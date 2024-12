Olm Nature Escape, un anno di attività per l’eco-aparthotel sostenibile in Valle Aurina Compie un anno OLM Nature Escape, il primo eco-aparthotel sostenibile, autosufficiente a livello energetico, dell’Alto Adige, a Caminata di Tures (BZ), in Valle Aurina. La struttura, ispirata dal ciclo vitale della natura, è votata all’armonia non solo nelle forme (è circolare con diametro di 110 metri) ma anche nella quiete, nella libertà di movimento e di pensiero. Fuori appare come un’oasi futuristica, ma all’interno si respira il calore della montagna, nell’interpretazione moderna di una malga. La EcoSpa offre una piscina che dall’interno prosegue verso l’esterno, riscaldata per bagni con vista sulle vette; una sala yoga & palestra, una zona relax, il bagno turco e la sauna finlandese panoramica. Uno dei plus di OLM è che il benessere è davvero su misura: oltre che nella spa, ci si può dedicare a un wellness privato nella propria suite, dotata di sauna finlandese, grande vasca romantica, doccia effetto pioggia e regolazione manuale, con la possibilità di avere i massaggi a domicilio. Una soluzione ideale sia per chi cerca la massima privacy e libertà, sia per i genitori che possono dedicarsi al relax monitorando i figli piccoli, che non hanno accesso al centro benessere. 33 le ApartSuite, di cui 25 con sauna finlandese privata (90 gradi), minimal chic, vestite di legno di larice dotate anche di una kitchenette che permette di cucinare in autonomia, magari con i prodotti disponibili allo “shop” di OLM. La prima colazione, compresa nel soggiorno, unisce la tradizione locale con l’utilizzo di prodotti propri o da attività della zona. Ogni settimana, c’è un programma culinario, sempre diverso, che prevede OLM Dinner con menu a più portate, intervallati da APÉRO Dinner (aperitivi lunghi a buffet), e da serate speciali. Bioarchitettura, materiali naturali locali, energia autonoma grazie a pannelli fotovoltaici e alla geotermia, fanno di OLM un innovativo eco-aparthotel sostenibile. A gennaio 2024 ha ottenuto la prestigiosa certificazione GSTC (Global Sustainable Tourism Council – principale organizzazione a livello internazionale per la promozione del turismo sostenibile), e fa parte anche della collezione Ecoluxury, Retreats of the World. Condividi

