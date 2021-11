Proseguono gli investimenti di Arsenale: acquisita la tenuta di Spineto in val d’Orcia

E’ la tenuta di Spineto la nuova acquisizione di Arsenale, società nata dalla partnership rinforzata tra Paolo Barletta e Nicola Bulgari, che mira a effettuare investimenti alberghieri in equity per circa 230 milioni di euro in cinque anni. L’operazione prevede la completa ristrutturazione della proprietà, per un investimento totale, tra transazione e restyling, di circa 30 milioni di euro. I lavori cominceranno entro la fine del 2022 per concludersi nel 2025; riguarderanno i vari casali sparsi all’interno della tenuta e l’abbazia situata al centro della proprietà, dove si concentrerà la maggior parte dei servizi del nuovo progetto hospitality.

Equidistante da Roma e da Firenze, vicino a Cetona e Chianciano, la tenuta Spineto è situata in un’ampia valle di circa 800 ettari di terreno naturalistico, nel pieno cuore della val d’Orcia, patrimonio Unesco, e della Val di Chiana. “Con l’acquisizione di questa proprietà, l’offerta hospitality di Arsenale compie un ulteriore salto di qualità e rafforza il proprio legame con il nostro territorio. Con questa operazione accogliamo un luogo storico, immerso nella natura, per un soggiorno esclusivo e privato – commenta Angelica Corsini, neo business development manager di Arsenale -. L’operazione si integra inoltre perfettamente con i servizi del treno della Dolce Vita, che conta tra i suoi itinerari un percorso alla scoperta proprio di questi bellissimi territori”.

Il nucleo centrale e originario della proprietà risale all’undicesimo secolo e comprende un’abbazia benedettina, punto di riferimento per gli ordini religiosi del sud della Toscana, in seguito di dominio della famiglia Medici, nonché un convento con annessa chiesa della Santissima Trinità della diocesi di Montepulciano. Attorno si estendono terreni, un lago e strade per circa 20 chilometri che collegano 11 casali esclusivi con piscina privata di 500 metri quadrati ciascuno, distribuiti su piccole collinette. Completano la proprietà, una foresteria, una sala congressi, fabbricati e scuderie (a Spineto è stata allevata una delle razze di cavalli da corsa ancora oggi presente, la Spineta).

L’abbazia, in particolare, rimase di proprietà dei monaci fino al 1830 quando venne acquisita da privati. Dal 1989 la tenuta è stata in mano alla famiglia Tagliapietra, che si è occupata di una prima ristrutturazione e della conduzione delle aziende agricole a essa connesse, nonché dell’attività turistica dei casolari. Arsenale è stata assistita nell’operazione da Legance – Avvocati Associati con i partner Marco Gubitosi e Iacopo Fontana.