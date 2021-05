Partnership tra Baglioni e la gioielleria Gismondi 1754: si inizia con un negozio nel Sardinia Resort Proseguono le alleanze tra ospitalità e mondo del fashion. E’ questa la volta del gruppo Gismondi 1754 che, grazie a un accordo quadro con Baglioni Hotels & Resorts, diventa gioielleria in house in tutte le location in cui è presenta la compagnia alberghiera. La collaborazione debutterà con il negozio Gismondi 1754 presso il nuovo Baglioni Resort Sardegna di San Teodoro, che verrà inaugurato il 1° Giugno. A seguire, a partire da gennaio 2022, Gismondi 1754 aprirà un ulteriore negozio presso il Baglioni Hotel Regina, nella prestigiosa via Veneto a Roma, e progressivamente saranno inserite vetrine o negozi nelle altre location del gruppo alberghiero, tra cui il Baglioni Hotel Luna Venezia, il Baglioni Resort Maldive e il Baglioni Relais Santa Croce di Firenze, per un totale di otto destinazioni a livello globale. Ma le collezioni del brand genovese saranno ospitate anche nelle vetrine delle future strutture Baglioni, che apriranno a Milano, New York e Parigi, secondo l’intenso piano di sviluppo del gruppo. La partnership tra Gismondi 1754 e Baglioni Hotels & Resorts prevede, inoltre, una serie di progetti di co-branding: ogni struttura della catena ospiterà infatti alcuni gioielli esclusivi, reperibili solamente in quella specifica location. Nella collaborazione tra i due brand, è prevista anche la presenza, nell’home page dei sito Baglioni e Gismondi 1754, dei reciproci link ai portali partner con, all’interno di entrambe le piattaforme web, dei testi esplicativi riguardo all’accordo stipulato tra le parti. “Sono molto orgoglioso dell’accordo con Gismondi 1754, che da sempre rappresenta l’espressione più alta della gioielleria di lusso – dichiara l’amministratore delegato di Baglioni Hotels & Resorts, Guido Polito -. Per questo siamo particolarmente felici di poter ospitare nelle nostre strutture le loro creazioni esclusive e senza tempo. La partnership con la famiglia Gismondi si basa su valori condivisi quali la creatività made in Italy, un lusso discreto e personalizzato e la costante ricerca dell’eccellenza nei rispettivi settori. Entrambi vogliamo offrire ai nostri clienti dei momenti unici, all’insegna di un servizio curato in ogni dettaglio e costruito su misura”.

