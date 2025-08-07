Troppe anomalie, l’extralberghiero cerca di trovare una soluzione L’anomalia nella procedura di esenzione della trattenuta fiscale del 21% per gli host extralberghieri e il vuoto normativo nella gestione dell’imposta di soggiorno. Sono questi i due fronti su cui la Federazione nazionale Fare (Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera) ha deciso di intervenire. La Federazione ha segnalato ad Airbnb la necessità di implementare l’elenco delle opzioni disponibili per l’esenzione dalla trattenuta del 21% prevista dalla normativa fiscale italiana. La norma – correttamente – impone ai portali di intermediazione online di trattenere alla fonte l’imposta del 21% su tutte le locazioni turistiche non imprenditoriali, per poi versarla allo Stato. Tuttavia, nella procedura predisposta dalla piattaforma per la raccolta delle autodichiarazioni da parte dei gestori, manca il caso più diffuso: quello degli operatori extralberghieri non imprenditoriali, che dunque rientrano tra i soggetti esenti da trattenuta, ma non trovano alcuna voce corrispondente tra le opzioni selezionabili. La conseguenza? “Molti host – segnala la Federazione – si sono visti costretti a spuntare una voce a caso, pur di non subire una trattenuta non dovuta. È una forzatura che va risolta subito, e lo abbiamo fatto presente ad Airbnb, invitandoli ad aggiornare il modulo con una voce coerente alla normativa e alla realtà del settore”. Condividi

\r

Grazie a questi accordi, KLM sarà in grado di coprire in modo efficiente le posizioni di pilota , aumentare il numero di voli e quindi rafforzare la propria posizione economica. Si stima che questo accordo consentirà l'operatività di oltre 10.000 voli aggiuntivi , offrendo a milioni di passeggeri l'opportunità di raggiungere le loro destinazioni.\r

\r

Nello specifico, i piloti si impegnano a lavorare un giorno in più al mese durante la stagione estiva 2026 , nonché un giorno in più a trimestre nei fine settimana. Questa maggiore flessibilità è pensata per rispondere rapidamente alle opportunità di mercato e supportare il programma \"Back-on-Track\", che mira a ripristinare la salute finanziaria di KLM .\r

\r

\"Questo accordo rappresenta un passo importante per KLM. Queste misure ci consentono di aumentare la nostra capacità di volo, il che è essenziale per il ritorno a una situazione finanziaria sana. È un vantaggio per tutti i dipendenti e dimostra che, al tavolo delle trattative, stiamo raggiungendo insieme soluzioni vantaggiose sia per i piloti che per l'azienda. Puntiamo a estendere questi progressi a tutti i dipendenti il prima possibile\", sottolinea Miriam Kartman, direttore delle risorse mmane di KLM.","post_title":"KLM accordo trovato con i sindacati, via ad una migliore gestione","post_date":"2025-08-07T13:43:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754574219000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495755","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_495756\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Francesco Cupparo[/caption]\r

\r

La Giunta regionale della Basilicata, su proposta dell'assessore allo sviluppo economico, Francesco Cupparo, ha approvato un Avviso pubblico con la dotazione finanziaria di 15 milioni di euro.\r

\r

Attraverso l'ufficio stampa della giunta lucana, l'assessore ha precisato che \"dieci milioni sono riservati al potenziamento e alla qualificazione della ricettività alberghiera e/o extralberghiera e cinque milioni a rafforzamento e qualificazione delle strutture della ristorazione\".\r

\r

\"In piena stagione turistica l'Avviso pubblico - h sottolineato Cupparo - ha l'effetto di incoraggiare i nostri operatori a tenere sempre alta la qualità dell'ospitalità che è una caratteristica della nostra offerta turistica apprezzata da quanti - italiani e stranieri - decidono di soggiornare in Basilicata, mentre gli effetti si potranno verificare a conclusione dei progetti che saranno finanziati\".\r

\r

Secondo l'assessore, \"i dati diffusi proprio ieri dall'Apt sul primo semestre del 2025 con il più 7% di arrivi e più 6,3% di presenze rispetto allo stesso periodo del 2024 sono incoraggianti.\r

","post_title":"Basilicata, 15 milioni di euro per rafforzare il turismo","post_date":"2025-08-07T12:49:48+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1754570988000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495739","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’anomalia nella procedura di esenzione della trattenuta fiscale del 21% per gli host extralberghieri e il vuoto normativo nella gestione dell’imposta di soggiorno. Sono questi i due fronti su cui la Federazione nazionale Fare (Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera) ha deciso di intervenire.\r

\r

La Federazione ha segnalato ad Airbnb la necessità di implementare l’elenco delle opzioni disponibili per l’esenzione dalla trattenuta del 21% prevista dalla normativa fiscale italiana. La norma – correttamente – impone ai portali di intermediazione online di trattenere alla fonte l’imposta del 21% su tutte le locazioni turistiche non imprenditoriali, per poi versarla allo Stato.\r

\r

Tuttavia, nella procedura predisposta dalla piattaforma per la raccolta delle autodichiarazioni da parte dei gestori, manca il caso più diffuso: quello degli operatori extralberghieri non imprenditoriali, che dunque rientrano tra i soggetti esenti da trattenuta, ma non trovano alcuna voce corrispondente tra le opzioni selezionabili.\r

\r

La conseguenza? “Molti host – segnala la Federazione – si sono visti costretti a spuntare una voce a caso, pur di non subire una trattenuta non dovuta. È una forzatura che va risolta subito, e lo abbiamo fatto presente ad Airbnb, invitandoli ad aggiornare il modulo con una voce coerente alla normativa e alla realtà del settore”.","post_title":"Troppe anomalie, l'extralberghiero cerca di trovare una soluzione","post_date":"2025-08-07T11:14:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1754565285000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495722","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_495723\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Msc Euribia[/caption]\r

\r

Con oltre 4,6 milioni di passeggeri trasportati nel 2024, la divisione crociere del gruppo Msc pubblica il suo sesto Rapporto di sostenibilità, tracciando un bilancio dei progressi compiuti in materia ambientale, sociale ed economica.\r

\r

Tra i dati più rilevanti emerge il risparmio di circa 50.000 tonnellate di CO₂, ottenuto grazie all’uso di sistemi digitali per l’ottimizzazione dei consumi. Aumentano anche le connessioni elettriche da terra durante la sosta nei porti, passate da 44 a 142 in un anno.\r

\r

Il documento include il Piano di transizione energetica della compagnia, validato da enti terzi, che definisce gli obiettivi intermedi verso l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2050. Il piano comprende interventi sulle navi già operative (retrofit), investimenti su tecnologie emergenti e un maggiore ricorso all’elettrificazione durante le soste.\r

Turismo e ambiente\r

Nel 2024 sono state proposte 4.500 escursioni a terra, di cui 284 classificate come “Protectours”: attività a basso impatto ambientale, sviluppate in collaborazione con le comunità locali.\r

\r

Per quanto riguarda la protezione della biodiversità marina, MSC ha avviato un programma di formazione – in partnership con l’organizzazione ORCA – rivolto a 469 membri dell’equipaggio, per la prevenzione delle collisioni con le balene.\r

\r

L’azienda ha inoltre istituito un Comitato per la Diversità e l’Inclusione, mentre il tasso di fidelizzazione del personale di bordo è salito all’89%, a fronte dell’83% registrato nel 2023.\r

Decarbonizzazione\r

«Non esiste una singola soluzione tecnologica per abbattere le emissioni – ha dichiarato Pierfrancesco Vago, executive chairman della divisione crociere del gruppo Msc –. La transizione energetica si costruisce con un insieme di strumenti: innovazione, collaborazione con il settore, e investimenti continui.»\r

\r

Attualmente tutte le nuove navi costruite dal 2017 sono predisposte per il cold ironing (alimentazione elettrica da terra), e la compagnia prevede di utilizzare questa tecnologia ovunque sia disponibile.\r

\r

Il Rapporto conferma una strategia di sostenibilità integrata nelle attività operative, ma anche la distanza ancora da colmare per centrare l’obiettivo di zero emissioni nette in un settore ad alta intensità energetica come quello crocieristico.","post_title":"Msc pubblica il rapporto di sostenibilità. Risparmiati 50 mila tonnellate di CO₂","post_date":"2025-08-07T09:39:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1754559598000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495704","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Blink è la nuova piattaforma digitale, ideata e lanciata da Autolinee Toscane, per risponde a un’esigenza concreta: acquistare biglietti per piccoli gruppi e famiglie numerose, senza registrazione, in modo immediato e da ovunque ci si trovi.\r

\r

In questa stagione estiva sono attesi oltre 5,8 milioni di turisti che avranno bisogno di spostarsi agevolmente e senza interruzioni in tutta la Regione. La Toscana infatti è oggi leader nel panorama turistico nazionale. Nel 2023 è stata tra le prime tre regioni in Italia per numero di presenze, con Veneto e Trentino-Alto Adige/Sudtirol. E per l'estate 2025 ci si attende un incremento dei flussi del +0,3%, con oltre 5,8 milioni di arrivi e circa 22,1 milioni di pernottamenti. \r

\r

Uno scenario dinamico dove il viaggio intermodale, con arrivi in regione che possono avvenire via treno, aereo o auto, affiancato da spostamenti sul territorio tramite servizio pubblico su gomma, rappresenta una soluzione fondamentale per le esigenze dei viaggiatori. \r

\r

“Oggi, il panorama turistico toscano è profondamente digitalizzato: oltre l'86% degli operatori gestisce quotidianamente le prenotazioni online, da cui proviene oltre il 60% delle prenotazioni per la stagione estiva 2025. In questo scenario, Blink emerge come la soluzione ideale per facilitare l'esperienza di viaggio di chi si vuole muovere in autobus nelle città Toscane. Un sistema comodo, rapido, intuitivo e perfettamente in linea con le abitudini digitali di chi oggi usufruisce del servizio pubblico”, spiega Caterina Piccardi, customer sales manager di at - autolinee toscane.\r

Come funziona la piattaforma Blink\r

La piattaforma consente di acquistare fino a 10 biglietti in un’unica sessione, con possibilità di pagamento con carte di debito, credito e prepagate dei principali circuiti, inoltro via e-mail a terzi e attivazione tramite link. Nessuna registrazione, massima accessibilità e utilizzo immediato. Una volta ricevuta la mail con il titolo acquistato, sarà sufficiente cliccare sul link per attivarlo e visualizzare il biglietto con QR code che servirà anche in caso di controllo a bordo. \r

\r

In questo scenario l’accessibilità e la semplicità d’uso dei servizi digitali rappresentano ormai un elemento determinante per chi ha bisogno di spostarsi – sia per piacere che per lavoro. \r

Blink, la nuova piattaforma ideata e lanciata da Autolinee Toscane, si propone dunque come un’opzione di acquisto utile anche e soprattutto per la Generazione Z che sta diventando sempre più protagonista nella mobilità alternativa e fa degli spostamenti sostenibili una scelta consapevole. \r

\r

“Spostarsi in autobus è una scelta sostenibile e incredibilmente pratica: non solo si contribuisce a ridurre l'impatto ambientale, ma si evitano anche le principali seccature del viaggio, come la ricerca di parcheggio nelle zone turistiche, il rischio di multe e lo stress di guidare su strade sconosciute. Ed è proprio per rispondere a queste esigenze, e per facilitare chi desidera vivere la Toscana in piena libertà, che Blink si rivela la soluzione ideale per piccoli gruppi di amici o famiglie numerose. Il nostro obiettivo è rendere l'accesso al trasporto pubblico quanto più immediato possibile, valorizzando al tempo stesso la capillarità della nostra rete. Vogliamo che prendere un autobus, dalla costa all'entroterra, sia facile quanto prenotare un hotel o acquistare un biglietto per un museo” – aggiunge Arzachena Leporatti, Brand Manager di at - autolinee toscane.\r

La campagna di comunicazione\r

[caption id=\"attachment_495705\" align=\"alignleft\" width=\"240\"] la campagna di comunicazione di Blink[/caption]\r

\r

Nata a luglio 2025, Blink è stata lanciata a supporto della stagione estiva proprio per agevolare le persone nella gestione dei propri viaggi e nell’organizzazione dei vari itinerari. Per dare massima visibilità a questo servizio, at – autolinee toscane ha dato vita a una campagna di comunicazione capillare e multicanale su tutto il territorio regionale.\r

\r

La campagna, pensata come una chat whatsapp, è stata posizionata in formato billboard all’interno dei principali punti strategici del turismo intermodale, tra cui pensiline degli autobus, stazioni, in prossimità delle biglietterie, ma anche nelle autostazioni. In aggiunta all’OOO, la campagna è on air anche in versione digitale su sito, app, social, landing page, app di viaggio terze, etc.","post_title":"Autolinee Toscane lancia Blink, la nuova piattaforma digitale per l'acquisto dei biglietti di viaggio","post_date":"2025-08-06T13:19:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["autolinee-toscane","trasporti-2"],"post_tag_name":["autolinee toscane","trasporti"]},"sort":[1754486388000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495678","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Visto il caldo di queste settimane Legoland Water Park Gardaland si conferma una soluzione giusta per affrontare anche le giornate più torride: il primo parco acquatico tematizzato Lego in Europa è ora ufficialmente aperto a tutti, senza limiti di età. \r

Una novità importante, attesissima da famiglie, adulti, gruppi di amici e fan del mattoncino Lego, che ora possono tuffarsi – letteralmente – in 15.000 mq di freschezza, scivoli, piscine, aree relax e giochi acquatici.\r

\"La decisione nasce dall’ascolto diretto del nostro pubblico – spiega Alessandra Zanoni, direttore operativo Gardaland Resort – e il gradimento dimostra quanto fosse attesa. Il Water Park è oggi la scelta ideale per vivere momenti spensierati e refrigeranti nelle ore più calde della giornata\".\r

Non tutti lo sanno, ma all’interno del Parco ci sono numerose esperienze indoor, aree climatizzate, zone verdi ombreggiate e fontanelle gratuite — perfette per ricaricarsi tra un’attrazione e l’altra.\r

","post_title":"Gardaland apre Legoland Water Park a tutti senza più limiti di età","post_date":"2025-08-06T10:25:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1754475948000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495639","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Accogliamo con favore l’introduzione dell’Elenco nazionale delle guide temporanee ma chiediamo che venga accompagnato da controlli rigorosi e sistematici. Troppo spesso, la modalità ‘temporanea e occasionale’ è stata utilizzata come copertura per forme di esercizio abusivo della professione di guida turistica e di evasione fiscale, con danni ingenti per l’erario e per le guide regolarmente abilitate”.\r

È quanto afferma in una nota Micol Caramello, presidente Federagit Confesercenti.\r

\r

“Federagit - prosegue Caramello - è pronta a collaborare con le istituzioni per garantire che il nuovo sistema non diventi una scorciatoia per chi opera al di fuori delle regole, ma uno strumento di trasparenza e legalità a tutela del turismo di qualità.”\r

Con l’attivazione a partire dall’8 agosto del nuovo Elenco nazionale delle guide temporanee, previsto dalla legge 13 dicembre 2023, n. 190, diventa operativo uno strumento decisivo nell’esercizio e nella tutela della professione di guida turistica, introducendo criteri chiari per l’esercizio temporaneo e occasionale da parte di professionisti abilitati in altri Paesi dell’Ue, dello spazio economico europeo e della Svizzera, che potranno operare in Italia per un massimo di 60 giorni all’anno, di cui non più di 20 consecutivi, previo invio della comunicazione con i periodi di lavoro temporaneo in Italia e del possesso dei requisiti al ministero del turismo il quale, dopo le verifiche della documentazione, rilascerà tesserino identificativo con QR Code per agevolare i controlli sul territorio e nei luoghi della cultura.\r

\r

Federagit Confesercenti rinnova l’appello al Ministero del Turismo affinché vengano attivati meccanismi di verifica incrociata, anche in collaborazione con le autorità locali e le forze dell’ordine, per contrastare ogni forma di esercizio abusivo della professione.","post_title":"Federagit: bene l'elenco delle guide temporanee ma servono più controlli","post_date":"2025-08-05T11:55:51+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1754394951000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495630","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Caribe Bay è il parco a tema acquatico più premiato d’Italia. Situato a Jesolo, a pochi chilometri da Venezia, Caribe Bay accoglie ogni anno migliaia di famiglie da tutta Europa, offrendo un’esperienza unica che combina divertimento, relax e un pizzico di adrenalina. Cuore pulsante di questo universo pensato per i più piccoli è Pirates’ Bay, una baia scenografica e sicura, dove palme, sabbia bianca e acqua bassa a 28 gradi ricreano un autentico angolo di Caraibi: il luogo ideale per giocare con paletta e secchiello! \r

\r

Non sorprende che proprio le famiglie rappresentino oggi la principale fascia di pubblico del Parco: costituiscono infatti il 60% dei clienti italiani e l’86% di quelli internazionali. Un dato che conferma la capacità di Caribe Bay di rispondere alle esigenze dei bambini e dei loro accompagnatori, con spazi tematici immersivi e attrazioni su misura.\r

\r

Per i più piccoli, fino a 140 cm di altezza, ci sono mini-scivoli e giochi dedicati, come le movimentate discese di Boopi River o le sfide di velocità di Capitan Cordero mentre i più grandicelli possono divertirsi su attrazioni pensate per essere condivise con gli amici o con i genitori, tra cui le imperdibili e scenografiche rapide di Silver Waterfalls e il percorso sul fiume lento di Roatan. Completano l’offerta alcune attività all’asciutto, ideate per stimolare la curiosità e lo spirito di esplorazione anche dei piccolissimi, come le macchinine di Mexico Discovery e la navigazione tra i tentacoli di Octopus. \r

\r

Per i genitori, il relax è sempre a portata di mano. Oltre agli ombrelloni, attrezzati con doppio lettino king-size, a Pirates’ Bay è possibile prenotare le casette-gazebo tematizzate, ideali per i gruppi più numerosi, per chi cerca maggiore privacy e per chi visita il Parco con bambini molto piccoli, che necessitano di spazi al coperto. 3 in tutto, sono dotate di uno spazio esterno con lettini e ombrellone e di una zona lounge interna, allestita con divanetti e frigobar.\r

\r

Tanti anche i servizi pensati proprio per le esigenze delle famiglie, come la nursery attrezzata, dotata di microonde, scalda biberon, fasciatoi, servizi igienici baby-size e zona allattamento. Anche la pausa pranzo è un momento da godere con calma: all’interno del parco, diversi chiringuitos ombreggiati e attrezzati offrono menù dedicati ai più piccoli, spazi comodi per sedersi in famiglia e ambientazioni tropicali dove l’attesa si trasforma in un momento di gioco.\r

\r

","post_title":"Caribe Bay, non solo per i piccoli con Pirates' Bay, anche per i genitori","post_date":"2025-08-05T11:33:40+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1754393620000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495628","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Revo Insurance rafforza la propria presenza nel settore travel con una nuova copertura che tutela i viaggiatori in caso di ritardo o cancellazione del volo.\r

\r

La polizza, già disponibile, è frutto della collaborazione con gruppo Today ed è rivolta ai clienti dei parcheggi easy Parking, gestiti da Adr Mobility, che acquistano online una sosta presso gli scali di Fiumicino o Ciampino. In caso di disservizio, l’indennizzo viene erogato automaticamente, senza bisogno di aprire un sinistro o presentare una richiesta.\r

\r

Un risarcimento che si aggiunge a quanto eventualmente riconosciuto dai vettori aerei, garantendo al viaggiatore una forma di tutela semplice, automatica e priva degli oneri tipici delle richieste di risarcimento tradizionali.\r

\r

La garanzia Revo Volo Protetto si attiva in automatico non appena i dati rilevati da FlightAware – società specializzata nel monitoraggio dei voli – certificano il verificarsi dell’evento assicurato. In particolare, l’indennizzo scatta in caso di ritardo superiore alle tre ore, sia per la destinazione finale, sia nel caso di scalo, o di cancellazione del volo nelle 24 ore precedenti la partenza prevista. Grazie al meccanismo tipico delle polizze parametriche, il bonifico viene disposto immediatamente, senza necessità di aprire un sinistro o presentare alcuna richiesta.\r

\r

Tutto il processo è gestito tramite tecnologia blockchain, che garantisce trasparenza, sicurezza e rapidità. All’utente non è richiesto alcun intervento, se non indicare le coordinate bancarie per ottenere il rimborso.\r

\r

“Abbiamo intercettato, insieme al gruppo Today, un’esigenza concreta di chi viaggia: essere tutelato in modo semplice e immediato anche in caso di imprevisti. Da qui nasce l’accordo con Adr Mobility, che rafforza la nostra presenza nel mercato del travel, ambito strategico per lo sviluppo del business parametrico. Grazie a questa collaborazione, i clienti mentre prenotano il parcheggio, possono attivare in automatico una copertura che li protegge in caso di ritardo o cancellazione del volo, senza dover fare nulla. Puntiamo a rendere sempre più accessibili e semplici le nostre soluzioni, per rispondere alle esigenze di un’utenza digitale, attenta e abituata a servizi immediati e trasparenti.” – commenta Roberta Spadoni, head of parametric insurance solutions di Revo Insurance.\r

\r

","post_title":"Revo Insurance aumenta la presenza nel travel con la copertura parametrica per chi vola da Roma","post_date":"2025-08-05T11:28:37+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1754393317000]}]}}