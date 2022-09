Venaria Reale come Schönbrunn e Versailles: presto un hotel di lusso nella residenza sabauda

Il progetto è ancora sulla carta ma sta prendendo progressivamente forma, tanto che uno studio di fattibilità è già stato condotto dalla società di consulenza specializzata Colliers International, mentre 30 milioni di euro sarebbero già disponibili grazie a un’intesa con l’istituto romano per il Credito Sportivo e sondaggi sarebbero stati condotti con compagnie come Four Seasons, Starhotels e Marriott per individuare un possibile gestore. La reggia piemontese di Venaria Reale potrebbe presto avere un hotel di lusso al proprio interno. Almeno se il piano recentemente annunciato dal presidente del Consorzio delle residenze reali sabaude Michele Briamonte e dal direttore Guido Curto andrà in porto.

Stando a quanto riporta il quotidiano La Stampa, l’albergo dovrebbe vedere la luce entro cinque anni, giusto poco prima della scadenza del mandato di Briamonte. Lo studio di fattibilità sarebbe attualmente all’esame del consiglio di amministrazione della reggia. Per realizzare l’hotel si pensa di trasformare alcuni locali del sottotetto di Venaria in suite, oltreché di sfruttare gli spazi ricavabili dalla riqualificazione della caserma Gamerra situata vicino ai giardini del complesso.