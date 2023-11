Trademark: il 2023 anno della definitiva ripartenza per l’hotellerie italiana Per l’industria turistica italiana il 2023 è l’anno della definitiva ripartenza. Il ritorno in massa dei turisti internazionali e il recupero del business travel stanno delineando una performance che entro la fine dell’anno dovrebbe portare al pieno recupero dei flussi pre-pandemia. Soprattutto in quelle destinazioni dove più elevata è la quota del movimento turistico internazionale: oltre ai nordamericani, il 2023 sta infatti registrando il ritorno dei viaggiatori sudamericani e di quelli asiatici. Secondo gli indicatori dell’Italian Hotel Monitor, elaborato da Trademark Italia, ai primi due positivi trimestri dell’anno ha fatto in particolare seguito un terzo trimestre 2023 che va in archivio con un risultato in crescita rispetto al 2022 per l’industria alberghiera italiana, sia in termini di occupazione camere (+2,7 punti percentuali), sia di prezzo medio camera (+10,4%). Si tratta di dati che, rispetto ai valori medi rilevati da Ihm nei primi sei mesi, si contraggono in virtù di una frenata del movimento turistico nazionale nei mesi più importanti dell’estate (luglio e agosto), cui ha fatto comunque seguito una decisa ripresa a settembre. Si conferma d’altra parte la tendenza positiva del movimento turistico business e ancor più di quello leisure internazionale che, stando alle prime indicazioni del mese di ottobre, continua ad affollare le principali città d’arte e d’affari italiane. La buona performance del terzo trimestre 2023 consente di superare i numeri pre-Covid del 2019 anche in termini di occupazione camere per il periodo (+2,3 punti), mentre il prezzo medio camera, che era già da tempo oltre i livelli pre-pandemici, a causa anche della crescita dell’inflazione, ora si attesta al +10,4% rispetto al 2022 e al +27,7% rispetto al 2019. I dati confermano un buon andamento in tutte le tipologie ricettive, con il settore luxury (5 stelle) in crescita rispetto al 2022 per adr (+11%) e tassi di occupazione (+0,7 punti), il settore upscale (4 stelle) che cresce per adr (+8,4%) e toc (+3 punti) e il settore midscale (3 stelle) in crescita di +2,7 punti del toc e +11% di prezzo medio camera. Analizzando l’andamento dei toc su scala nazionale, emerge che tutte le 39 città monitorate superano la simbolica quota (in termini gestionali) del 60%, con 29 location al di sopra del 70% di occupazione camere e cinque di queste attestate addirittura oltre l’80%: Rimini (89%), Como (84,6%), Pescara (81,7%), Roma (81,5%) e Pesaro (80,6%). Seguono Napoli con il 79,8%, San Marino con il 79,4%, Firenze con il 78%, Genova (76,7%), Cagliari (76,2%), Milano (76,1%) e Verona (76%). Al vertice della top 10 in termini di prezzo medio di vendita si conferma Venezia, con un adr 245,89 euro (+15% rispetto al 2022), davanti a Firenze (194,64 euro, +12,8%), Milano (188,76 euro, +9,7%), Roma (166,62 euro, +9,5%), Como (150,67 euro, +12,5%), Genova (117,03 euro, +8%), Napoli (116,26 euro, +9,8%), Bologna (109,98 euro, +7,1%), Palermo (107,98 euro, +12,7%), Bari (105,60 euro, +12,5%) e Bergamo (100,35 euro, +6,9%). Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455603 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Abbiamo incontrato al Wtm di Londra Andrea Cocco, capo gabinetto dell’assessorato al turismo, artigianato e commercio della Sardegna. Gli abbiamo chiesto come è andato il 2023. «L’andamento della stagione 2023 è stato estremamente soddisfacente. I numeri degli arrivi in Sardegna sono superiori ai dati pre pandemia quindi a quelli del 20219. Per la prima volta assistiamo ad una crescita di arrivi turistici in periodi di non altissima stagione. In maniera singolare vi è stata una leggerissima flessione nel mese di agosto che noi valutiamo come segnale positivo. Infatti ad agosto la Sardegna non può accogliere un numero di turisti maggiore di quelli che storicamente arrivano nella nostra isola, perché è una terra che ha tanto da offrire anche negli altri mesi, in primavera autunno e inverno. «Quest’anno, per esempio, abbiamo assistito ad una meravigliosa stagione di ottobre con un allungamento dell’estate. Quindi per coloro che amano il mare anche i mesi di aprile maggio e ottobre sono mesi perfetti per una vacanza. Prospettive Quali sono le prospettive per il 2024 e quali eventi prevedete? «Nel 2024 continueremo con la promozione di tutti quegli eventi identitari che si disseminano lungo i 24 mila chilometri quadrati e i 377 comuni della nostra isola. Eventi enogastronomici, di natura religiosa, insomma percorsi unici per conoscere una Sardegna autentica da vivere non solo in alta stagione. Questi eventi consentono una conoscenza più approfondita della regione». Infine una domanda sull’overtourism. «Per quanto riguarda l’overtourism, la Sardegna ha scelto da tempo di rivolgersi ad un turista attento di alto profilo e esigente. Esiste un’offerta sterminata e unica a disposizione di tutti. Noi siamo una terra ospitale ma ci aspettiamo che il turista rispetti la natura della nostra Isola. Infine i trasporti: se riusciremo a risolvere pienamente il problema del trasporto aereo e dei collegamenti, la Sardegna potrà essere una meta di vacanza dal primo gennaio al 31 dicembre». [post_title] => Cocco (Sardegna): «Superati i dati pre pandemici. 2024 pieno di eventi» [post_date] => 2023-11-07T14:48:42+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699368522000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455598 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per l’industria turistica italiana il 2023 è l’anno della definitiva ripartenza. Il ritorno in massa dei turisti internazionali e il recupero del business travel stanno delineando una performance che entro la fine dell’anno dovrebbe portare al pieno recupero dei flussi pre-pandemia. Soprattutto in quelle destinazioni dove più elevata è la quota del movimento turistico internazionale: oltre ai nordamericani, il 2023 sta infatti registrando il ritorno dei viaggiatori sudamericani e di quelli asiatici. Secondo gli indicatori dell'Italian Hotel Monitor, elaborato da Trademark Italia, ai primi due positivi trimestri dell’anno ha fatto in particolare seguito un terzo trimestre 2023 che va in archivio con un risultato in crescita rispetto al 2022 per l’industria alberghiera italiana, sia in termini di occupazione camere (+2,7 punti percentuali), sia di prezzo medio camera (+10,4%). Si tratta di dati che, rispetto ai valori medi rilevati da Ihm nei primi sei mesi, si contraggono in virtù di una frenata del movimento turistico nazionale nei mesi più importanti dell’estate (luglio e agosto), cui ha fatto comunque seguito una decisa ripresa a settembre. Si conferma d’altra parte la tendenza positiva del movimento turistico business e ancor più di quello leisure internazionale che, stando alle prime indicazioni del mese di ottobre, continua ad affollare le principali città d’arte e d’affari italiane. La buona performance del terzo trimestre 2023 consente di superare i numeri pre-Covid del 2019 anche in termini di occupazione camere per il periodo (+2,3 punti), mentre il prezzo medio camera, che era già da tempo oltre i livelli pre-pandemici, a causa anche della crescita dell’inflazione, ora si attesta al +10,4% rispetto al 2022 e al +27,7% rispetto al 2019. I dati confermano un buon andamento in tutte le tipologie ricettive, con il settore luxury (5 stelle) in crescita rispetto al 2022 per adr (+11%) e tassi di occupazione (+0,7 punti), il settore upscale (4 stelle) che cresce per adr (+8,4%) e toc (+3 punti) e il settore midscale (3 stelle) in crescita di +2,7 punti del toc e +11% di prezzo medio camera. Analizzando l’andamento dei toc su scala nazionale, emerge che tutte le 39 città monitorate superano la simbolica quota (in termini gestionali) del 60%, con 29 location al di sopra del 70% di occupazione camere e cinque di queste attestate addirittura oltre l’80%: Rimini (89%), Como (84,6%), Pescara (81,7%), Roma (81,5%) e Pesaro (80,6%). Seguono Napoli con il 79,8%, San Marino con il 79,4%, Firenze con il 78%, Genova (76,7%), Cagliari (76,2%), Milano (76,1%) e Verona (76%). Al vertice della top 10 in termini di prezzo medio di vendita si conferma Venezia, con un adr 245,89 euro (+15% rispetto al 2022), davanti a Firenze (194,64 euro, +12,8%), Milano (188,76 euro, +9,7%), Roma (166,62 euro, +9,5%), Como (150,67 euro, +12,5%), Genova (117,03 euro, +8%), Napoli (116,26 euro, +9,8%), Bologna (109,98 euro, +7,1%), Palermo (107,98 euro, +12,7%), Bari (105,60 euro, +12,5%) e Bergamo (100,35 euro, +6,9%). [post_title] => Trademark: il 2023 anno della definitiva ripartenza per l'hotellerie italiana [post_date] => 2023-11-07T14:42:04+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699368124000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455584 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Incentivare i turisti a scegliere soggiorni più lunghi e, di conseguenza, ad aumentare la spesa media degli stessi: questo in estrema sintesi l'obiettivo principe della nuova strategia turistica dell'Irlanda del Nord, che mira ad accrescere il valore dell'industria turistica fino al 75% nell'arco dei prossimi dieci anni. Il Dipartimento per l'Economia, che ha redatto la bozza della strategia, evidenzia che quest'anno il numero di visitatori raggiungerà il 90% dei livelli del 2019. Sempre nel 2019, la spesa turistica annuale in Irlanda del Nord ha raggiunto per la prima volta il miliardo di sterline. Il settore ha poi subito una forte contrazione a causa della pandemia, prima di centrare una parziale ripresa. «La nostra attenzione non si concentrerà sull'aumentare il numero dei visitatori, quanto più sull'incentivare i turisti a trattenersi più a lungo nel Paese, a fruire di più prodotti turistici e quindi a spendere di più». Il piano propone di concentrare le risorse su quattro mercati chiave: il mercato interno dell'Irlanda del Nord, la Gran Bretagna, la Repubblica d'Irlanda e il Nord America. Il dipartimento ha dichiarato che questi mercati sono stati scelti per la loro "portata, il valore, il potenziale di crescita e la probabile propensione a considerare l'Irlanda del Nord come meta di vacanza". La strategia mira anche a fare dell'Irlanda del Nord una destinazione da vivere lungo tutto l'anno e a diffondere la spesa turistica al di fuori dei tradizionali punti di interesse turistico. [post_title] => Irlanda del Nord: nuova strategia per rilanciare l'industria turistica [post_date] => 2023-11-07T14:16:23+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699366583000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455592 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_455595" align="alignleft" width="300"] Un momento della Maiden Call[/caption] Cerimonia della Maiden Call per la World Europa a Palermo. Con il debutto dell'ammiraglia della flotta nello scalo del capoluogo siciliano Msc celebra il raddoppio dei passeggeri movimentati in città. Grazie al posizionamento di ben tre navi, a fine 2023 saranno infatti ben 468 mila gli ospiti trasportati a Palermo dalla compagnia crocieristica, più del doppio rispetto ai 207 mila del 2022. E nel 2024 le previsioni sono per un ulteriore, seppur piccolo, incremento per un totale di 475 mila passeggeri movimentati. Cifre che fanno di Msc il gruppo leader nello scalo palermitano, con oltre il 50% di quota di mercato, rispetto al 38% dell'anno scorso. "Il porto di Palermo e l’intera Sicilia sono sempre più al centro della nostra strategia - spiega il responsabile commerciale Msc per Sicilia e Puglia, Beppe Lupelli -. Il capoluogo e i suoi dintorni sono infatti tra le mete preferite dei nostri passeggeri nel mar Mediterraneo, potendo contare su una grandissima e ineguagliabile varietà di bellezze artistiche e naturali. Per questo nel 2023 e nel 2024 abbiamo deciso di rafforzare ulteriormente la nostra presenza in Sicilia". [post_title] => Msc celebra il raddoppio dei passeggeri a Palermo con la Maiden Call della World Europa [post_date] => 2023-11-07T14:11:19+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699366279000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455591 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_455593" align="alignleft" width="300"] Da sinistra Paolo Papale. direttore affari societari, legale Sagat, Beppe Carlevaris presidente del cda di Visit Piemonte, Karin Butot ceo di The Airport Agency e Anna Milanese direttrice generale aeroporto di Cuneo[/caption] Al Wtm di Londra si è parlato anche di Piemonte e dello sviluppo dell’aeroporto di Cuneo. A questo proposito l’ingresso della winter porta a Cuneo un’attesa novità: la ripresa della tratta per Roma Fiumicino, che la precedente compagnia aveva interrotto in modo unilaterale, lasciando Levaldigi «orfano» di una delle destinazioni più gettonate. Anche come «hub» verso altre parti del mondo. Da lunedì dallo scalo cuneese si potrà raggiungere la capitale volando con Sky Alps, campagnia altoatesina che inaugura così la collaborazione con Geac, la società di gestione cuneese come ha riferito Anna Milanese, direttore aeroporto di Cuneo. Naturalmente Beppe Carlevaris, presidente del cda di Visit Piemonte ha parlato anche di nuove strategie per il turismo in Piemonte illustrando eventi, iniziative, tutto naturalmente nell’ottica di uno sviluppo sempre più forte del Piemonte. [post_title] => Il Piemonte si presenta al Wtm con la forza del suo sviluppo [post_date] => 2023-11-07T14:03:06+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699365786000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455573 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 5 mila visitatori alla Spezia in meno di cinque mesi per la mostra Pieter Brueghel il Giovane. La Crocifissione di Castelnuovo Magra. Restauro e confronti al museo civico Amedeo Lia a cura di Valentina Tonini, della Soprintendenza Abap Genova e La Spezia, e Martina Avogrado Soprintendenza Abap di Savona e Imperia. «Una mostra apprezzata e gradita da moltissimi visitatori – dichiara il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini – che ha ottenuto un grande successo. Siamo molto soddisfatti che il museo civico Amedeo Lia, oltre alla ricca e pregiata collezione permanente, ospiti esposizioni temporanee capaci di riscuotere un così vasto interesse di pubblico proveniente da tutto il mondo e offra iniziative correlate che la approfondiscano sotto molteplici aspetti. Di grande rilievo e prestigio sono stati anche gli studi eseguiti sui dipinti di Pieter Brueghel il Giovane che testimoniano ulteriormente l’ampia valenza culturale del nostro museo. Il rinnovato accordo con la famiglia Lia di comodato d’uso gratuito delle opere presenti, di fatto, ha dato il via a un nuovo corso per il museo Lia in un’ottica di valorizzazione a livello nazionale e internazionale e questa mostra, a cui ne succederanno molte altre, è stata la prima che si inserisce in questo nuovo percorso». La mostra, con prestiti importanti ed esteri, è stata accompagnata da un ricco calendario di eventi, visite guidate di storia dell’arte fiamminga, visite interdisciplinari fra la storia e la filosofia del Seicento, rimandi alla collezione civica del Lia, aperitivi in lingua inglese, laboratori per bambini e incontri specifici sulla storia del dipinto proveniente da Castelnuovo Magra, della sua travagliata storia e del suo restauro. Pieter Brueghel il Giovane. La Crocifissione di Castelnuovo Magra. Restauro e confronti è a cura di Rossana Vitiello, con la collaborazione di Andrea Marmori, Valentina Tonini e Martina Avogadro. L'allestimento è a cura di Emanuele Martera. [post_title] => La Spezia: grande successo per la mostra di Pieter Brueghel al museo Lia [post_date] => 2023-11-07T13:15:11+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699362911000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455579 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Evolution Travel lancia una serie di proposte per visitare Miami. La “Magic City” della Florida che comprende tante Miami poco conosciute che vale la pena esplorare per immergersi nell’anima più autentica di questa realtà multiculturale, dove poter vivere viaggi indimenticabili. È questo l’obiettivo dei consulenti di viaggio online Sonia Russo e Mario Lipari, che hanno rivoluzionato il portale web dedicato all’eclettica città costiera, per farne la destinazione perfetta per ogni tipo di viaggiatore. Dopo aver scoperto Miami durante una vacanza nel 2011, Sonia e Mario hanno «percepito un’attrazione particolare per questa città e un grande potenziale in termini di viaggi», raccontano. «Di solito, i turisti si fermano pochi giorni a Miami Beach e poi ripartono per andare in altre località della Florida e degli Stati Uniti. In realtà c’è tanto di più a Miami. Ed è questo che i potenziali viaggiatori e tour operator ora trovano sul portale dedicato di Evolution Travel: proposte di viaggio e consigli personalizzati per conoscere una Miami che è cresciuta economicamente, ma anche a livello artistico e culturale. Una città per fare tante esperienze diverse». Non c’è dunque solo Ocean Drive, la zona più iconica con le spiagge di South Beach, il distretto dell’Art Decò e la vibrante vita notturna; ma anche il quartiere di Wynwood Walls: una galleria a cielo aperto con murales e graffiti, da visitare, volendo, con guida. E poi il parco nazionale delle Everglades, da esplorare con un’escursione in barca o in canoa, tra alligatori, uccelli esotici e natura selvaggia; e il Biscayne National Park, dove l’oceano incontra la terra e le immersioni subacquee fra barriere coralline e relitti di nave sono magiche. «Abbiamo arricchito il portale – aggiungono Sonia e Mario – con le proposte più alternative, adatte a tutti i tipi di clienti: famiglie, coppie, gruppi amici, over 60, sposi in viaggio di nozze, amanti dell’arte o della musica. Abbiamo fatto di Miami una destinazione adatta a tutti». Escursioni per chi non è mai stato nella città, tour di quartieri insoliti, l’esperienza di fare un barbecue texano a base di ribs seduti sui tipici tavoloni condivisi con altri commensali, oppure di visitare fattorie country side dove si producono fragole. Sono solo alcuni esempi delle tante attività possibili. [post_title] => Evolution Travel: proposte e pacchetti per scoprire l'anima nascosta di Miami [post_date] => 2023-11-07T13:08:41+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699362521000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455583 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono 15 i soggetti candidati all'acquisizione di Alpitour, tutti provenienti dall'estero. Almeno questo è quanto emerge da alcune indiscrezioni raccolte dal Sole 24 Ore. Le voci si riferirebbero alle prime manifestazioni d'interesse giunte sui tavoli dell'advisor Golman Sachs, incaricato dall'azionista di maggioranza Tip di gestire le trattative. Le offerte concrete sono attese ora entro la fine dell'anno. Tra le realtà coinvolte non ci sarebbe dunque al momento il gruppo Msc, inizialmente indicato da molti come uno dei potenziali front-runner nella corsa al gruppo torinese. Pochi anche i fondi di private equity, con l'eccezione di quelli con una certa expertise nel settore come per esempio Certares, già attivo sul dossier Ita. Tra i nomi coinvolti ci sarebbero invece due colossi europei del comparto: la tedesca Tui e gli spagnoli di Vamos, terzo gruppo turistico più importante della penisola iberica, con un fatturato di oltre 1,2 miliardi di euro. Non mancherebbero infine le proposte di spacchettamento di Alpitour, con offerte per singole attività del gruppo che però sarebbero già state tutte rifiutate. [post_title] => Tui e Vamos tra i pretendenti Alpitour. Non c'è invece Msc [post_date] => 2023-11-07T12:58:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699361934000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455575 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riflettori accesi sulle rotte verso il Regno Unito per Ita Airways, che partecipa in questi giorni al Wtm di Londra. Quello inglese resta un mercato strategico per la compagnia che continua a garantire i collegamenti su London City, destinazione privilegiata dalla clientela business che lavora nella metropoli londinese. Novità principale è l’avvio del collegamento diretto da Milano Linate a London City operato con il nuovo Airbus A220-100, con 3 frequenze giornaliere che diventeranno 4 dal prossimo gennaio. Ciò consentirà a Ita di operare un totale di 48 voli settimanali da e per la capitale britannica. Complessivamente, l'offerta Ita per il mercato britannico prevede fino ad un massimo di 90 voli settimanali (andata e ritorno) tra Londra e i due hub di Roma Fiumicino e Milano Linate. Oltre ai collegamenti giornalieri da Milano Linate, il vettore opera collegamenti giornalieri da Roma Fiumicino a Londra Heathrow. L'operativo invernale di Ita conta oggi 52 destinazioni, di cui 12 intercontinentali, 23 internazionali e 17 domestiche; due le nuove rotte intercontinentali, Rio de Janeiro e Malè, che si aggiungono ai collegamenti di lungo raggio su New York, Boston, Miami, Los Angeles, Washington, San Francisco, San Paolo, Buenos Aires, Tokyo e Nuova Delhi. [post_title] => Ita Airways rilancia sulla Linate-London City: quattro voli giornalieri da gennaio 2024 [post_date] => 2023-11-07T12:35:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699360531000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "trademark il 2023 anno della definitiva ripartenza per lhotellerie italiana" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":45,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":6958,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455603","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Abbiamo incontrato al Wtm di Londra Andrea Cocco, capo gabinetto dell’assessorato al turismo, artigianato e commercio della Sardegna. Gli abbiamo chiesto come è andato il 2023.\r

\r

«L’andamento della stagione 2023 è stato estremamente soddisfacente. I numeri degli arrivi in Sardegna sono superiori ai dati pre pandemia quindi a quelli del 20219. Per la prima volta assistiamo ad una crescita di arrivi turistici in periodi di non altissima stagione. In maniera singolare vi è stata una leggerissima flessione nel mese di agosto che noi valutiamo come segnale positivo. Infatti ad agosto la Sardegna non può accogliere un numero di turisti maggiore di quelli che storicamente arrivano nella nostra isola, perché è una terra che ha tanto da offrire anche negli altri mesi, in primavera autunno e inverno.\r

\r

«Quest’anno, per esempio, abbiamo assistito ad una meravigliosa stagione di ottobre con un allungamento dell’estate. Quindi per coloro che amano il mare anche i mesi di aprile maggio e ottobre sono mesi perfetti per una vacanza.\r

Prospettive\r

Quali sono le prospettive per il 2024 e quali eventi prevedete?\r

\r

«Nel 2024 continueremo con la promozione di tutti quegli eventi identitari che si disseminano lungo i 24 mila chilometri quadrati e i 377 comuni della nostra isola. Eventi enogastronomici, di natura religiosa, insomma percorsi unici per conoscere una Sardegna autentica da vivere non solo in alta stagione. Questi eventi consentono una conoscenza più approfondita della regione».\r

\r

Infine una domanda sull’overtourism.\r

\r

«Per quanto riguarda l’overtourism, la Sardegna ha scelto da tempo di rivolgersi ad un turista attento di alto profilo e esigente. Esiste un’offerta sterminata e unica a disposizione di tutti. Noi siamo una terra ospitale ma ci aspettiamo che il turista rispetti la natura della nostra Isola. Infine i trasporti: se riusciremo a risolvere pienamente il problema del trasporto aereo e dei collegamenti, la Sardegna potrà essere una meta di vacanza dal primo gennaio al 31 dicembre».","post_title":"Cocco (Sardegna): «Superati i dati pre pandemici. 2024 pieno di eventi»","post_date":"2023-11-07T14:48:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1699368522000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455598","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per l’industria turistica italiana il 2023 è l’anno della definitiva ripartenza. Il ritorno in massa dei turisti internazionali e il recupero del business travel stanno delineando una performance che entro la fine dell’anno dovrebbe portare al pieno recupero dei flussi pre-pandemia. Soprattutto in quelle destinazioni dove più elevata è la quota del movimento turistico internazionale: oltre ai nordamericani, il 2023 sta infatti registrando il ritorno dei viaggiatori sudamericani e di quelli asiatici.\r

\r

Secondo gli indicatori dell'Italian Hotel Monitor, elaborato da Trademark Italia, ai primi due positivi trimestri dell’anno ha fatto in particolare seguito un terzo trimestre 2023 che va in archivio con un risultato in crescita rispetto al 2022 per l’industria alberghiera italiana, sia in termini di occupazione camere (+2,7 punti percentuali), sia di prezzo medio camera (+10,4%). Si tratta di dati che, rispetto ai valori medi rilevati da Ihm nei primi sei mesi, si contraggono in virtù di una frenata del movimento turistico nazionale nei mesi più importanti dell’estate (luglio e agosto), cui ha fatto comunque seguito una decisa ripresa a settembre. Si conferma d’altra parte la tendenza positiva del movimento turistico business e ancor più di quello leisure internazionale che, stando alle prime indicazioni del mese di ottobre, continua ad affollare le principali città d’arte e d’affari italiane.\r

\r

La buona performance del terzo trimestre 2023 consente di superare i numeri pre-Covid del 2019 anche in termini di occupazione camere per il periodo (+2,3 punti), mentre il prezzo medio camera, che era già da tempo oltre i livelli pre-pandemici, a causa anche della crescita dell’inflazione, ora si attesta al +10,4% rispetto al 2022 e al +27,7% rispetto al 2019. I dati confermano un buon andamento in tutte le tipologie ricettive, con il settore luxury (5 stelle) in crescita rispetto al 2022 per adr (+11%) e tassi di occupazione (+0,7 punti), il settore upscale (4 stelle) che cresce per adr (+8,4%) e toc (+3 punti) e il settore midscale (3 stelle) in crescita di +2,7 punti del toc e +11% di prezzo medio camera.\r

\r

Analizzando l’andamento dei toc su scala nazionale, emerge che tutte le 39 città monitorate superano la simbolica quota (in termini gestionali) del 60%, con 29 location al di sopra del 70% di occupazione camere e cinque di queste attestate addirittura oltre l’80%: Rimini (89%), Como (84,6%), Pescara (81,7%), Roma (81,5%) e Pesaro (80,6%). Seguono Napoli con il 79,8%, San Marino con il 79,4%, Firenze con il 78%, Genova (76,7%), Cagliari (76,2%), Milano (76,1%) e Verona (76%). Al vertice della top 10 in termini di prezzo medio di vendita si conferma Venezia, con un adr 245,89 euro (+15% rispetto al 2022), davanti a Firenze (194,64 euro, +12,8%), Milano (188,76 euro, +9,7%), Roma (166,62 euro, +9,5%), Como (150,67 euro, +12,5%), Genova (117,03 euro, +8%), Napoli (116,26 euro, +9,8%), Bologna (109,98 euro, +7,1%), Palermo (107,98 euro, +12,7%), Bari (105,60 euro, +12,5%) e Bergamo (100,35 euro, +6,9%).","post_title":"Trademark: il 2023 anno della definitiva ripartenza per l'hotellerie italiana","post_date":"2023-11-07T14:42:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1699368124000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455584","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Incentivare i turisti a scegliere soggiorni più lunghi e, di conseguenza, ad aumentare la spesa media degli stessi: questo in estrema sintesi l'obiettivo principe della nuova strategia turistica dell'Irlanda del Nord, che mira ad accrescere il valore dell'industria turistica fino al 75% nell'arco dei prossimi dieci anni.\r

\r

Il Dipartimento per l'Economia, che ha redatto la bozza della strategia, evidenzia che quest'anno il numero di visitatori raggiungerà il 90% dei livelli del 2019. Sempre nel 2019, la spesa turistica annuale in Irlanda del Nord ha raggiunto per la prima volta il miliardo di sterline. Il settore ha poi subito una forte contrazione a causa della pandemia, prima di centrare una parziale ripresa. \r

\r

«La nostra attenzione non si concentrerà sull'aumentare il numero dei visitatori, quanto più sull'incentivare i turisti a trattenersi più a lungo nel Paese, a fruire di più prodotti turistici e quindi a spendere di più».\r

\r

Il piano propone di concentrare le risorse su quattro mercati chiave: il mercato interno dell'Irlanda del Nord, la Gran Bretagna, la Repubblica d'Irlanda e il Nord America.\r

Il dipartimento ha dichiarato che questi mercati sono stati scelti per la loro \"portata, il valore, il potenziale di crescita e la probabile propensione a considerare l'Irlanda del Nord come meta di vacanza\".\r

La strategia mira anche a fare dell'Irlanda del Nord una destinazione da vivere lungo tutto l'anno e a diffondere la spesa turistica al di fuori dei tradizionali punti di interesse turistico.","post_title":"Irlanda del Nord: nuova strategia per rilanciare l'industria turistica","post_date":"2023-11-07T14:16:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1699366583000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455592","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_455595\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un momento della Maiden Call[/caption]\r

\r

Cerimonia della Maiden Call per la World Europa a Palermo. Con il debutto dell'ammiraglia della flotta nello scalo del capoluogo siciliano Msc celebra il raddoppio dei passeggeri movimentati in città. Grazie al posizionamento di ben tre navi, a fine 2023 saranno infatti ben 468 mila gli ospiti trasportati a Palermo dalla compagnia crocieristica, più del doppio rispetto ai 207 mila del 2022. E nel 2024 le previsioni sono per un ulteriore, seppur piccolo, incremento per un totale di 475 mila passeggeri movimentati. Cifre che fanno di Msc il gruppo leader nello scalo palermitano, con oltre il 50% di quota di mercato, rispetto al 38% dell'anno scorso.\r

\r

\"Il porto di Palermo e l’intera Sicilia sono sempre più al centro della nostra strategia - spiega il responsabile commerciale Msc per Sicilia e Puglia, Beppe Lupelli -. Il capoluogo e i suoi dintorni sono infatti tra le mete preferite dei nostri passeggeri nel mar Mediterraneo, potendo contare su una grandissima e ineguagliabile varietà di bellezze artistiche e naturali. Per questo nel 2023 e nel 2024 abbiamo deciso di rafforzare ulteriormente la nostra presenza in Sicilia\".","post_title":"Msc celebra il raddoppio dei passeggeri a Palermo con la Maiden Call della World Europa","post_date":"2023-11-07T14:11:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699366279000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455591","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_455593\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra Paolo Papale. direttore affari societari, legale Sagat, Beppe Carlevaris presidente del cda di Visit Piemonte, Karin Butot ceo di The Airport Agency e Anna Milanese direttrice generale aeroporto di Cuneo[/caption]\r

\r

Al Wtm di Londra si è parlato anche di Piemonte e dello sviluppo dell’aeroporto di Cuneo. A questo proposito l’ingresso della winter porta a Cuneo un’attesa novità: la ripresa della tratta per Roma Fiumicino, che la precedente compagnia aveva interrotto in modo unilaterale, lasciando Levaldigi «orfano» di una delle destinazioni più gettonate.\r

\r

Anche come «hub» verso altre parti del mondo. Da lunedì dallo scalo cuneese si potrà raggiungere la capitale volando con Sky Alps, campagnia altoatesina che inaugura così la collaborazione con Geac, la società di gestione cuneese come ha riferito Anna Milanese, direttore aeroporto di Cuneo.\r

\r

Naturalmente Beppe Carlevaris, presidente del cda di Visit Piemonte ha parlato anche di nuove strategie per il turismo in Piemonte illustrando eventi, iniziative, tutto naturalmente nell’ottica di uno sviluppo sempre più forte del Piemonte.","post_title":"Il Piemonte si presenta al Wtm con la forza del suo sviluppo","post_date":"2023-11-07T14:03:06+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1699365786000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455573","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 5 mila visitatori alla Spezia in meno di cinque mesi per la mostra Pieter Brueghel il Giovane. La Crocifissione di Castelnuovo Magra. Restauro e confronti al museo civico Amedeo Lia a cura di Valentina Tonini, della Soprintendenza Abap Genova e La Spezia, e Martina Avogrado Soprintendenza Abap di Savona e Imperia.\r

\r

«Una mostra apprezzata e gradita da moltissimi visitatori – dichiara il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini – che ha ottenuto un grande successo. Siamo molto soddisfatti che il museo civico Amedeo Lia, oltre alla ricca e pregiata collezione permanente, ospiti esposizioni temporanee capaci di riscuotere un così vasto interesse di pubblico proveniente da tutto il mondo e offra iniziative correlate che la approfondiscano sotto molteplici aspetti. Di grande rilievo e prestigio sono stati anche gli studi eseguiti sui dipinti di Pieter Brueghel il Giovane che testimoniano ulteriormente l’ampia valenza culturale del nostro museo. Il rinnovato accordo con la famiglia Lia di comodato d’uso gratuito delle opere presenti, di fatto, ha dato il via a un nuovo corso per il museo Lia in un’ottica di valorizzazione a livello nazionale e internazionale e questa mostra, a cui ne succederanno molte altre, è stata la prima che si inserisce in questo nuovo percorso».\r

\r

La mostra, con prestiti importanti ed esteri, è stata accompagnata da un ricco calendario di eventi, visite guidate di storia dell’arte fiamminga, visite interdisciplinari fra la storia e la filosofia del Seicento, rimandi alla collezione civica del Lia, aperitivi in lingua inglese, laboratori per bambini e incontri specifici sulla storia del dipinto proveniente da Castelnuovo Magra, della sua travagliata storia e del suo restauro. Pieter Brueghel il Giovane. La Crocifissione di Castelnuovo Magra. Restauro e confronti è a cura di Rossana Vitiello, con la collaborazione di Andrea Marmori, Valentina Tonini e Martina Avogadro. L'allestimento è a cura di Emanuele Martera.","post_title":"La Spezia: grande successo per la mostra di Pieter Brueghel al museo Lia","post_date":"2023-11-07T13:15:11+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1699362911000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455579","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Evolution Travel lancia una serie di proposte per visitare Miami.\r

La “Magic City” della Florida che comprende tante Miami poco conosciute che vale la pena esplorare per immergersi nell’anima più autentica di questa realtà multiculturale, dove poter vivere viaggi indimenticabili. È questo l’obiettivo dei consulenti di viaggio online Sonia Russo e Mario Lipari, che hanno rivoluzionato il portale web dedicato all’eclettica città costiera, per farne la destinazione perfetta per ogni tipo di viaggiatore.\r

\r

Dopo aver scoperto Miami durante una vacanza nel 2011, Sonia e Mario hanno «percepito un’attrazione particolare per questa città e un grande potenziale in termini di viaggi», raccontano. «Di solito, i turisti si fermano pochi giorni a Miami Beach e poi ripartono per andare in altre località della Florida e degli Stati Uniti. In realtà c’è tanto di più a Miami. Ed è questo che i potenziali viaggiatori e tour operator ora trovano sul portale dedicato di Evolution Travel: proposte di viaggio e consigli personalizzati per conoscere una Miami che è cresciuta economicamente, ma anche a livello artistico e culturale. Una città per fare tante esperienze diverse».\r

\r

Non c’è dunque solo Ocean Drive, la zona più iconica con le spiagge di South Beach, il distretto dell’Art Decò e la vibrante vita notturna; ma anche il quartiere di Wynwood Walls: una galleria a cielo aperto con murales e graffiti, da visitare, volendo, con guida. E poi il parco nazionale delle Everglades, da esplorare con un’escursione in barca o in canoa, tra alligatori, uccelli esotici e natura selvaggia; e il Biscayne National Park, dove l’oceano incontra la terra e le immersioni subacquee fra barriere coralline e relitti di nave sono magiche. «Abbiamo arricchito il portale – aggiungono Sonia e Mario – con le proposte più alternative, adatte a tutti i tipi di clienti: famiglie, coppie, gruppi amici, over 60, sposi in viaggio di nozze, amanti dell’arte o della musica. Abbiamo fatto di Miami una destinazione adatta a tutti». Escursioni per chi non è mai stato nella città, tour di quartieri insoliti, l’esperienza di fare un barbecue texano a base di ribs seduti sui tipici tavoloni condivisi con altri commensali, oppure di visitare fattorie country side dove si producono fragole. Sono solo alcuni esempi delle tante attività possibili.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Evolution Travel: proposte e pacchetti per scoprire l'anima nascosta di Miami","post_date":"2023-11-07T13:08:41+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699362521000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455583","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono 15 i soggetti candidati all'acquisizione di Alpitour, tutti provenienti dall'estero. Almeno questo è quanto emerge da alcune indiscrezioni raccolte dal Sole 24 Ore. Le voci si riferirebbero alle prime manifestazioni d'interesse giunte sui tavoli dell'advisor Golman Sachs, incaricato dall'azionista di maggioranza Tip di gestire le trattative. Le offerte concrete sono attese ora entro la fine dell'anno.\r

\r

Tra le realtà coinvolte non ci sarebbe dunque al momento il gruppo Msc, inizialmente indicato da molti come uno dei potenziali front-runner nella corsa al gruppo torinese. Pochi anche i fondi di private equity, con l'eccezione di quelli con una certa expertise nel settore come per esempio Certares, già attivo sul dossier Ita. Tra i nomi coinvolti ci sarebbero invece due colossi europei del comparto: la tedesca Tui e gli spagnoli di Vamos, terzo gruppo turistico più importante della penisola iberica, con un fatturato di oltre 1,2 miliardi di euro. Non mancherebbero infine le proposte di spacchettamento di Alpitour, con offerte per singole attività del gruppo che però sarebbero già state tutte rifiutate.","post_title":"Tui e Vamos tra i pretendenti Alpitour. Non c'è invece Msc","post_date":"2023-11-07T12:58:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1699361934000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455575","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Riflettori accesi sulle rotte verso il Regno Unito per Ita Airways, che partecipa in questi giorni al Wtm di Londra. Quello inglese resta un mercato strategico per la compagnia che continua a garantire i collegamenti su London City, destinazione privilegiata dalla clientela business che lavora nella metropoli londinese. \r

\r

Novità principale è l’avvio del collegamento diretto da Milano Linate a London City operato con il nuovo Airbus A220-100, con 3 frequenze giornaliere che diventeranno 4 dal prossimo gennaio. Ciò consentirà a Ita di operare un totale di 48 voli settimanali da e per la capitale britannica. \r

Complessivamente, l'offerta Ita per il mercato britannico prevede fino ad un massimo di 90 voli settimanali (andata e ritorno) tra Londra e i due hub di Roma Fiumicino e Milano Linate. Oltre ai collegamenti giornalieri da Milano Linate, il vettore opera collegamenti giornalieri da Roma Fiumicino a Londra Heathrow.\r

L'operativo invernale di Ita conta oggi 52 destinazioni, di cui 12 intercontinentali, 23 internazionali e 17 domestiche; due le nuove rotte intercontinentali, Rio de Janeiro e Malè, che si aggiungono ai collegamenti di lungo raggio su New York, Boston, Miami, Los Angeles, Washington, San Francisco, San Paolo, Buenos Aires, Tokyo e Nuova Delhi.","post_title":"Ita Airways rilancia sulla Linate-London City: quattro voli giornalieri da gennaio 2024","post_date":"2023-11-07T12:35:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699360531000]}]}}