Toscana Aeroporti: traffico passeggeri da record a settembre e nei primi nove mesi 2026 Non si arresta la corsa di Toscana Aeroporti che, nei primi nove mesi del 2026 ha superato la soglia degli 8 milioni di passeggeri – prima volta nella sua storia -, centrando un aumento del traffico del +5,6%. Nel solo settembre i passeggeri transitati sono stati oltre un milione, un risultato mai raggiunto prima in un mese di settembre e che segna il quinto mese consecutivo con traffico superiore a tale cifra. Con quasi 1,1 milioni di passeggeri transitati è stata registrata una crescita del 7,9% in confronto a settembre 2025. L’incremento è stato sostenuto da entrambi i segmenti di mercato: internazionale (+7,7%) e domestico (+8,9%). Dando uno sguardo alla performance dei singoli scali, il Vespucci di Firenze ha registrato a settembre il miglior mese della propria storia, superando per la prima volta quota 400.000 passeggeri, pari ad una crescita del 4% rispetto a settembre 2025. La performance è stata trainata da entrambi i segmenti di mercato: internazionale (+2,9%) e nazionale (+12,8%). Parigi si conferma anche a settembre la principale rotta dello scalo fiorentino, seguita da Londra, Amsterdam, Barcellona e Francoforte. Nuovo record storico giornaliero dello scalo, raggiunto il 27 settembre, con 15.578 passeggeri transitati. L’aeroporto di Firenze, sostenuto dai massimi storici registrati in ciascun mese del 2026, ha raggiunto un ulteriore primato, superando per la prima volta la quota dei 3 milioni di passeggeri già nei primi nove mesi dell’anno (+4,2% rispetto al corrispondente periodo del 2025). Il Galilei di Pisa ha chiuso il mese con 664.000 passeggeri, segnando il miglior settembre della propria storia e una crescita del 10,6% rispetto a settembre 2025. Il risultato è stato supportato dalla crescita di entrambi i segmenti di mercato: internazionale (+11,4%) e domestico (+7,7%). Londra mantiene anche a settembre il primato tra le rotte dello scalo per numero di passeggeri, precedendo Tirana, Palermo, Parigi e Manchester. Lo scalo pisano ha inoltre oltrepassato per la prima volta la soglia di 5 milioni di passeggeri già nei primi nove mesi dell’anno, con un incremento del +6,6% in confronto allo stesso periodo del 2025. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 523619 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nasce il Rinascente Travel Concierge by Bluvacanze all'interno dell’house of brand di Milano, in piazza del Duomo, uno spazio dedicato al viaggio inteso come servizio, consulenza e progettazione dell’esperienza. «Si apre così apre uno scenario nuovo di approccio alla community dei viaggiatori; costruiamo efficienza e relazioni grazie alla digitalizzazione e all’intelligenza artificiale, poi le arricchiamo con la carica umana e con la professionalità che soltanto chi opera in questo settore da decenni riesce a trasferire - esordisce Domenico Pellegrino, ad del gruppo Bluvacanze -. Non si tratta semplicemente di vendere emozioni e competenze, ma di offrire esperienze autentiche, che sono la base su cui si fonderanno sempre più le transazioni: oggi e nel futuro». «Vogliamo accrescere i servizi per i nostri consumatori - aggiunge Mariella Elia, ad di Rinascente –. Ci prendiamo cura dei nostri clienti e lo facciamo anche con il Travel Concierge by Bluvacanze. In tutta Italia Rinascente ha 20 milioni di clienti, 20 milioni di passaggi e una community di 4 milioni di consumatori. Ora abbiamo anche un corner che offre al cliente dei viaggi a Milano e nei suoi dintorni, in Italia e all’estero; proponiamo un'esperienza che non si chiude all'uscita dello store, ma prosegue all’esterno». Nasce così la prima agenzia di viaggi in Italia in un outlet di moda: Bluvacanze si cala profondamente all'interno della città, che diventa parte dell'esperienza e dell'offerta e dove è possibile raggiungere una clientela diversa, anche internazionale. Prosegue quindi la collaborazione del gruppo con Rinascente: insieme hanno indagato le abitudini dei consumatori di brand di lusso e hanno realizzato iniziative dedicate alla casa madre Msc con la personalizzazione delle vetrine dello store e la vendita della lampada da tavolo di design Poldina, creata ad immagine del faro di Ocean Cay. Il racconto si concentra ora sul Travel Concierge: «Sono disponibili dei prodotti shop&go di cui usufruire immediatamente o da donare a chi vogliamo bene e ci aspetta a casa - prosegue Pellegrino -. Milano, con le sue incredibili opportunità, fa parte di questa offerta; tra le nostre proposte abbiamo infatti le box experiences alle Terme De Montel, il primo e più grande esempio di terme urbane d'Italia, risultato del recupero di un complesso in stile liberty, edificato nel 1915 in zona San Siro. Oggi è un parco termale con la sua fonte. Ed è solo una delle possibili esperienze a Milano». Il Rinascente Travel Concierge by Bluvacanze è un'agenzia di viaggio a tutti gli effetti, con i sistemi di booking collegati: biglietteria aerea e ferroviaria, prodotti turistici e di vacanza. Risponderanno alle richieste dei clienti due agenti di viaggio, presenti nel Travel Concierge dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 21. «Nel Travel Corner Rinascente by Bluvacanze abbiamo prodotti esclusivi e misura, proprio secondo il concetto di concierge - conclude Pellegrino -. Realizziamo un vestito per il tempo del benessere, fatto su misura per ogni viaggiatore». (Chiara Ambrosioni) [gallery ids="523625,523634,523624"] [post_title] => Bluvacanze: il viaggio entra nell’esperienza di Rinascente Milano Piazza Duomo [post_date] => 2026-10-06T14:35:13+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1791297313000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 523672 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mangia’s avvia una nuova campagna di recruiting in Sardegna e Sicilia per 1.400 nuovi talenti da inserire negli hotel e resort del gruppo in vista della stagione 2027. Di questi, 280 saranno destinati al Donnafugata Golf Resort, protagonista nel 2027 di un importante progetto di rilancio e riposizionamento. Il 23 e 24 ottobre arrivano i Mangia’s Career Days, con tre appuntamenti nelle province di Sassari, Siracusa e Palermo, dove i candidati potranno incontrare direttamente il team hr, conoscere le opportunità professionali disponibili e approfondire i percorsi di crescita all’interno del gruppo. La campagna si inserisce nell’impegno di Mangia’s nel creare opportunità professionali nei territori in cui opera, valorizzando le competenze locali e offrendo occasioni di crescita nel settore dell’ospitalità con un focus principale sulla Sardegna. Un impegno che si accompagna a un modello di lavoro attento alla crescita professionale, al work-life balance e al benessere delle persone, con benefit dedicati e sistemi di riconoscimento e premialità economica. La ricerca coinvolge professionalità diverse, trasversali alle principali aree operative e organizzative dell’hospitality. In particolare, Mangia’s ricerca candidati per Kitchen, Dining & Bar, Front Office, Housekeeping, Maintenance, Guest Experience, Entertainment, Human Resources. Le tempistiche di inserimento varieranno in base alla struttura e al ruolo, accompagnando progressivamente la preparazione e l’avvio della stagione 2027 nelle diverse destinazioni. Il 23 e 24 ottobre, Mangia’s Sardinia Resort, Autograph Collection diventerà il punto di incontro per chi è interessato a conoscere le opportunità professionali disponibili nelle strutture del gruppo sull’isola: Mangia’s Sardinia Resort, Autograph Collection, Mangia’s Santa Teresa Sardinia, Curio Collection by Hilton, TUI BLUE Budoni e MClub del Golfo. Anche la Sicilia è parte integrante della campagna di recruiting, con due appuntamenti dedicati alle opportunità professionali nelle strutture Mangia’s dell’isola. A questi si aggiungeranno appuntamenti di recruiting dedicati alla destinazione Costa Ragusa, in programma tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, che coinvolgeranno le strutture inaugurate quest’anno, il Mangia’s Costa Ragusa Borgo e l’Icona’s Costa Ragusa Resort, e il Donnafugata Golf Resort, protagonista del piano di sviluppo 2027. Le date e le modalità di partecipazione saranno comunicate successivamente. “Incontriamoci. Il tuo prossimo passo può iniziare qui” è il messaggio scelto da Mangia’s per accompagnare la nuova campagna. “Incontriamoci” pone l’accento sulla dimensione personale del recruiting: prima ancora della candidatura, la possibilità di parlare con le persone che lavorano nel gruppo, presentarsi e conoscere da vicino l’azienda. “Il tuo prossimo passo può iniziare qui” guarda invece alla prospettiva professionale e alla possibilità di costruire o proseguire un percorso nel settore dell’ospitalità. I Career Days diventano così anche un’occasione per raccontare cosa significa lavorare in Mangia’s e il modello con cui il Gruppo gestisce e valorizza le proprie persone. Come partecipare Appuntamento il 23 e 24 ottobre, dalle 10 alle 16 Mangia’s Sardinia Resort, Autograph Collection per le opportunità professionali presso: Mangia’s Santa Teresa Sardinia, Curio Collection by Hilton, Mangia’s Sardinia Resort, Autograph Collection, TUI BLUE Budoni e MClub del Golfo. Il 23 ottobre appuntamento dalle 10 alle 16 presso il Mangia’s Brucoli per le opportunità professionali presso Mangia’s Brucoli. Il 23 ottobre dalle 10 alle 16 al Mangia’s Himera Resort per le opportunità professionali presso Mangia’s Himera Resort, Mangia’s Pollina Resort, Mangia’s Torre del Barone Resort & SPA, MClub Alicudi, MClub Cala Regina, MClub Lipari e Mangia’s Favignana Resort. Per partecipare ai Career Days è sufficiente presentarsi direttamente presso la location di riferimento, nella fascia 10-16, portando con sé una copia del proprio cv. Durante l’appuntamento sarà possibile incontrare il team hr, presentare il proprio profilo e approfondire le opportunità professionali disponibili. Chi non potrà partecipare ai Career Days potrà consultare le posizioni aperte sulla pagina LinkedIn di Mangia’shttps://www.linkedin.com/company/mangias oppure inviare una candidatura spontanea attraverso la pagina Careers Mangia’s: https://www.mangias.com/it/careers. [post_title] => Mangia’s Career Days: appuntamento a Sassari, Siracusa e Palermo [post_date] => 2026-10-06T14:28:25+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1791296905000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 523668 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “The SpongeBob Musical” sarà lo spettacolo teatrale di punta sulla quarta nave di classe Icon di Royal Caribbean, la Hero of the Seas. La nave prenderà il via da Miami ad agosto del 2027. Divertimento per tutti «Noi di Royal Caribbean puntiamo a creare esperienze incredibili che facciano vivere alle famiglie momenti memorabili per stare insieme - ha affermato Christi Coachman, vicepresidente del settore intrattenimento di Royal Caribbean -. Il nostro programma di intrattenimento a bordo della Hero of the Seas è pensato per soddisfare i gusti di tutti. ‘The SpongeBob Musical’ risponde perfettamente a questo obiettivo, unendo diverse generazioni attorno a una storia amata dalle famiglie e mettendo in mostra la creatività, l'innovazione tecnologica e l'alto livello produttivo che solo una vacanza Royal Caribbean può offrire». Dal fondo del mare al mare aperto, “The SpongeBob Musical” sulla Hero trasformerà la serie animata di Nickelodeon e lo spettacolo di Broadway candidato 12 volte ai Tony Award in una produzione reinventata per grandi e piccoli che si può vivere solo con Royal Caribbean. Ricca di colpi di scena inaspettati, personaggi straordinari, canzoni di successo e, soprattutto, amicizia, l’avventura mostrerà al pubblico che gli eroi possono nascere anche dai luoghi più impensabili, mentre SpongeBob e i suoi amici di Bikini Bottom corrono contro il tempo per salvare la loro città dalla distruzione totale. Hero accompagnerà i viaggiatori in avventure di 7 notti nei Caraibi orientali e occidentali con partenza da Miami, e ogni itinerario includerà una tappa a Perfect Day CocoCay, la destinazione di Royal Caribbean alle Bahamas. Gli amanti dell’avventura potranno scegliere di esplorare località dei Caraibi occidentali come Cozumel e Roatan, oppure dirigersi verso destinazioni tropicali dei Caraibi orientali quali Charlotte Amalie, a St. Thomas, e Philipsburg, a St. Maarten. [post_title] => Royal Caribbean: “The SpongeBob Musical” a bordo di Hero of the Seas [post_date] => 2026-10-06T13:46:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1791294372000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 523660 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Musamare – Grotta della Poesia entra nella collezione di CdsHotels. La struttura, hotel 4 stelle a Roca Vecchia, marina di Melendugno, si trova inserita lungo uno dei tratti più suggestivi della costa adriatica salentina. Il nome scelto racconta già la sua vocazione: Musamare evoca il Mediterraneo, il fascino del mare e la capacità di questo territorio di essere da sempre fonte di ispirazione. La struttura sorge a poche decine di metri dalla Grotta della Poesia e dall’area archeologica di Roca Vecchia, con la sua torre cinquecentesca e le mura messapiche. Una posizione strategica anche per partire alla scoperta del Salento: Torre dell’Orso dista meno di due chilometri, poco più avanti si incontrano Torre Sant’Andrea e i suoi celebri faraglioni, mentre Otranto si trova a meno di 20 chilometri e Lecce, con il suo patrimonio barocco, a circa 25 chilometri. Senza dimenticare l’entroterra salentino, fatto di piccoli borghi suggestivi con tradizioni e testimonianze storiche. La struttura Con 39 camere, Musamare è un hotel di design dalle dimensioni raccolte, pensato per chi desidera vivere il territorio mantenendo un rapporto privilegiato con il paesaggio circostante. Le camere Comfort sono disponibili con vista sui giardini, mentre le Comfort Vista Mare dispongono di balcone affacciato su una spettacolare vista mare. Anche gli spazi dedicati alla ristorazione dialogano con il contesto: il bar e il ristorante si affacciano sulla litoranea e sulle dune costiere. «Con Musamare rafforziamo ulteriormente il nostro legame con la Puglia e con il Salento, un territorio nel quale CdsHotels è profondamente radicata. Abbiamo immaginato una struttura raccolta, capace di dialogare con il luogo che la circonda e di offrire un’esperienza attenta alla dimensione più autentica del viaggio. L’hotel diventa il punto da cui partire per entrare in contatto con il territorio, seguirne i ritmi e scoprirne cultura, tradizioni e sapori. Musamare interpreta perfettamente la nostra idea di ospitalità che non si limita al soggiorno ma crea occasioni per conoscere e vivere la destinazione» dichiara Ada Miraglia, direttore commerciale CdsHotels. Musamare sarà aperto nella stagione 2027 con formula bed & breakfast e possibilità di scegliere il trattamento di mezza pensione durante tutto il periodo di apertura da maggio sino ad ottobre. [post_title] => CdsHotels investe sul Salento: dal 2027 in portfolio anche l'hotel Musamare [post_date] => 2026-10-06T13:31:28+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1791293488000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 523662 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Naha Port Authority, Cruise Port Naha G.K., Royal Caribbean Group e Msc Crociere hanno celebrato l’avvio dei lavori per la realizzazione di un nuovo terminal crocieristico nel porto di Naha, segnando una tappa significativa nella continua crescita del settore crocieristico in Giappone. Cruise Port Naha G.K. è una joint venture tra Ctl Maritime e RCL Cruises Ltd., che rappresentano rispettivamente gli interessi di Msc Crociere e Royal Caribbean Group. Nell’ambito dell’accordo per la creazione di un hub crocieristico sottoscritto con Naha Port Authority nell’agosto 2026, Cruise Port Naha G.K. svilupperà e gestirà il nuovo terminal, il cui completamento e avvio operativo sono previsti per marzo 2028. La struttura Il nuovo terminal sarà dotato di strutture moderne, progettate specificamente per migliorare l’esperienza degli ospiti, rendere più efficienti le operazioni e sostenere la crescita a lungo termine del turismo crocieristico a Okinawa. Grazie alla sua posizione strategica, Naha è uno dei porti giapponesi meglio posizionati e può accogliere traffico crocieristico durante tutto l’anno, rappresentando un punto di accesso ideale per gli itinerari nella regione. «Per Royal Caribbean Group il Giappone è uno dei mercati crocieristici più importanti dell’Asia, non solo come destinazione ma anche come partner di lungo periodo. Non ci limitiamo a portare qui i nostri ospiti: investiamo nel territorio e, con il progetto di Naha, a Okinawa, in infrastrutture che porteranno benefici alla comunità locale negli anni a venire - ha dichiarato Jason Liberty, chairman e ceo di Royal Caribbean Group -. Il futuro delle crociere in Giappone si fonda su ambizione condivisa, collaborazione e innovazione responsabile, e siamo orgogliosi di farne parte». «Okinawa è in una posizione unica, al crocevia di alcune delle destinazioni crocieristiche più interessanti dell’Asia, e ne vediamo un grande potenziale - ha aggiunto Pierfrancesco Vago, executive chairman della divisione crociere del gruppo Msc -. l progetto rientra nella nostra visione di lungo periodo per rafforzare la presenza nella regione e creare nuove opportunità per gli ospiti di Msc Crociere ed Explora Journeys di scoprire l’Asia tutto l’anno. Sviluppando itinerari e investendo nelle infrastrutture, rendiamo le crociere più accessibili ai viaggiatori internazionali e asiatici e rafforziamo i collegamenti nell’area. Siamo orgogliosi di collaborare con Royal Caribbean Group e Naha Port Authority per realizzare questa visione e ringrazio tutti coloro che, con impegno, collaborazione e ambizione condivisa, hanno reso possibile questo traguardo. Insieme investiamo non soltanto in un porto, ma nella crescita futura del turismo crocieristico a Okinawa e in tutta l’Asia». [post_title] => Royal Caribbean e Msc insieme in Giappone nel progetto di Naha [post_date] => 2026-10-06T12:40:21+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1791290421000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 523655 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono oltre 500 i G.O. e G.E., o gentils organisateurs e gentils employés che Club Med ha intenzione di reclutare per la stagione invernale alle porte. L'obiettivo è quello di rafforzare i suoi team nei resort Premium ed Exclusive Collection situati sulle Alpi. Numerose le opportunità, a cominciare da quelle aperte nel settore cucina, storico pilastro dell’esperienza Club Med e uno dei principali ambiti di reclutamento, con 200 posizioni aperte. In dettaglio, nel Food & beverage, bar e cucina sono ricercate 200 posizioni; in Intrattenimento, sport ed eventi 50 posizioni; in Supporto, Hr e logistica 15 posizioni; in Accoglienza e Housekeeping 180 posizioni; in Vendita, benessere e ski pro-shop 25 posizioni; per l'Exclusive Collection 30 posizioni. Queste le prossime tappe di recruiting organizzate in Italia: ottobre – Recruiting Day a Lecce, Taranto, Bari e partecipazione al Tfp Summit di Firenze; novembre – Recruiting Day a Pinerolo, Torino, Chiavari, Savona, Sanremo e Milano, oltre alla partecipazione al Tfp Summit di Napoli. San Sicario al via nel 2029 Nel 2029, Club Med inaugurerà un nuovo resort alpino situato a San Sicario, in provincia di Torino, vicino al confine tra Italia e Francia. Immerso nel comprensorio della Via Lattea, sarà dedicato al relax, ai momenti in famiglia e agli sport invernali. [post_title] => Club Med ricerca oltre 500 figure per la stagione invernale [post_date] => 2026-10-06T12:05:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1791288353000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 523649 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dunas Travel presenta a Rimini una proposta sull'Egitto che di anno in anno di arricchisce di nuove opportunità. La dmc parteciperà a Ttg Travel Experience presso lo stand dell'Ente del turismo egiziano, Pad. A7-C7 / 409-507. Specializzata in viaggi su misura, tour culturali, crociere sul Nilo, soggiorni mare e servizi per gruppi e individuali, Dunas Travel arriva in fiera con numeri in crescita e un piano di investimenti sul mercato italiano. I numeri Nel primo semestre del 2026 Dunas Travel ha accolto 56.260 turisti, il 7% in più rispetto al 2025. La novità dell'anno è la posizione dell'Italia: il bacino italiano sale al terzo posto tra i principali mercati dell'azienda, dopo Spagna e Brasile. «È un risultato importante - commenta Attia Yamany, ceo Dunas Travel -; la nostra presenza in Italia cresce passo dopo passo, frutto di un lavoro iniziato con l'ingresso deciso nel 2024. Siamo ottimisti sulle operazioni che prevedono di entrare presto anche nel segmento dei voli charter dall'Italia e stiamo preparando per il 2027 un operativo aereo proprio da Milano e Roma verso Luxor». La nuova motonave sul Nilo Dunas Travel lancia la nuova crociera esclusiva sulla motonave Nile Marquise con imbarco lunedì e venerdì, con cabine ampie e confortevoli e aree comuni complete di ristorante, lounge, sun deck e piscina. Nile Marquise si aggiunge alla motonave Casa Sol (imbarco sabato e mercoledì) arricchendo sempre di più l’offerta per il mercato italiano. Inoltre, Dunas Travel amplia la flotta di autobus di proprietà, che sale a 27 veicoli. La nuova flotta rafforza il controllo diretto su qualità, puntualità e standard di servizio, per gruppi e viaggiatori individuali, lungo tutti gli itinerari. La dmc mette inoltre a disposizione un intero team in lingua italiana: dal personale di booking agli accompagnatori, fino a oltre 14 guide specializzate che assistono i viaggiatori dall'arrivo in aeroporto fino alla partenza. Si rafforza infine l’offerta, con le proposte spaziano da Il Cairo a Luxor, Assuan, Alessandria, crociera sul Nilo, Hurghada e Sharm El Sheik, fino a una vasta selezione di escursioni e attività nel deserto bianco, alla Valle dei Nobili, al lago Nasser, ai templi di Abydos e Dendera. Per la stagione 2026-2027 l'offerta si articola su circuiti combinabili e sulle promozioni per Fine Anno e Capodanno dedicate agli operatori italiani. In Italia tutte le agenzie di viaggio e i tour operator possono contattare il direttore commerciale Giovanni Fiore (Giovanni.Fiore@dunas-travel.com). [post_title] => Dunas Travel a Ttg: «Pronti a proporre voli charter Italia-Egitto» [post_date] => 2026-10-06T11:48:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1791287319000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 523632 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_523646" align="alignleft" width="300"] Salvatore Gioiosa[/caption] Ag Group lancia Meraviglia, nuovo brand dedicato ai viaggi di alta gamma in Italia. Meraviglia nasce all’interno di Ag Boutique Journey e beneficia delle strategie di gruppo di un modello integrato che riunisce Ag Hotels, Ag Boutique Journey e Ag Hotel Consulting. «Con Meraviglia compiamo un ulteriore passo nel percorso di crescita di Ag Group nel segmento luxury - spiega Andrea Girolami, founder, president & ceo di Ag Group -. Il nuovo brand nasce dall’esperienza maturata nell’incoming internazionale e si sviluppa all’interno di un sistema più ampio di competenze che include hotellerie, consulenza e conoscenza diretta del mercato turistico italiano. Vogliamo affermarci come interlocutore riconoscibile e specializzato, capace di interpretare l’Italia con profondità e di offrire alla clientela high-end un servizio altamente personalizzato, sostenuto dalla solidità e dall’esperienza del gruppo». Con un team dedicato e una rete selezionata di partner, Meraviglia si rivolge prevalentemente a luxury travel advisor internazionali con l’obiettivo di diventare partner di riferimento nella progettazione di esperienze tailor made sull’intero territorio italiano. Il brand rappresenta una naturale evoluzione del know-how sviluppato da Ag Boutique Journey e risponde alla crescente domanda del mercato high-end di operatori verticali, capaci di coniugare conoscenza della destinazione, qualità del servizio e personalizzazione. Pur operando nell’ambito della divisione del dmc, Meraviglia si presenta al mercato con un’identità commerciale autonoma e un modello di relazione specificamente costruito per il luxury travel internazionale. Alla base di Meraviglia c’è una visione precisa del viaggio di alta gamma: il valore dell’esperienza non è determinato soltanto dalla categoria della struttura ricettiva o dal prestigio della destinazione, ma dalla qualità con cui ogni singolo passaggio viene progettato, coordinato e seguito. Ascolto, consulenza, personalizzazione, assistenza continua e capacità di problem solving diventano così elementi centrali del servizio, dalla ricezione della richiesta alla costruzione dell’itinerario, fino alla gestione del soggiorno e alla relazione con il cliente nel tempo. Una visione precisa del luxury «Meraviglia nasce da una precisa visione del luxury travel - aggiunge Salvatore Gioiosa, chief commercial officer di Ag Boutique Journey -: porre la qualità della relazione con il cliente al centro dell’intera esperienza di viaggio. Nel segmento alto di gamma non è sufficiente selezionare un prodotto di eccellenza. È necessario garantire competenza, continuità del servizio, capacità di ascolto e una personalizzazione puntuale in ogni fase del percorso. Il nuovo brand valorizza il know-how maturato in oltre 25 anni nell’incoming attraverso Ag Boutique Journey e lo inserisce in un progetto più ampio sostenuto dalle competenze e dalla solidità di Ag Group, con l’obiettivo di offrire al mercato internazionale un interlocutore dedicato, capace di interpretare l’Italia con profondità e di costruire esperienze coerenti con aspettative sempre più evolute». Meraviglia si caratterizza come brand interamente focalizzato sull’Italia. La proposta parte dalle destinazioni più conosciute e richieste dal mercato internazionale, ma punta ad andare oltre i circuiti tradizionali di Roma, Firenze, Venezia e Costiera Amalfitana, valorizzando anche territori meno raccontati e realtà ad alto potenziale esperienziale. Umbria, lago di Como, lago Maggiore, Val Camonica, Dolomiti, Langhe, Val d’Orcia, Matera, Puglia, Sicilia, Sardegna, isole minori e numerose destinazioni diffuse lungo la Penisola diventano parte di un racconto costruito sulla conoscenza capillare del territorio, dei suoi produttori, delle sue eccellenze, delle esperienze locali e di una rete di fornitori selezionati. L’obiettivo è proporre un’Italia da scoprire nella sua interezza, dal Nord al Sud, attraverso itinerari costruiti intorno agli interessi del singolo viaggiatore e non sulla logica del pacchetto standard. «Non vogliamo limitarci alle destinazioni che il cliente internazionale conosce - prosegue Gioiosa -. La forza di un dmc italiano risiede anche nella capacità di aprire nuove prospettive sulla destinazione, suggerire luoghi meno immediati e costruire esperienze difficilmente accessibili senza una conoscenza diretta e consolidata del territorio. Meraviglia vuole essere riconosciuto per questa capacità di lettura e interpretazione dell’Italia». Meraviglia si rivolge prevalentemente al mercato b2b internazionale, su scala globale. La specializzazione di Meraviglia si estende all’intera filiera del viaggio. Trasferimenti, esperienze, strutture ricettive e servizi di concierge sono selezionati secondo criteri che vanno oltre il prestigio del prodotto e considerano qualità operativa, capacità di personalizzazione, competenze linguistiche, affidabilità e attenzione al cliente. L’obiettivo è costruire una rete di partner coerente con gli standard del brand e capace di garantire continuità e qualità del servizio in ogni fase dell’esperienza. Un ruolo importante sarà riservato anche all’ospitalità: la proposta includerà le nuove aperture cinque stelle di Ag Hotels, alcune delle quali entreranno sul mercato sotto prestigiosi brand internazionali dell’hôtellerie di alta gamma. A queste si affiancherà una selezione indipendente di strutture sul territorio italiano, individuate di volta in volta in funzione del profilo, delle aspettative e dello stile di viaggio di ciascun cliente. [post_title] => Ag Boutique Journey: al via Meraviglia, il nuovo brand riservato al luxury [post_date] => 2026-10-06T11:38:35+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1791286715000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 523620 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Settembre da record per il turismo alla Spezia, con oltre 162.920 le notti trascorse in città nel corso del mese. Si tratta del dato mensile più alto mai registrato e superiore anche al precedente primato di agosto 2026, quando erano stati rilevati oltre 141mila pernottamenti. A confermare la crescita sono i dati relativi all’imposta di soggiorno: nel settembre 2026 il comune della Spezia ha riscosso 407.300,93 euro, contro i 313.186,35 euro dello stesso mese del 2025, i 324.422,94 euro del 2024 e i 269.446,46 euro del 2023. Un incremento di circa il 30% rispetto a settembre dello scorso anno e di oltre il 15% rispetto allo stesso agosto 2026, che aveva già segnato il precedente record. «Oltre 162.920 notti trascorse alla Spezia - commenta il sindaco Pierluigi Peracchini - nel solo mese di settembre rappresentano il record di sempre per la nostra città. Un risultato straordinario, ancora più significativo perché arriva a settembre e supera persino agosto, che soltanto poche settimane fa avevamo celebrato come il miglior mese della nostra storia turistica. È la dimostrazione concreta che stiamo riuscendo progressivamente a destagionalizzare il turismo e che La Spezia è ormai una destinazione capace di attrarre visitatori italiani e stranieri ben oltre i tradizionali mesi estivi. Da maggio registriamo risultati estremamente positivi e settembre segna un ulteriore salto in avanti. La crescita del turismo non è casuale, ma è accompagnata dal grande lavoro che stiamo portando avanti sulla cultura, sui Musei Civici, sugli eventi, sulla riqualificazione e valorizzazione della città e sulla sua promozione in Italia e all'estero, oltre ai mezzi digitali di promozione turistica. L'obiettivo è continuare su questa strada, puntando sempre di più su un turismo di qualità e durante tutto l'anno, capace di generare ricadute positive per le attività economiche, il commercio e l'intero territorio». [post_title] => La Spezia, settembre da record per il turismo in città con un +30% [post_date] => 2026-10-06T11:32:44+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1791286364000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "toscana aeroporti traffico passeggeri da record a settembre e nei primi nove mesi 2026" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":119,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":8040,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523619","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nasce il Rinascente Travel Concierge by Bluvacanze all'interno dell’house of brand di Milano, in piazza del Duomo, uno spazio dedicato al viaggio inteso come servizio, consulenza e progettazione dell’esperienza.\r

\r

«Si apre così apre uno scenario nuovo di approccio alla community dei viaggiatori; costruiamo efficienza e relazioni grazie alla digitalizzazione e all’intelligenza artificiale, poi le arricchiamo con la carica umana e con la professionalità che soltanto chi opera in questo settore da decenni riesce a trasferire - esordisce Domenico Pellegrino, ad del gruppo Bluvacanze -. Non si tratta semplicemente di vendere emozioni e competenze, ma di offrire esperienze autentiche, che sono la base su cui si fonderanno sempre più le transazioni: oggi e nel futuro».\r

\r

«Vogliamo accrescere i servizi per i nostri consumatori - aggiunge Mariella Elia, ad di Rinascente –. Ci prendiamo cura dei nostri clienti e lo facciamo anche con il Travel Concierge by Bluvacanze. In tutta Italia Rinascente ha 20 milioni di clienti, 20 milioni di passaggi e una community di 4 milioni di consumatori. Ora abbiamo anche un corner che offre al cliente dei viaggi a Milano e nei suoi dintorni, in Italia e all’estero; proponiamo un'esperienza che non si chiude all'uscita dello store, ma prosegue all’esterno». \r

\r

Nasce così la prima agenzia di viaggi in Italia in un outlet di moda: Bluvacanze si cala profondamente all'interno della città, che diventa parte dell'esperienza e dell'offerta e dove è possibile raggiungere una clientela diversa, anche internazionale.\r

\r

Prosegue quindi la collaborazione del gruppo con Rinascente: insieme hanno indagato le abitudini dei consumatori di brand di lusso e hanno realizzato iniziative dedicate alla casa madre Msc con la personalizzazione delle vetrine dello store e la vendita della lampada da tavolo di design Poldina, creata ad immagine del faro di Ocean Cay.\r

\r

Il racconto si concentra ora sul Travel Concierge: «Sono disponibili dei prodotti shop&go di cui usufruire immediatamente o da donare a chi vogliamo bene e ci aspetta a casa - prosegue Pellegrino -. Milano, con le sue incredibili opportunità, fa parte di questa offerta; tra le nostre proposte abbiamo infatti le box experiences alle Terme De Montel, il primo e più grande esempio di terme urbane d'Italia, risultato del recupero di un complesso in stile liberty, edificato nel 1915 in zona San Siro. Oggi è un parco termale con la sua fonte. Ed è solo una delle possibili esperienze a Milano».\r

\r

Il Rinascente Travel Concierge by Bluvacanze è un'agenzia di viaggio a tutti gli effetti, con i sistemi di booking collegati: biglietteria aerea e ferroviaria, prodotti turistici e di vacanza. Risponderanno alle richieste dei clienti due agenti di viaggio, presenti nel Travel Concierge dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 21. «Nel Travel Corner Rinascente by Bluvacanze abbiamo prodotti esclusivi e misura, proprio secondo il concetto di concierge - conclude Pellegrino -. Realizziamo un vestito per il tempo del benessere, fatto su misura per ogni viaggiatore».\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

[gallery ids=\"523625,523634,523624\"]","post_title":"Bluvacanze: il viaggio entra nell’esperienza di Rinascente Milano Piazza Duomo","post_date":"2026-10-06T14:35:13+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1791297313000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523672","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mangia’s avvia una nuova campagna di recruiting in Sardegna e Sicilia per 1.400 nuovi talenti da inserire negli hotel e resort del gruppo in vista della stagione 2027. Di questi, 280 saranno destinati al Donnafugata Golf Resort, protagonista nel 2027 di un importante progetto di rilancio e riposizionamento.\r

Il 23 e 24 ottobre arrivano i Mangia’s Career Days, con tre appuntamenti nelle province di Sassari, Siracusa e Palermo, dove i candidati potranno incontrare direttamente il team hr, conoscere le opportunità professionali disponibili e approfondire i percorsi di crescita all’interno del gruppo.\r

La campagna si inserisce nell’impegno di Mangia’s nel creare opportunità professionali nei territori in cui opera, valorizzando le competenze locali e offrendo occasioni di crescita nel settore dell’ospitalità con un focus principale sulla Sardegna. Un impegno che si accompagna a un modello di lavoro attento alla crescita professionale, al work-life balance e al benessere delle persone, con benefit dedicati e sistemi di riconoscimento e premialità economica.\r

La ricerca coinvolge professionalità diverse, trasversali alle principali aree operative e organizzative dell’hospitality. In particolare, Mangia’s ricerca candidati per Kitchen, Dining & Bar, Front Office, Housekeeping, Maintenance, Guest Experience, Entertainment, Human Resources.\r

Le tempistiche di inserimento varieranno in base alla struttura e al ruolo, accompagnando progressivamente la preparazione e l’avvio della stagione 2027 nelle diverse destinazioni.\r

Il 23 e 24 ottobre, Mangia’s Sardinia Resort, Autograph Collection diventerà il punto di incontro per chi è interessato a conoscere le opportunità professionali disponibili nelle strutture del gruppo sull’isola: Mangia’s Sardinia Resort, Autograph Collection, Mangia’s Santa Teresa Sardinia, Curio Collection by Hilton, TUI BLUE Budoni e MClub del Golfo.\r

Anche la Sicilia è parte integrante della campagna di recruiting, con due appuntamenti dedicati alle opportunità professionali nelle strutture Mangia’s dell’isola. A questi si aggiungeranno appuntamenti di recruiting dedicati alla destinazione Costa Ragusa, in programma tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, che coinvolgeranno le strutture inaugurate quest’anno, il Mangia’s Costa Ragusa Borgo e l’Icona’s Costa Ragusa Resort, e il Donnafugata Golf Resort, protagonista del piano di sviluppo 2027. Le date e le modalità di partecipazione saranno comunicate successivamente.\r

“Incontriamoci. Il tuo prossimo passo può iniziare qui” è il messaggio scelto da Mangia’s per accompagnare la nuova campagna. “Incontriamoci” pone l’accento sulla dimensione personale del recruiting: prima ancora della candidatura, la possibilità di parlare con le persone che lavorano nel gruppo, presentarsi e conoscere da vicino l’azienda. “Il tuo prossimo passo può iniziare qui” guarda invece alla prospettiva professionale e alla possibilità di costruire o proseguire un percorso nel settore dell’ospitalità. I Career Days diventano così anche un’occasione per raccontare cosa significa lavorare in Mangia’s e il modello con cui il Gruppo gestisce e valorizza le proprie persone.\r

\r

Come partecipare\r

Appuntamento il 23 e 24 ottobre, dalle 10 alle 16 Mangia’s Sardinia Resort, Autograph Collection per le opportunità professionali presso: Mangia’s Santa Teresa Sardinia, Curio Collection by Hilton, Mangia’s Sardinia Resort, Autograph Collection, TUI BLUE Budoni e MClub del Golfo.\r

Il 23 ottobre appuntamento dalle 10 alle 16 presso il Mangia’s Brucoli per le opportunità professionali presso Mangia’s Brucoli.\r

Il 23 ottobre dalle 10 alle 16 al Mangia’s Himera Resort per le opportunità professionali presso Mangia’s Himera Resort, Mangia’s Pollina Resort, Mangia’s Torre del Barone Resort & SPA, MClub Alicudi, MClub Cala Regina, MClub Lipari e Mangia’s Favignana Resort.\r

Per partecipare ai Career Days è sufficiente presentarsi direttamente presso la location di riferimento, nella fascia 10-16, portando con sé una copia del proprio cv. Durante l’appuntamento sarà possibile incontrare il team hr, presentare il proprio profilo e approfondire le opportunità professionali disponibili.\r

Chi non potrà partecipare ai Career Days potrà consultare le posizioni aperte sulla pagina LinkedIn di Mangia’shttps://www.linkedin.com/company/mangias oppure inviare una candidatura spontanea attraverso la pagina Careers Mangia’s: https://www.mangias.com/it/careers.","post_title":"Mangia’s Career Days: appuntamento a Sassari, Siracusa e Palermo","post_date":"2026-10-06T14:28:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1791296905000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523668","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“The SpongeBob Musical” sarà lo spettacolo teatrale di punta sulla quarta nave di classe Icon di Royal Caribbean, la Hero of the Seas. La nave prenderà il via da Miami ad agosto del 2027.\r

\r

Divertimento per tutti\r

«Noi di Royal Caribbean puntiamo a creare esperienze incredibili che facciano vivere alle famiglie momenti memorabili per stare insieme - ha affermato Christi Coachman, vicepresidente del settore intrattenimento di Royal Caribbean -. Il nostro programma di intrattenimento a bordo della Hero of the Seas è pensato per soddisfare i gusti di tutti. ‘The SpongeBob Musical’ risponde perfettamente a questo obiettivo, unendo diverse generazioni attorno a una storia amata dalle famiglie e mettendo in mostra la creatività, l'innovazione tecnologica e l'alto livello produttivo che solo una vacanza Royal Caribbean può offrire».\r

Dal fondo del mare al mare aperto, “The SpongeBob Musical” sulla Hero trasformerà la serie animata di Nickelodeon e lo spettacolo di Broadway candidato 12 volte ai Tony Award in una produzione reinventata per grandi e piccoli che si può vivere solo con Royal Caribbean. Ricca di colpi di scena inaspettati, personaggi straordinari, canzoni di successo e, soprattutto, amicizia, l’avventura mostrerà al pubblico che gli eroi possono nascere anche dai luoghi più impensabili, mentre SpongeBob e i suoi amici di Bikini Bottom corrono contro il tempo per salvare la loro città dalla distruzione totale.\r

Hero accompagnerà i viaggiatori in avventure di 7 notti nei Caraibi orientali e occidentali con partenza da Miami, e ogni itinerario includerà una tappa a Perfect Day CocoCay, la destinazione di Royal Caribbean alle Bahamas. Gli amanti dell’avventura potranno scegliere di esplorare località dei Caraibi occidentali come Cozumel e Roatan, oppure dirigersi verso destinazioni tropicali dei Caraibi orientali quali Charlotte Amalie, a St. Thomas, e Philipsburg, a St. Maarten.","post_title":"Royal Caribbean: “The SpongeBob Musical” a bordo di Hero of the Seas","post_date":"2026-10-06T13:46:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1791294372000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523660","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Musamare – Grotta della Poesia entra nella collezione di CdsHotels. La struttura, hotel 4 stelle a Roca Vecchia, marina di Melendugno, si trova inserita lungo uno dei tratti più suggestivi della costa adriatica salentina.\r

Il nome scelto racconta già la sua vocazione: Musamare evoca il Mediterraneo, il fascino del mare e la capacità di questo territorio di essere da sempre fonte di ispirazione. La struttura sorge a poche decine di metri dalla Grotta della Poesia e dall’area archeologica di Roca Vecchia, con la sua torre cinquecentesca e le mura messapiche. Una posizione strategica anche per partire alla scoperta del Salento: Torre dell’Orso dista meno di due chilometri, poco più avanti si incontrano Torre Sant’Andrea e i suoi celebri faraglioni, mentre Otranto si trova a meno di 20 chilometri e Lecce, con il suo patrimonio barocco, a circa 25 chilometri. Senza dimenticare l’entroterra salentino, fatto di piccoli borghi suggestivi con tradizioni e testimonianze storiche.\r

\r

La struttura\r

Con 39 camere, Musamare è un hotel di design dalle dimensioni raccolte, pensato per chi desidera vivere il territorio mantenendo un rapporto privilegiato con il paesaggio circostante. Le camere Comfort sono disponibili con vista sui giardini, mentre le Comfort Vista Mare dispongono di balcone affacciato su una spettacolare vista mare. Anche gli spazi dedicati alla ristorazione dialogano con il contesto: il bar e il ristorante si affacciano sulla litoranea e sulle dune costiere.\r

\r

«Con Musamare rafforziamo ulteriormente il nostro legame con la Puglia e con il Salento, un territorio nel quale CdsHotels è profondamente radicata. Abbiamo immaginato una struttura raccolta, capace di dialogare con il luogo che la circonda e di offrire un’esperienza attenta alla dimensione più autentica del viaggio. L’hotel diventa il punto da cui partire per entrare in contatto con il territorio, seguirne i ritmi e scoprirne cultura, tradizioni e sapori. Musamare interpreta perfettamente la nostra idea di ospitalità che non si limita al soggiorno ma crea occasioni per conoscere e vivere la destinazione» dichiara Ada Miraglia, direttore commerciale CdsHotels.\r

\r

Musamare sarà aperto nella stagione 2027 con formula bed & breakfast e possibilità di scegliere il trattamento di mezza pensione durante tutto il periodo di apertura da maggio sino ad ottobre.\r

","post_title":"CdsHotels investe sul Salento: dal 2027 in portfolio anche l'hotel Musamare","post_date":"2026-10-06T13:31:28+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1791293488000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523662","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Naha Port Authority, Cruise Port Naha G.K., Royal Caribbean Group e Msc Crociere hanno celebrato l’avvio dei lavori per la realizzazione di un nuovo terminal crocieristico nel porto di Naha, segnando una tappa significativa nella continua crescita del settore crocieristico in Giappone.\r

Cruise Port Naha G.K. è una joint venture tra Ctl Maritime e RCL Cruises Ltd., che rappresentano rispettivamente gli interessi di Msc Crociere e Royal Caribbean Group. Nell’ambito dell’accordo per la creazione di un hub crocieristico sottoscritto con Naha Port Authority nell’agosto 2026, Cruise Port Naha G.K. svilupperà e gestirà il nuovo terminal, il cui completamento e avvio operativo sono previsti per marzo 2028.\r

\r

La struttura\r

Il nuovo terminal sarà dotato di strutture moderne, progettate specificamente per migliorare l’esperienza degli ospiti, rendere più efficienti le operazioni e sostenere la crescita a lungo termine del turismo crocieristico a Okinawa. Grazie alla sua posizione strategica, Naha è uno dei porti giapponesi meglio posizionati e può accogliere traffico crocieristico durante tutto l’anno, rappresentando un punto di accesso ideale per gli itinerari nella regione.\r

«Per Royal Caribbean Group il Giappone è uno dei mercati crocieristici più importanti dell’Asia, non solo come destinazione ma anche come partner di lungo periodo. Non ci limitiamo a portare qui i nostri ospiti: investiamo nel territorio e, con il progetto di Naha, a Okinawa, in infrastrutture che porteranno benefici alla comunità locale negli anni a venire - ha dichiarato Jason Liberty, chairman e ceo di Royal Caribbean Group -. Il futuro delle crociere in Giappone si fonda su ambizione condivisa, collaborazione e innovazione responsabile, e siamo orgogliosi di farne parte».\r

«Okinawa è in una posizione unica, al crocevia di alcune delle destinazioni crocieristiche più interessanti dell’Asia, e ne vediamo un grande potenziale - ha aggiunto Pierfrancesco Vago, executive chairman della divisione crociere del gruppo Msc -. l progetto rientra nella nostra visione di lungo periodo per rafforzare la presenza nella regione e creare nuove opportunità per gli ospiti di Msc Crociere ed Explora Journeys di scoprire l’Asia tutto l’anno. Sviluppando itinerari e investendo nelle infrastrutture, rendiamo le crociere più accessibili ai viaggiatori internazionali e asiatici e rafforziamo i collegamenti nell’area. Siamo orgogliosi di collaborare con Royal Caribbean Group e Naha Port Authority per realizzare questa visione e ringrazio tutti coloro che, con impegno, collaborazione e ambizione condivisa, hanno reso possibile questo traguardo. Insieme investiamo non soltanto in un porto, ma nella crescita futura del turismo crocieristico a Okinawa e in tutta l’Asia».\r

","post_title":"Royal Caribbean e Msc insieme in Giappone nel progetto di Naha","post_date":"2026-10-06T12:40:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1791290421000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523655","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono oltre 500 i G.O. e G.E., o gentils organisateurs e gentils employés che Club Med ha intenzione di reclutare per la stagione invernale alle porte. L'obiettivo è quello di rafforzare i suoi team nei resort Premium ed Exclusive Collection situati sulle Alpi. Numerose le opportunità, a cominciare da quelle aperte nel settore cucina, storico pilastro dell’esperienza Club Med e uno dei principali ambiti di reclutamento, con 200 posizioni aperte.\r

In dettaglio, nel Food & beverage, bar e cucina sono ricercate 200 posizioni; in Intrattenimento, sport ed eventi 50 posizioni; in Supporto, Hr e logistica 15 posizioni; in Accoglienza e Housekeeping 180 posizioni; in Vendita, benessere e ski pro-shop 25 posizioni; per l'Exclusive Collection 30 posizioni.\r

\r

Queste le prossime tappe di recruiting organizzate in Italia: ottobre – Recruiting Day a Lecce, Taranto, Bari e partecipazione al Tfp Summit di Firenze; novembre – Recruiting Day a Pinerolo, Torino, Chiavari, Savona, Sanremo e Milano, oltre alla partecipazione al Tfp Summit di Napoli.\r

\r

San Sicario al via nel 2029\r

Nel 2029, Club Med inaugurerà un nuovo resort alpino situato a San Sicario, in provincia di Torino, vicino al confine tra Italia e Francia. Immerso nel comprensorio della Via Lattea, sarà dedicato al relax, ai momenti in famiglia e agli sport invernali.","post_title":"Club Med ricerca oltre 500 figure per la stagione invernale","post_date":"2026-10-06T12:05:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1791288353000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523649","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dunas Travel presenta a Rimini una proposta sull'Egitto che di anno in anno di arricchisce di nuove opportunità. La dmc parteciperà a Ttg Travel Experience presso lo stand dell'Ente del turismo egiziano, Pad. A7-C7 / 409-507. Specializzata in viaggi su misura, tour culturali, crociere sul Nilo, soggiorni mare e servizi per gruppi e individuali, Dunas Travel arriva in fiera con numeri in crescita e un piano di investimenti sul mercato italiano.\r

\r

I numeri\r

Nel primo semestre del 2026 Dunas Travel ha accolto 56.260 turisti, il 7% in più rispetto al 2025. La novità dell'anno è la posizione dell'Italia: il bacino italiano sale al terzo posto tra i principali mercati dell'azienda, dopo Spagna e Brasile. «È un risultato importante - commenta Attia Yamany, ceo Dunas Travel -; la nostra presenza in Italia cresce passo dopo passo, frutto di un lavoro iniziato con l'ingresso deciso nel 2024. Siamo ottimisti sulle operazioni che prevedono di entrare presto anche nel segmento dei voli charter dall'Italia e stiamo preparando per il 2027 un operativo aereo proprio da Milano e Roma verso Luxor».\r

\r

La nuova motonave sul Nilo\r

Dunas Travel lancia la nuova crociera esclusiva sulla motonave Nile Marquise con imbarco lunedì e venerdì, con cabine ampie e confortevoli e aree comuni complete di ristorante, lounge, sun deck e piscina. Nile Marquise si aggiunge alla motonave Casa Sol (imbarco sabato e mercoledì) arricchendo sempre di più l’offerta per il mercato italiano. Inoltre, Dunas Travel amplia la flotta di autobus di proprietà, che sale a 27 veicoli. La nuova flotta rafforza il controllo diretto su qualità, puntualità e standard di servizio, per gruppi e viaggiatori individuali, lungo tutti gli itinerari.\r

La dmc mette inoltre a disposizione un intero team in lingua italiana: dal personale di booking agli accompagnatori, fino a oltre 14 guide specializzate che assistono i viaggiatori dall'arrivo in aeroporto fino alla partenza.\r

Si rafforza infine l’offerta, con le proposte spaziano da Il Cairo a Luxor, Assuan, Alessandria, crociera sul Nilo, Hurghada e Sharm El Sheik, fino a una vasta selezione di escursioni e attività nel deserto bianco, alla Valle dei Nobili, al lago Nasser, ai templi di Abydos e Dendera. Per la stagione 2026-2027 l'offerta si articola su circuiti combinabili e sulle promozioni per Fine Anno e Capodanno dedicate agli operatori italiani.\r

In Italia tutte le agenzie di viaggio e i tour operator possono contattare il direttore commerciale Giovanni Fiore (Giovanni.Fiore@dunas-travel.com).\r

","post_title":"Dunas Travel a Ttg: «Pronti a proporre voli charter Italia-Egitto»","post_date":"2026-10-06T11:48:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1791287319000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523632","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_523646\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Salvatore Gioiosa[/caption]\r

Ag Group lancia Meraviglia, nuovo brand dedicato ai viaggi di alta gamma in Italia. Meraviglia nasce all’interno di Ag Boutique Journey e beneficia delle strategie di gruppo di un modello integrato che riunisce Ag Hotels, Ag Boutique Journey e Ag Hotel Consulting.\r

«Con Meraviglia compiamo un ulteriore passo nel percorso di crescita di Ag Group nel segmento luxury - spiega Andrea Girolami, founder, president & ceo di Ag Group -. Il nuovo brand nasce dall’esperienza maturata nell’incoming internazionale e si sviluppa all’interno di un sistema più ampio di competenze che include hotellerie, consulenza e conoscenza diretta del mercato turistico italiano. Vogliamo affermarci come interlocutore riconoscibile e specializzato, capace di interpretare l’Italia con profondità e di offrire alla clientela high-end un servizio altamente personalizzato, sostenuto dalla solidità e dall’esperienza del gruppo».\r

Con un team dedicato e una rete selezionata di partner, Meraviglia si rivolge prevalentemente a luxury travel advisor internazionali con l’obiettivo di diventare partner di riferimento nella progettazione di esperienze tailor made sull’intero territorio italiano. Il brand rappresenta una naturale evoluzione del know-how sviluppato da Ag Boutique Journey e risponde alla crescente domanda del mercato high-end di operatori verticali, capaci di coniugare conoscenza della destinazione, qualità del servizio e personalizzazione. Pur operando nell’ambito della divisione del dmc, Meraviglia si presenta al mercato con un’identità commerciale autonoma e un modello di relazione specificamente costruito per il luxury travel internazionale.\r

Alla base di Meraviglia c’è una visione precisa del viaggio di alta gamma: il valore dell’esperienza non è determinato soltanto dalla categoria della struttura ricettiva o dal prestigio della destinazione, ma dalla qualità con cui ogni singolo passaggio viene progettato, coordinato e seguito. Ascolto, consulenza, personalizzazione, assistenza continua e capacità di problem solving diventano così elementi centrali del servizio, dalla ricezione della richiesta alla costruzione dell’itinerario, fino alla gestione del soggiorno e alla relazione con il cliente nel tempo.\r

\r

Una visione precisa del luxury\r

«Meraviglia nasce da una precisa visione del luxury travel - aggiunge Salvatore Gioiosa, chief commercial officer di Ag Boutique Journey -: porre la qualità della relazione con il cliente al centro dell’intera esperienza di viaggio. Nel segmento alto di gamma non è sufficiente selezionare un prodotto di eccellenza. È necessario garantire competenza, continuità del servizio, capacità di ascolto e una personalizzazione puntuale in ogni fase del percorso. Il nuovo brand valorizza il know-how maturato in oltre 25 anni nell’incoming attraverso Ag Boutique Journey e lo inserisce in un progetto più ampio sostenuto dalle competenze e dalla solidità di Ag Group, con l’obiettivo di offrire al mercato internazionale un interlocutore dedicato, capace di interpretare l’Italia con profondità e di costruire esperienze coerenti con aspettative sempre più evolute».\r

Meraviglia si caratterizza come brand interamente focalizzato sull’Italia. La proposta parte dalle destinazioni più conosciute e richieste dal mercato internazionale, ma punta ad andare oltre i circuiti tradizionali di Roma, Firenze, Venezia e Costiera Amalfitana, valorizzando anche territori meno raccontati e realtà ad alto potenziale esperienziale. Umbria, lago di Como, lago Maggiore, Val Camonica, Dolomiti, Langhe, Val d’Orcia, Matera, Puglia, Sicilia, Sardegna, isole minori e numerose destinazioni diffuse lungo la Penisola diventano parte di un racconto costruito sulla conoscenza capillare del territorio, dei suoi produttori, delle sue eccellenze, delle esperienze locali e di una rete di fornitori selezionati. L’obiettivo è proporre un’Italia da scoprire nella sua interezza, dal Nord al Sud, attraverso itinerari costruiti intorno agli interessi del singolo viaggiatore e non sulla logica del pacchetto standard.\r

«Non vogliamo limitarci alle destinazioni che il cliente internazionale conosce - prosegue Gioiosa -. La forza di un dmc italiano risiede anche nella capacità di aprire nuove prospettive sulla destinazione, suggerire luoghi meno immediati e costruire esperienze difficilmente accessibili senza una conoscenza diretta e consolidata del territorio. Meraviglia vuole essere riconosciuto per questa capacità di lettura e interpretazione dell’Italia».\r

Meraviglia si rivolge prevalentemente al mercato b2b internazionale, su scala globale. La specializzazione di Meraviglia si estende all’intera filiera del viaggio. Trasferimenti, esperienze, strutture ricettive e servizi di concierge sono selezionati secondo criteri che vanno oltre il prestigio del prodotto e considerano qualità operativa, capacità di personalizzazione, competenze linguistiche, affidabilità e attenzione al cliente. L’obiettivo è costruire una rete di partner coerente con gli standard del brand e capace di garantire continuità e qualità del servizio in ogni fase dell’esperienza.\r

Un ruolo importante sarà riservato anche all’ospitalità: la proposta includerà le nuove aperture cinque stelle di Ag Hotels, alcune delle quali entreranno sul mercato sotto prestigiosi brand internazionali dell’hôtellerie di alta gamma. A queste si affiancherà una selezione indipendente di strutture sul territorio italiano, individuate di volta in volta in funzione del profilo, delle aspettative e dello stile di viaggio di ciascun cliente.\r

","post_title":"Ag Boutique Journey: al via Meraviglia, il nuovo brand riservato al luxury","post_date":"2026-10-06T11:38:35+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1791286715000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523620","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Settembre da record per il turismo alla Spezia, con oltre 162.920 le notti trascorse in città nel corso del mese. Si tratta del dato mensile più alto mai registrato e superiore anche al precedente primato di agosto 2026, quando erano stati rilevati oltre 141mila pernottamenti.\r

\r

A confermare la crescita sono i dati relativi all’imposta di soggiorno: nel settembre 2026 il comune della Spezia ha riscosso 407.300,93 euro, contro i 313.186,35 euro dello stesso mese del 2025, i 324.422,94 euro del 2024 e i 269.446,46 euro del 2023. Un incremento di circa il 30% rispetto a settembre dello scorso anno e di oltre il 15% rispetto allo stesso agosto 2026, che aveva già segnato il precedente record.\r

\r

«Oltre 162.920 notti trascorse alla Spezia - commenta il sindaco Pierluigi Peracchini - nel solo mese di settembre rappresentano il record di sempre per la nostra città. Un risultato straordinario, ancora più significativo perché arriva a settembre e supera persino agosto, che soltanto poche settimane fa avevamo celebrato come il miglior mese della nostra storia turistica. È la dimostrazione concreta che stiamo riuscendo progressivamente a destagionalizzare il turismo e che La Spezia è ormai una destinazione capace di attrarre visitatori italiani e stranieri ben oltre i tradizionali mesi estivi. Da maggio registriamo risultati estremamente positivi e settembre segna un ulteriore salto in avanti. La crescita del turismo non è casuale, ma è accompagnata dal grande lavoro che stiamo portando avanti sulla cultura, sui Musei Civici, sugli eventi, sulla riqualificazione e valorizzazione della città e sulla sua promozione in Italia e all'estero, oltre ai mezzi digitali di promozione turistica. L'obiettivo è continuare su questa strada, puntando sempre di più su un turismo di qualità e durante tutto l'anno, capace di generare ricadute positive per le attività economiche, il commercio e l'intero territorio».","post_title":"La Spezia, settembre da record per il turismo in città con un +30%","post_date":"2026-10-06T11:32:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1791286364000]}]}}