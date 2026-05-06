Rocco Forte Hotels accelera: nuove aperture tra Sardegna, Napoli, Noto e Puglia Rocco Forte Hotels continua il proprio piano di espansione in Italia e punta sempre di più su destinazioni iconiche e ad alta identità territoriale. Lo ha raccontato Francesco Roccato, managing director North Italy del gruppo, durante l’evento di presentazione dei Best Luxury Hotel Awards, organizzato nella location del Carlton Milano, il nuovo indirizzo luxury nato tra via della Spiga e via Senato dopo cinque anni di ristrutturazione. «Quando sono entrato in azienda nel 2018 in Italia avevamo tre alberghi, oggi siamo arrivati a dieci», ha spiegato Roccato, ricordando la crescita del gruppo negli ultimi sette anni. Nel periodo Rocco Forte Hotels ha aperto strutture come Villa Igiea a Palermo, Masseria Torre Maizza in Puglia e The Carlton Milano. Le prossime aperture Le prossime aperture confermano la volontà del gruppo di presidiare alcune delle destinazioni italiane più dinamiche del turismo luxury. In Sardegna è prevista una nuova struttura da 68 camere e suite immersa in un grande parco privato. Poi sarà il turno di Napoli, città che secondo Roccato beneficerà fortemente dell’effetto trainante dell’America’s Cup. Tra i progetti annunciati anche Noto, in Sicilia, destinazione che negli ultimi anni sta vivendo una forte crescita internazionale, e una nuova masseria in Puglia immersa in circa 100 ettari di ulivi, con una forte vocazione nature e wellness. Alla base dello sviluppo di Rocco Forte Hotels ci sono tre pilastri identitari: famiglia, autenticità e individualità. «L’autenticità significa valorizzare la destinazione e il luogo. Questo albergo, per esempio, ha una quintessenzialità milanese fortissima», ha spiegato Roccato riferendosi al The Carlton Milano. L’individualità riguarda invece il rapporto con il personale e l’esperienza degli ospiti. «Per noi lavorare nell’hotellerie non significa indossare una maschera, ma essere se stessi», ha aggiunto. Durante l’incontro è intervenuto anche Ezio Indiani, direttore del Principe di Savoia, che ha richiamato l’attenzione sull’importanza della qualità del servizio e della formazione del personale. «L’ospite deve ricordarsi non tanto della stanza bella, ma dell’attenzione ricevuta», ha affermato, sottolineando come il vero elemento distintivo dell’hotellerie italiana resti la relazione umana e la cura dei dettagli. (Alessandra Favaro) Condividi

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Nella stagione estiva, grazie alla completa operatività del network, il vettore prevede di trasportare oltre 50 milioni di passeggeri in tutta Europa. Per quanto riguarda l’Italia, sono 12 le novità della stagione, a cui si aggiungono due nuovi collegamenti da Napoli per Bordeaux e Cairo West (Sphinx), disponibili per l’acquisto da domani, 6 maggio, per volare a partire da dicembre.\r

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«Comprendiamo che gli eventi globali possano influire in questo momento sulla fiducia dei viaggiatori e che molti sono preoccupati da costi aggiuntivi e imprevisti, ma vogliamo che tutti possano prenotare i voli per le proprie vacanze con serenità. Per questo abbiamo lanciato la nostra promessa “Prenota senza pensieri”, così i nostri passeggeri possono essere certi che il prezzo pagato al momento della prenotazione non cambierà e che non applicheremo supplementi per il carburante - ha dichiarato Lorenzo Lagorio, country manager Italia di easyJet -. E dopo aver trasportato un numero record di passeggeri durante il periodo di Pasqua, confermiamo la piena operatività del nostro programma estivo, che pure si arricchisce di due nuove rotte dedicate ai nostri viaggiatori campani: Napoli-Bordeaux e Napoli-Cairo West (Sphinx)».","post_title":"EasyJet: arrivano 'Prenota senza pensieri' e due nuove rotte da Napoli","post_date":"2026-05-05T14:47:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777992478000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513350","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Semaforo verde per la \"Crociera della Musica, Arte e Cultura napoletana\" in programma dal 28 settembre al 5 ottobre a bordo di Msc World Europa. La 18ª edizione dell'appuntamento ormai storico coniuga viaggio, spettacolo e valorizzazione dell'identità partenopea.\r

Nata nel 2008 da un'idea di Francesco Spinosa e organizzata dall'associazione Più Napoli con la collaborazione di Scoop Travel, la crociera rappresenta un format unico nel suo genere, cresciuto anno dopo anno. Per una settimana Msc World Europa si trasformerà in un grande palcoscenico dedicato a Napoli, alla sua musica e al suo patrimonio culturale.\r

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Durante la navigazione si alterneranno concerti dal vivo, spettacoli serali, incontri culturali, momenti dedicati alla lingua napoletana, alla storia della città, alle tradizioni popolari e alla grande canzone partenopea. Un viaggio che unirà intrattenimento e contenuti, emozione e appartenenza.\r

Le novità\r

Tra le novità annunciate spicca \"Napoli on board\", nuovo format dedicato alla scoperta e alla valorizzazione dei giovani talenti della musica e della tradizione napoletana, con l'obiettivo di creare un ponte tra memoria e nuove generazioni.\r

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Nel percorso di crescita del progetto è inoltre prevista la presenza di un direttore artistico di alto profilo, figura chiamata a rafforzare ulteriormente la qualità culturale e la visione strategica della manifestazione, accompagnandone lo sviluppo nei prossimi anni. Tra gli obiettivi del prossimo triennio anche il potenziamento degli scambi culturali nei porti delle città del Mediterraneo toccate dalla Crociera della Musica, Arte e Cultura napoletana, attraverso collaborazioni con realtà locali, artisti, istituzioni e comunità territoriali, affinché ogni approdo diventi occasione di incontro tra Napoli e il mondo.\r

Luca Valentini, direttore commerciale Msc Crociere ha affermato: «La Crociera della Musica, Arte e Cultura napoletana è un progetto in cui Msc Crociere ha creduto fin dall'inizio. La nostra ammiraglia Msc World Europa è la cornice ideale per un evento capace di portare la cultura e l'identità di Napoli nel Mediterraneo».\r

La crociera è stata presentata a bordo della stessa ammiraglia di Msc Crociere nel corso di una conferenza stampa cui hanno partecipato il consigliere delegato del sindaco di Napoli per l'industria della musica e dell'audiovisivo Ferdinando Tozzi, Luca Valentini, l'ideatore dell'evento Francesco Spinosa, il direttore d'orchestra Carlo Morelli, il presidente della fondazione Roberto Murolo, Mario Coppeto e Mimmo Barra, responsabile dei rapporti istituzionali dell'agenzia Campania Turismo, che ha portato i saluti del presidente della Terza Commissione Turismo e Attività Produttive Giovanni Mensorio e dellassessore al Turismo e alla Promozione del Territorio, Vincenzo Maraio. Presente alla conferenza anche il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, che ha spiegato poi le ragioni del patrocinio: «La Città di Vietri sul Mare ha concesso il proprio patrocinio alla Crociera della Musica, Arte e Cultura napoletana, riconoscendone il valore culturale e identitario. La cittadina della Costiera Amalfitana sarà fra i protagonisti dell'edizione 2026 con le produzioni e le storie dei suoi straordinari artigiani della ceramica».","post_title":"Msc World Europa ospiterà la Crociera della Musica, Arte e Cultura napoletana","post_date":"2026-05-05T13:19:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1777987161000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513342","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Venti nuove strutture sono entrate a far parte del portfolio globale di Preferred Hotels & Resorts nel periodo da gennaio a marzo 2026. Per festeggiare, i membri di I Prefer Hotel Rewards possono guadagnare 2.500 punti bonus su soggiorni idonei in una qualsiasi di queste strutture partecipanti per un periodo di tempo limitato.\r

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Tra le new entry, da segnalare il Boscolo Hotel Lyon and Spa: situato nel cuore del quartiere Presqu'île di Lione, questo storico resort francese invita gli ospiti a immergersi in un'eleganza senza tempo. Caratterizzata da un affascinante design in stile Belle Époque in cui il lusso italiano incontra la raffinatezza francese, la struttura di 132 camere risale al 1890 e ha ospitato personaggi iconici come Martin Luther King Jr. ed Edith Piaf.\r

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Fra gli altri, il Loewen Hotel Montafon in Austria: questo rifugio alpino offre una fuga ai viaggiatori che desiderano esplorare la montagna in ogni stagione dell'anno tra le vette delle Alpi del Vorarlberg. Con 102 camere e suite ispirate al design alpino moderno, invita gli ospiti a rallentare il ritmo, a riconnettersi con la natura e a sperimentare il calore dell'ospitalità austriaca.\r

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E ancora, Ametis Villa Bali, situata nel vivace villaggio costiero di Canggu, comprende 14 ville private che spaziano da eleganti alloggi con una camera da letto a una sontuosa Grand Villa a due piani con tre camere da letto. Ogni villa è progettata per offrire un senso di privacy, unito all’eleganza balinese contemporanea, immersa in ampi giardini dotati di piscina privata.\r

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L'Envi Paje di Zanzibar aprirà a giugno. Il nuovissimo lodge benessere fronte mare di Zanzibar offre un'esperienza di lusso a piedi nudi sulla laguna e sulle sabbie di Paje Beach. Progettato per i viaggiatori alla ricerca di benessere, rinnovamento e una connessione più profonda con la natura, questo intimo rifugio fronte oceano dispone di sole 22 ville.\r

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Infine, il Tumbling River Ranch in Colorado è arroccato nella Pike National Forest. Questo ranch all-inclusive è da 80 anni una meta per i viaggiatori alla ricerca di avventure all’aria aperta nel West americano. A seguito di una recente ristrutturazione multimilionaria, la proprietà dispone di 21 lussuose baite circondate da una natura selvaggia protetta. Gli ospiti possono godersi cene in stile familiare nel Lodge davanti a un caminetto, con vista panoramica sulle iconiche Twin Cone Peaks, oltre a esperienze di benessere a contatto con la natura che abbracciano l’ambiente del ranch, tra cui vasche idromassaggio in legno di cedro e una sauna in riva al torrente.\r

Le altre new entry\r

Altre strutture che sono entrate a far parte del portfolio globale di Preferred Hotels & Resorts tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2026 includono Gran Hotel Claridge Granada, Hotel Peralada, Mongibello Ibiza, Romègas Hotel a La Valletta, Grand Hôtel Soleil d’Or a Megève, The Muse New York, The Tides Inn a Irvington, Allegretto Vineyard Resort in California, Vinarosa Resort & Spa a Santa Rosa, Villa La Valencia Beach Resort & Spa Los Cabos, Lucero Residences Golf & Wellness Resort a Panama, Nannai Noronha in Brasile, Last Word Makanyane in Sudafrica, Lion in the Sun Boutique Hotel & Spa a Malindi.\r

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Come riporta Travelmole, l'ente del turismo della Cambogia sta quindi valutando nuove collaborazioni. In quest'ottica, l'ente ha appena firmato un memorandum d'intesa di nove mesi con Singapore Airlines per stimolare la domanda di viaggi tra la Cambogia e la Francia, Singapore e l'Australia.\r

Il protocollo d'intesa è stato firmato da Rachel Tan, vicepresidente brand e marketing di Sia, e Minea Kim, responsabile del Ctb, alla presenza di Huot Hak, ministro del turismo della Cambogia, e di Strahan Lim, primo segretario dell'ambasciata di Singapore in Cambogia. \r

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L'accordo\r

In base all'accordo, Sia e Ctb investiranno congiuntamente 140.000 dollari in iniziative che includono campagne di marketing congiunte nei mercati chiave e viaggi di familiarizzazione per i principali media e influencer provenienti da Francia, Australia e Singapore. Entrambe le parti prevedono inoltre di estendere le attività promozionali ad altri mercati nel lungo termine.\r

Vinod Kannan, vicepresidente senior vendite e marketing di Singapore Airlines, ha affermato che la partnership riflette un impegno condiviso per la crescita dei flussi turistici nella regione. «Attraverso campagne e promozioni congiunte, metteremo in mostra il ricco patrimonio culturale e le diverse attrazioni della Cambogia, offrendo al contempo ai viaggiatori un accesso agevole attraverso la rete globale di Sia».\r

Minea Kim ha aggiunto che la collaborazione evidenzia la forte fiducia nel potenziale turistico a lungo termine della Cambogia. Ha affermato che il Paese offre una vasta gamma di esperienze, dai siti patrimonio dell'umanità di fama mondiale a una capitale in rapida ascesa, oltre a destinazioni costiere ed ecoturistiche. \r

Singapore Airlines offre nel suo orario estivo fino a 21 voli settimanali per Phnom Penh e fino a 14 frequenze settimanali per Siem Reap/Angkor.\r

","post_title":"La Cambogia punta sulla promozione: firmato accordo con Singapore Airlines","post_date":"2026-05-05T12:02:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1777982543000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513329","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Condor ha fatto il suo debutto da Venezia con l'apertura dei collegamenti per Francoforte: un nuovo tassello che si inserisce nella strategia di consolidamento della rete italiana, che punta a offrire capillarità e continuità.\r

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Oltre al nuovo collegamento, la compagnia aerea effettua tutto l’anno voli da Milano Malpensa, mentre sono riprese, con la programmazione estiva, le connessioni da Roma Fiumicino. Grazie a questa presenza strategica negli scali chiave del Paese, i viaggiatori italiani possono raggiungere con estrema facilità l'hub di Francoforte e da lì accedere all'ampio network globale di Condor, che spazia dal fascino intramontabile dei Caraibi all'energia di Bangkok, includendo le atmosfere messicane di Cancun.\r

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La programmazione verso il Nord America si conferma altrettanto ricca e capillare, garantendo connessioni fluide verso le principali porte d'accesso al Canada, come Toronto, Vancouver e Calgary, e raggiungendo persino Anchorage, in Alaska. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, il vettore assicura una copertura totale che unisce le grandi metropoli della East Coast, tra cui New York e Boston, ai panorami della West Coast, toccando San Francisco, Los Angeles, Seattle e Portland, fino ad arrivare a Las Vegas.\r

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«Continuiamo ad ampliare la nostra presenza in Italia, un mercato che riveste un ruolo chiave nei nostri piani di crescita. Con l’introduzione dei voli da Venezia, offriamo ai viaggiatori ancora più opzioni per raggiungere le principali destinazioni in tutto il mondo - ha dichiarato David Carlisle, vice president network planning & partnerships di Condor -. Il nostro obiettivo è rendere i viaggi a lungo raggio più comodi e piacevoli, combinando collegamenti efficienti via Francoforte con l’esperienza di volo di alta qualità offerta da Condor».\r

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«I tre voli giornalieri di Condor da Venezia rappresentano un passo significativo per lo sviluppo della connettività del nostro scalo e dell'intero territorio. I collegamenti verso l'hub della compagnia a Francoforte garantiscono un accesso diretto verso mercati europei ed intercontinentali, tra cui il Nord America, i Caraibi e l'Asia, traducendosi in un ulteriore rafforzamento dei flussi turistici e d'affari con la Germania ed il mondo» ha affermato Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save.\r

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Tutti i collegamenti a lungo raggio sono operati da Airbus A330neo, progettati per offrire un comfort d'eccellenza in tre classi di viaggio. La Business Class si distingue per i suoi esclusivi Prime Seat in prima fila, dotati di letti completamente reclinabili e monitor 4K da 24 pollici, mentre la Premium Economy garantisce circa 15 cm di spazio extra per le gambe.","post_title":"Condor operativa sulla Venezia-Francoforte: connessioni sull'ampio network lungo raggio","post_date":"2026-05-05T11:57:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777982273000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513288","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_513289\" align=\"alignright\" width=\"300\"] © WienTourismus/Christian Stemper[/caption]\r

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E' partito il conto alla rovescia per l'edizione 2026 a Vienna dell’Eurovision Song Contest, che torna nella capitale austriaca per la terza volta, dopo il 1967 e il 2015. Le due semifinali (12 e 14 maggio) e la finale (16 maggio) si terranno presso la Wiener Stadthalle, mentre la Rathausplatz si trasformerà nel centro nevralgico e il principale punto di incontro per i fan provenienti da tutta Europa. \r

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Chiunque, anche chi non possiede un biglietto, può infatti godersi lo spettacolo grazie ai circa 30 schermi presenti in tutta la città e ai numerosi eventi collaterali. Saranno inoltre messi a disposizione 500 biglietti gratuiti destinati a organizzazioni sociali per permettere la partecipazione a persone con difficoltà economiche. \r

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«L’Eurovision Song Contest si basa su tre pilastri: l’Ebu (European Broadcasting Union), l’emittente nazionale e una città ospitante all’altezza della sfida, e Vienna lo è. - afferma Norbert Kettner, coordinatore dell’Esc per la città di Vienna e direttore di WienTourismus -. Nel 2015 abbiamo dimostrato cosa è possibile realizzare: l’Esc più accogliente della storia, celebrato per l’atmosfera, l’accessibilità e il fascino internazionale. Nel 2026 ripartiremo da lì e svilupperemo ulteriormente l’esperienza della città: con la Vienna Experience Bag realizziamo la più grande iniziativa di coinvolgimento dei fan di tutti i tempi e con la nostra app “ivie”, i Welcome Desk e un programma di esperienze curato, Vienna diventerà uno spazio di esperienze che andrà ben oltre la Stadthalle».\r

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Il 10 maggio si apre ufficialmente l’Eurovision Week a Vienna con la Cerimonia d’Apertura e il Turquoise Carpet, unico momento in cui tutte le 35 delegazioni appariranno insieme.\r

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Organizzato dalla Città di Vienna in collaborazione con l’Orf (radiotelevisione pubblica austriaca), l’Eurovision Village rappresenterà uno dei principali punti di ritrovo e accoglierà fino a 15.000 persone, che potranno accedervi gratuitamente ogni giorno dalle 14:00 al termine dell’evento, con apertura straordinaria il 14 maggio alle ore 11 per uno speciale brunch a tema.\r

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Al PraterDome, l’Euro-Club ospiterà sei serate di eventi con la partecipazione di artisti e delegazioni. Il Wien Museum accoglierà infine la Eurofan House, con interviste esclusive ai partecipanti di quest’anno.\r

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Il countdown è ufficialmente iniziato e tutta Vienna sarà presto in festa per l’Eurovision, che potrà essere vissuto da tutti, non solo da chi possiede un biglietto per gli spettacoli ma anche dai residenti e da chi visiterà la città semplicemente per immergersi nell’atmosfera. Il ricco programma di eventi collaterali comprende, tra i vari eventi collaterali, l’Eurovision Market Contest presso il nuovo spazio Marktraum del Naschmarkt, che mercoledì 13 maggio dalle 14:00 alle 19:00 ospiterà le specialità culinarie dei Paesi partecipanti e musica dal vivo.","post_title":"Vienna: tutte le novità dell'edizione 2026 dell'Eurovision Song Contest","post_date":"2026-05-05T09:35:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1777973749000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513253","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_513254\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Maurizio Biasuzzi[/caption]\r

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BiHoliday riapre per la stagione estiva 2026 i due camping resort di di Fažana in Croazia e di San Francesco di Caorle (Venezia). Un percorso che, come sottolinea l’amministratore delegato Maurizio Biasuzzi, affonda le radici in una visione di lungo periodo: «La mia famiglia ha investito nel turismo da oltre cinquant’anni. Oggi porto avanti questa volontà con gli altri shareholder, insieme a tutti i nostri collaboratori e partner, che con me, hanno trasformato un brand in un modello di ospitalità. Proprio in un tempo come quello che stiamo vivendo, l’ospitalità e il tempo libero assumono un valore straordinario. Noi imprenditori e gestori di strutture ricettive dobbiamo operare nel rispetto di questo».\r

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Situato nel cuore dell’Istria, vicino a Pola, il BiVillage di Fažana accoglie gli ospiti per la stagione 2026 fino al 10 ottobre, affacciandosi sul golfo del Quarnero, con vista privilegiata sul parco nazionale delle isole Brioni, noto per le impronte dei dinosauri e le rovine roman. La struttura è stata riconosciuta dal ministero del turismo croato come campeggio di primo livello e insignito della Bandiera Blu.\r

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Sulla costa veneta, il camping resort Villaggio San Francesco di Caorle, aperto fino al 30 settembre, si conferma punto di riferimento dell’ospitalità open air in Italia: 32 ettari immersi nella pineta e affacciati sull’Adriatico, 500 metri di spiaggia privata Bandiera Blu e un’offerta cinque stelle articolata in 7 tipologie di Holiday Home tra appartamenti e villini, lodge di nuova generazione inseriti in borghi progettati all’insegna del design e dello spazio, oltre a piazzole premium.\r

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Entrambe le realtà si presentano rinnovate per la stagione 2026, con interventi che spaziano da un miglioramento delle unità abitative all’evoluzione delle aree comuni fino al potenziamento dei servizi. L’esperienza dell’ospite si arricchisce grazie a programmi di animazione strutturati per tutte le fasce d’età, dal miniclub per i più piccoli con laboratori e attività creative, ai programmi per ragazzi, fino agli intrattenimenti serali per adulti tra spettacoli, musica dal vivo, serate a tema.\r

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Sul fronte sportivo, l’offerta supera le 17 discipline praticabili: calcio, pallavolo, basket, tennis, ping-pong, pallanuoto, tiro con l’arco, nuoto, vela, canoa, beach volley, acquagym, yoga, pilates e molto altro, anche con corsi seguiti da istruttori qualificati.\r

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La spiaggia privata non è semplicemente uno spazio sul mare, ma uno stabilimento balneare completo con gazebo attrezzati, aree ombreggiate personalizzate e servizi ristorativi direttamente in battigia. La ristorazione, curata dalla divisione interna BiFoody e dai gestori partner, continua a evolversi puntando su qualità, inclusività e valorizzazione dei prodotti locali e non solo, come con l’introduzione della nuova proposta sushi tra le novità 2026 del Villaggio San Francesco.\r

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Particolare attenzione continua a essere dedicata a inclusività e accessibilità, grazie alla collaborazione con V4A – Vacanze per Tutti e all’adozione dei principi di eliminazione delle barriere architettoniche. Parallelamente, l’approccio pet friendly si consolida con aree dedicate, spiagge e servizi specifici per gli animali domestici.\r

Il Master Plan\r

Il 2026 rappresenta il terzo anno di sviluppo del Master Plan di BiHoliday, un progetto pluriennale da oltre 40 milioni di euro che mira a una trasformazione profonda delle strutture. Il piano prosegue lungo tre direttrici strategiche: rinnovamento dell’offerta abitativa con nuovi lodge e unità riprogettate; integrazione con il territorio, attraverso esperienze autentiche e collaborazioni locali; innovazione tecnologica, con l’adozione di piattaforme gestionali avanzate. L’obiettivo è consolidare un modello di ospitalità capace di coniugare standard elevati, sostenibilità e personalizzazione dell’esperienza, rispondendo alle nuove esigenze del turismo open air contemporaneo.\r

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BiHoliday ha chiuso il 2025 con un fatturato di 34,5 milioni di euro, registrando una crescita del 13% rispetto all’anno precedente e superando 1,2 milioni di presenze complessive tra le due strutture.\r

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Il gruppo, parte della realtà imprenditoriale Biasuzzi, integra al proprio interno anche il tour operator BiBooking, la divisione food & beverage BiFoody, e i service brand Mice Bi2Bi e BiAcademy.\r

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«Dopo oltre cinquant’anni di storia nel turismo, continuiamo a crescere evolvendo il nostro modello senza perdere identità”, ha aggiunto Biasuzzi -. Il nostro obiettivo è costruire un’ospitalità responsabile, capace di generare valore per gli ospiti, per i collaboratori e per i territori in cui operiamo».\r

","post_title":"BiHoliday, vacanze open air dal Veneto alla Croazia","post_date":"2026-05-04T13:52:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1777902737000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513251","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_364049\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alessandro Simonetti[/caption]\r

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I rappresentanti del mondo del tour operating non ci stanno. A poco più di due mesi dallo scoppio del conflitto in Medio Oriente, il coro che si leva è quasi unanime. Fra le ultime dichiarazioni pubblicate sui social c'è quella di Alessandro Simonetti, amministratore unico di World Explorer - African Explorer.\r

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In un intervento sul suo profilo Linkedin, Simonetti tuona: «E' ora di smetterla di giocare in difesa. Il turismo organizzato merita rispetto. ​Ancora una volta, puntuale come l'estate, assistiamo al solito \"terrorismo mediatico\" dei grandi quotidiani nazionali. Titoli allarmistici, pericoli ovunque e un messaggio subliminale neanche troppo sottile: \"Restate in Italia, che fuori è un inferno\"».\r

​«Sia chiaro - prosegue Simonetti nel post -: i problemi esistono e vanno gestiti. Ma qui siamo davanti a una narrazione che puzza di protezionismo spicciolo. A chi giova questo clima di paura? A chi vuole convincere gli italiani che varcare il confine sia un azzardo patriottico. Si maschera la \"paura dell'estero\" come sostegno all'economia nazionale, ignorando che il turismo è libertà di scelta, non un obbligo autarchico. ​Chi oggi prenota un viaggio complesso in Uganda o in Giappone non è lo stesso cliente che cerca il weekend last-minute in Puglia o Sicilia. ​Noi operatori del turismo organizzato viviamo di professionalità e garanzie, non di confini chiusi»\r

«Stop al piede in due scarpe»\r

​«Basta con il \"piede in due scarpe\". Non possiamo più permetterci il silenzio. Le nostre associazioni di categoria devono smetterla di stare a guardare nella vana speranza di intercettare qualche briciola di turismo domestico \"per disperazione\". ​Dobbiamo pretendere una posizione chiara dai ministeri competenti e dai media: stop alla demonizzazione dei viaggi all'estero. Tutela reale per chi il turismo lo fa seriamente, garantendo sicurezza e assistenza ai viaggiatori ovunque nel mondo. Riconoscimento del valore strategico delle agenzie e dei t.o., che sono i primi garanti di un’economia del viaggio sana e consapevole.\r

​Il mercato non si aiuta soffiando sul fuoco della paura, ma alzando l'asticella della qualità. È ora che le nostre associazioni facciano sentire la voce di chi il mondo lo fa scoprire davvero, o dobbiamo continuare a subire questa narrazione distorta?».","post_title":"Alessandro Simonetti, World Explorer: «Smettiamola di giocare in difesa»","post_date":"2026-05-04T13:23:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1777901028000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513241","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_512528\" align=\"alignleft\" width=\"231\"] Il ministro Mazzi[/caption]\r

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Il ministro Gianmarco Mazzi, durante una serie di incontri nella zona bresciana del lago di Garda, è tornato sul tema dell’alta velocità ferroviaria naturalmente sul Garda. \r

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«Non avere sul Garda una stazione Tav che porti quel nome è una follia», ha osservato il ministro Mazzi come riportato da «Portare turisti con il treno è il meccanismo più sostenibile e veloce» per accogliere i flussi turistici e non appesantire la viabilità già sotto pressione, ha sottolineato il ministro.\r

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Vediamo i dati che sono stati dati. Oltre 22 milioni di presenze con il Garda capace di superare anche Sardegna e Sicilia. Sentendo questo uno dice: beh! la cosa bisogna farla.\r

Isole\r

Ma vediamo cosa succede in Sicilia e Sardegna. Nello scorso anno in Sicilia sono stati registrati 22,5 milioni di presenze. Quindi più del Garda e in Sardegna 22 milioni. \r

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Ora la domanda s'impone: per quale motivo il ministro Mazzi non chiede anche stazioni Tav per Sicilia e Sardegna che ne sono sprovviste.\r

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Ministro le isole fanno parte dell'Italia, qualora l'avesse dimenticato. Lo ricordiamo ance a Salvini che ministro dei trasporti","post_title":"Mazzi: stazione Tav per il Garda. Ma in Sicilia e Sardegna la Tav non c'è","post_date":"2026-05-04T12:33:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1777898006000]}]}}