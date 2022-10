Viva Wyndham ritorna al Ttg di Rimini. Dati molto positivi nel 2022 La catena alberghiera Viva Wyndham Resorts, torna a partecipare alla fiera Ttg Travel Experience, all’interno dello stand dell’Ente del turismo della Repubblica Dominicana C1/022-059. Si appresta ad incontrare il mercato e i media con un bagaglio di notizie positive dopo l’ultimo biennio. Il 2022 coincide con il 35° anniversario della fondazione dell’azienda, anniversario che trova la migliore celebrazione nella solidità economico-finanziaria e nella rinnovata fiducia che le accordano i tanti operatori con cui collabora a livello commerciale, sentendosi garantiti. Il core business di Viva Resorts è in Repubblica Dominicana (dove sono ubicate cinque strutture), il Paese nei Caraibi che più ha recuperato dopo lo stop mondiale, anche per le scelte lungimiranti del governo. E la Repubblica Dominicana torna prepotentemente a detenere il palmares di Viva Resorts. A Bayahibe – dove sorgono Viva Wyndham Dominicus Beach e Viva Wyndham Dominicus Palace – l’occupazione nei primi otto mesi dell’anno ha superato il 92%. L’Europa si è ripresa la quota di mercato che aveva in questa zona affacciata sul Mar dei Caraibi, in particolare Italia, Francia e Germania. Sono molto presenti i Paesi del Sudamerica, in primis Argentina; mercati emergenti sono UK e Colombia. A Samaná continua a regalare soddisfazioni l’adults only Viva Wyndham V Samaná, che ha avuto nei primi otto mesi dell’anno un’occupazione media dell’85%, superando in alcuni momenti i numeri del 2019, già ottimi. Un risultato importante considerando che il target over 18 rappresenta una selezione della clientela. Francia e Stati Uniti hanno costituito i mercati principali – il Canada ha ripreso a viaggiare solo da giugno. Un elemento significativo a favore dell’occupazione è la stretta collaborazione che il resort ha da anni con le case di produzione cinematografiche e televisive; il connubio fra la natura eccezionalmente rigogliosa della penisola di Samaná e il servizio fornito da Viva ha cementato un rapporto proficuo, al punto che questo segmento rappresenta un terzo mercato per l’azienda e genera un indotto positivo sulla comunità locale. Aggiunge Dominique Colussi, vice president of development Viva Resorts: «Viva Wyndham V Samaná era stato per noi una scommessa. Quando lo abbiamo aperto nel dicembre 2015, non sapevamo se il prodotto sarebbe riuscito a rimanere operativo 12 mesi l’anno: la località non è di massa, il segmento solo adulti è di nicchia. Invece il prodotto, che rappresenta il top della nostra gamma, è piaciuto moltissimo, al punto che abbiamo deciso di ampliarlo. In novembre inaugureremo altre 78 sistemazioni, sul lato opposto delle esistenti, disporremo di un ristorante a buffet ampliato rispetto al precedente e di un beach club ancora più ampio; il direttore italiano è soddisfatto dell’operazione, che non ha impattato troppo sulla clientela in home». Parlando ancora di Repubblica Dominicana, Cabarete – dove è attivo il Viva Wyndham Tangerine – ha riscosso ottimi consensi, in particolare grazie a Germania, Stati Uniti, Canada e al mercato locale. Cabarete è una delle mete mondiali più rinomate per il kitesurf, sede di competizioni annuali. Sempre sulla costa settentrionale, precisamente a Puerto Plata, V Heavens ha avuto un buon marketshare da gennaio ad aprile fra Europa, Stati Uniti e Dominicana; è rimasto chiuso da maggio a metà novembre per lavori di ampliamento. I menu di uno dei suoi ristoranti sono creati da una nota chef dominicana, ambasciatrice della cucina dominicana nel mondo e protagonista di Master Chef. Mercato italiano In Italia Viva Wyndham Resorts ha un rapporto di partnership molto forte con il Gruppo Alpitour, attraverso i suoi vari brand; cinque resort sono in esclusiva per l’Italia. Il recupero dei volumi nella Repubblica Dominicana è stato ottimo non appena sono stati aperti i “corridoi turistici” e a partire da giugno è ricominciata la programmazione in Messico come Bravo. In questo periodo stanno partendo le promozioni pianificate congiuntamente con il Gruppo Alpitour; gli investimenti comuni puntano a riposizionare la Riviera Maya ai vertici delle preferenze degli italiani. Bahamas per il pubblico italiano è sempre stata una meta estiva, grazie alla stagionalità del volo diretto da Milano, ma la sinergia con il Bahamas Tourist Office potrebbe portare anche linfa economica alla catena anche prima. «Nel 2022 raccogliamo i frutti di quando seminato durante gli ultimi due anni – commenta Giuliana Carniel vice president sales and revenue management Viva Wyndham Resorts -. Non ci siamo mai arresi e ci siamo mantenuti sempre attivi, flessibili, aperti a nuove realtà, come ad esempio quelle dell’accoglienza di produzioni di film e reality, una dimensione a sé che però ha contribuito a sostenere i nostri resort a Samaná e Cabarete. Menzione d’onore al nostro staff, sempre presente, instancabile; abbiamo lavorato come non mai per cercare mercati, adattarci alle realtà e continuare a promuovere i nostri hotel”. Conclude Dominique Colussi, presente a Rimini in occasione di Ttg Travel Experience: «In tutto ciò non abbiamo cessato di dedicarci al tema della sostenibilità. Da anni siamo molto impegnati in Repubblica Dominicana, stiamo valutando di trasformare le tante azioni in una più strutturata Fondazione. I pilastri delle nostre attività sono la tutela dell’ambiente dove viviamo e operiamo, stupendo ma anche delicato; il sostegno alle comunità locali che ci circondano, affinché crescita e sviluppo portino benefici a tutti; istruzione e formazione per favorire la diffusione di educazione, nei territori dove un aiuto è necessario per consolidare un progresso che sia duraturo. Non amiamo farci pubblicità in questo senso ma abbiamo seriamente a cuore la sostenibilità, ambientale e sociale».

\r

Al TTG Travel Experience\r

“TTG Travel Experience chiude una stagione che ha registrato ottimi risultati, superando addirittura gli standard pre-pandemici - ha dichiarato Francesca Marino, Passenger Department Manager di Grimaldi Lines - Ci presentiamo dunque sul palcoscenico di Rimini forti dei numeri raggiunti e soprattutto degli investimenti che la Compagnia è pronta a sostenere. La nuova linea Napoli-Palermo ci permetterà infatti di ampliare il network di collegamenti verso la destinazione Sicilia, da sempre centrale nella nostra programmazione, e di consolidare la presenza nel porto di Napoli, che è la nostra città”.\r

\r

L’andamento delle prenotazioni estive, con ottime performance sulle maggiori isole, ma in buona crescita anche per le linee internazionali, ha messo in evidenza una nuova tendenza italiana: la domanda, che tradizionalmente si concentrava sulle partenze dei mesi di luglio e agosto, è cresciuta significativamente anche per giugno e settembre. In tal senso, l’utenza ha mostrato di apprezzare la politica tariffaria di Grimaldi Lines flessibile e targettizzata, che non si limita all’Advance Booking, ma propone promozioni speciali a tempo in ogni periodo dell’anno. \r

\r

Tanti i progetti già avviati per la prossima stagione, a partire dai viaggi a tema di 4 giorni con la formula hotel on board sulla linea Civitavecchia-Barcellona e viceversa, che sono un must del prodotto Grimaldi Lines. Negli ultimi mesi del 2022 riprenderà appieno la programmazione, con gli eventi di Halloween e Capodanno. Nel 2023 seguirà un ricco calendario di appuntamenti per i mesi primaverili ed estivi: tra questi Crociera con Delitto, Love Beat Boat e Grimaldi Dance Fit Cruise. \r

\r

Verrà ulteriormente ampliata anche l’offerta di Grimaldi Lines Tour Operator, sempre con la formula consolidata della vacanza nave + soggiorno: il catalogo dell’estate 2023 proporrà un’ampia selezione di strutture ricettive nelle più belle località del Mediterraneo, con particolare attenzione al rapporto qualità/prezzo.\r

\r

Riprende infine a pieno ritmo il progetto Grimaldi Educa, che la Compagnia dedica alla formazione di tutti gli studenti italiani e che prevede una programmazione specifica di PCTO, nonché un’ampia proposta di viaggi di istruzione ed eventi di didattica.","post_title":"Grimaldi Lines al via la nuova linea Napoli-Palermo","post_date":"2022-10-12T15:33:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1665588824000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432137","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Abbiamo superato il mostro pandemia, ma ora ne è arrivato un altro\". Nuovo grido d'allarme da Confindustria Alberghi sull'impennata dei prezzi energetici. A lanciarlo, la presidente Maria Carmela Colaiacovo dal palco dell'Allegrini arena, in occasione di un panel sulla sostenibilità alla fiera di Rimini: \"Noi come associazione avevamo già provato a sensibilizzare il governo sul tema lo scorso aprile, quando abbiamo cominciato a registrare i primi segnali preoccupanti. Non ci aspettavamo però che la situazione raggiungesse i picchi attuali. A oggi non ci sono soluzioni. Possiamo solo aspettare un intervento ad hoc, in grado di calmierare i prezzi in maniera efficace\".\r

\r

Peccato perché i numeri del 2022 sono stati positivi, \"anche se non ai livelli del 2019, rispetto a cui siamo rimasti sotto del 17% - ha osservato sempre Maria Carmela Colaiacovo -. Di buono c'è comunque il ritorno del mercato Usa: una domanda altospendente che ama le città d'arte, ossia le destinazioni più colpite dagli effetti della pandemia\".\r

\r

Relativamente al tema sostenibilità, la presidente di Aica ha quindi ribadito che ormai si tratta di una questione di sopravvivenza: \"Serve però un chiaro sostegno politico. Ci sono albergatori che mi raccontano per esempio quanto sia difficile alzare le temperature dell'aria climatizzata d'estate: fioccano immediatamente i complaints. Una normativa ad hoc da questo punto di vista potrebbe aiutare...\". Una dichiarazione, la sua, che accende immediatamente i riflettori sul nome del prossimo ministro del Turismo. Tra i corridoi del settore e della politica, oltre a quello di Daniela Santanchè, sta girando ora anche quello di Licia Ronzulli. \"Noi dialoghiamo con tutti - ha concluso Maria Carmela Colaiacovo -. L'unica cosa che ci preme è che sia una persona competente\".","post_title":"Colaiacovo, Aica: ci aspettiamo misure per calmierare i prezzi energetici","post_date":"2022-10-12T15:04:29+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1665587069000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432136","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432138\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Dominique Colussi, vice president of development Viva Resorts[/caption]\r

\r

La catena alberghiera Viva Wyndham Resorts, torna a partecipare alla fiera Ttg Travel Experience, all’interno dello stand dell’Ente del turismo della Repubblica Dominicana C1/022-059. Si appresta ad incontrare il mercato e i media con un bagaglio di notizie positive dopo l’ultimo biennio. Il 2022 coincide con il 35° anniversario della fondazione dell’azienda, anniversario che trova la migliore celebrazione nella solidità economico-finanziaria e nella rinnovata fiducia che le accordano i tanti operatori con cui collabora a livello commerciale, sentendosi garantiti.\r

\r

Il core business di Viva Resorts è in Repubblica Dominicana (dove sono ubicate cinque strutture), il Paese nei Caraibi che più ha recuperato dopo lo stop mondiale, anche per le scelte lungimiranti del governo. E la Repubblica Dominicana torna prepotentemente a detenere il palmares di Viva Resorts.\r

\r

A Bayahibe – dove sorgono Viva Wyndham Dominicus Beach e Viva Wyndham Dominicus Palace – l’occupazione nei primi otto mesi dell’anno ha superato il 92%. L’Europa si è ripresa la quota di mercato che aveva in questa zona affacciata sul Mar dei Caraibi, in particolare Italia, Francia e Germania. Sono molto presenti i Paesi del Sudamerica, in primis Argentina; mercati emergenti sono UK e Colombia.\r

\r

A Samaná continua a regalare soddisfazioni l’adults only Viva Wyndham V Samaná, che ha avuto nei primi otto mesi dell’anno un’occupazione media dell’85%, superando in alcuni momenti i numeri del 2019, già ottimi. Un risultato importante considerando che il target over 18 rappresenta una selezione della clientela.\r

\r

Francia e Stati Uniti hanno costituito i mercati principali – il Canada ha ripreso a viaggiare solo da giugno. Un elemento significativo a favore dell’occupazione è la stretta collaborazione che il resort ha da anni con le case di produzione cinematografiche e televisive; il connubio fra la natura eccezionalmente rigogliosa della penisola di Samaná e il servizio fornito da Viva ha cementato un rapporto proficuo, al punto che questo segmento rappresenta un terzo mercato per l’azienda e genera un indotto positivo sulla comunità locale.\r

\r

Aggiunge Dominique Colussi, vice president of development Viva Resorts: «Viva Wyndham V Samaná era stato per noi una scommessa. Quando lo abbiamo aperto nel dicembre 2015, non sapevamo se il prodotto sarebbe riuscito a rimanere operativo 12 mesi l’anno: la località non è di massa, il segmento solo adulti è di nicchia. Invece il prodotto, che rappresenta il top della nostra gamma, è piaciuto moltissimo, al punto che abbiamo deciso di ampliarlo. In novembre inaugureremo altre 78 sistemazioni, sul lato opposto delle esistenti, disporremo di un ristorante a buffet ampliato rispetto al precedente e di un beach club ancora più ampio; il direttore italiano è soddisfatto dell’operazione, che non ha impattato troppo sulla clientela in home».\r

\r

Parlando ancora di Repubblica Dominicana, Cabarete – dove è attivo il Viva Wyndham Tangerine - ha riscosso ottimi consensi, in particolare grazie a Germania, Stati Uniti, Canada e al mercato locale. Cabarete è una delle mete mondiali più rinomate per il kitesurf, sede di competizioni annuali. Sempre sulla costa settentrionale, precisamente a Puerto Plata, V Heavens ha avuto un buon marketshare da gennaio ad aprile fra Europa, Stati Uniti e Dominicana; è rimasto chiuso da maggio a metà novembre per lavori di ampliamento. I menu di uno dei suoi ristoranti sono creati da una nota chef dominicana, ambasciatrice della cucina dominicana nel mondo e protagonista di Master Chef.\r

\r

Mercato italiano\r

\r

In Italia Viva Wyndham Resorts ha un rapporto di partnership molto forte con il Gruppo Alpitour, attraverso i suoi vari brand; cinque resort sono in esclusiva per l’Italia. Il recupero dei volumi nella Repubblica Dominicana è stato ottimo non appena sono stati aperti i “corridoi turistici” e a partire da giugno è ricominciata la programmazione in Messico come Bravo.\r

\r

In questo periodo stanno partendo le promozioni pianificate congiuntamente con il Gruppo Alpitour; gli investimenti comuni puntano a riposizionare la Riviera Maya ai vertici delle preferenze degli italiani.\r

\r

Bahamas per il pubblico italiano è sempre stata una meta estiva, grazie alla stagionalità del volo diretto da Milano, ma la sinergia con il Bahamas Tourist Office potrebbe portare anche linfa economica alla catena anche prima.\r

\r

[caption id=\"attachment_432139\" align=\"alignleft\" width=\"200\"] Giuliana Carniel, vice president sales and revenue Viva Wyndham Resorts[/caption]\r

\r

«Nel 2022 raccogliamo i frutti di quando seminato durante gli ultimi due anni - commenta Giuliana Carniel vice president sales and revenue management Viva Wyndham Resorts -. Non ci siamo mai arresi e ci siamo mantenuti sempre attivi, flessibili, aperti a nuove realtà, come ad esempio quelle dell’accoglienza di produzioni di film e reality, una dimensione a sé che però ha contribuito a sostenere i nostri resort a Samaná e Cabarete. Menzione d’onore al nostro staff, sempre presente, instancabile; abbiamo lavorato come non mai per cercare mercati, adattarci alle realtà e continuare a promuovere i nostri hotel”.\r

\r

Conclude Dominique Colussi, presente a Rimini in occasione di Ttg Travel Experience: «In tutto ciò non abbiamo cessato di dedicarci al tema della sostenibilità. Da anni siamo molto impegnati in Repubblica Dominicana, stiamo valutando di trasformare le tante azioni in una più strutturata Fondazione. I pilastri delle nostre attività sono la tutela dell’ambiente dove viviamo e operiamo, stupendo ma anche delicato; il sostegno alle comunità locali che ci circondano, affinché crescita e sviluppo portino benefici a tutti; istruzione e formazione per favorire la diffusione di educazione, nei territori dove un aiuto è necessario per consolidare un progresso che sia duraturo. Non amiamo farci pubblicità in questo senso ma abbiamo seriamente a cuore la sostenibilità, ambientale e sociale».","post_title":"Viva Wyndham ritorna al Ttg di Rimini. Dati molto positivi nel 2022","post_date":"2022-10-12T14:54:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1665586450000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432112","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fra le mete di turismo montano, la Valle d’Aosta - regione europea dello sport 2023 - dal 12 al 14 ottobre registra numeri record, in termini sia di arrivi sia di presenze, mediamente oltre al +35% rispetto all’anno precedente, soprattutto grazie al ritorno degli stranieri, in particolare francesi, olandesi e svizzeri.\r

\r

All’interno dei cinque maggiori comprensori sciistici del territorio della Valle d’Aosta, fra le principali novità della stagione invernale 2022/23, il comprensorio di Cervinia, che ha inaugurato la stagione già dal primo ottobre, dal 29 ottobre sarà il palcoscenico della più attesa Coppa del mondo di Sci: il Mattherhorn Cervino Speed Opening, la prima gara transfrontaliera della storia e la più alta del circuito della Coppa del Mondo.\r

\r

Al Cervino Ski Paradise è, inoltre, attiva una nuova seggiovia, la Gran Sometta a Valtournenche, e anche una nuova pista, la numero 34, che collega la località di Cielo Alto alla partenza degli impianti di risalita di Bardoney, con un nuovo tapis roulant coperto in funzione al campetto di Cretaz.\r

\r

A Courmayeur, che inaugura la stagione invernale dal 26 novembre, quest’anno vi saranno impianti di innevamento artificiale che coprono l’80% delle piste del comprensorio. E per vivere uno dei Giganti delle Alpi da un altro punto di vista, SkyWay Monte Bianco offre panorami al confine tra montagna e cielo, a 3.466 metri di altitudine.\r

\r

Dal 26 novembre prende il via la stagione sciistica anche a La Thuile nel comprensorio internazionale Espace San Bernardo, che collega Valle d'Aosta e Savoia francese (La Rosière): 152 km di piste, un unico skipass internazionale e moderni impianti di risalita. Un resort ideale per i più esperti ma anche per chi è alle prime armi. La nuova stagione presenterà, inoltre, un nuovo percorso di sci alpinismo transfrontaliero, nell’ambito del progetto italo-francese Nouvelles Liaisons, attraverso il Colle del Piccolo San Bernardo.\r

\r

Dal 26 novembre è attivo anche il comprensorio sciistico di Pila, che per la prossima stagione invernale ha potenziato l’innevamento programmato e punta ad aumentare la vendita online dello skipass, applicando incentivi particolari in determinati periodi dell’anno. P\r

\r

Il Monterosa Ski, a cavallo tra Valle d’Aosta e Piemonte, inaugurerà la stagione il 2 dicembre. Il comprensorio principale “3 Valli sci ai piedi”, con le sue 51 piste tra i territori di Gressoney-La-Trinité, Champoluc e Alagna Valsesia, e le piccole stazioni dell’area per l’inverno 22/23 confermano i costi della passata stagione, con una politica di dynamic pricing. Anche il Monterosa Ski per la nuova stagione offrirà impianti ammodernati e il potenziamento dell’innevamento programmato.\r

\r

L’offerta invernale regionale è disponibile sul portale Skilife.ski, punto di riferimento per lo sci alpino, con aggiornamenti in tempo reale su comprensori, bollettini neve, webcams, apertura piste e impianti, tariffe.\r

\r

E per chiunque cerchi una sistemazione in Valle d’Aosta, il portale Booking Valle d’Aosta - lo strumento per la prenotazione dei soggiorni gestito direttamente dall’Ufficio regionale del Turismo - offre l'elenco delle strutture ricettive della Valle d'Aosta (alberghi, RTA, B&B, agriturismi e appartamenti), con la possibilità di prenotare direttamente online, selezionando in base al comprensorio o al tipo di esperienza desiderata.","post_title":"Le novità d'inverno della Valle d'Aosta","post_date":"2022-10-12T12:21:59+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1665577319000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432106","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In Finlandia le esperienze culinarie pluripremiate hanno sempre un tratto in comune: l’utilizzo diingredienti freschi e naturali, provenienti da foreste, coltivazioni, mari e laghi locali ed esclusive cornici,luoghi indimenticabili dall’atmosfera tipicamente finlandese, immersi nella natura più selvaggia osituati nei cuori pulsanti delle città.Visit Finland ha selezionato le 8 esperienze gastronomiche per tutti i gusti\r

\r

1. Caccia al tartufo al ritmo del jazzUn weekend alla scoperta del mondo dei tartufi a Punkaharju, annoverata tra le 50 meraviglie naturali. Presso l'Hotel Punkaharju, gestito dall’ imprenditrice, modella ed abile cercatrice di funghi Saimi Hoyer, gli ospiti possono andare alla ricerca di funghi in compagnia delle esperte guide Kirsi Saloniemi e Maarit Liukolampi e dei cani Lagotto da tartufo. Il sound jazz dei celebri musicisti finlandesi Mikko \"Gunu\" Karjalainen, Verneri Pohjola e Ville Herrala sarà la colonna sonora perfetta per il gran finale della vacanza: la cena a base di tartufo creata dallo chef Mikko Lahtinen, in cui vengono servite versioni nazionali ed estere del più pregiato fungo.2. Cena sotto le stelle e l'Aurora BorealeA dicembre ci sarà un nuovo imperdibile indirizzo: Kataja (\"ginepro\" in finlandese) è l’esclusivoristorante che aprirà all’interno dell’incantevole villaggio di igloo Magical Pond, situato vicino allafamosa località sciistica e naturale di Ruka-Kuusamo. L'attesissimo ristorante servirà squisite cene ditre portate, accompagnate da vini pregiati e cocktail artici, con menu speciali per Natale e Capodanno.La posizione unica del Kataja è l’ideale per godersi una cena indimenticabile e ammirare nelle nottipolari la straordinaria bellezza del più fantastico spettacolo di luci della natura, l'Aurora Boreale chedanza nel cielo della Lapponia.3. Cena stellata a TurkuA Turku, la capitale gastronomica della Finlandia, lo chef Erik Mansikka ha recentemente ottenuto laprima stella Michelin della Finlandia al di fuori della città di Helsinki per le sue eccellenti creazioniculinarie al ristorante Kaskis. L'amore di Mansikka per gli ingredienti del territorio traspare da ognicreazione presente nel suo menu, con piatti che celebrano ogni aspetto della ricchezza della regione,dai prodotti della foresta fino a quelli del mare. Tra le prelibatezze vanno assolutamente menzionatela trota iridea stagionata con rabarbaro in salamoia, rapa, mela locale e tartufo selvatico della vicinaisola di Ruissalo, e il caviale finlandese degli storioni dell'arcipelago.\r

\r

4. Alla ricerca dei mirtilliLe foreste finlandesi sono una ricca fonte di prelibati cibi naturali, come i mirtilli, perfetti perl’abbinamento con molti piatti, dalle insalate alle salse fino ai deliziosi dessert. Il Parco Nazionale diNuuksio, nei pressi di Helsinki, è uno dei luoghi preferiti dagli amanti della vita all'aria aperta. In questasuggestiva oasi naturale, una delle attività più popolari è la raccolta dei mirtilli. Per chi desideratrascorrere una giornata en plein air a raccogliere mirtilli freschi e salutari, molto abbondanti inautunno, può farlo in compagnia di una esperta guida di Finland Naturally con un tour completo pervivere un’esperienza 100% finlandese. Dopo la raccolta, in uno splendido cottage si potrà guarnire coni mirtilli raccolti una crostata appena sfornata e gustarne una fetta davanti a una bella tazza di tè ocaffè, rigorosamente preparata sul fuoco all’aria aperta, proprio come vuole la tradizione finlandese.5. Passeggiata con degustazione per i wine loverPer chi non ama particolarmente cucinare e ha la passione dei vini, l’ideale potrebbe esserel’escursione di Finland Naturally con degustazione nel bosco all’interno del Parco Nazionale di Nuuksio,vicino a Helsinki. Dopo una piacevole passeggiata nella lussureggiante foresta per entrare in contattocon la natura, sarà possibile ristorarsi con una tappa in un esclusivo wine bar immerso nel bosco. Qui,i sapori e i profumi del vino e della foresta vivono in simbiosi. L'escursione di due ore in compagnia diguide esperte offre un’inedita esperienza di viaggio.\r

\r

6. Cena al Circolo Polare Artico tra ghiaccio e tradizioneNella magica atmosfera del Circolo Polare Artico della Lapponia, nel Villaggio di Babbo Natale, ilristorante Kota regala un’esperienza all’insegna della tradizione con una cena nei tipici rifugi delterritorio, kota che in finlandese significa \"capanna\". In questa location unica, non si può non provarei piatti forti, come il salmone fritto, preparato secondo la tradizionale ricetta finlandese, o la tipicazuppa di salmone. Se si è alla ricerca di una cena indimenticabile „al fresco“, all‘Ice Restaurant - fattointeramente di ghiaccio - gli ospiti possono riscaldarsi con una cucina tipica a base di piatti locali chespazia dalla zuppa di funghi di bosco all' alce arrosto con purè di carote, fino al salmone brasatodell'Oceano Artico con purè di cavolfiore e salsa di gamberi.\r

\r

7. Carelia: arte culinaria e saunaAlla pensione Puukarin Pysäkki, una vera e propria destinazione da sogno nel cuore della Carelia,l'attenzione è rivolta al benessere. In questa eccezionale cornice ci si può abbandonare al relax eprendersi una rigenerante pausa dalla routine. Dopo una giornata trascorsa all'aria aperta, infatti, ci sipuò godere la cucina careliana à la carte del Puukarin Pysäkki, il ristorante biologico a 3 stelle che esaltale prelibatezze del territorio come il tradizionale pane di segale fatto in casa. Il menu di Puukari mettein risalto i doni di Madre Natura: selvaggina, pesce, bacche, radici, funghi ed erbe, con un'attenzioneparticolare alla riduzione degli sprechi alimentari e al rispetto di tutte le forme di vita. Il cuore dellasua cucina è il forno, dove vengono sfornati pani biologici, torte e sformati che si sciolgono in bocca,serviti per accompagnare piatti deliziosi come il coregone del lago locale e l'agnello cotto all’internodella sauna.\r

8. My Beautiful Laundrette: il bar più cool di HelsinkiSituato nel cuore dell’esclusivo quartiere di Punavuori a Helsinki, Bob's Laundry è la location perfettaper una cena da sogno e dei drink unici, come i taptail, i cocktail artigianali di alta qualità con nomimolto fantasiosi come \"Peach, Please Do My Laundry\". Una cornice super Instagrammabledall’atmosfera pop completa di lavatrici e tanto spazio per trascorrere una serata in compagniaall’insegna del divertimento e della buona cucina.\r

\r

","post_title":"Finlandia: 8 esperienze gastronomiche","post_date":"2022-10-12T12:05:22+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1665576322000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432058","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il padel è lo sport del momento. Un vero e proprio fenomeno che in Italia conta più di 800.000 giocatori tesserati Fit nel 2021 e circa 15 milioni di appassionati nel mondo che, anche in vacanza, non rinunciano a praticare la loro attività preferita.\r

\r

Un trend che coinvolge anche il settore turistico alberghiero che sempre più spesso è alla ricerca di campi da padel e maestri qualificati per andare incontro alle richieste dei clienti. In questo contesto si inserisce la partecipazione di Palavillage, il più grande centro padel indoor del Piemonte e tra i più grandi in Italia, alla 59a edizione di Ttg Travel Experience, la fiera più importante del settore turistico che ogni anno raccoglie moltissime realtà italiane e internazionali.\r

\r

A Ttg Travel Experience Palavillage si propone come consulente per la gestione del padel all’interno di hotel e villaggi turistici. Dalla costruzione dei campi in collaborazione con WePadel, alla gestione diretta del comparto padel durante la stagione estiva, fino alla ricerca e formazione di istruttori e maestri di livello, molto richiesti dalle strutture ma soprattutto dai clienti che anche in vacanza non rinunciano a lezioni individuali e corsi.\r

\r

Ma il padel non è l’unico sport richiesto.\r

\r

Anche il beach volley sta diventando sempre più protagonista dell’estate e delle vacanze e, anche in questo caso, Palavillage, in collaborazione con BVT – Beach Volley Training, si pone come punto di riferimento per strutture e villaggi turistici.\r

\r

Quello di Palavillage è un vero e proprio format che mira a diffondere in Italia e nel mondo, nel settore turistico e non, la cultura del villaggio vacanza in città. Un’offerta unica in Italia, capace di conciliare in un solo luogo i diversi ambiti della vita. Dal lavoro allo sport, dal tempo libero alla cura di sé.\r

\r

Palavillage partecipa a Ttg Travel Experience in collaborazione con WePadel e BVT – Beach Volley Training, all’interno dello stand e delle proposte di Karisma Group.","post_title":"Il padel arriva al Ttg di Rimini con il Palavillage in collaborazione con Karisma Group","post_date":"2022-10-12T10:00:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1665568803000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432100","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432101\" align=\"alignleft\" width=\"285\"] Mirco De Pellegrin[/caption]\r

\r

Abbiamo incontrato Mirco De Pellegrin, director retail deistribution Expedia Group, per capire il trend del momento, ma anche per analizzare i fattori e le variabili che stanno stringendo il mercato del turismo negli ultimi mesi.\r

\r

Mi può fare una sintesi dell'andamento della stagione estiva? \r

\r

Durante la stagione estiva abbiamo notato un crescente entusiasmo per i viaggi. In particolare, abbiamo registrato un aumento di oltre il 50% rispetto all'anno precedente nella domanda globale di voli a lungo raggio; le principali città e le destinazioni balneari sono sempre molto popolari tra i viaggiatori. I nostri dati di ricerca mostrano che i viaggiatori di tutto il mondo hanno cercato di prenotare soprattutto viaggi a breve termine: le ricerche per la finestra di prenotazione 61-90 giorni hanno registrato un aumento del 15% rispetto al trimestre precedente.\r

\r

Secondo lei il costo energetico e l'inflazione potranno ridurre la domanda?\r

\r

Finora i nostri dati hanno dimostrato che l'aumento dei costi non ha avuto un impatto negativo sulla domanda. Anzi, nel secondo trimestre di quest'anno abbiamo registrato il più alto numero di prenotazioni di alloggi nella storia di Expedia Group. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, le prenotazioni hanno registrato un aumento a doppia cifra, quindi siamo fiduciosi che la domanda di viaggi continuerà nonostante l'aumento dei costi.\r

\r

Il business travel ha beneficiato della rinascita del turismo o è ancora in difficoltà\r

\r

L'anno scorso avevamo previsto la ripresa del business travel a cui stiamo assistendo ora. Abbiamo registrato una forte crescita durante l'estate, che è proseguita anche nel mese di settembre. Con il mondo degli affari ancora alle prese con il lavoro ibrido, l’andamento del business travel deve ancora ritornare ai livelli pre-pandemia, ma c’è sicuramente una forte ripresa.\r

\r

Quali sono le strategie per l'Italia di Expedia?\r

\r

La nostra strategia è stata quella di costruire un solido portfolio di prodotti e servizi che stimolino la crescita dei nostri partner aiutandoli ad attirare nuovo business e a fidelizzare la clientela esistente. Sia che si tratti di consentire ai nostri partner di realizzare rapidamente preventivi per l'alloggio, sia che si tratti di potenziare i nostri servizi di chat dal vivo con operatore, ci siamo concentrati sulla creazione di valore a lungo termine per i nostri partner. In linea con questi miglioramenti, abbiamo anche potenziato le nostre capacità di marketing con una serie di nuovi eventi e campagne di vendita che aiutano le agenzie a offrire tariffe e offerte competitive ai viaggiatori.\r

\r

Inoltre, aiutiamo i nostri partner ad attirare nuovi viaggiatori, fornendo una serie di strumenti e modelli di marketing completamente gratuiti. La nostra ambizione è quella di continuare a investire nei servizi e nel marketing per offrire ai nostri partner valore a lungo termine, in modo che possano concentrarsi maggiormente sulla gestione quotidiana delle loro attività e sulla cura dei viaggiatori.","post_title":"De Pellegrin (Expedia): «Aumento del 50% per i voli a lungo raggio»","post_date":"2022-10-12T09:12:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza","nofascione"],"post_tag_name":["In evidenza","nofascione"]},"sort":[1665565959000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431991","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuove strategie per Columbus Assicurazioni che punta su un approccio dinamico per affrontare un settore in continuo cambiamento.\r

\r

«Dal 2020 ad oggi abbiamo capito che la vita di ognuno di noi può cambiare dall’oggi al domani – spiega Tony Pirozzi, business and marketing director Columbus Assicurazioni- A causa del covid-19 tutto si è fermato per mesi, mentre ora, a causa della guerra in Ucraina, beni e servizi stanno subendo notevoli rincari. Se il mondo continuerà a cambiare così rapidamente, lo dovrà fare anche il settore assicurativo. Marketing plan a 6-12 ormai non sono più praticabili, ma nello stesso tempo non si può puntare tutto su strategie “One Shot”. Bisogna essere pronti a cambiare strategia rapidamente e in qualunque momento».\r

\r

Per Columbus Assicurazioni le compagnie devono essere in grado di aggiornare i prodotti assicurativi o di crearne di nuovi rapidamente, in base all’esigenze degli utenti e alle opportunità che il mercato offre. Nonostante questo grande bisogno di dinamicità, servono anche dei punti fermi. L’utente deve sapere che, nonostante i cambiamenti, l’azienda ci sarà sempre. Per questo (e non solo) è importante investire sempre nel Branding.\r

\r

«Il mercato assicurativo, soprattutto in questo momento storico – aggiunge Pirozzi - è in grande fermento, ma per essere competitivi non basta avere prezzi bassi, bisogna anche avere un brand forte.Il consiglio ad compagnia assicurativa che decide di investire nel marketing è la cura del proprio brand. Non investire nel brand oggi, significa condannare la propria azienda al fallimento».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Columbus Assicurazioni, obiettivo aggiornare o creare nuovi i prodotti assicurativi in base alle esigenze degli utenti","post_date":"2022-10-11T10:16:40+00:00","category":["assicurazioni"],"category_name":["Assicurazioni"],"post_tag":[]},"sort":[1665483400000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431997","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Giappone riapre oggi i suoi confine ai viaggiatori internazionali, vaccinati e provenienti da 68 Paesi (Visa free), ponendo fine a quasi tre anni di controlli alle frontiere tra i più severi al mondo. Il Paese ha anche eliminato il limite al numero di arrivi oltre a consentire l'ingresso ai turisti individuali. Tutti, comunque, devono presentare un certificato di vaccinazione o il risultato negativo di un test Covid-19, effettuato tre giorni prima della partenza.\r

\r

Il primo ministro Fumio Kishida conta sul turismo per contribuire a rinvigorire l'economia e a trarre qualche beneficio dalla discesa dello yen ai minimi storici da 24 anni. La scorsa settimana Kishida ha dichiarato che il governo punta a raggiungere i 5 milioni di yen (34,5 miliardi di dollari) di spesa turistica annuale. Obiettivo forse ambizioso per un settore duramente indebolito dalla pandemia. Secondo gli analisti, la spesa dei visitatori stranieri raggiungerà solo 2,1 milioni di yen entro il 2023 e non supererà i livelli precedenti alla pandemia fino al 2025.\r

\r

Nel 2019, il Giappone aveva registrato la cifra record di 31,9 milioni di visitatori stranieri; di questi il 37% proveniva da Hong Kong e dalla Cina continentale, quota destinata a cambiare radicalmente considerate le restrizioni di viaggio tuttora in vigore in molte aree della Cina.\r

\r

","post_title":"Il Giappone riapre i suoi confini e punta sul turismo per rilanciare l'economia","post_date":"2022-10-11T09:18:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1665479901000]}]}}