Una suite dedicata a Sophia Loren all’Anantara Palazzo Naiada per festeggiare i 90 anni dell’attrice Sarà la terrazza dell’Anantara Palazzo Naiadi la protagonista dei festeggiamenti per Sophia Loren, che compie oggi 90 anni. L’evento, esclusivo e blindatissimo, accoglierà circa 150 invitati selezionati tra gli amici personali dell’attrice. Durante la serata, sarà anche inaugurata la Sophia Loren suite, che Anantara, insieme al figlio Edoardo Ponti, ha preparato per mesi pensandola come una casa romana dell’attrice, capace di raccontarne fedelmente vita, abitudini e passioni. Il tutto nasce da un rapporto stretto e pluridecennale tra l’attrice, suo figlio e l’albergo capitolino, da anni custode dei loro soggiorni romani. “Non sarà un museo – spiega il general manager Francesco Mennella –, ma un luogo dell’anima, vibrante e dinamico, che crea un viaggio immersivo ed emozionante per l’ospite, regalandogli una di quelle esperienze vere e autentiche”. Uno spazio dinamico racconterà dunque le abitudini dell’attrice, i suoi gusti personali meno conosciuti e i suoi ricordi più preziosi portando nella suite, per esempio, le rose bianche, ovvero i suoi fiori preferiti, piuttosto che i libri prediletti o le immagini più amate come un quadro di Pozzuoli, sua amatissima città natale. “Mia madre – racconta il figlio – ha sempre amato particolarmente questo hotel. Conosce ogni suo angolo, ma è affezionata soprattutto a questa suite da cui tante volte è rimasta incantata a guardare la sua piazza e la fontana, portando lo sguardo ancora oltre verso la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri che alla fine, incuriosita, ha anche voluto visitare accompagnata da un amico, Giuseppe Marzio Prontrandolfo, che oltre a essere il responsabile delle relazioni istituzionali dell’hotel, è una persona cara a cui mia mamma è particolarmente affezionata. Si conoscono da vent’anni ed è anche grazie a lui che è iniziata questa collaborazione con Palazzo Naiadi. Qui si sente come se fosse nella sua casa romana e così desideriamo che si sentano gli ospiti che la sceglieranno per soggiornarvi”. Ecco che la stanza, proprio lì dove lei è solita truccarsi, ospiterà una beauty station con uno dei suoi must per il make-up, mentre il suo profumo preferito sarà vaporizzato nell’aria per raccontare ancora più di lei e del suo stile. Ma tanti altri dettagli e angoli della suite parlano di lei: dal corner con lettore e dvd, per rivedere i suoi film più iconici, alla playlist musicale con le sue canzoni preferite, fino al rito del caffè servito insieme a due savoiardi come è solita fare. E poi le foto di famiglia, i libri di ricette scritti da lei, le sue biografie e i testi a lei dedicati, piuttosto che una piccola biblioteca con le sue letture preferite. E infine i regali all’arrivo e alla partenza, che ancora una volta racconteranno qualcosa in più di questa icona senza tempo del cinema mondiale, tra spunti e suggestioni da abbracciare e vivere nella misura in cui l’ospite lo desidera. Infine, non può mancare l’opportunità di gustare alcuni dei suoi piatti preferiti, che lo chef potrà preparare su richiesta, attingendo da quei libri di ricette da lei stessa scritti (Ricette e memorie; In cucina con amore).

L’azienda familiare, gruppo Barrière, nata nel 1950, oggi alla terza generazione, possiede una ventina di hotel e resort in Francia e all’estero, fiore all’occhiello dell’industria alberghiera francese. Non solo leasure, però: Le Majestic e Le Gray d’Albion ospitano eventi professionali durante tutto l’anno, accanto alle grandi manifestazioni di Cannes, la città dei festival. Le Majestic, a due passi dal Palazzo dei Festival e dei Congressi e la sua famosa scalinata, partecipa in particolare al successo di grandi kermesse come lo stesso Festival di Cannes, il Mipim, le CanneSeries o il Cannes Yachting Festival. - Due hotel e due identità distinte, dunque, in linea con i grandi palace della costa Azzurra: il Majestic 5 stelle con vista sul palazzo dei Festival, ospita 349 camere e suite, l’80% delle quali vista mare, e la spa Diane Barrière. Le Gray d’Albion, 4 stelle, più contemporaneo, è formato da 200 camere tutte con balcone. Il Majestic offre inoltre alla sua clientela business più di 15 sale riunioni con attrezzatura e comfort di alto livello: la boardroom Naoura, destinata ai consigli di amministrazione, il salon Marta, l’unico sulla Croisette a offrire una vista sul celebre lungomare della città. Eleganti e moderni, i saloni Croisette e Dinard sono perfetti per cena di gala o ricevimenti di prestigio. Dotato anche di cinemateca, Diane Barrière possiede uno schermo e sistema di proiezione 3d degni di un cinema, ideale per la presentazione in anteprima di un film. Le Gray d’Albion dedica poi gran parte del suo primo piano alle nove diverse sale riunioni, insonorizzate, climatizzate e attrezzate, e per la maggior parte con luce naturale. Nella ristorazione il marchio Fouquet’s, rappresenta un modello della brasserie francese di cui la terrazza del Fouquet’s Cannes e il Paradiso sono due dei punti di forza mice del Majestic. Segue la spiaggia Barrière le Majestic, terzo punto di forza. Molto mediatizzata durante tutto il festival, è un ambiente di grande valore con il suo famoso pontile, la sala coperta di 400 ospiti e il suo ristorante firmato Mauro Colagreco, chef 3 stelle. Si scopre inoltre, dal laboratorio con il barman Guillermo Pittaluga, che “giocando con le piante e i fiori del nostro giardino al roof top, mischiando mixologia, profumeria e botanica, lo chef barman Emanuele Balestra crea dei cocktail dove il gusto e l’olfatto lavorano simultaneamente in un’unica esperienza sensoriale”. Mademoiselle Gray è infine la spiaggia del Gray d’Albion, una delle più frequentate della Croisette con un arredamento hippie chic e una cucina tipicamente di tutto il Mediterraneo. [gallery ids="474892,474894,474896,474897,474898,474901"] [post_title] => Il resort Barrière Cannes: offerta mice tra innovazione e tradizione [post_date] => 2024-09-20T11:05:55+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726830355000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474871 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In occasione della celebrazione dei 60 anni di voli ininterrotti tra Addis Abeba e Roma, Ethiopian Airlines ha organizzato un evento speciale nella Capitale, presso Palazzo Naiadi, dove si è sottolineato il valore strategico di questa storica connessione aerea. Alla cerimonia hanno partecipato dirigenti della compagnia aerea, ospiti istituzionali e partner aziendali, oltre alla stampa di settore, per celebrare una lunga relazione tra Italia ed Etiopia, consolidando la posizione di Ethiopian Airlines come ponte tra i due continenti. Yemesrach Alemayehu, area manager per l’Italia e l’Europa meridionale di Ethiopian Airlines, ha aperto la conferenza celebrando il traguardo raggiunto ed evidenziando i diversi asset che la compagnia ha sviluppato nel corso degli anni. come Ethiopian Ground Services che supporta le operazioni a terra, l'Ethiopian Skylight Hotel, hote 5 stelle lusso vicino al Aeroporto internazionale di Addis Ababa, ed Ethiopian Cargo. [gallery ids="474911,474912,474914"] Della strategia a lungo termine della compagnia ha parlato Lemma Yadecha, chief commercial officer, che ha raccontato l'impegno della compagnia per consolidare il proprio ruolo di leadership nel mercato globale dell'aviazione, investendo su una flotta tecnologicamente avanzata e in una rete sempre più estesa e capillare. «La nostra vision - spiega Yadecha - ci vede puntare al raggiungimento di un fatturato annuale di 25 miliardi di dollari entro il 2035. Per raggiungere questo obiettivo, prevediamo di aumentare la flotta fino a 272 aeromobili, per ampliare ulteriormente la nostra rete globale, trasportando fino a 67 milioni di passeggeri all'anno». Questa espansione rappresenta la volontà della compagnia di affermarsi come leader in Africa e di posizionarsi tra le prime 20 compagnie aeree a livello mondiale. Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma, ha quindi preso la parola evidenziando la profittevole collaborazione con Ethiopian Airlines negli anni: «Sessanta anni di operazioni senza neanche uno stop sono davvero un traguardo impressionante. Questo dimostra quanto la compagnia sia solida. L’Africa rappresenta un mercato strategico per ADR e, nei prossimi mesi, continuerà a crescere». Guardando ai dati del 2024, Bassato evidenzia «una crescita tripla del numero di passeggeri che hanno volato verso Addis Abeba rispetto all'anno precedente. Il load factor tra Roma e Addis Abeba ha raggiunto un notevole 81%,un chiaro segno della robustezza e delle opportunità di crescita di questa rotta».​ [post_title] => Ethiopian Airlines celebra i 60 anni del volo Addis Abeba-Roma [post_date] => 2024-09-19T15:09:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726758545000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474801 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Slovenia è una terra di contrasti: boschi di un verde intenso coprono i due terzi del territorio e incontrano il terreno carsico, brullo e ricco di grotte stupefacenti (tra le più note quelle di Postumia). La ricca offerta culinaria unisce la tradizione mitteleuropea a quella veneziana per motivi storici: i passi della Slovenia danno facile accesso all'Adriatico dal Nord, quindi la Serenissima ne manteneva il controllo mentre lasciava tracce della sua presenza: artistiche e gastronomiche. In Slovenia si sono susseguite diverse dominazioni: le testimonianze preistoriche precedono quelle celtiche, quindi romane e poi di popolazioni nordiche. Qui la storia non si è mai fermata, tanto che nei primi decenni del '900, gli abitanti della zona avevano fino a 5 passaporti diversi, senza avere mai cambiato casa! La città di Celje racconta questa eredità, a partire dal lascito delle legioni romane, poste a difesa dei confini dell'impero sin dal 15 aC, quando il suo nome era Celea. I vigneti piantati in questa terra fertile danno vini pregiati e anche il luppolo necessario a produrre famose birre come la Lasko. Luogo ideale per escursioni in mezzo alla natura, magari lungo le numerose piste ciclabili, la Slovenia è ricca di acque termali curative, da sperimentare nei maestosi stabilimenti in stile austroungarico. Celje è bagnata dalla Savinja, fonte di una ricchezza storicamente legata al commercio del legname. A presidio della valle si trova il castello di Celje: fondato dopo la metà del XII secolo, è noto soprattutto come dimora dei conti di Celje, che nel medioevo erano pari agli Asburgo. I conti abitavano anche il bel Palazzo dei Principi nel centro cittadino, oggi trasformato in museo. Nel sottosuolo si trova infatti una delle significative testimonianze della presenza degli eserciti romani: per sopportare il freddo invernale erano stato ideato l’ipocausto, un sistema ingegnoso che, grazie a spazi vuoti dove far circolare aria calda, riscaldava le abitazioni durante l'inverno. La città di Celje è un mix di imponenti palazzi e da ampie piazze, ospita una vivace vita quotidiana e numerosi ristoranti tradizionali e gourmet citati dalla guida Michelin, come il Lalu Bistro, che tramandano una ricca tradizione di sapori. Nella piazza centrale, poi, c'è la statua di Alma. Alma era un'entusiasta viaggiatrice: armata di grande coraggio giró il mondo all'inizio del '900. Conosceva ben 12 lingue e, per poter finanziare i suoi viaggi, lavorava nelle città che scopriva. Ad Alma M.Karlin l'ente Sloveno ha dedicato la piattaforma Alma: una consulente di viaggi virtuale basata sull’intelligenza artificiale. Integrata nel portale slovenia.info, è un punto di riferimento per trade e consumer. [gallery ids="474807,474805,474804,474810,474809,474806"] [post_title] => Slovenia: la ricchezza di Celje, dove la storia si è modellata sulla natura [post_date] => 2024-09-19T09:50:51+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726739451000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474708 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_474713" align="alignleft" width="300"] Il Villa Cortine Palace[/caption] Doppia new entry Relais & Châteaux in Italia e in Svezia. La nostra Penisola rafforza la propria presenza nella collezione con l’ingresso del cinquantunesimo associato: circondato da grandi cipressi e palme all’interno di un ampio parco privato, situato sul lago di Garda, il Relais & Châteaux Villa Cortine Palace si trova a qualche minuto dalla piccola città medievale di Sirmione. All'edificio del XIX secolo si accede da un grande molo. Alti colonnati, soffitti a cassettoni, affreschi e pavimenti in marmo o mosaico accolgono gli ospiti dell'albergo. Le 52 camere e suite della struttura presentano l’arredamento tipico delle dimore patrizie, con finestre, balconi o terrazze che si affacciano sul lago. L'offerta è completata da una proposta culinaria di stampo mediterraneo sperimentabile nei ristoranti Le Gardenie, al Molo (con terrazza) e Maria Callas o sul grande balcone panoramico del Belvedere. [caption id="attachment_474723" align="alignright" width="300"] Lo Stockholm Stadshotell[/caption] Lo Stockholm Stadshotell è un'altra residenza storica nel cuore della città, nel quartiere della moda di Södermalm, ed è l'indirizzo di debutto di Relais & Châteaux in Svezia. L’Oscar I Minne fu originariamente costruito nel 1870 per ospitare le donne in difficoltà. Fu la regina Giuseppina a volerlo come tributo al suo defunto marito, il re Oscar I. Oggi è dotato di 23 camere e nove suite. La cucina è di ispirazione tradizionale e locale, da gustarsi nell’ex cappella che ospita il ristorante principale. Ma si possono provare anche piatti più informali nel bistrot e nel bar, i cui tavoli si estendono fino al cortile dell’hotel. Presente pure un'area benessere in stile spa svedese, con sauna, bagno di ghiaccio e docce sensoriali. [gallery ids="474716,474717,474718,474719,474720,474722"] [post_title] => Il Villa Cortine Palace di Sirmione e lo Stadshotell di Stoccolma new entry Relais & Châteaux [post_date] => 2024-09-18T10:33:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726655589000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474699 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Regione Liguria partecipa alla 45ª edizione dell'Iftm Top Resa di Parigi, la principale fiera francese dedicata al turismo, in programma fino a giovedì 19 settembre. La Liguria si presenta al pubblico internazionale con uno spazio espositivo di 36 metri quadrati situato all'interno dell’area collettiva di Enit, l’Agenzia Nazionale del Turismo, che promuove il territorio come destinazione d'eccellenza. Nello specifico, la Liguria presenta un’offerta turistica che abbraccia l’intera regione con un particolare focus sui borghi, simbolo dell'autenticità e del fascino del territorio dalla costa all'entroterra. La partecipazione al salone ha come obiettivo quello di consolidare e ampliare le relazioni con i maggiori attori internazionali del comparto turistico, con particolare attenzione alla Francia, da sempre mercato strategico per la Liguria. Lo spazio intende inoltre sostenere le eccellenze locali e creare nuove opportunità di business per gli operatori presenti in fiera. L'Iftm Top Resa al centro espositivo Porte de Versailles di Parigi è il principale evento dei settori viaggi, eventi, turismo e leisure in Francia. Per la Liguria, rappresenta un'importante opportunità di visibilità e networking. [post_title] => Liguria, all’Iftm Top Resa di Parigi per promuovere il territorio e le eccellenze [post_date] => 2024-09-18T10:19:39+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726654779000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474664 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea rinsalda il rapporto con i suoi passeggeri e lancia il 'Travel Photo Award': fino al 20 ottobre 2024, gli appassionati di fotografia, professionisti e non, potranno partecipare al concorso caricando le loro foto di viaggio più belle di una città Volotea – senza limiti di numero – sul sito dedicato. Due le categorie in concorso, Photo Fan (dedicata ai dilettanti) e Pro (dedicata ai professionisti), e quattro diversi filoni tematici per rendere omaggio alle destinazioni servite da Volotea: vita locale: per catturare l'essenza della vita quotidiana della città; luoghi segreti: per svelare i luoghi nascosti che regalano sempre grande fascino a una destinazione; bellezza naturale: per mostrare la natura in tutta la sua diversità, dai paesaggi inesplorati ai momenti di contemplazione; esperienze condivise: per raccontare i momenti di connessione e condivisione durante i viaggi. Per l'occasione, la compagnia ha riunito una giuria di rinomati professionisti del mondo della fotografia, della creatività e della comunicazione: JC Pieri, noto fotografo e videografo; Guille Briceño, fotografo specializzato in fotografia di viaggio; Pasquale Monda, fotografo italiano specializzato in paesaggi e fotografia urbana; Sandra Rikić, direttore della comunicazione di Volotea; e Lorena Pedre, direttore creativo dell'agenzia pubblicitaria DoubleYou. In premio un anno di voli Volotea gratuiti e uno zaino da viaggio Tropicfeel per il vincitore della categoria Photo Fan (amatoriale). Il vincitore della categoria Pro vincerà, oltre a un anno di voli Volotea gratuiti, anche una fotocamera digitale FujifilmX-T50 con obiettivo. I risultati saranno annunciati sui social network della compagnia aerea nella settimana del 4 novembre 2024. [post_title] => Volotea rinsalda il legame con i suoi passeggeri con il lancio di una sfida tutta fotografica [post_date] => 2024-09-17T15:11:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726585910000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474546 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grande successo per il Glamour Exclusive Weekend, che si è svolto lo scorso 14 e 15 settembre a Palazzo di Varignana Resort & Spa, sui colli bolognesi, e che ha visto la partecipazione di circa 200 persone tra partner, agenzie e professionisti del settore e della stampa. Un evento, curato nei minimi dettagli, che è stato l’occasione per Glamour di presentare il re-styling del logo, i dati del primo semestre e gli obiettivi futuri. "Questo evento è la conferma della solidità del nostro modello di business e della nostra continua spinta verso l’innovazione. Siamo orgogliosi di aver costruito in questi anni una realtà che non solo cresce in termini di fatturato, ma che mantiene sempre l’eccellenza nel servizio. La nostra missione rimane quella di fornire alle agenzie partner strumenti all’avanguardia, come il miglior sistema di prenotazione voli sul mercato, per garantire esperienze di viaggio senza pari" ha dichiarato Luca Buonpensiere, titolare del to. I numerosi workshop e appuntamenti organizzati durante il weekend sono stati un’importante occasione, per le oltre 120 agenzia viaggi presenti, per fare networking, aggiornamento e condivisione. Glamour si conferma dunque come punto di riferimento per il mercato dei viaggi su misura, la biglietteria aerea e per l’innovazione nel settore. Negli ultimi tre anni la crescita di questa azienda è stata particolarmente significativa e consistente. I dati del primo semestre 2024 confermano questo trend: +24% di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2023 ed ebitda al 4%, con un incremento significativo nelle diverse linee di business. Si registra infatti un +22% per [caption id="attachment_474553" align="alignright" width="300"] il nuovo logo di Glamour Tour Operator[/caption] la biglietteria aerea e un +27% per i pacchetti tour operator "Stiamo lavorando con forte intensità per continuare la crescita aziendale avuta nel primo semestre con un focus sui ricavi ed sull'ebitda. Il nostro successo è il risultato dell’impegno collettivo al cambiamento che il mercato ci richiede. Ci siamo prefissati un obiettivo ambizioso, che è quello di raddoppiare il fatturato entro il 2025, consolidando ulteriormente la posizione sul mercato del turismo outgoing” ha dichiarato Nicola Bonacchi, direttore generale. Durante i due giorni dell’evento si sono alternati momenti di business, workshop formativi e premiazioni, con attività di intrattenimento che hanno reso l'esperienza ancora più interessante e dinamica. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di confrontarsi sui nuovi trend emergenti del settore turistico e di approfondire le numerose opportunità innovative proposte da Glamour. “La nostra offerta punta sempre più a una vendita di destinazioni all year round e stiamo lavorando per creare nuovi pacchetti tailor made su nuovi mercati, tra cui il Giappone e tutto l’Oriente”, ha commentato durante la convention di apertura Emmer Guerra, direttore prodotto. Per il prossimo futuro il to ha scelto di investire in innovazione tecnologica, ampliamento dell’offerta di viaggi unici su nuove destinazioni e partnership strategiche con compagnie aeree e enti del turismo, per garantire un’offerta sempre più diversificata e di alta qualità. In quest’ottica si inserisce anche il re-styling dello storico marchio, che ora si presenta decisamente più giovane, dinamico e attuale. [gallery ids="474551,474552,474560"] [post_title] => Glamour: dopo un 2023 da +24% di fatturato arriva il nuovo logo del to [post_date] => 2024-09-16T12:23:09+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726489389000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474528 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Albania è proiettata verso un altro anno da record in termini di arrivi di turisti stranieri, anche se il balzo in avanti dei prezzi rispetto a un anno fa - fino al +90% - si è notato sulla durata media del soggiorno e sulla spesa complessiva. I numeri evidenziano un vero e proprio boom degli arrivi via aereo, come spiega Il Corriere della Sera, trainati dalle low cost: tra giugno e agosto all’aeroporto internazionale di Tirana sono transitati 3,5 milioni di passeggeri, il 45,8% più dell'analogo periodo 2023, mentre i viaggiatori portuali sono risultati di poco inferiori a quelli di un anno prima. «Di questi 1,35 milioni hanno volato tra l’Italia e l’Albania, in aumento del 47% rispetto a un anno fa - riferisce Piervittorio Farabbi, chief operating officer & accountable manager dello scalo albanese -. Dal 1° gennaio al 10 settembre abbiamo avuto 7,6 milioni di passeggeri: abbiamo già superato i numeri dell’intero 2023 e prevediamo di chiudere l’anno con 10,5 milioni». Le località protagoniste dei maggiori rincari sono state Ksamil, Sarande, Valona, Himara, Dhërmi, Velipoje, aree già prese d'assalto dagli italiani nel 2023, con il risultato che gli stessi albanesi si sono ritrovati a sborsare somme mai viste per un ombrellone, un pranzo o una camera d’albergo. Con la conseguente irritazione del premier Edi Rama, che aveva già avvertito lo scorso luglio come «Nel Sud assistiamo a un aumento assurdo. Questo è un suicidio, i rincari avranno ricadute sull’estate 2025. Ed è una vergogna che avvenga quando siamo entrati nella Champions League del turismo mediterraneo». [post_title] => Il boom turistico dell'Albania: impennata dei prezzi fino al +90% [post_date] => 2024-09-16T10:47:01+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726483621000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "una suite dedicata a sophia loren allanantara palazzo naiada per festeggiare i 90 anni dellattrice" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":92,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1424,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474984","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà la terrazza dell'Anantara Palazzo Naiadi la protagonista dei festeggiamenti per Sophia Loren, che compie oggi 90 anni. L’evento, esclusivo e blindatissimo, accoglierà circa 150 invitati selezionati tra gli amici personali dell’attrice. Durante la serata, sarà anche inaugurata la Sophia Loren suite, che Anantara, insieme al figlio Edoardo Ponti, ha preparato per mesi pensandola come una casa romana dell’attrice, capace di raccontarne fedelmente vita, abitudini e passioni. Il tutto nasce da un rapporto stretto e pluridecennale tra l’attrice, suo figlio e l'albergo capitolino, da anni custode dei loro soggiorni romani. “Non sarà un museo - spiega il general manager Francesco Mennella -, ma un luogo dell’anima, vibrante e dinamico, che crea un viaggio immersivo ed emozionante per l’ospite, regalandogli una di quelle esperienze vere e autentiche\".\r

\r

Uno spazio dinamico racconterà dunque le abitudini dell’attrice, i suoi gusti personali meno conosciuti e i suoi ricordi più preziosi portando nella suite, per esempio, le rose bianche, ovvero i suoi fiori preferiti, piuttosto che i libri prediletti o le immagini più amate come un quadro di Pozzuoli, sua amatissima città natale. “Mia madre - racconta il figlio - ha sempre amato particolarmente questo hotel. Conosce ogni suo angolo, ma è affezionata soprattutto a questa suite da cui tante volte è rimasta incantata a guardare la sua piazza e la fontana, portando lo sguardo ancora oltre verso la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri che alla fine, incuriosita, ha anche voluto visitare accompagnata da un amico, Giuseppe Marzio Prontrandolfo, che oltre a essere il responsabile delle relazioni istituzionali dell’hotel, è una persona cara a cui mia mamma è particolarmente affezionata. Si conoscono da vent’anni ed è anche grazie a lui che è iniziata questa collaborazione con Palazzo Naiadi. Qui si sente come se fosse nella sua casa romana e così desideriamo che si sentano gli ospiti che la sceglieranno per soggiornarvi\".\r

\r

Ecco che la stanza, proprio lì dove lei è solita truccarsi, ospiterà una beauty station con uno dei suoi must per il make-up, mentre il suo profumo preferito sarà vaporizzato nell’aria per raccontare ancora più di lei e del suo stile. Ma tanti altri dettagli e angoli della suite parlano di lei: dal corner con lettore e dvd, per rivedere i suoi film più iconici, alla playlist musicale con le sue canzoni preferite, fino al rito del caffè servito insieme a due savoiardi come è solita fare. E poi le foto di famiglia, i libri di ricette scritti da lei, le sue biografie e i testi a lei dedicati, piuttosto che una piccola biblioteca con le sue letture preferite. E infine i regali all’arrivo e alla partenza, che ancora una volta racconteranno qualcosa in più di questa icona senza tempo del cinema mondiale, tra spunti e suggestioni da abbracciare e vivere nella misura in cui l’ospite lo desidera. Infine, non può mancare l’opportunità di gustare alcuni dei suoi piatti preferiti, che lo chef potrà preparare su richiesta, attingendo da quei libri di ricette da lei stessa scritti (Ricette e memorie; In cucina con amore).\r

\r

[gallery ids=\"474989,474987,474988\"]","post_title":"Una suite dedicata a Sophia Loren all'Anantara Palazzo Naiada per festeggiare i 90 anni dell'attrice","post_date":"2024-09-20T11:51:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1726833115000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474889","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Con il fascino e l’eleganza del lusso francese, arriva dalla Costa Azzurra l’offerta mice del resort Barrière Cannes. “Una proposta completa su due hotel, 5 e 4 stelle: il Majestic e il Gray d’Albion, ognuno con la propria identità e i propri punti di forza, sono sinonimo di esperienza del lusso e garanzia di qualità”, spiega Fabienne Butelli, direttrice ufficio comunicazioni del resort.\r

\r

L’azienda familiare, gruppo Barrière, nata nel 1950, oggi alla terza generazione, possiede una ventina di hotel e resort in Francia e all’estero, fiore all’occhiello dell’industria alberghiera francese. \r

\r

Non solo leasure, però: Le Majestic e Le Gray d’Albion ospitano eventi professionali durante tutto l’anno, accanto alle grandi manifestazioni di Cannes, la città dei festival. Le Majestic, a due passi dal Palazzo dei Festival e dei Congressi e la sua famosa scalinata, partecipa in particolare al successo di grandi kermesse come lo stesso Festival di Cannes, il Mipim, le CanneSeries o il Cannes Yachting Festival. -\r

\r

Due hotel e due identità distinte, dunque, in linea con i grandi palace della costa Azzurra: il Majestic 5 stelle con vista sul palazzo dei Festival, ospita 349 camere e suite, l’80% delle quali vista mare, e la spa Diane Barrière. Le Gray d’Albion, 4 stelle, più contemporaneo, è formato da 200 camere tutte con balcone.\r

\r

Il Majestic offre inoltre alla sua clientela business più di 15 sale riunioni con attrezzatura e comfort di alto livello: la boardroom Naoura, destinata ai consigli di amministrazione, il salon Marta, l’unico sulla Croisette a offrire una vista sul celebre lungomare della città. Eleganti e moderni, i saloni Croisette e Dinard sono perfetti per cena di gala o ricevimenti di prestigio. Dotato anche di cinemateca, Diane Barrière possiede uno schermo e sistema di proiezione 3d degni di un cinema, ideale per la presentazione in anteprima di un film.\r

\r

Le Gray d’Albion dedica poi gran parte del suo primo piano alle nove diverse sale riunioni, insonorizzate, climatizzate e attrezzate, e per la maggior parte con luce naturale.\r

\r

Nella ristorazione il marchio Fouquet’s, rappresenta un modello della brasserie francese di cui la terrazza del Fouquet’s Cannes e il Paradiso sono due dei punti di forza mice del Majestic. Segue la spiaggia Barrière le Majestic, terzo punto di forza. Molto mediatizzata durante tutto il festival, è un ambiente di grande valore con il suo famoso pontile, la sala coperta di 400 ospiti e il suo ristorante firmato Mauro Colagreco, chef 3 stelle. Si scopre inoltre, dal laboratorio con il barman Guillermo Pittaluga, che “giocando con le piante e i fiori del nostro giardino al roof top, mischiando mixologia, profumeria e botanica, lo chef barman Emanuele Balestra crea dei cocktail dove il gusto e l’olfatto lavorano simultaneamente in un’unica esperienza sensoriale”.\r

\r

Mademoiselle Gray è infine la spiaggia del Gray d’Albion, una delle più frequentate della Croisette con un arredamento hippie chic e una cucina tipicamente di tutto il Mediterraneo.\r

\r

[gallery ids=\"474892,474894,474896,474897,474898,474901\"]","post_title":"Il resort Barrière Cannes: offerta mice tra innovazione e tradizione","post_date":"2024-09-20T11:05:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1726830355000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474871","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione della celebrazione dei 60 anni di voli ininterrotti tra Addis Abeba e Roma, Ethiopian Airlines ha organizzato un evento speciale nella Capitale, presso Palazzo Naiadi, dove si è sottolineato il valore strategico di questa storica connessione aerea.\r

\r

Alla cerimonia hanno partecipato dirigenti della compagnia aerea, ospiti istituzionali e partner aziendali, oltre alla stampa di settore, per celebrare una lunga relazione tra Italia ed Etiopia, consolidando la posizione di Ethiopian Airlines come ponte tra i due continenti.\r

\r

Yemesrach Alemayehu, area manager per l’Italia e l’Europa meridionale di Ethiopian Airlines, ha aperto la conferenza celebrando il traguardo raggiunto ed evidenziando i diversi asset che la compagnia ha sviluppato nel corso degli anni. come Ethiopian Ground Services che supporta le operazioni a terra, l'Ethiopian Skylight Hotel, hote 5 stelle lusso vicino al Aeroporto internazionale di Addis Ababa, ed Ethiopian Cargo.\r

\r

[gallery ids=\"474911,474912,474914\"]\r

\r

Della strategia a lungo termine della compagnia ha parlato Lemma Yadecha, chief commercial officer, che ha raccontato l'impegno della compagnia per consolidare il proprio ruolo di leadership nel mercato globale dell'aviazione, investendo su una flotta tecnologicamente avanzata e in una rete sempre più estesa e capillare. «La nostra vision - spiega Yadecha - ci vede puntare al raggiungimento di un fatturato annuale di 25 miliardi di dollari entro il 2035. Per raggiungere questo obiettivo, prevediamo di aumentare la flotta fino a 272 aeromobili, per ampliare ulteriormente la nostra rete globale, trasportando fino a 67 milioni di passeggeri all'anno». Questa espansione rappresenta la volontà della compagnia di affermarsi come leader in Africa e di posizionarsi tra le prime 20 compagnie aeree a livello mondiale.\r

\r

Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma, ha quindi preso la parola evidenziando la profittevole collaborazione con Ethiopian Airlines negli anni: «Sessanta anni di operazioni senza neanche uno stop sono davvero un traguardo impressionante. Questo dimostra quanto la compagnia sia solida. L’Africa rappresenta un mercato strategico per ADR e, nei prossimi mesi, continuerà a crescere». Guardando ai dati del 2024, Bassato evidenzia «una crescita tripla del numero di passeggeri che hanno volato verso Addis Abeba rispetto all'anno precedente. Il load factor tra Roma e Addis Abeba ha raggiunto un notevole 81%,un chiaro segno della robustezza e delle opportunità di crescita di questa rotta».​\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ethiopian Airlines celebra i 60 anni del volo Addis Abeba-Roma","post_date":"2024-09-19T15:09:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1726758545000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474801","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Slovenia è una terra di contrasti: boschi di un verde intenso coprono i due terzi del territorio e incontrano il terreno carsico, brullo e ricco di grotte stupefacenti (tra le più note quelle di Postumia).\r

\r

La ricca offerta culinaria unisce la tradizione mitteleuropea a quella veneziana per motivi storici: i passi della Slovenia danno facile accesso all'Adriatico dal Nord, quindi la Serenissima ne manteneva il controllo mentre lasciava tracce della sua presenza: artistiche e gastronomiche.\r

\r

In Slovenia si sono susseguite diverse dominazioni: le testimonianze preistoriche precedono quelle celtiche, quindi romane e poi di popolazioni nordiche. Qui la storia non si è mai fermata, tanto che nei primi decenni del '900, gli abitanti della zona avevano fino a 5 passaporti diversi, senza avere mai cambiato casa! La città di Celje racconta questa eredità, a partire dal lascito delle legioni romane, poste a difesa dei confini dell'impero sin dal 15 aC, quando il suo nome era Celea. I vigneti piantati in questa terra fertile danno vini pregiati e anche il luppolo necessario a produrre famose birre come la Lasko.\r

\r

Luogo ideale per escursioni in mezzo alla natura, magari lungo le numerose piste ciclabili, la Slovenia è ricca di acque termali curative, da sperimentare nei maestosi stabilimenti in stile austroungarico.\r

\r

Celje è bagnata dalla Savinja, fonte di una ricchezza storicamente legata al commercio del legname. A presidio della valle si trova il castello di Celje: fondato dopo la metà del XII secolo, è noto soprattutto come dimora dei conti di Celje, che nel medioevo erano pari agli Asburgo. I conti abitavano anche il bel Palazzo dei Principi nel centro cittadino, oggi trasformato in museo. Nel sottosuolo si trova infatti una delle significative testimonianze della presenza degli eserciti romani: per sopportare il freddo invernale erano stato ideato l’ipocausto, un sistema ingegnoso che, grazie a spazi vuoti dove far circolare aria calda, riscaldava le abitazioni durante l'inverno.\r

\r

La città di Celje è un mix di imponenti palazzi e da ampie piazze, ospita una vivace vita quotidiana e numerosi ristoranti tradizionali e gourmet citati dalla guida Michelin, come il Lalu Bistro, che tramandano una ricca tradizione di sapori. Nella piazza centrale, poi, c'è la statua di Alma. Alma era un'entusiasta viaggiatrice: armata di grande coraggio giró il mondo all'inizio del '900. Conosceva ben 12 lingue e, per poter finanziare i suoi viaggi, lavorava nelle città che scopriva.\r

\r

Ad Alma M.Karlin l'ente Sloveno ha dedicato la piattaforma Alma: una consulente di viaggi virtuale basata sull’intelligenza artificiale. Integrata nel portale slovenia.info, è un punto di riferimento per trade e consumer.\r

\r

\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"474807,474805,474804,474810,474809,474806\"]\r

\r

","post_title":"Slovenia: la ricchezza di Celje, dove la storia si è modellata sulla natura","post_date":"2024-09-19T09:50:51+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1726739451000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474708","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_474713\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Villa Cortine Palace[/caption]\r

\r

Doppia new entry Relais & Châteaux in Italia e in Svezia. La nostra Penisola rafforza la propria presenza nella collezione con l’ingresso del cinquantunesimo associato: circondato da grandi cipressi e palme all’interno di un ampio parco privato, situato sul lago di Garda, il Relais & Châteaux Villa Cortine Palace si trova a qualche minuto dalla piccola città medievale di Sirmione. All'edificio del XIX secolo si accede da un grande molo. Alti colonnati, soffitti a cassettoni, affreschi e pavimenti in marmo o mosaico accolgono gli ospiti dell'albergo. Le 52 camere e suite della struttura presentano l’arredamento tipico delle dimore patrizie, con finestre, balconi o terrazze che si affacciano sul lago. L'offerta è completata da una proposta culinaria di stampo mediterraneo sperimentabile nei ristoranti Le Gardenie, al Molo (con terrazza) e Maria Callas o sul grande balcone panoramico del Belvedere.\r

\r

[caption id=\"attachment_474723\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Lo Stockholm Stadshotell[/caption]\r

\r

Lo Stockholm Stadshotell è un'altra residenza storica nel cuore della città, nel quartiere della moda di Södermalm, ed è l'indirizzo di debutto di Relais & Châteaux in Svezia. L’Oscar I Minne fu originariamente costruito nel 1870 per ospitare le donne in difficoltà. Fu la regina Giuseppina a volerlo come tributo al suo defunto marito, il re Oscar I. Oggi è dotato di 23 camere e nove suite. La cucina è di ispirazione tradizionale e locale, da gustarsi nell’ex cappella che ospita il ristorante principale. Ma si possono provare anche piatti più informali nel bistrot e nel bar, i cui tavoli si estendono fino al cortile dell’hotel. Presente pure un'area benessere in stile spa svedese, con sauna, bagno di ghiaccio e docce sensoriali.\r

\r

[gallery ids=\"474716,474717,474718,474719,474720,474722\"]","post_title":"Il Villa Cortine Palace di Sirmione e lo Stadshotell di Stoccolma new entry Relais & Châteaux","post_date":"2024-09-18T10:33:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1726655589000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474699","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Regione Liguria partecipa alla 45ª edizione dell'Iftm Top Resa di Parigi, la principale fiera francese dedicata al turismo, in programma fino a giovedì 19 settembre. La Liguria si presenta al pubblico internazionale con uno spazio espositivo di 36 metri quadrati situato all'interno dell’area collettiva di Enit, l’Agenzia Nazionale del Turismo, che promuove il territorio come destinazione d'eccellenza.\r

\r

Nello specifico, la Liguria presenta un’offerta turistica che abbraccia l’intera regione con un particolare focus sui borghi, simbolo dell'autenticità e del fascino del territorio dalla costa all'entroterra. La partecipazione al salone ha come obiettivo quello di consolidare e ampliare le relazioni con i maggiori attori internazionali del comparto turistico, con particolare attenzione alla Francia, da sempre mercato strategico per la Liguria. Lo spazio intende inoltre sostenere le eccellenze locali e creare nuove opportunità di business per gli operatori presenti in fiera.\r

\r

L'Iftm Top Resa al centro espositivo Porte de Versailles di Parigi è il principale evento dei settori viaggi, eventi, turismo e leisure in Francia. Per la Liguria, rappresenta un'importante opportunità di visibilità e networking.","post_title":"Liguria, all’Iftm Top Resa di Parigi per promuovere il territorio e le eccellenze","post_date":"2024-09-18T10:19:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1726654779000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474664","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea rinsalda il rapporto con i suoi passeggeri e lancia il 'Travel Photo Award': fino al 20 ottobre 2024, gli appassionati di fotografia, professionisti e non, potranno partecipare al concorso caricando le loro foto di viaggio più belle di una città Volotea – senza limiti di numero – sul sito dedicato.\r

Due le categorie in concorso, Photo Fan (dedicata ai dilettanti) e Pro (dedicata ai professionisti), e quattro diversi filoni tematici per rendere omaggio alle destinazioni servite da Volotea: vita locale: per catturare l'essenza della vita quotidiana della città; luoghi segreti: per svelare i luoghi nascosti che regalano sempre grande fascino a una destinazione; bellezza naturale: per mostrare la natura in tutta la sua diversità, dai paesaggi inesplorati ai momenti di contemplazione; esperienze condivise: per raccontare i momenti di connessione e condivisione durante i viaggi.\r

Per l'occasione, la compagnia ha riunito una giuria di rinomati professionisti del mondo della fotografia, della creatività e della comunicazione: JC Pieri, noto fotografo e videografo; Guille Briceño, fotografo specializzato in fotografia di viaggio; Pasquale Monda, fotografo italiano specializzato in paesaggi e fotografia urbana; Sandra Rikić, direttore della comunicazione di Volotea; e Lorena Pedre, direttore creativo dell'agenzia pubblicitaria DoubleYou.\r

In premio un anno di voli Volotea gratuiti e uno zaino da viaggio Tropicfeel per il vincitore della categoria Photo Fan (amatoriale). Il vincitore della categoria Pro vincerà, oltre a un anno di voli Volotea gratuiti, anche una fotocamera digitale FujifilmX-T50 con obiettivo. I risultati saranno annunciati sui social network della compagnia aerea nella settimana del 4 novembre 2024.\r

","post_title":"Volotea rinsalda il legame con i suoi passeggeri con il lancio di una sfida tutta fotografica","post_date":"2024-09-17T15:11:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1726585910000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474546","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande successo per il Glamour Exclusive Weekend, che si è svolto lo scorso 14 e 15 settembre a Palazzo di Varignana Resort & Spa, sui colli bolognesi, e che ha visto la partecipazione di circa 200 persone tra partner, agenzie e professionisti del settore e della stampa. Un evento, curato nei minimi dettagli, che è stato l’occasione per Glamour di presentare il re-styling del logo, i dati del primo semestre e gli obiettivi futuri.\r

\r

\"Questo evento è la conferma della solidità del nostro modello di business e della nostra continua spinta verso l’innovazione. Siamo orgogliosi di aver costruito in questi anni una realtà che non solo cresce in termini di fatturato, ma che mantiene sempre l’eccellenza nel servizio. La nostra missione rimane quella di fornire alle agenzie partner strumenti all’avanguardia, come il miglior sistema di prenotazione voli sul mercato, per garantire esperienze di viaggio senza pari\" ha dichiarato Luca Buonpensiere, titolare del to.\r

\r

I numerosi workshop e appuntamenti organizzati durante il weekend sono stati un’importante occasione, per le oltre 120 agenzia viaggi presenti, per fare networking, aggiornamento e condivisione. Glamour si conferma dunque come punto di riferimento per il mercato dei viaggi su misura, la biglietteria aerea e per l’innovazione nel settore. Negli ultimi tre anni la crescita di questa azienda è stata particolarmente significativa e consistente. I dati del primo semestre 2024 confermano questo trend: +24% di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2023 ed ebitda al 4%, con un incremento significativo nelle diverse linee di business. Si registra infatti un +22% per\r

\r

[caption id=\"attachment_474553\" align=\"alignright\" width=\"300\"] il nuovo logo di Glamour Tour Operator[/caption]\r

\r

la biglietteria aerea e un +27% per i pacchetti tour operator\r

\r

\"Stiamo lavorando con forte intensità per continuare la crescita aziendale avuta nel primo semestre con un focus sui ricavi ed sull'ebitda. Il nostro successo è il risultato dell’impegno collettivo al cambiamento che il mercato ci richiede. Ci siamo prefissati un obiettivo ambizioso, che è quello di raddoppiare il fatturato entro il 2025, consolidando ulteriormente la posizione sul mercato del turismo outgoing” ha dichiarato Nicola Bonacchi, direttore generale.\r

\r

Durante i due giorni dell’evento si sono alternati momenti di business, workshop formativi e premiazioni, con attività di intrattenimento che hanno reso l'esperienza ancora più interessante e dinamica. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di confrontarsi sui nuovi trend emergenti del settore turistico e di approfondire le numerose opportunità innovative proposte da Glamour. “La nostra offerta punta sempre più a una vendita di destinazioni all year round e stiamo lavorando per creare nuovi pacchetti tailor made su nuovi mercati, tra cui il Giappone e tutto l’Oriente”, ha commentato durante la convention di apertura Emmer Guerra, direttore prodotto.\r

\r

Per il prossimo futuro il to ha scelto di investire in innovazione tecnologica, ampliamento dell’offerta di viaggi unici su nuove destinazioni e partnership strategiche con compagnie aeree e enti del turismo, per garantire un’offerta sempre più diversificata e di alta qualità. In quest’ottica si inserisce anche il re-styling dello storico marchio, che ora si presenta decisamente più giovane, dinamico e attuale.\r

\r

[gallery ids=\"474551,474552,474560\"]","post_title":"Glamour: dopo un 2023 da +24% di fatturato arriva il nuovo logo del to","post_date":"2024-09-16T12:23:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1726489389000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474528","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Albania è proiettata verso un altro anno da record in termini di arrivi di turisti stranieri, anche se il balzo in avanti dei prezzi rispetto a un anno fa - fino al +90% - si è notato sulla durata media del soggiorno e sulla spesa complessiva.\r

\r

I numeri evidenziano un vero e proprio boom degli arrivi via aereo, come spiega Il Corriere della Sera, trainati dalle low cost: tra giugno e agosto all’aeroporto internazionale di Tirana sono transitati 3,5 milioni di passeggeri, il 45,8% più dell'analogo periodo 2023, mentre i viaggiatori portuali sono risultati di poco inferiori a quelli di un anno prima.\r

«Di questi 1,35 milioni hanno volato tra l’Italia e l’Albania, in aumento del 47% rispetto a un anno fa - riferisce Piervittorio Farabbi, chief operating officer & accountable manager dello scalo albanese -. Dal 1° gennaio al 10 settembre abbiamo avuto 7,6 milioni di passeggeri: abbiamo già superato i numeri dell’intero 2023 e prevediamo di chiudere l’anno con 10,5 milioni».\r

Le località protagoniste dei maggiori rincari sono state Ksamil, Sarande, Valona, Himara, Dhërmi, Velipoje, aree già prese d'assalto dagli italiani nel 2023, con il risultato che gli stessi albanesi si sono ritrovati a sborsare somme mai viste per un ombrellone, un pranzo o una camera d’albergo. Con la conseguente irritazione del premier Edi Rama, che aveva già avvertito lo scorso luglio come «Nel Sud assistiamo a un aumento assurdo. Questo è un suicidio, i rincari avranno ricadute sull’estate 2025. Ed è una vergogna che avvenga quando siamo entrati nella Champions League del turismo mediterraneo».\r

\r

","post_title":"Il boom turistico dell'Albania: impennata dei prezzi fino al +90%","post_date":"2024-09-16T10:47:01+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1726483621000]}]}}