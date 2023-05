Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445532 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si trova all'interno dell'ala più nobile di palazzo Borghese il quarto indirizzo capitolino della Shedir Collection. Palazzo Vilòn, questo il nome della struttura che in ebraico significa velo, è un all-suite da appena quattro camere, a cui si aggiungono spazi di rappresentanza, pronti a ospitare eventi, conferenze e cene, tra cui il salone delle Ringhiere da 100 metri quadrati e la sala degli Specchi da 87 metri quadrati. Presente pure una spa privata di 120 metri quadrati con piscina, sauna e bagno turco, che si affianca a una palestra. Acquisito dal gruppo Shedir Collection e convertito in residenza privata con il contributo dell'architetto Giampiero Panepinto, palazzo Borghese è situato a pochi passi da piazza di Spagna ed è stata dimora della famiglia omonima. Nel diciassettesimo secolo, il principe Giovanni Battista Borghese ne commissionò la realizzazione all'architetto Carlo Rainaldi, che lavorò d’intesa con lo scenografo bolognese Giovanni Francesco Grimaldi. Ultimato nel maggio del 1678, il palazzo costituisce uno degli esempi più alti del Barocco romano. [gallery ids="445538,445539,445540,445541,445542,445543,445544,445545,445546,445547,445548,445549,445550"] [post_title] => Shedir Collection apre il suo quarto indirizzo romano a palazzo Borghese [post_date] => 2023-05-15T12:43:57+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684154637000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445534 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Elevata la reputazione del Regno Unito sui mercati turistici internazionali grazie a due importanti eventi che hanno recentemente proiettato l’immagine del Paese a livello globale: l'incoronazione di re Carlo III tenutasi a Londra lo scorso 6 maggio e l'Eurovision appena conclusosi a Liverpool. Due eventi molto diversi tra di loro che hanno dato all’ente di promozione turistica Visit Britain la possibilità di esibire le due facce della Gran Bretagna: la tradizione e la modernità. Il primo con il rilancio del patrimonio storico e reale, con Windsor eletta Destinazione Britannica del 2023, e l’offerta di percorsi a sfondo storico come quelli dei palazzi reali anche vicino a Londra. L’incoronazione quindi, non un punto d'arrivo ma un punto d'inizio. Poi la proposta in chiave contemporanea e con lo stile di un'ospitalità più giovanile di settori come la moda e i brand britannici, insieme alla sostenibilità tanto cara al re Carlo, la modernità e la contemporaneità. Liverpool, Bath e Belfast le tre città Unesco famose per la musica, che permettono di proporre al meglio il retaggio musicale con festival, appuntamenti, teatro e concerti. Per quanto riguarda i viaggi dall'Italia gli arrivi stanno attualmente al 62% della spesa rispetto al 2019 che era stato un anno record. Quindi una buona ripresa per il nostro mercato, anche se più lenta rispetto ad altri paesi. Ma l’ente confida di vederla tornare ai livelli pre-Covid tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 con la speranza di vedere l’Italia entrare a fare parte nei Great Markets insieme alla Francia, la Germania e la Spagna. [post_title] => Regno Unito fra tradizione e modernità. Le attese sul mercato Italia [post_date] => 2023-05-15T12:36:24+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684154184000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445430 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Milano, Corso Garibaldi, 81: ecco dove incontrare l'Australia nel cuore del capoluogo milanese, per tutto il mese di maggio. E' stato infatti realizzato qui il murales che ci trasporta direttamente nel Down Under, sulla Grande Barriera Corallina. L'iniziativa è stata ideata da Tourism Hub, agenzia di PR e destination marketing, che non smentisce il suo carattere creativo e ‘colora’ Milano con un questo progetto di mural advertising ideato per conto di Tourism Australia. In collaborazione con Clear Channel Italia, dunque, Down Under arriva nel capoluogo lombardo con una delle più famose meraviglie naturali che Tourism Hub ha voluto raccontare mettendo in campo uno storytelling non convenzionale, capace di catturare lo sguardo dei passanti, instagrammabile. Il murales è firmato da Alessandro Conti, in arte Etsom. Classe 1994, questo affermato street artist originario di Bergamo parte della scuderia Street Art In Store con cui Clear Channel Italia collabora fin dall’inizio del mural advertising, ha sposato l’idea di Tourism Hub interpretandola attraverso un’opera d’arte pronta a lasciare tutti senza parole. Il progetto firmato Tourism Hub va oltre, e a completare tale iniziativa una serie di accattivanti attività digital disegnate per fare immergere i turisti italiani in questa destinazione, per farne conoscere le opportunità offerte e svelare le ‘chicche’ che potranno rendere indimenticabile il loro prossimo viaggio. "L’invito a materializzare il sogno di viaggiare in Australia prende vita su un palazzo nel centro di Milano, proiettando su una superficie atipica una suggestione, se non addirittura un’esperienza che possa riempire gli occhi dei passanti e creare una fotografia istantanea dentro cui proiettarsi - commenta Matteo Prato, ceo di Tourism hub -. Ci auguriamo che l’opera possa suscitare curiosità e stimolare condivisioni spontanee sui social, alimentando così un dialogo che inizia per strada e si completa online. Per questo, abbiamo impreziosito la campagna con una componente digital basata sulla geolocalizzazione. Per i nostri clienti cerchiamo sempre progetti innovativi e creativi che ci permettano di creare una comunicazione integrata di alto valore, con una narrativa possibilmente allargata a diversi touchpoint che ci consentano di arricchire il tutto con diversi elementi di ispirazione". [post_title] => Australia a Milano per tutto maggio con un murales in Corso Garibaldi [post_date] => 2023-05-12T12:56:47+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683896207000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445403 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una serata per incontrare i top player dell’ospitalità, intrecciare nuove relazioni e consolidare rapporti storici, dedicata a un target selezionato. Si è tenuto a Milano l'ormai tradizionale appuntamento con The Glamour Hotel Event, a cura di Monia Ronconi, founder & web editor di HotelmyPassion. L'iniziativa è rivolta a proprietari di hotel indipendenti e gruppi alberghieri, ceo o managing director di catene internazionali, immobiliaristi, general manager, responsabili di sviluppo brand o acquisti, architetti, interior designer, advisor. Un rendez-vous esclusivo che è cresciuto nel tempo e che, edizione dopo edizione, si è consolidato, tanto da contare oggi su ben due edizioni annuali, a Milano appunto e a Roma. Cornice dell’evento meneghino sono stati i Bagni Misteriosi: uno di quei luoghi della Milano da scoprire, dove la magia delle piscine, progettate in un contesto liberty e circondate dai roseti fioriti, la bellezza degli spazi interni, in particolare della splendida sala mosaico, le docce originali degli anni ‘30, unite alle tante esperienze proposte, hanno regalato molti momenti suggestivi. Il settore dell’ospitalità sta vivendo un momento di grande fermento ed è più che mai vivace in tema di nuove aperture o di rinnovamento di hotel esistenti. È dunque essenziale riqualificare e diversificare l’offerta ricettiva del Belpaese che, stando agli ultimi dati, continua a essere ai primi posti nella lista delle destinazioni più desiderate e visitate dai viaggiatori di tutto il mondo. Ecco perché l’evento rappresenta un luogo di incontro privilegiato in cui parlare di tendenze, scambiare opinioni, relazionarsi sulle nuove aperture, riflettere sulle sfide di business e sugli scenari futuri. Tanti gli ospiti che hanno preso parte all’evento, Marco Gilardi, operations director Italy and Usa di Nh Hotel Group, Andrea Quadrio Curzio, proprietario di Qc Terme, Ludovica Rocchi, proprietaria di R Collection Hotels. E ancora, Tany e Francesco Nardi, proprietari dell’Hotel de La Ville Monza, nonché Federico Ficcanterri, proprietario di Icon Collection. Ma c'erano anche numerosi general manager di alcuni tra i più importanti hotel italiani a 5 stelle. Solo per citarne alcuni, Daniele Vastolo, Armani Hotel Milano, Stefano Plotegher, Casa Cipriani, Cristina Zucchi del gruppo Lario Hotels, Marco Olivieri, cluster general manager l’Albereta e l’Andana, Aldo Werdin, amministratore delegato e general manager Excelsior Palace Rapallo. E ancora l’architetto Marco Piva, dello studio Marco Piva, che è anche direttore artistico di Venini, Giorgio Palmucci, executive vice president Th Group, ed Emiliano Fucarino, director of operation Westmont Management Limited. [post_title] => Le stelle dell'ospitalità protagoniste dell'ultimo Glamour Hotel Event di Milano [post_date] => 2023-05-12T10:47:33+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683888453000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445328 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una nuova destination management organization dedicata a 44 comuni del Lazio, incastonati tra il litorale e la Tuscia, fino ad arrivare alla Maremma laziale. Borghi Etruschi è una associazione mista pubblico – privata del terzo settore, con il supporto di un contributo economico della regione Lazio. Sarà presentata per la prima volta al pubblico il prossimo 26 maggio dalle ore 15.30, presso il museo nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma. A dare il benvenuto ci sarà il direttore Valentino Nizzo insieme, tra gli altri, al consigliere del ministro al Turismo per i borghi e il turismo sostenibile, Claudio Mattia Serafin. La presentazione sarà poi replicata il 6 giugno anche a Cerveteri, presso l'antico palazzo del Granarone. L’associazione intende quindi porsi come interlocutore della domanda e dell'offerta turistica e si propone di incentivare lo sviluppo economico, promuovendo, attraverso una serie di innovazioni culturali e turistiche, nuove destinazioni turistiche. La dmo è un ente del terzo settore e consta di soci privati e pubblici, proprio per incentivare il miglior utilizzo delle risorse sociali ed economiche. Tra i partner pubblici, vi sono il comune di Fiumicino e alcuni istituti scolastici. Il progetto è inoltre sostenuto dallo stesso museo Etrusco di Villa Giulia, dalla direzione regionale dei musei Lazio, con il museo Archeologico nazionale di Civitavecchia, il museo Archeologico mazionale di Tuscania, nonché dal parco naturalistico regionale di Veio. I partner privati sono invece tour operator, agenti di viaggio, maestri artigiani, guide, archeologi, editori, organizzatori di eventi culturali, aziende agricole biologiche, esperti in formazione turistica, disegnatori dal tratto esclusivo, associazioni sportive dilettantistiche, strutture ricettive di charme ed esperti in comunicazione, nonché professionisti accreditati presso Fiavet, Federalberghi, Ada, Assoturismo, Roma Eventi, Miur e Mic. “L'adesione e la collaborazione con la nostra dmo non è onerosa - conclude una nota dell'associazione -. Ci interessa creare una rete di servizi seria e affidabile per commercializzarla e vendere i nostri pacchetti turistici. Siamo interessati a collaborare con affittacamere, b&b, case vacanza, ristoratori, ostieri, guide turistiche e ambientali, associazioni di tutela e conservazione dei beni archeologici e paesaggistici". [post_title] => Nasce nel Lazio la nuova dmo Borghi Etruschi [post_date] => 2023-05-11T12:35:01+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683808501000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445315 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Sono lieto di dare il benvenuto nella nostra associazione a queste due nuove dimore, che arricchiscono la nostra attuale offerta in Europa e Giappone”. Così il presidente di Relais & Châteaux, Laurent Gardinier, commenta le due ultime new entry della collezione: il Pieve Aldina a Radda in Chianti e The Kitano Hotel a Tokyo, nel quartiere di Chiyoda. Con il suo ingresso, il Pieve Aldina porta in particolare a 51 il numero degli associati Relais & Châteaux in Italia, per un totale di 40 alberghi e 11 ristoranti senza camere. Situata lungo la Chiantigiana, la strada del vino che collega Firenze e Siena, la struttura è il dodicesimo indirizzo del gruppo francese Domaines de Fontenille, già presente in Francia e Spagna e oggi pronto al suo debutto in Italia. Adiacente al complesso architettonico di Santa Maria Novella, pieve del decimo secolo che rappresenta uno dei più importanti esempi di architettura romanica a Firenze, è un complesso di ospitalità diffusa con solo 21 camere che sorgerà nell’antica residenza vescovile del sedicesimo e diciassettesimo secolo. Per conservare l’identità del luogo, i quattro edifici distribuiti su una superficie di 2 mila metri quadrati e circondati da 40 ettari di oliveti sono stati restaurati sotto la supervisione della Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio, e mantengono tutti gli elementi tipici dell’architettura toscana. La cucina sarà supervisionata dallo chef Flavio Faedi, avrà un’impronta fortemente toscana e trarrà ispirazione ogni giorno dalle primizie di ortolani e piccoli produttori locali. “Quando Frédéric Biousse e Guillame Foucher si innamorarono di questo angolo di Chianti otto anni fa, non avevano dubbi che potesse diventare una nuova destinazione Relais & Châteaux - spiega il maître de maison di Pieve Aldina, Fabio Serafino -: l’associazione di cui fanno già parte diverse dimore del gruppo. Siamo onorati che questa grande famiglia abbia scelto di accoglierci e accompagnarci già prima dell’apertura, ispirando e supportando il nostro progetto di connessione con il territorio e scoperta dell’autentico stile di vita toscano". Letteralmente dall’altra parte del mondo, a pochi passi dai giardini del Palazzo imperiale di Tokyo, esporrà per la prima volta sulla porta la targa con il fleur de lis dell’associazione anche il The Kitano Hotel. Con il design pulito e contemporaneo delle sue 72 camere, un vivace roof top bar, un centro benessere che coniuga tradizione asiatica e occidentale e un ristorante di sushi tradizionale, è un esempio di ospitalità giapponese declinata in chiave cosmopolita e moderna. [post_title] => Novità Relais & Châteaux a Tokyo e in Toscana. Debutto italiano per il gruppo Domaines de Fontenille [post_date] => 2023-05-11T11:57:28+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683806248000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445276 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parte da Alassio sabato 13 e domenica 14 maggio il conto alla rovescia verso l’undicesima edizione di Slow Fish, la manifestazione organizzata da Slow Food e Regione Liguria che si terrà al Porto Antico di Genova dall’1 al 4 giugno. Aspettando Slow Fish Alassio è l'occasione per approfondire la conoscenza dei prodotti ittici e dell'agricoltura della Riviera di Ponente e, ovviamente, per scoprire le tante bellezze della città. Stretta tra Capo Mele e Capo di Santa Croce, Alassio presenta molteplici siti di interesse: dal budello, la pittoresca via parallela al litorale, allo storico muretto, installazione d’arte in continua evoluzione, senza dimenticare i sentieri dell'entroterra, da percorrere a piedi o in bicicletta. Organizzato in collaborazione con la Città di Alassio e Visit Alassio, Aspettando Slow Fish anima la centralissima Piazza Partigiani della cittadina ponentina con diversi appuntamenti che hanno per protagonisti cuochi e produttori della rete Slow Food in Liguria. Apre la due giorni, alle 10 di sabato 13 maggio, la conferenza La seconda anima di Alassio, dedicata alla narrazione più autentica della città, capace di coniugare la costa, legata alle comunità dei pescatori, e l’entroterra, con i suoi prodotti agricoli e i profumi della macchia mediterranea. All’incontro moderato da Luca Caputo, destination manager di Alassio, intervengono alcune fra le principali realtà produttive e gastronomiche della zona: Alessandra Ricci, communication manager di Villa della Pergola, Roberto Balgisi, executive chef del Grand Hotel Alassio, Micol Basso dell’Ittiturismo l’Isola, Gianluigi Nario, vicedirettore della Cia di Savona, Alessandra Armato dell’omonimo frantoio, Katiuscia Giuria, docente dell’Istituto I. Superiore G. Galilei Aicardi, e l' assessore al Commercio del Comune di Alassio. Ad Alassio non mancano i Laboratori del Gusto, il modo più piacevole per imparare attraverso i cinque sensi. Si comincia sabato 13 maggio alle 14.30 con una lezione dedicata ai piccoli panificatori, che potranno conoscere la magia della lenta lievitazione e mettere le mani in pasta per realizzare una perfetta focaccia ligure. Slow Fish è realizzato grazie al sostegno di numerose realtà che credono nel progetto, a partire dai Main Partner BBBell, Pastificio Di Martino, Quality Beer Academy, Reale Mutua e UniCredit. In Kind Partner Liebherr, Bormioli Luigi e Bormioli Rocco, Acqua San Bernardo; Green Partner è Amiu. La manifestazione gode inoltre della collaborazione del Porto Antico di Genova e del supporto di Fondazione Carige, con il sostegno della Camera di Commercio di Genova. Partner culturale è l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale. [post_title] => Alassio, con Aspettando Slow Fish una due giorni dedicata alle specialità del Ponente [post_date] => 2023-05-11T10:31:33+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683801093000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445287 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445291" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio dell'Indigo Florence[/caption] L'espansione del gruppo Ihg in Italia non si ferma con la recente apertura del Six Senses Roma e con la freschissima inaugurazione dell'InterContinental Rome Ambasciatori Palace, che ha segnato tra le altro cose il ritorno dell'omonimo brand nella nostra Penisola dopo bene sette anni di assenza. La compagnia ha infatti grandi piani per la destinazione tricolore con ulteriori quattro new entry già in pipeline da qui al 2025. Il tutto rafforzato dall'ampliamento dell'infrastruttura locale, grazie all'ingresso di Fabrizio Piolanti nel ruolo di direttore sviluppo Italia. Le strutture in arrivo sono dunque l'Indigo Florence, che aprirà i battenti nella seconda metà del 2023 nel cuore del capoluogo toscano, a pochi passi dai principali monumenti storici e dagli esclusivi quartieri dello shopping. Pronto a essere inaugurato in collaborazione con Grape Hospitality dopo una completa ristrutturazione, l’hotel offrirà 160 camere e anche in questo caso segnerà il ritorno di Ihg in città. Nuovamente a Roma l'hotel Alexandra, Vignette Collection è stato concepito insieme a Molo Hotel Group. Sarà inaugurato nella prima metà del 2025 in Via Veneto e sarà dotato di 81 camere, un ristorante e una palestra. L'Alexandra rappresenterà inoltre il debutto della Vignette Collection in Italia. Un secondo Indigo da 50 camere aprirà poi nei prossimi mesi a Torino, in collaborazione con i partner del Gruppo Chc. Ubicato nel centro storico della città, vicino a piazza Castello, a palazzo Reale e ai giardini Reali, ospiterà turisti, professionisti in viaggio di lavoro e avventori del vicino Pala Olimpico. La collaborazione con il gruppo Chc porterà anche all'apertura di un ulteriore Indigo, il Trieste - Palazzo Kalister: conversione di un palazzo storico del diciannovesimo secolo, aprirà al pubblico a fine 2025. La struttura è destinata a beneficiare dello sviluppo del territorio circostante, che ha attratto di recente ingenti investimenti grazie al porto locale, all’aumento del turismo delle navi da crociera e all’apertura di un centro congressi. “L’aggiunta di questi hotel alla nostra offerta lusso e lifestyle apporta un contributo significativo alla crescita di Ihg in Italia: un mercato chiave per l’azienda", commenta il managing director della Europa meridionale di Ihg, Eric Viale. [post_title] => L'Italia nel mirino del gruppo Ihg con sei new entry e la nomina di Fabrizio Piolanti a direttore sviluppo [post_date] => 2023-05-11T10:18:20+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683800300000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445256 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445259" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Eric Viale, Alessandro Onorato, Giuseppe Roscioli e Luca de Stefano[/caption] Un palazzo storico neorinascimentale su via Veneto, che porta la firma dell’architetto Carlo Busiri Vici, costruito agli inizi del 1900 per ospitare gli ambasciatori in visita a Roma e diventato poi, nel 1946, la biblioteca dell’Ambasciata americana. E' l'edificio scelto dal brand InterContinental Hotels & Resorts per il proprio ritorno in grande stile in Italia dopo sette anni di assenza. “Nei prossimi mesi e nei prossimi anni il turismo di alta gamma nella nostra città vivrà una vera e propria rivoluzione, con i grandi brand dell’hotellerie internazionale che hanno investito sulla Capitale in un clima di rinnovata fiducia con l’amministrazione - ha spiegato in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova struttura, l'assessore ai Grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma, Alessandro Onorato -. Solo nel settore 5 stelle lusso il numero delle stanze aumenterà del 30% entro il 2025 e raddoppierà entro i prossimi cinque anni. Apriranno i principali marchi del lusso che fino a oggi non c’erano, generando nuove opportunità occupazionali e importanti ricadute economiche sull’economia cittadina. Andando a coprire una carenza di strutture di alta gamma che danno una spinta verso l’alto alla qualità del servizio, ma anche all’immagine della destinazione Roma a livello internazionale". Per il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, "la riapertura dell’InterContinental Rome Ambasciatori Palace costituisce un tassello fondamentale per il definitivo rilancio di uno dei quadranti più iconici della nostra città, qual è quello di via Veneto. La capacità di attrazione di questa storica struttura, magnificamente rinnovata, concorrerà in maniera decisiva alla rinascita del sogno di un soggiorno a Roma in tutto il mondo”. L’edificio originale, di proprietà del fondo Star II gestito da Castello sgr, è stato infatti oggetto di una completa ristrutturazione per un investimento di circa 45 milioni di euro e lavori a cura dello studio Ia Interior Architects, che ha seguito il progetto sin dalle sue prime fasi, preservando il carattere glamour di un edificio manifesto della Dolce Vita. Gli interventi, che sono durati circa due anni e mezzo, hanno permesso l’ottimizzazione degli spazi, portando la superficie media delle 160 camere e suite a circa 35 metri quadrati, in linea con gli standard del lusso internazionale. Grazie alla partnership con Ldv Hospitality e al brand Scarpetta, è stato inoltre inaugurato il ristorante Scarpetta Nyc, aperto anche agli ospiti esterni. Charlie’s, all’ultimo piano dell’hotel, presenta un’offerta innovativa di cocktail e mixology, musica live e una vista inedita su Roma. Presente nell’hotel anche una Cameo Events Room, in grado di ospitare fino a cento persone. “L'ingresso di questa proprietà nel nostro gruppo è un momento da celebrare - ha rimarcato il managing director Southern Europe di Ihg, Eric Viale -. Portare questo brand nella capitale rafforza la nostra presenza nel segmento luxury e lifestyle in Italia”. "Roma non è solo la capitale italiana, ma anche una delle capitali mondiali del turismo - gli ha infine fatto eco il general manager della struttura, Luca de Stefano -. È significativo che il brand InterContinental abbia scelto di rinascere qui. C’è un grande fermento intorno al turismo di lusso e, con questa apertura, diamo anche noi un contributo importante alla nostra città. L'affluenza di turisti internazionali è in crescita e la primavera è cominciata con una notevole richiesta di camere: un segnale positivo che ci fa partire con entusiasmo in questa nuova avventura". [post_title] => InterContinental is back: continua la rivoluzione dell'hotellerie romana [post_date] => 2023-05-10T15:20:10+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683732010000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "shedir collection apre palazzo vilon palazzo borghese" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":37,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":999,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445532","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si trova all'interno dell'ala più nobile di palazzo Borghese il quarto indirizzo capitolino della Shedir Collection. Palazzo Vilòn, questo il nome della struttura che in ebraico significa velo, è un all-suite da appena quattro camere, a cui si aggiungono spazi di rappresentanza, pronti a ospitare eventi, conferenze e cene, tra cui il salone delle Ringhiere da 100 metri quadrati e la sala degli Specchi da 87 metri quadrati. Presente pure una spa privata di 120 metri quadrati con piscina, sauna e bagno turco, che si affianca a una palestra.\r

\r

Acquisito dal gruppo Shedir Collection e convertito in residenza privata con il contributo dell'architetto Giampiero Panepinto, palazzo Borghese è situato a pochi passi da piazza di Spagna ed è stata dimora della famiglia omonima. Nel diciassettesimo secolo, il principe Giovanni Battista Borghese ne commissionò la realizzazione all'architetto Carlo Rainaldi, che lavorò d’intesa con lo scenografo bolognese Giovanni Francesco Grimaldi. Ultimato nel maggio del 1678, il palazzo costituisce uno degli esempi più alti del Barocco romano.\r

\r

[gallery ids=\"445538,445539,445540,445541,445542,445543,445544,445545,445546,445547,445548,445549,445550\"]","post_title":"Shedir Collection apre il suo quarto indirizzo romano a palazzo Borghese","post_date":"2023-05-15T12:43:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684154637000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445534","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Elevata la reputazione del Regno Unito sui mercati turistici internazionali grazie a due importanti eventi che hanno recentemente proiettato l’immagine del Paese a livello globale: l'incoronazione di re Carlo III tenutasi a Londra lo scorso 6 maggio e l'Eurovision appena conclusosi a Liverpool. Due eventi molto diversi tra di loro che hanno dato all’ente di promozione turistica Visit Britain la possibilità di esibire le due facce della Gran Bretagna: la tradizione e la modernità.\r

\r

Il primo con il rilancio del patrimonio storico e reale, con Windsor eletta Destinazione Britannica del 2023, e l’offerta di percorsi a sfondo storico come quelli dei palazzi reali anche vicino a Londra. L’incoronazione quindi, non un punto d'arrivo ma un punto d'inizio. Poi la proposta in chiave contemporanea e con lo stile di un'ospitalità più giovanile di settori come la moda e i brand britannici, insieme alla sostenibilità tanto cara al re Carlo, la modernità e la contemporaneità. Liverpool, Bath e Belfast le tre città Unesco famose per la musica, che permettono di proporre al meglio il retaggio musicale con festival, appuntamenti, teatro e concerti.\r

\r

Per quanto riguarda i viaggi dall'Italia gli arrivi stanno attualmente al 62% della spesa rispetto al 2019 che era stato un anno record. Quindi una buona ripresa per il nostro mercato, anche se più lenta rispetto ad altri paesi. Ma l’ente confida di vederla tornare ai livelli pre-Covid tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 con la speranza di vedere l’Italia entrare a fare parte nei Great Markets insieme alla Francia, la Germania e la Spagna. ","post_title":"Regno Unito fra tradizione e modernità. Le attese sul mercato Italia","post_date":"2023-05-15T12:36:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1684154184000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445430","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Milano, Corso Garibaldi, 81: ecco dove incontrare l'Australia nel cuore del capoluogo milanese, per tutto il mese di maggio. E' stato infatti realizzato qui il murales che ci trasporta direttamente nel Down Under, sulla Grande Barriera Corallina.\r

\r

L'iniziativa è stata ideata da Tourism Hub, agenzia di PR e destination marketing, che non smentisce il suo carattere creativo e ‘colora’ Milano con un questo progetto di mural advertising ideato per conto di Tourism Australia. In collaborazione con Clear Channel Italia, dunque, Down Under arriva nel capoluogo lombardo con una delle più famose meraviglie naturali che Tourism Hub ha voluto raccontare mettendo in campo uno storytelling non convenzionale, capace di catturare lo sguardo dei passanti, instagrammabile.\r

\r

Il murales è firmato da Alessandro Conti, in arte Etsom. Classe 1994, questo affermato street artist originario di Bergamo parte della scuderia Street Art In Store con cui Clear Channel Italia collabora fin dall’inizio del mural advertising, ha sposato l’idea di Tourism Hub interpretandola attraverso un’opera d’arte pronta a lasciare tutti senza parole. \r

\r

Il progetto firmato Tourism Hub va oltre, e a completare tale iniziativa una serie di accattivanti attività digital disegnate per fare immergere i turisti italiani in questa destinazione, per farne conoscere le opportunità offerte e svelare le ‘chicche’ che potranno rendere indimenticabile il loro prossimo viaggio.\r

\r

\"L’invito a materializzare il sogno di viaggiare in Australia prende vita su un palazzo nel centro di Milano, proiettando su una superficie atipica una suggestione, se non addirittura un’esperienza che possa riempire gli occhi dei passanti e creare una fotografia istantanea dentro cui proiettarsi - commenta Matteo Prato, ceo di Tourism hub -. Ci auguriamo che l’opera possa suscitare curiosità e stimolare condivisioni spontanee sui social, alimentando così un dialogo che inizia per strada e si completa online. Per questo, abbiamo impreziosito la campagna con una componente digital basata sulla geolocalizzazione. Per i nostri clienti cerchiamo sempre progetti innovativi e creativi che ci permettano di creare una comunicazione integrata di alto valore, con una narrativa possibilmente allargata a diversi touchpoint che ci consentano di arricchire il tutto con diversi elementi di ispirazione\".","post_title":"Australia a Milano per tutto maggio con un murales in Corso Garibaldi","post_date":"2023-05-12T12:56:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1683896207000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445403","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Una serata per incontrare i top player dell’ospitalità, intrecciare nuove relazioni e consolidare rapporti storici, dedicata a un target selezionato. Si è tenuto a Milano l'ormai tradizionale appuntamento con The Glamour Hotel Event, a cura di Monia Ronconi, founder & web editor di HotelmyPassion. L'iniziativa è rivolta a proprietari di hotel indipendenti e gruppi alberghieri, ceo o managing director di catene internazionali, immobiliaristi, general manager, responsabili di sviluppo brand o acquisti, architetti, interior designer, advisor. Un rendez-vous esclusivo che è cresciuto nel tempo e che, edizione dopo edizione, si è consolidato, tanto da contare oggi su ben due edizioni annuali, a Milano appunto e a Roma.\r

\r

Cornice dell’evento meneghino sono stati i Bagni Misteriosi: uno di quei luoghi della Milano da scoprire, dove la magia delle piscine, progettate in un contesto liberty e circondate dai roseti fioriti, la bellezza degli spazi interni, in particolare della splendida sala mosaico, le docce originali degli anni ‘30, unite alle tante esperienze proposte, hanno regalato molti momenti suggestivi. Il settore dell’ospitalità sta vivendo un momento di grande fermento ed è più che mai vivace in tema di nuove aperture o di rinnovamento di hotel esistenti. È dunque essenziale riqualificare e diversificare l’offerta ricettiva del Belpaese che, stando agli ultimi dati, continua a essere ai primi posti nella lista delle destinazioni più desiderate e visitate dai viaggiatori di tutto il mondo. Ecco perché l’evento rappresenta un luogo di incontro privilegiato in cui parlare di tendenze, scambiare opinioni, relazionarsi sulle nuove aperture, riflettere sulle sfide di business e sugli scenari futuri.\r

\r

Tanti gli ospiti che hanno preso parte all’evento, Marco Gilardi, operations director Italy and Usa di Nh Hotel Group, Andrea Quadrio Curzio, proprietario di Qc Terme, Ludovica Rocchi, proprietaria di R Collection Hotels. E ancora, Tany e Francesco Nardi, proprietari dell’Hotel de La Ville Monza, nonché Federico Ficcanterri, proprietario di Icon Collection. Ma c'erano anche numerosi general manager di alcuni tra i più importanti hotel italiani a 5 stelle. Solo per citarne alcuni, Daniele Vastolo, Armani Hotel Milano, Stefano Plotegher, Casa Cipriani, Cristina Zucchi del gruppo Lario Hotels, Marco Olivieri, cluster general manager l’Albereta e l’Andana, Aldo Werdin, amministratore delegato e general manager Excelsior Palace Rapallo. E ancora l’architetto Marco Piva, dello studio Marco Piva, che è anche direttore artistico di Venini, Giorgio Palmucci, executive vice president Th Group, ed Emiliano Fucarino, director of operation Westmont Management Limited.\r

\r

","post_title":"Le stelle dell'ospitalità protagoniste dell'ultimo Glamour Hotel Event di Milano","post_date":"2023-05-12T10:47:33+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1683888453000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445328","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nuova destination management organization dedicata a 44 comuni del Lazio, incastonati tra il litorale e la Tuscia, fino ad arrivare alla Maremma laziale. Borghi Etruschi è una associazione mista pubblico – privata del terzo settore, con il supporto di un contributo economico della regione Lazio. Sarà presentata per la prima volta al pubblico il prossimo 26 maggio dalle ore 15.30, presso il museo nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma. A dare il benvenuto ci sarà il direttore Valentino Nizzo insieme, tra gli altri, al consigliere del ministro al Turismo per i borghi e il turismo sostenibile, Claudio Mattia Serafin. La presentazione sarà poi replicata il 6 giugno anche a Cerveteri, presso l'antico palazzo del Granarone.\r

\r

L’associazione intende quindi porsi come interlocutore della domanda e dell'offerta turistica e si propone di incentivare lo sviluppo economico, promuovendo, attraverso una serie di innovazioni culturali e turistiche, nuove destinazioni turistiche. La dmo è un ente del terzo settore e consta di soci privati e pubblici, proprio per incentivare il miglior utilizzo delle risorse sociali ed economiche. Tra i partner pubblici, vi sono il comune di Fiumicino e alcuni istituti scolastici. Il progetto è inoltre sostenuto dallo stesso museo Etrusco di Villa Giulia, dalla direzione regionale dei musei Lazio, con il museo Archeologico nazionale di Civitavecchia, il museo Archeologico mazionale di Tuscania, nonché dal parco naturalistico regionale di Veio. I partner privati sono invece tour operator, agenti di viaggio, maestri artigiani, guide, archeologi, editori, organizzatori di eventi culturali, aziende agricole biologiche, esperti in formazione turistica, disegnatori dal tratto esclusivo, associazioni sportive dilettantistiche, strutture ricettive di charme ed esperti in comunicazione, nonché professionisti accreditati presso Fiavet, Federalberghi, Ada, Assoturismo, Roma Eventi, Miur e Mic.\r

\r

“L'adesione e la collaborazione con la nostra dmo non è onerosa - conclude una nota dell'associazione -. Ci interessa creare una rete di servizi seria e affidabile per commercializzarla e vendere i nostri pacchetti turistici. Siamo interessati a collaborare con affittacamere, b&b, case vacanza, ristoratori, ostieri, guide turistiche e ambientali, associazioni di tutela e conservazione dei beni archeologici e paesaggistici\".","post_title":"Nasce nel Lazio la nuova dmo Borghi Etruschi","post_date":"2023-05-11T12:35:01+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1683808501000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445315","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Sono lieto di dare il benvenuto nella nostra associazione a queste due nuove dimore, che arricchiscono la nostra attuale offerta in Europa e Giappone”. Così il presidente di Relais & Châteaux, Laurent Gardinier, commenta le due ultime new entry della collezione: il Pieve Aldina a Radda in Chianti e The Kitano Hotel a Tokyo, nel quartiere di Chiyoda. \r

\r

Con il suo ingresso, il Pieve Aldina porta in particolare a 51 il numero degli associati Relais & Châteaux in Italia, per un totale di 40 alberghi e 11 ristoranti senza camere. Situata lungo la Chiantigiana, la strada del vino che collega Firenze e Siena, la struttura è il dodicesimo indirizzo del gruppo francese Domaines de Fontenille, già presente in Francia e Spagna e oggi pronto al suo debutto in Italia. Adiacente al complesso architettonico di Santa Maria Novella, pieve del decimo secolo che rappresenta uno dei più importanti esempi di architettura romanica a Firenze, è un complesso di ospitalità diffusa con solo 21 camere che sorgerà nell’antica residenza vescovile del sedicesimo e diciassettesimo secolo. Per conservare l’identità del luogo, i quattro edifici distribuiti su una superficie di 2 mila metri quadrati e circondati da 40 ettari di oliveti sono stati restaurati sotto la supervisione della Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio, e mantengono tutti gli elementi tipici dell’architettura toscana. La cucina sarà supervisionata dallo chef Flavio Faedi, avrà un’impronta fortemente toscana e trarrà ispirazione ogni giorno dalle primizie di ortolani e piccoli produttori locali.\r

\r

“Quando Frédéric Biousse e Guillame Foucher si innamorarono di questo angolo di Chianti otto anni fa, non avevano dubbi che potesse diventare una nuova destinazione Relais & Châteaux - spiega il maître de maison di Pieve Aldina, Fabio Serafino -: l’associazione di cui fanno già parte diverse dimore del gruppo. Siamo onorati che questa grande famiglia abbia scelto di accoglierci e accompagnarci già prima dell’apertura, ispirando e supportando il nostro progetto di connessione con il territorio e scoperta dell’autentico stile di vita toscano\".\r

\r

Letteralmente dall’altra parte del mondo, a pochi passi dai giardini del Palazzo imperiale di Tokyo, esporrà per la prima volta sulla porta la targa con il fleur de lis dell’associazione anche il The Kitano Hotel. Con il design pulito e contemporaneo delle sue 72 camere, un vivace roof top bar, un centro benessere che coniuga tradizione asiatica e occidentale e un ristorante di sushi tradizionale, è un esempio di ospitalità giapponese declinata in chiave cosmopolita e moderna.\r

\r

","post_title":"Novità Relais & Châteaux a Tokyo e in Toscana. Debutto italiano per il gruppo Domaines de Fontenille","post_date":"2023-05-11T11:57:28+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1683806248000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445276","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte da Alassio sabato 13 e domenica 14 maggio il conto alla rovescia verso l’undicesima edizione di Slow Fish, la manifestazione organizzata da Slow Food e Regione Liguria che si terrà al Porto Antico di Genova dall’1 al 4 giugno.\r

\r

Aspettando Slow Fish Alassio è l'occasione per approfondire la conoscenza dei prodotti ittici e dell'agricoltura della Riviera di Ponente e, ovviamente, per scoprire le tante bellezze della città. Stretta tra Capo Mele e Capo di Santa Croce, Alassio presenta molteplici siti di interesse: dal budello, la pittoresca via parallela al litorale, allo storico muretto, installazione d’arte in continua evoluzione, senza dimenticare i sentieri dell'entroterra, da percorrere a piedi o in bicicletta.\r

\r

Organizzato in collaborazione con la Città di Alassio e Visit Alassio, Aspettando Slow Fish anima la centralissima Piazza Partigiani della cittadina ponentina con diversi appuntamenti che hanno per protagonisti cuochi e produttori della rete Slow Food in Liguria. Apre la due giorni, alle 10 di sabato 13 maggio, la conferenza La seconda anima di Alassio, dedicata alla narrazione più autentica della città, capace di coniugare la costa, legata alle comunità dei pescatori, e l’entroterra, con i suoi prodotti agricoli e i profumi della macchia mediterranea. All’incontro moderato da Luca Caputo, destination manager di Alassio, intervengono alcune fra le principali realtà produttive e gastronomiche della zona: Alessandra Ricci, communication manager di Villa della Pergola, Roberto Balgisi, executive chef del Grand Hotel Alassio, Micol Basso dell’Ittiturismo l’Isola, Gianluigi Nario, vicedirettore della Cia di Savona, Alessandra Armato dell’omonimo frantoio, Katiuscia Giuria, docente dell’Istituto I. Superiore G. Galilei Aicardi, e l' assessore al Commercio del Comune di Alassio.\r

\r

Ad Alassio non mancano i Laboratori del Gusto, il modo più piacevole per imparare attraverso i cinque sensi. Si comincia sabato 13 maggio alle 14.30 con una lezione dedicata ai piccoli panificatori, che potranno conoscere la magia della lenta lievitazione e mettere le mani in pasta per realizzare una perfetta focaccia ligure.\r

\r

Slow Fish è realizzato grazie al sostegno di numerose realtà che credono nel progetto, a partire dai Main Partner BBBell, Pastificio Di Martino, Quality Beer Academy, Reale Mutua e UniCredit. In Kind Partner Liebherr, Bormioli Luigi e Bormioli Rocco, Acqua San Bernardo; Green Partner è Amiu. La manifestazione gode inoltre della collaborazione del Porto Antico di Genova e del supporto di Fondazione Carige, con il sostegno della Camera di Commercio di Genova. Partner culturale è l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale.","post_title":"Alassio, con Aspettando Slow Fish una due giorni dedicata alle specialità del Ponente","post_date":"2023-05-11T10:31:33+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1683801093000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445287","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445291\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio dell'Indigo Florence[/caption]\r

\r

L'espansione del gruppo Ihg in Italia non si ferma con la recente apertura del Six Senses Roma e con la freschissima inaugurazione dell'InterContinental Rome Ambasciatori Palace, che ha segnato tra le altro cose il ritorno dell'omonimo brand nella nostra Penisola dopo bene sette anni di assenza. La compagnia ha infatti grandi piani per la destinazione tricolore con ulteriori quattro new entry già in pipeline da qui al 2025. Il tutto rafforzato dall'ampliamento dell'infrastruttura locale, grazie all'ingresso di Fabrizio Piolanti nel ruolo di direttore sviluppo Italia.\r

Le strutture in arrivo sono dunque l'Indigo Florence, che aprirà i battenti nella seconda metà del 2023 nel cuore del capoluogo toscano, a pochi passi dai principali monumenti storici e dagli esclusivi quartieri dello shopping. Pronto a essere inaugurato in collaborazione con Grape Hospitality dopo una completa ristrutturazione, l’hotel offrirà 160 camere e anche in questo caso segnerà il ritorno di Ihg in città.\r

\r

Nuovamente a Roma l'hotel Alexandra, Vignette Collection è stato concepito insieme a Molo Hotel Group. Sarà inaugurato nella prima metà del 2025 in Via Veneto e sarà dotato di 81 camere, un ristorante e una palestra. L'Alexandra rappresenterà inoltre il debutto della Vignette Collection in Italia.\r

\r

Un secondo Indigo da 50 camere aprirà poi nei prossimi mesi a Torino, in collaborazione con i partner del Gruppo Chc. Ubicato nel centro storico della città, vicino a piazza Castello, a palazzo Reale e ai giardini Reali, ospiterà turisti, professionisti in viaggio di lavoro e avventori del vicino Pala Olimpico.\r

\r

La collaborazione con il gruppo Chc porterà anche all'apertura di un ulteriore Indigo, il Trieste - Palazzo Kalister: conversione di un palazzo storico del diciannovesimo secolo, aprirà al pubblico a fine 2025. La struttura è destinata a beneficiare dello sviluppo del territorio circostante, che ha attratto di recente ingenti investimenti grazie al porto locale, all’aumento del turismo delle navi da crociera e all’apertura di un centro congressi.\r

\r

“L’aggiunta di questi hotel alla nostra offerta lusso e lifestyle apporta un contributo significativo alla crescita di Ihg in Italia: un mercato chiave per l’azienda\", commenta il managing director della Europa meridionale di Ihg, Eric Viale.","post_title":"L'Italia nel mirino del gruppo Ihg con sei new entry e la nomina di Fabrizio Piolanti a direttore sviluppo","post_date":"2023-05-11T10:18:20+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1683800300000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445256","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445259\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Eric Viale, Alessandro Onorato, Giuseppe Roscioli e Luca de Stefano[/caption]\r

\r

Un palazzo storico neorinascimentale su via Veneto, che porta la firma dell’architetto Carlo Busiri Vici, costruito agli inizi del 1900 per ospitare gli ambasciatori in visita a Roma e diventato poi, nel 1946, la biblioteca dell’Ambasciata americana. E' l'edificio scelto dal brand InterContinental Hotels & Resorts per il proprio ritorno in grande stile in Italia dopo sette anni di assenza. \r

“Nei prossimi mesi e nei prossimi anni il turismo di alta gamma nella nostra città vivrà una vera e propria rivoluzione, con i grandi brand dell’hotellerie internazionale che hanno investito sulla Capitale in un clima di rinnovata fiducia con l’amministrazione - ha spiegato in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova struttura, l'assessore ai Grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma, Alessandro Onorato -. Solo nel settore 5 stelle lusso il numero delle stanze aumenterà del 30% entro il 2025 e raddoppierà entro i prossimi cinque anni. Apriranno i principali marchi del lusso che fino a oggi non c’erano, generando nuove opportunità occupazionali e importanti ricadute economiche sull’economia cittadina. Andando a coprire una carenza di strutture di alta gamma che danno una spinta verso l’alto alla qualità del servizio, ma anche all’immagine della destinazione Roma a livello internazionale\".\r

\r

Per il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, \"la riapertura dell’InterContinental Rome Ambasciatori Palace costituisce un tassello fondamentale per il definitivo rilancio di uno dei quadranti più iconici della nostra città, qual è quello di via Veneto. La capacità di attrazione di questa storica struttura, magnificamente rinnovata, concorrerà in maniera decisiva alla rinascita del sogno di un soggiorno a Roma in tutto il mondo”.\r

L’edificio originale, di proprietà del fondo Star II gestito da Castello sgr, è stato infatti oggetto di una completa ristrutturazione per un investimento di circa 45 milioni di euro e lavori a cura dello studio Ia Interior Architects, che ha seguito il progetto sin dalle sue prime fasi, preservando il carattere glamour di un edificio manifesto della Dolce Vita. Gli interventi, che sono durati circa due anni e mezzo, hanno permesso l’ottimizzazione degli spazi, portando la superficie media delle 160 camere e suite a circa 35 metri quadrati, in linea con gli standard del lusso internazionale. Grazie alla partnership con Ldv Hospitality e al brand Scarpetta, è stato inoltre inaugurato il ristorante Scarpetta Nyc, aperto anche agli ospiti esterni. Charlie’s, all’ultimo piano dell’hotel, presenta un’offerta innovativa di cocktail e mixology, musica live e una vista inedita su Roma. Presente nell’hotel anche una Cameo Events Room, in grado di ospitare fino a cento persone.\r

“L'ingresso di questa proprietà nel nostro gruppo è un momento da celebrare - ha rimarcato il managing director Southern Europe di Ihg, Eric Viale -. Portare questo brand nella capitale rafforza la nostra presenza nel segmento luxury e lifestyle in Italia”. \"Roma non è solo la capitale italiana, ma anche una delle capitali mondiali del turismo - gli ha infine fatto eco il general manager della struttura, Luca de Stefano -. È significativo che il brand InterContinental abbia scelto di rinascere qui. C’è un grande fermento intorno al turismo di lusso e, con questa apertura, diamo anche noi un contributo importante alla nostra città. L'affluenza di turisti internazionali è in crescita e la primavera è cominciata con una notevole richiesta di camere: un segnale positivo che ci fa partire con entusiasmo in questa nuova avventura\".","post_title":"InterContinental is back: continua la rivoluzione dell'hotellerie romana","post_date":"2023-05-10T15:20:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1683732010000]}]}}