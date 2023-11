Nuovo 5 stelle a Sorrento: l’Ara Maris aprirà la prossima primavera Aprirà la prossima primavera il nuovo indirizzo a 5 stelle di Sorrento: affiliato alla collezione Lux del soft brand Preferred, l’hotel Ara Maris disporrà di un totale di 49 camere. Il design, curato dallo studio di architettura Spagnulo mira a catturare l’essenza della destinazione, con i suoi colori vivaci e i profumi intensi. Fiore all’occhiello del nuovo hotel sarà in particolare l’ampia zona relax con piscina e solarium, immersa nel verde e progettata per garantire uno spazio in cui disconnettersi dal mondo e concentrarsi sul proprio benessere. L’hotel offrirà anche uno Skybar situato sulla terrazza all’ultimo piano, che ospiterà un cocktail bar e una zona lounge esclusiva con vista panoramica sul golfo di Napoli e sul mare. Il Bistrot farà vivere poi un’esperienza a tavola limitata solo ai sapori e al gusto del territorio con quanto di naturale offre a chilometri zero: piatti preparati con ingredienti provenienti dai monti Lattari fino ad arrivare al mare che bagna la costa. Condividi

La scelta include 180 itinerari in partenza tra novembre 2023 e la primavera 2024 negli Emirati Arabi, ai Caraibi, nel Mediterraneo e in Nord Europa: dalle architetture avveniristiche di Dubai alle sabbie bianche e al relax totale delle isole dei Caraibi; dalla bellezza di Roma e Palermo alla vitalità di Barcellona e Marsiglia; dal mare cristallino della Grecia al fascino senza tempo di Istanbul.\r

\r

E per godersi queste destinazioni in maniera più ricca e autentica, visitando luoghi inaspettati con esperte guide locali, Costa ha pensato a un’ampia proposta di esperienze a terra. Inoltre, l’esplorazione delle destinazioni comincia già a bordo, con i piatti a firma di tre grandi chef, Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León, che interpretano i sapori delle località comprese negli itinerari. L'intrattenimento, con spettacoli dal vivo, musica e feste a tema, è anch’esso studiato in base agli itinerari, per offrire sempre un tocco locale.\r

\r

","post_title":"Al via il Black Friday griffato Costa. La promozione è valida fino al 30 novembre","post_date":"2023-11-09T13:10:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699535412000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455793","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_455795\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'Nh Paris Gare de l'Est[/caption]\r

\r

Sono l'Nh Paris Gare de l'Est da 207 camere, l'Nh Opéra Paris Faubourg da 103 stanze e l'Nh Paris Champs-Elysées da 90 camere, destinato a diventare successivamente un Nh Collection, le tre strutture di debutto del gruppo Minor a Parigi. Tutti alberghi a 4 stelle apriranno nella capitale francese nel primo trimestre del prossimo anno, con lo Champs-Elysées che sarà ribrandizzato Nh Collection nel 2025, dopo una serie di lavori di ristrutturazione.\r

\r

Le novità sono il frutto di un accordo di gestione stipulato tra la proprietà degli alberghi, la Swiss Life Asset Managers France, e lo stesso gruppo Minor. \"Abbiamo cercato a lungo le giuste opportunità in questo mercato chiave per noi - racconta il ceo di Minor Hotels, Dillip Rajakarier -. Crediamo che questa sia un'opportunità straordinaria per crescere con due dei nostri marchi nella seconda città più visitata al mondo e sede delle Olimpiadi 2024\". I tre hotel di Parigi si aggiungeranno all'attuale portfolio francese di Minor Hotels che a oggi conta sei strutture situate a Marsiglia, Lione, Tolosa e Nizza.","post_title":"Il gruppo Minor sbarca a Parigi con tre hotel griffati Nh e Nh Collection","post_date":"2023-11-09T12:54:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1699534471000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455762","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà la prossima primavera il nuovo indirizzo a 5 stelle di Sorrento: affiliato alla collezione Lux del soft brand Preferred, l'hotel Ara Maris disporrà di un totale di 49 camere. Il design, curato dallo studio di architettura Spagnulo mira a catturare l'essenza della destinazione, con i suoi colori vivaci e i profumi intensi.\r

\r

Fiore all’occhiello del nuovo hotel sarà in particolare l’ampia zona relax con piscina e solarium, immersa nel verde e progettata per garantire uno spazio in cui disconnettersi dal mondo e concentrarsi sul proprio benessere. L'hotel offrirà anche uno Skybar situato sulla terrazza all’ultimo piano, che ospiterà un cocktail bar e una zona lounge esclusiva con vista panoramica sul golfo di Napoli e sul mare. Il Bistrot farà vivere poi un'esperienza a tavola limitata solo ai sapori e al gusto del territorio con quanto di naturale offre a chilometri zero: piatti preparati con ingredienti provenienti dai monti Lattari fino ad arrivare al mare che bagna la costa.","post_title":"Nuovo 5 stelle a Sorrento: l'Ara Maris aprirà la prossima primavera","post_date":"2023-11-09T11:16:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1699528585000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455656","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_276920\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il patron di Columbus, Ivano Zilio,[/caption]\r

\r

Una app gratuita per iPhone, Android e Pc dedicata a chi viaggia con Columbus, che consente di accedere ai servizi di tele-assistenza a distanza disponibile dal giorno della prenotazione fino al rientro dalla vacanza. Doc 24 è il frutto della collaborazione del tour operator padovano con Ami Assistance e, in estrema sintesi, consente la possibilità di un consulto in videoconferenza, per una prima valutazione del servizio medico della centrale operativa con l’ausilio della sola connessione wifi, evitando così importanti costi telefonici per le chiamate internazionali o di finire il credito nel momento meno opportuno. La centrale operativa rimane però contattabile anche telefonicamente, per chi preferisse non utilizzare questo strumento.\r

\r

La app permette inoltre la misurazione dei parametri vitali, con un servizio di alert a seguito del quale la centrale operativa si metterà in contatto con l’assicurato. Disponibile pure un Medical passport, grazie al quale il cliente può contare su una cartella clinica online, dove tutte le misurazioni e i consulti verranno archiviati con la traduzione in otto lingue diverse, assieme a qualsiasi altra diagnosi si desideri condividere. Sarà la stessa centrale operativa ad aprire il sinistro, in caso si rendesse necessario in seguito a una videochiamata in teleassistenza o al ricevimento di un alert automatico riguardante qualche parametro vitale fuori dalla norma.\r

\r

L’assistenza al cliente inizia a essere operativa ancor prima della partenza. L'app si può infatti scaricare già al momento della prenotazione, con un massimale reso subito disponibile per infortunio e malattia improvvisa avvenuti successivamente alla prenotazione del viaggio, a copertura di spese mediche riguardanti la diagnosi e la cura di eventuali disturbi che, se curati per tempo, possono consentire l’effettuazione della vacanza. Le prestazioni continuano anche dopo la conclusione del viaggio, comprendendo un rimborso delle spese mediche sostenute dall’assicurato successivamente al rientro in Italia, a seguito di infortunio occorso in viaggio, purché sostenute entro 60 giorni. Inoltre è previsto, in caso di rientro anticipato dovuto a ricovero ospedaliero, un massimale da destinare all'acquisto di un ulteriore viaggio organizzato con Columbus tramite l’agenzia di viaggio che ha intermediato la prenotazione originaria.\r

\r

In caso di annullamento del viaggio a causa di infortunio o malattia dell’assicurato (comprese le malattie preesistenti), non verrà infine applicato alcuno scoperto, a eccezione di una piccola franchigia variabile fino al valore massimo di 200 euro totali a pratica. Per motivi diversi da malattia e infortunio dell’assicurato verrà applicato uno scoperto del 10%, comunque tra i più bassi del mercato.\r

\r

","post_title":"Columbus e Ami Assistance lanciano la app Doc 24 per la tele-assistenza medica","post_date":"2023-11-08T11:29:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699442960000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454854","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Leisure o business, le navi Costa sono il luogo ideale per qualsiasi tipo di viaggio. Per una vacanza di piacere, durante la quale abbandonarsi al relax e trascorrere giorni senza pensieri, o per un viaggio Mice, dove la crociera diventa l’ambiente ideale sia per lo svago, sia per promuovere il team building e favorire il networking tra i partecipanti, scopo principale dei viaggi incentive, contribuendo così alla coesione della squadra e alla creazione di legami.\r

\r

Le Aziende Clienti che sceglieranno Costa per i loro eventi, tra i molti plus a disposizione, avranno un unico interlocutore dedicato che si occuperà di tutto: il Guest Relation Manager. Questa figura è il punto di riferimento responsabile dell’organizzazione personalizzata di tutti i servizi di bordo: dall’accomodation alla ristorazione, fino all’intrattenimento. Sulle navi Costa sono disponibili, inoltre, numerose sale o ambienti polifunzionali con la strumentazione tecnica necessaria per qualsiasi tipologia di riunione, convention aziendale, premiazione o altre cerimonie ufficiali. Anche le escursioni durante le soste nei porti possono essere costruite su misura, per adattarle alle esigenze specifiche del gruppo. Tradizione, innovazione e italianità, ma anche vocazione internazionale si uniscono a soluzioni all’avanguardia sempre più attente al tema della sostenibilità. A questo si aggiunge l’inconfondibile tocco umano e lo spirito di squadra dell’equipe Costa, che rende gli eventi inimitabili e indimenticabili.\r

\r

Naturalmente, Costa offre anche l’opportunità di charterizzare l’intera nave. In questo caso, è possibile definire itinerari su misura con il Cliente e personalizzare tutti gli aspetti della crociera. Il marchio e i messaggi aziendali possono essere comunicati su tutta la nave mediante newsletter giornaliere, key card con logo aziendale, foto dei partecipanti, menù e molto altro ancora.\r

\r

Anche l’offerta di destinazioni firmata Costa permette di incontrare tutte le esigenze: molto richieste per chi organizza viaggi incentive sono le minicrociere, disponibili dalla prossima primavera. Un assaggio di Mediterraneo, sia ad Est che ad Ovest, con una durata che varia dai quattro ai sei giorni a bordo di Costa Fortuna, Costa Favolosa, Costa Diadema e Costa Toscana. Per vacanze o eventi con una disponibilità di tempo maggiore è possibile vivere il Mediterraneo d’inverno con crociere che vanno dagli 8 ai 15 giorni, a bordo di Costa Smeralda, Costa Deliziosa e Costa Firenze.\r

\r

Sempre per chi avesse a disposizione più giorni, da questo autunno è in programma un nuovo format per vivere le crociere lunghe: le Costa Voyages. Itinerari unici, dai 10 ai 15 giorni, in cui l’esperienza di viaggio a terra, ridisegnata per l’occasione, verso destinazioni insolite, incontra il meglio della gastronomia e dell’intrattenimento a bordo, ancora più innovativi e sorprendenti. Le destinazioni comprendono le isole più selvagge delle Canarie, i mille volti della Turchia, tra Oriente e Occidente, il mistero delle piramidi d’Egitto, la natura sorprendente delle Azzorre, la mistica terra di Israele, il Marocco, le diverse culture dal Nord Europa, passando per la Normandia sino alle calde mete della Spagna.\r

\r

Per chi invece sogna una destinazione dai mille volti, dove l’affascinante atmosfera delle moschee e il silenzio del deserto convivono con la modernità dei grattacieli più alti del mondo, può salire, già da questo autunno, a bordo di Costa Toscana alla scoperta degli Emirati Arabi. Gli imbarchi in programma sono da Dubai, Abu Dhabi e Doha, raggiungibili con un consistente piano di voli diretti da Milano Malpensa, Roma Fiumicino ed altri 10 aeroporti italiani. Con il nuovo pacchetto “Fly, Cruise & Doha”, inoltre, si avrà l’opportunità di vivere ancora più pienamente la capitale del Qatar, pernottando in pensione completa, la notte prima dell’imbarco, in un hotel cinque stelle a scelta tra l’InterContinental Doha Beach & Spa, il Grand Hyatt Doha e il Marriot Marquis City Center Doha e attraverso un tour di cinque ore allo sbarco, con cena al Souq Waqif.\r

\r

Infine, per una fuga dal freddo inverno verso le calde destinazioni tropicali, si può scegliere una crociera ai Caraibi tra Repubblica Dominicana, Giamaica, Turks e Caicos, Antille e Isole Vergini, in programma con Costa Pacifica e Costa Fortuna, con itinerari che prevedono la partenza con volo diretto da Milano Malpensa e Roma Fiumicino.\r

\r

“Con l'attuale crescente interesse della combinazione di viaggi per lavoro e svago e del Mice, le crociere rappresentano un segmento strategico del comparto Business Travel – afferma il Direttore Commerciale, Riccardo Fantoni –. Costa Crociere è ben consapevole di questa opportunità e si posiziona come un Partner ideale per soddisfare le esigenze e accogliere qualsiasi tipo di richiesta e sfida grazie alla grande esperienza nel settore”.","post_title":"Le navi Costa: luogo ideale per crociere leisure e business","post_date":"2023-11-08T09:12:35+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1699434755000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455603","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Abbiamo incontrato al Wtm di Londra Andrea Cocco, capo gabinetto dell’assessorato al turismo, artigianato e commercio della Sardegna. Gli abbiamo chiesto come è andato il 2023.\r

\r

«L’andamento della stagione 2023 è stato estremamente soddisfacente. I numeri degli arrivi in Sardegna sono superiori ai dati pre pandemia quindi a quelli del 20219. Per la prima volta assistiamo ad una crescita di arrivi turistici in periodi di non altissima stagione. In maniera singolare vi è stata una leggerissima flessione nel mese di agosto che noi valutiamo come segnale positivo. Infatti ad agosto la Sardegna non può accogliere un numero di turisti maggiore di quelli che storicamente arrivano nella nostra isola, perché è una terra che ha tanto da offrire anche negli altri mesi, in primavera autunno e inverno.\r

\r

«Quest’anno, per esempio, abbiamo assistito ad una meravigliosa stagione di ottobre con un allungamento dell’estate. Quindi per coloro che amano il mare anche i mesi di aprile maggio e ottobre sono mesi perfetti per una vacanza.\r

Prospettive\r

Quali sono le prospettive per il 2024 e quali eventi prevedete?\r

\r

«Nel 2024 continueremo con la promozione di tutti quegli eventi identitari che si disseminano lungo i 24 mila chilometri quadrati e i 377 comuni della nostra isola. Eventi enogastronomici, di natura religiosa, insomma percorsi unici per conoscere una Sardegna autentica da vivere non solo in alta stagione. Questi eventi consentono una conoscenza più approfondita della regione».\r

\r

Infine una domanda sull’overtourism.\r

\r

«Per quanto riguarda l’overtourism, la Sardegna ha scelto da tempo di rivolgersi ad un turista attento di alto profilo e esigente. Esiste un’offerta sterminata e unica a disposizione di tutti. Noi siamo una terra ospitale ma ci aspettiamo che il turista rispetti la natura della nostra Isola. Infine i trasporti: se riusciremo a risolvere pienamente il problema del trasporto aereo e dei collegamenti, la Sardegna potrà essere una meta di vacanza dal primo gennaio al 31 dicembre».","post_title":"Cocco (Sardegna): «Superati i dati pre pandemici. 2024 pieno di eventi»","post_date":"2023-11-07T14:48:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1699368522000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455579","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Evolution Travel lancia una serie di proposte per visitare Miami.\r

La “Magic City” della Florida che comprende tante Miami poco conosciute che vale la pena esplorare per immergersi nell’anima più autentica di questa realtà multiculturale, dove poter vivere viaggi indimenticabili. È questo l’obiettivo dei consulenti di viaggio online Sonia Russo e Mario Lipari, che hanno rivoluzionato il portale web dedicato all’eclettica città costiera, per farne la destinazione perfetta per ogni tipo di viaggiatore.\r

\r

Dopo aver scoperto Miami durante una vacanza nel 2011, Sonia e Mario hanno «percepito un’attrazione particolare per questa città e un grande potenziale in termini di viaggi», raccontano. «Di solito, i turisti si fermano pochi giorni a Miami Beach e poi ripartono per andare in altre località della Florida e degli Stati Uniti. In realtà c’è tanto di più a Miami. Ed è questo che i potenziali viaggiatori e tour operator ora trovano sul portale dedicato di Evolution Travel: proposte di viaggio e consigli personalizzati per conoscere una Miami che è cresciuta economicamente, ma anche a livello artistico e culturale. Una città per fare tante esperienze diverse».\r

\r

Non c’è dunque solo Ocean Drive, la zona più iconica con le spiagge di South Beach, il distretto dell’Art Decò e la vibrante vita notturna; ma anche il quartiere di Wynwood Walls: una galleria a cielo aperto con murales e graffiti, da visitare, volendo, con guida. E poi il parco nazionale delle Everglades, da esplorare con un’escursione in barca o in canoa, tra alligatori, uccelli esotici e natura selvaggia; e il Biscayne National Park, dove l’oceano incontra la terra e le immersioni subacquee fra barriere coralline e relitti di nave sono magiche. «Abbiamo arricchito il portale – aggiungono Sonia e Mario – con le proposte più alternative, adatte a tutti i tipi di clienti: famiglie, coppie, gruppi amici, over 60, sposi in viaggio di nozze, amanti dell’arte o della musica. Abbiamo fatto di Miami una destinazione adatta a tutti». Escursioni per chi non è mai stato nella città, tour di quartieri insoliti, l’esperienza di fare un barbecue texano a base di ribs seduti sui tipici tavoloni condivisi con altri commensali, oppure di visitare fattorie country side dove si producono fragole. Sono solo alcuni esempi delle tante attività possibili.\r

\r

https://miami.itsbetterintravel.com/it_IT/home.html\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Evolution Travel: proposte e pacchetti per scoprire l'anima nascosta di Miami","post_date":"2023-11-07T13:08:41+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699362521000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455547","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono tre le proposte di trekking programmate per la prossima primavera da viaggigiovani.it in collaborazione con Viaggia con Carlo: la Via Licia, le Azzorre e, infine, il Jordan Trail sono tutti soggetti alla promo prenota prima che riserva uno sconto del 6% sulla quota finale del tour per le prenotazioni fatte entro il 10 dicembre.\r

\r

Tour Via Licia Trekking - in collaborazione con Viaggia con Carlo: lungo i sentieri perduti, da Kayakoy alle spiagge di Dalaman: un viaggio in Turchia tra storia e natura lungo la via Licia, passando attraverso antiche cittadine che raccontano la storia e la diversità di questa terra. Dal 28 aprile al 5 maggio 2024. Durata otto giorni. Pernottamenti in hotel e pensioni, trattamento di pensione completa. Assistente Viaggia con Carlo dall’Italia; transfer laddove necessari, in pulmino privato. Quota 1.776 euro fino al 10 dicembre\r

\r

Azzorre trekking e Lisbona, in collaborazione con Viaggia con Carlo: un trekking dal sapore autentico attraverso le Azzorre alla scoperta di una terra intrisa da piscine naturali, vulcani borbottanti e vette a picco sull’oceano, senza tralasciare la vivace frenesia di Lisbona. Dal 20 aprile al 1° maggio 2024. Durata 11 giorni. Pernottamenti in hotel con trattamento di prima colazione; pasti liberi eccetto un pranzo incluso. Guida locale parlante italiano; transfer in aereo, traghetti e pulmino privato. Quota 2.303 euro fino al 10 dicembre\r

\r

Tour trekking Giordania, in collaborazione con Viaggia con Carlo: un lento cammino alla scoperta del tesoro di Petra, con un salto nel Wadi Rum e un tuffo nel Mar Morto. Dal 15 al 24 marzo e dal 25 aprile al 4 maggio 2024. Durata dieci giorni. Pernottamenti in hotel campo tendato e tende mobili; trattamento di pensione completa. Assistente Viaggia con Carlo dall’Italia; transfer in pulmino privato e 4x4. Quota 2.528 euro fino al 10/12","post_title":"I trekking di primavera di viaggigiovani.it tra Turchia, Azzorre e Giordania","post_date":"2023-11-07T10:45:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699353956000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455539","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Argentina, Baja California, Perù e Cile. Sono le destinazioni proposte da Tour2000AmericaLatina con una rosa di partenze fisse nel primo semestre del 2024. Tutti i tour includono nella quota voli, hotel, trasferimenti, guida locale in italiano e accompagnatore dall’Italia. “Abbiamo creato una programmazione ad hoc con partenze a date fisse e gruppi di massimo dieci persone con accompagnatore e guida locale per soddisfare un numero sempre maggiore di richieste dalle agenzie di viaggio - spiega Bruno Normanno, direttore commerciale di Tour2000AmericaLatina -. Gli agenti di viaggio possono verificare in tempo reale le disponibilità di posti di tutti i nostri tour a partenza fissa nell’area riservata agenzie del nostro sito www.tour2000.it, dove è attiva anche una live chat diretta con il booking”.\r

\r

Il primo tour di dieci giorni / otto notti Argentina, da Buenos Aires alla fine del mondo, parte il 21 gennaio con un itinerario alla scoperta degli incantevoli paesaggi: dalla capitale del paese alla città più australe del mondo, Ushuaia, passando per il Perito Moreno. Il 16 febbraio 2024 sono invece in agenda due partenze per il Messico e ancora per l’Argentina. Il primo tour, Baja California: i giganti del mare, di 15 giorni / 13 notti è perfetto per avvistare le balene che popolano il mar di Cortez, mentre durante il Gran tour dell’Argentina e Torres del Paine di 15 giorni /12 notti si potranno incontrare i pinguini, i leoni marini e le balene nella penisola Valdes e ammirare gli spettacolari panorami dei ghiacciai e dalle vette di granito famose in tutto il mondo nel parco nazionale Torres del Paine in Cile.\r

\r

Il tour Cile e isola di Pasqua parte il 25 aprile 2024 per 12 giorni /nove notti nel deserto del Nord del Cile, a Santiago e Valparaiso e sull’isola di Pasqua, ricca di fascino e di antiche leggende. Il 15 giugno 2024 si vola in Perù per la festa del Sole Inti Raymi per festeggiare con la popolazione locale, mentre il 20 aprile 2024 è la volta di Colori del Perù: l’itinerario perfetto per visitare Lima, sorvolare le linee di Nazca, scoprire le isole del Titicaca, il lago navigabile più alto al mondo, l’incantevole Cusco e la valle Sacra, con il coloratissimo mercato di Chinchero, nonché le saline di Maras e Machu Picchu, la città perduta degli Incas.","post_title":"Tour2000AmericaLatina presenta le partenze a date fisse per l’inizio del 2024","post_date":"2023-11-07T10:19:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699352346000]}]}}