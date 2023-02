Nh Hotel Group torna all’utile dopo tre anni Il gruppo Nh torna finalmente in territorio positivo dopo i terribili anni della pandemia. La compagnia spagnola, parte di Minor International, ha infatti registrato nel 2022 utili netti su base ricorrente pari a 76 milioni di euro, ritornando a vedere per la prima volta il nero in bottom line dall’ormai lontano 2019. Senza tener conto del primo trimestre dell’anno, ancora condizionato dagli effetti della variante Omicron, il risultato non ricorrente del gruppo è risultato persino più alto del 29% rispetto all’anno pre-Covid, avendo raggiunto quota 156 milioni di euro. Tali performance sono state raggiunte grazie a profitti per 1,76 miliardi (intero 2022), contro gli 834 milioni del 2021 e gli 1,72 miliardi di quattro anni fa. I margini operativi lordi (ebitda) sono ammontati a 519 milioni, pari al 94% del risultato toccato nel 2019. A pesare, ancora una volta, sono stati i primi tre mesi segnati dalla variante Omicron. In Italia, infine, le tariffe medie delle camere sono state del 14% più alte rispetto al 2019, giungendo fino a 154 euro, mentre i tassi di occupazioni sono rimasti sotto di sei punti percentuali, al 63%. A trainare il business tricolore, sono state in particolare Roma e le destinazioni secondarie, mentre Milano si è ripresa soprattutto a partire dal terzo trimestre in avanti.

