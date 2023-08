Space Hotels accoglie nella propria collezione il nuovo Borghese Contemporary Hotel di Roma Il nuovo 4 stelle capitolino, Borghese Contemporary Hotel, che ha appena aperto i propri battenti a pochi passi da Piazza di Spagna, è entrato a far parte della collezione Space Hotels. La struttura è nata dalla conversione di due piani di un palazzo storico ristrutturato nei primi anni del diciannovesimo secolo, per volere dei principi Borghese, da Luigi Canina, noto architetto e archeologo piemontese, autore dei propilei dell’ingresso di Villa Borghese. Parte della Mascagni Collection, che vanta un hotel omonimo e le Mascagni Luxury Rooms & Suites, entrambe affiliate Space Hotels, dispone di 24 camere con un look&feel contemporaneo. Oltre una concierge definita lifestyle, che include anche una libreria, la struttura offre una sala polifunzionale, che funge da area colazioni o spazio meeting. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451358 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oggi luoghi di ospitalità ricercata, ma un tempo conventi e monasteri dedicati al culto. Hanno tutto il fascino antico e spirituale di luoghi che si evolvono in una nuova concezione dell’accoglienza, con i servizi di hotel di lusso. In Emilia, terra di castelli che spuntano tra i paesaggi appenninici, di città d’arte e di antichi conventi, sono diverse le strutture religiose riconvertite in particolari luoghi di ospitalità tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia, da scoprire con Visit Emilia, la Terra dello Slow Mix. L’antico monastero di Fontevivo (PR) è stato trasformato nell’albergo Relais Fontevivo - Fontevivo Relais | Visit Emilia - annesso alla celebre abbazia cistercense, un magnifico monumento di arte medievale. L’impianto architettonico di base è stato conservato e le camere sono state ricavate dalle vecchie celle. Qui si possono assaporare anche i piatti emiliani del Ristorante 12 Monaci, situato nell’antica Sala del Refettorio, che può ospitare fino a 200 coperti in un contesto unico. C’è anche un bellissimo chiostro. In Valtaro, il Seminario di Bedonia - Polo Museale Seminario Vescovile di Bedonia | Visit Emilia - inaugurato nel 1846, tutt’oggi centro di spiritualità, ma anche di cultura ed eventi, propone l’esperienza di dormire nelle stanze un tempo utilizzate dai seminaristi, un’oasi di pace immersa nella natura di un parco in cui si innalzano sequoie, cedri, pini neri e silvestri, abeti bianchi e rossi, ippocastani e tigli. Ospita al suo interno diversi musei e un planetario [post_title] => Visit Emilia, dal Relais Fontevivo una nuova concezione dell'accoglienza [post_date] => 2023-08-31T11:30:37+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693481437000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451359 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il nuovo 4 stelle capitolino, Borghese Contemporary Hotel, che ha appena aperto i propri battenti a pochi passi da Piazza di Spagna, è entrato a far parte della collezione Space Hotels. La struttura è nata dalla conversione di due piani di un palazzo storico ristrutturato nei primi anni del diciannovesimo secolo, per volere dei principi Borghese, da Luigi Canina, noto architetto e archeologo piemontese, autore dei propilei dell’ingresso di Villa Borghese. Parte della Mascagni Collection, che vanta un hotel omonimo e le Mascagni Luxury Rooms & Suites, entrambe affiliate Space Hotels, dispone di 24 camere con un look&feel contemporaneo. Oltre una concierge definita lifestyle, che include anche una libreria, la struttura offre una sala polifunzionale, che funge da area colazioni o spazio meeting. [post_title] => Space Hotels accoglie nella propria collezione il nuovo Borghese Contemporary Hotel di Roma [post_date] => 2023-08-31T11:10:51+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693480251000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451354 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una vera e propria corsa quella di Trenitalia nel mese di agosto, che ha registrato una crescita a doppia cifra dei passeggeri trasportati, oltre 35 milioni e cioè il 15% in più rispetto ad agosto 2022, con dati complessivi che migliorano anche le performance dell'estate 2019. Non si arresta dunque il trend positivo registrato nel 2022 e confermato nel primo semestre dell'anno in corso, con un costante aumento della domanda, incentivata negli ultimi mesi anche dall’offerta della “Summer experience” di Trenitalia. Dei 35 milioni di agosto, circa 9 milioni di viaggiatori si sono concentrati nei fine settimana. Una riscoperta del treno che riguarda anche giovani e giovanissimi: 3,5 milioni di ragazzi under 15 hanno viaggiato su Frecciarossa, Intercity e Regionali utilizzando le promozioni dedicate a chi viaggia in famiglia. E, a fine estate, saranno 13 milioni i viaggiatori di età inferiore ai 26 anni ad aver scelto il treno per le loro vacanze. Tra le destinazioni più gettonate ci sono Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna, mentre se si guarda solo al Sud ai primi posti di questa speciale classifica si trovano le città pugliesi di Bari e Lecce. Dal mare alla montagna, passando per le città d'arte, fino ad arrivare ai borghi più piccoli, sono tante le località che sono state raggiunte con il treno per turismo, come già aveva del resto previsto Luigi Corradi, ad di Trenitalia, capofila del Polo Passeggeri di Fs, alcune settimane fa durante la presentazione della nuova società FS - Treni Turistici Italiani. «Negli ultimi mesi il turismo la sta facendo da padrone. Sono 75 milioni i turisti che ci aspettiamo questa estate tra luglio, agosto e settembre sui nostri treni Trenitalia, quelli ad Alta Velocità, Intercity e Regionali». [post_title] => Trenitalia: viaggiatori a +15% in agosto, oltre quota 35 milioni [post_date] => 2023-08-31T10:51:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693479070000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451339 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutterà il prossimo novembre il brand W Hotels di casa Marriott. Situata nel quartiere più nuovo della città, St. James, la struttura, il cui interior design è stato curato da Jestico + Whiles, sarà dotata di 199 camere e 45 suite, molte con terrazze all'aperto. Nei piani superiori dell'albergo sarà presente la tradizionale W Lounge, oltre che il ristorante SushiSamba, un cocktail bar e la terrazza Joao's Place, lo chef’s table e il rooftop con veduta panoramica dello skyline storico della capitale. "Grazie alla sua impareggiabile ricchezza culturale e alla sua vivace scena artistica, Edimburgo corrisponde al retaggio di W Hotels che accoglie creatività e talento locale - sottolinea Agnieszka Rog-Skrzyniarz, vice president luxury brands, Europa, Marriott International. Presenti anche spazi per eventi, così come una W Sound Suite, ideale per i musicisti e i podcaster. "Il W Edinburgh fa molto di più che metterti al centro della capitale storica e culturalmente ricca della Scozia: ti immerge nello spirito della capitale mondiale dei festival", conclude Ken Millar, general manager dell'hotel. [post_title] => Il brand W Hotels debutta in Scozia a novembre nel quartiere St. James di Edimburgo [post_date] => 2023-08-31T09:57:58+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693475878000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451338 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ormai alla chiusura di una quanto mai calda stagione estiva, Ita Airways tira le somme dell'attività sulle rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna, protagoniste di una forte domanda, superiore alle aspettative. La compagnia aerea spiega in una nota ripresa dall'Ansa, che nel periodo "1 agosto-3 settembre" è stata "notevolmente incrementata la capacità offerta sui voli in continuità territoriale da/per la Sardegna, per rispondere al marcato aumento della domanda registrato su tali collegamenti". In pratica sono stati "programmati 222 voli addizionali rispetto a quanto previsto dal Decreto di imposizione degli oneri, di cui 141 su Cagliari (108 da/per Linate e 33 da/per Roma Fiumicino) e 81 sulla rotta Alghero-Milano Linate, offrendo complessivamente 36800 posti incrementali rispetto al Decreto, di cui 23300 su Cagliari (17300 sa/per Milano Linate e 6000 da/per Roma Fiumicino) e 13500 su Alghero". Rispetto al periodo dal 25 agosto al 3 settembre Ita fa sapere di avere programmato "76 voli addizionali rispetto a quelli previsti dal Decreto, di cui 51 su Cagliari (36 da/per Milano Linate e 15 da/per Roma Fiumicino) e 25 sulla rotta Alghero-Milano Linate, per un'offerta complessiva di 12250 posti addizionali. Di questi 76 voli, 34 erano già stati pianificati strutturalmente, mentre 42 sono stati aggiunti a ridosso delle date di operatività per far fronte alle criticità derivanti dall'altissima percentuale di riempimento degli aeromobili". Ita sottolinea anche "di aver definito, in sede di gara, la propria offerta in termini di capacità sulla base delle frequenze previste dal Decreto, determinate secondo una stima della domanda che ha tenuto conto anche della situazione emergenziale della pandemia da Covid-19; le esigenze di mobilità e la elevatissima domanda riscontrate in questa stagione estiva si sono rivelate molto superiori rispetto alle stime del Decreto, costringendo così la compagnia ad un massiccio ricorso all'aggiunta di capacità che, nello spirito del Decreto stesso, avrebbe dovuto essere limitata a 'circostanze contingenti' che avessero determinato una domanda di posti per singola tratta superiore al 91% dell'offerta complessiva giornaliera". Il vettore conclude sottolineando il "continuo monitoraggio della capacità disponibile valutando tempestivamente, in caso di carenza di posti disponibili, incrementi dell'offerta". [post_title] => Ita Airways in Sardegna: "In agosto notevole aumento della capacità" [post_date] => 2023-08-31T09:51:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693475507000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451335 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il futuro di Italo salpa al fianco di Msc: come più volte anticipato, il gruppo di Gianluigi Aponte ingloberà la compagnia ferroviaria privata con un'operazione valutata in 4 miliardi di euro, che sarebbe ora giunta alle ultime battute con una chiusura dell'accordo prevista nei prossimi giorni di settembre. Il fondo americano Gip (che aveva acquisito Italo per 2,4 miliardi di euro) è dunque pronto a vendere la propria quota di maggioranza, così come tutti gli altri azionisti di Italo: come ricorda ShipMag, Gip possiede oggi il 72,6% di Italo; l’11,5% appartiene ad Allianz, il 7,6% a Infra Investor, lo 0,6% a MoLagers. Il restante 7,7% è di soci italiani che hanno venduto a Gip e hanno poi deciso di reinvestire: Luca Cordero di Montezemolo, Flavio Cattaneo, Giovanni Punzo, Isabella Seragnoli, Alberto Bombassei e Peninsula Capital. Rumors lasciano intendere che il fondo Usa potrebbe riacquistare una quota intorno al 30% della compagnia ferroviaria. Di Italo, in ogni caso, il gruppo di Aponte avrà la maggioranza assoluta, almeno il 51%. L’operazione consentirebbe a Msc di continuare a investire nella logistica non solo delle merci. L’obiettivo è quello di mettere in rete il trasporto dei passeggeri e la compagnia da crociera del gruppo, ormai ai vertici mondiali del settore e in continua espansione. Italo potrebbe ampliare il proprio raggio d'azione fuori dall’Italia: in Spagna, Francia e Germania, lungo le dorsali ad alta velocità disegnate dall’Unione europea. Nel frattempo, gli attuali soci della società dell’alta velocità sono stati remunerati a fine luglio con un’altra maxi-cedola per circa 200 milioni di euro, dopo quella di aprile scorso, con un bilancio complessivo, nell’anno, di 350 milioni di euro di dividendi corrisposti. [post_title] => Italo nell'orbita Msc: l'intesa da 4 miliardi sarà ufficializzata a settembre [post_date] => 2023-08-31T09:36:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693474575000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451292 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo il Gran Canaria, anche il messicano Riu Caribe, a Cancún, completa la propria seconda ristrutturazione che fa seguito a quella del 2013. I lavori garantiscono oggi una maggiore quantità di luce naturale e una sensazione di maggiore apertura nella lobby e nella reception, resa più funzionale e arricchita dal lobby bar Frida. Anche le 506 camere della struttura sono state completamente rinnovate e ora comprendono cinque swim-out, dotate di piscina privata. Ma una delle principali novità introdotte con la riapertura del Riu Caribe è l’arrivo dei Riu Pool Party a Cancún: il format feste nato nel 2018 a Los Cabos avrà a propria disposizione un’area dedicata, dotata di una zona piscina esclusiva. Il programma prevede quattro appuntamenti a settimana, sia di giorno sia di sera, con altrettanti temi diversi: White Party, Jungle Party, Neon Party e Pink Party. A tutto ciò si aggiungono 74 camere Riu Party. Rinnovati pure tutti i ristoranti. Al buffet dedicato alla cucina internazionale si affiancano ora il messicano Margarita, l'orientale Shangri-la, il locale dedicato alla cucina gourmet Kulinarium, il grill Pepe’s Food a pochi passi dall’area piscina e, alla sera, la popolare Steakhouse. Presenti inoltre quattro bar: il lobby bar, il salone bar nel teatro, uno Sport Bar pronto a servire snack e bibite 24 ore su 24 e un bar acquatico all’interno di una delle piscine, esclusivo per adulti. L’hotel, che in precedenza aveva una sola, grande piscina, ora ne ha ben quattro: una delle quali dotata di bar acquatico, una riservata ai bambini e altre due pensate per tutta la famiglia. Il team dell’animazione si incaricherà anche della nuova area sport Riu Fit, che sarà affiancata da una palestra attrezzata e da un’infinità di attività acquatiche nella spiaggia dell’hotel. [post_title] => Dopo il Gran Canaria, il gruppo Riu conclude anche la ristrutturazione del Caribe di Cancún [post_date] => 2023-08-30T10:43:18+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693392198000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451278 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Toscana ospita il XV Festival dei Borghi più belli d’Italia, in programma da venerdì 8 settembre a domenica 10 settembre a Lucignano (Ar), Borgo toscano nel cuore della Valdichiana aretina. Tre giorni di eventi con dibattiti, promozione, riflessioni sulla qualità della vita nei piccoli borghi, vera e propria miniera di vivibilità e sostenibilità per il presente e il futuro. «L’associazione sta acquisendo un ruolo di assoluta autorevolezza nel promuovere il lato bello del nostro Paese, la bellezza che richiama turismo, che stimola cultura, che offre un senso di identità – dichiara Eugenio Giani presidente Regione Toscana - Trecentocinquantaquattro Borghi associati in Italia, ventinove nella nostra Toscana: il fatto che il momento clou a livello nazionale si svolga nella nostra regione è un grande onore. La città di Lucingnano si presenta esattamente come era il 3 agosto del 1554, quando le chiavi della Fortezza furono consegnate ai fiorentini: è dunque il borgo ideale per vivere questo momento a livello nazionale». Proprio a Lucignano, del resto, i Borghi toscani aderenti all’associazione lo scorso 31 maggio hanno firmato il Manifesto sulla sostenibilità, ormai conosciuto come ‘Manifesto di Lucignano’, all’insegna di una sostenibilità ‘a tutto campo’. E il filo conduttore della kermesse sarà proprio la sostenibilità. Nei tre giorni di lavori saranno anche trattate le problematiche riferite ai borghi, soprattutto lo spopolamento, con il focus sulla sostenibilità a 360 gradi, economica e sociale. Il convegno di avvio dei lavori, nel pomeriggio di venerdì 8, sarà moderato dalla coordinatrice toscana dell’associazione, Elisabetta Giudrinetti e vedrà gli interventi di Mauro Guerra, esperto di comunità energetiche rinnovabili, del sindaco di Loro Ciuffenna, Moreno Botti, ispiratore del Manifesto stesso e di Giorgio Santini, responsabile delle relazioni con i Comuni e Regioni in Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (AsviS). Il programma del week end prevede convegni e di presenze anche di rango nazionale. Umberto Forte, direttore nazionale de ‘I Borghi più belli d’Italia’, specifica che il primo dei temi sarà “la sostenibilità, che è un argomento di attualità”, ma anche che l’edizione 2023 andrà un po’oltre: «accenneremo all’anno prossimo, che sarà l’anno del turismo di ritorno, con un momento gestito daAngelo Sollazzo, presidente della Confederazione degli italiani nel mondo, che sono circa 70 milioni di persone». Tra gli approfondimenti quello dedicato a “Gli italiani nel mondo, partenza e ritorno nei borghi d’origine”, in collaborazione con Toscana Promozione (primo piano anche su Vetrina Toscana); il post covid, la riscoperta dei piccoli borghi da dove è possibile lavorare in smart working; il focus sul Progetto M.I.B. per la tutela delle produzioni e del paesaggio culturale delle aree interne; la ‘Mobilità dolce per un turismo sostenibile’ fino all’intervento del presidente nazionale della Coldiretti, Ettore Prandini su “Combattere lo spopolamento con lo sviluppo e la valorizzazione delle produzioni agricole”. [post_title] => XV Festival dei Borghi d'Italia, Lucignano in Valdichiana ospita la rassegna dall'8 al 10 settembre [post_date] => 2023-08-30T10:39:16+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693391956000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451265 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' una gara a tre quella che si aprirà a settembre per la vendita di Tap Air Portugal. Secondo quanto riportato dai media locali e ripreso da Preferente.com, a contendersi il vettore lusitano saranno - come previsto - i tre principali gruppi europei e cioè Lufthansa, Iag ed Air France-Klm. Da notare che qualora Iag dovesse spuntarla sugli altri due contendenti, diventerebbe il più grande gruppo in Europa, a scapito dei tedeschi. Il controllo di Tap avrebbe importanti risvolti strategici per tutti e tre i competitor: Lufthansa consoliderebbe la propria presenza in America Latina, ora piuttosto marginale; Iag arriverebbe a controllare il Brasile, ponendo fine allo schiacciante dominio della compagnia sulle rotte tra Europa e Sud America; Air France, che già opera un fitto network di rotte verso il subcontinente americano, potrebbe competere ancor di più con Iberia su questi mercati. [post_title] => Tap Air Portugal, la vendita a settembre: ed è una partita a tre [post_date] => 2023-08-30T09:22:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693387374000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "space hotels accoglie nella propria collezione il nuovo borghese contemporary hotel di roma" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":111,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1829,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451358","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oggi luoghi di ospitalità ricercata, ma un tempo conventi e monasteri dedicati al culto. Hanno tutto il fascino antico e spirituale di luoghi che si evolvono in una nuova concezione dell’accoglienza, con i servizi di hotel di lusso.\r

\r

In Emilia, terra di castelli che spuntano tra i paesaggi appenninici, di città d’arte e di antichi conventi, sono diverse le strutture religiose riconvertite in particolari luoghi di ospitalità tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia, da scoprire con Visit Emilia, la Terra dello Slow Mix.\r

\r

L’antico monastero di Fontevivo (PR) è stato trasformato nell’albergo Relais Fontevivo - Fontevivo Relais | Visit Emilia - annesso alla celebre abbazia cistercense, un magnifico monumento di arte medievale. L’impianto architettonico di base è stato conservato e le camere sono state ricavate dalle vecchie celle.\r

\r

Qui si possono assaporare anche i piatti emiliani del Ristorante 12 Monaci, situato nell’antica Sala del Refettorio, che può ospitare fino a 200 coperti in un contesto unico. C’è anche un bellissimo chiostro. In Valtaro, il Seminario di Bedonia - Polo Museale Seminario Vescovile di Bedonia | Visit Emilia - inaugurato nel 1846, tutt’oggi centro di spiritualità, ma anche di cultura ed eventi, propone l’esperienza di dormire nelle stanze un tempo utilizzate dai seminaristi, un’oasi di pace immersa nella natura di un parco in cui si innalzano sequoie, cedri, pini neri e silvestri, abeti bianchi e rossi, ippocastani e tigli. Ospita al suo interno diversi musei e un planetario","post_title":"Visit Emilia, dal Relais Fontevivo una nuova concezione dell'accoglienza","post_date":"2023-08-31T11:30:37+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1693481437000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451359","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il nuovo 4 stelle capitolino, Borghese Contemporary Hotel, che ha appena aperto i propri battenti a pochi passi da Piazza di Spagna, è entrato a far parte della collezione Space Hotels. La struttura è nata dalla conversione di due piani di un palazzo storico ristrutturato nei primi anni del diciannovesimo secolo, per volere dei principi Borghese, da Luigi Canina, noto architetto e archeologo piemontese, autore dei propilei dell’ingresso di Villa Borghese.\r

\r

Parte della Mascagni Collection, che vanta un hotel omonimo e le Mascagni Luxury Rooms & Suites, entrambe affiliate Space Hotels, dispone di 24 camere con un look&feel contemporaneo. Oltre una concierge definita lifestyle, che include anche una libreria, la struttura offre una sala polifunzionale, che funge da area colazioni o spazio meeting.","post_title":"Space Hotels accoglie nella propria collezione il nuovo Borghese Contemporary Hotel di Roma","post_date":"2023-08-31T11:10:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1693480251000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451354","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una vera e propria corsa quella di Trenitalia nel mese di agosto, che ha registrato una crescita a doppia cifra dei passeggeri trasportati, oltre 35 milioni e cioè il 15% in più rispetto ad agosto 2022, con dati complessivi che migliorano anche le performance dell'estate 2019.\r

\r

Non si arresta dunque il trend positivo registrato nel 2022 e confermato nel primo semestre dell'anno in corso, con un costante aumento della domanda, incentivata negli ultimi mesi anche dall’offerta della “Summer experience” di Trenitalia.\r

\r

Dei 35 milioni di agosto, circa 9 milioni di viaggiatori si sono concentrati nei fine settimana. Una riscoperta del treno che riguarda anche giovani e giovanissimi: 3,5 milioni di ragazzi under 15 hanno viaggiato su Frecciarossa, Intercity e Regionali utilizzando le promozioni dedicate a chi viaggia in famiglia. E, a fine estate, saranno 13 milioni i viaggiatori di età inferiore ai 26 anni ad aver scelto il treno per le loro vacanze.\r

\r

Tra le destinazioni più gettonate ci sono Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna, mentre se si guarda solo al Sud ai primi posti di questa speciale classifica si trovano le città pugliesi di Bari e Lecce.\r

\r

Dal mare alla montagna, passando per le città d'arte, fino ad arrivare ai borghi più piccoli, sono tante le località che sono state raggiunte con il treno per turismo, come già aveva del resto previsto Luigi Corradi, ad di Trenitalia, capofila del Polo Passeggeri di Fs, alcune settimane fa durante la presentazione della nuova società FS - Treni Turistici Italiani. «Negli ultimi mesi il turismo la sta facendo da padrone. Sono 75 milioni i turisti che ci aspettiamo questa estate tra luglio, agosto e settembre sui nostri treni Trenitalia, quelli ad Alta Velocità, Intercity e Regionali».","post_title":"Trenitalia: viaggiatori a +15% in agosto, oltre quota 35 milioni","post_date":"2023-08-31T10:51:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693479070000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451339","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutterà il prossimo novembre il brand W Hotels di casa Marriott. Situata nel quartiere più nuovo della città, St. James, la struttura, il cui interior design è stato curato da Jestico + Whiles, sarà dotata di 199 camere e 45 suite, molte con terrazze all'aperto. Nei piani superiori dell'albergo sarà presente la tradizionale W Lounge, oltre che il ristorante SushiSamba, un cocktail bar e la terrazza Joao's Place, lo chef’s table e il rooftop con veduta panoramica dello skyline storico della capitale.\r

\r

\"Grazie alla sua impareggiabile ricchezza culturale e alla sua vivace scena artistica, Edimburgo corrisponde al retaggio di W Hotels che accoglie creatività e talento locale - sottolinea Agnieszka Rog-Skrzyniarz, vice president luxury brands, Europa, Marriott International. Presenti anche spazi per eventi, così come una W Sound Suite, ideale per i musicisti e i podcaster. \"Il W Edinburgh fa molto di più che metterti al centro della capitale storica e culturalmente ricca della Scozia: ti immerge nello spirito della capitale mondiale dei festival\", conclude Ken Millar, general manager dell'hotel.","post_title":"Il brand W Hotels debutta in Scozia a novembre nel quartiere St. James di Edimburgo","post_date":"2023-08-31T09:57:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1693475878000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451338","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ormai alla chiusura di una quanto mai calda stagione estiva, Ita Airways tira le somme dell'attività sulle rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna, protagoniste di una forte domanda, superiore alle aspettative. La compagnia aerea spiega in una nota ripresa dall'Ansa, che nel periodo \"1 agosto-3 settembre\" è stata \"notevolmente incrementata la capacità offerta sui voli in continuità territoriale da/per la Sardegna, per rispondere al marcato aumento della domanda registrato su tali collegamenti\". \r

\r

In pratica sono stati \"programmati 222 voli addizionali rispetto a quanto previsto dal Decreto di imposizione degli oneri, di cui 141 su Cagliari (108 da/per Linate e 33 da/per Roma Fiumicino) e 81 sulla rotta Alghero-Milano Linate, offrendo complessivamente 36800 posti incrementali rispetto al Decreto, di cui 23300 su Cagliari (17300 sa/per Milano Linate e 6000 da/per Roma Fiumicino) e 13500 su Alghero\".\r

\r

Rispetto al periodo dal 25 agosto al 3 settembre Ita fa sapere di avere programmato \"76 voli addizionali rispetto a quelli previsti dal Decreto, di cui 51 su Cagliari (36 da/per Milano Linate e 15 da/per Roma Fiumicino) e 25 sulla rotta Alghero-Milano Linate, per un'offerta complessiva di 12250 posti addizionali. Di questi 76 voli, 34 erano già stati pianificati strutturalmente, mentre 42 sono stati aggiunti a ridosso delle date di operatività per far fronte alle criticità derivanti dall'altissima percentuale di riempimento degli aeromobili\".\r

\r

Ita sottolinea anche \"di aver definito, in sede di gara, la propria offerta in termini di capacità sulla base delle frequenze previste dal Decreto, determinate secondo una stima della domanda che ha tenuto conto anche della situazione emergenziale della pandemia da Covid-19; le esigenze di mobilità e la elevatissima domanda riscontrate in questa stagione estiva si sono rivelate molto superiori rispetto alle stime del Decreto, costringendo così la compagnia ad un massiccio ricorso all'aggiunta di capacità che, nello spirito del Decreto stesso, avrebbe dovuto essere limitata a 'circostanze contingenti' che avessero determinato una domanda di posti per singola tratta superiore al 91% dell'offerta complessiva giornaliera\".\r

\r

Il vettore conclude sottolineando il \"continuo monitoraggio della capacità disponibile valutando tempestivamente, in caso di carenza di posti disponibili, incrementi dell'offerta\".","post_title":"Ita Airways in Sardegna: \"In agosto notevole aumento della capacità\"","post_date":"2023-08-31T09:51:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693475507000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451335","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il futuro di Italo salpa al fianco di Msc: come più volte anticipato, il gruppo di Gianluigi Aponte ingloberà la compagnia ferroviaria privata con un'operazione valutata in 4 miliardi di euro, che sarebbe ora giunta alle ultime battute con una chiusura dell'accordo prevista nei prossimi giorni di settembre.\r

\r

Il fondo americano Gip (che aveva acquisito Italo per 2,4 miliardi di euro) è dunque pronto a vendere la propria quota di maggioranza, così come tutti gli altri azionisti di Italo: come ricorda ShipMag, Gip possiede oggi il 72,6% di Italo; l’11,5% appartiene ad Allianz, il 7,6% a Infra Investor, lo 0,6% a MoLagers. Il restante 7,7% è di soci italiani che hanno venduto a Gip e hanno poi deciso di reinvestire: Luca Cordero di Montezemolo, Flavio Cattaneo, Giovanni Punzo, Isabella Seragnoli, Alberto Bombassei e Peninsula Capital. \r

\r

Rumors lasciano intendere che il fondo Usa potrebbe riacquistare una quota intorno al 30% della compagnia ferroviaria.\r

\r

Di Italo, in ogni caso, il gruppo di Aponte avrà la maggioranza assoluta, almeno il 51%. L’operazione consentirebbe a Msc di continuare a investire nella logistica non solo delle merci. L’obiettivo è quello di mettere in rete il trasporto dei passeggeri e la compagnia da crociera del gruppo, ormai ai vertici mondiali del settore e in continua espansione. \r

\r

Italo potrebbe ampliare il proprio raggio d'azione fuori dall’Italia: in Spagna, Francia e Germania, lungo le dorsali ad alta velocità disegnate dall’Unione europea.\r

\r

Nel frattempo, gli attuali soci della società dell’alta velocità sono stati remunerati a fine luglio con un’altra maxi-cedola per circa 200 milioni di euro, dopo quella di aprile scorso, con un bilancio complessivo, nell’anno, di 350 milioni di euro di dividendi corrisposti. ","post_title":"Italo nell'orbita Msc: l'intesa da 4 miliardi sarà ufficializzata a settembre","post_date":"2023-08-31T09:36:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1693474575000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451292","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo il Gran Canaria, anche il messicano Riu Caribe, a Cancún, completa la propria seconda ristrutturazione che fa seguito a quella del 2013. I lavori garantiscono oggi una maggiore quantità di luce naturale e una sensazione di maggiore apertura nella lobby e nella reception, resa più funzionale e arricchita dal lobby bar Frida. Anche le 506 camere della struttura sono state completamente rinnovate e ora comprendono cinque swim-out, dotate di piscina privata.\r

\r

Ma una delle principali novità introdotte con la riapertura del Riu Caribe è l’arrivo dei Riu Pool Party a Cancún: il format feste nato nel 2018 a Los Cabos avrà a propria disposizione un’area dedicata, dotata di una zona piscina esclusiva. Il programma prevede quattro appuntamenti a settimana, sia di giorno sia di sera, con altrettanti temi diversi: White Party, Jungle Party, Neon Party e Pink Party. A tutto ciò si aggiungono 74 camere Riu Party.\r

\r

Rinnovati pure tutti i ristoranti. Al buffet dedicato alla cucina internazionale si affiancano ora il messicano Margarita, l'orientale Shangri-la, il locale dedicato alla cucina gourmet Kulinarium, il grill Pepe’s Food a pochi passi dall’area piscina e, alla sera, la popolare Steakhouse. Presenti inoltre quattro bar: il lobby bar, il salone bar nel teatro, uno Sport Bar pronto a servire snack e bibite 24 ore su 24 e un bar acquatico all’interno di una delle piscine, esclusivo per adulti.\r

\r

L’hotel, che in precedenza aveva una sola, grande piscina, ora ne ha ben quattro: una delle quali dotata di bar acquatico, una riservata ai bambini e altre due pensate per tutta la famiglia. Il team dell’animazione si incaricherà anche della nuova area sport Riu Fit, che sarà affiancata da una palestra attrezzata e da un’infinità di attività acquatiche nella spiaggia dell’hotel.","post_title":"Dopo il Gran Canaria, il gruppo Riu conclude anche la ristrutturazione del Caribe di Cancún","post_date":"2023-08-30T10:43:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1693392198000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451278","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Toscana ospita il XV Festival dei Borghi più belli d’Italia, in programma da venerdì 8 settembre a domenica 10 settembre a Lucignano (Ar), Borgo toscano nel cuore della Valdichiana aretina. Tre giorni di eventi con dibattiti, promozione, riflessioni sulla qualità della vita nei piccoli borghi, vera e propria miniera di vivibilità e sostenibilità per il presente e il futuro.\r

\r

«L’associazione sta acquisendo un ruolo di assoluta autorevolezza nel promuovere il lato bello del nostro Paese, la bellezza che richiama turismo, che stimola cultura, che offre un senso di identità – dichiara Eugenio Giani presidente Regione Toscana - Trecentocinquantaquattro Borghi associati in Italia, ventinove nella nostra Toscana: il fatto che il momento clou a livello nazionale si svolga nella nostra regione è un grande onore. La città di Lucingnano si presenta esattamente come era il 3 agosto del 1554, quando le chiavi della Fortezza furono consegnate ai fiorentini: è dunque il borgo ideale per vivere questo momento a livello nazionale».\r

\r

Proprio a Lucignano, del resto, i Borghi toscani aderenti all’associazione lo scorso 31 maggio hanno firmato il Manifesto sulla sostenibilità, ormai conosciuto come ‘Manifesto di Lucignano’, all’insegna di una sostenibilità ‘a tutto campo’. E il filo conduttore della kermesse sarà proprio la sostenibilità. Nei tre giorni di lavori saranno anche trattate le problematiche riferite ai borghi, soprattutto lo spopolamento, con il focus sulla sostenibilità a 360 gradi, economica e sociale.\r

\r

Il convegno di avvio dei lavori, nel pomeriggio di venerdì 8, sarà moderato dalla coordinatrice toscana dell’associazione, Elisabetta Giudrinetti e vedrà gli interventi di Mauro Guerra, esperto di comunità energetiche rinnovabili, del sindaco di Loro Ciuffenna, Moreno Botti, ispiratore del Manifesto stesso e di Giorgio Santini, responsabile delle relazioni con i Comuni e Regioni in Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (AsviS).\r

\r

Il programma del week end prevede convegni e di presenze anche di rango nazionale. Umberto Forte, direttore nazionale de ‘I Borghi più belli d’Italia’, specifica che il primo dei temi sarà “la sostenibilità, che è un argomento di attualità”, ma anche che l’edizione 2023 andrà un po’oltre: «accenneremo all’anno prossimo, che sarà l’anno del turismo di ritorno, con un momento gestito daAngelo Sollazzo, presidente della Confederazione degli italiani nel mondo, che sono circa 70 milioni di persone».\r

\r

Tra gli approfondimenti quello dedicato a “Gli italiani nel mondo, partenza e ritorno nei borghi d’origine”, in collaborazione con Toscana Promozione (primo piano anche su Vetrina Toscana); il post covid, la riscoperta dei piccoli borghi da dove è possibile lavorare in smart working; il focus sul Progetto M.I.B. per la tutela delle produzioni e del paesaggio culturale delle aree interne; la ‘Mobilità dolce per un turismo sostenibile’ fino all’intervento del presidente nazionale della Coldiretti, Ettore Prandini su “Combattere lo spopolamento con lo sviluppo e la valorizzazione delle produzioni agricole”.","post_title":"XV Festival dei Borghi d'Italia, Lucignano in Valdichiana ospita la rassegna dall'8 al 10 settembre","post_date":"2023-08-30T10:39:16+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1693391956000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451265","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' una gara a tre quella che si aprirà a settembre per la vendita di Tap Air Portugal. Secondo quanto riportato dai media locali e ripreso da Preferente.com, a contendersi il vettore lusitano saranno - come previsto - i tre principali gruppi europei e cioè Lufthansa, Iag ed Air France-Klm. Da notare che qualora Iag dovesse spuntarla sugli altri due contendenti, diventerebbe il più grande gruppo in Europa, a scapito dei tedeschi.\r

\r

Il controllo di Tap avrebbe importanti risvolti strategici per tutti e tre i competitor: Lufthansa consoliderebbe la propria presenza in America Latina, ora piuttosto marginale; Iag arriverebbe a controllare il Brasile, ponendo fine allo schiacciante dominio della compagnia sulle rotte tra Europa e Sud America; Air France, che già opera un fitto network di rotte verso il subcontinente americano, potrebbe competere ancor di più con Iberia su questi mercati.\r

\r

","post_title":"Tap Air Portugal, la vendita a settembre: ed è una partita a tre","post_date":"2023-08-30T09:22:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693387374000]}]}}