Rosewood sbarca anche a Milano. Aprirà nel 2025 nell’ex sede della Banca Commerciale Italiana Sarà situato a due passi dal Quadrilatero delle moda e sarà dotato di 70 camere, tra cui una ventina di suite, il nuovo Rosewood Milano, la cui inaugurazione è prevista per il 2025. Il gruppo Statuto, proprietario dell’immobile, ha infatti scelto la compagnia con base a Hong Kong per la gestione della struttura che sorgerà dalla conversione della ex sede della Banca Commerciale Italiana. L’hotel sarà il quarto Rosewood in Italia: seguirà le aperture di Roma e dell’hotel Bauer di Venezia, nonché il già attivo Castiglion del Bosco in Toscana. L’indirizzo milanese includerà anche un bar e un ristorante con cortile e giardino, il centro benessere Asaya con tre sale per trattamenti, una piscina coperta e un centro fitness. A curare il progetto sarà lo studio Ko, che intende realizzare uno spazio eclettico, colorato e senza tempo, combinando dettagli classici con tocchi moderni. Il tutto evidenziando quegli elementi che potranno richiamare la grandezza di Milano capitale della moda. “Siamo entusiasti di questa apertura, che conferma il nostro piano di crescita in Europa e in particolare in Italia – spiega Sonia Cheng, amministratore delegato di Rosewood Hotel Group -. La nostra compagnia continua a espandersi in destinazioni strategiche. Con la propria cultura e il proprio dinamismo, Milano soddisfa tutte le esigenze di una location urbana firmata Rosewood e va a completare la nostra collezione di hotel e resort di lusso nelle capitali della moda internazionali in cui siamo presenti, comprese le nostre proprietà di New York, Parigi e Londra”.

