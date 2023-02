Stephanie Rogers nuova senior vice president sourcing for Europe della banca letti WebBeds Nuova senior vice president sourcing for Europe per la banca letti WebBeds: Stephanie Rogers proviene dal gruppo Accor, per cui ha ricoperto fino allo scorso gennaio la carica di senior director Ota, Nord Europa. Prima di lavorare nella compagnia transalpina è stata nelle sedi londinesi e australiane di Booking.com, dove si è occupata di connettività, catene alberghiere, ottimizzazione del revenue e negoziazione dei contratti. “Sono entusiasta di approdate in WebBeds, alla guida dell’organizzazione incaricata di gestire i partner-fornitori della compagnia – è il commento della stessa Stephanie Rogers -. La mia esperienza nella distribuzione alberghiere completa l’expertise del brillante team di WebBeds, con cui non vedo l’ora di operare per contribuire al successo della compagnia negli anni a venire”. Il ruolo di Stephanie Rogers, che sarà basata a Londra, sarà effettivo a partire dal prossimo 14 febbraio.

