Rocco Forte lancia il Grand Tour in treno: dalla Sicilia alla Scozia otto tappe tra i suoi hotel europei Palermo, Roma, Firenze, Monaco, Berlino, Bruxelles, Londra e per finire Edimburgo (o viceversa). Le più importanti città europee sono protagoniste di un nuovo itinerario in treno in otto tappe creato da Rocco Forte Hotels per permettere agli ospiti di rivivere in chiave contemporanea il fascino del Grand Tour. Che si tratti di ammirare gli scenari diversificati che caratterizzano il tratto tra il Golfo di Palermo e Messina o le splendide vette alpine che svettano al passo del Brennero, gli ospiti avranno completa autonomia durante tutto il percorso, personalizzabile sia nella direzione di viaggio sia nelle fermate che lo compongono e nella durata del soggiorno nelle diverse città. Meta iniziale del viaggio, in linea con i trend più recenti che vedono i viaggiatori orientarsi su mete nordiche nei mesi estivi per sfuggire all’innalzamento delle temperature, è Villa Igiea a Palermo, dove gli ospiti possono lasciarsi avvolgere dal calore dell’ospitalità siciliana e del sole del Mediterraneo. Da qui è anche possibile aggiungere una tappa extra votata al relax nella tenuta di 230 ettari del Verdura Resort sulla costa agrigentina, la cui apertura è prevista per il 14 marzo. Dal capoluogo siciliano si risale verso Roma, dove il soggiorno è all’hotel de Russie, oasi rilassante nel vivace cuore capitolino in cui lasciarsi conquistare dal giardino segreto disegnato dal Valadier prima di proseguire verso Firenze e l’hotel Savoy, salotto buono della città con il suo affaccio direttamente su piazza della Repubblica. Sconfinando oltre l’arco alpino, si arriva a Monaco di Baviera e al Charles Hotel, dove dopo una giornata trascorsa fra musei e birrerie è possibile rilassarsi nella piscina interna della spa e concedersi un trattamento con i prodotti Irene Forte Skincare. La seconda tappa su suolo tedesco è all’hotel de Rome di Berlino, ospitato nella ex sede della Dresdner Bank, che vanta una terrazza panoramica con vista sulle attrazioni del centro. Dalla Germania il passaggio è attraverso il Belgio, con una sosta all’hotel Amigo di Bruxelles per scoprire il nuovissimo bar Magritte omaggio all’artista surrealista, prima di oltrepassare la Manica e arrivare nel Regno Unito, dove si trovano le due tappe conclusive del tour: il Brown’s Hotel nel cuore del quartiere londinese Mayfair e il Balmoral di Edimburgo, entrambi vere e proprie Grande dame dell’ospitalità 5 stelle lusso su suolo britannico. Condividi

