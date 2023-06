Primo safari lodge di Lusso nel Serengeti per Jw Marriott. Aprirà nel 2026 Primo safari lodge di lusso nel Serengeti National Park per Jw Marriott. Il gruppo con base nel Maryland ha infatti siglato un accordo con la Delaware Investment per l’apertura della struttura ricettiva in Tanzania nel 2026. Il Jw Marriott Serengeti Lodge offrirà 30 suite, di cui due presidenziali, tutte dotate di una piscina e di una terrazza privata, oltre che numerosi ristoranti e spazi per meeting. “Siamo lieti di collaborare con la Delaware Investment per questo importante progetto, che rappresenta una nuova destinazione per il brand e testimonia il nostro crescente impegno nell’offrire esperienze indimenticabili ai nostri ospiti”, spiega Jenni Benzaquen, svp brand portfolio Europe, Middle East and Africa di Marriott International. Il Jw Marriott Serengeti Lodge sarà il secondo safari di lusso del brand in Africa, dopo l’apertura del Jw Marriott Masai Mara Lodge all’inizio di quest’anno, nella Masai Mara National Reserve in Kenya. In Africa, Marriott International conta più di 120 strutture. Condividi

I prati e i boschi incantevoli del cuore del Patrimonio dell’Umanità UNESCO fanno da cornice a Cappelle segrete e sapori locali, percorsi guidati a metà strada tra spirito e gusto che mirano a puntare i riflettori su testimonianze sacre disseminate lungo i sentieri e presso i masi storici, combinando l’escursione con degustazioni di prodotti tipici del territorio.\r

\r

Il 14 luglio, l’11 e il 25 agosto, si parte con la possibilità di ammirare i tanti tesori preziosi della vecchia e della nuova chiesa parrocchiale di Collepietra. In seguito, si attraversa il Pstosser Bühl, passando per una speciale croce meteorologica e per una terrazza naturale che offre una fantastica vista sullo Sciliar e sul Catinaccio. Dopo una breve escursione, si arriva alla cappella \"Weißes Bild” e si prosegue oltre il maso Kummer, fino al punto panoramico \"Spitzköfele\", dove è previsto un delizioso picnic con specialità locali.\r

\r

Nei venerdì 30 giugno, 21 luglio, 4 agosto sarà invece la guida escursionistica Helga Tschager a fare da apripista nella camminata da Nova Levante alla cappella Lengeria, fonte di interessanti sorprese. L'itinerario punta poi verso la Malga Hagner, rinomato e premiato caseificio alpino in attività da 15 anni, noto per la qualità naturale dei suoi prodotti e per un meraviglioso panorama su Catinaccio e Latemar. Qui, una merenda a base di formaggi misti offrirà lo spunto per un'introduzione alla storia del caseificio.\r

\r

Della durata di 4/5 ore il tour è proposto al prezzo di 25 euro per gli adulti e di 15 euro per i bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni.","post_title":"Val d’Ega, itinerari alla scoperta di tradizioni culinarie e luoghi sacri","post_date":"2023-06-28T15:12:30+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1687965150000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448635","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Hotel Aquadulci di Chia è un piccolo mondo a sé, dove regna la natura: la struttura bassa e in pietra locale sembra volersi nascondere tra le bouganville per non disturbare il meraviglioso paesaggio che si apre a pochi metri. Su Giudeu, in località Spartivento a Chia - a circa 40 minuti da Cagliari - regala acque cristalline dalle sfumature color smeraldo, alte dune di sabbia a lambire la macchia mediterranea e lo spettacolo unico dei fenicotteri rosa.\r

\r

Nel grande giardino punteggiato da palme e olivi, ci si immerge nella grande piscina; nel gazebo in bambù è possibile concedersi rigeneranti massaggi e trattamenti con le essenze bio delle piante autoctone; sorseggiare un aperitivo o un cocktail nella zona lounge all’aperto.\r

\r

A tavola, nel ristorante à la carte Aquadulci, sono protagoniste le materie prime del territorio e le eccellenze dell’isola: dall’aragosta di Sant’Antioco e dal pescato del giorno al prosciutto di Villagrande, dalla bottarga di Cabras ai pomodori Camona di Pula; le paste tradizionali sono fatte a mano, ogni giorno, così come la pasticceria che delizia il palato al momento del dessert e per la ricca prima colazione. Questo è un luogo fatto apposta per chi ama il mare, punto di partenza privilegiato per andare alla scoperta di spiagge e calette nascoste, a piedi o su un’antica goletta a vela. Per i patiti delle vacanze attive non c’è che l’imbarazzo della scelta: l’hotel noleggia biciclette, organizza escursioni in mountain bike, passeggiate a cavallo, corsi di kitesurf e windsurf, tennis e golf nel vicino campo a 18 buche. \r

\r

Prezzi a partire da 79 euro a persona a notte con pernottamento e prima colazione. \r

\r

\r

\r

","post_title":"Hotel Aquadulci, tra mare e dune di sabbia le proposte per una vacanza in libertà","post_date":"2023-06-28T15:11:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687965107000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448641","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La divisione travel del Gruppo Gattinoni, che raggruppa le 5 linee di prodotto - dynamic, selected, experience, tour e prodotti tour operator - commercializzate e promosse attraverso le agenzie e la piattaforma tecnologica B2B2C del Gruppo, nel 2022 ha realizzato un importante sviluppo e ottime performance di vendita confermate anche nel primo semestre di quest’anno.\r

\r

\r

Nel 2022 la divisione ha realizzato un fatturato pari a 48 milioni di euro; la stima per il 2023 prevede 75 milioni di euro, mentre l’obiettivo a fine piano triennale nel 2025 è di superare i 100 milioni di euro.\r

\r

Questi importanti obiettivi di crescita, unitamente allo sviluppo dei prodotti volti a soddisfare molteplici esigenze di viaggio e anticipare i futuri trend del settore, impattano nel team di lavoro e nell’architettura della piattaforma tecnologica di Gattinoni. Con l’esigenza di razionalizzare e implementare un nuovo asset della divisione, Mario Vercesi è stato designato alla regia.\r

\r

Per supportare gli obiettivi di duplice crescita del prodotto, quantitativa per dimensioni e varietà di offerta, la componente tecnologica è imprescindibile, ed è una delle competenze di Mario Vercesi, consulente del Gruppo Gattinoni da un decennio.\r

Vercesi, infatti, ha unito allo storico expertise del prodotto - 28 anni di carriera - l’analisi della distribuzione e lo studio su come rispondere con efficienza alle sue esigenze. Tutto ciò è sfociato, grazie al lavoro e contributo di un preparato team di lavoro trasversale, alla creazione delle piattaforme tecnologiche B2B e B2B2C per le agenzie oltre al sito e-commerce gattinonitravel.it, nel tempo costantemente implementate per fornire alle agenzie partner strumenti performanti per competere sul mercato.\r

\r

Commenta Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Group: “Dopo la pandemia sono cambiate molte dinamiche nel mercato e siamo convinti che questo processo continuerà. Uno degli effetti è che il pubblico più giovane si è avvicinato alle agenzie di viaggio, interessato a forme di turismo organizzato ma con approcci e modalità nuove, smart e digitali. Stiamo dotando le nostre agenzie degli strumenti più adatti a interpretare questa tendenza, dal punto di vista del prodotto e della tecnologia. Mario Vercesi, consulente da un decennio del Gruppo Gattinoni, ha un’esperienza storica, skill e professionalità ampiamente riconosciute internamente e da tutto il mercato nel campo del prodotto tradizionale e parallelamente ha acquisito preziose competenze tecnologiche grazie all’implementazione e sviluppo della piattaforma del Gruppo, requisiti fondamentale per condurre e gestire un orientamento all’innovazione e al cambiamento della divisione. Riteniamo sia la persona giusta per coordinare investimenti e sforzi volti agli obiettivi di crescita qualitativa e quantitativa.”.\r

\r

Mario Vercesi ha tradotto le aspettative della rete agenziale e le risposte alle esigenze di un cliente variegato in una piattaforma articolata e composita. I bisogni del mercato e di tutta la filiera sono in continua evoluzione, di conseguenza la struttura tecnologica deve essere allineata nei confronti di tutte le tipologie di prodotto, con requisiti di qualità e fruibilità.\r

\r

Vercesi si appresta a guidare la divisione Travel, che si prefigge di arrivare a 100 milioni di euro nel 2025; nel 2022 la composizione dei 48 milioni di fatturato è stata ripartita fra il 50% di prodotto Dynamic, il 25% di Travel Experience e il 25% fra Selected e Tour Operator. La crescita vuole essere in ognuna di queste tipologie di prodotto, con una squadra di una quarantina di collaboratori specializzati.\r

\r

“Sono entusiasta di essere alla regia di un progetto che coniuga le sfaccettature del turismo organizzato con la tecnologia - commenta Mario Vercesi, direttore prodotto Gattinoni Travel: . Dal viaggio su misura ai servizi accessibili on line intuitivamente, ci siamo ispirati alle richieste pervenute dalle agenzie in questi anni di collaborazione. Stiamo portando avanti un progetto B2B2C e B2B complesso, un percorso ambizioso che spazia dalla tecnologia alle risorse umane, intese come professionalità ed esperienza insostituibili. Stiamo dotando le agenzie di una gamma di prodotto difficilmente acquistabile on line da parte della filiera, così che la ricchezza e la qualità dell’offerta sia un reale punto di forza per il network.”.\r

\r

Vercesi sarà alla regia di un team di top manager: Alberto Alberi per travel experience, Sabrina Nadaletti per tour operator, Gianni Galli per selected, Maddalena Fumagalli per dynamic e Laura Fantechi per i prodotti tour. Cui si aggiungono due figure trasversali, Giuliano Mastriforti per il reparto customer/concierge, creato per assistere al meglio agenzie e cliente finale, e Stefania Guzzi, che si occupa del team caricamento prodotto nella piattaforma.\r

","post_title":"Mario Vercesi alla guida del prodotto di Gattinoni Travel","post_date":"2023-06-28T15:11:24+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1687965084000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448606","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'industria turistica del Messico è di nuovo in piena espansione, con entrate che nel primo quadrimestre del 2023 hanno nettamente superato i livelli pre-pandemia, nonostante il numero totale di turisti sia ancora al di sotto di tali cifre.\r

\r

Secondo i dati elaborati dall'Inegi, l'agenzia statistica nazionale del Messico, il turismo internazionale ha contribuito all'economia messicana per 10,74 miliardi di dollari tra gennaio e aprile 2023: un cifra superiore del 17% rispetto allo stesso periodo del 2022 e del 17,5% rispetto al 2019.\r

\r

Per contro, il numero degli arrivi complessivi nel Paese è rimasto leggermente inferiore rispetto al 2019. I 13,24 milioni di turisti che hanno visitato il Messico in questi quattro mesi rappresentano un aumento del 13,7% rispetto all'anno precedente, ma un leggero calo rispetto ai 14,7 milioni di visitatori dello stesso periodo pre-Covid.\r

\r

La spesa media per turista è aumentata del 3,8% rispetto al 2022 e del 14% rispetto al 2019, raggiungendo i 1.198 dollari nel primo quadrimestre 2023 per i turisti internazionali arrivati in aereo. Anche gli arrivi per via aerea sono aumentati - del 10,4% rispetto al 2022 e del 6,6% rispetto al 2019 - compensando il calo dei turisti che arrivano via terra, che tendono a spendere meno.\r

\r

Forte ripresa anche per il comparto delle crociere, particolarmente colpito dalla pandemia: secondo il Ministero del Turismo tra gennaio e aprile sono arrivati nei porti messicani 3,73 milioni di crocieristi, il 3,1% in più rispetto al 2019. Le entrate derivanti da questi crocieristi sono aumentate del 22,3% rispetto al 2019, raggiungendo i 306,8 milioni di dollari.\r

\r

Il ministero ha evidenziato come questi numeri confermino che \"l'attività turistica in Messico è sulla buona strada\". Il turismo è una componente cruciale dell'economia messicana, che, ogni anno dal 2010 al 2019, ha rappresentato poco più dell'8% del Pil del Paese.","post_title":"Messico: i ricavi del turismo internazionale superano i livelli pre-pandemia","post_date":"2023-06-28T11:05:07+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1687950307000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448624","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Primo safari lodge di lusso nel Serengeti National Park per Jw Marriott. Il gruppo con base nel Maryland ha infatti siglato un accordo con la Delaware Investment per l'apertura della struttura ricettiva in Tanzania nel 2026. Il Jw Marriott Serengeti Lodge offrirà 30 suite, di cui due presidenziali, tutte dotate di una piscina e di una terrazza privata, oltre che numerosi ristoranti e spazi per meeting.\r

\r

\"Siamo lieti di collaborare con la Delaware Investment per questo importante progetto, che rappresenta una nuova destinazione per il brand e testimonia il nostro crescente impegno nell'offrire esperienze indimenticabili ai nostri ospiti\", spiega Jenni Benzaquen, svp brand portfolio Europe, Middle East and Africa di Marriott International.\r

\r

Il Jw Marriott Serengeti Lodge sarà il secondo safari di lusso del brand in Africa, dopo l'apertura del Jw Marriott Masai Mara Lodge all'inizio di quest'anno, nella Masai Mara National Reserve in Kenya. In Africa, Marriott International conta più di 120 strutture.","post_title":"Primo safari lodge di Lusso nel Serengeti per Jw Marriott. Aprirà nel 2026","post_date":"2023-06-28T10:35:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687948529000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448621","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha aperto solo dallo scorso novembre il nuovo Ama Stay di San Vigilio di Marebbe, in Alto Adige, ma per la sua prima estate già lancia un concept inedito, l'Ama Community, in linea peraltro con la propria vocazione originaria di struttura dedicata agli smart worker, ai nomadi digitali e agli amanti della vacanza nella natura. \"Il nostro obiettivo è quello di creare uno scambio tra i nostri ospiti, la comunità locale e il nostro team, sia in loco, sia in forma digitale\", spiega il direttore generale di Ama Stay, Markus Promberger.\r

\r

Tra tavoli comuni, spazi di coworking e bar e ristorante aperti al pubblico, il team della proprietà altoatesina ha quindi dato vita a spazi condivisi che hanno il preciso scopo di favorire l’incontro in modo sereno e spontaneo. \"La struttura è progettata in modo tale da creare luoghi d'incontro naturali. In questo modo, la popolazione locale entra in contatto con gli ospiti e il nostro team internazionale. Questo rispecchia la nostra filosofia\", prosegue Promberger.\r

\r

Le persone che soggiornano nel workation residence hanno così la possibilità di fare ogni giorno conoscenze proficue e stimolanti, in grado da una parte di dare una marcia in più ai loro progetti lavorativi, dall’altra di far nascere amicizie sincere e durature. Non solo di ambienti fisici, però, è costituita l’Ama Community: sebbene ancora in fase iniziale, è in programma uno spazio digitale concepito per coltivare e mantenere i rapporti nati tra le mura di Ama Stay, in modo che quanto emerso durante la permanenza possa essere, nel tempo, realizzato in modo agevolato ed efficace. Questa rete sarà sostenuta e incentivata da una serie di attività organizzate dalla struttura e rese fruibili in forma di workshop, gli Ama Community Days, ed eventi ad hoc allestiti per gli ospiti e per le persone interessate nei dintorni.","post_title":"Ama Stay lancia il concept Ama Community, per favorire le relazioni tra ospiti, staff e locali","post_date":"2023-06-28T10:16:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687947391000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448602","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Primerent, società specializzata da oltre 15 anni nel noleggio di auto di alta gamma in Italia ed Europa, propone un servizio di rent a car a breve termine per agenzie di viaggio, tour operator e professionisti del turismo appositamente studiato per l’universo hospitality e leisure.\r

\r

L’azienda, con tre sedi in Italia – Roma, Milano, Firenze – e diversi hub strategici, offre la possibilità di consegna e ritiro personalizzato anche in Sud Europa: un servizio capillare ed esclusivo che la rende il punto di riferimento per tutti i player del settore viaggi nel segmento premium per una nuova concezione di mobilità.\r

\r

Con oltre 500 auto di alta gamma disponibili in pronta consegna e forte di rapporti consolidati con le più esclusive case automobilistiche al mondo - BMW, Porsche, Mercedes-Benz, Audi e Land Rover - l’ampia flotta Primerent comprende i più importanti e ricercati brand attualmente sul mercato, top di gamma, full-optional e tecnologicamente all’avanguardia.\r

\r

Il servizio proposto è esclusivo e fortemente tailor-made, per soddisfare le esigenze sia della clientela leisure - per privati di alto profilo - che business - per imprenditori, professionisti e aziende che ne hanno fatto uno stile di vita. L’azienda si avvale di prestigiose collaborazioni con adv e to che operano nel mondo del turismo esperienziale, per garantire ai Clienti un soggiorno unico ed indimenticabile, proponendo: servizio affidabile e flessibile adatto a qualsiasi target, per scegliere in autonomia la durata del proprio noleggio, in base alle necessità; offerte dedicate e studiate su misura per le esigenze del cliente; Specialist driver per consegna e ritiro ovunque, con zero attese e anticipi; Assistenza costante, grazie alla garanzia di un consulente dedicato h24; Esclusività, con una flotta auto premium e tutti i costi inclusi in un solo canone.","post_title":"Primerent rafforza la proposta di noleggio auto a breve termine per adv e tour operator","post_date":"2023-06-28T10:15:06+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1687947306000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448591","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Focus sul corporate per Ita Airways che quest'anno partecipa nuovamente al “Business Travel Show Europe”, in programma oggi e domani all'ExCeL di Londra.\r

La compagnia di bandiera è presente nell’Airline Pavilion allo stand J84 con un'area brandizzata: qui il team Ita Airways accoglie i clienti del trade insieme ai principali player europei del trasporto aereo e ai professionisti del business travel. L’appuntamento annuale nella capitale britannica rappresenta infatti per i protagonisti del settore l’occasione per confrontarsi sulle nuove tendenze, sviluppare i propri programmi e rispondere alle esigenze in continua evoluzione della propria azienda e dei viaggi d’affari.\r

Il Regno Unito è uno dei mercati principali in Europa per Ita Airways, che offre collegamenti giornalieri diretti su Londra dagli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate. Ciò permette ai clienti britannici e alla comunità italiana una connessione completa con il network Ita in Italia, in Europa e nel resto del mondo, comprese le destinazioni operate sul Nord America (New York, Los Angeles, Boston, Miami, Washington e San Francisco), quelle in Sudamerica (Buenos Aires, Rio de Janeiro, San Paolo), e nell’area Asia Pacifico (Nuova Delhi) nonché con le principali mete stagionali estive, come le isole Baleari (Ibiza, Maiorca e Minorca) e le altre località nel Mediterraneo.\r

Grazie agli accordi di codeshare con le maggiori compagnie internazionali, Ita Airways continua ad espandere il proprio network anche attraverso le partnership con altri vettori mondiali: in tutto, sono 31 gli accordi di codeshare in vendita ad oggi, per un totale di oltre 350 destinazioni verso cui poter volare con i codici Ita.","post_title":"Ita Airways: focus sul corporate con la partecipazione al Business Travel Show Europe","post_date":"2023-06-28T09:50:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687945849000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448587","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ritorno ai profitti per gli aeroporti europei, che nel 2022 hanno registrato un utile netto collettivo di 6,4 miliardi di euro. Un risultato centrato nonostante il volume dei passeggeri sia stato inferiore del 21% rispetto ai livelli pre-pandemia (2019). Ma la situazione finanziaria degli aeroporti europei rimane \"incerta e impegnativa\" e le tasse aeroportuali in tutto il continente dovranno aumentare. Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe (nella foto), in occasione dell'apertura del 33° Congresso annuale e Assemblea generale dell'ente a Barcellona, ha evidenziato che dal 2019 il settore ha perso più di 50 miliardi di euro di ricavi e accumulato oltre 20 miliardi di euro di perdite.\r

\r

\"La posta in gioco è la capacità degli aeroporti di investire nella decarbonizzazione, nella resilienza, nella digitalizzazione e nella capacità dove necessario - ha sottolineato Jankovec -. Guardando al 2023 e ai prossimi due anni, gli aeroporti europei hanno già ridotto gli investimenti previsti da 34,6 miliardi di euro a 18,4 miliardi di euro. La crisi degli investimenti non è per domani, ma è già una realtà\".\r

\r

Jankovec afferma che le tasse aeroportuali sono aumentate del 7% rispetto a prima della pandemia, mentre le tariffe aeree sono cresciute del 32%. C'è un solo modo logico di procedere, ed è il rispetto del principio \"chi usa paga\", aggiunge. \"Le autorità di regolamentazione e i governi devono accettare il fatto che le pressioni sui costi e le esigenze di investimento richiedono un adeguamento al rialzo dei diritti aeroportuali\".\r

\r

Willie Walsh, direttore generale della Iata, ha ripetutamente attaccato gli aeroporti che aumentano le tariffe, sostenendo che l'industria \"non può tollerare una situazione in cui gli aeroporti tentano di truffare le compagnie aeree e i loro passeggeri con aumenti significativi delle tariffe aeroportuali\". Recentemente, nel mirino di Walsh era finito anche l'aeroporto di Amsterdam Schiphol.\r

\r

","post_title":"Jankovec, Aci Europe: «Le tasse aeroportuali non potranno che aumentare»","post_date":"2023-06-28T09:35:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687944955000]}]}}