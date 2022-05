Th: certificazione green e tutti gli hotel alimentati a energia rinnovabile

Un doppio passo che pone il gruppo Th Resorts all’avanguardia in tema di ospitalità sostenibile. Nel solco di un percorso già avviato in epoca pre-pandemica, la compagnia padovana ha infatti da una parte adottato un rating di certificazione di sostenibilità internazionale per le proprie strutture e dall’altro, come anticipato peraltro sull’ultimo numero di Travel Quotidiano, ha chiuso un accordo con Dolomiti Energia per garantire a tutti i propri approvvigionamenti energetici provenienti esclusivamente da fonti rinnovabili.

Il Si Rating – Sustainability impact rating – è in particolare un indice creato da Arb, start-up innovativa con sede a Trento e società benefit per azioni dal 2021, basato su strumenti riconosciuti a livello internazionale, quali la Sasb Materiality Map (Sustainability accounting standards board), le certificazioni Iso connesse ai temi della sostenibilità, le best practice di settore e le direttive e i regolamenti europei. Al contempo è anche uno strumento strategico di analisi, di gestione e di comunicazione della sostenibilità. Con Si Rating, Th Resorts ha quindi ottenuto una valutazione di 70 su 100 sui criteri Esg (Environmental, social, governance; livello ottenuto Bronze). Non solo: la compagnia ha anche appena pubblicato il proprio primo bilancio di sostenibilità, elaborato sulla base degli standard internazionali Gri, Global reporting initiative.

“La sostenibilità – afferma il Presidente di Th Resorts, Graziano Debellini – è uno dei valori che rientra da sempre nel nostro dna. Oggi è diventato un tema centrale e qualifica l’azienda per serietà, visione e prospettiva di impegno. È un tema strategico per tutti i nostri stakeholder e sempre più rilevante nell’orientare le scelte dei viaggiatori. Per questa ragione abbiamo intrapreso un percorso supportati da Arb, che si basa su analisi, misurazioni, rendicontazioni e su un programma di formazione rivolto a tutto il personale della nostra azienda”.

In quest’ottica l’azienda ha quindi deciso negli anni di orientare le proprie scelte energetiche verso realtà che forniscano energia green. È stato perciò firmato in questi giorni un accordo decennale con Dolomiti Energia, partner storico, che garantirà un approvvigionamento energetico totalmente green. “A livello globale il settore del turismo contribuisce all’8% delle emissioni – conclude Debellini – Noi siamo orgogliosi di essere l’unica azienda ad avere un approvvigionamento energetico totalmente green. Questa azione si è rivelata ancora più strategica perché non solo contribuisce in modo significativo alla transizione verso un modello economico non più fondato sulle fonti fossili, ma mette al riparo l’azienda dai rincari e dalle fluttuazioni di prezzi”.