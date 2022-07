Palladium: obiettivo 50% dell’energia da fonti rinnovabili entro la fine dell’anno

Utilizzo di energie rinnovabili, prodotti a chilometri zero e riduzione dell’uso della plastica. Sono i tre pilastri attorno a cui ruotano le policy di sostenibilità del gruppo Palladium Hotel. In Spagna, in particolare, il 100% dell’energia utilizzata nelle strutture della compagnia proviene da fonti rinnovabili, tutto certificato tramite garanzie di origine e la presenza di infrastrutture fotovoltaiche per l’autoconsumo. In previsione per i prossimi anni c’è l’aumento del numero di pannelli solari in tutto il mondo. E nelle destinazioni in cui le condizioni atmosferiche non rendono possibile la loro installazione, si opterà per l’utilizzo di altre energie sostenibili come il gas naturale, i sistemi di recupero termico o l’uso dell’energia geotermica. Grazie a tutti questi interventi, il 20% dell’energia consumata nelle strutture del gruppo è già oggi di origine rinnovabile. Obiettivo di Palladium Hotel Group è ora quello di arrivare al 50% entro la fine di quest’anno.

Il gruppo attua inoltre iniziative volte a sviluppare forme di economia circolare tramite il recupero, il riciclo e il riutilizzo dei rifiuti. La compagnia ha poi già implementato la riduzione dell’uso di plastica monouso attraverso la sostituzione dei dispenser monodose, con nuovi formati e con imballaggi sostenibili o confezioni riutilizzabili. La digitalizzazione è un altro dei processi determinanti e uno dei punti su cui Palladium sta concentrando gli sforzi sia per migliorare l’esperienza del cliente, sia per ridurre la produzione di materiali cartacei.

I prodotti a chilometri zero sono infine centrali nell’offerta della compagnia, che si affida a fornitori locali in tutte le destinazioni in cui opera. La politica ambientale del gruppo prevede anche iniziative per la tutela della biodiversità, l’uso responsabile dell’acqua e la promozione di pratiche green. Tutte queste misure hanno fatto sì che le strutture della compagnia abbiano ottenuto diverse certificazioni in termini di sostenibilità. Le più recenti sono state quelle assegnate al Palladium Hotel Menorca e al Trs Ibiza Hotel dall’associazione ReThink Hotel, rispettivamente nel 2021 e nel 2022, come migliori progetti di sostenibilità e ristrutturazione alberghiera in Spagna. A questi riconoscimenti si aggiungono tra gli altri l’impegno con l’Unesco per i viaggi sostenibili sottoscritto dall’Hard Rock Hotel Tenerife e la certificazione EarthCheck Silver assegnata sempre all’hotel di Tenerife, nonché quella EarthCheck Platinum per i resort della Riviera Maya e quella Gold per gli hotel di Giamaica, Brasile, Punta Cana e Riviera Nayarit