Aidit sigla una partnership assicurativa con Spencer & Carter Spencer & Carter, broker assicurativo internazionale con una sede a Milano, annuncia con la firma di una partnership strategica con Aidit. L’accordo appena concluso offre un’opportunità per tutte le agenzie associate ad Aidit, consentendo loro di beneficiare di una convenzione esclusiva per la stipula di polizze RC (Responsabilità Civile), garanzia insolvenza e fallimento e l’utilizzo della piattaforma CLIKKI® per le polizze a favore dei viaggiatori. La polizza RC fornisce una copertura estesa contro eventuali danni a terzi durante l’esercizio dell’attività, garantendo la tranquillità sia per l’Agenzia stessa che per i suoi Clienti. La garanzia insolvenza e fallimento, invece, protegge le Agenzie di Viaggio nel caso in cui uno dei fornitori di servizi turistici con cui lavorano dovesse dichiarare bancarotta o diventare insolvente. Attraverso la piattaforma CLIKKI®, le Agenzie di Viaggio possono essere remunerate tramite fee e proteggere i propri Clienti con polizze innovative e competitive L’obiettivo primario di questa collaborazione è quello di fornire vantaggi tangibili e reciproci per entrambe le parti coinvolte e in particolare a tutte le agenzie di viaggio associate, offrendo loro una maggiore tranquillità e sicurezza nell’esercizio della propria attività. Commentando l’accordo, Massimiliano Masaracchia, direttore commerciale di Spencer & Carter, ha dichiarato: “Siamo estremamente soddisfatti di questa nuova collaborazione con Aidit, Federturismo Confindustria, che rappresenta un altro importante traguardo nella nostra mission, volta a supportare gli Operatori e le Agenzie di Viaggio offrendo loro prodotti sempre più personalizzati per rispondere in modo efficace alle mutevoli esigenze dei viaggiatori”. Andrea Giannetti, consigliere Aidit con delega ai servizi per gli associati, aggiunge: “Uno dei compiti di Aidit è quello di facilitare per gli associati l’accesso ai servizi necessari per la conduzione dell’impresa. Si inquadra in quest’ottica la partnership con Spencer&Carter, broker assicurativo di affermata efficienza in grado di offrire servizi di elevato livello assieme ad una precisa assistenza consulenziale agli imprenditori di Aidit Federturismo Confindustria. La completezza dell’offerta di Spencer & Carter è già apprezzata dai nostri associati, assieme al supporto reso disponibile in particolare da Massimiliano Masaracchia che si è impegnato con forza nella realizzazione dell’accordo. Allo stesso modo è apprezzato il continuo sviluppo da parte di Spencer&Carter di prodotti assicurativi, non soltanto concorrenziali, che offrano in questo periodo di cambiamenti una sempre migliore risposta anche in termini di sicurezza per le aziende nostre associate”. Condividi

