uvet con Uvet Global Business Travel – la joint venture tra il Gruppo Uvet e American Express Global Business Travel leader italiano nelle soluzioni per i viaggi d’affari – ha svolto nei giorni di 26, 27 e 28 maggio presso il Resort & SPA Baia dei Mulini di Trapani l’annuale evento formativo dedicato ai propri clienti e ai loro più importanti travel manager. Con la partecipazione di Ita Airways, Avis Budget Group e Travelport in qualità di premium partner. Ad aprire i lavori il presidente di Uvet Luca Patanè. \r

\r

Le due giornate hanno contemplato due sessioni di lavoro focalizzate sull’andamento generale di Uvet GBT in relazione ai risultati delle ultime due annate. Nello specifico si è ragionato sui cambiamenti che i servizi travel stanno subendo in termini di sostenibilità, purchaising, offline & online, safe & security con gli interventi dei partner Ita Airways, Avis Budget Group e Travelport, da sempre al fianco di Uvet GBT.\r

\r

La seconda sessione, invece, è stata dedicata alla presentazione delle novità di Uvet GBT, prima fra tutte l’apertura nel sud Italia a Matera di un nuovo BTC ai nuovi prodotti di punta e alle novità di BizTravel Evolution e dei suoi tools.\r

\r

Prezioso e importante il confronto diretto dei clienti con il management di Uvet Global Business Travel e tutti i sales & account guidati da Massimo Di Pasquale e Antonello Lanzellotto, con il supporto del team di Francesco Palleschi, chief operating & service delivery officer di Uvet GBT.\r

\r

Oltre ai momenti di lavoro e formazione nel corso della due giorni sono state organizzate diverse attività e iniziative: una visita al tramonto alle storiche saline di Marsala accompagnate da una cena con affaccio sulle Egadi, gioielli del Mediterraneo, e un giro per Erice, splendido borgo situato su una rocca soprastante il Baia dei Mulini Resort & SPA. \r

\r

«La formazione ha da sempre un ruolo centrale all’interno delle attività del Gruppo Uvet e ritrovarsi in una splendida cornice come quella di Baia dei Mulini a Trapani rende questo momento di aggiornamento professionale ancora più significativo e importante. Uvet GBT continua a crescere e la vicinanza e condivisione dei progetti del Gruppo con i nostri clienti, oltre al fondamentale apporto di tutti i collaboratori, sono per noi elementi imprescindibili» ha commentato Luca Patanè.","post_title":"Gruppo Uvet: giornate di formazione con i clienti e i travel manager","post_date":"2023-05-29T11:44:14+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1685360654000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446546","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha debuttato venerdì scorso il nuovo Is Arenas Resort a firma Baja Hotels. Situato da 27 chilometri da Oristano, la struttura dispone di 75 camere circondate da una pineta di circa 936 ettari, a cui si aggiunge un ristorante con cucina gourmet, terrazza panoramica, spiaggia attrezzata, due bar, piscina, sala meeting da 70 posti, centro benessere con bagno turco e cabine per trattamenti. Il resort include pure un campo di golf a 18 buche par 72, disegnato dagli architetti di fama mondiale Robert Von Hagge, Smelek and Baril.\r

\r

Il resort è commercializzato anche attraverso la dmc Sardinia 360 e il tour operator Gastaldi Holidays, brand del gruppo Baja Way (Bhtm) di cui fa parte anche Baja Hotels, con proposte e pacchetti comprensivi di voli (l’aeroporto più vicino è quello di Cagliari), transfer e, per chi lo desidera, escursioni ed esperienze sul territorio.\r

\r

“Curiosità, passione e cura sono le leve che da decenni muovono le nostre scelte nel mondo dell’ospitalità - sottolinea l'amministratore delegato di Baja Way, Marco Bongiovanni -. Siamo nati per fare dell’ospitalità un’esperienza di vita, dialogando con il territorio, rispettando le tradizioni; abbiamo immaginato nuovi scenari di viaggio e di accoglienza e oggi siamo orgogliosi di presentare quello che consideriamo un fiore all’occhiello della collezione. Da un lato perché la qualità di questa struttura è elevatissima e la sua reputazione nel mercato meritata. Dall’altro perché ci focalizziamo su un percorso di attenzione alla sostenibilità che è imprescindibile; sostenibilità ambientale e sociale, considerando che la quasi totalità delle risorse umane impiegate è residente nell’oristanese. Abbiamo investito con l’intenzione di garantire al resort una lunga stagionalità, ben cinque mesi (chiuderà il 31 ottobre), posizionandolo come prodotto per appassionati di golf e per chi desidera tornare in contatto con i bioritmi naturali senza rinunciare al comfort. Sono convinto che avremo grandi soddisfazioni”.","post_title":"Ha aperto i propri battenti venerdì scorso il nuovo Is Arenas griffato Baja Hotels","post_date":"2023-05-29T11:17:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1685359056000]}]}}