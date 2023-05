Prosegue la ripresa del gruppo Nh: nel primo trimestre fatturato a +15,4% sul 2019 Dopo essere tornato finalmente all’utile l’anno scorso, prosegue la ripresa del gruppo Nh che anche nel primo trimestre 2023 registra risultati in crescita. Il fatturato della compagnia spagnola parte di Minor Hotels ha in particolare raggiunto quota 407 milioni di euro: una cifra che rappresenta un incremento del 74,2% rispetto allo stesso periodo del 2022, ancora tuttavia caratterizzato dalla presenza della variante Omicron, ma che soprattutto si situa su livelli del 15,4% superiori a quelli dell’anno pre-Covid 2019.

A fronte di tali incrementi, sono quindi saliti anche i margini operativi lordi di Nh (ebidta), che tra gennaio e marzo hanno toccato i 59 milioni di euro, contro i 9 milioni di 12 mesi prima e gli 83 milioni del primo trimestre 2019. A causa delle normali curve stagionali del business, la compagnia ha quindi registrato predite nette per 36 milioni di euro: un livello che comunque rappresenta un miglioramento di 40,9 milioni rispetto al rosso accumulato durante i primi tre mesi del 2022. Le performance di Nh sono state peraltro pure trainate dalla crescita delle tariffe medie, passate in un anno da 90 a 115 euro, mentre i tassi di occupazione si sono fermati a quota 59,7%, ancora di 5 punti percentuali al di sotto dei livelli pre-Covid. L’effetto combinato di questi due fattori ha quindi generato ricavi medi per camera disponibile (revpar) pari a 68 euro (erano 36 euro nel primo trimestre dell’anno scorso e 61 euro nello stesso periodo del 2019).

