Quattro nuove suite per il Therasia Resort Sea & Spa di Vulcano

Si chiamano Vulcano, Basiluzzo, Filicudi e Eolie, le nuove suite del Therasia Resort Sea & Spa. La struttura new entry The Leading Hotels of the World ha infatti appena inaugurato quattro inedite camere di superficie compresa tra i 50 e i 60 metri quadrati.

Le suite del complesso dell’isola di Vulcano vogliono essere un omaggio alla Sicilia e alle Eolie: dotate di una gamma cromatica in connubio con il territorio, presentano arredi legati alla mediterraneità. L’interior design è stato curato direttamente dalla proprietà, Luigi e Rita Polito, che, da sempre innamorati di questi luoghi, con le loro scelte hanno trasformato queste camere in vere e proprie residenze private siciliane.

Ogni suite offre inoltre una terrazza privata. E le terrazze del Therasia sono l’unico luogo dal quale si possono ammirare tutte le altre isole dell’arcipelago: Lipari, Salina, Alicudi, Filicudi, Panarea e Stromboli. La suite Eolie, fiore all’occhiello del resort, accoglie per di più nei suoi spazi esterni una piscina Jacuzzi.