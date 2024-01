Prove di dialogo tra Airbnb e albergatori. Il vento sta cambiando? La XX edizione dell’Albergatore Day, tenutasi ieri a Roma, è avvenuta nel segno di un nuovo spirito di dialogo tra alberghiero ed extralberghiero. La partecipazione ai lavori della mattinata da parte di Airbnb, rappresentata da Valentina Reino, ha simboleggiato l’importanza per le due parti di avviare un confronto aperto e costruttivo. Il vento sta cambiando “Negli anni – ha esordito Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi Roma – sono volati missili, magari più da parte nostra che da parte loro. Quello che, però, abbiamo sempre criticato è la disparità di trattamento, perché operiamo nello stesso mercato con prodotti simili, ma con regole diverse. Le nuove norme sugli affitti brevi non sono ancora quelle che volevamo, ma intanto il processo è partito: il vento sta cambiando”. “La decisione di invitarci a partecipare a questa giornata è stata coraggiosa e non scontata – commenta Valentina Reino, responsabile di relazioni pubbliche e istituzionali di Airbnb -. Il settore alberghiero e extralberghiero sono complementari e si rivolgono a un target che non è sempre alla ricerca degli stessi servizi. Chi sceglie l’hotel vuole vivere un’esperienza diversa rispetto a chi sceglie l’appartamento. Per questo motivo che è possibile lavorare insieme per valorizzare l’accoglienza di Roma”. Reino ha quindi espresso soddisfazione per le recenti regole introdotte dal Governo e ribadito la volontà della piattaforma di collaborare con le istituzioni per contribuire alla lotta agli abusivi. Nel suo intervento, ha ricordato al pubblico i risultati di un lavoro congiunto portato avanti in Grecia, dove, grazie a una strettissima collaborazione con il Governo, i portali hanno contribuito a garantire un mercato più regolato e trasparente eliminando le strutture non regolari. “Noi siamo d’accordo con l’introduzione di norme chiare – spiega alla platea di albergatori, con un tono di voce calmo e conciliante -. Stiamo anche finalizzando la creazione di un portale in cui ricorderemo tutti gli obblighi legislativi e tutti gli adempimenti che devono compiere gli host”. Ma Roscioli interviene ricordando un’altra criticità che agevolerebbe il fenomeno dell’abusivismo: la mancanza di un indirizzo chiaro nelle schede delle strutture su Airbnb. “Stiamo discutendo modifiche relative alla privacy con l’azienda – replica Reino -, che inizialmente aveva un approccio prevalentemente americano, ma con il comune di Roma condividiamo già tutti i dati, sono quindi possibili i controlli”. L’insoddisfazione del Comune di Roma: “Abbiamo le mani legate” Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale, prende la parola per esprimere la sua insoddisfazione sulle introduzioni normative del Governo. “La verità è che non si ha il coraggio per fermare lo strapotere dei giganti del web – afferma -. Avremmo voluto avere la possibilità di cambiare il contributo di soggiorno, ad esempio consentendo una gradualità a seconda della zona in cui la struttura ricettiva opera, oppure limitare la nascita di nuove strutture extralberghiere, perché tra un anno ci sarà il Giubileo e non ci sarà più neanche un residente in centro. Roma diventerà solo un grande B&B e noi abbiamo le mani legate”. Gianluca Caramanna, consigliere per i rapporti istituzionali del Ministero del Turismo, rimanda la provocazione al mittente, ribadendo l’importanza delle introduzioni volute dal ministro Santanchè e legando il problema della desertificazione del centro storico alla mancanza dei servizi: “Bisogna creare il giusto appeal per tornare a vivere in Centro – replica – e su questo il Comune di Roma non sta lavorando”. La chiusura dei lavori della mattinata è affidata a Paolo Giuntarelli, direttore della Direzione del Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport della Regione Lazio, che ha ricordato le ragioni della nascita dell’attività extralberghiera: “Aveva senso quando era un reddito aggiuntivo rispetto alla famiglia. Oggi non è più così. Per tornare a fare accoglienza, dobbiamo agire sulla leva della formazione e cultura.” Claudiana Di Cesare Condividi

La partecipazione ai lavori della mattinata da parte di Airbnb, rappresentata da Valentina Reino, ha simboleggiato l'importanza per le due parti di avviare un confronto aperto e costruttivo.\r

\r

Il vento sta cambiando \r

\r

\"Negli anni - ha esordito Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi Roma - sono volati missili, magari più da parte nostra che da parte loro. Quello che, però, abbiamo sempre criticato è la disparità di trattamento, perché operiamo nello stesso mercato con prodotti simili, ma con regole diverse. Le nuove norme sugli affitti brevi non sono ancora quelle che volevamo, ma intanto il processo è partito: il vento sta cambiando”.\r

\r

\"La decisione di invitarci a partecipare a questa giornata è stata coraggiosa e non scontata - commenta Valentina Reino, responsabile di relazioni pubbliche e istituzionali di Airbnb -. Il settore alberghiero e extralberghiero sono complementari e si rivolgono a un target che non è sempre alla ricerca degli stessi servizi. Chi sceglie l'hotel vuole vivere un'esperienza diversa rispetto a chi sceglie l'appartamento. Per questo motivo che è possibile lavorare insieme per valorizzare l'accoglienza di Roma\".\r

\r

Reino ha quindi espresso soddisfazione per le recenti regole introdotte dal Governo e ribadito la volontà della piattaforma di collaborare con le istituzioni per contribuire alla lotta agli abusivi. Nel suo intervento, ha ricordato al pubblico i risultati di un lavoro congiunto portato avanti in Grecia, dove, grazie a una strettissima collaborazione con il Governo, i portali hanno contribuito a garantire un mercato più regolato e trasparente eliminando le strutture non regolari. \"Noi siamo d'accordo con l'introduzione di norme chiare - spiega alla platea di albergatori, con un tono di voce calmo e conciliante -. Stiamo anche finalizzando la creazione di un portale in cui ricorderemo tutti gli obblighi legislativi e tutti gli adempimenti che devono compiere gli host\".\r

\r

Ma Roscioli interviene ricordando un'altra criticità che agevolerebbe il fenomeno dell'abusivismo: la mancanza di un indirizzo chiaro nelle schede delle strutture su Airbnb. \"Stiamo discutendo modifiche relative alla privacy con l'azienda - replica Reino -, che inizialmente aveva un approccio prevalentemente americano, ma con il comune di Roma condividiamo già tutti i dati, sono quindi possibili i controlli\".\r

\r

\r

\r

L'insoddisfazione del Comune di Roma: \"Abbiamo le mani legate\"\r

\r

Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale, prende la parola per esprimere la sua insoddisfazione sulle introduzioni normative del Governo. \"La verità è che non si ha il coraggio per fermare lo strapotere dei giganti del web - afferma -. Avremmo voluto avere la possibilità di cambiare il contributo di soggiorno, ad esempio consentendo una gradualità a seconda della zona in cui la struttura ricettiva opera, oppure limitare la nascita di nuove strutture extralberghiere, perché tra un anno ci sarà il Giubileo e non ci sarà più neanche un residente in centro. Roma diventerà solo un grande B&B e noi abbiamo le mani legate\".\r

\r

Gianluca Caramanna, consigliere per i rapporti istituzionali del Ministero del Turismo, rimanda la provocazione al mittente, ribadendo l'importanza delle introduzioni volute dal ministro Santanchè e legando il problema della desertificazione del centro storico alla mancanza dei servizi: \"Bisogna creare il giusto appeal per tornare a vivere in Centro - replica - e su questo il Comune di Roma non sta lavorando\".\r

\r

La chiusura dei lavori della mattinata è affidata a Paolo Giuntarelli, direttore della Direzione del Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport della Regione Lazio, che ha ricordato le ragioni della nascita dell'attività extralberghiera: \"Aveva senso quando era un reddito aggiuntivo rispetto alla famiglia. Oggi non è più così. Per tornare a fare accoglienza, dobbiamo agire sulla leva della formazione e cultura.\"\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Claudiana Di Cesare","post_title":"Prove di dialogo tra Airbnb e albergatori. Il vento sta cambiando?","post_date":"2024-01-25T14:10:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1706191804000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460085","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

A Night of Beauty, una serata totalmente dedicata alla bellezza del viaggio in tutte le sue forme, quella che si è svolta ieri al settimo piano del palazzo di Rinascente di Milano, in Piazza Duomo. Il rooftop con vista sulla Madonnina è stato il set ideale per l’evento glamour con dj set organizzato da Msc Crociere per celebrare la nuova domination experience. \"Quella di questa sera è solo una delle tappe che segna l’inizio di una serie di iniziative che ci vedranno sempre più protagonisti sul territorio della città di Milano - ha dichiarato Leonardo Massa, vice president Southern Europe Msc Crociere ed Explora Journeys -. Siamo orgogliosi di essere approdati alla Rinascente di Milano, vera e propria icona del capoluogo meneghino, con la nostra nuova brand campaign In viaggio verso la bellezza. Milano e la Lombardia rappresentano infatti un’area sempre più importante per le nostre strategie di sviluppo. Non a caso, a metà dicembre abbiamo aperto il nostro primo temporary store proprio a Milano, in zona Gae Aulenti».\r

\r

Fino al prossimo 29 gennaio le vetrine di Rinascente ospiteranno quindi installazioni artistiche dedicate ai valori che contraddistinguono il brand, mentre la facciata riprodurrà le onde mare e il logo della compagnia. La nuova campagna In viaggio verso la bellezza è il leitmotiv che accoglie i clienti della Rinascente fin dall’ingresso e li accompagna in ogni piano, proprio alla scoperta della bellezza: dalla bellezza di un modo più sostenibile di fare crociera, a quella delle suggestive destinazioni che Msc raggiunge con la sua flotta. Ma anche la bellezza che contraddistingue le aree della nave, le onde del mare, i piatti serviti a bordo, i colori dell’alba e del tramonto visti dal ponte superiore. Questo l’obiettivo della nuova campagna, che è attualmente attiva in Italia e in altri 30 paesi del mondo e prevede il coinvolgimento di un mix di canali tra cui tv, stampa, digitale e social media.\r

\r

[gallery ids=\"460092,460093,460090\"]","post_title":"Msc e Rinascente in viaggio verso la bellezza","post_date":"2024-01-25T12:52:35+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706187155000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460104","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air sconta le conseguenze del conflitto in Medio Oriente nei risultati del trimestre ottobre-dicembre 2023, nonché delle difficoltà legate al grounding di alcuni aeromobili. La low cost ha infatti registrato un aumento del 16% delle perdite operative, che salgono a 180,4 milioni di euro rispetto ai 155,5 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso.\r

\r

I ricavi si sono attestati a 1,06 miliardi di euro mentre il traffico passeggeri ha riportato la cifra record di 15,1 milioni, rispetto ai 12,4 milioni dell'analogo trimestre dello scorso esercizio. La compagnia aerea ha dichiarato che riprenderà alcuni voli per Tel Aviv a partire da marzo, dopo aver sospeso le operazioni verso Israele in seguito all'inizio della guerra in ottobre. Il vettore ha dichiarato che la sua performance finanziaria nel terzo trimestre è stata \"materialmente influenzata dalla sospensione e dalla riallocazione della capacità destinata a Israele\".\r

\r

«Nel terzo trimestre abbiamo continuato a registrare una crescita della capacità leader del settore, in vista del previsto fermo degli aeromobili nel quarto trimestre, quando i motori Gtf saranno rimossi per le ispezioni obbligatorie - ha dichiarato Jozsef Váradi, chief executive officer di Wizz Air - (...) L'inizio del quarto trimestre è stato positivo. Rimaniamo impegnati in un'efficace gestione dei costi, nell'utilizzo degli asset e nella produttività, tutti elementi fondamentali per il futuro e siamo fiduciosi nella nostra capacità di gestire questi elementi».\r

\r

Confermata la guidance dell’utile netto per l'intero esercizio 202, compresa tra i 350 e i 400 milioni di euro.","post_title":"Wizz Air sconta l'impatto del conflitto mediorientale e aumenta le perdite del trimestre","post_date":"2024-01-25T12:49:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706186955000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460077","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_460079\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Denise Galbusera e Mariana Ardito[/caption]\r

\r

Parole chiave, flessibilità, dialogo, tecnologia che si traducono in efficienza, efficacia e professionalità. Travel Experience To, il tour operator di casa Gwart Group di cui fanno parte anche Nuovevacanze, EasyCrs e Aria Web Agency, cresce e cerca nuovi product manager. L'obiettivo è rafforzare il business, con un raggio di azione internazionale che spazia dall’America all’Asia, dal Pacifico all’Estremo Oriente.\r

\r

“Nel cuore della nostra filosofia di viaggio si cela un impegno profondo: progettiamo ogni itinerario con cura e amore, con l'obiettivo di offrire un'immersione autentica nelle bellezze del mondo - spiega la product manager, Mariana Ardito -. Ogni passo di questo processo è intriso di dedizione, poiché crediamo che viaggiare debba essere più di una semplice traversata di luoghi, ma un'autentica scoperta dell'anima del mondo. Per poter operare seguendo queste linee guida, soddisfacendo il crescente numero di agenzie di viaggio che ci sceglie, abbiamo bisogno di potenziare la nostra squadra”.\r

\r

“La nostra attenzione alla cura si manifesta attraverso una pianificazione attenta, dove ogni dettaglio è ponderato con precisione - le fa eco Denise Galbusera, product manager esperta delle destinazioni Asia, Africa e Oceania -. Ogni luogo che selezioniamo per i nostri itinerari è scelto con cura, tenendo conto delle sue peculiarità, della sua storia e della sua autenticità. Un approccio che si è rivelato vincente. Per la nostra crescita cerchiamo perciò persone che lo condividano da una prospettiva dinamica e aperta all’innovazione”.","post_title":"Travel Experience To cresce e cerca nuovi product manager","post_date":"2024-01-25T10:08:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706177298000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459983","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Intrighi nei Castelli, visite guidate tra gli amori di personaggi storici, giri in mongolfiera, cene speciali ed escursioni nella natura selvaggia, con Visit Emilia tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia.\r

\r

In Emilia, dove sognare tra oltre 50 castelli con i loro romantici intrighi amorosi, i teatri storici e la grande musica di Giuseppe Verdi, l’enogastronomia d’autore che attira buongustai fra città d’arte e borghi antichi dell’Appennino Tosco Emiliano, la festa di San Valentino si declina in eclettiche, originali e coinvolgenti esperienze da vivere mano nella mano. Vale la pena approfittare dei giorni della settimana del 14 febbraio 2024 per un viaggio indimenticabile con Visit Emilia –\r

\r

I fiabeschi Castelli del Ducato di Piacenza organizzano, dal 9 al 14 febbraio, emozionanti “X-Scape Experience” in romantici borghi emiliani, per sfidarsi tra coppie sciogliendo misteri e delitti storici. In altri meravigliosi castelli si può partecipare a cene a lume di candela e attività romantiche, come al Castello di Gropparello (PC), in cui immergersi dal 10 al 14 febbraio in una visita guidata tra amori e guerre all’ombra delle mura merlate e poi degustare una cena per due al ristorante.\r

\r

Il 18 febbraio al Palazzo dei Principi di Correggio (RE) una performance teatrale darà vita ad ardenti storie d’amore. Invece, per conoscere gli amori della Duchessa Maria Luigia d’Asburgo, si può partecipare a romantici tour di Parma con la guida Sandra Baiocchi con tappe alla Basilica della Steccata, il Teatro Regio, il Museo Glauco Lombardi e la Casa della Musica (il 3, 10, 14 e 17 febbraio).\r

\r

Per ammirare dall’alto i paesaggi dell’Emilia, un’esperienza speciale da condividere con la persona amata è il giro in mongolfiera all’alba sul magnifico Appennino Reggiano. Il decollo è il 13 e 14 febbraio da Carpineti (RE). Per gli amanti del wellness, ci sono le emozioni delle Terme di Monticelli che per la festa dell’amore hanno pensato ad un pacchetto particolare per le coppie tra le sue calde piscine termali. \r

\r

Per soggiorni romantici, Visit Emilia propone di celebrare San Valentino scegliendo una delle junior suite di Palazzo Dalla Rosa Prati con vista sulla Cattedrale di Parma e visita guidata ad un prosciuttificio e caseificio del territorio.\r

\r

Inoltre, il tour operator Assapora Parma organizza al romanticissimo Castello di Torrechiara dei pacchetti speciali per la festa degli innamorati il 10 e l’11 febbraio, per immergersi nelle arti della Camera d’Oro del castello e nella storia d’amore di Pier Maria Rossi e Bianca Pellegrini.\r

\r

Al Castello di Rivalta (PC) tutto il mese di febbraio è dedicato all’amore, con esperienze wellness, massaggi al cioccolato, cene speciali e visite del maniero a lume di candela.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

­","post_title":"Visit Emilia, giri in mongolfiera, visite guidate per esperienze sognanti tra i 50 Castelli del territorio","post_date":"2024-01-24T10:10:06+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1706091006000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459987","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La conferma ufficiale da parte di Bruxelles sulle tempistiche per decidere sul matrimonio fra Ita Airways e Lufthansa si scontra con il decollo della stagione estiva: il termine ultimo del 6 giugno lascerebbe infatti poco margine per eventuali modifiche all'operativo della summer. \"Il governo - spiega una nota del Mef - continua con determinazione nel percorso intrapreso auspicando che la Commissione Ue decida magari prima del 6 giugno in modo da supportare sviluppo e crescita di Ita Airways anche in vista della stagione estiva\". \r

\r

Lufthansa da parte sua, come riportato dal Financial Times, ha dichiarato che \"continuerà a lavorare in modo costruttivo e a stretto contatto con la Commissione Ue per una rapida conclusione dell'esame e per la successiva attuazione dell'investimento\".\r

Il colosso tedesco continua a \"credere fermamente\" che la procedura \"sarà autorizzata\" a seguito di ulteriori approfondimenti, aggiunge Lufthansa, spiegando che Ita Airways diventerà \"una parte complementare e importante del sistema multi-hub\" del gruppo, che attualmente consiste in quattro compagnie aeree di rete\". Lufhansa ribadisce che l’investimento in Ita avrà un effetto positivo complessivo sulla concorrenza in Italia e in Europa\".\r

\r

La prima fase dell'indagine era stata avviata il 30 novembre scorso, dopo la notifica dell'operazione da parte del Tesoro e del vettore tedesco. Alla luce dei dati raccolti, Bruxelles ritiene che \"l'operazione potrebbe ridurre la concorrenza\" su \"diverse rotte a corto e lungo raggio\". La Commissione ha ora 90 giorni lavorativi, fino al 6 giugno appunto, per prendere una decisione finale.\r

\r

Secondo la Commissione l'accordo tra Ita e Lufthansa \"potrebbe ridurre la concorrenza sulle rotte a corto raggio che collegano l’Italia con i paesi dell’Europa centrale\". Su alcune di queste rotte i due vettori \"competono testa a testa con collegamenti non stop una concorrenza solo limitata principalmente solo da parte di vettori low cost, come Ryanair, che in molti casi operano da aeroporti più remoti\".\r

\r

Non solo, le preoccupazione di Bruxelles si allargano anche al lungo raggio, sulle rotte verso il Nord America dove Lufthansa opera in jv insieme a United Airlines ed Air Canada: al vaglio dell'Ue se debbano essere trattate o meno come un'unica entità dopo la fusione. L'operazione, viene spiegato, \"potrebbe ridurre la concorrenza su alcune rotte a lungo raggio tra Italia e Stati Uniti, Canada, Giappone e India, a causa della forte concorrenza tra Ita, Lufthansa o i partner della joint venture del vettore tedesco con United Airlines e Air Canada - attraverso collegamenti non-stop o comodi one-stop e convenienti ubicazioni aeroportuali -, e a causa della concorrenza potenzialmente limitata di altre compagnie aeree con collegamenti interessanti\".\r

\r

","post_title":"Ita Airways-Lufhansa: l'Ue deciderà entro il 6 giugno. Le reazioni dei vettori","post_date":"2024-01-24T08:58:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1706086705000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459975","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Italia è l'ottavo paese europeo in cui si sviluppa il brand tedesco del cosiddetto lusso essenziale, Ruby Hotels. La prima apertura sarà a Firenze ed è prevista per l'inizio del terzo trimestre del 2024. In un palazzo storico nel cuore del capoluogo toscano si sta realizzando, insieme al gruppo Gb Holding, un albergo con 118 camere e un Ruby Workspace con una superficie totale di circa 300 mq. L'edificio ottocentesco avrà anche un bar e una caffetteria, una terrazza nel cortile interno e uno spazio di lavoro dedicato. La proprietà si trova in piazza della Libertà, nella parte settentrionale del centro storico della città.\r

\r

Il nuovo Ruby Hotel di Roma aprirà invece nel 2025 e sarà il secondo albergo del gruppo in Italia. Sarà situato in un edificio di ex uffici della polizia con una facciata storica nel centro di Roma, vicino alla Scalinata di Trinità dei Monti. Avrà circa 165 camere, un bar e una caffetteria aperti 24 ore su 24 e una terrazza sul tetto con vista sul centro di Roma. Ruby realizzerà l'hotel insieme a Ece Work & Live come sviluppatore del progetto e investitore.","post_title":"Il brand Ruby Hotels approda in Italia: debutto a Firenze, poi Roma","post_date":"2024-01-23T15:21:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706023316000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459951","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Giappone marcia verso il pieno recupero dei flussi turistici pre-pandemia, forte di un appeal mai sopito e messo alla prova solo dalla pandemia. «Il numero totale di visitatori in Giappone dall'estero nel 2023 ha raggiunto i 25 milioni, il 21,4% in meno rispetto al 2019 - spiega Yoshiyuki Mizuuchi, direttore esecutivo di Jnto, ente nazionale del turismo giapponese in Italia (nella foto) - mentre i turisti italiani sono pari a 152 mila, solo il 6,4% in meno rispetto al periodo pre-Covid. Da evidenziare, però, che da luglio a novembre il numero di visitatori è stato superiore a quello del 2019, soprattutto grazie alla forte domanda di vacanze nei periodi di alta stagione. Stimiamo, anche se non abbiamo ancora il dato definitivo, una crescita anche dell’incidenza delle entrate turistiche sul Pil». \r

\r

Il tragico terremoto che ha coinvolto alcune aree del Paese all'inizio del 2024, sembra non frenare la voglia di Giappone: «In realtà oggi è difficile capire quali saranno le prospettive future poiché dipendono dallo stato della ricostruzione nelle aree colpite. Come Jnto però promuoveremo attività turistiche considerando queste zone».\r

\r

Una promozione quella per il 2024 che interesserà «le attrazioni delle diverse regioni così da fornire ai viaggiatori una panoramica completa della destinazione. Oltre ad esplorare e visitare le città, ci sono molte attività ed esperienze da vivere come l’escursionismo, lo sci, il ciclismo e le immersioni subacquee». Da ricordare, inoltre, «che nel 2025, Osaka ospiterà l’Expo, un appuntamento importante per scoprire l’intero Paese».","post_title":"La corsa del Giappone verso il recupero dei flussi pre-pandemia","post_date":"2024-01-23T12:39:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706013564000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459923","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Inclusione, formazione continua e attenzione all'equilibrio vita - lavoro. Si basa su questi tre elementi la policy risorse umane del 25hours Hotel Piazza San Paolino di Firenze. \"L'albergo, nell’immaginario collettivo, è un luogo molto formale con codici precisi, dove ci si veste e ci si presenta in un certo modo - commenta Bart Spoorenberg, direttore generale della proprietà fiorentina -. La nostra è una realtà innovativa che ha superato questo concetto, anche per quanto riguarda i dipendenti. Da noi tutti, anche i ragazzi in sala o alla reception, possono portare orecchini audaci, avere tatuaggi o pettinature particolari. Per noi, tutto ciò fa parte di ciò che sono e della loro personalità. Sono lavoratrici e lavoratori bravissimi. E questo è un segnale di inclusione e attenzione alla diversità al quale teniamo moltissimo”. La scelta del brand fondato in Germania nel 2003 è piuttosto quella di puntare su attitudini e capacità, sottolinea Spoorenberg, che possono formarsi e crescere sul campo: \"Ciò che è importante sono l’entusiasmo, la passione, e la voglia di fare parte di qualcosa di innovativo\".\r

\r

Al 25hours Hotel Piazza San Paolino anche la delicata questione del work-life balance prova a farsi realtà: i dipendenti lavorano realmente otto ore al giorno e le giornate di riposo vengono rispettate, anche in cucina, sottolinea il direttore. E, benché per molti contratti vi siano delle ore straordinarie concordate a forfait, queste vengono raramente utilizzate. Per i dipendenti del 25hours Hotel Piazza San Paolino all’equilibrio tra casa e lavoro si aggiungono inoltre benefit dedicati, come dieci notti con colazione gratuite per soggiornare nei 25hours del mondo, nonché scontistiche sulle tariffe delle strutture Ennismore, la joint venture con Accor di cui il marchio fa parte, prezzi agevolati con molti partner dell’azienda e un bonus nel caso si presenti un amico per una posizione aperta, per la quale quest’ultimo viene poi assunto.\r

\r

Nei due anni di apertura della struttura si è raggiunto un totale di 40 promozioni, mentre è alto il livello di retention dei dipendenti. Nel concreto, l’hotel investe in maniera importante nella formazione, che permette di sviluppare i talenti, ma anche di condividere i propri saperi e imparare cose nuove. Ai propri dipendenti l’hotel propone due giornate di sessioni di training rivolte a 10-15 dipendenti per sessione tre volte l’anno con un esperto su temi legati alle soft skills, come motivazione, time management o il lavoro in squadra. Inoltre, otto volte all’anno viene organizzato un global training in una delle strutture del gruppo, al quale ogni struttura partecipa portando alcuni dipendenti, che possono così conoscere anche le radici del brand e la sua realità internazionale. C’è poi la possibilità di diventare, per chi lo desidera, Multiplier ed essere, passando attraverso un corso dedicato, essi stessi trainer per i colleghi. Workshop ad-hoc con esperti in diverse materie vengono organizzati poi in struttura a seconda delle necessità, come per esempio quella di approfondire l’inglese professionale, o le differenze tra la comunicazione formale e informale. “Si dice spesso che le persone devono poter crescere, ma è anche importante dare loro gli strumenti per farlo. Al 25hours Hotel Piazza San Paolino ci proviamo sempre e i risultati che raggiungiamo sono sicuramente più che positivi”, conclude Spoorenberg.","post_title":"Spoorenberg, 25hours Firenze: il nostro è un modo nuovo di intendere le policy per le risorse umane","post_date":"2024-01-23T11:38:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706009901000]}]}}