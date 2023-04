Rocco Forte si espande in Sardegna: gestirà l’ex hotel Le Palme di Porto Cervo Nuova gestione in Sardegna per Rocco Forte che, grazie a un accordo con Sixth Street, assume la conduzione dell’ex hotel Le Palme di Liscia di Vacca, a Porto Cervo. Completamente riqualificato dal gruppo italo-inglese, il resort sarà caratterizzato da 64 camere e suite, una spa, tre ristoranti, un rooftop bar panoramico e spazi per riunioni ed eventi. L’inaugurazione è prevista per il 2024.

Sixth ha acquisito la proprietà a gennaio 2022, congiuntamente a Eidos Hotel Capital Partners, nel ruolo di asset manager operativo. Il concept architettonico e paesaggistico è stato elaborato da Patrizia Pozzi ed Efisio Onali, mentre l’interior design è stato affidato a Patricia Urquiola. Al centro del progetto, l’utilizzo di materiali naturali e artigianato locale, unitamente al rispetto dei principi di sostenibilità esgenvironmental, social e governance). Il resort di Porto Cervo affiancherà le proprietà italiane di Rocco Forte a Roma, Firenze, Sicilia e Puglia, oltre al The Carlton Milano e al Rocco Forte House Milano previsti in apertura nel 2024.

\r

Nuova gestione in Sardegna per Rocco Forte che, grazie a un accordo con Sixth Street, assume la conduzione dell'ex hotel Le Palme di Liscia di Vacca, a Porto Cervo. Completamente riqualificato dal gruppo italo-inglese, il resort sarà caratterizzato da 64 camere e suite, una spa, tre ristoranti, un rooftop bar panoramico e spazi per riunioni ed eventi. L’inaugurazione è prevista per il 2024.\r

Sixth ha acquisito la proprietà a gennaio 2022, congiuntamente a Eidos Hotel Capital Partners, nel ruolo di asset manager operativo. Il concept architettonico e paesaggistico è stato elaborato da Patrizia Pozzi ed Efisio Onali, mentre l’interior design è stato affidato a Patricia Urquiola. Al centro del progetto, l’utilizzo di materiali naturali e artigianato locale, unitamente al rispetto dei principi di sostenibilità esgenvironmental, social e governance). Il resort di Porto Cervo affiancherà le proprietà italiane di Rocco Forte a Roma, Firenze, Sicilia e Puglia, oltre al The Carlton Milano e al Rocco Forte House Milano previsti in apertura nel 2024.","post_title":"Rocco Forte si espande in Sardegna: gestirà l'ex hotel Le Palme di Porto Cervo","post_date":"2023-04-04T12:08:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680610087000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443030","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_409469\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gianni Chessa assessore al turismo della Sardegna[/caption]\r

\r

Lotta all'abusivismo in Sardegna. Scovare le strutture ricettive abusive e semplificare sempre di più le procedure agli operatori per raccogliere i dati dei turisti che arrivano in Sardegna.\r

È la strategia che l'assessorato regionale del turismo ha messo in atto, sotto la spinta degli albergatori sardi, per contrastare i flussi turistici in nero che ogni anno scompaiono dai radar della regione e delle questure isolane.\r

Un problema storico, che riguarda soprattutto case vacanze, locazioni occasionali e B&B non registrati e che incide sui mancati introiti per i Comuni dalla tassa di soggiorno e sulla competitività nel mercato dell'offerta regionale.\r

\r

La regione ha deciso, così, di fare un upgrade del suo sistema informativo di raccolta ed elaborazione dati: è la nuova versione Ross 1000 del Sired, presentata alla stampa e agli operatori a Cagliari, dall'assessore Gianni Chessa. Fino a oggi l'amministrazione regionale era in grado di conoscere e pubblicare tutti i dati che arrivavano dalle strutture ufficiali grazie alle comunicazioni, spesso laboriose, fornite dagli operatori.\r

\r

Aggiornamento del sistema Sired\r

\r

Dal 3 aprile in poi, quando sarà in funzione l'aggiornamento del sistema, sarà più semplice per i titolari di strutture ricettive condividere i dati dei propri ospiti con le forze dell'ordine e con la Regione insieme, attraverso un'integrazione tra i software in uso alle strutture con quello della Regione, eliminando doppi passaggi nelle comunicazioni.\r

\r

Non solo. L'altra novità riguarda la possibilità di incrociare i dati ufficiali con quelli ricavati dalle vendite dei canali online come Booking, Expedia, ecc.: chi affitta qualsiasi tipo di alloggio tramite le piattaforme web e non è registrato nel Sired sarà così subito scovato.\r

\r

\"Non siamo una forza di polizia ma faremo un appello alle strutture che troveremo non in regola a ottemperare alle norme e a registrarsi\", ha spiegato Chessa che ha anche annunciato di aver proposto una modifica alla legge 16 del 2017 in modo da estendere l'obbligatorietà del codice Identificativo univoco numerico (Iun) anche agli alberghi oltre alle strutture dell'extra-alberghiero.\r

\r

\"Finalmente potremo avere dati certi da analizzare - sottolinea Paolo Manca, presidente di Federalberghi Sardegna - l'istituzione dello Iun è stato una nostra battaglia e abbiamo visto i primi risultati: l'incremento dei flussi del 2022 rispetto al 2019 segnala non che sono arrivati più turisti ma che ce ne sono meno in nero\". \"Ora tutti avranno gli strumenti semplici e connessi per essere in regola - spiega - e si potrà certificare il vero valore, anche economico, del turismo sardo\".","post_title":"Sardegna: la regione accelera sull'abusivismo nel ricettivo","post_date":"2023-04-04T11:32:03+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1680607923000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442990","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un territorio unico e fragile. Nel Parco Nazionale delle Cinque Terre la sostenibilità è pane quotidiano. In occasione della conferenza programmatica sul turismo che si è svolta sabato alla Spezia, Regione Liguria e l’Ente Parco hanno fatto il punto su necessità e programmi in atto.\r

\r

«La rete dei Parchi che può comprendere regioni diverse è in grado di dare un contributo importante – spiega Donatella Bianchi, presidente Parco Nazionale Area Marina Protetta delle Cinque Terre – Il Parco delle Cinque Terre, interessato da uno spopolamento che ha visto diminuire gli ettari coltivati da 1.600 a 100, è una realtà piccola ma che da anni contribuisce a rendere unica l’esperienza dei viaggiatori. Ma quando il flusso è pesante tutto l’ambiente è in pericolo. Bisogna riattivare il tavolo di confronto per trovare risorse e avviare progetti».\r

\r

«La via dell’Amore è uno dei gioielli della nostra regione, non soltanto di chi la visita – aggiunge il presidente della Regione Giovanni Toti - Abbiamo investito oltre 20 milioni di euro per riaprirla, soprattutto attraverso fondi regionali. Un cantiere molto complesso che arriverà al suo primo stato di avanzamento questa primavera con una riapertura parziale e poi l’anno prossimo con una riapertura totale di quel percorso che va gestito con l’attenzione che merita, con flussi controllati come fosse un museo della natura. Su questo stiamo lavorando con il sindaco di Riomaggiore Fabrizia Pecunia e con il Parco Nazionale delle Cinque Terre per mettere in campo tutti gli strumenti».\r

\r

«Il turismo - ha aggiunto il presidente Toti - è una vera e propria industria del Paese che integra cultura e agroalimentare, oltre a tutti quei rami di impresa che fanno parte dell’offerta turistica del territorio. la Liguria cresce tutta, da Ventimiglia a Sarzana, sa utilizzare al meglio le sue bellezze, ora abbiamo bisogno di investire sempre di più in qualità e formare sempre di più il lavoro in questo settore anche con, unici in Italia, il patto del lavoro sul Turismo con l’allineamento dei contratti e la stabilizzazione dei lavoratori».\r

\r

La Giunta regionale, su proposta degli assessori al Lavoro e turismo Augusto Sartori e alla Formazione Marco Scajola, ha anche approvato il rifinanziamento di ulteriori 1,29 milioni di euro per l’erogazione dei bonus assunzionali rivolti alle imprese turistiche, a esaurimento della graduatoria relativa all’Avviso pubblico emanato dalla Regione Liguria in attuazione del Patto per il lavoro nel settore del turismo del 2021.\r

\r

La misura, finanziata con fondi FSE 2014-2020, consente così di soddisfare tutte le domande di contributi economici presentate dalle aziende del settore in regola con i requisiti previsti dal bando derivante da un accordo firmato da Regione Liguria, organizzazioni sindacali e associazioni di categoria.","post_title":"La Spezia, per Via dell’Amore -5 Terre necessario gestire i flussi turistici e avviare tavolo di confronto","post_date":"2023-04-04T10:54:32+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1680605672000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442999","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dieci settimane di campus sportivi nei villaggi in Sardegna, Puglia e Calabria. Futura Vacanze annuncia una nuova partnership con il Milan Academy Junior Camp, rivolto ai ragazzi e alle ragazze di età compresa tra i sei e i 12 anni, che possono così vivere un'esperienza all'insegna dello sport e dell'amicizia. A essere coinvolti nell'iniziativa saranno i Futura Club Cala Fiorita e Baia di Conte in Sardegna, il Futura Club Barone di Mare in Puglia, nonché i Futura Club La Praya e Itaca Nausicaa, in Calabria.\r

\r

“L’iniziativa esprime alla perfezione l’attenzione che poniamo all’interno dei nostri villaggi nei confronti delle famiglie e dello sport - spiega il direttore commerciale, Belinda Coccia -. Le settimane dedicate ai Milan Academy Junior Camp offrono ai giovani ospiti la possibilità di vivere un’esperienza unica, amplificando le proprie passioni, un servizio esclusivo e di qualità, legato a una delle principali società sportive a livello internazionale, il cui seguito spazia in modo trasversale da nord a sud, e che vanta un ruolo di primissimo piano nella storia e nella tradizione sportiva del nostro Paese”.","post_title":"I Milan Academy Junior Camp sbarcano nei Futura Club in Sardegna, Puglia e Calabria","post_date":"2023-04-04T10:13:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680603195000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442993","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Austrian Airlines, con l'avvio dell'orario estivo, ha potenziato il network sul corto raggio europeo: sette le new entry, tra cui figura la ripresa del collegamento Vienna-Palermo, attivo dallo scorso 30 marzo con tre voli alla settimana operati il martedì, giovedì e sabato.\r

\r

Rappresentano invece una prima assoluta dell'operativo i voli per Porto, Marsiglia, Billund e Tivat; altro ritorno è invece il collegamento con Vilnius, la capitale della Lituania, che era già una destinazione presente nel network prima della pandemia e che ora viene ripresa. Infine, la città norvegese di Tromsø, che Austrian Airlines aveva lanciato come \"volo di Natale\" nel dicembre 2022, sarà servita una volta alla settimana nel periodo compreso fra giugno e agosto.\r

\r

\"L'espansione del network a corto raggio sottolinea il nostro posizionamento come vettore numero uno a Vienna e aumenta la nostra presenza sul mercato europeo - ha commentato Michael Trestl, chief operating officer della compagnia aerea -. L'obiettivo è quello di offrire ai nostri ospiti un portafoglio diversificato di destinazioni europee, nonché un programma di voli attraente e offerte vantaggiose\".","post_title":"Austrian Airlines potenzia il corto raggio. Tre voli settimanali sulla Vienna-Palermo","post_date":"2023-04-04T09:51:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680601919000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442959","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Colorati fuochi d’artificio e un simbolico taglio della liana hanno segnato sabato scorso l’apertura ufficiale della nuova attrazione, Jumanji The Labyrinth, nel cuore di Gardaland. La prima delle cinque novità 2023 del parco sul lago è un labirinto di oltre 40 specchi dove gli ospiti saranno assorbiti dal riflesso delle proprie immagini e indotti in percorsi sbagliati, fino a un imponente dedalo-giungla formato da oltre 2 mila piante vere, all’interno del quale si nascondono deviazioni, bivi, vicoli ciechi ed effetti a sorpresa. Labirinth andrà ovviamente ad arricchire la proposta legata alla saga Jumanji che nel parco gardesano già vanta la dark ride The Adventure, inaugurata l'anno scorso.\r

\r

Al Gardaland Theatre via libera invece al live show Nautilus: uno spettacolo immersivo dedicato al celebre vascello nato dalla fantasia di Jules Verne. Si espande anche la miniland Legoland Water Park con l'inedita area Milano Moderna: una ricostruzione in scala 1:20 di undici grattacieli, i più imponenti della metropoli. Tra le novità, non manca neppure l’intrattenimento al cinema 4D, dove arriva la nuova Experience Mowgli’s 4D Jungle Adventure, ispirato al Libro della giungla di Rudyard Kipling. Infine, per i piccolissimi, arriva CoComelon Meet&Greet – incontra Jj e balla con lui!: un momento durante il quale il protagonista dell'omonima serie musicale ballerà sulle note di alcune delle canzoni più belle della serie e si presterà per scattare una simpatica foto-ricordo con tutti i bambini","post_title":"Cinque le novità di quest'anno a Gardaland: cresce il Legoland Water Park e raddoppia Jumanji","post_date":"2023-04-03T12:58:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680526733000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442440","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea annuncia una serie di novità per il mercato italiano.\r

\r

Tra le prime, l'apertura della nuova base su Firenze e il lancio di 12 nuove destinazioni dall'hub Toscano, italiane (come Bari, Cagliari, Olbia, Catania e Palermo) e internazionali, verso la Francia e la Spagna.\r

\r

\"Siamo molto felici di questo nuovo lancio che ci permette di raggiungere la quota di 7 basi sul territorio italiano - spiega Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Sul mercato italiano siamo tornati ai livelli di capacità del periodo prepandemico\".\r

\r

Tra gli hub più importanti per il network Volotea per la summer 2023, anche l'aeroporto di Olbia. \"In estate diventerà tra i più importanti - spiega Rebasti -, con 28 destinazioni nel periodo estivo e oltre 1 milione e 100mila posti in vendita\".\r

Non meno rilevante il presidio del vettore in Veneto, con due basi operative a Venezia e Verona. \"Per la prima volta nella nostra storia Verona sarà collegata con due capitali (Parigi e Berlino, novità del 2023, con lo start dei voli a maggio) e una città straniera importante come Barcellona.\r

\r

Non mancano le attenzioni nei confronti della distribuzione. \"Una sezione del nostro sito permette agli agenti di accedere a un prodotto esclusivo per loro - precisa Rebasti -; inoltre abbiamo un reparto gruppi dedicato, abbiamo migliorato la presenza sui gds, dato accesso per alcune tariffe alla classe flex\".","post_title":"Volotea cresce in Italia: le novità e le nuove rotte","post_date":"2023-04-03T11:29:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680521372000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442856","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_424940\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca[/caption]\r

\r

Saranno circa 11,5 milioni gli italiani in viaggio per le festività pasquali di cui 8,2 maggiorenni e 3,3 minorenni.\r

\r

«Sono piacevolmente sorpreso dai risultati della nostra indagine sulla Pasqua: ancora una volta i nostri concittadini dimostrano di privilegiare l’Italia come destinazione della propria vacanza. Non dobbiamo mai dimenticare che gli italiani sono il nostro primo mercato, e merita grande attenzione».\r

\r

Così commenta a caldo i dati relativi al movimento degli italiani in occasione delle festività pasquali il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, alla luce della ricerca realizzata per la Federazione da ACS Marketing Solutions.\r

\r

Dalla rilevazione si fa sempre più netto il profilo di un viaggiatore ben consapevole del valore del made in Italy, intenzionato a rendere la propria vacanza “sostenibile” in termini di costi, distanze e rispetto del proprio benessere. Non più all’assalto di mete estere dunque (scelta che riguarda solo un 4,4% degli intervistati), ma piuttosto alla ricerca di relax e divertimento in località facilmente raggiungibili, preferibilmente a bordo della propria auto (75,8%), se possibile all’interno della propria regione o in regioni vicine alla propria residenza.\r

Innamorati dell'Italia\r

«Siamo diventati tutti più saggi, e innamorati del nostro Paese – prosegue Bocca – Questi dati sono di buon auspicio per l’avvio della nuova stagione, ma sicuramente il tema degli aumenti del costo della vita non rende possibile ai nostri concittadini osare di più, il che va a discapito principalmente della durata della vacanza. Del resto il calendario stesso del 2023 non ha reso possibile un naturale prolungamento delle festività pasquali verso il ponte del 25 aprile, congiuntura felice che si era invece verificata lo scorso anno».\r

\r

«Certo non possiamo chiudere gli occhi di fronte al condizionamento nella programmazione della vacanza che, a causa degli aumenti del costo della vita, hanno subito i viaggiatori – ha concluso il presidente di Federalberghi – Se il 61% del nostro campione ha dichiarato che queste motivazioni hanno influenzato in modo massiccio la propria scelta, bisogna prenderne atto ed agire per tempo affinchè si possano eliminare o quanto meno rendere meno insormontabili questi ostacoli. La Pasqua, che auspico sia in armonia per tutti, sarà la nostra prova generale».\r

\r

","post_title":"Bocca: «Sorpreso dai risultati di Pasqua». 12 milioni di italiani in viaggio","post_date":"2023-03-31T11:43:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1680262990000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442791","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eva Air ha finalizzato un nuovo ordine con Boeing per altri cinque 787-9 Dreamliner. \"La nostra flotta di 787 è diventata il fondamento della nostra strategia di crescita a zero emissioni e continueremo a sfruttare l'efficienza e le prestazioni impareggiabili di questo aereo per molti anni a venire\", ha dichiarato Clay Sun, presidente della compagnia aerea. \"Questo nuovo ordine sostiene il nostro impegno costante a gestire una flotta più sostenibile che ci consentirà di ridurre le emissioni di carbonio, fornendo al contempo ai nostri passeggeri un servizio di classe mondiale\".\r

\r

Costruito con materiali compositi leggeri e alimentato da motori GEnx avanzati, il 787-9 fornirà alla compagnia aerea a cinque stelle una maggiore capacità, una maggiore autonomia e un'efficienza del carburante superiore del 25% rispetto ai velivoli di precedente generazione. \r

\r

La compagnia aerea basata a Taipei opera oggi con una flotta di 10 787, tra cui quattro 787-9 e sei 787-10. Con questo nuovo ordine, Eva Air ha ordini non evasi per sette 787-10 e nove 787-9. Il vettore gestisce anche una delle più grandi flotte di 777 al mondo, con oltre 40 aerei, tra cui modelli passeggeri e cargo, e un 777 Freighter in ordine.","post_title":"Eva Air sigla un nuovo accordo con Boeing per l'acquisto di cinque B787-9","post_date":"2023-03-31T09:29:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680254981000]}]}}