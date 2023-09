Romantik Hotels rafforza la rete in Austria, entra il Verwall nelle strutture premium Romantik Hotels & Restaurants espande la sua rete. Entra infatti nel gruppo il Romantik Hotel Verwall di Gaschurn/Montfon.

Dopo i quattro nuovi hotel in Germania, una struttura a Maiorca e un hotel nei Paesi Bassi, quest’anno Romantik può vantare una crescita anche in Austria. «Stiamo espandendo costantemente la nostra rete anche in Austria – ha dichiarato il CEO Thomas Edelkamp – e siamo entusiasti di offrire ai nostri ospiti il Romantik Hotel Verwall: un altro luogo straordinario. Il Montafon completa perfettamente il nostro portfolio Romantik ed è un vero arricchimento». «Per noi, Romantik non è solo un partner – ha aggiunto il patron Hajo Krüger – ma anche un marchio di qualità che garantisce agli ospiti la migliore esperienza in un’atmosfera calorosa e accogliente. Poiché questo si allinea completamente con la nostra filosofia, abbiamo scelto di collaborare con loro. Il nostro obiettivo è offrire agli ospiti momenti di felicità speciali attraverso l’unicità, l’originalità e la cucina di alta qualità». Situato tra le catene montuose di Verwall, Silvretta e Rätikon, il Romantik Hotel Verwall rappresenta un punto di partenza ideale per escursioni in estate e per le vacanze sulla neve in inverno. Un appuntamento clou dell’anno è poi la classica gara di auto d’epoca Silvretta Classic Rallye, che si svolge in luglio e il cui percorso passa direttamente davanti al Romantik Hotel Verwall. Nel Romantik Hotel Verwall, gli ospiti possono gustare la cucina tipica della Vorarlberg con prodotti stagionali locali e ricette innovative di alto livello. Lo chef Kai Horitzky crea fresche composizioni (originali accostamenti) con passione ed impegno. Fedele alla sua filosofia, i clienti possono godere di deliziosi menu a più portate con il perfetto abbinamento di vini, esplorando la diversità dei prodotti locali con un tocco di fantasia. L’AlpinaVital SPA nel Romantik Hotel Verwall invita a rilassarsi e a godersi un momento di tranquillità. La piscina interna riscaldata e numerosi trattamenti benessere, come massaggi o trattamenti cosmetici, completano l’offerta benessere del Romantik Hotel Verwall. ­ Condividi

\r

La Ffe–Fundación de los Ferrocarriles Españoles presenterà il proprio programma che include le strategie europee con l’elenco delle Vie Verdi nazionali e regionali non motorizzate, sicure e distribuite sul territorio. Componente principale della conferenza il cicloturismo anche attraverso le vie ferroviarie (treno+bicicletta), con una grande varietà di esempi europei e opportunità di finanziamento per estendere la Rete delle Vie Verdi.\r

\r

Ffe ha creato un video commemorativo che racconta per immagini la bellezza e il programma di 15 Vie Verdi inEuskadi, Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha, Extremadura e Andalucía.\r

\r

All'evento la Spagna presenterà le Vías Verdes, più di 3.200 km di antiche linee ferroviarie trasformate in itinerari cicloturistici con 120 percorsi disponibili e le tantissime novità delle diverse reti locali. La direzione generale del Turismo della Comunità di Madrid ha digitalizzato tutte le Vie Verdi della capitale, lunghe 75 km, rendendole accessibili da Google Maps Street View. ra le novità dei percorsi madrileni ci sono la ‘Vía Verde del Tren de los 40 días’ e la ‘Vía Verde del Río Guadarrama’: la prima è l’antica e strategica Vía Negrín, costruita in appena 40 giorni per rifornire la capitale assediata dalle truppe di Franco; oggi è una strada di 14 km da fare a piedi o in bici tra i campi da Carabaña a Estremera. La seconda è una via di 6 km tra Móstoles e il ponte sul fiume Guadarrama sull’antico tracciato ferroviario Madrid–Almorox.\r

\r

Novità anche nella regione di Murcia con la Vía Verde de La Floración de Cieza, 10 km tra colori e contrasti che si aggiunge alla già ricca rete di strade cicloturistiche e di sentieri da trekking del territorio di 190 km.","post_title":"La Spagna presenta le Via Verdes a Roma, durante la Settimana europea della Mobilità","post_date":"2023-09-12T14:18:20+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1694528300000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451990","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Romantik Hotels & Restaurants espande la sua rete. Entra infatti nel gruppo il Romantik Hotel Verwall di Gaschurn/Montfon.\r

Dopo i quattro nuovi hotel in Germania, una struttura a Maiorca e un hotel nei Paesi Bassi, quest'anno Romantik può vantare una crescita anche in Austria. «Stiamo espandendo costantemente la nostra rete anche in Austria - ha dichiarato il CEO Thomas Edelkamp - e siamo entusiasti di offrire ai nostri ospiti il Romantik Hotel Verwall: un altro luogo straordinario. Il Montafon completa perfettamente il nostro portfolio Romantik ed è un vero arricchimento».\r

\r

«Per noi, Romantik non è solo un partner - ha aggiunto il patron Hajo Krüger - ma anche un marchio di qualità che garantisce agli ospiti la migliore esperienza in un'atmosfera calorosa e accogliente. Poiché questo si allinea completamente con la nostra filosofia, abbiamo scelto di collaborare con loro. Il nostro obiettivo è offrire agli ospiti momenti di felicità speciali attraverso l'unicità, l'originalità e la cucina di alta qualità».\r

\r

Situato tra le catene montuose di Verwall, Silvretta e Rätikon, il Romantik Hotel Verwall rappresenta un punto di partenza ideale per escursioni in estate e per le vacanze sulla neve in inverno.\r

\r

Un appuntamento clou dell'anno è poi la classica gara di auto d'epoca Silvretta Classic Rallye, che si svolge in luglio e il cui percorso passa direttamente davanti al Romantik Hotel Verwall.\r

\r

Nel Romantik Hotel Verwall, gli ospiti possono gustare la cucina tipica della Vorarlberg con prodotti stagionali locali e ricette innovative di alto livello. Lo chef Kai Horitzky crea fresche composizioni (originali accostamenti) con passione ed impegno. Fedele alla sua filosofia, i clienti possono godere di deliziosi menu a più portate con il perfetto abbinamento di vini, esplorando la diversità dei prodotti locali con un tocco di fantasia.\r

\r

\r

\r

L'AlpinaVital SPA nel Romantik Hotel Verwall invita a rilassarsi e a godersi un momento di tranquillità. La piscina interna riscaldata e numerosi trattamenti benessere, come massaggi o trattamenti cosmetici, completano l'offerta benessere del Romantik Hotel Verwall.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

­","post_title":"Romantik Hotels rafforza la rete in Austria, entra il Verwall nelle strutture premium","post_date":"2023-09-12T12:31:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694521887000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451996","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Brussels Airlines aggiunge un decimo Airbus A330 alla flotta di lungo raggio e cresce nell'Africa sub-sahariana, il suo mercato più importante. Grazie alla capacità extra la compagnia aerea del Gruppo Lufthansa riapre la rotta per Nairobi e aumenta i collegamenti tra Bruxelles e Kigali a un servizio giornaliero. Il nuovo velivolo porta ai livelli pre-Covid il numero di A330 operativi mentre sale a 18 il numero di destinazioni servite nell’Africa sub-sahariana.\r

\r

Il nuovo Airbus A330 sarà operativo nell'estate del 2024. I biglietti per i voli tra Bruxelles e Nairobi saranno in vendita da domani, con il primo volo previsto per giugno 2024. Sarà operativo sei giorni alla settimana durante l'orario estivo. Nella stagione invernale, la rotta verrà effettuata quattro volte a settimana. Sempre nella winter verrà aggiunto all'operativo un volo diretto extra per Dakar e una rotazione extra per Banjul/Conakry e Monrovia/Freetown.\r

\r

«Con l’aggiunta di Nairobi al network, le frequenze giornaliere per Kigali e i voli extra per l’Africa occidentale, offriamo più scelta che mai ai passeggeri che viaggiano da e per l’Africa. Il decimo aereo di lungo raggio è un chiaro segno della fiducia del Gruppo Lufthansa in Brussels Airlines e rafforza il nostro ruolo di hub per l’Africa per il gruppo» sottolinea Dorothea von Boxberg, ceo del vettore. \r

\r

«Il Kenya rimane un mercato di riferimento per Lufthansa Group nell’Africa orientale, in gran parte guidato dal significativo aumento della domanda e dalla ripresa dei viaggi, insieme all’immenso sostegno della comunità locale nella regione - osserva Kevin Markette, direttore generale Africa Orientale, Gruppo Lufthansa -. Con l’aggiunta dei sei voli settimanali per Nairobi, il Gruppo Lufthansa offrirà 18 collegamenti settimanali per il Kenya nell’estate 2024, inclusi voli giornalieri Lufthansa per la capitale e cinque voli settimanali diretti Discover Airlines per Mombasa».","post_title":"Brussels Airlines: nel 2024 l'arrivo del decimo A330 e il ritorno a Nairobi","post_date":"2023-09-12T12:24:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694521459000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451948","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Swiss affina i progetti sull'arrivo in flotta dell'Airbus A350-900: i nuovi aeromobili potranno ospitare un totale di 242 passeggeri, con una classe Premium Economy che conterà 38 posti a sedere - un numero maggiore rispetto a quello presente sugli attuali velivoli a lungo raggio - in risposta alla crescente domanda di viaggi aerei premium per il tempo libero.\r

\r

I primi Airbus A350-900 entreranno in servizio nel 2025 e saranno caratterizzati anche dal nuovo concetto di cabina \"Swiss Senses\", che offrirà ai passeggeri un'esperienza di viaggio aereo totalmente nuova e più personalizzata.\r

\r

La configurazione prevede quindi 242 passeggeri in totale: tre in First Class, 45 in Business Class, 38 in Premium Economy Class e 156 in Economy Class. «Grazie a un design dello spazio attentamente studiato, tutte le classi di posti a bordo dei nostri aeromobili offriranno ai nostri ospiti un'esperienza di viaggio in aereo totalmente nuova e senza precedenti a partire dal 2025 - afferma Tamur Goudarzi Pour, chief commercial officer della compagnia aerea -. Con il nostro nuovo concetto di cabina, rimarremo l'unica grande compagnia aerea al mondo a offrire una cabina di Prima Classe su tutti i suoi aerei a lungo raggio. Aumenteremo anche le dimensioni della nostra Premium Economy Class, che si è dimostrata molto popolare. In entrambi i casi, stiamo ulteriormente posizionando Swiss come compagnia aerea premium leader in Europa\".\r

\r

Il vettore accoglierà gradualmente in flotta cinque Airbus A350-900 a partire dal 2025. A più lungo termine, i nuovi aeromobili a lungo raggio sostituiranno i quattro Airbus A340-300 attualmente ancora in servizio.","post_title":"Swiss amplia la Premium Economy sugli A350-900 in arrivo dal 2025","post_date":"2023-09-12T09:30:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694511033000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451867","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways ha siglato un nuovo codeshare con Xiamen Airlines, che diventa così la prima compagnia aerea cinese a operare voli passeggeri non stop dalla Cina continentale al Qatar. In base all'accordo Xiamen Airlines lancerà voli giornalieri tra Pechino Daxing e l'aeroporto Hamad di Doha, operati con aeromobili Boeing 787-9.\r

\r

L'operativo dei voli, che decolleranno il prossimo 20 ottobre, prevede arrivo a Doha alle 22:45 e partenza alle 02:00, offrendo ai passeggeri collegamenti ottimali con i mercati chiave del network globale di Qatar Airways oltre Doha, in Medio Oriente, Africa ed Europa.\r

\r

Oltre ai voli da Pechino, Xiamen Airlines lancerà anche due voli settimanali da Xiamen, la zona economica speciale della provincia di Fujian Sheng, a Doha. I voli inizieranno il 31 ottobre 2023 e offriranno la stessa connettività ininterrotta alla rete di Qatar Airways dei voli da Pechino, arrivando a Doha da Xiamen alle 05:00 e ripartendo la sera alle 19:30.\r

\r

Qatar Airways opererà in codeshare su questi nuovi voli, che rafforzeranno notevolmente la sua presenza nella Cina continentale, che comprende sei destinazioni con un totale di 31 voli settimanali operati dal vettore, seguiti da doppi voli giornalieri per Hong Kong. Nell'ambito del nuovo accordo, Xiamen Airlines apporrà il proprio codice marketing sui voli Qatar Airways da e per Pechino.\r

\r

","post_title":"Qatar Airways sigla un codeshare con Xiamen Airlines e consolida la presenza in Cina","post_date":"2023-09-11T10:00:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694426417000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451841","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riflettori accesi sulle novità dell'offerta turistica delle Seychelles grazie al workshop organizzato da Tourism Seychelles a Roma, il prossimo 18 settembre.\r

Gli agenti di viaggio sono invitati a partecipare per conoscere e approfondire il prodotto, anche grazie alla presenza di numerosi operatori presenti: Alidays Travel Experiences, Anantara Maia Seychelles Villas, Club Med, Constance Hotels & Resorts, Creo, Glamour Tour Operator, Going, I viaggi dell’Airone, Idee per Viaggiare, Mason’s Travel, Naar, Paradise Sun Praslin Seychelles, Quality Group-Il Diamante, Raffles, Silverpearl, Turisanda-Presstour, Turkish Airlines, Volonline. \r

L'appuntamento è presso The Hive Hotel (Via Torino 6): per partecipare è necessario registrarsi qui.","post_title":"Le Seychelles chiamano a raccolta il trade: workshop a Roma il 18 settembre","post_date":"2023-09-08T12:18:06+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1694175486000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451819","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 24 settembre 2023 è la Giornata Internazionale del buon vivere slow, slogan e filosofia di Cittaslow. Giunta alla 14a edizione, Cittaslow Sunday è l’occasione per promuovere universalmente concetti e progetti di Cittaslow. \r

\r

In questo giorno ogni comune appartenente a Cittaslow organizza una o più iniziative nel proprio territorio ispirandosi al concetto del buon vivere slow. Sindaci delle piccole città della rete, cittadini, ma anche viaggiatori ospiti possono portare il proprio contributo concreto per la sensibilizzazione di queste tematiche a favore di una qualità di vita migliore. \r

\r

Tra le numerose Cittaslow coinvolte c’è Greve in Chianti, in Toscana, dove di recente l’amministrazione comunale in collaborazione con Cai Firenze ha inaugurato una nuova rete sentieristica. Sei percorsi ad anello storico-naturalistici, corredati di segnaletica e accessibili a tutti, per oltre 70 km di camminate alla scoperta del territorio. \r

\r

Dalla Toscana scendiamo fino alla Puglia, dove la Cittaslow Cisternino presenta diversi trail a stretto contatto con la natura. Tra gli itinerari: Monti Comunali, Marinelli, Monte Castel Pagano, Monte Specchia-Cirasulo. Il paesaggio è quello tipico della Murgia e della Valle d’Itria, con masserie e tratturi contornati da muretti a secco e alberi monumentali di olivi e carrubi. E ancora roccia calcarea che si alterna a ricca vegetazione di macchia mediterranea, boschi misti a pino d’Aleppo con esemplari secolari, terrazzamenti e trulli, cisterne d’acqua fino al maestoso acquedotto pugliese. Un interessante itinerario naturalistico è quello che da Monte Pizzuto conduce a un sito geologico rappresentato da un affioramento su roccia carbonatica di numerosissime tracce di molluschi fossili tipici del Cretaceo, risalenti quindi a 150-65 milioni di anni fa.\r

\r

Protagonista dello Slow Tourism è anche la bicicletta che permette di esplorare il territorio con lentezza, godendosi i panorami e i rapporti con gli abitanti del posto, un mezzo perfettamente sostenibile che sposa la mobilità dolce.\r

\r

Riflettori accesi, a questo proposito, sulla Cittaslow Pineto, in Abruzzo, che si conferma ComuneCiclabile, grazie ai 4 “bikesmile” assegnati anche quest’anno da Fiab (Federazione italiana Amici della bicicletta).\r

\r

Ci spostiamo in Liguria dove la Cittaslow Levanto mette a disposizione degli amanti della bicicletta la ciclabile che porta a Framura, un itinerario da percorrere lentamente per godere dei panorami mozzafiato sul mare. Il facile percorso pianeggiante segue il tracciato ferroviario dismesso e riqualificato e si snoda anche tra le antiche gallerie del treno, ben illuminate e segnalate, che grazie a una ristrutturazione conservativa dona alla pista un aspetto d’altri tempi. Le arcate delle gallerie inoltre formano delle terrazze naturali con splendide viste sulle calette sottostanti.\r

\r

L’autunno tra l’altro è la stagione ideale per assaggiare specialità culinarie originali e uniche. Tra i prodotti di stagione, il tartufo è una vera prelibatezza da degustare ad esempio nella Cittaslow Acqualagna nelle Marche che propone la sua Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, ma anche ad Abbiategrasso in Lombardia, nell’ambito della manifestazione AbbiateGusto. È un’occasione per provare ricette tipiche e conoscere nuovi utilizzi in cucina. \r

\r

Dal tartufo all’olio, protagonista in diverse Cittaslow umbre con “Frantoi aperti”, tra cui Todi e Amelia con il suo AmerinOlio. Sono appuntamenti che permettono di valorizzare le piccole produzioni locali attraverso degustazioni guidate di olio extravergine d'oliva, visite ai frantoi, laboratori didattici, ma anche passeggiate e momenti musicali tra gli ulivi. \r

\r

\r

","post_title":"CittàSlow Sunday, 24 settembre a spasso e in bici per l’Italia","post_date":"2023-09-08T11:14:54+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1694171694000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451784","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si rafforza la partnership tra il brand Turisanda di casa Alpitour e il noto locale meneghino Blue Note. Oltre alla già annunciata collaborazione in vista di Jazz Around, il tram musicale che il pomeriggio di sabato 9 settembre animerà le strade di Milano, e dopo il successo della prima edizione di New York a ritmo di musica, organizzato lo scorso giugno, in autunno sono in arrivo nuove idee di viaggio dedicate a tutti gli appassionati che potranno percorrere e vivere itinerari esclusivi nelle destinazioni che hanno fatto la storia della musica jazz.\r

\r

Inoltre, la partnership prevede la collaborazione nell’ambito degli spettacoli tematici Celebrate, in programma al locale, durante i quali il tema del viaggio musicale è centrale; verrà, quindi, dedicata grande attenzione alle diverse destinazioni a cui verrà fatto tributo volta per volta. Per tutta la stagione Turisanda avrà poi un corner dedicato all’interno del locale, dove si terranno momenti di approfondimento, con la partecipazione degli artisti jazz: un'occasione anche per scattare foto ricordo delle serate presso il Blue Note Milano, davanti alla sua insegna luminosa e alla riproduzione dello skyline di Milano che si fonde con quello di New York.\r

\r

“Se Turisanda fosse un genere musicale sarebbe certamente il Jazz: raffinato e di classe, regala un profondo senso di libertà, a chi ascolta e a chi suona - racconta la marketing manager Turisanda, Irene Landolfi -. Per festeggiare il centenario Turisanda e onorare la città di Milano, che nel 1924 ha visto nascere questa boutique di viaggi, è stato naturale pensare al Blue Note Milano. Un indirizzo importante nel panorama jazz italiano, e non solo. Siamo davvero entusiasti di questa partnership, con cui daremo anche vita a sfiziose proposte di viaggio a tema musicale nel mondo”.","post_title":"Turisanda ancora insieme al Blue Note di Milano per festeggiare i 100 anni del brand","post_date":"2023-09-07T14:19:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694096371000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451778","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con l’avvicinarsi della stagione invernale, Spencer & Carter analizza, dal proprio osservatorio privilegiato, l’andamento degli ultimi sei mesi, che può considerarsi molto positivo, nonostante l’estate 2023 si sia presentata, sin dal suo esordio a gennaio, con un forte aumento dei prezzi, non sempre giustificati e in certi casi davvero eccessivi. Tra le destinazioni classiche della stagione calda, si conferma quindi una lieve flessione delle richieste per l’Italia, nonostante nei primi mesi dell’anno sia stata tra i prodotti più venduti. Ottimo, invece, l’andamento del lungo raggio, con gli Stati Uniti come Paese trainante. A seguire l’Europa con l’area mediterranea, specialmente la Grecia in primis e poi l’Egitto.\r

\r

Le difficoltà emerse nel corso della stagione non hanno quindi intaccato la voglia di viaggiare degli italiani, che hanno scelto più che in passato di tutelarsi con un prodotto assicurativo completo. “Siamo molto soddisfatti dell’andamento di questo primo semestre – afferma il direttore commerciale, Massimiliano Masaracchia –. Nonostante la lieve flessione di mercato nel mese di luglio, chiuderemo con un +50% rispetto al budget preventivato. Abbiamo registrato, inoltre, un forte ritorno dell’advance booking, con il 45% del prodotto estate venduto tra febbraio e aprile. Questo risultato è stato reso possibile anche grazie al capillare e grande lavoro della forza vendite per estendere ancora di più la rete delle agenzie di viaggio, che ha permesso un incremento del 60% dei codici aperti rispetto al 2022. Un forte contributo al raggiungimento di questo successo deriva in particolare dalle attività degli area manager responsabili di Lombardia, Toscana, Puglia e Sicilia. Con queste premesse non può che prospettarsi un nuovo semestre davvero incoraggiante”.","post_title":"Masaracchia, Spencer & Carter: turismo in salute; cresce il numero di adv con cui collaboriamo","post_date":"2023-09-07T14:12:28+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1694095948000]}]}}