Vacanze primaverili a Nova Levante, nei pressi del lago di Carezza Informazione PR La stagione sciistica 2023-2024 in Alto Adige sta entrando nella sua fase conclusiva e le grandi distese di neve sule quali si sono divertiti a più non posso gli appassionati delle attività invernali lasceranno presto il posto al verde dei prati che presto si riempiranno di fiori colorati. È quindi il momento di pianificare una piacevole vacanza primaverile oppure, perché no, le vostre ferie estive in questo splendido territorio della nostra penisola. Potreste per esempio fissare il vostro soggiorno all’Alpenrose hotel presso il lago di Carezza, per essere precisi a pochi chilometri dal centro di quel piccolo gioiellino che è Nova Levante nella meravigliosa Val d’Ega. L’Alpenrose è un hotel 4 stelle che sicuramente soddisferà le vostre più alte aspettative; ai suoi ospiti infatti offre tutta una serie di servizi di alto livello: piscina interna, piscina esterna riscaldata, zona saune, percorso Kneipp, zona relax, area per il fitness, trattamenti benessere di vario tipo, noleggio bike e sci, cucina di alta classe, camere e suite ampie e confortevoli con una vista eccezionale e tanto altro ancora. Nova Levante: obbligatoria un’escursione al lago di Carezza! Il lago di Carezza (Karersee) è facilmente raggiungibile a piedi dall’Hotel Alpenrose; sono infatti sufficienti circa 15-20 minuti, ma potreste anche organizzare un’escursione più lunga partendo da Nova Levante, per la precisione dal Centro della Protezione Civile; è necessario prendere il sentiero 10A; il percorso è lungo circa 10 km e ha una durata di circa 3 ore. Per tornare si può fare lo stesso percorso oppure si può prendere il sentiero 7. Il lago si trova sotto le pendici del Massiccio del Latemar e lo spettacolo di cui si può godere è eccezionale: sulle sue acque cristalline infatti si specchiano gli alberi e le maestose cime del Latemar e del Catinaccio. Non dimenticate di portare con voi la macchina fotografica! Qualche suggerimento per la vostra meravigliosa vacanza in Val d’Ega Con l’arrivo della primavera, soggiornando in Val d’Ega avrete la possibilità di sfruttare al massimo la rete di sentieri per l’escursionismo: ben 500 km di percorsi di vario tipo, da quelli più facili a quelli più impegnativi. I più esperti hanno a disposizione anche diverse vie ferrate, tutte messe in sicurezza: potreste per esempio cimentarvi con la via ferrata Passo Santner o la via ferrata Roda di Vaèl. Da prendere in considerazione anche il Latemarium, la rete di sentieri tematici inaugurata nel 2014; i punti di accesso sono a Obereggen, Pampeago e Predazzo. Ricordiamo anche che partendo in auto dal vostro hotel, in circa tre quarti d’ora, tramite le strade SS241 e SP72, raggiungerete una meraviglia geologica che vale davvero la pena di visitare: il Geoparc Bletterbach; qui avrete la possibilità di fare un’escursione interessante lungo il canyon del Bletterbach, patrimonio naturale Unesco. Il parco sarà aperto a partire dal 2 maggio 2024. In poco meno di 40 minuti, poi, dal vostro hotel potete raggiungere una meta particolarmente interessante, il Santuario della Madonna di Pietralba, definito da molti come il “Duomo delle Dolomiti”. Se poi vi piacciono i castelli, in circa mezz’ora potrete raggiungere la torre abitativa Castel Thurn che ospita il Museo Territoriale di Nova Ponente, il Gebietsmuseum Deutschnofen. La torre fu costruita nel XIII sec. in stile romanico. In poco più di mezz’ora, inoltre, potreste arrivare allo splendido Castel Cornedo, a Cornedo all’Isarco; è considerato uno dei più bei castelli dell’Alto Adige. Come si vede non mancano certo le cose da fare soggiornando a Nova Levante! Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464329 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La stagione sciistica 2023-2024 in Alto Adige sta entrando nella sua fase conclusiva e le grandi distese di neve sule quali si sono divertiti a più non posso gli appassionati delle attività invernali lasceranno presto il posto al verde dei prati che presto si riempiranno di fiori colorati. È quindi il momento di pianificare una piacevole vacanza primaverile oppure, perché no, le vostre ferie estive in questo splendido territorio della nostra penisola. Potreste per esempio fissare il vostro soggiorno all’Alpenrose hotel presso il lago di Carezza, per essere precisi a pochi chilometri dal centro di quel piccolo gioiellino che è Nova Levante nella meravigliosa Val d’Ega. L’Alpenrose è un hotel 4 stelle che sicuramente soddisferà le vostre più alte aspettative; ai suoi ospiti infatti offre tutta una serie di servizi di alto livello: piscina interna, piscina esterna riscaldata, zona saune, percorso Kneipp, zona relax, area per il fitness, trattamenti benessere di vario tipo, noleggio bike e sci, cucina di alta classe, camere e suite ampie e confortevoli con una vista eccezionale e tanto altro ancora. Nova Levante: obbligatoria un’escursione al lago di Carezza! Il lago di Carezza (Karersee) è facilmente raggiungibile a piedi dall’Hotel Alpenrose; sono infatti sufficienti circa 15-20 minuti, ma potreste anche organizzare un’escursione più lunga partendo da Nova Levante, per la precisione dal Centro della Protezione Civile; è necessario prendere il sentiero 10A; il percorso è lungo circa 10 km e ha una durata di circa 3 ore. Per tornare si può fare lo stesso percorso oppure si può prendere il sentiero 7. Il lago si trova sotto le pendici del Massiccio del Latemar e lo spettacolo di cui si può godere è eccezionale: sulle sue acque cristalline infatti si specchiano gli alberi e le maestose cime del Latemar e del Catinaccio. Non dimenticate di portare con voi la macchina fotografica! Qualche suggerimento per la vostra meravigliosa vacanza in Val d’Ega Con l’arrivo della primavera, soggiornando in Val d’Ega avrete la possibilità di sfruttare al massimo la rete di sentieri per l’escursionismo: ben 500 km di percorsi di vario tipo, da quelli più facili a quelli più impegnativi. I più esperti hanno a disposizione anche diverse vie ferrate, tutte messe in sicurezza: potreste per esempio cimentarvi con la via ferrata Passo Santner o la via ferrata Roda di Vaèl. Da prendere in considerazione anche il Latemarium, la rete di sentieri tematici inaugurata nel 2014; i punti di accesso sono a Obereggen, Pampeago e Predazzo. Ricordiamo anche che partendo in auto dal vostro hotel, in circa tre quarti d’ora, tramite le strade SS241 e SP72, raggiungerete una meraviglia geologica che vale davvero la pena di visitare: il Geoparc Bletterbach; qui avrete la possibilità di fare un’escursione interessante lungo il canyon del Bletterbach, patrimonio naturale Unesco. Il parco sarà aperto a partire dal 2 maggio 2024. In poco meno di 40 minuti, poi, dal vostro hotel potete raggiungere una meta particolarmente interessante, il Santuario della Madonna di Pietralba, definito da molti come il “Duomo delle Dolomiti”. Se poi vi piacciono i castelli, in circa mezz’ora potrete raggiungere la torre abitativa Castel Thurn che ospita il Museo Territoriale di Nova Ponente, il Gebietsmuseum Deutschnofen. La torre fu costruita nel XIII sec. in stile romanico. In poco più di mezz’ora, inoltre, potreste arrivare allo splendido Castel Cornedo, a Cornedo all’Isarco; è considerato uno dei più bei castelli dell’Alto Adige. Come si vede non mancano certo le cose da fare soggiornando a Nova Levante! [post_title] => Vacanze primaverili a Nova Levante, nei pressi del lago di Carezza [post_date] => 2024-03-26T13:34:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi [1] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi [1] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( [0] => alpenrose-hotel-presso-il-lago-di-carezza [1] => castel-thurn [2] => nova-levante [3] => nova-levante-val-dega [4] => vacanze-di-primavera-in-sud-tirolo [5] => vacanze-in-alto-adige [6] => vacanze-in-val-dega [7] => vacanze-sul-lago-di-carezza [8] => val-dega ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Alpenrose hotel presso il lago di Carezza [1] => Castel Thurn [2] => nova levante [3] => nova levante val d'ega [4] => vacanze di primavera in sud tirolo [5] => vacanze in alto adige [6] => vacanze in val d'ega [7] => vacanze sul lago di carezza [8] => val d'ega ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711460052000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464318 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_464320" align="alignleft" width="300"] Alessandra Zanoni[/caption] La nuova stagione di Gardaland, inaugurata sabato 23 marzo, si preannuncia già positiva dal punto di vista dell’affluenza al Resort, con il suo Parco divertimenti e i tre hotel a quattro stelle. Rispetto alla stagione precedente, il direttore operativo di Gardaland Alessandra Zanoni ha dichiarato: “un notevole successo della campagna abbonamenti, che per il momento vede più che raddoppiare le vendite rispetto all’anno scorso a pari data” confermando lo stretto legame che gli ospiti hanno nei confronti del Parco divertimenti, sul lago di Garda. Circa l’affluenza per le festività Pasquali, invece, la Zanoni afferma: “Per Pasqua ci aspettiamo principalmente visitatori italiani, ma contiamo di registrare tra aprile e maggio numeri interessanti anche per quanto riguarda il turismo straniero, in particolare clienti provenienti da paesi di lingua tedesca, da cui abbiamo registrato un aumento costante negli ultimi anni”. Conclude Zanoni: “Per quanto riguarda gli hotel, anche qui la predominanza sono clienti italiani che soggiornano mediamente per 2 notti. È ancora troppo presto per i clienti internazionali, che sono quelli che soggiornano più a lungo, che aspettiamo a cavallo della festività di Pentecoste”. [post_title] => Gardaland: più che raddoppiate le vendite rispetto al 2023 [post_date] => 2024-03-26T12:28:31+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711456111000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464276 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Negli Stati Uniti alcune proposte per New York, pacchetti brevi ma completi, con volo intercontinentale da diversi aeroporti e la visita alle principali attrazioni della Grande Mela per una toccata e fuga, ideali per i ponti dei prossimi mesi. Per chi preferisce i parchi americani, sono ora disponibili nuovi glamping di lusso immersi in contesti unici, a poca distanza da luoghi come il Grand Canyon, Bryce Canyon, Lake Powell o Moab. Dalla parte opposta del planisfero, molto richiesti sono poi i tour esclusivi per il Giappone, alla scoperta delle metropoli frenetiche e dei villaggi dell’epoca Edo, con un massimo di dieci persone, o in Thailandia con tour max otto anche in alta stagione, consentendo visite ed esperienze di altissimo livello. Sono solo alcune delle ultime novità Tour Experience e Luxury Temptation del to di casa Uvet, Amo il Mondo. Per gli amanti delle esperienze fuori dalle rotte turistiche classiche, ma anche fuori dal comune, il comparto Africa e Oceano Indiano propone infatti per il 2024 altre soluzioni come il Rovos Rail, tour del Sudafrica su un treno di lusso, o il Train on the bridge, combinazione tra la natura del Kruger National Park e il lusso, a bordo di un treno appena ristrutturato. Gli amanti dei self drive potranno invece scegliere fra diversi nuovi programmi, con possibilità di pernottamenti esclusivi sugli alberi al Vindoux Tree House o nei Vardos, tipici carri dai colori vivaci. Amo il Mondo offre anche molte proposte luxury, per coloro che amano concedersi qualche sfizio in più: hotel e resort a 5 stelle immersi nella foresta in Belize o affacciati su siti archeologici come il Belmond Sanctuary Lodge situato all’ingresso di Machu Picchu o sulle sponde del lago Titicaca; hotel di lusso alle Maldive come i Como Hotels, Vakkaru e Gili Lankanfushi, isole private e crociere tra i panorami ineguagliabili delle Seychelles e in Madagascar. Completano l’offerta trekking, wine tour, island hopping e gli immancabili safari. [post_title] => Amo il Mondo spinge su lusso e tour experience [post_date] => 2024-03-26T10:29:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711448969000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464178 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In prossimità delle vacanze di Pasqua e dei ponti festivi della primavera 2024 l’Osservatorio Astoi Confindustria - l’Associazione del tour operating italiano - è già in grado di confermare una crescita dei ricavi del comparto. I fatturati relativi alle partenze del periodo che va da Pasqua al 1°maggio realizzano una crescita dell’8% rispetto al pari periodo del 2023. La tipologia di viaggio preferita verte da un lato sulla formula villaggio all inclusive, ideale per il segmento famiglie, dall’altro su tour itineranti a medio o lungo raggio, comprensivi di guide ed esperienze. Balzo in avanti del cosiddetto advance booking - la prenotazione anticipata - mai così preponderante negli ultimi quattro anni: per il periodo di Pasqua il 35% delle pratiche è stato prenotato con oltre 90 giorni di anticipo. Una Pasqua anticipata rispetto allo scorso anno spinge i connazionali a prediligere in generale mete estere; tuttavia, si riscontra ancora un’importante richiesta per la montagna in Italia. Europa, lungo raggio e crociere In Europa, l’Islanda è una riconferma, cui si aggiungono Irlanda, Paesi scandinavi e Portogallo. Nel medio raggio, il conflitto in Medio Oriente continua ad impattare sulle destinazioni colpite e sulle zone limitrofe, tra cui l’Egitto, anche se l’appeal di questa destinazione resta molto rilevante; in riduzione le crociere sul Nilo mentre si registrano prenotazioni consistenti (seppur in calo rispetto allo scorso anno) per i soggiorni balneari nel Mar Rosso, nei resort a Sharm el Sheikh e Marsa Alam. Nelle festività primaverili del 2024 non mancano le mete evergreen, Canarie e Capo Verde in primis, che salgono nel ranking sfruttando a proprio favore il calo del Mar Rosso. Il lungo raggio si muove sempre su un doppio binario: da un lato i soggiorni nei mari caldi, come Repubblica Dominicana, Maldive ed East Africa, dall’altro i viaggi di scoperta, gli itinerari, sia nella versione classica che in quella tailor made. Stati Uniti e Giappone sono sempre nel cuore degli italiani, ma suscitano molto interesse anche Thailandia, Sudafrica e tutto il Sudamerica. Iniziano nuovamente le prenotazioni sulla Cina dopo un lungo periodo di blackout. Nel settore crocieristico la primavera conferma l’andamento in crescita delle prenotazioni che sta caratterizzando il 2024. Secondo CLIA, l’Associazione che riunisce le principali Compagnie di crociera, quest’anno in Italia si supererà la quota di 14 milioni di passeggeri movimentati contro i 13,8 del 2023, il che conferma il Belpaese come principale meta europea. Tra le destinazioni preferite della primavera molto apprezzati sono il Mediterraneo Occidentale e Orientale, fino alle crociere più lunghe (sino a due settimane) in Portogallo, Marocco, Turchia, Grecia, isole Canarie e Azzorre. Ezhaya «Le prenotazioni per il periodo di Pasqua e ponti primaverili registrano una crescita dei ricavi dell’8% sul 2023 e la quasi totalità delle destinazioni coinvolte evidenzia un trend positivo. Il turismo organizzato registra crescite percentualmente più alte del turismo in generale, segno che è finalmente scelto dai consumatori per gli insostituibili valori che lo caratterizzano. «Infatti, è percepito dalle persone come fonte di garanzie, ma anche come canale dove riuscire a prenotare esperienze più personalizzate e difficilmente reperibili individualmente - commenta Pier Ezhaya, presidente Astoi Confindustria Viaggi - considerando la forte incidenza della prenotazione anticipata rilevata per le vacanze di Pasqua e visto l’incremento dei ricavi registrato per questo periodo, possiamo guardare con fiducia anche all’imminente estate: stimiamo infatti una crescita dei ricavi pari al 10% per il periodo estivo che contribuirà a consolidare la già buona stagione estiva del 2023 e a rafforzare l’intero comparto”» L’Osservatorio Astoi rileva che la durata media del viaggio durante i ponti festivi della primavera 2024 è di circa 8 giorni. I costi medi per persona vanno da 1.150 euro per il prodotto generalista, a 1.600 euro per una vacanza in villaggio, salendo a 3.500 euro quando si tratta di viaggi su misura. Rincari Il rincaro dei servizi, rispetto al 2023, è stato più contenuto, pari a circa +5% sull’anno scorso e ha riguardato essenzialmente la componente voli. Va detto che chi si affida al Turismo Organizzato oggi è meno sensibile agli incrementi. Questa tipologia di clientela non ha come primo o unico parametro la convenienza; piuttosto si affida ad agenzie di viaggio e tour operator perché ricerca una vacanza distintiva; nel caso del format villaggio, chiede forme di intrattenimento sempre al passo con i nuovi trend e con le diverse modalità di divertimento, mentre per quanto riguarda i viaggi su misura desidera esperienze difficilmente prenotabili individualmente, soluzioni che gli operatori sono in grado di proporre grazie alla radicata conoscenza dei territori e all’impiego di personale locale. Il cliente che viaggia con i tour operator richiede garanzie, tutele, assistenza e la certezza di vivere esperienze distintive. [post_title] => Astoi: per Pasqua aumento di ricavi. Il turista sceglie l'organizzazione [post_date] => 2024-03-25T10:24:54+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711362294000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464151 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Catania traguarda un ponte di Pasqua con oltre 200.000 passeggeri, di cui 143.000 domestici e 89.000 internazionali, per un totale di 1.513 movimenti. Stime positive quindi quelle della Sac, società di gestione degli scali di Catania e Comiso, che prevede una crescita del +3,96% in termini di viaggiatori e un aumento del +3,77% per i movimenti. La stagione estiva sia per Catania e Comiso è foriera di numerose novità: per l'hub catanese, si prevedono circa 55.506 movimenti rispetto ai 51.308 del 2023 (+8,18%), con 98 destinazioni delle quali 73 internazionali e 25 nazionali. Tra queste, la novità più importante è l'avvio della tratta per Dublino operata da Aer Lingus, in partenza il giorno 1°maggio con cadenza tri-settimanale. La summer vedrà inoltre su Catania un incremento delle rotazioni di Ryanair, grazie all'aggiunta di un aeromobile alla base e alle nuove rotte. «I dati positivi, anche e soprattutto nel comparto internazionale, ottenuti negli scorsi mesi e previsti anche per le imminenti festività pasquali e per tutta la stagione estiva testimoniano il ruolo strategico della nostra rete aeroportuale per la Sicilia» ha dichiarato Nico Torrisi, ad di Sac. «Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto finora, e consapevoli del ruolo fondamentale che i nostri scali svolgono. Abbiamo la grande responsabilità e il dovere di consolidare l'appeal della Sicilia come rinomata destinazione turistica - ha aggiunto Giovanna Candura, presidente Sac -. Anche per l'aeroporto di Comiso si prepara una stagione importante, che vedrà un notevole ampliamento delle rotte». Il comparto nazionale sarà in crescita del 46,82% rispetto all'estate 2023 e quello internazionale sarà in crescita del 186,57%. Complessivamente l'estate 2024 vedrà un aumento dei movimenti dello scalo pari al 55,80%, con 10 destinazioni domestiche, 6 internazionali, 5 Paesi collegati e 9 compagnie aeree operative (Aeroitalia, easyJet, Volotea, Wizzair, Neos, Smartwings, AlpAvia, Vueling e un ulteriore vettore che opererà su Varsavia). Comiso sarà quindi collegato con Roma Fiumicino, Bergamo, Pisa, Bologna, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Torino, Verona, Bari, Parigi Orly, Tirana, Brno, Varsavia, Lille e Barcellona. [post_title] => Aeroporto Catania: oltre 200.000 passeggeri in vista delle festività di Pasqua [post_date] => 2024-03-25T09:33:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711359220000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464041 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo un 2023 record, il nuovo anno si apre ancora con il segno più per il brand Belmond, che cresce in termini sia di tariffe, sia di livelli di occupazione. Lo rivela Christian Boyens, che conferma anche l'avvicinarsi della chiusura dell'operazione castello di Urio, sulle rive del lago di Como. Da tempo infatti il gruppo Lvmh, a cui appartiene il marchio alberghiero, sta trattando con l'Opus Dei, attuale proprietaria della struttura di Carate Urio. "Ma il 2024 - prosegue il vice president & divisional leader Southern Europe di Belmond - vedrà anche la conclusione della seconda fase di ristrutturazione dello Splendido di Portofino, dove festeggeremo pure il centesimo anniversario di un locale storico come la gelateria di San Giorgio, nonché l'approdo per la prima volta nella città ligure del nostro treno Venice Simplon – Orient Express. E poi tra pochissimo debutteremo in Sardegna con il Romazzino, mentre dopo aver concluso i lavori al Villa Sant'Andrea di Taormina, presto partirà pure il restyling del non troppo distante Grand Hotel Timeo. Insomma, i nostri piani di potenziamento della qualità dell'offerta non si fermano, accompagnati sempre da tanta formazione per il personale. Perché il nostro obiettivo è quello di trasmettere sempre il senso del luogo di ciascuna delle nostre destinazioni". L'Italia rimane quindi al centro delle politiche di sviluppo di Belmond: "Sono convinto che sia una meta eccezionale - conclude Boyens -. Quando ci confrontiamo con le agenzie di viaggio di tutto il mondo, l'unico difetto a emergere è forse quello di essere un po' vittima del proprio successo. In certi momenti, dato l'affollamento di determinate location, nei periodi di picco registriamo infatti un lieve calo d'interesse da parte di alcuni viaggiatori del lusso". [post_title] => Boyens, Belmond: bene l'inizio del 2024. E si avvicina l'acquisizione del castello di Urio [post_date] => 2024-03-21T13:33:23+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711028003000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464034 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_464039" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio di Genova[/caption] Potrebbe essere il gruppo Marriott a mettere una delle proprie insegne sul nuovo 5 stelle da 130 camere in fase di costruzione sul waterfront di Levante di Genova: l'area al centro di un importante processo di riqualificazione su progetto di Renzo Piano. L'indiscrezione arriva dalle colonne del Secolo XIX. Va detto però che al momento non è giunta alcuna conferma dal gruppo real estate Cds Holding che in collaborazione con il fondo Orion sta curando lo sviluppo del waterfront. L'edificio destinato a ospitare l'hotel, dovrebbe includere anche alcuni appartamenti destinati a diventare residenze private, oppure a essere utilizzati come soluzioni ricettive dotate di servizi alberghieri. Infine, stando a quanto dichiarato dal direttore generale di Cds, Massimo Moretti, l'ultimo piano dello stesso immobile dovrebbe contenere degli uffici per operatori marittimi e imprese internazionali. [post_title] => Un nuovo Marriott in arrivo sul waterfront di Levante di Genova? [post_date] => 2024-03-21T12:56:57+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711025817000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463977 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Forte presa di posizione di Clia sul futuro delle crociere a Venezia e in tutto l'Adriatico: "Sono quasi tre anni che l’intero comparto è costretto a operare in una situazione di incertezza e precarietà, visto che gli impegni assunti dal governo italiano nel 2021 (al momento dello stop alle grandi navi in Laguna, ndr) rispetto a un piano alternativo per il settore non sono finora stati rispettati o implementati", si legge infatti in una nota ufficiale dell'associazione internazionale delle crocieristica. “Purtroppo, ancora una volta, una situazione provvisoria rischia di diventare permanente. E questo penalizza l’intera industria del turismo crocieristico, comparto che opera sempre con largo anticipo e con rigorosa programmazione - ribadisce il direttore Clia Italia, Francesco Galietti -. Agire senza certezza di quale sarà la situazione nei prossimi anni mette a rischio la presenza delle crociere a Venezia". “Al momento solo due compagnie, tra mille difficoltà e con grande sforzo economici, logistici e organizzativi, hanno deciso di confermare i loro scali – prosegue Galietti –, ma se gli impegni non dovessero essere rispettati non è escluso che lascino definitivamente la città. Questo significherebbe sia perdere lo status di homeport da parte di Venezia, sia un calo strutturale del traffico crocieristico e quindi del turismo in tutto l’Adriatico, visto che la città lagunare rappresenta da sempre un polo di attrazione. L’attuale mancanza di certezze ha indotto molti armatori a dirottare le proprie navi su altri scali e altri Paesi”. “Le compagnie hanno sempre ribadito, ben prima del 2021, di essere favorevoli a non transitare più dalla Giudecca e hanno chiesto con convinzione la predisposizione di una soluzione alternativa, ma finora non è stato avviato nessun confronto concreto - conclude Galietti –. Le crociere rappresentano meno del 2% del traffico in Laguna, ma sono il settore tecnologicamente più avanzato e innovativo del comparto marittimo. Anche per questo possono fornire un contributo importante a sviluppare soluzioni che siano contemporaneamente in grado di preservare l’ecosistema lagunare e lo sviluppo economico sostenibile della città. Inoltre, mettere in discussione la permanenza delle crociere a Venezia equivale a mettere in discussione anche l’intera esistenza della portualità veneziana”. [post_title] => Clia: l'inerzia del governo mette a rischio il futuro delle crociere a Venezia [post_date] => 2024-03-20T14:37:36+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710945456000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463956 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Al via dal 29 marzo la nuova stagione dei Giardini di Castel Trauttmansdorff di Merano: dopo 4 mesi di pausa, riapriranno i battenti al pubblico, che sarà accolto dalle meravigliose fioriture di primavera. Per il 2024, la mostra temporanea sarà incentrata sulle piante succulente. “Succu... cosa?”, nella cornice dei Giardini di Castel Trauttmansdorff, illustrerà l’incredibile diversità e le ingegnose tecniche di sopravvivenza sviluppate da queste piante, e anche la loro utilità nel fornire frutti deliziosi, sostanze curative, fibre resistenti e persino noti liquori. Per ammirarne diversi esemplari, merita una visita il semideserto delle Succulente dei Giardini che ospita cactus, euforbie, aloe e agavi. Il mondo vegetale dei Giardini può essere scoperto anche insieme ad una guida esperta. Tra aprile e maggio viene proposta la visita guidata “Amore in fiore – L’Eros nel mondo vegetale”. La visita guidata dura 120 minuti e costa 11 € a persona (ingresso escluso). La data è da concordare, prenotazione con almeno 3 settimane di anticipo. Per l’intera stagione, i Giardini hanno in serbo un variegato programma di eventi: in estate, in occasione delle “Serate ai Giardini”, il World Music Festival vedrà alternarsi, sul palco del laghetto delle Ninfee nel cuore del giardino, artisti di caratura internazionale. Infine, il venerdì, nei mesi di giugno, luglio e agosto, i Giardini resteranno aperti sino alle 23 per l’evento “Trauttmansdorff di Sera”. Le visite guidate serali dei “venerdì lunghi” sveleranno sfaccettature inedite del giardino botanico immerso nella tenue luce del crepuscolo, mentre da metà giugno il Café della Palme, nei pressi del Laghetto delle Ninfee, proporrà un aperitivo lungo con musica dal vivo. Anche quest’anno, in occasione di tre serate al venerdì, si svolgerà il Picnic sulle sponde del Laghetto delle Ninfee, al ritmo irresistibile della musica dal vivo. Suddivisi in quattro aree tematiche, i Giardini di Castel Trauttmansdorff presentano, su una superficie di 12 ettari, più di 80 paesaggi botanici con piante da tutto il mondo. La loro posizione panoramica è unica: a forma di anfiteatro naturale, si estendono su un dislivello di oltre 100 metri, aprendo a ogni passo affascinanti prospettive panoramiche sulle montagne circostanti e sulla città di Merano e integrandosi con perfetta armonia nel paesaggio naturale circostante. Nel cuore dei Giardini troneggia Castel Trauttmansdorff dove, un tempo l'amata Imperatrice Elisabetta, meglio conosciuta come Sissi, trascorreva la stagione invernale. Oggi questo stesso castello è sede del Touriseum, il Museo provinciale altoatesino del Turismo che racconta 250 anni di storia del turismo alpino. [post_title] => Castel Trauttmansdorff, il 29 marzo riaprono i Giardini con attività di visite guidate ed eventi [post_date] => 2024-03-20T12:03:39+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710936219000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "vacanze primaverili nova levante nei pressi del lago carezza" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":59,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":680,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464329","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La stagione sciistica 2023-2024 in Alto Adige sta entrando nella sua fase conclusiva e le grandi distese di neve sule quali si sono divertiti a più non posso gli appassionati delle attività invernali lasceranno presto il posto al verde dei prati che presto si riempiranno di fiori colorati.\r

\r

È quindi il momento di pianificare una piacevole vacanza primaverile oppure, perché no, le vostre ferie estive in questo splendido territorio della nostra penisola.\r

\r

Potreste per esempio fissare il vostro soggiorno all’Alpenrose hotel presso il lago di Carezza, per essere precisi a pochi chilometri dal centro di quel piccolo gioiellino che è Nova Levante nella meravigliosa Val d’Ega.\r

\r

L’Alpenrose è un hotel 4 stelle che sicuramente soddisferà le vostre più alte aspettative; ai suoi ospiti infatti offre tutta una serie di servizi di alto livello: piscina interna, piscina esterna riscaldata, zona saune, percorso Kneipp, zona relax, area per il fitness, trattamenti benessere di vario tipo, noleggio bike e sci, cucina di alta classe, camere e suite ampie e confortevoli con una vista eccezionale e tanto altro ancora.\r

Nova Levante: obbligatoria un’escursione al lago di Carezza!\r

Il lago di Carezza (Karersee) è facilmente raggiungibile a piedi dall’Hotel Alpenrose; sono infatti sufficienti circa 15-20 minuti, ma potreste anche organizzare un’escursione più lunga partendo da Nova Levante, per la precisione dal Centro della Protezione Civile; è necessario prendere il sentiero 10A; il percorso è lungo circa 10 km e ha una durata di circa 3 ore. Per tornare si può fare lo stesso percorso oppure si può prendere il sentiero 7.\r

\r

Il lago si trova sotto le pendici del Massiccio del Latemar e lo spettacolo di cui si può godere è eccezionale: sulle sue acque cristalline infatti si specchiano gli alberi e le maestose cime del Latemar e del Catinaccio. Non dimenticate di portare con voi la macchina fotografica!\r

Qualche suggerimento per la vostra meravigliosa vacanza in Val d’Ega\r

Con l’arrivo della primavera, soggiornando in Val d’Ega avrete la possibilità di sfruttare al massimo la rete di sentieri per l’escursionismo: ben 500 km di percorsi di vario tipo, da quelli più facili a quelli più impegnativi. I più esperti hanno a disposizione anche diverse vie ferrate, tutte messe in sicurezza: potreste per esempio cimentarvi con la via ferrata Passo Santner o la via ferrata Roda di Vaèl. Da prendere in considerazione anche il Latemarium, la rete di sentieri tematici inaugurata nel 2014; i punti di accesso sono a Obereggen, Pampeago e Predazzo. \r

\r

Ricordiamo anche che partendo in auto dal vostro hotel, in circa tre quarti d’ora, tramite le strade SS241 e SP72, raggiungerete una meraviglia geologica che vale davvero la pena di visitare: il Geoparc Bletterbach; qui avrete la possibilità di fare un’escursione interessante lungo il canyon del Bletterbach, patrimonio naturale Unesco. Il parco sarà aperto a partire dal 2 maggio 2024.\r

\r

In poco meno di 40 minuti, poi, dal vostro hotel potete raggiungere una meta particolarmente interessante, il Santuario della Madonna di Pietralba, definito da molti come il “Duomo delle Dolomiti”.\r

\r

Se poi vi piacciono i castelli, in circa mezz’ora potrete raggiungere la torre abitativa Castel Thurn che ospita il Museo Territoriale di Nova Ponente, il Gebietsmuseum Deutschnofen. La torre fu costruita nel XIII sec. in stile romanico.\r

\r

In poco più di mezz’ora, inoltre, potreste arrivare allo splendido Castel Cornedo, a Cornedo all’Isarco; è considerato uno dei più bei castelli dell’Alto Adige.\r

\r

Come si vede non mancano certo le cose da fare soggiornando a Nova Levante!","post_title":"Vacanze primaverili a Nova Levante, nei pressi del lago di Carezza ","post_date":"2024-03-26T13:34:12+00:00","category":["alberghi","informazione-pr"],"category_name":["Alberghi","Informazione PR"],"post_tag":["alpenrose-hotel-presso-il-lago-di-carezza","castel-thurn","nova-levante","nova-levante-val-dega","vacanze-di-primavera-in-sud-tirolo","vacanze-in-alto-adige","vacanze-in-val-dega","vacanze-sul-lago-di-carezza","val-dega"],"post_tag_name":["Alpenrose hotel presso il lago di Carezza","Castel Thurn","nova levante","nova levante val d'ega","vacanze di primavera in sud tirolo","vacanze in alto adige","vacanze in val d'ega","vacanze sul lago di carezza","val d'ega"]},"sort":[1711460052000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464318","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_464320\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alessandra Zanoni[/caption]\r

\r

La nuova stagione di Gardaland, inaugurata sabato 23 marzo, si preannuncia già positiva dal punto di vista dell’affluenza al Resort, con il suo Parco divertimenti e i tre hotel a quattro stelle.\r

Rispetto alla stagione precedente, il direttore operativo di Gardaland Alessandra Zanoni ha dichiarato: “un notevole successo della campagna abbonamenti, che per il momento vede più che raddoppiare le vendite rispetto all’anno scorso a pari data” confermando lo stretto legame che gli ospiti hanno nei confronti del Parco divertimenti, sul lago di Garda.\r

Circa l’affluenza per le festività Pasquali, invece, la Zanoni afferma: “Per Pasqua ci aspettiamo principalmente visitatori italiani, ma contiamo di registrare tra aprile e maggio numeri interessanti anche per quanto riguarda il turismo straniero, in particolare clienti provenienti da paesi di lingua tedesca, da cui abbiamo registrato un aumento costante negli ultimi anni”.\r

Conclude Zanoni: “Per quanto riguarda gli hotel, anche qui la predominanza sono clienti italiani che soggiornano mediamente per 2 notti. È ancora troppo presto per i clienti internazionali, che sono quelli che soggiornano più a lungo, che aspettiamo a cavallo della festività di Pentecoste”.","post_title":"Gardaland: più che raddoppiate le vendite rispetto al 2023","post_date":"2024-03-26T12:28:31+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1711456111000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464276","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Negli Stati Uniti alcune proposte per New York, pacchetti brevi ma completi, con volo intercontinentale da diversi aeroporti e la visita alle principali attrazioni della Grande Mela per una toccata e fuga, ideali per i ponti dei prossimi mesi. Per chi preferisce i parchi americani, sono ora disponibili nuovi glamping di lusso immersi in contesti unici, a poca distanza da luoghi come il Grand Canyon, Bryce Canyon, Lake Powell o Moab. Dalla parte opposta del planisfero, molto richiesti sono poi i tour esclusivi per il Giappone, alla scoperta delle metropoli frenetiche e dei villaggi dell’epoca Edo, con un massimo di dieci persone, o in Thailandia con tour max otto anche in alta stagione, consentendo visite ed esperienze di altissimo livello.\r

\r

Sono solo alcune delle ultime novità Tour Experience e Luxury Temptation del to di casa Uvet, Amo il Mondo. Per gli amanti delle esperienze fuori dalle rotte turistiche classiche, ma anche fuori dal comune, il comparto Africa e Oceano Indiano propone infatti per il 2024 altre soluzioni come il Rovos Rail, tour del Sudafrica su un treno di lusso, o il Train on the bridge, combinazione tra la natura del Kruger National Park e il lusso, a bordo di un treno appena ristrutturato. Gli amanti dei self drive potranno invece scegliere fra diversi nuovi programmi, con possibilità di pernottamenti esclusivi sugli alberi al Vindoux Tree House o nei Vardos, tipici carri dai colori vivaci.\r

\r

Amo il Mondo offre anche molte proposte luxury, per coloro che amano concedersi qualche sfizio in più: hotel e resort a 5 stelle immersi nella foresta in Belize o affacciati su siti archeologici come il Belmond Sanctuary Lodge situato all’ingresso di Machu Picchu o sulle sponde del lago Titicaca; hotel di lusso alle Maldive come i Como Hotels, Vakkaru e Gili Lankanfushi, isole private e crociere tra i panorami ineguagliabili delle Seychelles e in Madagascar. Completano l’offerta trekking, wine tour, island hopping e gli immancabili safari.","post_title":"Amo il Mondo spinge su lusso e tour experience","post_date":"2024-03-26T10:29:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711448969000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464178","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In prossimità delle vacanze di Pasqua e dei ponti festivi della primavera 2024 l’Osservatorio Astoi Confindustria - l’Associazione del tour operating italiano - è già in grado di confermare una crescita dei ricavi del comparto. I fatturati relativi alle partenze del periodo che va da Pasqua al 1°maggio realizzano una crescita dell’8% rispetto al pari periodo del 2023.\r

La tipologia di viaggio preferita verte da un lato sulla formula villaggio all inclusive, ideale per il segmento famiglie, dall’altro su tour itineranti a medio o lungo raggio, comprensivi di guide ed esperienze.\r

Balzo in avanti del cosiddetto advance booking - la prenotazione anticipata - mai così preponderante negli ultimi quattro anni: per il periodo di Pasqua il 35% delle pratiche è stato prenotato con oltre 90 giorni di anticipo.\r

Una Pasqua anticipata rispetto allo scorso anno spinge i connazionali a prediligere in generale mete estere; tuttavia, si riscontra ancora un’importante richiesta per la montagna in Italia.\r

\r

Europa, lungo raggio e crociere\r

In Europa, l’Islanda è una riconferma, cui si aggiungono Irlanda, Paesi scandinavi e Portogallo. Nel medio raggio, il conflitto in Medio Oriente continua ad impattare sulle destinazioni colpite e sulle zone limitrofe, tra cui l’Egitto, anche se l’appeal di questa destinazione resta molto rilevante; in riduzione le crociere sul Nilo mentre si registrano prenotazioni consistenti (seppur in calo rispetto allo scorso anno) per i soggiorni balneari nel Mar Rosso, nei resort a Sharm el Sheikh e Marsa Alam.\r

Nelle festività primaverili del 2024 non mancano le mete evergreen, Canarie e Capo Verde in primis, che salgono nel ranking sfruttando a proprio favore il calo del Mar Rosso.\r

Il lungo raggio si muove sempre su un doppio binario: da un lato i soggiorni nei mari caldi, come Repubblica Dominicana, Maldive ed East Africa, dall’altro i viaggi di scoperta, gli itinerari, sia nella versione classica che in quella tailor made. Stati Uniti e Giappone sono sempre nel cuore degli italiani, ma suscitano molto interesse anche Thailandia, Sudafrica e tutto il Sudamerica. Iniziano nuovamente le prenotazioni sulla Cina dopo un lungo periodo di blackout.\r

Nel settore crocieristico la primavera conferma l’andamento in crescita delle prenotazioni che sta caratterizzando il 2024. Secondo CLIA, l’Associazione che riunisce le principali Compagnie di crociera, quest’anno in Italia si supererà la quota di 14 milioni di passeggeri movimentati contro i 13,8 del 2023, il che conferma il Belpaese come principale meta europea.\r

Tra le destinazioni preferite della primavera molto apprezzati sono il Mediterraneo Occidentale e Orientale, fino alle crociere più lunghe (sino a due settimane) in Portogallo, Marocco, Turchia, Grecia, isole Canarie e Azzorre.\r

\r

Ezhaya\r

«Le prenotazioni per il periodo di Pasqua e ponti primaverili registrano una crescita dei ricavi dell’8% sul 2023 e la quasi totalità delle destinazioni coinvolte evidenzia un trend positivo. Il turismo organizzato registra crescite percentualmente più alte del turismo in generale, segno che è finalmente scelto dai consumatori per gli insostituibili valori che lo caratterizzano.\r

\r

«Infatti, è percepito dalle persone come fonte di garanzie, ma anche come canale dove riuscire a prenotare esperienze più personalizzate e difficilmente reperibili individualmente - commenta Pier Ezhaya, presidente Astoi Confindustria Viaggi - considerando la forte incidenza della prenotazione anticipata rilevata per le vacanze di Pasqua e visto l’incremento dei ricavi registrato per questo periodo, possiamo guardare con fiducia anche all’imminente estate: stimiamo infatti una crescita dei ricavi pari al 10% per il periodo estivo che contribuirà a consolidare la già buona stagione estiva del 2023 e a rafforzare l’intero comparto”»\r

L’Osservatorio Astoi rileva che la durata media del viaggio durante i ponti festivi della primavera 2024 è di circa 8 giorni. I costi medi per persona vanno da 1.150 euro per il prodotto generalista, a 1.600 euro per una vacanza in villaggio, salendo a 3.500 euro quando si tratta di viaggi su misura.\r

\r

Rincari\r

Il rincaro dei servizi, rispetto al 2023, è stato più contenuto, pari a circa +5% sull’anno scorso e ha riguardato essenzialmente la componente voli.\r

Va detto che chi si affida al Turismo Organizzato oggi è meno sensibile agli incrementi. Questa tipologia di clientela non ha come primo o unico parametro la convenienza; piuttosto si affida ad agenzie di viaggio e tour operator perché ricerca una vacanza distintiva; nel caso del format villaggio, chiede forme di intrattenimento sempre al passo con i nuovi trend e con le diverse modalità di divertimento, mentre per quanto riguarda i viaggi su misura desidera esperienze difficilmente prenotabili individualmente, soluzioni che gli operatori sono in grado di proporre grazie alla radicata conoscenza dei territori e all’impiego di personale locale. Il cliente che viaggia con i tour operator richiede garanzie, tutele, assistenza e la certezza di vivere esperienze distintive.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Astoi: per Pasqua aumento di ricavi. Il turista sceglie l'organizzazione","post_date":"2024-03-25T10:24:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1711362294000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464151","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Catania traguarda un ponte di Pasqua con oltre 200.000 passeggeri, di cui 143.000 domestici e 89.000 internazionali, per un totale di 1.513 movimenti. Stime positive quindi quelle della Sac, società di gestione degli scali di Catania e Comiso, che prevede una crescita del +3,96% in termini di viaggiatori e un aumento del +3,77% per i movimenti.\r

\r

La stagione estiva sia per Catania e Comiso è foriera di numerose novità: per l'hub catanese, si prevedono circa 55.506 movimenti rispetto ai 51.308 del 2023 (+8,18%), con 98 destinazioni delle quali 73 internazionali e 25 nazionali. Tra queste, la novità più importante è l'avvio della tratta per Dublino operata da Aer Lingus, in partenza il giorno 1°maggio con cadenza tri-settimanale. La summer vedrà inoltre su Catania un incremento delle rotazioni di Ryanair, grazie all'aggiunta di un aeromobile alla base e alle nuove rotte.\r

\r

«I dati positivi, anche e soprattutto nel comparto internazionale, ottenuti negli scorsi mesi e previsti anche per le imminenti festività pasquali e per tutta la stagione estiva testimoniano il ruolo strategico della nostra rete aeroportuale per la Sicilia» ha dichiarato Nico Torrisi, ad di Sac.\r

\r

«Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto finora, e consapevoli del ruolo fondamentale che i nostri scali svolgono. Abbiamo la grande responsabilità e il dovere di consolidare l'appeal della Sicilia come rinomata destinazione turistica - ha aggiunto Giovanna Candura, presidente Sac -. Anche per l'aeroporto di Comiso si prepara una stagione importante, che vedrà un notevole ampliamento delle rotte». Il comparto nazionale sarà in crescita del 46,82% rispetto all'estate 2023 e quello internazionale sarà in crescita del 186,57%. Complessivamente l'estate 2024 vedrà un aumento dei movimenti dello scalo pari al 55,80%, con 10 destinazioni domestiche, 6 internazionali, 5 Paesi collegati e 9 compagnie aeree operative (Aeroitalia, easyJet, Volotea, Wizzair, Neos, Smartwings, AlpAvia, Vueling e un ulteriore vettore che opererà su Varsavia).\r

\r

Comiso sarà quindi collegato con Roma Fiumicino, Bergamo, Pisa, Bologna, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Torino, Verona, Bari, Parigi Orly, Tirana, Brno, Varsavia, Lille e Barcellona.","post_title":"Aeroporto Catania: oltre 200.000 passeggeri in vista delle festività di Pasqua","post_date":"2024-03-25T09:33:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711359220000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464041","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo un 2023 record, il nuovo anno si apre ancora con il segno più per il brand Belmond, che cresce in termini sia di tariffe, sia di livelli di occupazione. Lo rivela Christian Boyens, che conferma anche l'avvicinarsi della chiusura dell'operazione castello di Urio, sulle rive del lago di Como. Da tempo infatti il gruppo Lvmh, a cui appartiene il marchio alberghiero, sta trattando con l'Opus Dei, attuale proprietaria della struttura di Carate Urio.\r

\r

\"Ma il 2024 - prosegue il vice president & divisional leader Southern Europe di Belmond - vedrà anche la conclusione della seconda fase di ristrutturazione dello Splendido di Portofino, dove festeggeremo pure il centesimo anniversario di un locale storico come la gelateria di San Giorgio, nonché l'approdo per la prima volta nella città ligure del nostro treno Venice Simplon – Orient Express. E poi tra pochissimo debutteremo in Sardegna con il Romazzino, mentre dopo aver concluso i lavori al Villa Sant'Andrea di Taormina, presto partirà pure il restyling del non troppo distante Grand Hotel Timeo. Insomma, i nostri piani di potenziamento della qualità dell'offerta non si fermano, accompagnati sempre da tanta formazione per il personale. Perché il nostro obiettivo è quello di trasmettere sempre il senso del luogo di ciascuna delle nostre destinazioni\".\r

\r

L'Italia rimane quindi al centro delle politiche di sviluppo di Belmond: \"Sono convinto che sia una meta eccezionale - conclude Boyens -. Quando ci confrontiamo con le agenzie di viaggio di tutto il mondo, l'unico difetto a emergere è forse quello di essere un po' vittima del proprio successo. In certi momenti, dato l'affollamento di determinate location, nei periodi di picco registriamo infatti un lieve calo d'interesse da parte di alcuni viaggiatori del lusso\".","post_title":"Boyens, Belmond: bene l'inizio del 2024. E si avvicina l'acquisizione del castello di Urio","post_date":"2024-03-21T13:33:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1711028003000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464034","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_464039\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Genova[/caption]\r

\r

Potrebbe essere il gruppo Marriott a mettere una delle proprie insegne sul nuovo 5 stelle da 130 camere in fase di costruzione sul waterfront di Levante di Genova: l'area al centro di un importante processo di riqualificazione su progetto di Renzo Piano. L'indiscrezione arriva dalle colonne del Secolo XIX. Va detto però che al momento non è giunta alcuna conferma dal gruppo real estate Cds Holding che in collaborazione con il fondo Orion sta curando lo sviluppo del waterfront.\r

\r

L'edificio destinato a ospitare l'hotel, dovrebbe includere anche alcuni appartamenti destinati a diventare residenze private, oppure a essere utilizzati come soluzioni ricettive dotate di servizi alberghieri. Infine, stando a quanto dichiarato dal direttore generale di Cds, Massimo Moretti, l'ultimo piano dello stesso immobile dovrebbe contenere degli uffici per operatori marittimi e imprese internazionali.","post_title":"Un nuovo Marriott in arrivo sul waterfront di Levante di Genova?","post_date":"2024-03-21T12:56:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1711025817000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463977","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Forte presa di posizione di Clia sul futuro delle crociere a Venezia e in tutto l'Adriatico: \"Sono quasi tre anni che l’intero comparto è costretto a operare in una situazione di incertezza e precarietà, visto che gli impegni assunti dal governo italiano nel 2021 (al momento dello stop alle grandi navi in Laguna, ndr) rispetto a un piano alternativo per il settore non sono finora stati rispettati o implementati\", si legge infatti in una nota ufficiale dell'associazione internazionale delle crocieristica.\r

\r

“Purtroppo, ancora una volta, una situazione provvisoria rischia di diventare permanente. E questo penalizza l’intera industria del turismo crocieristico, comparto che opera sempre con largo anticipo e con rigorosa programmazione - ribadisce il direttore Clia Italia, Francesco Galietti -. Agire senza certezza di quale sarà la situazione nei prossimi anni mette a rischio la presenza delle crociere a Venezia\".\r

\r

“Al momento solo due compagnie, tra mille difficoltà e con grande sforzo economici, logistici e organizzativi, hanno deciso di confermare i loro scali – prosegue Galietti –, ma se gli impegni non dovessero essere rispettati non è escluso che lascino definitivamente la città. Questo significherebbe sia perdere lo status di homeport da parte di Venezia, sia un calo strutturale del traffico crocieristico e quindi del turismo in tutto l’Adriatico, visto che la città lagunare rappresenta da sempre un polo di attrazione. L’attuale mancanza di certezze ha indotto molti armatori a dirottare le proprie navi su altri scali e altri Paesi”.\r

\r

“Le compagnie hanno sempre ribadito, ben prima del 2021, di essere favorevoli a non transitare più dalla Giudecca e hanno chiesto con convinzione la predisposizione di una soluzione alternativa, ma finora non è stato avviato nessun confronto concreto - conclude Galietti –. Le crociere rappresentano meno del 2% del traffico in Laguna, ma sono il settore tecnologicamente più avanzato e innovativo del comparto marittimo. Anche per questo possono fornire un contributo importante a sviluppare soluzioni che siano contemporaneamente in grado di preservare l’ecosistema lagunare e lo sviluppo economico sostenibile della città. Inoltre, mettere in discussione la permanenza delle crociere a Venezia equivale a mettere in discussione anche l’intera esistenza della portualità veneziana”.","post_title":"Clia: l'inerzia del governo mette a rischio il futuro delle crociere a Venezia","post_date":"2024-03-20T14:37:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1710945456000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463956","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al via dal 29 marzo la nuova stagione dei Giardini di Castel Trauttmansdorff di Merano: dopo 4 mesi di pausa, riapriranno i battenti al pubblico, che sarà accolto dalle meravigliose fioriture di primavera.\r

\r

Per il 2024, la mostra temporanea sarà incentrata sulle piante succulente. “Succu... cosa?”, nella cornice dei Giardini di Castel Trauttmansdorff, illustrerà l’incredibile diversità e le ingegnose tecniche di sopravvivenza sviluppate da queste piante, e anche la loro utilità nel fornire frutti deliziosi, sostanze curative, fibre resistenti e persino noti liquori. Per ammirarne diversi esemplari, merita una visita il semideserto delle Succulente dei Giardini che ospita cactus, euforbie, aloe e agavi.\r

\r

Il mondo vegetale dei Giardini può essere scoperto anche insieme ad una guida esperta. Tra aprile e maggio viene proposta la visita guidata “Amore in fiore – L’Eros nel mondo vegetale”. La visita guidata dura 120 minuti e costa 11 € a persona (ingresso escluso). La data è da concordare, prenotazione con almeno 3 settimane di anticipo.\r

\r

Per l’intera stagione, i Giardini hanno in serbo un variegato programma di eventi: in estate, in occasione delle “Serate ai Giardini”, il World Music Festival vedrà alternarsi, sul palco del laghetto delle Ninfee nel cuore del giardino, artisti di caratura internazionale.\r

\r

Infine, il venerdì, nei mesi di giugno, luglio e agosto, i Giardini resteranno aperti sino alle 23 per l’evento “Trauttmansdorff di Sera”. Le visite guidate serali dei “venerdì lunghi” sveleranno sfaccettature inedite del giardino botanico immerso nella tenue luce del crepuscolo, mentre da metà giugno il Café della Palme, nei pressi del Laghetto delle Ninfee, proporrà un aperitivo lungo con musica dal vivo.\r

Anche quest’anno, in occasione di tre serate al venerdì, si svolgerà il Picnic sulle sponde del Laghetto delle Ninfee, al ritmo irresistibile della musica dal vivo.\r

\r

Suddivisi in quattro aree tematiche, i Giardini di Castel Trauttmansdorff presentano, su una superficie di 12 ettari, più di 80 paesaggi botanici con piante da tutto il mondo. La loro posizione panoramica è unica: a forma di anfiteatro naturale, si estendono su un dislivello di oltre 100 metri, aprendo a ogni passo affascinanti prospettive panoramiche sulle montagne circostanti e sulla città di Merano e integrandosi con perfetta armonia nel paesaggio naturale circostante.\r

Nel cuore dei Giardini troneggia Castel Trauttmansdorff dove, un tempo l'amata Imperatrice Elisabetta, meglio conosciuta come Sissi, trascorreva la stagione invernale. Oggi questo stesso castello è sede del Touriseum, il Museo provinciale altoatesino del Turismo che racconta 250 anni di storia del turismo alpino.\r

\r

","post_title":"Castel Trauttmansdorff, il 29 marzo riaprono i Giardini con attività di visite guidate ed eventi","post_date":"2024-03-20T12:03:39+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1710936219000]}]}}