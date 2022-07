Thrends: prosegue la crescita degli hotel di catena in Italia. Focus su Roma

E’ pari a 31 il saldo netto del numero di hotel di catena in Italia, tra entrate e uscite registrate nel primo semestre dell’anno. Lo rivela il consueto rapporto trimestrale Chains Monitor Italy, realizzato dalla società di consulenza riminese Thrends. In particolare, gli alberghi brandizzati nel periodo gennaio – giugno di questo anno sono stati 102, di cui il 67% appartenenti al segmento upscale. D’altra parte, sono stati 71 gli hotel che hanno cessato la propria affiliazione a una catena nel corso dello stesso semestre, la maggior parte dei quali appartenenti anch’essi al segmento upscale (76%), nonché a un brand domestico (66%).

Nei prossimi anni (2022-2025) è poi in programma lo sviluppo e/o affiliazione di 158 hotel, di cui il 73,4% appartenenti a gruppi internazionali. Tra le nuove aperture in pipeline, cinque hotel apparterranno al segmento economy, 13 al midscale, 72 all’upscale, 63 al luxury. A questi si aggiungeranno infine cinque strutture, il cui segmento di appartenenza non è al momento noto. Il 26,6% delle novità è poi rappresentato da hotel che entreranno a far parte di una catena domestica, mentre il restante 73,4% saranno legate a brand internazionali, tra cui il 26,6% americani, il 12,7% francesi e il 6,3% inglesi.

Le regioni che vedranno il maggior numero di nuove aperture sono il Lazio (22,8%), la Lombardia (20,3%), il Veneto (15,2%) e la Toscana (10,1%). Le prime cinque mete per volume della pipeline sono quindi Roma (21,5%), Milano (12,7%), Venezia (9,5%), Firenze (5,1%) e Napoli (3,2%). Per quanto riguarda infine il tipo di destinazione, il 39% degli hotel sarà localizzato in città d’arte, il 20% in location business, l’8% in mete leisure e l’11% in aree sun & beach.