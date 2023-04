Tutti i dettagli del nuovo Romeo Roma, mentre la collezione si espande in costiera Amalfitana Sono passate appena poche settimane dall’annuncio della nascita della nuova collezione Romeo, dal nome della struttura napoletana capostipite, che già la compagnia annuncia un ulteriore sviluppo in costiera Amalfitana, a far seguito all’apertura capitolina prevista per il prossimo ottobre. Dal Romeo Napoli progettato da Kenzo Tange, si passerà quindi al Romeo Roma di Zaha Hadid per arrivare infine al Romeo Massa Lubrense, firmato da Kengo Kuma. Tre archistar per altrettante interpretazioni differenti dell’offerta alberghiera: dal Modernismo hi-tech di Tange all’architettura parametrica che abbandona l’angolo retto di Zaha Hadid, per approdare alla sensibilità dell’artefatto come innesto paesaggistico-naturale di Kuma. Ma se del nuovo indirizzo in costiera ancora non è stato rivelato un granché, la compagnia di Alfredo Romeo ha invece deciso di svelare i dettagli della struttura capitolina in arrivo in autunno. L’hotel verrà in particolare realizzato dalla conversione del Cinquecentesco palazzo Capponi, in via Ripetta. Tutte le 74 camere e suite, alcune delle quali interamente affrescate nel piano soppalcato, saranno realizzate su misura da maestranze che si sono misurate con i materiali più preziosi della tradizione italiana quali gli ebani Macassar e Amara, il marmo nero Marquina, il marmo Carrara C e il noce Canaletto. Le camere presentano una metratura molto importante, che va da una media di 42 metri quadrati, per raggiungere i 155 metri quadrati delle suite Romeo degli ultimi piani con terrazze private sui tetti di Roma, nonché bagno turco, doccia emozionale, sauna, doccia con aggiunta di vitamina C e impianti di ultima generazione. L’offerta f&b si declinerà inoltre nel ristorante Alain Ducasse che porterà la firma dello chef più stellato del mondo e sarà dotata di una show kitchen arricchita da opere scultoree della stessa Zaha Hadid. Il Napoletano consentirà invece un’esplorazione delle tradizioni partenopee e una riscoperta di gusti autentici in un twist di innovazione. Altra opzione culinaria sarà la pizzeria ubicata nel Cortile, con pavimentazione di pietra lavica, tra opere scultoree di Marc Kostabi e Christian Leperino. Nel Terrazzino, ambiente in esterno al primo piano, un’opera parietale di Ugo Nespolo che reinterpreta piazza del Popolo fa da sfondo a uno spazio spazio adibito a eventi, presentazioni e lounge bar. La Spa Sisley Paris ubicata al piano terra in aderenza al fitness center tutto firmato Technogym, darà infine la possibilità di farsi coccolare con trattamenti speciali, oltre a offrire una zona relax con pareti di salgemma siciliano e una indoor pool con uno schermo posizionato nella parete di fondo che ospiterà video art. Nella spa sarà inoltre presente una sauna finlandese, una doccia emozionale e un bagno turco.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444472 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono passate appena poche settimane dall'annuncio della nascita della nuova collezione Romeo, dal nome della struttura napoletana capostipite, che già la compagnia annuncia un ulteriore sviluppo in costiera Amalfitana, a far seguito all'apertura capitolina prevista per il prossimo ottobre. Dal Romeo Napoli progettato da Kenzo Tange, si passerà quindi al Romeo Roma di Zaha Hadid per arrivare infine al Romeo Massa Lubrense, firmato da Kengo Kuma. Tre archistar per altrettante interpretazioni differenti dell'offerta alberghiera: dal Modernismo hi-tech di Tange all’architettura parametrica che abbandona l’angolo retto di Zaha Hadid, per approdare alla sensibilità dell’artefatto come innesto paesaggistico-naturale di Kuma. Ma se del nuovo indirizzo in costiera ancora non è stato rivelato un granché, la compagnia di Alfredo Romeo ha invece deciso di svelare i dettagli della struttura capitolina in arrivo in autunno. L'hotel verrà in particolare realizzato dalla conversione del Cinquecentesco palazzo Capponi, in via Ripetta. Tutte le 74 camere e suite, alcune delle quali interamente affrescate nel piano soppalcato, saranno realizzate su misura da maestranze che si sono misurate con i materiali più preziosi della tradizione italiana quali gli ebani Macassar e Amara, il marmo nero Marquina, il marmo Carrara C e il noce Canaletto. Le camere presentano una metratura molto importante, che va da una media di 42 metri quadrati, per raggiungere i 155 metri quadrati delle suite Romeo degli ultimi piani con terrazze private sui tetti di Roma, nonché bagno turco, doccia emozionale, sauna, doccia con aggiunta di vitamina C e impianti di ultima generazione. L'offerta f&b si declinerà inoltre nel ristorante Alain Ducasse che porterà la firma dello chef più stellato del mondo e sarà dotata di una show kitchen arricchita da opere scultoree della stessa Zaha Hadid. Il Napoletano consentirà invece un’esplorazione delle tradizioni partenopee e una riscoperta di gusti autentici in un twist di innovazione. Altra opzione culinaria sarà la pizzeria ubicata nel Cortile, con pavimentazione di pietra lavica, tra opere scultoree di Marc Kostabi e Christian Leperino. Nel Terrazzino, ambiente in esterno al primo piano, un’opera parietale di Ugo Nespolo che reinterpreta piazza del Popolo fa da sfondo a uno spazio spazio adibito a eventi, presentazioni e lounge bar. La Spa Sisley Paris ubicata al piano terra in aderenza al fitness center tutto firmato Technogym, darà infine la possibilità di farsi coccolare con trattamenti speciali, oltre a offrire una zona relax con pareti di salgemma siciliano e una indoor pool con uno schermo posizionato nella parete di fondo che ospiterà video art. Nella spa sarà inoltre presente una sauna finlandese, una doccia emozionale e un bagno turco. [post_title] => Tutti i dettagli del nuovo Romeo Roma, mentre la collezione si espande in costiera Amalfitana [post_date] => 2023-04-27T15:19:25+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682608765000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444424 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I clienti CartaFreccia che hanno raggiunto lo status Platino, quello più prestigioso, potranno soggiornare in una delle strutture della collezione Nero Lifestyle Hotels a una tariffa scontata del 20% rispetto a quelle dei principali portali online. E' il cuore della nuova partnership appena siglata da Trenitalia con Nero Lifestyle, brand dedicato al mondo del lusso lanciato dalla software house Blastness. Sempre secondo i termini dell'accordo, i possessori della CartaFreccia Platino potranno inoltre prenotare numerose strutture italiane a tariffe scontate a partire dal 40% rispetto a quelle dei principali portali online e godere di una notte omaggio ogni dieci acquistate. I clienti CartaFreccia Platino dovranno inserire le credenziali in area riservata o su app Trenitalia per entrare nella nuova area Vantaggi dai partner nella sezione CartaFreccia e trovare i due nuovi benefit. [post_title] => Nero Lifestyle sigla una partnership con Trenitalia: benefit per i CartaFreccia Platino [post_date] => 2023-04-27T10:11:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682590314000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444386 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Ncl rinnova la propria strategia di azione climatica, così come gli obiettivi di emissioni di gas serra (ghg) a breve e medio termine, al fine di sostenere l’ambizioso obiettivo delle zero emissioni entro il 2050. I nuovi traguardi intermedi includono tra l'altro la riduzione dell’intensità dei gas serra del 10% entro il 2026 e del 25% entro il 2030, rispetto alle linee guida del 2019, con l’intensità misurata sulla base della “capacità per giorno”. Tali percentuali comprendono le emissioni della compagnia derivanti dalla sua flotta di navi, isole e strutture, oltre a quelle delle attività a monte legate al carburante e all’energia. L'impegno della Nowegian Cruise Line Holdings si estende all’intera impronta ecologica della compagnia, compreso il proprio vasto network di fornitori e partner. "Siamo fieri di affinare e rafforzare ulteriormente la nostra strategia di azione climatica che include l’introduzione di tappe intermedie nell'ambizioso percorso volto al perseguimento delle zero emissioni entro il 2050 - spiega il nuovo presidente e ceo del gruppo, Harry Sommer -. Ogni aspetto della nostra attività, da terra a bordo, ha la propria parte di responsabilità nel progettare, realizzare e concretizzare i risultati della decarbonizzazione. Il nostro consiglio di amministrazione ha quindi pensato di rafforzarne l'impegno, stabilendo una responsabilità condivisa e legando gli incentivi dell’intero team di management a questo sforzo. Abbiamo anche recentemente annunciato la modifica di due delle nostre future navi della classe Prima, per sostenere l’utilizzo di metanolo verde in futuro”. [post_title] => Ncl annuncia nuovi obiettivi intermedi sulla strada del progetto zero emissioni entro il 2050 [post_date] => 2023-04-26T13:48:26+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682516906000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444362 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In occasione del ponte del 25 aprile è stato attivato al Museo A. Lia della Spezia il nuovo “Help Desk Museum”, un unico punto informativo di tutta la rete museale civica della Spezia, utile ad offrire ai cittadini e turisti pacchetti di visite guidate in italiano, inglese, spagnolo, tedesco, percorsi culturali integrati fra i musei, materiale storico-artistico dedicato all’approfondimento della storia della nostra città e dei tesori del patrimonio museale e il calendario degli eventi e delle attività di tutto il sistema museale spezzino. Questi i singoli musei e gli eventi espositivi in corso. – Museo Civico “Amedeo Lia”, via Prione 234 Mostra in corso: La contemporaneità del classico. Dialogo sui modelli tra Museo Lia e Wolfsoniana. – CAMeC Centro Arte Moderna e Contemporanea, piazza C. Battisti 1 Mostre in corso: Sarenco. La platea dell’Umanità (piano 1); Mare Nostrum. Le Cinque Terre e il Golfo dei Poeti nelle collezioni del CAMeC (piano 0); La stanza del colore (piano 0). – Museo Archeologico Castello San Giorgio, via XXVII Marzo Mostra in corso: Caricature dell’epoca di Weimar di uno studente del Bauhaus – Jecheskiel David Kirszenbaum (1900-1954) – Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana”, via del Prione 156 – Civico Museo del Sigillo – Palazzina delle Arti “L.R. Rosaia”, via del Prione 234 Mostra in corso: Agostino Fossati (1830-1904). La Spezia e il suo golfo nell’Ottocento (piano 1) e La città che cambia. La Spezia da Agostino Fossati ai nostri giorni (piano 2). Sarà aperta la nuova sala introduttiva alla collezione con l’inserimento nel percorso espositivo di pannelli didattici. [post_title] => La Spezia, al Museo Lia il nuovo Help Desk è il punto informativo per tutta la rete museale [post_date] => 2023-04-26T12:29:21+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682512161000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444300 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Caldana International Tours è un altro degli operatori che ha partecipato a Ci vediamo in Corsica!: il workshop voluto dalla Chambre de commerce e l’Agence du turismo dell’isola, insieme con Atout France, per arricchire la propria proposta di viaggi guidati alla scoperta dell’Île de beauté. «La Francia è una delle destinazioni più vendute della nostra programmazione - afferma Moreno Caldana, titolare del to -. Stiamo studiando nuovi itinerari in aerea francese e, in particolare in Corsica, nei periodi di media stagione, per offrire viaggi culturali guidati in autobus & traghetto». Caldana International Tours, sempre attento al rapporto qualità/prezzo, opera dal 2006 sul mercato con la specializzazione in itinerari in autobus di proprietà che raggiungono destinazioni italiane ed europee. Mario Bletzo, responsabile vendite e commerciale del to, ha partecipato al workshop corso per conoscere da vicino la proposta turistica dell’isola: «La casa natale di Napoleone Bonaparte e della famiglia imperiale ad Ajaccio, così come il museo Fesch con la sua collezione di dipinti italiani seconda solo al Louvre di Parigi, sono elementi di interesse per i nostri Prestigiosi Itinerari Culturali. Allo stesso modo, Bastia con il porto Vecchio e la Cittadella sono visite imperdibili da proporre ai clienti. I tour culturali & paesaggistici restano sempre un prodotto di interesse per i viaggiatori. Per questo, oltre alla meravigliosa natura dell’isola, proponiamo per esempio esperienze di scoperta di aree protette dove sono stati realizzati interventi innovativi, oppure la visita ai quartieri delle città che hanno assunto un volto nuovo». La programmazione estiva di Caldana International Tours ha aggiunto quest'anno le capitali scandinave alle sue classiche destinazioni raggiungibili in bus, tra cui Germania, Francia, Spagna, Ungheria, Repubblica Ceca e Austria. Sono inoltre online nuovi itinerari per Islanda, Danimarca, Norvegia, Iisole Svalbard e Lofoten. Da alcuni anni, poi, l'operatore propone tour a partenza garantita in aereo per Uzbekistan ed Armenia, nonché verso destinazioni del Medio Oriente come Giordania & Israele, Turchia, Emirati, Oman e, novità, l’Arabia Saudita. Il tutto sempre con partenze di gruppo dall’Italia. [post_title] => Anche in Corsica i Prestigiosi Itinerari Culturali di Caldana International Tours [post_date] => 2023-04-26T10:46:37+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682505997000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444312 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I colloqui sono sulla buona strada, ma la conclusione è posticipata. Al 12 maggio. Questa la nuova deadline che proroga la trattativa in esclusiva di Lufthansa con il Mef per l’ingresso nel capitale di Ita Airways. La scadenza originaria del 24 aprile non era perentoria e per ora rimangono all'ordine del giorno i dettagli sull’entità dell’investimento: attorno ai 250 milioni di euro. Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, i tedeschi potrebbero fare l’ingresso nel capitale di Ita sotto forma di aumento di capitale riservato, mentre la percentuale (da tempo indicata attorno al 40%) sarà svelata “solo al momento del closing, in base al valore che avrà a quel punto la compagnia”. Trovato l'accordo definitivo tra le due parti, il dossier dovrà passare il vaglio di Bruxelles per ottenere il via libera dell’Antitrust europeo, atteso entro l’estate. A quel punto verrà concluso l’accordo ed entreranno le risorse di Lufthansa, in aggiunta ai 250 milioni di soldi pubblici, l’ultima tranche degli 1,35 miliardi che hanno ottenuto l’approvazione della Commissione europea. [post_title] => Ita Airways: posticipato, entro il 12 maggio, l’ingresso di Lufthansa [post_date] => 2023-04-26T09:46:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682502368000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444278 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Aero 2023" si conferma la principale fiera internazionale per l'aviazione generale e la business aviation. L'ultima edizione, che si è appena conclusa presso il centro espositivo dell'aeroporto di Friedrichshafen (Germania), ha visto oltre 670 espositori (di cui 27 italiani) provenienti da 35 Paesi, con una presenza totale di 27.200 visitatori. "Quest'anno la manifestazione ha confermato il grande successo delle nostre precedenti fiere che si erano svolte prima dello stop per la pandemia – ha dichiarato il direttore del salone, Tobias Bretzel –. In quattro intense giornate, i visitatori hanno potuto ottenere una panoramica completa delle nuove proposte dell'aviazione generale. Inoltre, grazie al programma di circa 200 conferenze e workshop, hanno potuto conoscere nuovi prodotti e progetti futuri e hanno potuto anche istruirsi sulla sicurezza nell'aviazione". Importante anche la presenza delle aziende italiane a "Aero 2023". Nel settore dei velivoli, la Blackshape ha presentato gli aerei Prime, Gabriel e BK160-TR, la ICP ha esposto gli ultraleggeri Savannah e Ventura, la Porto Aviation Group il nuovo Risen 915iS Superveloce, la Groppo Aviazione i velivoli Trail e G70 e la Promecc Aerospace le nuove versioni degli aerei Freccia e Pegaso. Per quanto riguarda l'ala rotante, la Konner Helicopters ha esposto i nuovi modelli K1-S19, K2 e anche l'anfibio K3. Nel settore degli autogiri, la Magni Gyro ha portato i nuovi M24 Plus, M26 e M16 Plus, mentre la Avio-Gyro ha presentato lo Sniper X. Nel settore degli idrovolanti, la Novotech ha fornito nuovi dettagli sul velivolo idro Seagull e la Scuola Italiana Volo ha illustrato le sue attività di produzione e installazione di galleggianti per velivoli anfibi, mentre l'Aviazione Marittima Italiana e il Gruppo Caroli Hotels hanno presentato i progetti europei SWAN per collegamenti turistici con idrovolanti tra Puglia, Grecia, Albania e Montenegro. Infine, Avioportolano ha firmato un accordo strategico con la statunitense Garmin International per fornire la cartografia aeronautica delle piste private in Italia. Altri espositori presenti sono stati Aero Club di Como, Aeroporto di Asiago, CMD, Cilaver, Contact, Flybox Avionics, FlyEurope.tv, Flymar, FP Propeller, Getecno, Gigolè, MAV, MW Fly, Nicelli e PMP. [post_title] => Grande successo per Aero 2023, la fiera della business aviation [post_date] => 2023-04-24T11:37:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682336258000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444262 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_288703" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio di Napoli[/caption] Sarà pe il quasi imminente scudetto, ma si riprende a parlare di Napoli e il turismo arriva a visitare una delle grandi meraviglie d'Italia.Boom di turisti a Napoli affollata nel week end che precede il ponte del 25 aprile. Folla nelle strade della città, tra cui via Toledo, ad esempio, dove oggi è anche difficile camminare a piedi, e poi il lungomare e piazza Plebiscito. Si prevede un superamento delle 200 mila presenze registrate a Pasqua con un'occupazione delle camere d'albergo e dei b&b oltre l'80 per cento. Preludio ad un altro prossimo ponte, quello del Primo maggio, ma anche al week end della possibile vittoria dello scudetto da parte del Napoli. Molti turisti hanno opzionato le possibili date nelle queli la matematica dovrebbe assegnare il tricolore agli azzurri per assistere alla festa della città. Affollate tutte le altre località turistiche della Campania: sui social sono apparse le immagini della folla che si è riversata sull'imbarcadero per Positano, in Costiera amalfitana. Il Comune di Amalfi ha reso noto che tornano le targhe alterne sulla Statale 163 Amalfitana in coincidenza con i più noti "ponti" festivi (25 Aprile e 1° Maggio), secondo le previsioni contenute in un'ordinanza Anas. Il provvedimento avrà quindi valore per nove giorni: dal 24 aprile al 2 maggio. A Napoli, tra le nuove 'mete' turistiche i Quartieri Spagnoli ed il murale di Maradona. Dieci tutor turistici, con le pettorine e i cappellini del Comune di Napoli sono presenti in zona, meta di migliaia di visitatori. L'obiettivo dell'iniziativa - che rientra in "Vedi Napoli e poi Torni" e vede già impegnati i tutor al centro storico, alla Sanità, al Vomero e all'interno degli infopoint - è quello di dare informazioni ai turisti sui luoghi e i monumenti da visitare nella zona oltre al già noto murale, anche per meglio gestire i flussi di visitatori. "I tutor - spiega l'assessore al turismo del comune, Teresa Armato - dovranno accogliere, consigliare e informare i turisti suggerendo nel caso di flussi massici la visita a beni culturali o artistici della zona come la chiesa di Santa Maria Ognibene o quella di Santa Maria Francesca, in modo da dare un'offerta turistica più ampia in aggiunta alla visita al murale di Maradona. Inoltre ragazzi e ragazze potranno suggerire i percorsi pedonali alternativi consigliati dal Comune in zona" [post_title] => Napoli: record di presenze turistiche per il 25 aprile [post_date] => 2023-04-24T09:44:36+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682329476000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444127 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il mare, Genova e i suoi Palazzi è il filo conduttore dell'edizione primaverile dei Rolli Days, l’evento dedicato ai Palazzi Patrimonio Unesco nel quindicesimo anno di celebrazioni che dal 2009 porta decine di migliaia di persone a visitare le dimore della nobiltà genovese. L’appuntamento di primavera sarà l’occasione per una full immersion nella bellezza, tra arte, cultura e mare; quattro giorni da non perdere per concedersi un viaggio tra i palazzi cinquecenteschi, le ville e le strade monumentali che sono il cuore del sito UNESCO genovese. Nella cinquecentesca Strada Nuova, oggi via Garibaldi, saranno aperti per la prima volta tutti i 12 palazzi mentre in via Balbi, insieme agli altri palazzi oggi sede dell’Università di Genova, riaprirà al pubblico lo splendido Palazzo Balbi Senarega, recentemente restaurato. Aprirà per questa occasione, Palazzo San Giorgio, fin dal ‘400 sede della banca dei genovesi e saranno visitabili anche altre dimore straordinarie come quella di Ambrogio di Negro, nel ‘500 uno tra gli uomini più ricchi del mondo e si potrà tornare nei Palazzi di Brancaleone Grillo, di Nicolò Cattaneo della Volta, del Doge Ferretto. Le Ville attorno alla città antica sono un altro importante capitolo della narrazione di questi Rolli Days, che propongono un focus sulle ville lungo la costa a ponente del centro storico, tra Sampierdarena e Pegli. Tra queste Villa Rostan, raggiungibile anche via mare tramite il servizio Navebus e Villa Centurione Doria, che nasce a metà del ‘500 per volontà di Adamo Centurione, ricco commerciante, attivo investitore negli affari di Spagna nonché proprietario di Palazzo Centurione Pitto, anche questo aperto e visitabile con la sua preziosa decorazione del ‘600/’700. Tra gli eventi collaterali, la mostra “Il Magnifico Dono” dedicata ai Duchi di Galliera e alle loro donazioni per il porto e la città di Genova, che sarà ospitata nella Villa Duchessa di Galliera. Durante i Rolli Days, per la prima volta in assoluto, sarà aperto il budoir settecentesco privato della Duchessa con arredi e suppellettili originali. Sarà visibile anche l'area delle cucine del palazzo. Come sempre i grandi protagonisti dei Rolli Days saranno i divulgatori scientifici, giovani professionisti che condurranno le visite negli antichi palazzi e con le loro parole daranno vita alle architetture, ai dipinti, alle sculture e agli arazzi di quelle dimore uniche al mondo e alle storie dei loro proprietari. I Rolli sbarcano su Facebook e su Instagram – informazioni, storie, immagini dei Rolli sono ora disponibili anche sui canali social ufficiali del sito UNESCO Il sistema delle Strade Nuove e i Palazzi dei Rolli di Genova, all’indirizzo @rolliestradenuove_genova E' possibile prenotare le visite su https://www.visitgenoa.it/rollidays-online/ dove si troveranno anche tutti gli aggiornamenti, i dettagli sui siti aperti e il programma degli eventi collaterali. Sul sito www.visitgenoa.it sono anche disponibili tutte le info per un soggiorno a Genova. ROLLI DAYS PRIMAVERA 2023 è un evento promosso e organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con Camera di Commercio di Genova, Ministero della Cultura – Segretariato Regionale della Liguria, Associazione dei Rolli della Repubblica Genovese, Università degli studi di Genova, Arcidiocesi di Genova. [post_title] => Rolli Days, dal 28 aprile al 1° maggio a Genova un viaggio suggestivo nella Storia della Superba [post_date] => 2023-04-24T09:12:04+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682327524000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "tutti dettagli del romeo roma la colleziona annuncia anche struttura costiera amalfitana" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":62,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":811,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444472","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono passate appena poche settimane dall'annuncio della nascita della nuova collezione Romeo, dal nome della struttura napoletana capostipite, che già la compagnia annuncia un ulteriore sviluppo in costiera Amalfitana, a far seguito all'apertura capitolina prevista per il prossimo ottobre. Dal Romeo Napoli progettato da Kenzo Tange, si passerà quindi al Romeo Roma di Zaha Hadid per arrivare infine al Romeo Massa Lubrense, firmato da Kengo Kuma. Tre archistar per altrettante interpretazioni differenti dell'offerta alberghiera: dal Modernismo hi-tech di Tange all’architettura parametrica che abbandona l’angolo retto di Zaha Hadid, per approdare alla sensibilità dell’artefatto come innesto paesaggistico-naturale di Kuma.\r

\r

Ma se del nuovo indirizzo in costiera ancora non è stato rivelato un granché, la compagnia di Alfredo Romeo ha invece deciso di svelare i dettagli della struttura capitolina in arrivo in autunno. L'hotel verrà in particolare realizzato dalla conversione del Cinquecentesco palazzo Capponi, in via Ripetta. Tutte le 74 camere e suite, alcune delle quali interamente affrescate nel piano soppalcato, saranno realizzate su misura da maestranze che si sono misurate con i materiali più preziosi della tradizione italiana quali gli ebani Macassar e Amara, il marmo nero Marquina, il marmo Carrara C e il noce Canaletto. Le camere presentano una metratura molto importante, che va da una media di 42 metri quadrati, per raggiungere i 155 metri quadrati delle suite Romeo degli ultimi piani con terrazze private sui tetti di Roma, nonché bagno turco, doccia emozionale, sauna, doccia con aggiunta di vitamina C e impianti di ultima generazione.\r

\r

L'offerta f&b si declinerà inoltre nel ristorante Alain Ducasse che porterà la firma dello chef più stellato del mondo e sarà dotata di una show kitchen arricchita da opere scultoree della stessa Zaha Hadid. Il Napoletano consentirà invece un’esplorazione delle tradizioni partenopee e una riscoperta di gusti autentici in un twist di innovazione. Altra opzione culinaria sarà la pizzeria ubicata nel Cortile, con pavimentazione di pietra lavica, tra opere scultoree di Marc Kostabi e Christian Leperino. Nel Terrazzino, ambiente in esterno al primo piano, un’opera parietale di Ugo Nespolo che reinterpreta piazza del Popolo fa da sfondo a uno spazio spazio adibito a eventi, presentazioni e lounge bar. La Spa Sisley Paris ubicata al piano terra in aderenza al fitness center tutto firmato Technogym, darà infine la possibilità di farsi coccolare con trattamenti speciali, oltre a offrire una zona relax con pareti di salgemma siciliano e una indoor pool con uno schermo posizionato nella parete di fondo che ospiterà video art. Nella spa sarà inoltre presente una sauna finlandese, una doccia emozionale e un bagno turco.\r

\r

","post_title":"Tutti i dettagli del nuovo Romeo Roma, mentre la collezione si espande in costiera Amalfitana","post_date":"2023-04-27T15:19:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1682608765000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444424","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I clienti CartaFreccia che hanno raggiunto lo status Platino, quello più prestigioso, potranno soggiornare in una delle strutture della collezione Nero Lifestyle Hotels a una tariffa scontata del 20% rispetto a quelle dei principali portali online. E' il cuore della nuova partnership appena siglata da Trenitalia con Nero Lifestyle, brand dedicato al mondo del lusso lanciato dalla software house Blastness.\r

\r

Sempre secondo i termini dell'accordo, i possessori della CartaFreccia Platino potranno inoltre prenotare numerose strutture italiane a tariffe scontate a partire dal 40% rispetto a quelle dei principali portali online e godere di una notte omaggio ogni dieci acquistate. I clienti CartaFreccia Platino dovranno inserire le credenziali in area riservata o su app Trenitalia per entrare nella nuova area Vantaggi dai partner nella sezione CartaFreccia e trovare i due nuovi benefit.\r

\r

","post_title":"Nero Lifestyle sigla una partnership con Trenitalia: benefit per i CartaFreccia Platino","post_date":"2023-04-27T10:11:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1682590314000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444386","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Ncl rinnova la propria strategia di azione climatica, così come gli obiettivi di emissioni di gas serra (ghg) a breve e medio termine, al fine di sostenere l’ambizioso obiettivo delle zero emissioni entro il 2050. I nuovi traguardi intermedi includono tra l'altro la riduzione dell’intensità dei gas serra del 10% entro il 2026 e del 25% entro il 2030, rispetto alle linee guida del 2019, con l’intensità misurata sulla base della “capacità per giorno”. Tali percentuali comprendono le emissioni della compagnia derivanti dalla sua flotta di navi, isole e strutture, oltre a quelle delle attività a monte legate al carburante e all’energia. L'impegno della Nowegian Cruise Line Holdings si estende all’intera impronta ecologica della compagnia, compreso il proprio vasto network di fornitori e partner.\r

\r

\"Siamo fieri di affinare e rafforzare ulteriormente la nostra strategia di azione climatica che include l’introduzione di tappe intermedie nell'ambizioso percorso volto al perseguimento delle zero emissioni entro il 2050 - spiega il nuovo presidente e ceo del gruppo, Harry Sommer -. Ogni aspetto della nostra attività, da terra a bordo, ha la propria parte di responsabilità nel progettare, realizzare e concretizzare i risultati della decarbonizzazione. Il nostro consiglio di amministrazione ha quindi pensato di rafforzarne l'impegno, stabilendo una responsabilità condivisa e legando gli incentivi dell’intero team di management a questo sforzo. Abbiamo anche recentemente annunciato la modifica di due delle nostre future navi della classe Prima, per sostenere l’utilizzo di metanolo verde in futuro”.","post_title":"Ncl annuncia nuovi obiettivi intermedi sulla strada del progetto zero emissioni entro il 2050","post_date":"2023-04-26T13:48:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1682516906000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444362","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" In occasione del ponte del 25 aprile è stato attivato al Museo A. Lia della Spezia il nuovo “Help Desk Museum”, un unico punto informativo di tutta la rete museale civica della Spezia, utile ad offrire ai cittadini e turisti pacchetti di visite guidate in italiano, inglese, spagnolo, tedesco, percorsi culturali integrati fra i musei, materiale storico-artistico dedicato all’approfondimento della storia della nostra città e dei tesori del patrimonio museale e il calendario degli eventi e delle attività di tutto il sistema museale spezzino.\r

\r

Questi i singoli musei e gli eventi espositivi in corso.\r

\r

– Museo Civico “Amedeo Lia”, via Prione 234\r

Mostra in corso: La contemporaneità del classico. Dialogo sui modelli tra Museo Lia e Wolfsoniana.\r

\r

– CAMeC Centro Arte Moderna e Contemporanea, piazza C. Battisti 1\r

Mostre in corso: Sarenco. La platea dell’Umanità (piano 1); Mare Nostrum. Le Cinque Terre e il Golfo dei Poeti nelle collezioni del CAMeC (piano 0); La stanza del colore (piano 0).\r

\r

– Museo Archeologico Castello San Giorgio, via XXVII Marzo\r

Mostra in corso: Caricature dell’epoca di Weimar di uno studente del Bauhaus – Jecheskiel David Kirszenbaum (1900-1954)\r

\r

– Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana”, via del Prione 156\r

\r

– Civico Museo del Sigillo – Palazzina delle Arti “L.R. Rosaia”, via del Prione 234\r

Mostra in corso: Agostino Fossati (1830-1904). La Spezia e il suo golfo nell’Ottocento (piano 1) e La città che cambia. La Spezia da Agostino Fossati ai nostri giorni (piano 2). Sarà aperta la nuova sala introduttiva alla collezione con l’inserimento nel percorso espositivo di pannelli didattici.","post_title":"La Spezia, al Museo Lia il nuovo Help Desk è il punto informativo per tutta la rete museale","post_date":"2023-04-26T12:29:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1682512161000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444300","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Caldana International Tours è un altro degli operatori che ha partecipato a Ci vediamo in Corsica!: il workshop voluto dalla Chambre de commerce e l’Agence du turismo dell’isola, insieme con Atout France, per arricchire la propria proposta di viaggi guidati alla scoperta dell’Île de beauté. «La Francia è una delle destinazioni più vendute della nostra programmazione - afferma Moreno Caldana, titolare del to -. Stiamo studiando nuovi itinerari in aerea francese e, in particolare in Corsica, nei periodi di media stagione, per offrire viaggi culturali guidati in autobus & traghetto».\r

\r

Caldana International Tours, sempre attento al rapporto qualità/prezzo, opera dal 2006 sul mercato con la specializzazione in itinerari in autobus di proprietà che raggiungono destinazioni italiane ed europee. Mario Bletzo, responsabile vendite e commerciale del to, ha partecipato al workshop corso per conoscere da vicino la proposta turistica dell’isola: «La casa natale di Napoleone Bonaparte e della famiglia imperiale ad Ajaccio, così come il museo Fesch con la sua collezione di dipinti italiani seconda solo al Louvre di Parigi, sono elementi di interesse per i nostri Prestigiosi Itinerari Culturali. Allo stesso modo, Bastia con il porto Vecchio e la Cittadella sono visite imperdibili da proporre ai clienti. I tour culturali & paesaggistici restano sempre un prodotto di interesse per i viaggiatori. Per questo, oltre alla meravigliosa natura dell’isola, proponiamo per esempio esperienze di scoperta di aree protette dove sono stati realizzati interventi innovativi, oppure la visita ai quartieri delle città che hanno assunto un volto nuovo».\r

\r

La programmazione estiva di Caldana International Tours ha aggiunto quest'anno le capitali scandinave alle sue classiche destinazioni raggiungibili in bus, tra cui Germania, Francia, Spagna, Ungheria, Repubblica Ceca e Austria. Sono inoltre online nuovi itinerari per Islanda, Danimarca, Norvegia, Iisole Svalbard e Lofoten. Da alcuni anni, poi, l'operatore propone tour a partenza garantita in aereo per Uzbekistan ed Armenia, nonché verso destinazioni del Medio Oriente come Giordania & Israele, Turchia, Emirati, Oman e, novità, l’Arabia Saudita. Il tutto sempre con partenze di gruppo dall’Italia.\r

\r

","post_title":"Anche in Corsica i Prestigiosi Itinerari Culturali di Caldana International Tours","post_date":"2023-04-26T10:46:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1682505997000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444312","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I colloqui sono sulla buona strada, ma la conclusione è posticipata. Al 12 maggio. Questa la nuova deadline che proroga la trattativa in esclusiva di Lufthansa con il Mef per l’ingresso nel capitale di Ita Airways. La scadenza originaria del 24 aprile non era perentoria e per ora rimangono all'ordine del giorno i dettagli sull’entità dell’investimento: attorno ai 250 milioni di euro.\r

\r

Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, i tedeschi potrebbero fare l’ingresso nel capitale di Ita sotto forma di aumento di capitale riservato, mentre la percentuale (da tempo indicata attorno al 40%) sarà svelata “solo al momento del closing, in base al valore che avrà a quel punto la compagnia”.\r

\r

Trovato l'accordo definitivo tra le due parti, il dossier dovrà passare il vaglio di Bruxelles per ottenere il via libera dell’Antitrust europeo, atteso entro l’estate. A quel punto verrà concluso l’accordo ed entreranno le risorse di Lufthansa, in aggiunta ai 250 milioni di soldi pubblici, l’ultima tranche degli 1,35 miliardi che hanno ottenuto l’approvazione della Commissione europea.","post_title":"Ita Airways: posticipato, entro il 12 maggio, l’ingresso di Lufthansa","post_date":"2023-04-26T09:46:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1682502368000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444278","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Aero 2023\" si conferma la principale fiera internazionale per l'aviazione generale e la business aviation. L'ultima edizione, che si è appena conclusa presso il centro espositivo dell'aeroporto di Friedrichshafen (Germania), ha visto oltre 670 espositori (di cui 27 italiani) provenienti da 35 Paesi, con una presenza totale di 27.200 visitatori. \r

\r

\"Quest'anno la manifestazione ha confermato il grande successo delle nostre precedenti fiere che si erano svolte prima dello stop per la pandemia – ha dichiarato il direttore del salone, Tobias Bretzel –. In quattro intense giornate, i visitatori hanno potuto ottenere una panoramica completa delle nuove proposte dell'aviazione generale. Inoltre, grazie al programma di circa 200 conferenze e workshop, hanno potuto conoscere nuovi prodotti e progetti futuri e hanno potuto anche istruirsi sulla sicurezza nell'aviazione\".\r

\r

Importante anche la presenza delle aziende italiane a \"Aero 2023\". Nel settore dei velivoli, la Blackshape ha presentato gli aerei Prime, Gabriel e BK160-TR, la ICP ha esposto gli ultraleggeri Savannah e Ventura, la Porto Aviation Group il nuovo Risen 915iS Superveloce, la Groppo Aviazione i velivoli Trail e G70 e la Promecc Aerospace le nuove versioni degli aerei Freccia e Pegaso. Per quanto riguarda l'ala rotante, la Konner Helicopters ha esposto i nuovi modelli K1-S19, K2 e anche l'anfibio K3.\r

\r

Nel settore degli autogiri, la Magni Gyro ha portato i nuovi M24 Plus, M26 e M16 Plus, mentre la Avio-Gyro ha presentato lo Sniper X. Nel settore degli idrovolanti, la Novotech ha fornito nuovi dettagli sul velivolo idro Seagull e la Scuola Italiana Volo ha illustrato le sue attività di produzione e installazione di galleggianti per velivoli anfibi, mentre l'Aviazione Marittima Italiana e il Gruppo Caroli Hotels hanno presentato i progetti europei SWAN per collegamenti turistici con idrovolanti tra Puglia, Grecia, Albania e Montenegro.\r

\r

Infine, Avioportolano ha firmato un accordo strategico con la statunitense Garmin International per fornire la cartografia aeronautica delle piste private in Italia. Altri espositori presenti sono stati Aero Club di Como, Aeroporto di Asiago, CMD, Cilaver, Contact, Flybox Avionics, FlyEurope.tv, Flymar, FP Propeller, Getecno, Gigolè, MAV, MW Fly, Nicelli e PMP.","post_title":"Grande successo per Aero 2023, la fiera della business aviation","post_date":"2023-04-24T11:37:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682336258000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444262","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_288703\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Napoli[/caption]\r

\r

Sarà pe il quasi imminente scudetto, ma si riprende a parlare di Napoli e il turismo arriva a visitare una delle grandi meraviglie d'Italia.Boom di turisti a Napoli affollata nel week end che precede il ponte del 25 aprile. Folla nelle strade della città, tra cui via Toledo, ad esempio, dove oggi è anche difficile camminare a piedi, e poi il lungomare e piazza Plebiscito.\r

\r

Si prevede un superamento delle 200 mila presenze registrate a Pasqua con un'occupazione delle camere d'albergo e dei b&b oltre l'80 per cento. Preludio ad un altro prossimo ponte, quello del Primo maggio, ma anche al week end della possibile vittoria dello scudetto da parte del Napoli. Molti turisti hanno opzionato le possibili date nelle queli la matematica dovrebbe assegnare il tricolore agli azzurri per assistere alla festa della città.\r

\r

Affollate tutte le altre località turistiche della Campania: sui social sono apparse le immagini della folla che si è riversata sull'imbarcadero per Positano, in Costiera amalfitana. Il Comune di Amalfi ha reso noto che tornano le targhe alterne sulla Statale 163 Amalfitana in coincidenza con i più noti \"ponti\" festivi (25 Aprile e 1° Maggio), secondo le previsioni contenute in un'ordinanza Anas. Il provvedimento avrà quindi valore per nove giorni: dal 24 aprile al 2 maggio.\r

\r

A Napoli, tra le nuove 'mete' turistiche i Quartieri Spagnoli ed il murale di Maradona. Dieci tutor turistici, con le pettorine e i cappellini del Comune di Napoli sono presenti in zona, meta di migliaia di visitatori. L'obiettivo dell'iniziativa - che rientra in \"Vedi Napoli e poi Torni\" e vede già impegnati i tutor al centro storico, alla Sanità, al Vomero e all'interno degli infopoint - è quello di dare informazioni ai turisti sui luoghi e i monumenti da visitare nella zona oltre al già noto murale, anche per meglio gestire i flussi di visitatori.\r

\r

\"I tutor - spiega l'assessore al turismo del comune, Teresa Armato - dovranno accogliere, consigliare e informare i turisti suggerendo nel caso di flussi massici la visita a beni culturali o artistici della zona come la chiesa di Santa Maria Ognibene o quella di Santa Maria Francesca, in modo da dare un'offerta turistica più ampia in aggiunta alla visita al murale di Maradona. Inoltre ragazzi e ragazze potranno suggerire i percorsi pedonali alternativi consigliati dal Comune in zona\"","post_title":"Napoli: record di presenze turistiche per il 25 aprile","post_date":"2023-04-24T09:44:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1682329476000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444127","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il mare, Genova e i suoi Palazzi è il filo conduttore dell'edizione primaverile dei Rolli Days, l’evento dedicato ai Palazzi Patrimonio Unesco nel quindicesimo anno di celebrazioni che dal 2009 porta decine di migliaia di persone a visitare le dimore della nobiltà genovese. L’appuntamento di primavera sarà l’occasione per una full immersion nella bellezza, tra arte, cultura e mare; quattro giorni da non perdere per concedersi un viaggio tra i palazzi cinquecenteschi, le ville e le strade monumentali che sono il cuore del sito UNESCO genovese. \r

\r

Nella cinquecentesca Strada Nuova, oggi via Garibaldi, saranno aperti per la prima volta tutti i 12 palazzi mentre in via Balbi, insieme agli altri palazzi oggi sede dell’Università di Genova, riaprirà al pubblico lo splendido Palazzo Balbi Senarega, recentemente restaurato.\r

\r

Aprirà per questa occasione, Palazzo San Giorgio, fin dal ‘400 sede della banca dei genovesi e saranno visitabili anche altre dimore straordinarie come quella di Ambrogio di Negro, nel ‘500 uno tra gli uomini più ricchi del mondo e si potrà tornare nei Palazzi di Brancaleone Grillo, di Nicolò Cattaneo della Volta, del Doge Ferretto.\r

\r

Le Ville attorno alla città antica sono un altro importante capitolo della narrazione di questi Rolli Days, che propongono un focus sulle ville lungo la costa a ponente del centro storico, tra Sampierdarena e Pegli. Tra queste Villa Rostan, raggiungibile anche via mare tramite il servizio Navebus e Villa Centurione Doria, che nasce a metà del ‘500 per volontà di Adamo Centurione, ricco commerciante, attivo investitore negli affari di Spagna nonché proprietario di Palazzo Centurione Pitto, anche questo aperto e visitabile con la sua preziosa decorazione del ‘600/’700.\r

\r

Tra gli eventi collaterali, la mostra “Il Magnifico Dono” dedicata ai Duchi di Galliera e alle loro donazioni per il porto e la città di Genova, che sarà ospitata nella Villa Duchessa di Galliera. Durante i Rolli Days, per la prima volta in assoluto, sarà aperto il budoir settecentesco privato della Duchessa con arredi e suppellettili originali. Sarà visibile anche l'area delle cucine del palazzo. \r

\r

Come sempre i grandi protagonisti dei Rolli Days saranno i divulgatori scientifici, giovani professionisti che condurranno le visite negli antichi palazzi e con le loro parole daranno vita alle architetture, ai dipinti, alle sculture e agli arazzi di quelle dimore uniche al mondo e alle storie dei loro proprietari.\r

\r

I Rolli sbarcano su Facebook e su Instagram – informazioni, storie, immagini dei Rolli sono ora disponibili anche sui canali social ufficiali del sito UNESCO Il sistema delle Strade Nuove e i Palazzi dei Rolli di Genova, all’indirizzo @rolliestradenuove_genova\r

\r

E' possibile prenotare le visite su https://www.visitgenoa.it/rollidays-online/ dove si troveranno anche tutti gli aggiornamenti, i dettagli sui siti aperti e il programma degli eventi collaterali. Sul sito www.visitgenoa.it sono anche disponibili tutte le info per un soggiorno a Genova.\r

\r

ROLLI DAYS PRIMAVERA 2023 è un evento promosso e organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con Camera di Commercio di Genova, Ministero della Cultura – Segretariato Regionale della Liguria, Associazione dei Rolli della Repubblica Genovese, Università degli studi di Genova, Arcidiocesi di Genova.","post_title":"Rolli Days, dal 28 aprile al 1° maggio a Genova un viaggio suggestivo nella Storia della Superba","post_date":"2023-04-24T09:12:04+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1682327524000]}]}}