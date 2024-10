Space Hotels: fatturato in crescita del 22,5% nei primi otto mesi dell’anno Sono state soprattutto Roma, Milano e Torino a trainare le performance di Space Hotels, che tra gennaio e agosto ha registrato un incremento di fatturato del 22,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. A livello internazionale, il gruppo ha rafforzato la propria presenza nei mercati strategici di Usa, Regno Unito, Germania, Spagna e Francia, consolidando alleanze e ampliando la rete di clienti. Un segnale particolarmente incoraggiante è stato il ritorno dell’Australia tra i principali bacini di domanda, segnando la fine di una lunga pausa e riattivando flussi turistici di grande valore. Nel corso dell’anno, Space Hotels ha inoltre registrato una crescita delle richieste da parte di gruppi turistici alto spendenti, confermando il trend positivo di questo segmento. Parallelamente, le prenotazioni business per trasferte di lavoro sono aumentate, mentre il settore mice ha mantenuto una stabilità solida, a dimostrazione della fiducia degli operatori nel comparto eventi e conferenze. In controtendenza rispetto alle fluttuazioni di mercato, il fatturato del canale voice ha registrato un forte incremento, confermando l’importanza di un contatto diretto e personalizzato con i clienti, a cui Space Hotels ha sempre dato grande rilievo. In occasione della fiera di Rimini (padiglione 5, stand 530) e del World Travel Market (area Enit N3 -200), Space Hotels incontrerà i propri numerosi partner e clienti per presentare le ultime novità e l’ampia gamma di servizi riservati agli alberghi affiliati. Durante questi eventi, il gruppo illustrerà le proprie strategie di crescita e innovazione, con un focus sul supporto in ambito marketing, vendite e rappresentanza commerciale offerto agli hotel partner. Condividi

