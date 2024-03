Ongaro, Accor: in Europa è il momento dei brand “collezione” In Europa è il momento dei soft brand in stile collezione. Ne è sicuro Andrea Kellner Ongaro di Accor: “Nel Vecchio continente stiamo registrando una domanda fortissima ma i costi di costruzione sono saliti del 25% e anche gli oneri di finanziamento sono aumentati notevolmente – ha spiegato in occasione del secondo Hotellerie Summit di Pambianco alla Borsa di Milano il vice president commercial strategy Europe & North Africa premium, midscale & economy brands del gruppo francese -. Tutto ciò rallenta inevitabilmente i nuovi sviluppi. La tendenza attuale è quindi quella di concentrarsi sulle operazioni di rebranding. Stiamo inoltre assistendo a un vero boom di contratti di gestione e franchising“. In Italia, Accor vanta attualmente una dozzina dei propri 40 marchi complessivi in portfolio. “C’è quindi potenziale per entrare con ulteriori brand, specialmente con quelli da collezione”, ha ribadito Ongaro -. Ma non solo: perché tra i possibili ulteriori sviluppi tricolori della compagnia transalpina ci sono anche marchi già presenti come Mövenpick, Mercure, Handwritten Collection, e poi ibis e Pullman. Per Ongaro, l’Italia e l’Europa in generale stanno vivendo un momento importante dal punto di vista della riqualificazione del prodotto 3 stelle, grazie soprattutto alle novità introdotte dalle ultime tendenze del design: “Un trend che ora dovrebbero seguire anche i 4 stelle, focalizzando la propria offerta su esperienze ed emozioni, piuttosto che sulla standardizzazione”. Lato domanda, il 2024 per il manager Accor sarà un anno positivo: “Non come il 2023, che ha beneficiato di incrementi a doppia cifra percentuale grazie all’effetto rimbalzo, ma sicuramente in crescita. E lo sviluppo sarà più equilibrato, trainato sia dall’occupazione sia dalle tariffe che invece l’anno scorso hanno fatto la parte del leone, anche a seguito del picco inflattivo. Lo stiamo vedendo anche dai dati Iata: la disponibilità dei collegamenti aerei è in aumento e a gennaio il numero di passeggeri è già cresciuto del 16% rispetto allo stesso mese del 2023″. Per l’Italia le migliori opportunità arriveranno quindi soprattutto dal long haul: “In particolare credo dalla Cina. Ma la Penisola è oggi tra le destinazioni top 3 di tutti e sette i principali generatori di domanda a lungo raggio – ha concluso Ongaro -: oltre al paese del Dragone, mi riferisco agli Usa, al Canada, al Brasile, al Giappone, alla Corea e all’Australia”. Condividi

\r

“Purtroppo, ancora una volta, una situazione provvisoria rischia di diventare permanente. E questo penalizza l’intera industria del turismo crocieristico, comparto che opera sempre con largo anticipo e con rigorosa programmazione - ribadisce il direttore Clia Italia, Francesco Galietti -. Agire senza certezza di quale sarà la situazione nei prossimi anni mette a rischio la presenza delle crociere a Venezia\".\r

\r

“Al momento solo due compagnie, tra mille difficoltà e con grande sforzo economici, logistici e organizzativi, hanno deciso di confermare i loro scali – prosegue Galietti –, ma se gli impegni non dovessero essere rispettati non è escluso che lascino definitivamente la città. Questo significherebbe sia perdere lo status di homeport da parte di Venezia, sia un calo strutturale del traffico crocieristico e quindi del turismo in tutto l’Adriatico, visto che la città lagunare rappresenta da sempre un polo di attrazione. L’attuale mancanza di certezze ha indotto molti armatori a dirottare le proprie navi su altri scali e altri Paesi”.\r

\r

“Le compagnie hanno sempre ribadito, ben prima del 2021, di essere favorevoli a non transitare più dalla Giudecca e hanno chiesto con convinzione la predisposizione di una soluzione alternativa, ma finora non è stato avviato nessun confronto concreto - conclude Galietti –. Le crociere rappresentano meno del 2% del traffico in Laguna, ma sono il settore tecnologicamente più avanzato e innovativo del comparto marittimo. Anche per questo possono fornire un contributo importante a sviluppare soluzioni che siano contemporaneamente in grado di preservare l’ecosistema lagunare e lo sviluppo economico sostenibile della città. Inoltre, mettere in discussione la permanenza delle crociere a Venezia equivale a mettere in discussione anche l’intera esistenza della portualità veneziana”.","post_title":"Clia: l'inerzia del governo mette a rischio il futuro delle crociere a Venezia","post_date":"2024-03-20T14:37:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1710945456000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463973","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si consolida la partnership ultradecennale tra l'Inter e il gruppo Gattinoni, che si conferma official supplier del club meneghino sino alla stagione 2024-25. Una partnership che si affianca al ruolo di fornitore ufficiale business travel, che la società con sede a Milano ricopre da oltre 15 anni. Grazie a questo accordo, Gattinoni vede la presenza del proprio marchio sui Led a bordo campo e sui maxischermi prima e durante le partite che si giocano allo stadio San Siro, oltre alla visibilità sui social e ad altri plus per fare pr con clienti e partner.\r

\r

“Il rinnovo della partnership con il gruppo Gattinoni è per noi motivo di orgoglio e testimonia il grande lavoro svolto insieme in questi anni e la voglia di continuare su questo percorso - sottolinea Alessandro Antonello, ceo corporate del Fc Internazionale Milano -. Gattinoni è parte della famiglia nerazzurra da oltre quindici anni ed è al fianco del nostro club in occasione di tutti gli appuntamenti importanti, sportivi e non solo. Ci auguriamo che il futuro sia altrettanto ricco di successi”.\r

\r

“La rinnovata partnership con l'Inter ci infonde grande soddisfazione e allo stesso tempo ci dà la possibilità di instaurare relazioni nuove, con realtà imprenditoriali importanti - aggiunge il presidente Franco Gattinoni -. Abbiamo deciso di continuare a legare il nostro brand a quello di un partner importante come il club nerazzurro, strategico sotto molteplici punti di vista”.","post_title":"Gattinoni e Inter ancora insieme fino alla stagione 2024-25","post_date":"2024-03-20T13:00:16+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1710939616000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463965","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In Europa è il momento dei soft brand in stile collezione. Ne è sicuro Andrea Kellner Ongaro di Accor: \"Nel Vecchio continente stiamo registrando una domanda fortissima ma i costi di costruzione sono saliti del 25% e anche gli oneri di finanziamento sono aumentati notevolmente - ha spiegato in occasione del secondo Hotellerie Summit di Pambianco alla Borsa di Milano il vice president commercial strategy Europe & North Africa premium, midscale & economy brands del gruppo francese -. Tutto ciò rallenta inevitabilmente i nuovi sviluppi. La tendenza attuale è quindi quella di concentrarsi sulle operazioni di rebranding. Stiamo inoltre assistendo a un vero boom di contratti di gestione e franchising\".\r

\r

In Italia, Accor vanta attualmente una dozzina dei propri 40 marchi complessivi in portfolio. \"C'è quindi potenziale per entrare con ulteriori brand, specialmente con quelli da collezione\", ha ribadito Ongaro -. Ma non solo: perché tra i possibili ulteriori sviluppi tricolori della compagnia transalpina ci sono anche marchi già presenti come Mövenpick, Mercure, Handwritten Collection, e poi ibis e Pullman. Per Ongaro, l'Italia e l'Europa in generale stanno vivendo un momento importante dal punto di vista della riqualificazione del prodotto 3 stelle, grazie soprattutto alle novità introdotte dalle ultime tendenze del design: \"Un trend che ora dovrebbero seguire anche i 4 stelle, focalizzando la propria offerta su esperienze ed emozioni, piuttosto che sulla standardizzazione\".\r

\r

Lato domanda, il 2024 per il manager Accor sarà un anno positivo: \"Non come il 2023, che ha beneficiato di incrementi a doppia cifra percentuale grazie all'effetto rimbalzo, ma sicuramente in crescita. E lo sviluppo sarà più equilibrato, trainato sia dall'occupazione sia dalle tariffe che invece l'anno scorso hanno fatto la parte del leone, anche a seguito del picco inflattivo. Lo stiamo vedendo anche dai dati Iata: la disponibilità dei collegamenti aerei è in aumento e a gennaio il numero di passeggeri è già cresciuto del 16% rispetto allo stesso mese del 2023\".\r

\r

Per l'Italia le migliori opportunità arriveranno quindi soprattutto dal long haul: \"In particolare credo dalla Cina. Ma la Penisola è oggi tra le destinazioni top 3 di tutti e sette i principali generatori di domanda a lungo raggio - ha concluso Ongaro -: oltre al paese del Dragone, mi riferisco agli Usa, al Canada, al Brasile, al Giappone, alla Corea e all'Australia\".\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ongaro, Accor: in Europa è il momento dei brand \"collezione\"","post_date":"2024-03-20T12:52:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710939152000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463954","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Apre a Bressanone la nuova Lasserhaus: un art hotel 4 stelle superior realizzato dagli architetti Claudio Saverino e Tiziano Vudafieri, che hanno suddiviso gli spazi di una residenza aristocratica del quindicesimo secolo, trasformando i primi due piani in una struttura ricettiva e destinando gli ultimi due a residenza privata. I lavori sono stati commissionati dalla famiglia Faller, da oltre 80 anni proprietari dell’antico edificio.\r

\r

La nuova struttura si compone di dieci camere, di cui tre suite, sei matrimoniali e una singola, dall’atmosfera intima, in cui la collezione di pittura classica di proprietà dei Faller incontra opere di artisti contemporanei, rendendo così lo spazio un nuovo punto d’interesse per la collettività. Il pianterreno accoglie in particolare la lobby e la reception. Da qui si accede alle prime quattro camere e a un salottino con un angolo biblioteca a disposizione degli ospiti, oltre che alla cantina dotata di una piccola sala degustazione, interpretata da uno dei pionieri della digital art, l’austriaco Peter Kogler, utilizzando pattern psichedelici per creare insolite profondità spaziali da esplorare individualmente. Percorrendo la scala interna che conduce al mezzanino, dove gli architetti hanno ricavato una spa dotata di sauna e idromassaggio, si incontra subito l’opera di Alexander Wierer, focalizzata sull’incessante progressione del tempo e la transitorietà del presente. Al primo piano sono collocate invece la sala colazione e le altre cinque camere.\r

\r

Per il restauro architettonico e l’interior design di Lasserhaus, completamente vincolata dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, gli architetti hanno lavorato su un concept incentrato sul dialogo tra storia e contemporaneità. Il progetto ha inteso infatti riflettere le peculiarità della città vescovile di Bressanone, in grado di fondere la sua tradizione e atmosfera medievale con proposte culturali d’avanguardia.","post_title":"A Bressanone apre il 4 stelle Lasserhaus: un progetto a cura degli architetti Vudafieri e Saverino","post_date":"2024-03-20T11:57:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710935875000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463944","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Sanasaryan Han la struttura di debutto del soft brand di casa Marriott, The Luxury Collection. Situato nel cuore della città l'hotel dispone di 63 camere, di cui sei suite, con ampi bagni ispirati agli antichi hammam turchi, nonché di un ristorante e di un bar. L'albergo include anche una Book meeting room, in grado di ospitare sia riunioni di lavoro, sia eventi sociali per un massimo di 80 persone.\r

\r

Costruito originariamente nel 1895, l'edificio neoclassico in cui è ospitato l'hotel coniuga l'opulenta grandezza della Città vecchia con il patrimonio culturale di Istanbul. Progettato dall'architetto Ottomano Hovsep Aznavur e commissionato dal filantropo Migirdiç Sanasaryan, l'hotel è situato a pochi passi da luoghi d'interesse come lo Spice e il Grand Bazaar, la moschea Blu, Hagia Sophia e il quartiere di Karaköy.\r

\r

La struttura ha subito un restauro meticoloso, che celebra il suo passato con una collezione di manufatti e oggetti d'antiquariato. Uno spazio riservato, che ospita una biblioteca di libri e cimeli, trae ispirazione dalla storia della proprietà, che ha sostenuto le fondazioni per l'istruzione. Fiori rari, libri antichi, pergamene di ceramica fatte a mano e dipinti sono esposti in teche di vetro insieme a installazioni d'arte contemporanea. L'hotel ospita anche una collezione di fotografie monocromatiche di Harun Doğan.","post_title":"La Luxury Collection di casa Marriott debutta a Istanbul con il Sanasaryan Han","post_date":"2024-03-20T11:37:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710934656000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463921","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è anche l'hotel Cappella di Colfosco in Alta Badia tra le 12 ultime new entry del brand Relais & Châteaux: una struttura a conduzione familiare da 52 camere, di cui 11 suite, che offre un accesso privilegiato al comprensorio sciistico, mentre in estate si può respirare il profumo dei fiori, ammirare i verdeggianti prati o contemplare i panorami durante un’escursione a piedi o in bicicletta. L’hotel Cappella dispone anche di due piscine, di cui una esterna riscaldata, e di una spa, dotata di un’ampia zona relax all’aperto con vista sulle montagne. I più piccoli possono divertirsi nella sala giochi e partecipare a numerose attività durante tutto l’anno\r

\r

Le stanze, dall’atmosfera intima, sono arredate in stile rustico chic, in un trionfo di legno naturale. Percorrendo i corridoi dell’hotel, sembrerà quasi di trovarsi in un museo, tra gli innumerevoli dipinti e gli oggetti di artigianato originali raccolti dai proprietari in 45 anni di viaggi in 80 paesi. Una suggestione che continua nella galleria d’arte dell’albergo, dove sono esposte numerose tele e sculture. A tavola, lo chef del ristorante invita infine gli ospiti a gustare piatti mediterranei, preparati con prodotti locali e con le erbe appena raccolte dal giardino dell’hotel.\r

\r

Le altre new entry Relais & Châteaux si riferiscono invece il Curtain Bluff di Antigua, il Demi Restaurant di Minneapolis, il Little Palm Island Resort & Spa di Little Torch Key, in Florida, il Lizard Island Resort di Cairns, nel Queensland, in Australia, il Gmundner Lodge di Brack, in Namibia, il Silvan Safari Lodge della riserva Sabi Sand in Sudafrica, l'hotel Vermelho a Melides, in Portogallo, il Su Shien Valley di Sichuan, in Cina, il Chelsea Townhouse di Londra, l'hotel Balzac di Parigi e il ristorante La Marine di Noirmoutier, sempre in Francia\r

\r

","post_title":"L'hotel Cappella di Colfosco tra le 12 new entry Relais & Châteaux","post_date":"2024-03-20T11:14:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710933242000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463904","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'hub sarà Roma Ostiense, da dove partirà l'80% dei convogli, ma gli itinerari sono i più vari: dal coast to coast Venezia e Portofino, alla Bella Italia, Venezia e Siena, passando per la Transiberiana italiana, Matera e Palena (Chieti), per l'itinerario di Vino e tartufo nel Monferrato, per il Sud Italia di Maratea e Palermo, nonché per i tour alla Scoperta della costa tirrenica e delle Meraviglie della Sicilia e del Mediterraneo, tra Palermo e Roma. Debutterà ad aprile 2025 il treno la Dolce Vita Orient Express, frutto dell'iniziativa di Arsenale, in collaborazione con il brand di ospitalità del gruppo Accor e con il gruppo Fs. \r

\r

La flotta di sei treni, ciascuno composto da 12 carrozze, è attualmente in fase di costruzione nelle officine specializzate Cpl di Brindisi e Palermo. I primi due convogli, ispirati alla Dolce vita degli anni 60, saranno completati entro la fine di quest'anno, racconta il Sole 24 Ore, mentre nel 2025 e nel 2026 seguiranno gli altri quattro, per un investimento complessivo di circa 240 milioni di euro. Le prenotazioni saranno aperte in tutto il mondo a cominciare dal prossimo mese di aprile, ma già la fase di pre-vendita, partita lo scorso 2 dicembre, ha riscontrato un notevole successo, con oltre 400 cabine sold-out. La proposta si rivolge prevalentemente al mercato internazionale, tanto che in questi primi mesi di commercializzazione, il 47% delle prenotazioni è stato effettuato dagli americani, il 17% dagli australiani e la restante quota da europei e mediorientali. I prezzi partono da 3.500 euro a notte per persona sino a 4.700 euro. A regime l'idea è quella di offrire 600 viaggi l'anno in Italia, su tratte dedicate da una a tre notti, per una capienza massima di 62 passeggeri a treno.\r

\r

La novità è stata talmente apprezzata che Arsenale ha già siglato una serie di accordi all'estero per replicare l'iniziativa in Arabia Saudita, Emirati Arabi, Uzbekistan ed Egitto (quest'ultimo domenica scorsa). Arsenale è controllata dalla famiglia Barletta (71,91%), nonché partecipata dal fondo americano Oaktree (16,11%) e da Annabel Holding di Nicola Bulgari (11,98%). A febbraio 2022, in particolare, la compagnia ha siglato un accordo con la stessa Oaktree per un valore di 300 milioni di euro, finalizzato proprio allo sviluppo del progetto.","post_title":"I treni Dolce Vita Orient Express debutteranno ad aprile 2025","post_date":"2024-03-20T10:33:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710930817000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463827","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Organizzazione del turismo della Corea ha nominato Aviareps come suo rappresentante di marketing e pr in Italia e Svezia. Questa partnership strategica mira ad elevare il profilo della Corea del Sud come destinazione turistica di primo piano, attirando più visitatori dall'Italia e dalla Svezia e aumentando la loro spesa e la durata del soggiorno.\r

\r

Questa partnership giunge in un momento cruciale, in cui l'industria dei viaggi guarda alla ripresa e la Corea del Sud punta a posizionarsi come una scelta di punta per i viaggiatori globali. Aviareps sfrutterà la sua vasta esperienza e i suoi approcci innovativi per attuare un piano olistico progettato per stimolare la domanda dei consumatori, aumentare la copertura mediatica sulla destinazione, educare gli agenti di viaggio e aumentare il numero di tour operator che offrono la Corea del Sud come parte del loro portafoglio prodotti.\r

\r

I team di esperti di Aviareps nei mercati locali lavoreranno a stretto contatto con i partner del settore turistico e dei media, assicurando che la destinazione rimanga al centro dell'attenzione dei viaggiatori in cerca di esperienze uniche e arricchenti.\r

\r

","post_title":"Korea tourism organization sigla l'accordo con Aviareps","post_date":"2024-03-19T12:14:31+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1710850471000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463821","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una piattaforma web, a conferma immediata, con prodotti full inclusive a chilometraggio illimitato, che eliminano la responsabilità del cliente finale in caso di danno o furto, offrendo anche tariffe nette chiare e competitive, nonché garantendo la cancellazione al 100% senza penali. E' il nuovo strumento che Maggiore, brand di rent-a-car parte di Avis Budget Group, mette a disposizione di tour operator e travel designer,\r

\r

L’account manager e il support team di prenotazione rimangono naturalmente sempre a disposizione degli operatori, per consigliarli sulle modalità di pagamento più indicate (anche con prepagamento con carta di credito del tour operator) e fornire loro un’assistenza costante. Il cliente finale potrà poi arricchire il suo noleggio con servizi extra pagabili al momento del ritiro del veicolo con carta di credito o anche carta di debito (non prepagata).\r

\r

Il brand mette a disposizione una flotta di 16 gruppi auto, che vanno dalla city car ai pulmini fino a nove posti per gruppi di famiglie e amici, ma anche auto elettriche e ibride. Inoltre, tour operator, travel designer e gli altri specialisti di settore che decideranno di scegliere Maggiore come loro partner per il noleggio potranno contare sulla presenza capillare di oltre 200 uffici di noleggio distribuiti in tutto il territorio italiano tra aeroporti, stazioni ferroviarie e principali città.","post_title":"Maggiore lancia una nuova piattaforma web dedicata a to e travel designer","post_date":"2024-03-19T11:35:45+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1710848145000]}]}}