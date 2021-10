Progetti ambiziosi per Ricerca 12: società a capo del brand di ospitalità ibrida 21Wol

Il debutto è stato a Milano, con il 21 Way of Living di Città Studi: una realtà ricettiva di stampo ibrido inaugurata a inizio 2020 che mira a coniugare tra di loro i servizi di ospitalità tradizionali ed extended-stay con le forme più avanzate di co-living e co-working, l’organizzazione di eventi e l’offerta di un vero bistrot aperto anche al pubblico esterno. Ma le ambizioni di Ricerca 12, società che fa capo ad Alessandro e Luciano Benetton, nonché al co-fondatore Aldo Giacin, vanno molto più in là e pensano persino a sviluppi oltre-confine.

L’idea, rivela Il Sole 24 Ore, è quella di costruire nel medio periodo un portfolio italiano del valore complessivo di 500 milioni di asset in gestione. E non si esclude neppure la creazione di un fondo real estate specifico, con l’intento di attirare altri investitori istituzionali. Al momento la piattaforma ha già impegnato circa 50 milioni di euro in equity per tre sviluppi distinti: oltre al 21Wol di Milano, è infatti prevista l’apertura nel 2023 di un’altra struttura ibrida nel capoluogo lombardo, in zona Navigli. A ciò si aggiunge un edificio in via Belfiore, a Firenze, acquisito a dicembre 2018 e a oggi locato al Demanio, ma che dovrebbe anch’esso essere convertito in struttura ricettiva.

In un secondo momento la società non esclude inoltre di espandersi tramite l’affitto di immobili da gestire secondo il proprio format alberghiero. L’obiettivo iniziale è quello di costruire una presenza diffusa su Milano e Roma. Oltre a Firenze si pensa poi a Venezia, mentre il traguardo dei 500 milioni di asset in gestione dovrebbe essere raggiunto in cinque-sette anni. Successivamente, Ricerca 12 non esclude l’ipotesi di uno sviluppo all’estero.

La prossima inaugurazione in programma è comunque quella di Milano – Navigli: un 4 stelle da 120 camere, dotato di spazi di co-working, cucina ai piani, palestra, ristorante, bar, lavanderia, piscina e sky-bar. Ricavata dalla conversione di un ex-centrale Telecom, la struttura mira anche a ottenere la certificazione eco Leed Platinum. Per quanto riguarda Firenze, invece, occorrerà ancora attendere le decisioni dell’amministrazione locale sui nuovi progetti dedicati alla ricettività.