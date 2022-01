Starhotels raddoppia a Venezia con il Gabrielli. La struttura sarà riposizionata nel segmento 5 stelle

Nuovo importante sviluppo per il gruppo Starhotels, che aggiunge al proprio portfolio l’hotel Gabrielli di Venezia. La struttura si affiancherà allo Splendid Venice ed è destinata a entrare a far parte del marchio Starhotels Collezione. Situato su riva degli Schiavoni, a breve distanza da Piazza San Marco, con affacci sull’isola di San Giorgio Maggiore e sul bacino di San Marco, si tratta di un albergo risalente al 1856, la cui proprietà è sempre stata della famiglia Perkhofer. Quest’ultima ha quindi deciso di affidarne ora la gestione alla compagnia toscana tramite un contratto di affitto.

La struttura, che occupa tre palazzi storici, vanta una facciata in stile veneziano del Quattordicesimo secolo ed è composto da 69 camere e suite, nonché da sette appartamenti e comprende un ampio giardino di circa 600 metri quadrati, un molo privato, corti interne, una spa, una terrazza con vista, un salone molto apprezzato anche dai veneziani e un’offerta ristorativa varia e diversificata. L’hotel, attualmente in fase di ristrutturazione per un investimento complessivo superiore ai 20 milioni di euro, dovrebbe riaprire nell’estate 2023 riposizionandosi nel segmento dei 5 stelle.

“Se c’è una destinazione che rappresenta la grande bellezza e la resilienza dell’Italia questa è proprio Venezia – sottolinea la presidente e a.d. di Starhotels, Elisabetta Fabri -. Per questo, sono molto felice di annunciare l’ulteriore crescita della nostra collezione di hotel di lusso con lo storico Gabrielli: un gioiello appartenuto dal 1856 alla stessa famiglia che ora ha scelto di affidarne la gestione a noi. E’ motivo di onore per noi essere stati selezionati tra tanti gruppi alberghieri internazionali e sono certa che daremo nuova vita alla struttura raggiungendo performance straordinarie, cosa che contraddistingue la gestione Starhotels”.