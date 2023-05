Sanremo, dopo 20 anni l’albergo incompiuto di Portosole sarà abbattuto e ricostruito Si è svolta la conferenza dei servizi in seduta decisoria relativa all’approvazione dell’intervento di demolizione e ricostruzione dell’albergo di Portosole, nel comune di Sanremo. Regione Liguria ha formalizzato la propria posizione con un pronunciamento favorevole, attraverso il coordinamento svolto dall’assessorato regionale all’Urbanistica e al Demanio marittimo. «È una grande notizia per la città di Sanremo – afferma Marco Scajola, assessore all’Urbanistica e al Demanio Marittimo di Regione Liguria – Quanto deciso questa mattina è atteso da oltre vent’anni dalla Città dei Fiori. Finalmente l’edificio potrà essere demolito e successivamente ricostruito con la medesima destinazione turistica, garantendo qualità paesaggistica all’intera zona. È stato un lavoro complesso, non privo di ostacoli, che abbiamo portato avanti insieme al comune di Sanremo, che ringrazio, per eliminare da una zona strategica della città una bruttura urbanistica del passato. Questa operazione si inserisce perfettamente in quella programmazione di rigenerazione urbana che con grande soddisfazione Regione Liguria sta portando avanti in tutto il territorio insieme alle amministrazioni comunali».

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446636 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è svolta la conferenza dei servizi in seduta decisoria relativa all’approvazione dell’intervento di demolizione e ricostruzione dell’albergo di Portosole, nel comune di Sanremo. Regione Liguria ha formalizzato la propria posizione con un pronunciamento favorevole, attraverso il coordinamento svolto dall’assessorato regionale all’Urbanistica e al Demanio marittimo. «È una grande notizia per la città di Sanremo - afferma Marco Scajola, assessore all’Urbanistica e al Demanio Marittimo di Regione Liguria - Quanto deciso questa mattina è atteso da oltre vent’anni dalla Città dei Fiori. Finalmente l’edificio potrà essere demolito e successivamente ricostruito con la medesima destinazione turistica, garantendo qualità paesaggistica all’intera zona. È stato un lavoro complesso, non privo di ostacoli, che abbiamo portato avanti insieme al comune di Sanremo, che ringrazio, per eliminare da una zona strategica della città una bruttura urbanistica del passato. Questa operazione si inserisce perfettamente in quella programmazione di rigenerazione urbana che con grande soddisfazione Regione Liguria sta portando avanti in tutto il territorio insieme alle amministrazioni comunali». [post_title] => Sanremo, dopo 20 anni l'albergo incompiuto di Portosole sarà abbattuto e ricostruito [post_date] => 2023-05-30T11:51:19+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685447479000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446555 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_446564" align="alignleft" width="300"] Il nuovo cda del gruppo Bwh[/caption] Walter Mercheselli è stato riconfermato alla presidenza del gruppo Bwh Italia, in occasione della spring convention della compagnia, svoltasi a Napoli con la partecipazione di oltre 200 albergatori provenienti da tutta Italia. Durante l'assemblea sono stati anche eletti i consiglieri del cda, che oggi include il vicepresidente Giovanni Simonetto, nonché Fabio Borio, Ludovica Clarioni, Maria De Scrilli, Camilla Doni, Gianluca Faziola, Francesco Incerti, Antonio Perrone e Gina Primavera. “Sono lieto e onorato di poter proseguire il cammino di questi anni - è il commento dello stesso Marcheselli, imprenditore alberghiero di Rovigo e socio Bwh con il Best Western Hotel Cristallo -. Ringrazio i colleghi del cda uscente e i nuovi eletti a rappresentare una solida base di 170 imprenditori alberghieri italiani. Il nuovo consiglio, in continuità con chi è stato al mio fianco e grazie alle nuove voci e alla sempre crescente rappresentanza femminile, sarà capace di interpretare il mercato da prospettive nuove e di coglierne le opportunità”. “Le mie più vive congratulazioni ai nuovi eletti - ha quindi aggiunto la ceo, Sara Digiesi -. Sono certa che il nuovo cda possa dare continuità ai percorsi avviati ed esprimere tutta la ricchezza di tante voci, esperienze e territori diversi. Bwh Italia ancora una volta è inoltre protagonista dell’evoluzione con quattro donne elette su dieci membri del consiglio. Buon lavoro al presidente Walter Marcheselli, al vicepresidente Giovanni Simonetto e a tutte e tutti i membri del cda, con cui ho l’onore di proseguire il cammino”. [post_title] => Bwh Italia: rinnovato il cda. Walter Marcheselli confermato presidente. E' al terzo mandato [post_date] => 2023-05-29T11:58:11+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685361491000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446461 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_446463" align="alignleft" width="300"] Marco Zalamena[/caption] Dopo le indiscrezioni trapelate a fine aprile arrivano le prime conferme riguardo all'operazione di rilancio del Grand Hotel Gardone Riviera. Si rafforza quindi l'ipotesi di uno sbarco sui lidi del Garda del brand Hilton, anche se sul nome del marchio internazionale destinato a campeggiare sulla facciata della struttura si mantiene ancora un certo riserbo. Quel che è certo è invece che l'albergo è stato ceduo dalla famiglia Mizzaro Papini all’investitore rumeno Pavăl Holding, in partnership con l'hotel management company lituana Apex Alliance, che gestirà il complesso. Nell'operazione, il team hospitality di Ey guidato da Marco Zalamena, Antonino Petriglieri e Francesco Cammardella ha svolto il ruolo di advisor per la parte venditrice. La transazione, di cui non è stato svelato il valore, "rappresenta a oggi una delle più rilevanti operazioni alberghiere del 2023 - sottolinea una nota Ey -. Con la nuova proprietà, l'hotel sarà oggetto tra il 2024 e il 2026 di un ulteriore investimento da 45 milioni di euro per lavori di ristrutturazione, in vista di un suo riposizionamento nel segmento 5 stelle con un marchio internazionale". Il Grand Hotel Gardone con 167 camere, servizi e lungolago privato è la più grande struttura indipendente fronte lago sul Garda. Inaugurato nel 1884, è stato un punto di riferimento in tutta Europa: nella sua storia secolare ha ospitato celebrità come Gabriele D'Annunzio, re Giorgio di Sassonia, Winston Churchill e lo scrittore Vladimir Nabokov. [post_title] => Il Grand Hotel Gardone Riviera passa di mano. Si rafforza l'ipotesi dello sbarco di Hilton sul Garda [post_date] => 2023-05-26T11:07:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685099256000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446268 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il continente a sud del Mediterraneo torna prepotente alla ribalta e African Explorer ha messo a punto una programmazione intensa per i prossimi mesi. "Le quote dei tour variano a seconda del numero delle notti e del tipo di hotel scelto - sottolinea il direttore del to, Alessandro Simonetti -. Le esperienze sono sempre in lingua italiana e prevedono tra le altre cose momenti immersivi nella natura del Sudafrica, come la visita all’Hesc, l'Hoedspruit endangered species centre, dove vengono accolti e allevati i cuccioli degli animali in difficoltà prima di essere reinseriti nella savan; o come quella al centro di ricerca Elephant Whispers, dove si vivono esperienze interattive con i pachidermi: si trova nella regione di Mpumalanga, dove c’è il terzo più grande canyon del mondo. Si possono poi anche vedere le balene, oppure camminare lungo i filari della Winelands, la regione dei vini". African Explorer è nato nel 1972. "Essere specializzati in una destinazione ci permette di dare al cliente la consulenza che cerca - prosegue Simonetti -. Organizziamo tour a partenza garantita e viaggi su misura grazie al rapporto costruito negli anni con i nostri fornitori. Io personalmente ho iniziato a frequentare l’Africa quando avevo quattro anni. Ne è nata una storia d’amore, perché è una terra meravigliosa, come lo sono gli africani. Inoltre l’Africa è un paese politicamente stabile e sicuro, anche dal punto di vista sanitario". African Explorer ha quindi messo a punto un modello turistico che prevede tour con numeri di partecipanti ridotti: "Si apprezza di più quando si è in pochi - conclude Simonetti -. E oltre alla natura ci sono gli elementi culturali: nei tour in Sudafrica includiamo per esempio sempre la visita a Soweto con il museo dell’Apartheid e, quando le condizioni del mare lo permettono, anche a Robben Island, dove si trova il carcere in cui è stato detenuto il presidente Nelson Mandela dal 1964 al 1982. Ci prendiamo infine cura di ogni aspetto del viaggio: per raggiungere le varie destinazioni lavoriamo con Ethiopian Airlines, prima compagnia aerea africana, che è nata oltre 75 anni fa per collegare il continente al resto del mondo". [gallery ids="446270,446275,446271,446273,446272,446274"] [post_title] => African Explorer: alla scoperta del Sudafrica sulle ali di Ethiopian Airlines [post_date] => 2023-05-24T12:51:11+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684932671000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446230 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' scettico Akbar Al Baker, ceo del gruppo Qatar Airways, sull'obiettivo dell'industria aeronautica di raggiungere le zero emissioni di CO2 entro il 2050. Il ceo, uno dei protagonisti dell'intero settore del trasporto aereo a livello mondiale, segnala infatti l'inadeguatezza delle forniture di carburante sostenibile per l'aviazione (Saf) e i progetti alternativi all'idrogeno, che sono ancora agli albori. «Non credo che saremo in grado di raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050. Tutti ne parlano, ma siamo realistici: non c'è una produzione sufficiente di carburante sostenibile per l'aviazione", ha dichiarato Al Baker in occasione del Qatar Economic Forum, organizzato da Bloomberg e ripreso da Reuters. L'avvertimento del numero uno di Qatar Airways arriva pochi giorni prima che le compagnie aeree globali discutano come mettere in pratica l'impegno per il clima durante l'assemblea annuale della Iata, che si terrà a Istanbul il prossimo giugno. Poiché le emissioni dell'aviazione sono considerate difficili da ridurre senza una tecnologia radicale, l'attenzione si è concentrata soprattutto sui carburanti "drop-in" che possono essere inseriti nell'attuale generazione di motori a reazione, come il Saf a base di piante o rifiuti e le alternative sintetiche. "L'unico contributo significativo in termini di cambiamento tecnologico è il Sustainable Aviation Fuel. È l'unica cosa che può spostare l'ago della bilancia da qui al 2050", ha affermato anche il ceo di Boeing, Dave Calhoun, durante il medesimo evento a Doha. [post_title] => Al Baker, Qatar Airways: l'obiettivo zero emissioni entro il 2050 sarebbe irraggiungibile [post_date] => 2023-05-24T10:35:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684924528000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446155 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Otto giorni di navigazione, sette notti stellate da ammirare dai porti di alcune delle città più belle dell’Europa centrale. Nel 2023 Avalon Waterways intraprenderà ben tre viaggi Romantico Reno in lingua italiana, da Basilea fino ad Amsterdam. Tutte e tre le partenze prevedono la visita all’imperdibile mostra del Van Gogh Museum di Amsterdam, Van Gogh in Auvers. Sono più di 50 i dipinti e 30 i disegni preparatori esposti quest’anno e per la prima volta tutti insieme in una mostra realizzata in collaborazione con il musée d’Orsay in occasione del cinquantesimo anniversario dell’apertura del Van Gogh Museum: le opere provenienti da Parigi si uniranno a quelle conservate ad Amsterdam da 50 anni e a molte altre in prestito da pinacoteche di tutto il mondo, per andare a ricostruire gli ultimi due mesi di vita di Van Gogh, trascorsi nella cittadina francese di Auvers-sur-Oise. Romantico Reno, otto giorni da Basilea ad Amsterdam (10 giugno, 8 luglio e 5 agosto 2023) prevede anche la visita alle città di Colmar, così come a Strasburgo, Colonia e Coblenza, che ci ricordano come un fiume non sia solo divisione, ma anche condivisione di idee, usi e tradizioni. La meta finale della navigazione, poi, è una città dal fascino intramontabile come Amsterdam. Tariffe a partire da 1.844 euro a persona in cabina Deluxe con trattamento soft all inclusive (voli/treni da e per l’Italia esclusi). [post_title] => Avalon Waterways: tre le partenze in lingua italiana per le crociere sul Reno dell'estate [post_date] => 2023-05-23T10:55:24+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684839324000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446128 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ha varato un'iniziativa dedicata alla popolazione dell’Emilia-Romagna colpita dall’alluvione nei giorni scorsi. Per limitare le difficoltà derivanti dalle gravi calamità che si sono abbattute sul centro-nord Italia, la compagnia ha previsto per i passeggeri in possesso di biglietti da/per Bologna acquistati entro il 17 maggio 2023 per volare tra il 17 maggio e il 24 maggio 2023, una riprogrammazione gratuita del volo entro il 28 maggio prossimo. La policy di emergenza prevede in particolare: cambiare le date del viaggio (re-booking); cambiare le tratte del viaggio (re-routing stessa origine e destinazione via punto intermedio); acquistare nuovi biglietti Ita Airways utilizzando il valore totale o residuo del biglietto originale; rimborso integrale del biglietto non utilizzato, senza alcuna penale, se il volo è stato cancellato o ha subito un ritardo pari o maggiore di 5 ore. In ogni caso, la data di partenza del nuovo volo dovrà avvenire entro e non oltre il 28 maggio 2023. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del vettore. [post_title] => Ita Airways: previsti rimborsi e riprogrammazione dei voli per la popolazione dell'Emilia Romagna [post_date] => 2023-05-23T09:37:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684834627000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445962 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Arredi su misura, design contemporaneo, un giardino nascosto e materiali pregiati: è il nuovo Rose Garden Palace Roma. L'albergo Omnia Hotels da 65 camere e suite distribuite su cinque piani in via Boncompagni, a un passo da via Veneto, è stato appena ristrutturato e riaprirà nella sua vesta rinnovata a partire dal prossimo mese di giugno. Tutto è stato studiato per dare una nuova impronta a un hotel molto apprezzato dal pubblico italiano e internazionale, senza stravolgere la struttura originale. La hall è quindi ora un accogliente salotto con eleganti divani grigi, pouff e cuscini colorati, libreria e tappeti; il bar ha il bancone in granito nero con una particolare illuminazione che fa risaltare la pietra a spacco; il giardino esterno ha un gazebo per goderne in ogni stagione, anch’esso arricchito con nuovi mosaici in sicis; le camere hanno pavimenti in parquet di rovere, con arredi in stile classico ma allo stesso tempo carta da parati e testate dei letti moderne; tutte le tappezzerie sono state rinnovate così come le tecnologie, dai televisori al servizio Internet, dall’illuminazione alle rubinetterie fino alla cucina completamente nuova; le sale riunioni sono ora cinque e tutte dotate di moderne tecnologie, con la caratteristica di una lounge vip per la massima privacy; rinnovata anche l’area dedicata a fitness e spa. Senza dimenticare le facciate che sono state completamente restaurate, senza stravolgere la storicità dell’edificio, nonché dotate di un impianto dii illuminazione ad hoc. [post_title] => Riapre il Rose Garden Palace Roma completamente rinnovato [post_date] => 2023-05-19T11:24:06+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684495446000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445938 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ottimizzare l'uso della flotta lungo raggio tuttora penalizzata dalla chiusura dello spazio aereo russo: questo l'obiettivo dell'accordo a lungo termine siglato tra Finnair e Qantas, che prevede l'affitto da parte del vettore finlandese di due aeromobili A330 in wet lease alla compagnia australiana per un periodo di due anni; successivamente è previsto l'affitto in dry lease di due dei suoi A330 a Qantas per un periodo di 2,5 anni, a partire dal 2025. Il wet lease del primo aeromobile inizierà a ottobre 2023, mentre quello del secondo comincerà all'inizio del 2024. Finnair consolida così gli sforzi per garantire un utilizzo ottimale della sua flotta di A330, il cui raggio d'azione è limitato nelle operazioni di lungo raggio a causa della chiusura dello spazio aereo russo. Durante il periodo di wet lease, l'aeromobile sarà impiegato nella rete di Qantas sulle rotte da Sydney e Singapore e da Sydney e Bangkok. I piloti Finnair voleranno sui voli di linea Finnair da Helsinki a Singapore e da Helsinki a Bangkok; poi continueranno a volare sui voli di linea Qantas tra Singapore, Bangkok e Sydney prima di tornare alla loro base di Helsinki. L'equipaggio di cabina è fornito da partner Finnair con sede a Singapore e Bangkok, mentre la manutenzione degli aeromobili è effettuata da partner del vettore finlandese presso le destinazioni Qantas. L'accordo con Qantas non incide sul numero di personale di cabina di Finnair, in quanto questo è pienamente impiegato in altre operazioni. Dalla chiusura dello spazio aereo russo, Finnair ha costruito un network geograficamente più equilibrato, in quanto il divieto di accesso allo spazio aereo russo ha allungato i tempi di volo tra l'hub di Helsinki e le destinazioni asiatiche. L'accordo con Qantas è un altro esempio del rafforzamento dei legami tra Finnair e i suoi partner oneworld nell'ambito della sua nuova strategia. "Questo accordo ci consente di impiegare pienamente la nostra flotta di A330 in operazioni redditizie", ha commentato Antti Tolvanen, senior vice president, network and revenue management di Finnair. [post_title] => Finnair affitta due A330 a Qantas per ottimizzare l'utilizzo della flotta lungo raggio [post_date] => 2023-05-19T10:10:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684491054000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "sanremo 20 anni lalbergo incompiuto portosole sara abbattuto ricostruito" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":36,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":578,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446636","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è svolta la conferenza dei servizi in seduta decisoria relativa all’approvazione dell’intervento di demolizione e ricostruzione dell’albergo di Portosole, nel comune di Sanremo. Regione Liguria ha formalizzato la propria posizione con un pronunciamento favorevole, attraverso il coordinamento svolto dall’assessorato regionale all’Urbanistica e al Demanio marittimo.\r

\r

«È una grande notizia per la città di Sanremo - afferma Marco Scajola, assessore all’Urbanistica e al Demanio Marittimo di Regione Liguria - Quanto deciso questa mattina è atteso da oltre vent’anni dalla Città dei Fiori. Finalmente l’edificio potrà essere demolito e successivamente ricostruito con la medesima destinazione turistica, garantendo qualità paesaggistica all’intera zona. È stato un lavoro complesso, non privo di ostacoli, che abbiamo portato avanti insieme al comune di Sanremo, che ringrazio, per eliminare da una zona strategica della città una bruttura urbanistica del passato. Questa operazione si inserisce perfettamente in quella programmazione di rigenerazione urbana che con grande soddisfazione Regione Liguria sta portando avanti in tutto il territorio insieme alle amministrazioni comunali».","post_title":"Sanremo, dopo 20 anni l'albergo incompiuto di Portosole sarà abbattuto e ricostruito","post_date":"2023-05-30T11:51:19+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1685447479000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446555","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_446564\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il nuovo cda del gruppo Bwh[/caption]\r

\r

Walter Mercheselli è stato riconfermato alla presidenza del gruppo Bwh Italia, in occasione della spring convention della compagnia, svoltasi a Napoli con la partecipazione di oltre 200 albergatori provenienti da tutta Italia. Durante l'assemblea sono stati anche eletti i consiglieri del cda, che oggi include il vicepresidente Giovanni Simonetto, nonché Fabio Borio, Ludovica Clarioni, Maria De Scrilli, Camilla Doni, Gianluca Faziola, Francesco Incerti, Antonio Perrone e Gina Primavera.\r

\r

“Sono lieto e onorato di poter proseguire il cammino di questi anni - è il commento dello stesso Marcheselli, imprenditore alberghiero di Rovigo e socio Bwh con il Best Western Hotel Cristallo -. Ringrazio i colleghi del cda uscente e i nuovi eletti a rappresentare una solida base di 170 imprenditori alberghieri italiani. Il nuovo consiglio, in continuità con chi è stato al mio fianco e grazie alle nuove voci e alla sempre crescente rappresentanza femminile, sarà capace di interpretare il mercato da prospettive nuove e di coglierne le opportunità”.\r

\r

“Le mie più vive congratulazioni ai nuovi eletti - ha quindi aggiunto la ceo, Sara Digiesi -. Sono certa che il nuovo cda possa dare continuità ai percorsi avviati ed esprimere tutta la ricchezza di tante voci, esperienze e territori diversi. Bwh Italia ancora una volta è inoltre protagonista dell’evoluzione con quattro donne elette su dieci membri del consiglio. Buon lavoro al presidente Walter Marcheselli, al vicepresidente Giovanni Simonetto e a tutte e tutti i membri del cda, con cui ho l’onore di proseguire il cammino”.","post_title":"Bwh Italia: rinnovato il cda. Walter Marcheselli confermato presidente. E' al terzo mandato","post_date":"2023-05-29T11:58:11+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1685361491000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446461","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_446463\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marco Zalamena[/caption]\r

\r

Dopo le indiscrezioni trapelate a fine aprile arrivano le prime conferme riguardo all'operazione di rilancio del Grand Hotel Gardone Riviera. Si rafforza quindi l'ipotesi di uno sbarco sui lidi del Garda del brand Hilton, anche se sul nome del marchio internazionale destinato a campeggiare sulla facciata della struttura si mantiene ancora un certo riserbo. Quel che è certo è invece che l'albergo è stato ceduo dalla famiglia Mizzaro Papini all’investitore rumeno Pavăl Holding, in partnership con l'hotel management company lituana Apex Alliance, che gestirà il complesso.\r

\r

Nell'operazione, il team hospitality di Ey guidato da Marco Zalamena, Antonino Petriglieri e Francesco Cammardella ha svolto il ruolo di advisor per la parte venditrice. La transazione, di cui non è stato svelato il valore, \"rappresenta a oggi una delle più rilevanti operazioni alberghiere del 2023 - sottolinea una nota Ey -. Con la nuova proprietà, l'hotel sarà oggetto tra il 2024 e il 2026 di un ulteriore investimento da 45 milioni di euro per lavori di ristrutturazione, in vista di un suo riposizionamento nel segmento 5 stelle con un marchio internazionale\".\r

\r

Il Grand Hotel Gardone con 167 camere, servizi e lungolago privato è la più grande struttura indipendente fronte lago sul Garda. Inaugurato nel 1884, è stato un punto di riferimento in tutta Europa: nella sua storia secolare ha ospitato celebrità come Gabriele D'Annunzio, re Giorgio di Sassonia, Winston Churchill e lo scrittore Vladimir Nabokov.","post_title":"Il Grand Hotel Gardone Riviera passa di mano. Si rafforza l'ipotesi dello sbarco di Hilton sul Garda","post_date":"2023-05-26T11:07:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1685099256000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446268","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Il continente a sud del Mediterraneo torna prepotente alla ribalta e African Explorer ha messo a punto una programmazione intensa per i prossimi mesi. \"Le quote dei tour variano a seconda del numero delle notti e del tipo di hotel scelto - sottolinea il direttore del to, Alessandro Simonetti -. Le esperienze sono sempre in lingua italiana e prevedono tra le altre cose momenti immersivi nella natura del Sudafrica, come la visita all’Hesc, l'Hoedspruit endangered species centre, dove vengono accolti e allevati i cuccioli degli animali in difficoltà prima di essere reinseriti nella savan; o come quella al centro di ricerca Elephant Whispers, dove si vivono esperienze interattive con i pachidermi: si trova nella regione di Mpumalanga, dove c’è il terzo più grande canyon del mondo. Si possono poi anche vedere le balene, oppure camminare lungo i filari della Winelands, la regione dei vini\".\r

\r

African Explorer è nato nel 1972. \"Essere specializzati in una destinazione ci permette di dare al cliente la consulenza che cerca - prosegue Simonetti -. Organizziamo tour a partenza garantita e viaggi su misura grazie al rapporto costruito negli anni con i nostri fornitori. Io personalmente ho iniziato a frequentare l’Africa quando avevo quattro anni. Ne è nata una storia d’amore, perché è una terra meravigliosa, come lo sono gli africani. Inoltre l’Africa è un paese politicamente stabile e sicuro, anche dal punto di vista sanitario\".\r

\r

African Explorer ha quindi messo a punto un modello turistico che prevede tour con numeri di partecipanti ridotti: \"Si apprezza di più quando si è in pochi - conclude Simonetti -. E oltre alla natura ci sono gli elementi culturali: nei tour in Sudafrica includiamo per esempio sempre la visita a Soweto con il museo dell’Apartheid e, quando le condizioni del mare lo permettono, anche a Robben Island, dove si trova il carcere in cui è stato detenuto il presidente Nelson Mandela dal 1964 al 1982. Ci prendiamo infine cura di ogni aspetto del viaggio: per raggiungere le varie destinazioni lavoriamo con Ethiopian Airlines, prima compagnia aerea africana, che è nata oltre 75 anni fa per collegare il continente al resto del mondo\".\r

\r

[gallery ids=\"446270,446275,446271,446273,446272,446274\"]","post_title":"African Explorer: alla scoperta del Sudafrica sulle ali di Ethiopian Airlines","post_date":"2023-05-24T12:51:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684932671000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446230","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' scettico Akbar Al Baker, ceo del gruppo Qatar Airways, sull'obiettivo dell'industria aeronautica di raggiungere le zero emissioni di CO2 entro il 2050. Il ceo, uno dei protagonisti dell'intero settore del trasporto aereo a livello mondiale, segnala infatti l'inadeguatezza delle forniture di carburante sostenibile per l'aviazione (Saf) e i progetti alternativi all'idrogeno, che sono ancora agli albori.\r

\r

«Non credo che saremo in grado di raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050. Tutti ne parlano, ma siamo realistici: non c'è una produzione sufficiente di carburante sostenibile per l'aviazione\", ha dichiarato Al Baker in occasione del Qatar Economic Forum, organizzato da Bloomberg e ripreso da Reuters.\r

\r

L'avvertimento del numero uno di Qatar Airways arriva pochi giorni prima che le compagnie aeree globali discutano come mettere in pratica l'impegno per il clima durante l'assemblea annuale della Iata, che si terrà a Istanbul il prossimo giugno.\r

\r

Poiché le emissioni dell'aviazione sono considerate difficili da ridurre senza una tecnologia radicale, l'attenzione si è concentrata soprattutto sui carburanti \"drop-in\" che possono essere inseriti nell'attuale generazione di motori a reazione, come il Saf a base di piante o rifiuti e le alternative sintetiche.\r

\r

\"L'unico contributo significativo in termini di cambiamento tecnologico è il Sustainable Aviation Fuel. È l'unica cosa che può spostare l'ago della bilancia da qui al 2050\", ha affermato anche il ceo di Boeing, Dave Calhoun, durante il medesimo evento a Doha.\r

\r

","post_title":"Al Baker, Qatar Airways: l'obiettivo zero emissioni entro il 2050 sarebbe irraggiungibile","post_date":"2023-05-24T10:35:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684924528000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446155","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Otto giorni di navigazione, sette notti stellate da ammirare dai porti di alcune delle città più belle dell’Europa centrale. Nel 2023 Avalon Waterways intraprenderà ben tre viaggi Romantico Reno in lingua italiana, da Basilea fino ad Amsterdam. Tutte e tre le partenze prevedono la visita all’imperdibile mostra del Van Gogh Museum di Amsterdam, Van Gogh in Auvers. Sono più di 50 i dipinti e 30 i disegni preparatori esposti quest’anno e per la prima volta tutti insieme in una mostra realizzata in collaborazione con il musée d’Orsay in occasione del cinquantesimo anniversario dell’apertura del Van Gogh Museum: le opere provenienti da Parigi si uniranno a quelle conservate ad Amsterdam da 50 anni e a molte altre in prestito da pinacoteche di tutto il mondo, per andare a ricostruire gli ultimi due mesi di vita di Van Gogh, trascorsi nella cittadina francese di Auvers-sur-Oise.\r

\r

Romantico Reno, otto giorni da Basilea ad Amsterdam (10 giugno, 8 luglio e 5 agosto 2023) prevede anche la visita alle città di Colmar, così come a Strasburgo, Colonia e Coblenza, che ci ricordano come un fiume non sia solo divisione, ma anche condivisione di idee, usi e tradizioni. La meta finale della navigazione, poi, è una città dal fascino intramontabile come Amsterdam. Tariffe a partire da 1.844 euro a persona in cabina Deluxe con trattamento soft all inclusive (voli/treni da e per l’Italia esclusi).\r

\r

","post_title":"Avalon Waterways: tre le partenze in lingua italiana per le crociere sul Reno dell'estate","post_date":"2023-05-23T10:55:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684839324000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446128","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha varato un'iniziativa dedicata alla popolazione dell’Emilia-Romagna colpita dall’alluvione nei giorni scorsi. Per limitare le difficoltà derivanti dalle gravi calamità che si sono abbattute sul centro-nord Italia, la compagnia ha previsto per i passeggeri in possesso di biglietti da/per Bologna acquistati entro il 17 maggio 2023 per volare tra il 17 maggio e il 24 maggio 2023, una riprogrammazione gratuita del volo entro il 28 maggio prossimo.\r

La policy di emergenza prevede in particolare: cambiare le date del viaggio (re-booking); cambiare le tratte del viaggio (re-routing stessa origine e destinazione via punto intermedio); acquistare nuovi biglietti Ita Airways utilizzando il valore totale o residuo del biglietto originale; rimborso integrale del biglietto non utilizzato, senza alcuna penale, se il volo è stato cancellato o ha subito un ritardo pari o maggiore di 5 ore.\r

In ogni caso, la data di partenza del nuovo volo dovrà avvenire entro e non oltre il 28 maggio 2023. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del vettore.","post_title":"Ita Airways: previsti rimborsi e riprogrammazione dei voli per la popolazione dell'Emilia Romagna","post_date":"2023-05-23T09:37:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684834627000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445962","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Arredi su misura, design contemporaneo, un giardino nascosto e materiali pregiati: è il nuovo Rose Garden Palace Roma. L'albergo Omnia Hotels da 65 camere e suite distribuite su cinque piani in via Boncompagni, a un passo da via Veneto, è stato appena ristrutturato e riaprirà nella sua vesta rinnovata a partire dal prossimo mese di giugno. Tutto è stato studiato per dare una nuova impronta a un hotel molto apprezzato dal pubblico italiano e internazionale, senza stravolgere la struttura originale.\r

\r

La hall è quindi ora un accogliente salotto con eleganti divani grigi, pouff e cuscini colorati, libreria e tappeti; il bar ha il bancone in granito nero con una particolare illuminazione che fa risaltare la pietra a spacco; il giardino esterno ha un gazebo per goderne in ogni stagione, anch’esso arricchito con nuovi mosaici in sicis; le camere hanno pavimenti in parquet di rovere, con arredi in stile classico ma allo stesso tempo carta da parati e testate dei letti moderne; tutte le tappezzerie sono state rinnovate così come le tecnologie, dai televisori al servizio Internet, dall’illuminazione alle rubinetterie fino alla cucina completamente nuova; le sale riunioni sono ora cinque e tutte dotate di moderne tecnologie, con la caratteristica di una lounge vip per la massima privacy; rinnovata anche l’area dedicata a fitness e spa. Senza dimenticare le facciate che sono state completamente restaurate, senza stravolgere la storicità dell’edificio, nonché dotate di un impianto dii illuminazione ad hoc.\r

\r

","post_title":"Riapre il Rose Garden Palace Roma completamente rinnovato","post_date":"2023-05-19T11:24:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684495446000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445938","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ottimizzare l'uso della flotta lungo raggio tuttora penalizzata dalla chiusura dello spazio aereo russo: questo l'obiettivo dell'accordo a lungo termine siglato tra Finnair e Qantas, che prevede l'affitto da parte del vettore finlandese di due aeromobili A330 in wet lease alla compagnia australiana per un periodo di due anni; successivamente è previsto l'affitto in dry lease di due dei suoi A330 a Qantas per un periodo di 2,5 anni, a partire dal 2025. Il wet lease del primo aeromobile inizierà a ottobre 2023, mentre quello del secondo comincerà all'inizio del 2024.\r

\r

Finnair consolida così gli sforzi per garantire un utilizzo ottimale della sua flotta di A330, il cui raggio d'azione è limitato nelle operazioni di lungo raggio a causa della chiusura dello spazio aereo russo. \r

\r

Durante il periodo di wet lease, l'aeromobile sarà impiegato nella rete di Qantas sulle rotte da Sydney e Singapore e da Sydney e Bangkok. I piloti Finnair voleranno sui voli di linea Finnair da Helsinki a Singapore e da Helsinki a Bangkok; poi continueranno a volare sui voli di linea Qantas tra Singapore, Bangkok e Sydney prima di tornare alla loro base di Helsinki. L'equipaggio di cabina è fornito da partner Finnair con sede a Singapore e Bangkok, mentre la manutenzione degli aeromobili è effettuata da partner del vettore finlandese presso le destinazioni Qantas. L'accordo con Qantas non incide sul numero di personale di cabina di Finnair, in quanto questo è pienamente impiegato in altre operazioni.\r

\r

Dalla chiusura dello spazio aereo russo, Finnair ha costruito un network geograficamente più equilibrato, in quanto il divieto di accesso allo spazio aereo russo ha allungato i tempi di volo tra l'hub di Helsinki e le destinazioni asiatiche. L'accordo con Qantas è un altro esempio del rafforzamento dei legami tra Finnair e i suoi partner oneworld nell'ambito della sua nuova strategia. \"Questo accordo ci consente di impiegare pienamente la nostra flotta di A330 in operazioni redditizie\", ha commentato Antti Tolvanen, senior vice president, network and revenue management di Finnair.","post_title":"Finnair affitta due A330 a Qantas per ottimizzare l'utilizzo della flotta lungo raggio","post_date":"2023-05-19T10:10:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684491054000]}]}}