Orient Express fa il bis in Italia: dopo Roma arriva Venezia grazie alla partnership con Arsenale

Sarà il palazzo Dona’ Giovannelli di Venezia il secondo hotel a firma Orient Express in Italia. La novità è frutt0 della partnership tra Accor e il gruppo Arsenale, che fa seguito alla collaborazione già instaurata per portare il celebre marchio sui treni della Dolce vita e sulle insegne dell’Hotel de La Minerve a Roma. A curare la progettazione degli spazi e dei decori, della struttura attualmente in fase di restyling, è stato scelto l’architetto e interior designer Aline Asmar d’Amman e il suo studio Culture in Architecture.

L’inaugurazione dell’Orient Express Venezia è prevista per il primo quadrimestre 2024. La struttura sarà dotata di 45 camere e suite, tutte con vista sui giardini e sui canali della città. Il piano principale del palazzo ospiterà inoltre un bar, nell’ex sala da ballo. A completare l’offerta, un ristorante alla cui guida si prevede di mettere uno chef di fama internazionale, nonché una serie di terrazze nascoste sui tetti dell’hotel con vista panoramica su Venezia.

Situato a soli dieci minuti dalla stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia, vicino al quartiere dello shopping di Cannareggio, il

palazzo Donà Giovannelli è stato costruito nel 1400 dall’architetto Filippo Calendario, noto per il famoso palazzo Ducale della città. Antica dimora del duca di Urbino, mecenate delle arti, è stato ristrutturato due volte, in particolare nel 1800 dall’architetto Gian Battista Meduna. Un tempo pinacoteca, diventò successivamente proprietà delle famiglie Donà e Giovannelli. All’apertura dell’hotel, i passeggeri del futuro treno Orient Express la Dolce Vita potranno così sbarcare direttamente alla stazione e raggiungere l’albergo a piedi o in barca.