Radisson sbarca a Bologna: la partnerhip con Value One porterà anche a uno sviluppo a Vienna

Sarà affiliata al soft brand Radisson Individuals la nuova struttura in fase di realizzazione a Bologna dalla società di sviluppo immobiliare con sede a Vienna, Value One. L’albergo segnerà anche il debutto del marchio Awa, lanciato dalla stessa compagnia austriaca per definire una proposta caratterizzata dal rispetto dei principi di environmental social governance (esg). La struttura aprirà entro la fine del prossimo anno appena fuori dal centro storico del capoluogo emiliano, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Bologna Centrale e dai principali luoghi di interesse della città. L’Awa Hotel Bologna, a member of Radisson Individuals, avrà 305 camere, un ristorante e un bar, una palestra e uno spazio per riunioni da 140 metri quadrati. A completare l’offerta una piscina e un lounge bar sul tetto con ampie vedute sulla città.

L’Awa Vienna, Radisson Individuals, farà invece parte dello sviluppo della torre Weitblick a uso misto. Con l’apertura prevista nel 2025, la struttura si troverà nel quartiere più sostenibile di Vienna, Viertel Zwei, una zona residenziale e di uffici. Oltre a 246 camere, l’hotel offrirà agli ospiti un ristorante aperto tutto il giorno, una palestra e uno spazio riunioni da 480 metri quadrati.

“La sostenibilità e i principi esg saranno fattori chiave per gli sviluppi economici futuri – sottolinea il ceo di Value One Group, Andreas Köttl -. Siamo entusiasti della partnership con Radisson Hotel Group e siamo convinti che con Awa creeremo un gruppo unico di strutture in grado di rendere più sostenibili i viaggi”.