Prosegue l’espansione in Italia del brand Tapestry di casa Hilton: in arrivo un hotel in Sicilia E’ il Terradamari Resort & Spa Marina di Modica la new entry siciliana della Tapestry Collection di casa Hilton. La novità è frutto di un accordo di franchising con il gruppo Minardo. La struttura fronte mare aprirà con il nuovo brand entro la fine dell’anno. Situata nella val di Noto, ricca di città e siti archeologici come la villa romana del Casale, dichiarata patrimonio dell’Unesco, l’hotel sarà aperto tutto l’anno e disporrà di 42 camere con balconi con vista a 360 gradi sul mar Mediterraneo. Ogni stanza è caratterizzata da un design originale che rende omaggio alla regione: le pareti verdi sono un tributo ai paesaggi dell’isola e i letti decorati in legno portano la natura all’interno. Il Terradamari Resort & Spa Marina di Modica, Tapestry Collection by Hilton ospiterà anche una piscina interna e una esterna, quest’ultima adiacente al giardino . Per degustare la cucina locale, gli ospiti potranno provare il ristorante A Travatura, che serve piatti tradizionali siciliani con un tocco moderno, mentre il grill sulla spiaggia offre pesce e carne di provenienza locale. Chi desidera rilassarsi dopo un’escursione o una giornata di esplorazione, potrà inoltre concedersi una pausa nella Ciatu Sicilian spa e nell’area fitness, che comprende sei cabine per i trattamenti. “L’Europa meridionale è una delle nostre regioni di sviluppo più attive e la nostra presenza nelle destinazioni insulari del Mediterraneo ha continuato a crescere a ritmo sostenuto negli ultimi anni – sottolinea il senior vice president, development, Europe, Middle East and Africa di Hilton, Patrick Fitzgibbon -. La sola Sicilia ha ricevuto più di 5 milioni di turisti lo scorso anno, che si sono riversati sull’isola per visitare il suo patrimonio culturale e il suo paesaggio variegato. Siamo perciò lieti di portare il marchio Tapestry sull’isola con il Terradamari”. Condividi

