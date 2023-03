Assoviaggi: ripresa ancora insufficiente, le agenzie scontano tagli e chiusure “Le agenzie di viaggio hanno resistito ma, alla fine, hanno dovuto affrontare la lunga crisi innescata dal Covid con strategie di riduzione dei costi, in particolare chiudendo le unità locali (filiali) e, purtroppo, riducendo il personale“: i dati dell’Osservatorio Assoviaggi Confesercenti e Centro Studi Turistici lasciano l’amaro in bocca al presidente Gianni Rebecchi, a dispetto di numeri che – complessivamente – confermano una ripresa che è concreta e in corso. Ma che non è stata sufficiente a compensare l’onda d’urto della crisi. “Tagli sofferti – rimarca Rebecchi – che si sarebbero potuti evitare se i governi passati avessero agito più rapidamente”. I numeri 2022 mostrano 1.308 addetti in meno nel comparto turistico, il -4,5% del totale, senza contare i titolari d’impresa. L’anno scorso, con 9 mesi di reale operatività dopo l’allentamento delle restrizioni, si è chiuso con un fatturato di 9,3 miliardi di euro, ancora nettamente inferiore (-27%) rispetto ai 12,7 miliardi del 2019, per un totale di oltre 3,4 miliardi di euro in meno. E ora l’obiettivo, per il 2023, è tornare ai livelli pre-covid. Il perdurare delle difficoltà ha lasciato una traccia nella struttura stessa del tessuto imprenditoriale del comparto, riscontrabile anche nella riduzione delle unità locali – o filiali di agenzia – che diminuiscono del -6,5%, passando dalle 4.341 del 2019 alle 4.058 del 2022. Una ristrutturazione portata avanti dalle imprese per ridurre i costi. Tra chiusure di impresa e ristrutturazioni organizzative, il numero complessivo di dipendenti passa dai 28.778 del 2019 ai 27.470 del 2022, con una perdita del -4,5%, pari a 1.308 lavoratori in meno. Significative le differenze su base regionale. A registrare la peggiore emorragia di addetti è infatti la Valle d’Aosta, che vede il numero di lavoratori del turismo organizzato quasi dimezzarsi (-44,1%). Riduzioni percentuali a due cifre anche in Sardegna (-38,3%), Marche (-34,4%), Umbria (-15,5%), Province autonome di Trento e Bolzano (-14,9%) ed Emilia-Romagna (-13,1%). Ci sono, però, anche regioni – soprattutto al sud – che vanno controtendenza: in Calabria si rileva un boom di nuovi addetti rispetto al 2019 (+63,6%), così come in Molise (+22,4%) e in Puglia (+14%). In media nel 2022, a livello nazionale, le agenzie di viaggio – considerando sia le sedi che le filiali – hanno fatturato 806.000 euro, contro la media di 1,115 milioni di euro registrata nel 2019. A registrare i numeri migliori, sono le attività del Nord Ovest, con una media di 1,039 milioni di euro, seguite dal Nord Est (967.000 euro) e dal Centro (910.000). Decisamente sotto la media nazionale, invece, i fatturati di adv del Sud e delle Isole (471.000).

