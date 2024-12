Taglio del nastro per il Corinthia Brussels, con 126 camere e suite e una nuova spa sotterranea Corinthia Hotels marcia lungo la rotta della crescita con la sua più recente apertura nel cuore d’Europa: è infatti operativo il Corinthia Brussels: ex Grand Hotel Astoria, storico punto di riferimento della Belle Époque che è stato completamente rinnovato e conta oggi 126 camere e suite oltre a una spa sotterranea. “La riapertura del Corinthia Brussels segna un capitolo emozionante sia per il nostro brand che per la città – commenta il ceo del gruppo maltese, Simon Casson -.Questo progetto non riguarda solo il restauro di un hotel, ma anche la ridefinizione di ciò che può essere l’ospitalità di lusso. Collaborando con alcuni degli artigiani e delle menti gastronomiche più lungimiranti del Belgio, stiamo sfidando le convenzioni e creando qualcosa di veramente speciale”. Aperto originariamente nel 1910, il progetto di restauro di questo simbolo di Bruxelles è stato ripensato dal Gruppo Corinthia che si occupa ora della gestione di questo celebre edificio nel cuore della capitale europea. La proposta enogastronomica dell’hotel si distingue per la collaborazione con due apprezzati chef stellati belgi che hanno creato due concept di ristorazione: Le Petit Bon Bon e Palais Royal, mentre la mixologist belga Hannah Van Ongevalle ha aperto il suo cocktail bar Under The Stairs. La spa sotterranea è stata creata grazie all’aggiunta di un nuovo piano ricavato al di sotto dell’hotel. Su una superficie di 1.200 metri quadrati, la spa dispone di sette sale per trattamenti privati, un bagno turco, una sauna, docce emozionali, una sala da tè e un centro fitness con personal training curato dall’ex allenatore dell’esercito britannico Paul Tucker. Condividi

