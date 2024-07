Siyam World punta sulle famiglie: nuove esperienze per bimbi e ragazzi Ci sono una serie di nuove attività ed esperienze dedicate agli ospiti più piccoli al Siyam World. L’ultimo nato del gruppo maldiviano Sun Siyam Resorts sorge su un’isola naturale, una delle più ampie dell’arcipelago, ed è stato ideato per offrire non soltanto una vacanza a diretto contatto con il mare delle Maldive, ma anche tante esperienze. E con il vantaggio della formula Wow All Inclusive! che comprende non solo tutti i pasti e bevande nei 18 ristoranti e bar a scelta, ma anche numerose attività ricreative e sportive. . L’ultimo nato delsorge su un’isola naturale, una delle più ampie dell’arcipelago, ed è stato ideato per offrire non soltanto una vacanza a diretto contatto con il mare delle Maldive, ma anche tante esperienze. E con il vantaggio della formula Wow All Inclusive! che comprende non solo tutti i pasti e bevande nei 18 ristoranti e bar a scelta, ma anche numerose attività ricreative e sportive. Tra le novità riservate ai più piccoli, il Carnevale dei bambini e la Kidz Camping Night. Nel primo caso i bimbi sono coinvolti in giochi, sorprese e tanto divertimento, ma non mancano anche attività per conoscere l’importanza di rispettare l’ambiente e preservare il fragile ambiente maldiviano. Due volte alla settimana, mercoledì e domenica, è prevista invece la Kidz Camping Night, un campeggio notturno di un paio d’ore per giocare e osservare le stelle insieme agli altri bambini, accompagnati dal personale del Kidz Club, e per gustare quei piatti che fanno gola ai più piccoli. Il Siyam World offre da sempre la possibilità di far soggiornare gratuitamente 2 bimbi da 3 a 12 anni non compiuti con i genitori nelle ampie sistemazioni sull’acqua o direttamente sulla spiaggia. Durante il giorno le famiglie con bambini da 4 a 12 anni possono contare sul Kidz World, che organizza attività sotto la supervisione di personale esperto. Non manca un servizio di baby sitting in camera per i bimbi sotto i 3 anni di età (su richiesta). E tra le altre attività, i bambini possono partecipare ai Football Camp tenuti da grandi calciatori: come quello di Francesco Totti a Pasqua e, proprio nei giorni scorsi, di Alessandro Del Piero. Da sottolineare anche il fatto che in estate, quando la bassa stagione alle Maldive garantisce tariffe molto interessanti – Siyam World propone soggiorni fino al 40% di sconto. Condividi

