La Spezia, settembre da record per il turismo in città con un +30% Settembre da record per il turismo alla Spezia, con oltre 162.920 le notti trascorse in città nel corso del mese. Si tratta del dato mensile più alto mai registrato e superiore anche al precedente primato di agosto 2026, quando erano stati rilevati oltre 141mila pernottamenti. A confermare la crescita sono i dati relativi all’imposta di soggiorno: nel settembre 2026 il comune della Spezia ha riscosso 407.300,93 euro, contro i 313.186,35 euro dello stesso mese del 2025, i 324.422,94 euro del 2024 e i 269.446,46 euro del 2023. Un incremento di circa il 30% rispetto a settembre dello scorso anno e di oltre il 15% rispetto allo stesso agosto 2026, che aveva già segnato il precedente record. «Oltre 162.920 notti trascorse alla Spezia – commenta il sindaco Pierluigi Peracchini – nel solo mese di settembre rappresentano il record di sempre per la nostra città. Un risultato straordinario, ancora più significativo perché arriva a settembre e supera persino agosto, che soltanto poche settimane fa avevamo celebrato come il miglior mese della nostra storia turistica. È la dimostrazione concreta che stiamo riuscendo progressivamente a destagionalizzare il turismo e che La Spezia è ormai una destinazione capace di attrarre visitatori italiani e stranieri ben oltre i tradizionali mesi estivi. Da maggio registriamo risultati estremamente positivi e settembre segna un ulteriore salto in avanti. La crescita del turismo non è casuale, ma è accompagnata dal grande lavoro che stiamo portando avanti sulla cultura, sui Musei Civici, sugli eventi, sulla riqualificazione e valorizzazione della città e sulla sua promozione in Italia e all’estero, oltre ai mezzi digitali di promozione turistica. L’obiettivo è continuare su questa strada, puntando sempre di più su un turismo di qualità e durante tutto l’anno, capace di generare ricadute positive per le attività economiche, il commercio e l’intero territorio». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 523619 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nasce il Rinascente Travel Concierge by Bluvacanze all'interno dell’house of brand di Milano, in piazza del Duomo, uno spazio dedicato al viaggio inteso come servizio, consulenza e progettazione dell’esperienza. «Si apre così apre uno scenario nuovo di approccio alla community dei viaggiatori; costruiamo efficienza e relazioni grazie alla digitalizzazione e all’intelligenza artificiale, poi le arricchiamo con la carica umana e con la professionalità che soltanto chi opera in questo settore da decenni riesce a trasferire - esordisce Domenico Pellegrino, ad del gruppo Bluvacanze -. Non si tratta semplicemente di vendere emozioni e competenze, ma di offrire esperienze autentiche, che sono la base su cui si fonderanno sempre più le transazioni: oggi e nel futuro». «Vogliamo accrescere i servizi per i nostri consumatori - aggiunge Mariella Elia, ad di Rinascente –. Ci prendiamo cura dei nostri clienti e lo facciamo anche con il Travel Concierge by Bluvacanze. In tutta Italia Rinascente ha 20 milioni di clienti, 20 milioni di passaggi e una community di 4 milioni di consumatori. Ora abbiamo anche un corner che offre al cliente dei viaggi a Milano e nei suoi dintorni, in Italia e all’estero; proponiamo un'esperienza che non si chiude all'uscita dello store, ma prosegue all’esterno». Nasce così la prima agenzia di viaggi in Italia in un outlet di moda: Bluvacanze si cala profondamente all'interno della città, che diventa parte dell'esperienza e dell'offerta e dove è possibile raggiungere una clientela diversa, anche internazionale. Prosegue quindi la collaborazione del gruppo con Rinascente: insieme hanno indagato le abitudini dei consumatori di brand di lusso e hanno realizzato iniziative dedicate alla casa madre Msc con la personalizzazione delle vetrine dello store e la vendita della lampada da tavolo di design Poldina, creata ad immagine del faro di Ocean Cay. Il racconto si concentra ora sul Travel Concierge: «Sono disponibili dei prodotti shop&go di cui usufruire immediatamente o da donare a chi vogliamo bene e ci aspetta a casa - prosegue Pellegrino -. Milano, con le sue incredibili opportunità, fa parte di questa offerta; tra le nostre proposte abbiamo infatti le box experiences alle Terme De Montel, il primo e più grande esempio di terme urbane d'Italia, risultato del recupero di un complesso in stile liberty, edificato nel 1915 in zona San Siro. Oggi è un parco termale con la sua fonte. Ed è solo una delle possibili esperienze a Milano». Il Rinascente Travel Concierge by Bluvacanze è un'agenzia di viaggio a tutti gli effetti, con i sistemi di booking collegati: biglietteria aerea e ferroviaria, prodotti turistici e di vacanza. Risponderanno alle richieste dei clienti due agenti di viaggio, presenti nel Travel Concierge dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 21. «Nel Travel Corner Rinascente by Bluvacanze abbiamo prodotti esclusivi e misura, proprio secondo il concetto di concierge - conclude Pellegrino -. Realizziamo un vestito per il tempo del benessere, fatto su misura per ogni viaggiatore». (Chiara Ambrosioni) [gallery ids="523625,523634,523624"] [post_title] => Bluvacanze: il viaggio entra nell’esperienza di Rinascente Milano Piazza Duomo [post_date] => 2026-10-06T14:35:13+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1791297313000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 523668 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “The SpongeBob Musical” sarà lo spettacolo teatrale di punta sulla quarta nave di classe Icon di Royal Caribbean, la Hero of the Seas. La nave prenderà il via da Miami ad agosto del 2027. Divertimento per tutti «Noi di Royal Caribbean puntiamo a creare esperienze incredibili che facciano vivere alle famiglie momenti memorabili per stare insieme - ha affermato Christi Coachman, vicepresidente del settore intrattenimento di Royal Caribbean -. Il nostro programma di intrattenimento a bordo della Hero of the Seas è pensato per soddisfare i gusti di tutti. ‘The SpongeBob Musical’ risponde perfettamente a questo obiettivo, unendo diverse generazioni attorno a una storia amata dalle famiglie e mettendo in mostra la creatività, l'innovazione tecnologica e l'alto livello produttivo che solo una vacanza Royal Caribbean può offrire». Dal fondo del mare al mare aperto, “The SpongeBob Musical” sulla Hero trasformerà la serie animata di Nickelodeon e lo spettacolo di Broadway candidato 12 volte ai Tony Award in una produzione reinventata per grandi e piccoli che si può vivere solo con Royal Caribbean. Ricca di colpi di scena inaspettati, personaggi straordinari, canzoni di successo e, soprattutto, amicizia, l’avventura mostrerà al pubblico che gli eroi possono nascere anche dai luoghi più impensabili, mentre SpongeBob e i suoi amici di Bikini Bottom corrono contro il tempo per salvare la loro città dalla distruzione totale. Hero accompagnerà i viaggiatori in avventure di 7 notti nei Caraibi orientali e occidentali con partenza da Miami, e ogni itinerario includerà una tappa a Perfect Day CocoCay, la destinazione di Royal Caribbean alle Bahamas. Gli amanti dell’avventura potranno scegliere di esplorare località dei Caraibi occidentali come Cozumel e Roatan, oppure dirigersi verso destinazioni tropicali dei Caraibi orientali quali Charlotte Amalie, a St. Thomas, e Philipsburg, a St. Maarten. [post_title] => Royal Caribbean: “The SpongeBob Musical” a bordo di Hero of the Seas [post_date] => 2026-10-06T13:46:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1791294372000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 523620 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Settembre da record per il turismo alla Spezia, con oltre 162.920 le notti trascorse in città nel corso del mese. Si tratta del dato mensile più alto mai registrato e superiore anche al precedente primato di agosto 2026, quando erano stati rilevati oltre 141mila pernottamenti. A confermare la crescita sono i dati relativi all’imposta di soggiorno: nel settembre 2026 il comune della Spezia ha riscosso 407.300,93 euro, contro i 313.186,35 euro dello stesso mese del 2025, i 324.422,94 euro del 2024 e i 269.446,46 euro del 2023. Un incremento di circa il 30% rispetto a settembre dello scorso anno e di oltre il 15% rispetto allo stesso agosto 2026, che aveva già segnato il precedente record. «Oltre 162.920 notti trascorse alla Spezia - commenta il sindaco Pierluigi Peracchini - nel solo mese di settembre rappresentano il record di sempre per la nostra città. Un risultato straordinario, ancora più significativo perché arriva a settembre e supera persino agosto, che soltanto poche settimane fa avevamo celebrato come il miglior mese della nostra storia turistica. È la dimostrazione concreta che stiamo riuscendo progressivamente a destagionalizzare il turismo e che La Spezia è ormai una destinazione capace di attrarre visitatori italiani e stranieri ben oltre i tradizionali mesi estivi. Da maggio registriamo risultati estremamente positivi e settembre segna un ulteriore salto in avanti. La crescita del turismo non è casuale, ma è accompagnata dal grande lavoro che stiamo portando avanti sulla cultura, sui Musei Civici, sugli eventi, sulla riqualificazione e valorizzazione della città e sulla sua promozione in Italia e all'estero, oltre ai mezzi digitali di promozione turistica. L'obiettivo è continuare su questa strada, puntando sempre di più su un turismo di qualità e durante tutto l'anno, capace di generare ricadute positive per le attività economiche, il commercio e l'intero territorio». [post_title] => La Spezia, settembre da record per il turismo in città con un +30% [post_date] => 2026-10-06T11:32:44+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1791286364000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 523626 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non si arresta la corsa di Toscana Aeroporti che, nei primi nove mesi del 2026 ha superato la soglia degli 8 milioni di passeggeri - prima volta nella sua storia -, centrando un aumento del traffico del +5,6%. Nel solo settembre i passeggeri transitati sono stati oltre un milione, un risultato mai raggiunto prima in un mese di settembre e che segna il quinto mese consecutivo con traffico superiore a tale cifra. Con quasi 1,1 milioni di passeggeri transitati è stata registrata una crescita del 7,9% in confronto a settembre 2025. L'incremento è stato sostenuto da entrambi i segmenti di mercato: internazionale (+7,7%) e domestico (+8,9%). Dando uno sguardo alla performance dei singoli scali, il Vespucci di Firenze ha registrato a settembre il miglior mese della propria storia, superando per la prima volta quota 400.000 passeggeri, pari ad una crescita del 4% rispetto a settembre 2025. La performance è stata trainata da entrambi i segmenti di mercato: internazionale (+2,9%) e nazionale (+12,8%). Parigi si conferma anche a settembre la principale rotta dello scalo fiorentino, seguita da Londra, Amsterdam, Barcellona e Francoforte. Nuovo record storico giornaliero dello scalo, raggiunto il 27 settembre, con 15.578 passeggeri transitati. L'aeroporto di Firenze, sostenuto dai massimi storici registrati in ciascun mese del 2026, ha raggiunto un ulteriore primato, superando per la prima volta la quota dei 3 milioni di passeggeri già nei primi nove mesi dell’anno (+4,2% rispetto al corrispondente periodo del 2025). Il Galilei di Pisa ha chiuso il mese con 664.000 passeggeri, segnando il miglior settembre della propria storia e una crescita del 10,6% rispetto a settembre 2025. Il risultato è stato supportato dalla crescita di entrambi i segmenti di mercato: internazionale (+11,4%) e domestico (+7,7%). Londra mantiene anche a settembre il primato tra le rotte dello scalo per numero di passeggeri, precedendo Tirana, Palermo, Parigi e Manchester. Lo scalo pisano ha inoltre oltrepassato per la prima volta la soglia di 5 milioni di passeggeri già nei primi nove mesi dell'anno, con un incremento del +6,6% in confronto allo stesso periodo del 2025. [post_title] => Toscana Aeroporti: traffico passeggeri da record a settembre e nei primi nove mesi 2026 [post_date] => 2026-10-06T11:19:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1791285552000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 523603 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue il percorso di crescita di Costa Edutainment, leader in Italia nella gestione di grandi strutture dedicate ad attività ricreative, culturali, didattiche e scientifiche. A seguito del rinnovo della compagine societaria con l'ingresso del fondo Nextalia e la successiva nomina dell'a.d. Cristian Biasoni, il Gruppo rafforza la squadra di prima linea con l'ingresso di tre nuove risorse. A guidare le strategie marketing è Silvia Bassignani nel ruolo di chief marketing officer, professionista con ventennale esperienza nel retail e nella gdo, Gabriele Morisi entra in qualità di chief commercial officer e cei del tour operator di gruppo C-Way, con un solido background di business development nel settore dei servizi e della ristorazione e Irene Maccabruni fa il suo ingresso nel ruolo di Chief People Officer, con un'ampia esperienza nella gestione delle risorse umane per grandi realtà multinazionali e retail. Gli obiettivi La nuova squadra di prima linea avrà l’obiettivo di accelerare la crescita di Costa Edutainment attraverso l'innovazione dell'offerta, il rafforzamento delle leve commerciali, dei canali distributivi e la centralità delle risorse umane, consolidando la posizione di leadership del Gruppo nel panorama turistico e culturale italiano. Costa Edutainment gestisce oggi 12 strutture sul territorio nazionale: in Liguria l'Acquario di Genova, La città dei bambini e dei ragazzi, la Biosfera, l'ascensore panoramico Bigo, il parco acquatico Caravelle e il Caravelle Village a Ceriale; sulla riviera romagnola l'Acquario di Cattolica, i parchi Oltremare 2.0, Aquafan e Italia in Miniatura; in Toscana l'Acquario di Livorno e, in Abruzzo, l'Acquapark Onda Blu a Tortoreto (TE). [post_title] => Costa Edutainment rafforza il piano di crescita con tre nuove risorse [post_date] => 2026-10-06T11:08:37+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1791284917000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 523615 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Caroline Beteta è la presidente e ceo ad interim di Brand Usa, con decorrenza dal 9 novembre. Beteta, andata in pensione a settembre dopo quasi tre decenni come presidente e ceo di Visit California, apporta una consolidata esperienza di leadership nel settore del turismo e un legame di lunga data con Brand Usa, che include il precedente incarico come presidente del board of directors e ceo ad interim. «Caroline ha già guidato questa organizzazione in passato, conosce i nostri partner e la nostra missione, e ha trasformato Visit California in una delle organizzazioni di destination marketing più rispettate al mondo - ha dichiarato Todd Davidson, Presidente del Board of Directors di Brand Usa -. Brand Usa e l'industria dei viaggi e del turismo degli Stati Uniti sono fortunate che una professionista di grande esperienza, con la sua profonda conoscenza e passione, faccia un passo avanti ancora una volta, in questo momento cruciale, mentre lavoriamo per garantire il rinnovo dell'autorizzazione di Brand Usa». Beteta ha guidato Visit California come presidente e ceo dal gennaio 1998 fino al suo pensionamento nel settembre 2026, servendo al contempo lo Stato come Vice Segretario per il Turismo e, successivamente, come consigliera strategica per l'Ufficio del Governatore per lo Sviluppo Economico e Aziendale. Durante il suo mandato, Visit California ha istituito il primo programma statale di valutazione del turismo della nazione, ha aperto uffici internazionali, lanciato campagne di marketing globali e guidato la ripresa del settore da incendi boschivi, recessioni e dalla pandemia di Covid-19, contribuendo a rendere la California una delle destinazioni più ambite al mondo. Secondo Visit California, l'industria del turismo dello Stato sostiene ora direttamente 1,2 milioni di posti di lavoro e genera oltre 150 miliardi di dollari in spesa annuale dei visitatori. «Brand Usa è stata vicina al mio cuore fin dalla sua nascita e sono onorata di intervenire in un momento così importante per l'organizzazione e per il nostro settore”, ha affermato Beteta -. Il mio obiettivo sarà uno solo: garantire la riautorizzazione di Brand Usa e assicurare che questa organizzazione fondamentale possa continuare la sua missione di accogliere il mondo negli Stati Uniti. I viaggiatori internazionali sono vitali per l'economia della nostra nazione, per le comunità e per la competitività globale, e non vedo l'ora di lavorare al fianco del Board, del team di Brand Usa e dei nostri partner del settore per aiutare a portare a termine la riautorizzazione». Beteta raccoglie il testimone da Fred Dixon, che lascerà Brand Usa il 13 novembre dopo oltre due anni come presidente e ceo; Dixon tornerà a New York City come presidente e ceo di Nyc Tourism + Conventions il 1° dicembre. [post_title] => Brand Usa: Caroline Beteta è presidente e ceo ad interim, in carica dal 9 novembre [post_date] => 2026-10-06T11:01:51+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1791284511000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 523586 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => 6 ottobre 2026 - Il crocierismo di lusso si sta svecchiando. L’ultima analisi dell’Osservatorio Ticketcrociere, condotta sui dati di prenotazione raccolti da gennaio a settembre 2026 per i viaggi con partenze distribuite nel triennio 2026-2028, evidenzia le prime spie di una trasformazione del settore: il mercato non è più governato solo dalle compagnie storiche e dai loro crocieristi over 65, ma sta accogliendo una nuova “classe” di bordo, quella degli under 50, finora “mosche bianche” su questo tipo di navi. Explora Journeys abbassa l’età media aprendo a lifestyle e lusso informale L’elemento di rottura è rappresentato dall’ingresso nel mercato di Explora Journeys, che da sola intercetta il 56,34% delle prenotazioni effettuate su Ticketcrociere nei primi nove mesi dell’anno. A fare da traino al successo del brand di viaggi oceanici di lusso di MSC Group – che di recente ha annunciato il suo ingresso nel crocierismo fluviale – è la sua capacità di attrazione di un target inedito per il settore: con un'età media all'imbarco di 49,3 anni, Explora Journeys può oggi essere considerata il punto di riferimento del cosiddetto “Young Luxury”. Il resto delle prenotazioni effettuate su Ticketcrociere è ripartito tra le compagnie veterane di questo mercato: Silversea si attesta come secondo operatore per quota passeggeri con il 16,90% delle prenotazioni e un’età media di 54,2 anni, seguita da Seabourn, con il 14,08% delle prenotazioni e un’età media 62,9 anni. Più staccate e posizionate su un target senior rimangono Oceania Cruises, che raccoglie l’8,45% dei passeggeri con un'età media di 73,2 anni, e Ponant, che conta il 4,23% delle scelte con un'età media pari a 67,7 anni. “Explora Journeys ha rappresentato per il settore del crocierismo di lusso un piccolo tsunami che ha agitato acque considerate tranquille fino a una manciata d’anni fa” spiega Matteo Lorusso, direttore generale di Ticketcrociere. “Il brand dispone di numerosi strumenti, dalla flotta nuova di navi ai corposissimi investimenti in advertising che spingono le vendite in Italia fino alla scelta di figure apicali che provengono dalle multinazionali del lusso e che hanno importato a bordo gli standard dell’hôtellerie a 5 stelle. Anche il posizionamento è marcato: nominare Jannik Sinner come Brand Ambassador indica una volontà chiara di puntare a un target giovanile, attento alla cura di sé ma allo stesso tempo rilassato e smart”. Quanto costa viaggiare una settimana su una nave di lusso? Dall’analisi compiuta sulle transazioni risulta che una settimana all-inclusive a bordo delle navi Explora Journeys costa in media 5.200 euro, contro i 3.600 euro di Silversea: le due compagnie sono le uniche a vantare prenotazioni nell’arco dell’intero triennio effettuate su Ticketcrociere. Per salire sulle navi Oceania Cruises (prenotazioni riferite al solo 2026) e Ponant (2027) si spendono rispettivamente 2.400 euro e 5.200 euro. Staccata Seabourn: relativamente al solo 2027, la compagnia americana registra uno scontrino medio di 9.800 euro a persona. Chi sono i crocieristi di lusso, dove viaggiano e quando prenotano 7,5 passeggeri di lusso su 10 sono coppie, 1,55 le famiglie con figli. I viaggiatori single sono 1 su 10 e includono sia gli “edonisti” – professionisti e manager che possono lavorare da remoto – sia i “silver solo travelers”, vedovi o persone mature che desiderano continuare a viaggiare nel massimo del comfort e della sicurezza organizzativa. Conferme arrivano anche dalla scelta delle destinazioni: le tratte preferite restano i Caraibi e il Mediterraneo, che vengono prenotate in media un anno prima delle partenze, concentrate in inverno e in agosto. Il futuro della crocieristica di lusso L’avanzata di Explora Journeys – l’unico marchio della crocieristica di lusso con DNA italiano – ha innescato una “corsa agli armamenti” tra i brand storici del settore. L’americana Crystal Cruises, non presente in queste rilevazioni, ha di recente commissionato una terza nave che diventerà operativa nel 2028, 25 anni dopo l’inaugurazione del suo secondo esemplare, Crystal Serenity. Silversea – altro competitor a stelle e strisce che di recente ha ospitato a bordo l’attrice Nicole Kidman – ha introdotto nuove tariffe, riorganizzato le categorie delle suite e ordinato due nuove navi da spedizione, che porteranno la flotta a 14 esemplari. Ponant ha acquisito la maggioranza di Aqua Expeditions per espandersi nelle crociere fluviali di lusso in Amazzonia e sul Mekong; contestualmente, la compagnia francese ha completato il restyling della m/s Paul Gauguin per rafforzare la presenza in Polinesia. Già entro il 2027 l’americana Oceania Cruises metterà a disposizione del mercato due nuove unità, Oceania Aurelia e Oceania Sonata; altre tre navi gemelle andranno a completare la nuova linea Sonata Class attraverso una successione di consegne entro il 2037. “La crescita di questo segmento, seppur di nicchia, è notevolissima: per noi la quota lusso si aggira sul 15% del nostro giro d’affari. Tutto il comparto si sta muovendo: la domanda aumenta e aumentano di riflesso le vendite. Tre anni fa i porti italiani in cui attraccavano le navi di lusso erano 35, oggi sono 70, incluse tappe inedite come Crotone e Monopoli” conclude Lorusso. Taoticket S.r.l. è l’agenzia di viaggi leader in Italia nella vendita di crociere online. Nata nel 2008 e con sede a Genova, la società è sul mercato italiano con tre brand, tra cui Ticketcrociere. Attraverso lo sviluppo di strumenti e app all’avanguardia e con un sito web in sei lingue – italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco e cinese – mira a consolidare il primato in Italia e ad espandersi all’estero. Dal 2009 a oggi è stata premiata ogni anno come migliore agenzia online per il mercato italiano dalle compagnie di crociera. ticketcrociere.it ticketferries.com ticketprivatejet.com taoticket.com [post_title] => Osservatorio Ticketcrociere: una crociera settimanale di lusso costa in media 5mila euro. Explora Journeys guida la rivoluzione del “Young Luxury” [post_date] => 2026-10-06T09:30:23+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => crociere-caraibi [1] => crociere-di-lusso [2] => crociere-luxury [3] => crociere-mediterraneo [4] => crocierismo-di-lusso [5] => crocieristi [6] => explora-journeys [7] => lusso-informale [8] => mercato-crocieristico [9] => msc-group [10] => osservatorio-ticketcrociere [11] => ticketcrociere [12] => turismo-di-lusso [13] => young-luxury ) [post_tag_name] => Array ( [0] => crociere Caraibi [1] => crociere di lusso [2] => crociere luxury [3] => crociere Mediterraneo [4] => crocierismo di lusso [5] => crocieristi [6] => Explora Journeys [7] => lusso informale [8] => mercato crocieristico [9] => MSC Group [10] => Osservatorio Ticketcrociere [11] => ticketcrociere [12] => turismo di lusso [13] => Young Luxury ) ) [sort] => Array ( [0] => 1791279023000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 523574 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Due giorni sono pochi per conoscere davvero Tangeri e Rabat. Sono però sufficienti per capire quanto possano essere diverse e, proprio per questo, quanto bene riescano a completarsi. Il viaggio, organizzato nei giorni scorsi dall’Office National Marocain du Tourisme, comincia a Tangeri, città affacciata sullo stretto di Gibilterra e da sempre punto d'incontro tra mondi, culture e commerci. Qui la posizione geografica non è soltanto un dato sulla carta: si percepisce ovunque. Lo si comprende bene raggiungendo Cap Spartel, con il suo faro, nel punto in cui Mediterraneo e Atlantico si incontrano. Poco distante, la spiaggia di Achakar e le Grotte d'Ercole offrono un primo incontro con il paesaggio, prima di rientrare verso la città. Lungo la costa, la Corniche restituisce invece un'immagine più contemporanea di Tangeri, tra mare, locali e vita cittadina. Poi si entra nella Medina, cuore della città antica, dove il ritmo cambia completamente. È un intreccio di vicoli e piccoli negozi, porte colorate e botteghe, dove si mescolano profumi di spezie, pane e cucina e dove ogni angolo sembra avere una tonalità diversa. Più che un luogo da attraversare velocemente, la Medina invita a perdersi, lasciandosi guidare dai colori, dai rumori e dai profumi della vita quotidiana. Salendo verso la Kasbah, la parte più alta e fortificata della città antica, l'atmosfera si fa ancora più raccolta. Qui si trova anche l'antico Palazzo Reale, oggi Museo delle Culture Mediterranee, che aggiunge alla visita una dimensione culturale e permette di guardare alla città anche attraverso la sua storia e il suo rapporto con il mare. Tangeri, tra storia e sapori Ma Tangeri si scopre anche attraverso esperienze più intime. Tra quelle vissute, una delle più piacevoli è stata la cooking experience da Blue Door Cuisine, dove abbiamo preparato un tajine di pesce in un ambiente tradizionale, curato nei dettagli. Non una semplice lezione di cucina, ma un modo immediato per entrare nella cultura locale attraverso profumi, gesti e sapori. E poi ci sono luoghi nei quali viene spontaneo fermarsi. Il Café Hafa, aperto nel 1921 e affacciato sul Mediterraneo, è uno di questi. Come Villa Mabrouka, la dimora che fu di Yves Saint Laurent, dove anche un aperitivo diventa un momento da assaporare con calma, immersi in un'atmosfera particolare. La giornata si chiude al Safran by Koya, a Tanja Marina Bay, dove la cucina marocchina incontra quella mediterranea, in una cena accompagnata da musica originale e danze. Un'esperienza che unisce sapori, spettacolo e convivialità e che completa una giornata vissuta attraverso le diverse anime di Tangeri. Da Tangeri a Rabat con Al Boraq Il passaggio alla seconda città è semplice e confortevole. A collegare Tangeri e Rabat è Al Boraq, il treno ad alta velocità di ONCF, che in poco più di un'ora porta da Tangeri a Rabat, cambiando rapidamente paesaggio e atmosfera. Rabat appare più ordinata, elegante e misurata. È una capitale, ma senza la frenesia che spesso associamo alle grandi città. Qui il patrimonio storico convive con una dimensione contemporanea sempre più evidente. Uno dei luoghi che meglio raccontano questa stratificazione è Chellah. Le testimonianze dell'antica città romana di Sala Colonia convivono con la necropoli merinide, la moschea e la Medersa. E poi ci sono le cicogne. I loro grandi nidi sulle antiche strutture sono diventati parte integrante del paesaggio. Tra le rovine, la natura sembra essersi presa il proprio spazio, creando un'immagine che rimane impressa. Si prosegue verso la Torre Hassan e il Mausoleo di Mohammed V, due dei simboli di Rabat, fino al Palazzo Reale, che restituisce la dimensione istituzionale della capitale. Anche la cucina entra nel racconto del viaggio. Al La Tour Hassan Palace, palazzo centenario oggi elegante hotel di lusso, abbiamo gustato alcuni piatti della tradizione marocchina, soprattutto un ottimo couscous. Una pausa piacevole in una struttura di grande fascino, dove l'atmosfera storica accompagna l'esperienza dell'ospitalità e della cucina marocchina. Il volto contemporaneo di Rabat Eppure Rabat non è soltanto la sua storia. Sulle rive del Bouregreg, il fiume che separa Rabat dalla vicina Salé, emergono due segni del Marocco contemporaneo: la Mohammed VI Tower, nuovo elemento dello skyline della capitale, e il Grand Théâtre de Rabat, progettato da Zaha Hadid, con le sue forme fluide che sembrano dialogare con il corso dell'acqua. Il contrasto è evidente: da una parte le rovine di Chellah e i monumenti che attraversano i secoli, dall'altra un'architettura decisamente contemporanea. È forse proprio questo uno degli aspetti più interessanti di Rabat: la capacità di far convivere epoche e linguaggi diversi senza perdere la propria identità. Due città, un viaggio Tangeri e Rabat sono vicine, ma non si assomigliano. La prima ha lo sguardo rivolto verso il mare e verso l'Europa, con una storia internazionale che ancora oggi si percepisce nelle sue atmosfere. La seconda ha il passo più tranquillo della capitale e un patrimonio nel quale passato e futuro convivono. A renderle ancora più interessanti insieme è proprio la facilità con cui si possono collegare: poco più di un'ora di Al Boraq e il paesaggio cambia, così come cambia l'atmosfera. Due città diverse, quindi, ma capaci di completarsi. E forse è proprio questa la sorpresa di un viaggio breve: scoprire, in pochi giorni, quanto possa essere sfaccettato il Marocco. (Quirino Falessi) [gallery ids="523577,523578,523579,523580,523582,523581"] [post_title] => Tangeri e Rabat, il Marocco che non ti aspetti [post_date] => 2026-10-06T09:30:13+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1791279013000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 523536 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Alicante ha dato ufficialmente il via alla sua nuova strategia per conquistare il mercato turistico italiano. Se finora i viaggiatori del nostro Paese hanno scoperto la splendida città della Costa Blanca quasi "per inerzia", oggi l'Alicante City Tourist Board è pronto a coltivare questo bacino con un piano mirato e strutturato. Con lo slogan "Oltre il Mare", la città ha presentato un'offerta poliedrica che va ben oltre la classica vacanza balneare: una proposta che fonde investimenti nel segmento Mice, eccellenza gastronomica, lifestyle e cultura, posizionando la località come meta ideale per il bleisure. A supporto di questa visione strategica vi sono solidi collegamenti diretti e un'infrastruttura congressuale d'eccellenza. Ana Poquet, consigliera per il turismo di Alicante, ha evidenziato l'enorme potenziale del mercato italiano che negli ultimi anni ha registrato una crescita costante del 3% pur muovendosi in modo del tutto spontaneo. «I viaggiatori italiani arrivano ad Alicante quasi per inerzia, senza che finora sia mai stata realizzata una campagna dedicata», ha spiegato la consigliera. «Ora l'Italia diventa per noi un mercato prioritario che coltiveremo intensamente. Alicante è sole, spiaggia e un porto fantastico, ma siamo anche patrimonio, cultura e tradizione. Inoltre, diventeremo presto la capitale spagnola della gastronomia: vogliamo condividere tutto questo con il pubblico italiano». La consigliera ha poi posto l'accento sulla facilità di collegamento, ricordando la solidità dei voli diretti attivi tutto l'anno con i principali aeroporti italiani (tra cui Milano, Roma, Venezia, Napoli e Catania, a cui si aggiungono diverse tratte stagionali) per un traffico annuale complessivo che conta ben 520.000 posti aerei. José Gutiérrez Flores, marketing executive dell'Ente spagnolo del turismo a Milano ha inserito Alicante in una precisa e vincente strategia nazionale di valorizzazione territoriale: «La Spagna sta lavorando per promuovere le sue 'gemme nascoste', quelle destinazioni meno note al grande pubblico ma con un potenziale immenso. Alicante ha compiuto passi da gigante negli ultimi anni, investendo molto sulla qualità. Seguendo il modello vincente di Malaga, la città punta a consolidarsi come meta culturale a misura d'uomo, qualità della vita e turismo d'esperienza». Meta ideale per il bleisure e i city break, la città offre un'infrastruttura congressuale d'eccellenza, a partire dai 28.000 mq dell'Adda, e una ricettività in forte crescita che conta già 50 hotel e oltre 8.200 posti letto. Il suo punto di forza è la facilità di abbinare il business a esperienze uniche, come le escursioni all'isola di Tabarca o le visite al Castello di Santa Bárbara. Tra le novità spiccano le nuove aperture alberghiere previste tra il 2026 e il 2027 e l'inaugurazione dell'International Cigarreras Museum, mentre a gennaio 2027 la città si confermerà, per la sesta volta consecutiva, porto di partenza della celebre regata mondiale The Ocean Race. (Anna Morrone) [post_title] => Alicante punta a conquistare l'Italia: la Costa Blanca si svela "Oltre il Mare" [post_date] => 2026-10-05T15:07:17+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => alicante [1] => ente-del-turismo-spagnolo ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Alicante [1] => Ente del turismo spagnolo ) ) [sort] => Array ( [0] => 1791212837000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la spezia settembre da record per il turismo in citta con un 30" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":90,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3875,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523619","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nasce il Rinascente Travel Concierge by Bluvacanze all'interno dell’house of brand di Milano, in piazza del Duomo, uno spazio dedicato al viaggio inteso come servizio, consulenza e progettazione dell’esperienza.\r

\r

«Si apre così apre uno scenario nuovo di approccio alla community dei viaggiatori; costruiamo efficienza e relazioni grazie alla digitalizzazione e all’intelligenza artificiale, poi le arricchiamo con la carica umana e con la professionalità che soltanto chi opera in questo settore da decenni riesce a trasferire - esordisce Domenico Pellegrino, ad del gruppo Bluvacanze -. Non si tratta semplicemente di vendere emozioni e competenze, ma di offrire esperienze autentiche, che sono la base su cui si fonderanno sempre più le transazioni: oggi e nel futuro».\r

\r

«Vogliamo accrescere i servizi per i nostri consumatori - aggiunge Mariella Elia, ad di Rinascente –. Ci prendiamo cura dei nostri clienti e lo facciamo anche con il Travel Concierge by Bluvacanze. In tutta Italia Rinascente ha 20 milioni di clienti, 20 milioni di passaggi e una community di 4 milioni di consumatori. Ora abbiamo anche un corner che offre al cliente dei viaggi a Milano e nei suoi dintorni, in Italia e all’estero; proponiamo un'esperienza che non si chiude all'uscita dello store, ma prosegue all’esterno». \r

\r

Nasce così la prima agenzia di viaggi in Italia in un outlet di moda: Bluvacanze si cala profondamente all'interno della città, che diventa parte dell'esperienza e dell'offerta e dove è possibile raggiungere una clientela diversa, anche internazionale.\r

\r

Prosegue quindi la collaborazione del gruppo con Rinascente: insieme hanno indagato le abitudini dei consumatori di brand di lusso e hanno realizzato iniziative dedicate alla casa madre Msc con la personalizzazione delle vetrine dello store e la vendita della lampada da tavolo di design Poldina, creata ad immagine del faro di Ocean Cay.\r

\r

Il racconto si concentra ora sul Travel Concierge: «Sono disponibili dei prodotti shop&go di cui usufruire immediatamente o da donare a chi vogliamo bene e ci aspetta a casa - prosegue Pellegrino -. Milano, con le sue incredibili opportunità, fa parte di questa offerta; tra le nostre proposte abbiamo infatti le box experiences alle Terme De Montel, il primo e più grande esempio di terme urbane d'Italia, risultato del recupero di un complesso in stile liberty, edificato nel 1915 in zona San Siro. Oggi è un parco termale con la sua fonte. Ed è solo una delle possibili esperienze a Milano».\r

\r

Il Rinascente Travel Concierge by Bluvacanze è un'agenzia di viaggio a tutti gli effetti, con i sistemi di booking collegati: biglietteria aerea e ferroviaria, prodotti turistici e di vacanza. Risponderanno alle richieste dei clienti due agenti di viaggio, presenti nel Travel Concierge dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 21. «Nel Travel Corner Rinascente by Bluvacanze abbiamo prodotti esclusivi e misura, proprio secondo il concetto di concierge - conclude Pellegrino -. Realizziamo un vestito per il tempo del benessere, fatto su misura per ogni viaggiatore».\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

[gallery ids=\"523625,523634,523624\"]","post_title":"Bluvacanze: il viaggio entra nell’esperienza di Rinascente Milano Piazza Duomo","post_date":"2026-10-06T14:35:13+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1791297313000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523668","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“The SpongeBob Musical” sarà lo spettacolo teatrale di punta sulla quarta nave di classe Icon di Royal Caribbean, la Hero of the Seas. La nave prenderà il via da Miami ad agosto del 2027.\r

\r

Divertimento per tutti\r

«Noi di Royal Caribbean puntiamo a creare esperienze incredibili che facciano vivere alle famiglie momenti memorabili per stare insieme - ha affermato Christi Coachman, vicepresidente del settore intrattenimento di Royal Caribbean -. Il nostro programma di intrattenimento a bordo della Hero of the Seas è pensato per soddisfare i gusti di tutti. ‘The SpongeBob Musical’ risponde perfettamente a questo obiettivo, unendo diverse generazioni attorno a una storia amata dalle famiglie e mettendo in mostra la creatività, l'innovazione tecnologica e l'alto livello produttivo che solo una vacanza Royal Caribbean può offrire».\r

Dal fondo del mare al mare aperto, “The SpongeBob Musical” sulla Hero trasformerà la serie animata di Nickelodeon e lo spettacolo di Broadway candidato 12 volte ai Tony Award in una produzione reinventata per grandi e piccoli che si può vivere solo con Royal Caribbean. Ricca di colpi di scena inaspettati, personaggi straordinari, canzoni di successo e, soprattutto, amicizia, l’avventura mostrerà al pubblico che gli eroi possono nascere anche dai luoghi più impensabili, mentre SpongeBob e i suoi amici di Bikini Bottom corrono contro il tempo per salvare la loro città dalla distruzione totale.\r

Hero accompagnerà i viaggiatori in avventure di 7 notti nei Caraibi orientali e occidentali con partenza da Miami, e ogni itinerario includerà una tappa a Perfect Day CocoCay, la destinazione di Royal Caribbean alle Bahamas. Gli amanti dell’avventura potranno scegliere di esplorare località dei Caraibi occidentali come Cozumel e Roatan, oppure dirigersi verso destinazioni tropicali dei Caraibi orientali quali Charlotte Amalie, a St. Thomas, e Philipsburg, a St. Maarten.","post_title":"Royal Caribbean: “The SpongeBob Musical” a bordo di Hero of the Seas","post_date":"2026-10-06T13:46:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1791294372000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523620","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Settembre da record per il turismo alla Spezia, con oltre 162.920 le notti trascorse in città nel corso del mese. Si tratta del dato mensile più alto mai registrato e superiore anche al precedente primato di agosto 2026, quando erano stati rilevati oltre 141mila pernottamenti.\r

\r

A confermare la crescita sono i dati relativi all’imposta di soggiorno: nel settembre 2026 il comune della Spezia ha riscosso 407.300,93 euro, contro i 313.186,35 euro dello stesso mese del 2025, i 324.422,94 euro del 2024 e i 269.446,46 euro del 2023. Un incremento di circa il 30% rispetto a settembre dello scorso anno e di oltre il 15% rispetto allo stesso agosto 2026, che aveva già segnato il precedente record.\r

\r

«Oltre 162.920 notti trascorse alla Spezia - commenta il sindaco Pierluigi Peracchini - nel solo mese di settembre rappresentano il record di sempre per la nostra città. Un risultato straordinario, ancora più significativo perché arriva a settembre e supera persino agosto, che soltanto poche settimane fa avevamo celebrato come il miglior mese della nostra storia turistica. È la dimostrazione concreta che stiamo riuscendo progressivamente a destagionalizzare il turismo e che La Spezia è ormai una destinazione capace di attrarre visitatori italiani e stranieri ben oltre i tradizionali mesi estivi. Da maggio registriamo risultati estremamente positivi e settembre segna un ulteriore salto in avanti. La crescita del turismo non è casuale, ma è accompagnata dal grande lavoro che stiamo portando avanti sulla cultura, sui Musei Civici, sugli eventi, sulla riqualificazione e valorizzazione della città e sulla sua promozione in Italia e all'estero, oltre ai mezzi digitali di promozione turistica. L'obiettivo è continuare su questa strada, puntando sempre di più su un turismo di qualità e durante tutto l'anno, capace di generare ricadute positive per le attività economiche, il commercio e l'intero territorio».","post_title":"La Spezia, settembre da record per il turismo in città con un +30%","post_date":"2026-10-06T11:32:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1791286364000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523626","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non si arresta la corsa di Toscana Aeroporti che, nei primi nove mesi del 2026 ha superato la soglia degli 8 milioni di passeggeri - prima volta nella sua storia -, centrando un aumento del traffico del +5,6%.\r

\r

Nel solo settembre i passeggeri transitati sono stati oltre un milione, un risultato mai raggiunto prima in un mese di settembre e che segna il quinto mese consecutivo con traffico superiore a tale cifra. Con quasi 1,1 milioni di passeggeri transitati è stata registrata una crescita del 7,9% in confronto a settembre 2025. L'incremento è stato sostenuto da entrambi i segmenti di mercato: internazionale (+7,7%) e domestico (+8,9%).\r

\r

Dando uno sguardo alla performance dei singoli scali, il Vespucci di Firenze ha registrato a settembre il miglior mese della propria storia, superando per la prima volta quota 400.000 passeggeri, pari ad una crescita del 4% rispetto a settembre 2025. La performance è stata trainata da entrambi i segmenti di mercato: internazionale (+2,9%) e nazionale (+12,8%). Parigi si conferma anche a settembre la principale rotta dello scalo fiorentino, seguita da Londra, Amsterdam, Barcellona e Francoforte. Nuovo record storico giornaliero dello scalo, raggiunto il 27 settembre, con 15.578 passeggeri transitati.\r

\r

L'aeroporto di Firenze, sostenuto dai massimi storici registrati in ciascun mese del 2026, ha raggiunto un ulteriore primato, superando per la prima volta la quota dei 3 milioni di passeggeri già nei primi nove mesi dell’anno (+4,2% rispetto al corrispondente periodo del 2025).\r

\r

Il Galilei di Pisa ha chiuso il mese con 664.000 passeggeri, segnando il miglior settembre della propria storia e una crescita del 10,6% rispetto a settembre 2025. Il risultato è stato supportato dalla crescita di entrambi i segmenti di mercato: internazionale (+11,4%) e domestico (+7,7%). Londra mantiene anche a settembre il primato tra le rotte dello scalo per numero di passeggeri, precedendo Tirana, Palermo, Parigi e Manchester.\r

\r

Lo scalo pisano ha inoltre oltrepassato per la prima volta la soglia di 5 milioni di passeggeri già nei primi nove mesi dell'anno, con un incremento del +6,6% in confronto allo stesso periodo del 2025.","post_title":"Toscana Aeroporti: traffico passeggeri da record a settembre e nei primi nove mesi 2026","post_date":"2026-10-06T11:19:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1791285552000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523603","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Prosegue il percorso di crescita di Costa Edutainment, leader in Italia nella gestione di grandi strutture dedicate ad attività ricreative, culturali, didattiche e scientifiche. A seguito del rinnovo della compagine societaria con l'ingresso del fondo Nextalia e la successiva nomina dell'a.d. Cristian Biasoni, il Gruppo rafforza la squadra di prima linea con l'ingresso di tre nuove risorse.\r

\r

A guidare le strategie marketing è Silvia Bassignani nel ruolo di chief marketing officer, professionista con ventennale esperienza nel retail e nella gdo, Gabriele Morisi entra in qualità di chief commercial officer e cei del tour operator di gruppo C-Way, con un solido background di business development nel settore dei servizi e della ristorazione e Irene Maccabruni fa il suo ingresso nel ruolo di Chief People Officer, con un'ampia esperienza nella gestione delle risorse umane per grandi realtà multinazionali e retail.\r

Gli obiettivi\r

La nuova squadra di prima linea avrà l’obiettivo di accelerare la crescita di Costa Edutainment attraverso l'innovazione dell'offerta, il rafforzamento delle leve commerciali, dei canali distributivi e la centralità delle risorse umane, consolidando la posizione di leadership del Gruppo nel panorama turistico e culturale italiano.\r

\r

Costa Edutainment gestisce oggi 12 strutture sul territorio nazionale: in Liguria l'Acquario di Genova, La città dei bambini e dei ragazzi, la Biosfera, l'ascensore panoramico Bigo, il parco acquatico Caravelle e il Caravelle Village a Ceriale; sulla riviera romagnola l'Acquario di Cattolica, i parchi Oltremare 2.0, Aquafan e Italia in Miniatura; in Toscana l'Acquario di Livorno e, in Abruzzo, l'Acquapark Onda Blu a Tortoreto (TE).","post_title":"Costa Edutainment rafforza il piano di crescita con tre nuove risorse","post_date":"2026-10-06T11:08:37+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1791284917000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523615","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Caroline Beteta è la presidente e ceo ad interim di Brand Usa, con decorrenza dal 9 novembre. Beteta, andata in pensione a settembre dopo quasi tre decenni come presidente e ceo di Visit California, apporta una consolidata esperienza di leadership nel settore del turismo e un legame di lunga data con Brand Usa, che include il precedente incarico come presidente del board of directors e ceo ad interim.\r

\r

«Caroline ha già guidato questa organizzazione in passato, conosce i nostri partner e la nostra missione, e ha trasformato Visit California in una delle organizzazioni di destination marketing più rispettate al mondo - ha dichiarato Todd Davidson, Presidente del Board of Directors di Brand Usa -. Brand Usa e l'industria dei viaggi e del turismo degli Stati Uniti sono fortunate che una professionista di grande esperienza, con la sua profonda conoscenza e passione, faccia un passo avanti ancora una volta, in questo momento cruciale, mentre lavoriamo per garantire il rinnovo dell'autorizzazione di Brand Usa».\r

\r

Beteta ha guidato Visit California come presidente e ceo dal gennaio 1998 fino al suo pensionamento nel settembre 2026, servendo al contempo lo Stato come Vice Segretario per il Turismo e, successivamente, come consigliera strategica per l'Ufficio del Governatore per lo Sviluppo Economico e Aziendale. Durante il suo mandato, Visit California ha istituito il primo programma statale di valutazione del turismo della nazione, ha aperto uffici internazionali, lanciato campagne di marketing globali e guidato la ripresa del settore da incendi boschivi, recessioni e dalla pandemia di Covid-19, contribuendo a rendere la California una delle destinazioni più ambite al mondo. Secondo Visit California, l'industria del turismo dello Stato sostiene ora direttamente 1,2 milioni di posti di lavoro e genera oltre 150 miliardi di dollari in spesa annuale dei visitatori.\r

\r

«Brand Usa è stata vicina al mio cuore fin dalla sua nascita e sono onorata di intervenire in un momento così importante per l'organizzazione e per il nostro settore”, ha affermato Beteta -. Il mio obiettivo sarà uno solo: garantire la riautorizzazione di Brand Usa e assicurare che questa organizzazione fondamentale possa continuare la sua missione di accogliere il mondo negli Stati Uniti. I viaggiatori internazionali sono vitali per l'economia della nostra nazione, per le comunità e per la competitività globale, e non vedo l'ora di lavorare al fianco del Board, del team di Brand Usa e dei nostri partner del settore per aiutare a portare a termine la riautorizzazione».\r

\r

Beteta raccoglie il testimone da Fred Dixon, che lascerà Brand Usa il 13 novembre dopo oltre due anni come presidente e ceo; Dixon tornerà a New York City come presidente e ceo di Nyc Tourism + Conventions il 1° dicembre.","post_title":"Brand Usa: Caroline Beteta è presidente e ceo ad interim, in carica dal 9 novembre","post_date":"2026-10-06T11:01:51+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1791284511000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523586","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

\r

6 ottobre 2026 - Il crocierismo di lusso si sta svecchiando. L’ultima analisi dell’Osservatorio Ticketcrociere, condotta sui dati di prenotazione raccolti da gennaio a settembre 2026 per i viaggi con partenze distribuite nel triennio 2026-2028, evidenzia le prime spie di una trasformazione del settore: il mercato non è più governato solo dalle compagnie storiche e dai loro crocieristi over 65, ma sta accogliendo una nuova “classe” di bordo, quella degli under 50, finora “mosche bianche” su questo tipo di navi.\r

\r

Explora Journeys abbassa l’età media aprendo a lifestyle e lusso informale\r

L’elemento di rottura è rappresentato dall’ingresso nel mercato di Explora Journeys, che da sola intercetta il 56,34% delle prenotazioni effettuate su Ticketcrociere nei primi nove mesi dell’anno. A fare da traino al successo del brand di viaggi oceanici di lusso di MSC Group – che di recente ha annunciato il suo ingresso nel crocierismo fluviale – è la sua capacità di attrazione di un target inedito per il settore: con un'età media all'imbarco di 49,3 anni, Explora Journeys può oggi essere considerata il punto di riferimento del cosiddetto “Young Luxury”.\r

\r

Il resto delle prenotazioni effettuate su Ticketcrociere è ripartito tra le compagnie veterane di questo mercato: Silversea si attesta come secondo operatore per quota passeggeri con il 16,90% delle prenotazioni e un’età media di 54,2 anni, seguita da Seabourn, con il 14,08% delle prenotazioni e un’età media 62,9 anni. Più staccate e posizionate su un target senior rimangono Oceania Cruises, che raccoglie l’8,45% dei passeggeri con un'età media di 73,2 anni, e Ponant, che conta il 4,23% delle scelte con un'età media pari a 67,7 anni.\r

\r

“Explora Journeys ha rappresentato per il settore del crocierismo di lusso un piccolo tsunami che ha agitato acque considerate tranquille fino a una manciata d’anni fa” spiega Matteo Lorusso, direttore generale di Ticketcrociere. “Il brand dispone di numerosi strumenti, dalla flotta nuova di navi ai corposissimi investimenti in advertising che spingono le vendite in Italia fino alla scelta di figure apicali che provengono dalle multinazionali del lusso e che hanno importato a bordo gli standard dell’hôtellerie a 5 stelle. Anche il posizionamento è marcato: nominare Jannik Sinner come Brand Ambassador indica una volontà chiara di puntare a un target giovanile, attento alla cura di sé ma allo stesso tempo rilassato e smart”.\r

\r

Quanto costa viaggiare una settimana su una nave di lusso?\r

Dall’analisi compiuta sulle transazioni risulta che una settimana all-inclusive a bordo delle navi Explora Journeys costa in media 5.200 euro, contro i 3.600 euro di Silversea: le due compagnie sono le uniche a vantare prenotazioni nell’arco dell’intero triennio effettuate su Ticketcrociere.\r

Per salire sulle navi Oceania Cruises (prenotazioni riferite al solo 2026) e Ponant (2027) si spendono rispettivamente 2.400 euro e 5.200 euro. Staccata Seabourn: relativamente al solo 2027, la compagnia americana registra uno scontrino medio di 9.800 euro a persona.\r

\r

Chi sono i crocieristi di lusso, dove viaggiano e quando prenotano\r

7,5 passeggeri di lusso su 10 sono coppie, 1,55 le famiglie con figli. I viaggiatori single sono 1 su 10 e includono sia gli “edonisti” – professionisti e manager che possono lavorare da remoto – sia i “silver solo travelers”, vedovi o persone mature che desiderano continuare a viaggiare nel massimo\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

del comfort e della sicurezza organizzativa. Conferme arrivano anche dalla scelta delle destinazioni: le tratte preferite restano i Caraibi e il Mediterraneo, che vengono prenotate in media un anno prima delle partenze, concentrate in inverno e in agosto.\r

\r

Il futuro della crocieristica di lusso\r

L’avanzata di Explora Journeys – l’unico marchio della crocieristica di lusso con DNA italiano – ha innescato una “corsa agli armamenti” tra i brand storici del settore. L’americana Crystal Cruises, non presente in queste rilevazioni, ha di recente commissionato una terza nave che diventerà operativa nel 2028, 25 anni dopo l’inaugurazione del suo secondo esemplare, Crystal Serenity. Silversea – altro competitor a stelle e strisce che di recente ha ospitato a bordo l’attrice Nicole Kidman – ha introdotto nuove tariffe, riorganizzato le categorie delle suite e ordinato due nuove navi da spedizione, che porteranno la flotta a 14 esemplari.\r

\r

Ponant ha acquisito la maggioranza di Aqua Expeditions per espandersi nelle crociere fluviali di lusso in Amazzonia e sul Mekong; contestualmente, la compagnia francese ha completato il restyling della m/s Paul Gauguin per rafforzare la presenza in Polinesia. Già entro il 2027 l’americana Oceania Cruises metterà a disposizione del mercato due nuove unità, Oceania Aurelia e Oceania Sonata; altre tre navi gemelle andranno a completare la nuova linea Sonata Class attraverso una successione di consegne entro il 2037.\r

\r

“La crescita di questo segmento, seppur di nicchia, è notevolissima: per noi la quota lusso si aggira sul 15% del nostro giro d’affari. Tutto il comparto si sta muovendo: la domanda aumenta e aumentano di riflesso le vendite. Tre anni fa i porti italiani in cui attraccavano le navi di lusso erano 35, oggi sono 70, incluse tappe inedite come Crotone e Monopoli” conclude Lorusso.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Taoticket S.r.l. è l’agenzia di viaggi leader in Italia nella vendita di crociere online. Nata nel 2008 e con sede a Genova, la società è sul mercato italiano con tre brand, tra cui Ticketcrociere. Attraverso lo sviluppo di strumenti e app all’avanguardia e con un sito web in sei lingue – italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco e cinese – mira a consolidare il primato in Italia e ad espandersi all’estero. Dal 2009 a oggi è stata premiata ogni anno come migliore agenzia online per il mercato italiano dalle compagnie di crociera.\r

\r

ticketcrociere.it\r

ticketferries.com\r

ticketprivatejet.com\r

taoticket.com","post_title":"Osservatorio Ticketcrociere: una crociera settimanale di lusso costa in media 5mila euro. Explora Journeys guida la rivoluzione del “Young Luxury”","post_date":"2026-10-06T09:30:23+00:00","category":["informazione-pr","trasporti"],"category_name":["Informazione PR","Trasporti"],"post_tag":["crociere-caraibi","crociere-di-lusso","crociere-luxury","crociere-mediterraneo","crocierismo-di-lusso","crocieristi","explora-journeys","lusso-informale","mercato-crocieristico","msc-group","osservatorio-ticketcrociere","ticketcrociere","turismo-di-lusso","young-luxury"],"post_tag_name":["crociere Caraibi","crociere di lusso","crociere luxury","crociere Mediterraneo","crocierismo di lusso","crocieristi","Explora Journeys","lusso informale","mercato crocieristico","MSC Group","Osservatorio Ticketcrociere","ticketcrociere","turismo di lusso","Young Luxury"]},"sort":[1791279023000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523574","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Due giorni sono pochi per conoscere davvero Tangeri e Rabat. Sono però sufficienti per capire quanto possano essere diverse e, proprio per questo, quanto bene riescano a completarsi.\r

Il viaggio, organizzato nei giorni scorsi dall’Office National Marocain du Tourisme, comincia a Tangeri, città affacciata sullo stretto di Gibilterra e da sempre punto d'incontro tra mondi, culture e commerci. Qui la posizione geografica non è soltanto un dato sulla carta: si percepisce ovunque.\r

Lo si comprende bene raggiungendo Cap Spartel, con il suo faro, nel punto in cui Mediterraneo e Atlantico si incontrano. Poco distante, la spiaggia di Achakar e le Grotte d'Ercole offrono un primo incontro con il paesaggio, prima di rientrare verso la città.\r

Lungo la costa, la Corniche restituisce invece un'immagine più contemporanea di Tangeri, tra mare, locali e vita cittadina. Poi si entra nella Medina, cuore della città antica, dove il ritmo cambia completamente. È un intreccio di vicoli e piccoli negozi, porte colorate e botteghe, dove si mescolano profumi di spezie, pane e cucina e dove ogni angolo sembra avere una tonalità diversa. Più che un luogo da attraversare velocemente, la Medina invita a perdersi, lasciandosi guidare dai colori, dai rumori e dai profumi della vita quotidiana.\r

Salendo verso la Kasbah, la parte più alta e fortificata della città antica, l'atmosfera si fa ancora più raccolta. Qui si trova anche l'antico Palazzo Reale, oggi Museo delle Culture Mediterranee, che aggiunge alla visita una dimensione culturale e permette di guardare alla città anche attraverso la sua storia e il suo rapporto con il mare.\r

\r

Tangeri, tra storia e sapori\r

Ma Tangeri si scopre anche attraverso esperienze più intime.\r

Tra quelle vissute, una delle più piacevoli è stata la cooking experience da Blue Door Cuisine, dove abbiamo preparato un tajine di pesce in un ambiente tradizionale, curato nei dettagli. Non una semplice lezione di cucina, ma un modo immediato per entrare nella cultura locale attraverso profumi, gesti e sapori.\r

E poi ci sono luoghi nei quali viene spontaneo fermarsi. Il Café Hafa, aperto nel 1921 e affacciato sul Mediterraneo, è uno di questi. Come Villa Mabrouka, la dimora che fu di Yves Saint Laurent, dove anche un aperitivo diventa un momento da assaporare con calma, immersi in un'atmosfera particolare.\r

La giornata si chiude al Safran by Koya, a Tanja Marina Bay, dove la cucina marocchina incontra quella mediterranea, in una cena accompagnata da musica originale e danze. Un'esperienza che unisce sapori, spettacolo e convivialità e che completa una giornata vissuta attraverso le diverse anime di Tangeri.\r

\r

Da Tangeri a Rabat con Al Boraq\r

Il passaggio alla seconda città è semplice e confortevole. A collegare Tangeri e Rabat è Al Boraq, il treno ad alta velocità di ONCF, che in poco più di un'ora porta da Tangeri a Rabat, cambiando rapidamente paesaggio e atmosfera.\r

Rabat appare più ordinata, elegante e misurata. È una capitale, ma senza la frenesia che spesso associamo alle grandi città. Qui il patrimonio storico convive con una dimensione contemporanea sempre più evidente.\r

Uno dei luoghi che meglio raccontano questa stratificazione è Chellah. Le testimonianze dell'antica città romana di Sala Colonia convivono con la necropoli merinide, la moschea e la Medersa.\r

E poi ci sono le cicogne. I loro grandi nidi sulle antiche strutture sono diventati parte integrante del paesaggio. Tra le rovine, la natura sembra essersi presa il proprio spazio, creando un'immagine che rimane impressa.\r

Si prosegue verso la Torre Hassan e il Mausoleo di Mohammed V, due dei simboli di Rabat, fino al Palazzo Reale, che restituisce la dimensione istituzionale della capitale.\r

Anche la cucina entra nel racconto del viaggio. Al La Tour Hassan Palace, palazzo centenario oggi elegante hotel di lusso, abbiamo gustato alcuni piatti della tradizione marocchina, soprattutto un ottimo couscous. Una pausa piacevole in una struttura di grande fascino, dove l'atmosfera storica accompagna l'esperienza dell'ospitalità e della cucina marocchina.\r

\r

Il volto contemporaneo di Rabat\r

Eppure Rabat non è soltanto la sua storia. Sulle rive del Bouregreg, il fiume che separa Rabat dalla vicina Salé, emergono due segni del Marocco contemporaneo: la Mohammed VI Tower, nuovo elemento dello skyline della capitale, e il Grand Théâtre de Rabat, progettato da Zaha Hadid, con le sue forme fluide che sembrano dialogare con il corso dell'acqua.\r

Il contrasto è evidente: da una parte le rovine di Chellah e i monumenti che attraversano i secoli, dall'altra un'architettura decisamente contemporanea.\r

È forse proprio questo uno degli aspetti più interessanti di Rabat: la capacità di far convivere epoche e linguaggi diversi senza perdere la propria identità.\r

\r

Due città, un viaggio\r

Tangeri e Rabat sono vicine, ma non si assomigliano. La prima ha lo sguardo rivolto verso il mare e verso l'Europa, con una storia internazionale che ancora oggi si percepisce nelle sue atmosfere. La seconda ha il passo più tranquillo della capitale e un patrimonio nel quale passato e futuro convivono.\r

A renderle ancora più interessanti insieme è proprio la facilità con cui si possono collegare: poco più di un'ora di Al Boraq e il paesaggio cambia, così come cambia l'atmosfera.\r

Due città diverse, quindi, ma capaci di completarsi. E forse è proprio questa la sorpresa di un viaggio breve: scoprire, in pochi giorni, quanto possa essere sfaccettato il Marocco.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

(Quirino Falessi)\r

\r

\r

[gallery ids=\"523577,523578,523579,523580,523582,523581\"]\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Tangeri e Rabat, il Marocco che non ti aspetti","post_date":"2026-10-06T09:30:13+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1791279013000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523536","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Alicante ha dato ufficialmente il via alla sua nuova strategia per conquistare il mercato turistico italiano. Se finora i viaggiatori del nostro Paese hanno scoperto la splendida città della Costa Blanca quasi \"per inerzia\", oggi l'Alicante City Tourist Board è pronto a coltivare questo bacino con un piano mirato e strutturato.\r

\r

Con lo slogan \"Oltre il Mare\", la città ha presentato un'offerta poliedrica che va ben oltre la classica vacanza balneare: una proposta che fonde investimenti nel segmento Mice, eccellenza gastronomica, lifestyle e cultura, posizionando la località come meta ideale per il bleisure. A supporto di questa visione strategica vi sono solidi collegamenti diretti e un'infrastruttura congressuale d'eccellenza.\r

\r

Ana Poquet, consigliera per il turismo di Alicante, ha evidenziato l'enorme potenziale del mercato italiano che negli ultimi anni ha registrato una crescita costante del 3% pur muovendosi in modo del tutto spontaneo. «I viaggiatori italiani arrivano ad Alicante quasi per inerzia, senza che finora sia mai stata realizzata una campagna dedicata», ha spiegato la consigliera. «Ora l'Italia diventa per noi un mercato prioritario che coltiveremo intensamente. Alicante è sole, spiaggia e un porto fantastico, ma siamo anche patrimonio, cultura e tradizione. Inoltre, diventeremo presto la capitale spagnola della gastronomia: vogliamo condividere tutto questo con il pubblico italiano». La consigliera ha poi posto l'accento sulla facilità di collegamento, ricordando la solidità dei voli diretti attivi tutto l'anno con i principali aeroporti italiani (tra cui Milano, Roma, Venezia, Napoli e Catania, a cui si aggiungono diverse tratte stagionali) per un traffico annuale complessivo che conta ben 520.000 posti aerei.\r

\r

José Gutiérrez Flores, marketing executive dell'Ente spagnolo del turismo a Milano ha inserito Alicante in una precisa e vincente strategia nazionale di valorizzazione territoriale: «La Spagna sta lavorando per promuovere le sue 'gemme nascoste', quelle destinazioni meno note al grande pubblico ma con un potenziale immenso. Alicante ha compiuto passi da gigante negli ultimi anni, investendo molto sulla qualità. Seguendo il modello vincente di Malaga, la città punta a consolidarsi come meta culturale a misura d'uomo, qualità della vita e turismo d'esperienza».\r

\r

Meta ideale per il bleisure e i city break, la città offre un'infrastruttura congressuale d'eccellenza, a partire dai 28.000 mq dell'Adda, e una ricettività in forte crescita che conta già 50 hotel e oltre 8.200 posti letto. Il suo punto di forza è la facilità di abbinare il business a esperienze uniche, come le escursioni all'isola di Tabarca o le visite al Castello di Santa Bárbara. Tra le novità spiccano le nuove aperture alberghiere previste tra il 2026 e il 2027 e l'inaugurazione dell'International Cigarreras Museum, mentre a gennaio 2027 la città si confermerà, per la sesta volta consecutiva, porto di partenza della celebre regata mondiale The Ocean Race.\r

\r

(Anna Morrone)","post_title":"Alicante punta a conquistare l'Italia: la Costa Blanca si svela \"Oltre il Mare\"","post_date":"2026-10-05T15:07:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["alicante","ente-del-turismo-spagnolo"],"post_tag_name":["Alicante","Ente del turismo spagnolo"]},"sort":[1791212837000]}]}}