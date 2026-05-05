Preferred Hotels & Resorts: venti nuove strutture entrano nel portfolio Venti nuove strutture sono entrate a far parte del portfolio globale di Preferred Hotels & Resorts nel periodo da gennaio a marzo 2026. Per festeggiare, i membri di I Prefer Hotel Rewards possono guadagnare 2.500 punti bonus su soggiorni idonei in una qualsiasi di queste strutture partecipanti per un periodo di tempo limitato. Tra le new entry, da segnalare il Boscolo Hotel Lyon and Spa: situato nel cuore del quartiere Presqu’île di Lione, questo storico resort francese invita gli ospiti a immergersi in un’eleganza senza tempo. Caratterizzata da un affascinante design in stile Belle Époque in cui il lusso italiano incontra la raffinatezza francese, la struttura di 132 camere risale al 1890 e ha ospitato personaggi iconici come Martin Luther King Jr. ed Edith Piaf. Fra gli altri, il Loewen Hotel Montafon in Austria: questo rifugio alpino offre una fuga ai viaggiatori che desiderano esplorare la montagna in ogni stagione dell’anno tra le vette delle Alpi del Vorarlberg. Con 102 camere e suite ispirate al design alpino moderno, invita gli ospiti a rallentare il ritmo, a riconnettersi con la natura e a sperimentare il calore dell’ospitalità austriaca. E ancora, Ametis Villa Bali, situata nel vivace villaggio costiero di Canggu, comprende 14 ville private che spaziano da eleganti alloggi con una camera da letto a una sontuosa Grand Villa a due piani con tre camere da letto. Ogni villa è progettata per offrire un senso di privacy, unito all’eleganza balinese contemporanea, immersa in ampi giardini dotati di piscina privata. L’Envi Paje di Zanzibar aprirà a giugno. Il nuovissimo lodge benessere fronte mare di Zanzibar offre un’esperienza di lusso a piedi nudi sulla laguna e sulle sabbie di Paje Beach. Progettato per i viaggiatori alla ricerca di benessere, rinnovamento e una connessione più profonda con la natura, questo intimo rifugio fronte oceano dispone di sole 22 ville. Infine, il Tumbling River Ranch in Colorado è arroccato nella Pike National Forest. Questo ranch all-inclusive è da 80 anni una meta per i viaggiatori alla ricerca di avventure all’aria aperta nel West americano. A seguito di una recente ristrutturazione multimilionaria, la proprietà dispone di 21 lussuose baite circondate da una natura selvaggia protetta. Gli ospiti possono godersi cene in stile familiare nel Lodge davanti a un caminetto, con vista panoramica sulle iconiche Twin Cone Peaks, oltre a esperienze di benessere a contatto con la natura che abbracciano l’ambiente del ranch, tra cui vasche idromassaggio in legno di cedro e una sauna in riva al torrente. Le altre new entry Altre strutture che sono entrate a far parte del portfolio globale di Preferred Hotels & Resorts tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2026 includono Gran Hotel Claridge Granada, Hotel Peralada, Mongibello Ibiza, Romègas Hotel a La Valletta, Grand Hôtel Soleil d’Or a Megève, The Muse New York, The Tides Inn a Irvington, Allegretto Vineyard Resort in California, Vinarosa Resort & Spa a Santa Rosa, Villa La Valencia Beach Resort & Spa Los Cabos, Lucero Residences Golf & Wellness Resort a Panama, Nannai Noronha in Brasile, Last Word Makanyane in Sudafrica, Lion in the Sun Boutique Hotel & Spa a Malindi. Condividi

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E' partito il conto alla rovescia per l'edizione 2026 a Vienna dell’Eurovision Song Contest, che torna nella capitale austriaca per la terza volta, dopo il 1967 e il 2015. Le due semifinali (12 e 14 maggio) e la finale (16 maggio) si terranno presso la Wiener Stadthalle, mentre la Rathausplatz si trasformerà nel centro nevralgico e il principale punto di incontro per i fan provenienti da tutta Europa. \r

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Chiunque, anche chi non possiede un biglietto, può infatti godersi lo spettacolo grazie ai circa 30 schermi presenti in tutta la città e ai numerosi eventi collaterali. Saranno inoltre messi a disposizione 500 biglietti gratuiti destinati a organizzazioni sociali per permettere la partecipazione a persone con difficoltà economiche. \r

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«L’Eurovision Song Contest si basa su tre pilastri: l’Ebu (European Broadcasting Union), l’emittente nazionale e una città ospitante all’altezza della sfida, e Vienna lo è. - afferma Norbert Kettner, coordinatore dell’Esc per la città di Vienna e direttore di WienTourismus -. Nel 2015 abbiamo dimostrato cosa è possibile realizzare: l’Esc più accogliente della storia, celebrato per l’atmosfera, l’accessibilità e il fascino internazionale. Nel 2026 ripartiremo da lì e svilupperemo ulteriormente l’esperienza della città: con la Vienna Experience Bag realizziamo la più grande iniziativa di coinvolgimento dei fan di tutti i tempi e con la nostra app “ivie”, i Welcome Desk e un programma di esperienze curato, Vienna diventerà uno spazio di esperienze che andrà ben oltre la Stadthalle».\r

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Il 10 maggio si apre ufficialmente l’Eurovision Week a Vienna con la Cerimonia d’Apertura e il Turquoise Carpet, unico momento in cui tutte le 35 delegazioni appariranno insieme.\r

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Organizzato dalla Città di Vienna in collaborazione con l’Orf (radiotelevisione pubblica austriaca), l’Eurovision Village rappresenterà uno dei principali punti di ritrovo e accoglierà fino a 15.000 persone, che potranno accedervi gratuitamente ogni giorno dalle 14:00 al termine dell’evento, con apertura straordinaria il 14 maggio alle ore 11 per uno speciale brunch a tema.\r

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Al PraterDome, l’Euro-Club ospiterà sei serate di eventi con la partecipazione di artisti e delegazioni. Il Wien Museum accoglierà infine la Eurofan House, con interviste esclusive ai partecipanti di quest’anno.\r

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Il countdown è ufficialmente iniziato e tutta Vienna sarà presto in festa per l’Eurovision, che potrà essere vissuto da tutti, non solo da chi possiede un biglietto per gli spettacoli ma anche dai residenti e da chi visiterà la città semplicemente per immergersi nell’atmosfera. Il ricco programma di eventi collaterali comprende, tra i vari eventi collaterali, l’Eurovision Market Contest presso il nuovo spazio Marktraum del Naschmarkt, che mercoledì 13 maggio dalle 14:00 alle 19:00 ospiterà le specialità culinarie dei Paesi partecipanti e musica dal vivo.","post_title":"Vienna: tutte le novità dell'edizione 2026 dell'Eurovision Song Contest","post_date":"2026-05-05T09:35:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1777973749000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513259","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Keep calm & travel, pensata da Alpitour World per garantire ai viaggiatori maggiore tranquillità, viene arricchita e prolungata fino al 31 maggio.\r

La decisione nasce dalla consapevolezza che, oggi più che mai, la possibilità di prenotare senza ansie, senza adeguamenti del prezzo pagato, con la certezza di poter gestire eventuali cambiamenti, rappresenta un’esigenza sempre più centrale per chi desidera viaggiare. In questo contesto, “Keep calm & travel” consente, infatti, di continuare a progettare una pausa di relax e svago con fiducia e serenità, anche in uno scenario ancora incerto.\r

I dettagli\r

Chi acquista, entro il 31 maggio, un viaggio comprensivo di soggiorno e volo Neos tra le proposte dei Brand Alpitour, Francorosso, Bravo, Eden Viaggi e Turisanda1924, con partenza entro il 31 ottobre 2026, potrà modificare, adattare o sostituire la propria prenotazione senza costi aggiuntivi fino a 10 giorni prima della partenza, se necessario. Una volta confermata la prenotazione, il prezzo resterà invariato, tutelando così il cliente da eventuali aumenti legati alle fluttuazioni del costo del carburante aereo.\r

Inoltre, grazie alla garanzia “Aw Protection” in caso di impossibilità a partire per la destinazione scelta, a causa di eventi imprevedibili e di forza maggiore, sarà possibile valutare una valida alternativa tra le numerose opportunità di vacanza di Alpitour World o ottenere il rimborso dei servizi non fruiti. A questa si affianca “Neos Fuel Protection”, attiva a partire dai 7 giorni antecedenti la partenza dall’Italia, che interviene in caso di limitazioni legate alla disponibilità di carburante, comunicando le soluzioni adottabili e garantendo comunque sempre il rientro, una volta che il cliente abbia già raggiunto la destinazione.\r

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","post_title":"Alpitour World proroga \"Keep calm & travel\" fino a fine maggio","post_date":"2026-05-04T14:17:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1777904226000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513256","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_471055\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Anantara Palazzo Naiadi[/caption]\r

Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel e Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel entrano nella Travel + Leisure 500, la elezione annuale dei 500 migliori hotel al mondo stilata dalla rivista americana Travel + Leisure.\r

Ogni anno, i lettori di Travel + Leisure votano le loro destinazioni, strutture e esperienze preferite nell’ambito dei World’s Best Awards, e i risultati vengono utilizzati per stilare la T+L 500. L’inclusione di entrambe le proprietà Anantara presenti in Italia all’interno di questa selezione globale conferma il valore distintivo del brand, capace di coniugare patrimonio storico, contesto paesaggistico unico ed esperienze di valore all’interno di un’offerta di ospitalità di altissimo livello.\r

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Convento di Amalfi\r

Situato in un ex convento dei Cappuccini del XIII secolo, a picco sulla scogliera, il Convento di Amalfi Grand Hotel racchiude l'anima della Costiera Amalfitana grazie alla sua cornice spettacolare, all'architettura monastica ben conservata e a un raffinato senso di tranquillità. La proposta gastronomica d’eccellenza spazia da La Locanda della Canonica, dove gustare sapori mediterranei autentici, al ristorante fine dining Dei Cappuccini. L’esperienza si impreziosisce grazie all’Anantara Spa, che propone un’offerta benessere esclusiva con trattamenti ispirati alle tradizioni locali, ma anche alla cultura thailandese.\r

«Anantara è stata fondata sulla convinzione che i viaggi indimenticabili nascano da incontri significativi con la cultura locale e le bellezze naturali» ha affermato Giles Selves, senior vice president di Luxury Hotels, Minor Hotels Europe & Americas -. Il fatto che entrambe le nostre strutture italiane siano state inserite nella classifica T+L 500 conferma che stiamo mantenendo quella promessa e ci spinge a continuare a migliorare l’esperienza Anantara in Europa e oltre».\r

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Il 10 maggio Novi si prepara a festeggiare la 12ª tappa della corsa rosa con un ricco programma di musica, arte ed enogastronomia. Il percorso musicale proseguirà il 10 maggio ore 21 presso il Museo dei Campionissimi con il \"Concerto per un Campionissimo\". I Solisti dell'Orchestra Classica di Alessandria accompagneranno la voce narrante di Emanuele Arrigazzi e la partecipazione straordinaria di Faustino Coppi, che offrirà un ritratto intimo e umano di suo padre Fausto. \r

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Il 16 maggio, a Castellania-Coppi, una serata sarà dedicata a Fausto Coppi con un incontro fra parole e musica che vede al centro il libro “Fausto. Il mio Coppi” (Lab DFG editore) di Luciana Rota.\r

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Il 18 maggio ad Alessandria la pedalata “Quando il Grigio incontra il Rosa” unirà ciclismo e calcio. \r

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A Novi torna per il suo decimo anniversario \"Libri nel Giro\", progetto di promozione della lettura e della cultura della bicicletta curato dalla Biblioteca della Bicicletta Lucos Cozza e dall’Associazione Ti con Zero di Bracciano e organizzato da Fernanda Pessolano. \r

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Il 19 maggio ad Alessandria, presentazione del libro “Alfonsina e la strada” (Sellerio) di Simona Baldelli\r

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Il 20 Maggio ad Alessandria incontro con Marco Scarponi e la sua Fondazione e l’autrice Alessandra Giardini per la presentazione del libro “Michele Scarponi, profondo come una salita”. \r

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Nel pomeriggio del 21 maggio ad Alessandria si tiene l’incontro con il giornalista televisivo alessandrino Claudio Icardi, voce e racconto sportivo di Raisport, in un dialogo tra ciclismo, territorio e cultura.\r

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Venerdì 22 maggio. Nei giorni del passaggio del Giro ad Alessandria, “Aperto per Cultura” diventa “Aperto per il Giro”: il format diffuso promosso da ASCOM e Comune di Alessandria si trasforma in una due giorni (22-23 maggio) dedicata al ciclismo e alla passione per la bicicletta, in connessione con il passaggio del Giro a Novi Ligure e Alessandria.\r

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A Novi Ligure il Museo dei Campionissimi ( www.museodeicampionissimi.it ) aspetta il pubblico con il nuovo allestimento, una nuova sala conferenze e le mostre in corso tra cui la mostra delle Illusioni.","post_title":"Alessandria, un’ampia offerta di eventi dal 9 al 22 maggio per accogliere il Giro d’Italia","post_date":"2026-05-04T11:17:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1777893440000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513231","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_406850\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Massimiliano Sibilio[/caption]\r

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Allianz Partners avvia un ciclo di innovazione di prodotto con il lancio di due nuove soluzioni assicurative: la polizza Collettive Standard, pensata per i piccoli e medi tour operator, e EasyBiz, la proposta rinnovata dedicata al Corporate Travel. Un doppio segnale di attenzione al mercato italiano, che conferma la strategia dell'azienda di rispondere con soluzioni sempre più mirate alle esigenze di chi viaggia.\r

Polizza collettive standard\r

Nata dal dialogo diretto con gli operatori del settore, la polizza Collettive Standard si distingue per un’offerta potenziata, una protezione completa ed una gestione semplificata.\r

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Le garanzie sono più estese sia in termini di prestazioni che di massimali, con un ampliamento degli eventi coperti per l'annullamento e l'interruzione del soggiorno.\r

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Oltre alle coperture classiche - protezione medica e bagaglio, spese mediche, annullamento viaggio e multirischi base - la nuova Multirischi Top introduce un prodotto all risk che include la copertura dell'annullamento anche per cause indirette, per chi cerca la massima flessibilità di protezione.\r

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La nuova offerta include inoltre una proposta dedicata ai viaggi studio, a supporto di Tour Operator e organizzatori di programmi all'estero in un segmento in costante crescita. Sul fronte operativo, una matrice tariffaria semplificata rende la quotazione online e la gestione dei prodotti più rapide ed efficienti, a vantaggio degli operatori e dei loro clienti.\r

EasyBiz\r

Con il rinnovamento di EasyBiz, Allianz Partners rafforza il proprio posizionamento nel segmento Business Travel, rispondendo all'evoluzione dei viaggi di lavoro e alle nuove esigenze di mobilità delle aziende italiane.\r

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La nuova versione è progettata per proteggere dipendenti, dirigenti e collaboratori in trasferta, supportando le imprese nella prevenzione e gestione dei rischi legati a salute, sicurezza e continuità operativa, in Italia e all'estero.\r

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Pensata principalmente per piccole e medie imprese, la sua struttura flessibile e scalabile la rende adatta anche a organizzazioni più strutturate. La copertura si estende inoltre ai collaboratori non dipendenti - consulenti, amministratori e stagisti - riflettendo le nuove modalità di lavoro.\r

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EasyBiz offre fino a 11 coperture tra cui assistenza sanitaria e spese mediche, bagaglio e documenti, tutela legale, responsabilità civile, infortuni, travel delay e copertura professionale. La versione EasyBiz Plus aggiunge anche l'annullamento o modifica del viaggio.\r

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Tra i principali elementi di valore, si segnalano un innalzamento dei massimali per le spese mediche, copertura estesa a malattie preesistenti, pandemie, calamità naturali e atti di terrorismo, nessun limite di età per gli assicurati, trasporti sanitari e rimpatri senza limiti di spesa e una durata delle trasferte assicurabili fino a 365 giorni.\r

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A supporto della distribuzione, strumenti digitali avanzati consentono agli agenti di elaborare preventivi in autonomia, gestire le offerte e accedere a materiali marketing dedicati. Anche la gestione dei sinistri è stata semplificata grazie a canali digitali e a un portale clienti dedicato.\r

Sibilio\r

\"Con la polizza Collettive Standard confermiamo il nostro impegno a essere sempre più vicini ai nostri partner. È una soluzione che abbiamo costruito ascoltando le necessità dei piccoli e medi tour operator, con l'obiettivo di offrire loro uno strumento più potente, più flessibile e più semplice da gestire\", commenta Massimiliano Sibilio, chief commercial officer di Allianz Partners Italia. “Con il rinnovamento di EasyBiz, invece, consolidiamo il nostro impegno nel Corporate Travel, proponendo alle aziende italiane una soluzione assicurativa completa e allineata alle reali dinamiche dei viaggi di lavoro di oggi. Due lanci che, insieme, confermano la nostra volontà di innovare continuamente per supportare al meglio la “peace of mind” di partner e clienti”.","post_title":"Allianz Partners lancia due nuove soluzioni assicurative","post_date":"2026-05-04T11:15:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1777893358000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513195","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È stata varata presso Chantiers de l’Atlantique di Saint-Nazaire la Orient Express Corinthian, prima unità della flotta Orient Express Sailing Yachts del gruppo Accor. Un progetto che ridefinisce il concetto di lusso in mare, un sailing yacht più che una nave da crociera tradizionale, grazie anche a un rapporto tra spazio e ospite senza eguali.\r

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Lunga 220 metri, Orient Express Corinthian si distingue per l’innovativa tecnologia Solid Sail: tre alberi di oltre 68 metri con vele in fibra di vetro e carbonio che consentono di sfruttare il vento in modo efficiente, raggiungendo fino a 15 nodi. Quando necessario, entra in funzione la propulsione a gnl, a supporto di un approccio più sostenibile alla navigazione.\r

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Le prenotazioni apriranno il 19 luglio, dopo una vetrina d’eccezione al festival di Cannes, in vista della stagione inaugurale. Da maggio a ottobre l’itinerario toccherà il Mediterraneo e l'Adriatico, per poi attraversare l’Atlantico verso i Caraibi per la stagione invernale. Nel 2026/2027 sono previste tappe tra Costa Azzurra con scalo a Monte Carlo e Italia, con scali a Portofino, Venezia, Amalfi e Sicilia – e destinazioni nel mar dei Caraibi.\r

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Nel corso della presentazione alla stampa internazionale, il presidente e ceo di Accor Sébastien Bazin ha sottolineato: «Portare Orient Express in mare si inserisce in modo naturale nell’immaginario di un marchio leggendario: un viaggio fatto di scoperta, tempo dilatato, eccellenza ed eleganza».\r

La nave\r

Con interni che richiamano l’eleganza senza tempo dei treni Orient Express con un design Art Déco raffinato e discreto, a bordo ci sono 54 suite per 110 ospiti. Curate nei minimi dettagli le Panoramic Suites non hanno balconi ma ampie vetrate, le suite Duplex sono su due livelli e le suite Penthouse hano grandi terrazze private e suggestioni rétro. Ogni cabina dispone di un maggiordomo dedicato, e l’equipaggio conta 170 membri, con un rapporto di 1.6 per ospite.\r

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La ristorazione, elemento centrale dell’esperienza, è firmata dallo chef pluristellato Yannick Alléno, con otto ristoranti tra cui l’esclusiva La Table de l’Orient Express che non è compreso nella formula all- inclusive. Sempre esclusi dal all inclusive i trattamenti nella Guerlain Spa. Completano gli spazi a disposizione degli ospiti una biblioteca con classici internazionali, otto bar e lounge dal design distintivo, un teatro, un cinema e persino uno studio di registrazione.\r

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Tra le peculiarità, una piscina lap pool di 16 metri sotto le vele e una marina poppiera con una piscina e dedicata alle attività acquatiche. In arrivo nel 2027 anche la gemella Orient Express Olympian, ulteriore tassello di una strategia che porta in mare l’heritage di uno dei brand più iconici dell’ospitalità di lusso.\r

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(Pamela McCourt Francescone)\r

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","post_title":"Orient Express Corinthian: debutta il primo yacht di lusso firmato Accor","post_date":"2026-05-04T09:23:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1777886610000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513189","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Conrad Athens The Ilisian apre i battenti sotto le insegne di Hilton. Precedentemente conosciuto come Hilton Athens, la struttura ha subito un’importante trasformazione per rinascere come un resort urbano contemporaneo nel cuore culturale di Atene. Segnando il debutto del brand in Grecia, Conrad Athens The Ilisian porta la miscela distintiva di design audace, lusso contemporaneo e connessione coinvolgente di Conrad Hotels & Resorts. Le 278 camere e suite dell’hotel sono tra le più spaziose nella città e si trovano nel cuore del The Ilisian, una nuova destinazione a uso misto che comprende anche una serie di ristoranti e bar, un'offerta benessere in stile resort con protagonista la piscina all'aperto più grande di Atene, residenze private e il club riservato ai soci della House of Nynn.\r

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Le camere e le suite vantano di alcune delle migliori viste della città, con la maggior parte dotata di balconi privati. L’hotel offre la più ampia collezione di suite di Atene, tra cui tre Presidential Suite, una Royal Suite e, in arrivo entro la fine dell’anno, l’Omega Penthouse, completa di piscina privata e viste panoramiche sull’Acropoli e sul Mar Egeo.\r

Gli ospiti del Conrad Athens The Ilisian si trovano immersi in un vivace panorama gastronomico, con nove diverse proposte culinarie, dai ristoranti e bar dell'hotel ai locali più rinomati della città.\r

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Relax a 360 gradi\r

Concepito come una destinazione di benessere, l’offerta del Conrad Athens The Ilisian unisce riposo, movimento e stile di vita. L'esperienza si snoda lungo l'Oasis, la più grande piscina all'aperto di Atene, con un ristorante italiano a bordo piscina e sul tetto una vista panoramica sulla città fa da cornice a una pista da corsa privata, a una palestra all'aperto e a un campo da pickleball.\r

All’interno, gli ospiti avranno accesso a una zona wellness dotata di palestra, studi dedicati a yoga, Pilates, Gyrotonic e spinning, una piscina riscaldata e strutture per terapie caldo-freddo. A partire da maggio, la Odei Wellness Residence proporrà trattamenti viso e corpo ispirati ai rituali dell’antica Grecia, mentre nel corso dell’anno, il dottor Costas Papageorgiou porterà per la prima volta la sua competenza ad Atene, ampliando l’offerta con trattamenti focalizzati sulla longevità.\r

«La Grecia è uno dei mercati europei in più rapida crescita per Hilton, guidato da una domanda turistica record e da una crescente attenzione verso un turismo di alta qualità, attivo tutto l’anno - ha dichiarato Simon Vincent, president, Europe, Middle East & Africa di Hilton -. Con il nostro portfolio in Grecia passato da pochi hotel solo pochi anni fa a oltre cinquanta oggi, e ulteriori aperture in programma, l’inaugurazione del Conrad Athens The Ilisian conferma il nostro impegno a lungo termine verso Atene e verso la Grecia come destinazione turistica leader a livello globale».\r

«Atene è una di quelle rare città in cui storia, creatività e vita contemporanea convivono in un dialogo continuo - ha aggiunto Dino Michael, senior vice president e global category head di Hilton Luxury Brands -. Per Conrad, questo la rende un luogo affascinante. Conrad Athens The Ilisian ha riportato in vita un punto di riferimento della città in modo da rispettarne il passato, pur essendo in sintonia con l’Atene di oggi».\r

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Esperienze autentiche, itinerari sostenibili e destinazioni emergenti tutte da scoprire sono alcuni degli aspetti che verranno messi in luce insieme alle novità della stagione 2026. Un viaggio che unisce tradizione e innovazione, che non smette mai di sorprendere.\r

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Una volta di più l'ente croato investe su una relazione fattiva con agenzie di viaggio e tour operator: «Questi eventi dedicati al trade italiano sono per noi estremamente strategici, perché rappresentano un’occasione preziosa per presentare personalmente la nostra destinazione - afferma la direttrice dell'ente in Italia, Viviana Vukelic -. Crediamo fortemente nell’importanza del contatto diretto: poter raccontare da vicino la Croazia, la regione di Zara e tutta la ricchezza della sua offerta turistica ci permette di trasmettere in modo autentico il valore del territorio.\r

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Allo stesso tempo, questi incontri sono fondamentali per fornire agli agenti di viaggio tutte le informazioni utili e gli strumenti necessari, affinché possano promuovere e vendere al meglio questo prodotto ai loro clienti».\r

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L'evento prevede un pranzo curato dall’executive chef Paolo Antinori, che proporrà un menù elaborato ad hoc, servito nell’elegante Bistrò panoramico dell'hotel.\r

L'andamento del 2026\r

In quadro globale complesso, questa prima parte dell'anno è cominciata comunque bene per la Croazia. «I messaggi di comunicazione sono stati definiti in linea con le attuali circostanze, ponendo in primo piano la sicurezza, la qualità e la varietà dell’offerta turistica. Il nostro obiettivo è di far percepire la Croazia in Italia come una destinazione sostenibile, moderna, accessibile e attraente in ogni stagione, adatta a diversi profili di viaggiatori».\r

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Durante il ponte di Pasqua, dal 3 al 6 aprile, la destinazione ha totalizzato «144.364 arrivi e 501.014 pernottamenti. I principali mercati di provenienza dei visitatori sono stati Germania, Italia, Slovenia, Austria e Slovacchia. Questi risultati confermano la Croazia come meta sicura e di qualità, apprezzata dai turisti europei per le sue bellezze naturali e culturali».\r

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Appuntamento quindi ad Ancona, il 5 maggio: a questo link tutte le informazioni e il form per registrarsi all'evento.\r

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","post_title":"Croazia: appuntamento il 5 maggio al SeePort Hotel di Ancona per scoprire le novità 2026","post_date":"2026-04-30T14:28:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1777559322000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513135","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un’offerta ricca, da nord a sud, fatta di eventi, festival ed attività di vario tipo. La Gran Bretagna non solo mostra una proposta incredibilmente variegata ma si conferma come destinazione in grado di soddisfare il viaggiatore sotto diversi punti di vista.\r

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In occasione della scorsa edizione del Travel Open Day Liguria a Genova, Visit Britain ha incontrato le agenzie del territorio per presentare l’offerta per le prossime stagioni.\r

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«In tale contesto geopolitico delicato siamo una destinazione turistica sicura – spiega Simona Blandi, travel trade manager Italy di VisitBritain – Per la stagione estiva le occasioni per scoprire la Gran Bretagna sono tante, a cominciare dai viaggi itineranti da nord a sud. Il nostro obiettivo è fare in modo che le agenzie comunichino alla clientela le destinazioni meno conosciute al pubblico italiano. Per questo motivo abbiamo scelto di pratecipare al Tod di Genova».\r

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Il nord dell’Inghilterra, lo Yorkshire, il distretto dei laghi, il Galles: c’è solo l’imbarazzo della scelta.\r

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«Il mercato attualmente è diviso tra operatori che lamentano un leggero rallentamento sulla destinazione - aggiunge Blandi - e quelli che invece sostengono che la Gran Bretagna stia beneficiando di questo “spostamento”».\r

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L’interesse da parte della clientela italiana è sempre alto: la richiesta cade sulle località di mare ma soprattutto su quelle realtà dove è più evidenze l’essenza dell’Inghilterra.\r

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«Ormai da due anni stiamo promuovendo la destinazione con una campagna dedicata al cineturismo, Starring Great Britain, che mette in risalto le location dei film e delle serie televisive più amate».\r

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Per quanto riguarda gli itinerari a disposizione della clientela, l’offerta è molto vasta.\r

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«Le nostre proposte per gli operatori del settore comprendono tutto il Regno Unito - sottolinea Valentina Salaris, sales & marketing consultant Italia per il dmc Abbey - che possiamo coprire con tutti i servizi annessi, rivolti ai diversi target di clientela. Tra i più richiesti gli itinerari in treno, sostenibili, più economici, ideali per scoprire sia l’Irlanda che l’Inghilterra».","post_title":"Gran Bretagna, da nord a sud si conferma come destinazione adatta a diversi target","post_date":"2026-04-30T12:52:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1777553531000]}]}}