Th Resorts gioca d’anticpo: è già in vendita la stagione neve 2025-26 Th Resorts traguarda l’inverno 2025-25 con l’apertura delle vendite per diverse strutture in alcune delle più importanti località sciistiche italiane, da Courmayeur a Campiglio, da La Thuile a Corvara, fino a Marilleva, Pila e Sestriere. Una scelta strategica che consolida la posizione di Thcome punto di riferimento dell’ospitalità invernale per le famiglie. Tra le principali novità della stagione spicca l’estensione della formula esclusiva “All You Can Ski” anche a Th Sestriere, struttura storica nata in occasione delle Olimpiadi Invernali del 2006, che si affianca così a Th Pila e Th Marilleva. Il pacchetto “All You Can Ski” prevede: 20 ore settimanali di lezioni di sci con maestri federali; skipass a prezzo agevolato; animazione e assistenza bambini dalle 9 alle 17 con accompagnamento alle lezioni, servizio pranzo e attività pomeridiane e serali; vestizione e ritiro post-corso curati dallo staff Th. Per i più piccoli, dai 3 ai 5 anni, è disponibile nei resort di Pila e Marilleva il servizio “Baby Ski Play”, che integra corso di sci collettivo, accompagnamento in pista e assistenza completa, sempre all’interno di un’esperienza pensata su misura per i nuclei familiari. Th propone alle famiglie anche l’Infant Club (per bambini dai 6 mesi ai 3 anni), attivo nei resort di Pila, Marilleva, La Thuile e Sestriere:. «Con l’apertura anticipata delle vendite e l’estensione della formula “All You Can Ski” a una località iconica come Sestriere, rafforziamo il nostro impegno nel segmento neve – commenta Salvatore Piazza, coo di Th Resorts –. Tutti i nostri resort invernali si trovano in posizioni strategiche, inseriti nei migliori caroselli sciistici italiani, da Madonna di Campiglio a Courmayeur. Dopo un +15% di crescita nella stagione 2024/2025, ci aspettiamo di continuare su questa traiettoria: la neve resta infatti un asset strategico per lo sviluppo del gruppo». In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, anche le strutture di Borca di Cadore rivestono un ruolo importante per la ricettività e per lo sviluppo di servizi legati alla montagna, in un territorio sempre più al centro della scena internazionale. Condividi

Un settore che oggi assume un valore strategico per la crescita dell'azienda e che trova terreno decisamente fertile nelle 30 strutture già operative: 13 mare Italia, 12 in montagna, un villaggio a Marsa Alam in gestione diretta, 4 hotel urban in Italia e 3 strutture Tci in gestione e commercializzazione esclusiva. E, soprattutto, nelle 50 sale meeting distribuite nelle diverse strutture alberghiere «che rappresentano il cuore pulsante della nostra offerta Mice, che è però fatto anche di attenzione al cliente, disponibilità verso coloro che organizzano eventi e capacità organizzativa, per garantire qualità, risposte e certezze a chi organizza un evento nelle nostre strutture. E' stato fatto un lavoro importante sul prodotto Mice, «a cominciare dalla ristorazione: un processo di stabilizzazione che conduce ad un nuovo e più moderno concept, attento anche al mondo che cambia, al rispetto territorio e che vede il cibo protagonista. L'implementazione di questo nuovo concept è quasi completa e segna l'evoluzione del nostro prodotto. E sappiamo quanto è importante che la parte f&b sia adeguata alle aspettative di ospiti esigenti come quelli Mice». Con un fatturato di gruppo 2024 di «214 milioni di euro» l'obiettivo al 2029 «è quello di raddoppiare questo valore, per arrivare 400 milioni, attraverso nuove strutture e con nuovo prodotto più in linea con la richiesta del mercato». Un mercato, quello Mice, «che vede aumentare la clientela straniera che sceglie l'Italia per organizzazione eventi. Il Mice è dunque una grande opportunità per Th, per qualificare meglio le presenze in alcuni periodi della stagione, per una maggiore visibilità delle nostre strutture e per crescere in credibilità verso gli operatori del settore e dimostrare sempre più la capacità di fare ospitalità italiana in modo autentico. Mi riferisco a valori come il rispetto per le persone ospiti e il territorio. Questo è il mostro modo di fare turismo e lo decliniamo anche nel Mice». Le strutture Th Group «L'alto valore dell'ospitalità e dell'accoglienza» è la cifra distintiva delle strutture del gruppo evidenzia Mimmo De Pisa, responsabile divisione gruppi e Mice «e questo ci aiuta a sviluppare il Mice» ma anche servizi tailor made, «che spaziano dall'organizzazione di tornei sportivi in esclusiva, escursioni, food fino a cena di gala. La nostra forza commerciale basata fra Milano e Padova, che segue offerte e trattative, è supportata da un ufficio operativo che gestisce post conferma che fa da ponte tra strutture e agenzie» Strutture fra cui spiccano le tre a maggiore vocazione business, definite 'Top Mice': Th Roma Carpegna Palace, Th Lazise - Parchi del Garda e Th Assisi - Cenacolo. «A queste si sommano le cosiddette location B-leisure - sottolinea Francesco Cante, coordinatore divisione Mice -, con strutture tutte dotate di sale meeting e che forse più ci rappresentano nel perfetto connubio fra bt e leisure». Un ritratto che copre l'80% circa delle strutture del gruppo. I numeri del comparto Mice in Italia parlano di un mercato che cresce, per un totale di 11 miliardi, +20%. Nel 2024 sono stati 850.000 i viaggiatori Mice in Italia, con 800 milioni di spesa generata e 2,75 milioni di pernottamenti. [post_title] => Th Group in allungo sul Mice: offerta potenziata per un segmento strategico [post_date] => 2025-06-26T10:11:05+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750932665000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493196 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_493208" align="alignleft" width="300"] Ph Giacomo Podetti[/caption] La montagna del bresciano spalanca le porte ad una stagione estiva che è foriera di vacanze attive e benessere all'insegna della natura. Le tre perle del territorio - Valle Camonica, Valle Trompia e Valle Sabbia - con i loro panorami concentrano in sé quanto di meglio l’Italia offre agli amanti della montagna durante l'estate. Natura incontaminata, borghi incantevoli, la possibilità di praticare ogni genere di sport alpino (dal trekking alla mountain bike, dall’arrampicata al cicloturismo), strutture ricettive di ogni tipologia (dal raffinato hotel ai camping super attrezzati), calorosa accoglienza, prodotti genuini, gustosi piatti tipici. Il tutto avvolto da panorami emozionanti, parchi naturali, importanti tracce della storia, come le diffuse testimonianze della Prima Guerra Mondiale. Valle Camonica, la “Valle dei Segni” Riserva della Biosfera Unesco Conosciuta in tutto il mondo come la “Valle dei Segni” per le Incisioni Rupestri dichiarate nel 1979 Patrimonio Mondiale Unesco (primo sito italiano ad ottenere il riconoscimento), la Valle Camonica è sinonimo di storia, cultura, borghi medievali, ma anche natura e sport. Estremamente ricca in biodiversità̀, è stata dichiarata nel 2018 Riserva della Biosfera Unesco: le sue aree protette costituiscono oltre il 55% dell’intero territorio. Se nella parte alta, con le note località di Ponte di Legno e Tonale, si trova la quintessenza stessa della più tradizionale e autentica vacanza alpina, la parte media e bassa riserva sorprese inaspettate, fra Terme, capolavori Unesco, straordinari cicli pittorici, pedalate memorabili, cammini panoramici, vigneti eroici, panchine giganti, divertenti esperienze per le famiglie. Con centinaia di km di tracciati per mountain bike, splendidi parchi naturali dove rigenerarsi con la potenza della natura (Parco Nazionale dello Stelvio e Parco dell’Adamello), una fitta rete di sentieri dal fondo valle all’alta quota, la Valle Camonica è il paradiso per gli amanti delle attività outdoor. La proposta del Consorzio Pontedilegno-Tonale per l’estate 2025 è resa ancor più allettante dalle significative novità riguardanti il Bike Park, con un campo pratica potenziato per migliorarne la fruizione: al Passo Tonale sono state realizzate una nuova Jump Line e un Mini Downhill, lungo quasi 2 km, perfetto per chi vuole approcciarsi per la prima volta a questa elettrizzante disciplina sportiva. Al Family Village del Passo Tonale è stato costruito un Kids Bike Park con 3 percorsi (facile, medio, difficile), mentre a poca distanza si trova una Pump track fissa di un centinaio di metri. Infine, tra Ponte di Legno e Temù è stato messo a punto un nuovo percorso, caratterizzato da una prima parte downhill e da una seconda più facile, con caratteristiche da Jump line, che serve da pista di rientro su Temù. L’estate riaccende poi i riflettori su Water Music Festival e sull’importanza dell’acqua, dando continuità al messaggio lasciato da Paradice Music Festival nei mesi invernali. L’acqua è al centro dei 6 appuntamenti, dislocati in vari punti del comprensorio, a partire dal lago di Valbiolo al Passo Tonale che dal 4 luglio al 31 agosto darà la possibilità, attraverso una passerella galleggiante, di camminare quasi a contatto con l’acqua. Per le famiglie è d’obbligo una giornata al Sozzine Park, parco giochi per bambini interamente realizzato in legno e costeggiato dal torrente Narcanello. Da non perdere anche il Villaggio delle Marmotte a Valbiolo, dove ad attendere i più piccoli c’è un percorso a 7 stazioni composto da scivoli, casette in legno, un tunnel e persino un mulino ad acqua azionabile a mano tramite una trivella. www.pontedilegnotonale.com Corteno Golgi, dall’Osservatorio Eco-faunistico Alpino ai passi resi famosi dal Giro d’Italia Sempre in Alta Valle Camonica, Corteno - in sinergia con la vicina e inseparabile Aprica - offre una combinazione perfetta di natura, sport e avventura per chi cerca una montagna da vivere a 360°. La varietà di percorsi incontra i desideri sia delle famiglie, sia degli escursionisti esperti. Sono imperdibili le passeggiate nelle incantevoli Valli di S. Antonio, con la Val Brandet e la Valle di Campovecchio, gioielli incontaminati di questo territorio. Il celebre e impegnativo Sentiero 4 luglio, per festeggiare i 30 anni dalla prima edizione della Skymarathon, ospita dal 3 al 5 luglio i Campionati Europei di Skyrunning. In estate sono aperti alcuni impianti di risalita per portarsi comodamente in quota per una escursione o una sosta gustosa in uno degli accoglienti rifugi. www.apricaonline.com Borno, Mountain experience A Borno l’estate è il tempo del trekking, delle biciclette, dello yoga, dei concerti nella natura. E ancora: percorsi downhill (4 e con diverse difficoltà) che scendono dal monte Altissimo e regalano adrenalina pura, sentieri da percorrere camminando o di corsa, comode risalite in seggiovia per chi vuole solo godere del relax nella natura incontaminata, pranzi con menù della tradizione vista Valle Camonica e lago d’Iseo. Torna quest’anno l’emozionante Alba altissima (23 agosto): un’esperienza unica che permette di vivere la nascita di un nuovo giorno al monte Altissimo prima di una ricca colazione con i prodotti della montagna. Fino al 7 settembre impianti e rifugio saranno aperti tutti i weekend di giugno e luglio e tutti i giorni ad agosto. www.bornoskiarea.it Una vacanza ricca di spunti è quella che si può fare nella Media e Bassa Valle Camonica, che si affaccia sul lago d’Iseo. All'insegna del benessere e della salute, innanzitutto, a Darfo Boario Terme, le cui Terme sono immerse in un grande Parco termale di oltre 130.000, dove si trova il Centro Wellness & Beauty, oasi di benessere e relax, con due piscine con acqua termale interne e una piscina esterna. A Darfo, il divertimento è assicurato all’Aquaplanet, l’ampio parco acquatico con 9 scivoli di varie altezze e piscine per tutte le età, e molte sono le escursioni nei dintorni. Per chi predilige la camminata lenta, imperdibili la Via Valeriana e il Cammino di Carlo Magno, due percorsi paesaggistici, storici e culturali da percorrere in più giorni oppure a tratti, che dalla Valle Camonica arrivano fino al lago d’Iseo, e la Via Raetia, 95 km intrisi di storia e bellezze che si snodano da Boario Terme a Edolo, mentre per gli appassionati delle due ruote il must è il tratto camuno della Ciclovia del Fiume Oglio. Montecampione, finestra sul lago d’Iseo Con l’estate Montecampione, moderna località turistica a 1200 m d'altitudine poco distante dal lago d'Iseo che si scorge dall’alto, si trasforma in una piacevole località cittadina dello svago, dell’intrattenimento e delle escursioni. Nata all’inizio degli anni ’70, si è progressivamente sviluppata come un grande villaggio aperto, sempre attento all’impatto ambientale, alla funzionalità e alla completezza dei servizi offerti. Il gruppo Montecampione Outdoor organizza escursioni in alta quota a piedi o in mountain bike con degustazioni o in musica, un nutrito programma di yoga, stage di arrampicata sportiva in parete, corsi di autodifesa femminile e tanto altro. [gallery ids="493209,493211,493210"] [post_title] => Brescia: estate in Valle Camonica, fra storia, natura e sport [post_date] => 2025-06-24T10:08:38+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750759718000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 492074 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce l'offerta targata Baobab che amplia la programmazione 2025 con l'aggiunta di quattro nuove destinazioni: Dubai, Tunisia, Giordania e Saadiyat Island. Le nuove proposte si affiancano al Marocco, recentemente inserito in portafoglio, rafforzando l’obiettivo di presidiare, entro il 2026, tutte le mete mass market point-to-point più richieste dal mercato. “La crescita che stiamo registrando è estremamente significativa – dichiara Alessandro Gandola, direttore della business unit di Th Group – e ci ha portato ad aggiornare il forecast 2025, portandolo a 90 milioni. Ad oggi i volumi risultano più che raddoppiati rispetto al 2024, con un incremento a tre cifre e il superamento già a maggio dei 60 milioni previsti solo pochi mesi fa. Le agenzie ci stanno dimostrando grande fiducia, e il nostro impegno è quello di offrire loro strumenti e contenuti competitivi sulle destinazioni più richieste”. La proposta Tunisia prevede collegamenti da sette aeroporti italiani – Milano, Roma, Bologna, Venezia, Napoli, Catania e Palermo – su Tunisi e una ricca programmazione su Hammamet. Perno dell’offerta è l’Africa Jade di Korba, struttura iconica per il mercato italiano che Baobab intende rilanciare valorizzandone l’ambientazione naturalistica e l’unicità della proposta mare. Dubai debutta con un catalogo monografico in distribuzione in questi giorni, che presenta 26 strutture e numerose proposte esperienziali. I pacchetti sono costruibili su 15 aeroporti italiani tramite la piattaforma BxB, con escursioni prenotabili già dall’Italia. Il catalogo include anche una proposta mare a Ras Al Khaimah, con soggiorno presso il Rove Marjan Island e voli su Dubai. Dopo una prima programmazione interrotta a causa delle tensioni geopolitiche, ritorna la Giordania, con un circuito esclusivo in lingua italiana riservato ai propri clienti. Le partenze sono settimanali da Milano, Bergamo, Bologna, Pisa e Roma (Ciampino e Fiumicino), grazie alla collaborazione con Royal Jordanian che consente una programmazione charter da Milano e Roma ogni venerdì e sabato. Gli altri aeroporti sono serviti da easyJet, Wizz Air e Ryanair. A completare l’offerta, un’estensione balneare sulla baia di Tala Bay, con soggiorno al Movenpick Resort & Spa. Saadiyat Island, perla balneare a breve distanza da Abu Dhabi, segna per il to l’apertura di una nuova linea dedicata a “mete di nicchia per viaggiatori esperti”: località esclusive, finora accessibili a pochi, vengono ripensate in una chiave più ampia ma sempre distintiva. [post_title] => Poker di nuove destinazioni per Baobab. Volumi più che raddoppiati sul 2024 [post_date] => 2025-06-06T10:06:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749204367000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491529 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La stagione estiva dell'Nh Firenze comincia con un importante rinnovo delle camere e della terrazza panoramica, situata al settimo piano. Obiettivo dell'intervento è stato quello di donare alla struttura un tocco più moderno, fresco e accogliente, in linea con la crescente attrattività turistica di Firenze e con le esigenze di un pubblico sempre più eterogeneo, internazionale ed esigente.aperto”. Le 152 camere, suddivise in diverse categorie per garantire un’esperienza ancor più personalizzata, beneficiano di un nuovo design che valorizza tonalità calde e naturali, come il blu notte e l’arancio mattone, creando un’atmosfera intima ed elegante, dove comfort moderno, calore dell’ospitalità italiana e stile convivono in perfetto equilibrio. Dopo le standard, le Premium, si distinguono per la presenza di una zona soggiorno con poltrona trasformabile in letto. Le Junior Suite con terrazza – situate all’ultimo piano – offrono ampi spazi, un comodo terrazzo privato e un angolo relax da cui godere la suggestiva vista sulla Culla del Rinascimento. La Presidential Suite propone ambienti sofisticati, finiture ricercate e materiali di pregio, che rendono il soggiorno ancor più esclusivo, grazie anche al panorama sull’Arno, sul Ponte Vecchio e sul Duomo. Nei bagni di ogni camera sono stati introdotti accorgimenti estetici e funzionali, tra cui carte da parati decorative che aggiungono un tocco contemporaneo e ricercato. Il Narciso Rooftop Pool & Bar Fiore all’occhiello della struttura, il Narciso Rooftop Pool & Bar è un angolo di pace con vista mozzafiato sui tetti di Firenze: al calar del sole, la terrazza panoramica con piscina regala un’atmosfera romantica e suggestiva, ideale per un cocktail o una cena informale, grazie a proposte che fondono sapori locali e creatività contemporanea. Il tutto accompagnato da una pregiata selezione di vini, signature cocktails e ottima musica. L’area piscina, accessibile tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.30, e il bar, aperto dalle 10.30 alle 24.00, accolgono gli ospiti in un ambiente fresco e ricercato in linea con le nuance cromatiche degli spazi interni. Situato al piano terra, il ristorante Narciso Comfort Food & Drink è pensato per offrire un’esperienza culinaria raffinata in un ambiente dal design contemporaneo ed elegante. Nh Firenze dispone infine di un moderno centro congressi dotato di nove sale meeting versatili e funzionali. Tutti gli spazi sono attrezzati con le più recenti tecnologie, gli spazi sono ideali per organizzare eventi e riunioni di ogni genere. La sala più grande può ospitare fino a 130 persone, offrendo la cornice perfetta per conferenze, seminari o eventi speciali. [post_title] => Nh Firenze rinnova camere e terrazza panoramica con un look più moderno e accogliente [post_date] => 2025-05-28T14:15:59+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748441759000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491475 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «La domanda del mercato del turismo italiano in Austria continua a crescere - dichiara Herwig Kolzer, direttore di Austria Tourism per Italia e Spagna -. Nel 2024 gli arrivi sono aumentati del 5,1% e i pernottamenti del 4,1%, migliorando ancora l’importante dato registrato nel 2023, quando c’era stata una crescita di oltre il 24%. I viaggiatori sono interessati alla cultura e alle città e scelgono il nostro paese anche nella stagione invernale. Infatti da novembre a marzo del 2025 il mercato italiano è cresciuto del 2,1% rispetto all’anno scorso». Per raccogliere informazioni sui suoi visitatori Austria Turismo ha commissionato uno studio all’istituto “Nit” (Istituto per il turismo e la balneazione in Nordeuropa) nei 10 mercati più importanti per il turismo austriaco. L’Italia si è posizionata al sesto posto dopo l’Austria stessa, la Germania, la Svizzera, i Paesi Bassi e il Belgio. L’inchiesta condotta in Italia ha coinvolto mille persone tra i 18 e 75 anni e di questi il 79% ha dichiarato di avere budget, tempo e voglia di vacanze, con progetti concreti di trascorrere le proprie vacanze in Austria: tra relax, benessere e natura. È il dato più alto emerso tra i mercati coinvolti. «La crescita prevista per la prossima estate è dovuta a tanti fattori, tra i quali le ricorrenze chiave del 2025. Quest’anno, infatti, celebriamo i 200 anni dalla nascita di Johann Strauss». L’anniversario sarà festeggiato a Vienna con un ricco programma dal titolo “King of Waltz, Queen of Music”: sono in programma eventi musicali, mostre e spettacoli che coinvolgeranno le principali istituzioni culturali, le grandi orchestre viennesi e diversi artisti contemporanei. «Le attività più apprezzate dagli italiani in vacanza in Austria sono i viaggi culturali nelle città - Vienna in particolare - quelli enogastronomici, le vacanze di benessere, di relax e nella natura. - aggiunge il direttore - Gli italiani in Austria cercano esperienze autentiche, culturalmente arricchenti». L’Austria risponde anche al crescente caldo estivo rilevato in tante regioni meridionali proponendosi come destinazione ideale per una “coolcation”: una cool-vacation o vacanza rinfrescante e rigenerante tra verdi città, montagne e laghi cristallini e puliti, adatti agli appassionati di sport acquatici. La Carinzia, il Tirolo e il Salisburghese offrono infatti splendidi panorami e la possibilità di svolgere numerose attività all'aria aperta. Mentre le verdi città dell'Austria garantiscono un’armoniosa combinazione di vita e cultura urbana con parchi e giardini storici e oasi verdi. «L’ambiente naturale austriaco è la meta ideale per allontanarsi dalla calura estiva delle città. L’Austria è l’ideale per un “summer retreat”, un soggiorno tra il verde: 150anni fa la consuetudine voleva che i ricchi cittadini viennesi si spostassero tra le montagne nei mesi estivi. Noi vogliamo rinnovare questa abitudine e invitare gli ospiti italiani a scoprire il nostro territorio. L’Austria è facilmente raggiungibile in auto dalle regioni del nord Italia e sta crescendo la percentuale di chi viaggia in treno: l’Öbb si è dotata di vagoni nuovi e confortevoli lungo il percorso Bologna-Verona-Brennero-Innsbrück-Monaco. Continuiamo poi a migliorare le connessioni e il prossimo 14 dicembre, dopo 27 anni di lavori, verrà inaugurata la Ferrovia del Koralm. Con i suoi 130 chilometri di nuovi binari - 50 dei quali in galleria - e oltre 100 ponti, aprirà un nuovo capitolo nel trasporto ferroviario austriaco e internazionale. Il suo fulcro, sarà il tunnel di Koralm, il sesto tunnel ferroviario più lungo del mondo. La ferrovia avrà un impatto benefico sull’ambiente e ridurrà da 3h a 45’ il tempo di viaggio in treno tra Klagenfurt, in Carinzia e Graz, in Stiria, facilitando i collegamenti dall’Italia. Un ulteriore highlight dell’Austria nel 2025 è la nuova edizione speciale della Guida Michelin. L’Austria è anche una destinazione gastronomica perché abbiamo 18 ristoranti con due Stelle Michelin 62 con una e 33 con la Stella Verde che premia la gastronomia sostenibile». Il turismo sostenibile e le misure ecologiche sono attualmente al centro dell'attenzione del mercato del turismo austriaco. Molte regioni puntano sulla regionalità promuovendo l'agricoltura biologica e offrendo una mobilità sostenibile, come autobus elettrici o biciclette. (Chiara Ambrosioni) [gallery ids="491480,491479,491478"] [post_title] => Austria: domanda in crescita per il turista che ha voglia di vacanza e di coolcation [post_date] => 2025-05-28T14:02:36+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748440956000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491168 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_491178" align="alignright" width="300"] Ph Federico Lordi[/caption] Sncf Voyage rinnova e amplia la collaborazione con Disneyland Paris: tema centrale della collaborazione per il 2025 è il Disney Music Festival, in calendario fino al prossimo 7 settembre, che rappresenterà il punto di riferimento visivo e narrativo di questa partnership. Ecco dunque il Tgv Inoui pellicolato a tema Disney con il messaggio “Sali a bordo per un viaggio magico”: un’esplosione di colori e magia che trasforma il viaggio in parte dell’esperienza, creando un ponte emozionale tra la partenza e l’arrivo, accendendo l’entusiasmo dei più piccoli e risvegliando lo spirito giocoso degli adulti. «Vogliamo che i nostri passeggeri vivano il viaggio in treno non solo come uno spostamento, ma come un momento per sognare, rilassarsi e iniziare a respirare l’atmosfera del divertimento - ha dichiarato Caroline Chabrol, direttrice generale di Sncf Voyages Italia -. Con questa partnership ispirata al Disney Music Festival, trasformiamo il treno stesso in un’anticipazione dell’esperienza, coccolando i nostri clienti – famiglie, giovani e meno giovani – con servizi pensati per rendere ogni istante piacevole e speciale». Tgv Inoui opera attualmente tre collegamenti giornalieri tra Milano, Torino e Parigi ed è la soluzione ideale per raggiungere Disneyland Paris, con tariffe a partire da 49 euro: da Parigi Gare de Lyon, la stazione d’arrivo, è possibile poi accedere facilmente ai mezzi urbani Rer A, che conducono direttamente al Parco in circa 40 minuti. Il servizio prevede fermate a Mâcon, Chambéry, St-Jean-de-Maurienne, Modane, Oulx e Torino Porta Susa. Gli orari garantiscono flessibilità, con partenze da Milano alle 6.00, 12.10 e 16.10, e da Parigi alle 6.46, 9.46 e 14.48. Dal ripristino del collegamento diretto tra Italia e Francia dello scorso 31 marzo, Tgv Inoui ha trasportato oltre 80.000 passeggeri, con un tasso di occupazione internazionale superiore al 75% nel solo mese di aprile. [post_title] => Sncf Voyage: il Tgv Inoui rinnova la partnership con Disneyland Paris [post_date] => 2025-05-23T10:29:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747996157000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490490 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nh Collection Hotels & Resorts porta avanti i piani espansione globale con due nuove aperture: Nh Collection Ibiza e NhCollection Marbella, due strutture spagnole che segnano il debutto del marchio nelle Isole Baleari e sulla Costa del Sol. Le due new entry rientrano nell'ambiziosa strategia di crescita di Minor Hotels nell'Europa meridionale e rafforzano il posizionamento del marchio Nh Collection Hotels & Resorts nel segmento premium in destinazioni costiere chiave. Il marchio festeggia inoltre il suo decimo anniversario con il traguardo delle 100 strutture nel mondo grazie all'aggiunta di questi due hotel. L'Nh Collection Ibiza, nel centro della città, è la scelta ideale per chi desidera immergersi nell'atmosfera festosa, nella vita notturna, nella variegata gastronomia e nelle attrazioni culturali di Ibiza. La struttura a 5 stelle aspira a diventare rapidamente il punto di riferimento per il turismo di alto livello nelle Baleari: a disposizione degli ospiti 38 camere progettate da Baranowitz & Kronenberg, decorate con legno recuperato dai ponti degli yacht e rivestimenti in acciaio inossidabile. Alcune dispongono di balcone privato con vista sul porto turistico e sulla città vecchia. L'NH Collection Ibiza completa l'offerta con tre ristoranti: SLVJ Ibiza, Arrogante e Rhino Bar Il primo hotel NH Collection della provincia di Malaga e della Costa del Sol si trova vicino al cosiddetto Golden Mile di Marbella, a metà strada tra il centro città e Puerto Banús. La struttura offre 163 camere con vista sul mare o sulle montagne. Il ristorante propone cucina mediterranea con una terrazza aperta tutto l'anno, dove gli ospiti possono gustare piatti classici e internazionali in un ambiente privilegiato. L'hotel è circondato da ampi giardini, una piscina e un bar sull'acqua. [post_title] => Nh Collection Hotels & Resorts sbarca a Ibiza e Marbella [post_date] => 2025-05-15T09:25:29+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747301129000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "th" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":7,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":185,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493705","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Th Resorts traguarda l'inverno 2025-25 con l'apertura delle vendite per diverse strutture in alcune delle più importanti località sciistiche italiane, da Courmayeur a Campiglio, da La Thuile a Corvara, fino a Marilleva, Pila e Sestriere.\r

\r

Una scelta strategica che consolida la posizione di Thcome punto di riferimento dell’ospitalità invernale per le famiglie. Tra le principali novità della stagione spicca l’estensione della formula esclusiva “All You Can Ski” anche a Th Sestriere, struttura storica nata in occasione delle Olimpiadi Invernali del 2006, che si affianca così a Th Pila e Th Marilleva.\r

\r

Il pacchetto “All You Can Ski” prevede: 20 ore settimanali di lezioni di sci con maestri federali; skipass a prezzo agevolato; animazione e assistenza bambini dalle 9 alle 17 con accompagnamento alle lezioni, servizio pranzo e attività pomeridiane e serali; vestizione e ritiro post-corso curati dallo staff Th.\r

\r

Per i più piccoli, dai 3 ai 5 anni, è disponibile nei resort di Pila e Marilleva il servizio “Baby Ski Play”, che integra corso di sci collettivo, accompagnamento in pista e assistenza completa, sempre all’interno di un’esperienza pensata su misura per i nuclei familiari.\r

\r

Th propone alle famiglie anche l’Infant Club (per bambini dai 6 mesi ai 3 anni), attivo nei resort di Pila, Marilleva, La Thuile e Sestriere:.\r

\r

«Con l’apertura anticipata delle vendite e l’estensione della formula “All You Can Ski” a una località iconica come Sestriere, rafforziamo il nostro impegno nel segmento neve – commenta Salvatore Piazza, coo di Th Resorts –. Tutti i nostri resort invernali si trovano in posizioni strategiche, inseriti nei migliori caroselli sciistici italiani, da Madonna di Campiglio a Courmayeur. Dopo un +15% di crescita nella stagione 2024/2025, ci aspettiamo di continuare su questa traiettoria: la neve resta infatti un asset strategico per lo sviluppo del gruppo».\r

\r

In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, anche le strutture di Borca di Cadore rivestono un ruolo importante per la ricettività e per lo sviluppo di servizi legati alla montagna, in un territorio sempre più al centro della scena internazionale.","post_title":"Th Resorts gioca d'anticpo: è già in vendita la stagione neve 2025-26","post_date":"2025-07-02T11:03:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1751454238000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493461","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Th Group alza l'asticella e traguarda un ruolo da leader. Lo anticipa Alberto Peroglio Longhin, amministratore delegato, a margine della presentazione dell'offerta Mice del gruppo.\r

\r

\"Il socio Cdp nelle prossime ore presenterà il nuovo piano strategico per trasformarci definitivamente in un campione nazionale sul mercato. Quel tipo di azienda che il fondo vuole sostenere per una crescita importante, per diventare un punto di riferimento a livello nazionale su questo mercato\". Peroglio Longhin spiega che il piano di sviluppo includerà \"l'inserimento di una decina di nuove strutture nei prossimi due anni, che sarà ancora più consistente fra cinque\" e al momento sono già oggetto di analisi per la capacità sia leisure, sia Mice sia per l'attrattività nei confronti del turismo estero.\r

\r

L'attenzione al mondo Mice contribuirà alla crescita, anche e soprattutto attraverso \"una stagionalità allungata delle strutture, che non va quindi a scapito di mercati già esistenti, ma un target che, insieme a taluni flussi provenienti dall'estero consentirà di sostenere quella destagionalizzazione\" tanto auspicata dell'intero sistema turistico.\r

Si guarda \"innanzitutto a quelli che sono i mercati di fatto dell'Italia e dunque quelli dell'Europa, del Nord Europa, che hanno ancora ampi margini di sviluppo\". Chiaramente ci saranno poi ulteriori frontiere di \"sviluppo importanti, la Cina, l'India, ma questo accadrà quanto avremo quadruplicato o quintuplicato le camere per cui dovremo incominciare ad attingere a nuovi mercati\". Ma per ora \"noi dobbiamo aprire di più e poi andiamo in funzione della destinazione a lavorare su un mercato che può essere vocato per quello\".\r

\r

Le aree identificate dal nuovo piano per lo sviluppo comprendono sicuramente \"la montagna dove siamo storicamente leader. Abbiamo un Adr superiore in assoluto anche al nostro portafoglio, ma vogliamo crescere ancora di più e consolidare la leadership: stiamo vedendo almeno cinque prodotti nuovi fra Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino\". Sul fronte Sud Italia, e quindi mare la volontà è quella di \"sviluppare la Sicilia, la Calabria Tirrenica, fare un po' dell'Adriatico Basso, che non abbiamo. E poi la Sardegna, crescendo sia a Nord che a Sud. di fatto in questo momento disponiamo di un elenco di 35 prodotti sui quali stiamo in trattative avanzate\".","post_title":"Peroglio Longhin: \"Th Group diventerà punto di riferimento nazionale\"","post_date":"2025-06-27T09:29:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1751016582000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493371","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Fare Mice è bello. E la nostra volontà è quella di entrare in modo importante in questo ambito»: è Salvatore Piazza, chief operating & commercial officer di Th Group, a tracciare i contorni di un nuovo, significativo investimento del gruppo su questo segmento di mercato.\r

\r

Un settore che oggi assume un valore strategico per la crescita dell'azienda e che trova terreno decisamente fertile nelle 30 strutture già operative: 13 mare Italia, 12 in montagna, un villaggio a Marsa Alam in gestione diretta, 4 hotel urban in Italia e 3 strutture Tci in gestione e commercializzazione esclusiva. \r

\r

E, soprattutto, nelle 50 sale meeting distribuite nelle diverse strutture alberghiere «che rappresentano il cuore pulsante della nostra offerta Mice, che è però fatto anche di attenzione al cliente, disponibilità verso coloro che organizzano eventi e capacità organizzativa, per garantire qualità, risposte e certezze a chi organizza un evento nelle nostre strutture.\r

\r

E' stato fatto un lavoro importante sul prodotto Mice, «a cominciare dalla ristorazione: un processo di stabilizzazione che conduce ad un nuovo e più moderno concept, attento anche al mondo che cambia, al rispetto territorio e che vede il cibo protagonista. L'implementazione di questo nuovo concept è quasi completa e segna l'evoluzione del nostro prodotto. E sappiamo quanto è importante che la parte f&b sia adeguata alle aspettative di ospiti esigenti come quelli Mice».\r

\r

Con un fatturato di gruppo 2024 di «214 milioni di euro» l'obiettivo al 2029 «è quello di raddoppiare questo valore, per arrivare 400 milioni, attraverso nuove strutture e con nuovo prodotto più in linea con la richiesta del mercato».\r

\r

Un mercato, quello Mice, «che vede aumentare la clientela straniera che sceglie l'Italia per organizzazione eventi. Il Mice è dunque una grande opportunità per Th, per qualificare meglio le presenze in alcuni periodi della stagione, per una maggiore visibilità delle nostre strutture e per crescere in credibilità verso gli operatori del settore e dimostrare sempre più la capacità di fare ospitalità italiana in modo autentico. Mi riferisco a valori come il rispetto per le persone ospiti e il territorio. Questo è il mostro modo di fare turismo e lo decliniamo anche nel Mice».\r

\r

Le strutture Th Group\r

\r

«L'alto valore dell'ospitalità e dell'accoglienza» è la cifra distintiva delle strutture del gruppo evidenzia Mimmo De Pisa, responsabile divisione gruppi e Mice «e questo ci aiuta a sviluppare il Mice» ma anche servizi tailor made, «che spaziano dall'organizzazione di tornei sportivi in esclusiva, escursioni, food fino a cena di gala. La nostra forza commerciale basata fra Milano e Padova, che segue offerte e trattative, è supportata da un ufficio operativo che gestisce post conferma che fa da ponte tra strutture e agenzie»\r

\r

Strutture fra cui spiccano le tre a maggiore vocazione business, definite 'Top Mice': Th Roma Carpegna Palace, Th Lazise - Parchi del Garda e Th Assisi - Cenacolo. «A queste si sommano le cosiddette location B-leisure - sottolinea Francesco Cante, coordinatore divisione Mice -, con strutture tutte dotate di sale meeting e che forse più ci rappresentano nel perfetto connubio fra bt e leisure». Un ritratto che copre l'80% circa delle strutture del gruppo.\r

\r

\r

I numeri del comparto Mice in Italia parlano di un mercato che cresce, per un totale di 11 miliardi, +20%. Nel 2024 sono stati 850.000 i viaggiatori Mice in Italia, con 800 milioni di spesa generata e 2,75 milioni di pernottamenti. ","post_title":"Th Group in allungo sul Mice: offerta potenziata per un segmento strategico","post_date":"2025-06-26T10:11:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1750932665000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493196","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_493208\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ph Giacomo Podetti[/caption]\r

\r

La montagna del bresciano spalanca le porte ad una stagione estiva che è foriera di vacanze attive e benessere all'insegna della natura. Le tre perle del territorio - Valle Camonica, Valle Trompia e Valle Sabbia - con i loro panorami concentrano in sé quanto di meglio l’Italia offre agli amanti della montagna durante l'estate.\r

\r

Natura incontaminata, borghi incantevoli, la possibilità di praticare ogni genere di sport alpino (dal trekking alla mountain bike, dall’arrampicata al cicloturismo), strutture ricettive di ogni tipologia (dal raffinato hotel ai camping super attrezzati), calorosa accoglienza, prodotti genuini, gustosi piatti tipici. Il tutto avvolto da panorami emozionanti, parchi naturali, importanti tracce della storia, come le diffuse testimonianze della Prima Guerra Mondiale.\r

\r

Valle Camonica, la “Valle dei Segni” Riserva della Biosfera Unesco\r

Conosciuta in tutto il mondo come la “Valle dei Segni” per le Incisioni Rupestri dichiarate nel 1979 Patrimonio Mondiale Unesco (primo sito italiano ad ottenere il riconoscimento), la Valle Camonica è sinonimo di storia, cultura, borghi medievali, ma anche natura e sport. Estremamente ricca in biodiversità̀, è stata dichiarata nel 2018 Riserva della Biosfera Unesco: le sue aree protette costituiscono oltre il 55% dell’intero territorio. Se nella parte alta, con le note località di Ponte di Legno e Tonale, si trova la quintessenza stessa della più tradizionale e autentica vacanza alpina, la parte media e bassa riserva sorprese inaspettate, fra Terme, capolavori Unesco, straordinari cicli pittorici, pedalate memorabili, cammini panoramici, vigneti eroici, panchine giganti, divertenti esperienze per le famiglie. Con centinaia di km di tracciati per mountain bike, splendidi parchi naturali dove rigenerarsi con la potenza della natura (Parco Nazionale dello Stelvio e Parco dell’Adamello), una fitta rete di sentieri dal fondo valle all’alta quota, la Valle Camonica è il paradiso per gli amanti delle attività outdoor.\r

\r

La proposta del Consorzio Pontedilegno-Tonale per l’estate 2025 è resa ancor più allettante dalle significative novità riguardanti il Bike Park, con un campo pratica potenziato per migliorarne la fruizione: al Passo Tonale sono state realizzate una nuova Jump Line e un Mini Downhill, lungo quasi 2 km, perfetto per chi vuole approcciarsi per la prima volta a questa elettrizzante disciplina sportiva. Al Family Village del Passo Tonale è stato costruito un Kids Bike Park con 3 percorsi (facile, medio, difficile), mentre a poca distanza si trova una Pump track fissa di un centinaio di metri. Infine, tra Ponte di Legno e Temù è stato messo a punto un nuovo percorso, caratterizzato da una prima parte downhill e da una seconda più facile, con caratteristiche da Jump line, che serve da pista di rientro su Temù. \r

\r

L’estate riaccende poi i riflettori su Water Music Festival e sull’importanza dell’acqua, dando continuità al messaggio lasciato da Paradice Music Festival nei mesi invernali. L’acqua è al centro dei 6 appuntamenti, dislocati in vari punti del comprensorio, a partire dal lago di Valbiolo al Passo Tonale che dal 4 luglio al 31 agosto darà la possibilità, attraverso una passerella galleggiante, di camminare quasi a contatto con l’acqua. Per le famiglie è d’obbligo una giornata al Sozzine Park, parco giochi per bambini interamente realizzato in legno e costeggiato dal torrente Narcanello. Da non perdere anche il Villaggio delle Marmotte a Valbiolo, dove ad attendere i più piccoli c’è un percorso a 7 stazioni composto da scivoli, casette in legno, un tunnel e persino un mulino ad acqua azionabile a mano tramite una trivella.\r

www.pontedilegnotonale.com\r

\r

Corteno Golgi, dall’Osservatorio Eco-faunistico Alpino ai passi resi famosi dal Giro d’Italia\r

Sempre in Alta Valle Camonica, Corteno - in sinergia con la vicina e inseparabile Aprica - offre una combinazione perfetta di natura, sport e avventura per chi cerca una montagna da vivere a 360°. La varietà di percorsi incontra i desideri sia delle famiglie, sia degli escursionisti esperti. Sono imperdibili le passeggiate nelle incantevoli Valli di S. Antonio, con la Val Brandet e la Valle di Campovecchio, gioielli incontaminati di questo territorio. Il celebre e impegnativo Sentiero 4 luglio, per festeggiare i 30 anni dalla prima edizione della Skymarathon, ospita dal 3 al 5 luglio i Campionati Europei di Skyrunning. In estate sono aperti alcuni impianti di risalita per portarsi comodamente in quota per una escursione o una sosta gustosa in uno degli accoglienti rifugi. \r

www.apricaonline.com\r

\r

Borno, Mountain experience\r

A Borno l’estate è il tempo del trekking, delle biciclette, dello yoga, dei concerti nella natura. E ancora: percorsi downhill (4 e con diverse difficoltà) che scendono dal monte Altissimo e regalano adrenalina pura, sentieri da percorrere camminando o di corsa, comode risalite in seggiovia per chi vuole solo godere del relax nella natura incontaminata, pranzi con menù della tradizione vista Valle Camonica e lago d’Iseo. Torna quest’anno l’emozionante Alba altissima (23 agosto): un’esperienza unica che permette di vivere la nascita di un nuovo giorno al monte Altissimo prima di una ricca colazione con i prodotti della montagna. Fino al 7 settembre impianti e rifugio saranno aperti tutti i weekend di giugno e luglio e tutti i giorni ad agosto. \r

www.bornoskiarea.it\r

\r

Una vacanza ricca di spunti è quella che si può fare nella Media e Bassa Valle Camonica, che si affaccia sul lago d’Iseo. All'insegna del benessere e della salute, innanzitutto, a Darfo Boario Terme, le cui Terme sono immerse in un grande Parco termale di oltre 130.000, dove si trova il Centro Wellness & Beauty, oasi di benessere e relax, con due piscine con acqua termale interne e una piscina esterna. A Darfo, il divertimento è assicurato all’Aquaplanet, l’ampio parco acquatico con 9 scivoli di varie altezze e piscine per tutte le età, e molte sono le escursioni nei dintorni.\r

\r

Per chi predilige la camminata lenta, imperdibili la Via Valeriana e il Cammino di Carlo Magno, due percorsi paesaggistici, storici e culturali da percorrere in più giorni oppure a tratti, che dalla Valle Camonica arrivano fino al lago d’Iseo, e la Via Raetia, 95 km intrisi di storia e bellezze che si snodano da Boario Terme a Edolo, mentre per gli appassionati delle due ruote il must è il tratto camuno della Ciclovia del Fiume Oglio. \r

\r

Montecampione, finestra sul lago d’Iseo\r

Con l’estate Montecampione, moderna località turistica a 1200 m d'altitudine poco distante dal lago d'Iseo che si scorge dall’alto, si trasforma in una piacevole località cittadina dello svago, dell’intrattenimento e delle escursioni. Nata all’inizio degli anni ’70, si è progressivamente sviluppata come un grande villaggio aperto, sempre attento all’impatto ambientale, alla funzionalità e alla completezza dei servizi offerti. Il gruppo Montecampione Outdoor organizza escursioni in alta quota a piedi o in mountain bike con degustazioni o in musica, un nutrito programma di yoga, stage di arrampicata sportiva in parete, corsi di autodifesa femminile e tanto altro. \r

\r

[gallery ids=\"493209,493211,493210\"]","post_title":"Brescia: estate in Valle Camonica, fra storia, natura e sport","post_date":"2025-06-24T10:08:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1750759718000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"492074","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce l'offerta targata Baobab che amplia la programmazione 2025 con l'aggiunta di quattro nuove destinazioni: Dubai, Tunisia, Giordania e Saadiyat Island. Le nuove proposte si affiancano al Marocco, recentemente inserito in portafoglio, rafforzando l’obiettivo di presidiare, entro il 2026, tutte le mete mass market point-to-point più richieste dal mercato. \r

\r

“La crescita che stiamo registrando è estremamente significativa – dichiara Alessandro Gandola, direttore della business unit di Th Group – e ci ha portato ad aggiornare il forecast 2025, portandolo a 90 milioni. Ad oggi i volumi risultano più che raddoppiati rispetto al 2024, con un incremento a tre cifre e il superamento già a maggio dei 60 milioni previsti solo pochi mesi fa. Le agenzie ci stanno dimostrando grande fiducia, e il nostro impegno è quello di offrire loro strumenti e contenuti competitivi sulle destinazioni più richieste”. \r

\r

La proposta Tunisia prevede collegamenti da sette aeroporti italiani – Milano, Roma, Bologna, Venezia, Napoli, Catania e Palermo – su Tunisi e una ricca programmazione su Hammamet. Perno dell’offerta è l’Africa Jade di Korba, struttura iconica per il mercato italiano che Baobab intende rilanciare valorizzandone l’ambientazione naturalistica e l’unicità della proposta mare. \r

\r

Dubai debutta con un catalogo monografico in distribuzione in questi giorni, che presenta 26 strutture e numerose proposte esperienziali. I pacchetti sono costruibili su 15 aeroporti italiani tramite la piattaforma BxB, con escursioni prenotabili già dall’Italia. Il catalogo include anche una proposta mare a Ras Al Khaimah, con soggiorno presso il Rove Marjan Island e voli su Dubai. \r

\r

Dopo una prima programmazione interrotta a causa delle tensioni geopolitiche, ritorna la Giordania, con un circuito esclusivo in lingua italiana riservato ai propri clienti. Le partenze sono settimanali da Milano, Bergamo, Bologna, Pisa e Roma (Ciampino e Fiumicino), grazie alla collaborazione con Royal Jordanian che consente una programmazione charter da Milano e Roma ogni venerdì e sabato. Gli altri aeroporti sono serviti da easyJet, Wizz Air e Ryanair. A completare l’offerta, un’estensione balneare sulla baia di Tala Bay, con soggiorno al Movenpick Resort & Spa. \r

\r

Saadiyat Island, perla balneare a breve distanza da Abu Dhabi, segna per il to l’apertura di una nuova linea dedicata a “mete di nicchia per viaggiatori esperti”: località esclusive, finora accessibili a pochi, vengono ripensate in una chiave più ampia ma sempre distintiva.","post_title":"Poker di nuove destinazioni per Baobab. Volumi più che raddoppiati sul 2024","post_date":"2025-06-06T10:06:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1749204367000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491529","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La stagione estiva dell'Nh Firenze comincia con un importante rinnovo delle camere e della terrazza panoramica, situata al settimo piano. Obiettivo dell'intervento è stato quello di donare alla struttura un tocco più moderno, fresco e accogliente, in linea con la crescente attrattività turistica di Firenze e con le esigenze di un pubblico sempre più eterogeneo, internazionale ed esigente.aperto”.\r

\r

Le 152 camere, suddivise in diverse categorie per garantire un’esperienza ancor più personalizzata, beneficiano di un nuovo design che valorizza tonalità calde e naturali, come il blu notte e l’arancio mattone, creando un’atmosfera intima ed elegante, dove comfort moderno, calore dell’ospitalità italiana e stile convivono in perfetto equilibrio.\r

\r

Dopo le standard, le Premium, si distinguono per la presenza di una zona soggiorno con poltrona trasformabile in letto. Le Junior Suite con terrazza – situate all’ultimo piano – offrono ampi spazi, un comodo terrazzo privato e un angolo relax da cui godere la suggestiva vista sulla Culla del Rinascimento. La Presidential Suite propone ambienti sofisticati, finiture ricercate e materiali di pregio, che rendono il soggiorno ancor più esclusivo, grazie anche al panorama sull’Arno, sul Ponte Vecchio e sul Duomo. Nei bagni di ogni camera sono stati introdotti accorgimenti estetici e funzionali, tra cui carte da parati decorative che aggiungono un tocco contemporaneo e ricercato.\r

\r

Il Narciso Rooftop Pool & Bar\r

\r

Fiore all’occhiello della struttura, il Narciso Rooftop Pool & Bar è un angolo di pace con vista mozzafiato sui tetti di Firenze: al calar del sole, la terrazza panoramica con piscina regala un’atmosfera romantica e suggestiva, ideale per un cocktail o una cena informale, grazie a proposte che fondono sapori locali e creatività contemporanea. Il tutto accompagnato da una pregiata selezione di vini, signature cocktails e ottima musica.\r

\r

L’area piscina, accessibile tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.30, e il bar, aperto dalle 10.30 alle 24.00, accolgono gli ospiti in un ambiente fresco e ricercato in linea con le nuance cromatiche degli spazi interni.\r

\r

Situato al piano terra, il ristorante Narciso Comfort Food & Drink è pensato per offrire un’esperienza culinaria raffinata in un ambiente dal design contemporaneo ed elegante.\r

\r

Nh Firenze dispone infine di un moderno centro congressi dotato di nove sale meeting versatili e funzionali. Tutti gli spazi sono attrezzati con le più recenti tecnologie, gli spazi sono ideali per organizzare eventi e riunioni di ogni genere. La sala più grande può ospitare fino a 130 persone, offrendo la cornice perfetta per conferenze, seminari o eventi speciali.","post_title":"Nh Firenze rinnova camere e terrazza panoramica con un look più moderno e accogliente","post_date":"2025-05-28T14:15:59+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1748441759000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491475","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«La domanda del mercato del turismo italiano in Austria continua a crescere - dichiara Herwig Kolzer, direttore di Austria Tourism per Italia e Spagna -. Nel 2024 gli arrivi sono aumentati del 5,1% e i pernottamenti del 4,1%, migliorando ancora l’importante dato registrato nel 2023, quando c’era stata una crescita di oltre il 24%. I viaggiatori sono interessati alla cultura e alle città e scelgono il nostro paese anche nella stagione invernale. Infatti da novembre a marzo del 2025 il mercato italiano è cresciuto del 2,1% rispetto all’anno scorso».\r

\r

Per raccogliere informazioni sui suoi visitatori Austria Turismo ha commissionato uno studio all’istituto “Nit” (Istituto per il turismo e la balneazione in Nordeuropa) nei 10 mercati più importanti per il turismo austriaco. L’Italia si è posizionata al sesto posto dopo l’Austria stessa, la Germania, la Svizzera, i Paesi Bassi e il Belgio. L’inchiesta condotta in Italia ha coinvolto mille persone tra i 18 e 75 anni e di questi il 79% ha dichiarato di avere budget, tempo e voglia di vacanze, con progetti concreti di trascorrere le proprie vacanze in Austria: tra relax, benessere e natura. È il dato più alto emerso tra i mercati coinvolti.\r

\r

«La crescita prevista per la prossima estate è dovuta a tanti fattori, tra i quali le ricorrenze chiave del 2025. Quest’anno, infatti, celebriamo i 200 anni dalla nascita di Johann Strauss». L’anniversario sarà festeggiato a Vienna con un ricco programma dal titolo “King of Waltz, Queen of Music”: sono in programma eventi musicali, mostre e spettacoli che coinvolgeranno le principali istituzioni culturali, le grandi orchestre viennesi e diversi artisti contemporanei. «Le attività più apprezzate dagli italiani in vacanza in Austria sono i viaggi culturali nelle città - Vienna in particolare - quelli enogastronomici, le vacanze di benessere, di relax e nella natura. - aggiunge il direttore - Gli italiani in Austria cercano esperienze autentiche, culturalmente arricchenti».\r

\r

L’Austria risponde anche al crescente caldo estivo rilevato in tante regioni meridionali proponendosi come destinazione ideale per una “coolcation”: una cool-vacation o vacanza rinfrescante e rigenerante tra verdi città, montagne e laghi cristallini e puliti, adatti agli appassionati di sport acquatici. La Carinzia, il Tirolo e il Salisburghese offrono infatti splendidi panorami e la possibilità di svolgere numerose attività all'aria aperta. Mentre le verdi città dell'Austria garantiscono un’armoniosa combinazione di vita e cultura urbana con parchi e giardini storici e oasi verdi. «L’ambiente naturale austriaco è la meta ideale per allontanarsi dalla calura estiva delle città. L’Austria è l’ideale per un “summer retreat”, un soggiorno tra il verde: 150anni fa la consuetudine voleva che i ricchi cittadini viennesi si spostassero tra le montagne nei mesi estivi. Noi vogliamo rinnovare questa abitudine e invitare gli ospiti italiani a scoprire il nostro territorio.\r

\r

L’Austria è facilmente raggiungibile in auto dalle regioni del nord Italia e sta crescendo la percentuale di chi viaggia in treno: l’Öbb si è dotata di vagoni nuovi e confortevoli lungo il percorso Bologna-Verona-Brennero-Innsbrück-Monaco. Continuiamo poi a migliorare le connessioni e il prossimo 14 dicembre, dopo 27 anni di lavori, verrà inaugurata la Ferrovia del Koralm. Con i suoi 130 chilometri di nuovi binari - 50 dei quali in galleria - e oltre 100 ponti, aprirà un nuovo capitolo nel trasporto ferroviario austriaco e internazionale. Il suo fulcro, sarà il tunnel di Koralm, il sesto tunnel ferroviario più lungo del mondo. La ferrovia avrà un impatto benefico sull’ambiente e ridurrà da 3h a 45’ il tempo di viaggio in treno tra Klagenfurt, in Carinzia e Graz, in Stiria, facilitando i collegamenti dall’Italia.\r

\r

Un ulteriore highlight dell’Austria nel 2025 è la nuova edizione speciale della Guida Michelin. L’Austria è anche una destinazione gastronomica perché abbiamo 18 ristoranti con due Stelle Michelin 62 con una e 33 con la Stella Verde che premia la gastronomia sostenibile». Il turismo sostenibile e le misure ecologiche sono attualmente al centro dell'attenzione del mercato del turismo austriaco. Molte regioni puntano sulla regionalità promuovendo l'agricoltura biologica e offrendo una mobilità sostenibile, come autobus elettrici o biciclette. \r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"491480,491479,491478\"]","post_title":"Austria: domanda in crescita per il turista che ha voglia di vacanza e di coolcation","post_date":"2025-05-28T14:02:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1748440956000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491168","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_491178\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Ph Federico Lordi[/caption]\r

\r

Sncf Voyage rinnova e amplia la collaborazione con Disneyland Paris: tema centrale della collaborazione per il 2025 è il Disney Music Festival, in calendario fino al prossimo 7 settembre, che rappresenterà il punto di riferimento visivo e narrativo di questa partnership. \r

\r

Ecco dunque il Tgv Inoui pellicolato a tema Disney con il messaggio “Sali a bordo per un viaggio magico”: un’esplosione di colori e magia che trasforma il viaggio in parte dell’esperienza, creando un ponte emozionale tra la partenza e l’arrivo, accendendo l’entusiasmo dei più piccoli e risvegliando lo spirito giocoso degli adulti. \r

\r

«Vogliamo che i nostri passeggeri vivano il viaggio in treno non solo come uno spostamento, ma come un momento per sognare, rilassarsi e iniziare a respirare l’atmosfera del divertimento - ha dichiarato Caroline Chabrol, direttrice generale di Sncf Voyages Italia -. Con questa partnership ispirata al Disney Music Festival, trasformiamo il treno stesso in un’anticipazione dell’esperienza, coccolando i nostri clienti – famiglie, giovani e meno giovani – con servizi pensati per rendere ogni istante piacevole e speciale».\r

\r

Tgv Inoui opera attualmente tre collegamenti giornalieri tra Milano, Torino e Parigi ed è la soluzione ideale per raggiungere Disneyland Paris, con tariffe a partire da 49 euro: da Parigi Gare de Lyon, la stazione d’arrivo, è possibile poi accedere facilmente ai mezzi urbani Rer A, che conducono direttamente al Parco in circa 40 minuti. \r

\r

Il servizio prevede fermate a Mâcon, Chambéry, St-Jean-de-Maurienne, Modane, Oulx e Torino Porta Susa. Gli orari garantiscono flessibilità, con partenze da Milano alle 6.00, 12.10 e 16.10, e da Parigi alle 6.46, 9.46 e 14.48. \r

\r

Dal ripristino del collegamento diretto tra Italia e Francia dello scorso 31 marzo, Tgv Inoui ha trasportato oltre 80.000 passeggeri, con un tasso di occupazione internazionale superiore al 75% nel solo mese di aprile. ","post_title":"Sncf Voyage: il Tgv Inoui rinnova la partnership con Disneyland Paris","post_date":"2025-05-23T10:29:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747996157000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490490","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nh Collection Hotels & Resorts porta avanti i piani espansione globale con due nuove aperture: Nh Collection Ibiza e NhCollection Marbella, due strutture spagnole che segnano il debutto del marchio nelle Isole Baleari e sulla Costa del Sol.\r

\r

Le due new entry rientrano nell'ambiziosa strategia di crescita di Minor Hotels nell'Europa meridionale e rafforzano il posizionamento del marchio Nh Collection Hotels & Resorts nel segmento premium in destinazioni costiere chiave. Il marchio festeggia inoltre il suo decimo anniversario con il traguardo delle 100 strutture nel mondo grazie all'aggiunta di questi due hotel.\r

\r

L'Nh Collection Ibiza, nel centro della città, è la scelta ideale per chi desidera immergersi nell'atmosfera festosa, nella vita notturna, nella variegata gastronomia e nelle attrazioni culturali di Ibiza. La struttura a 5 stelle aspira a diventare rapidamente il punto di riferimento per il turismo di alto livello nelle Baleari: a disposizione degli ospiti 38 camere progettate da Baranowitz & Kronenberg, decorate con legno recuperato dai ponti degli yacht e rivestimenti in acciaio inossidabile. Alcune dispongono di balcone privato con vista sul porto turistico e sulla città vecchia. L'NH Collection Ibiza completa l'offerta con tre ristoranti: SLVJ Ibiza, Arrogante e Rhino Bar\r

\r

Il primo hotel NH Collection della provincia di Malaga e della Costa del Sol si trova vicino al cosiddetto Golden Mile di Marbella, a metà strada tra il centro città e Puerto Banús. La struttura offre 163 camere con vista sul mare o sulle montagne. Il ristorante propone cucina mediterranea con una terrazza aperta tutto l'anno, dove gli ospiti possono gustare piatti classici e internazionali in un ambiente privilegiato. L'hotel è circondato da ampi giardini, una piscina e un bar sull'acqua.","post_title":"Nh Collection Hotels & Resorts sbarca a Ibiza e Marbella","post_date":"2025-05-15T09:25:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1747301129000]}]}}