Nuova formula e nuovi servizi all’Is Serenas Badesi del gruppo Bluserena Un nuovo concetto di ospitalità e un’esperienza di soggiorno migliorata all’Is Serenas Badesi Resort, in Sardegna. Sono alcune delle novità 2024 del gruppo Bluserena, che saranno presentate in occasione della prossima Bit, in programma a Milano dal 4 al 6 febbraio (pad 4; stand E88). L’Is Serenas Badesi Resort, struttura situata nell’omonima località sarda a ridosso della Gallura, introdurrà in particolare per la prossima estate la formula full all-inclusive. Il concetto non include solo i pasti principali, ma anche un’ampia selezione di bevande, cocktail, snack a disposizione. Saranno inoltre ampliati i servizi inclusi per i clienti che sceglieranno la tipologia di camere Prestige del resort di Badesi: oltre a piscina esclusiva con bar, dalla prossima estate gli ospiti potranno accedere ad aree riservate del ristorante, nonché della lobby per il check-in e il check-out, e a delle nuove e luminose junior suite. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460368 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un nuovo concetto di ospitalità e un’esperienza di soggiorno migliorata all'Is Serenas Badesi Resort, in Sardegna. Sono alcune delle novità 2024 del gruppo Bluserena, che saranno presentate in occasione della prossima Bit, in programma a Milano dal 4 al 6 febbraio (pad 4; stand E88). L'Is Serenas Badesi Resort, struttura situata nell’omonima località sarda a ridosso della Gallura, introdurrà in particolare per la prossima estate la formula full all-inclusive. Il concetto non include solo i pasti principali, ma anche un’ampia selezione di bevande, cocktail, snack a disposizione. Saranno inoltre ampliati i servizi inclusi per i clienti che sceglieranno la tipologia di camere Prestige del resort di Badesi: oltre a piscina esclusiva con bar, dalla prossima estate gli ospiti potranno accedere ad aree riservate del ristorante, nonché della lobby per il check-in e il check-out, e a delle nuove e luminose junior suite. [post_title] => Nuova formula e nuovi servizi all'Is Serenas Badesi del gruppo Bluserena [post_date] => 2024-01-30T12:30:16+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706617816000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460362 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bilancio record per il gruppo Palladium Hotels, che supera per la prima volta nella storia la soglia del miliardo di euro di fatturato, come da obiettivo dichiarato a inizio 2023. In occasione della Fitur di Madrid, la compagnia spagnola ha infatti rivelato di aver raggiunto quota 1,069 miliardi di giro d'affari complessivo: una cifra corrispondente a una crescita del 16% rispetto al 2022. Il risultato è stato ottenuto grazie a un incremento dei ricavi medi per camera disponibile pari al 14% (revpar). Tra i piani futuri del gruppo c'è ora anche la già annunciata apertura della prima struttura urban in Italia: un 5 stelle Only You a Venezia che dovrebbe essere inaugurato nel 2025. Lo stesso brand ha poi in calendario una new entry per quest'anno a Siviglia: un hotel da 226 camere e un'ampia offerta di ristoranti e spazi per eventi, tra cui area esterna con piscina. Sempre quest'anno inizieranno i lavori di conversione dell'attuale Palladium Hotel Palmyra, di proprietà del Grupo Empresas Matutes, situato nel comune di Sant Antoni a Ibiza, che, dopo un investimento di 13 milioni di euro, diventerà il primo Only You Hotels in formula leisure. Infine, dopo l'apertura del 45 Times Square Hotel a New York, la compagnia spagnola si sta concentrando su altre città degli Stati Uniti come Miami, Los Angeles e Chicago, e su altre destinazioni in Messico, Medio Oriente e Mediterraneo, dove il gruppo sta studiando ulteriori opportunità di espansione. [post_title] => Il gruppo Palladium supera la soglia del miliardo di euro di fatturato [post_date] => 2024-01-30T12:21:40+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706617300000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460238 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Completato un importante rinnovo, ha riaperto i battenti a Disneyland Paris il Disneyland Hotel. Nuovo smalto per le 487 stanze e suite – 346 Camere Superior, 82 Camere Deluxe, 41 Camere Castle Club, 16 Signature Suites, 1 Suite Principesca e 1 Suite Reale -, caratterizzata da un'atmosfera elegante, comfort moderni e servizi di lusso. I clienti che soggiornano nel The Castle Club – un esclusivo hotel dentro l’hotel – potranno vivere una gamma di vantaggi e servizi vip, incluso un ascensore privato e un’area check-in dedicata, oltre che un’esclusiva colazione con le Principesse Disney nella Castle Club Lounge. Le suite offrono un livello di immersione nelle storie regali Disney senza precedenti. Il Disneyland Hotel dispone di due ristoranti: La Table de Lumière che offre un servizio a tavolo dove si potranno incontrare le coppie reali Disney e il Royal Banquet dove sarà possibile pranzare e cenare a buffet in compagnia dei Personaggi Disney. Con l’apertura del Disneyland Hotel arriva anche la nuova Formula per i Pasti Premium riservata appunto agli ospiti di questo Hotel Disney: i clienti avranno infatti accesso a una moltitudine di opzioni culinarie disponibili nel resort, compresi i due ristoranti del Disneyland Hotel. Oltre alla piscina e alle vasche idromassaggio coperte, gli ospiti possono usufruire dei trattamenti di bellezza della prima Spa by Clarins. All’interno della struttura non mancherà inoltre una boutique dove poter acquistare prodotto esclusivi e collezioni dedicate al Disneyland Hotel. Le agenzie Ambassador a febbraio durante un famtrip dedicato visiteranno e sperimenteranno per la prima volta il Disneyland Hotel ed i suoi servizi. [post_title] => Disneyland Paris: ha riaperto i battenti, dopo un mega rinnovo, il Disneyland Hotel [post_date] => 2024-01-29T10:04:33+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706522673000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458736 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aerolíneas Argentinas si lascia alle spalle un 2023 di traffico record, con oltre 13,8 milioni di passeggeri trasportati. Si tratta infatti di cifre che superano quelle del 2019, anno di riferimento dopo la crisi causata dalla pandemia, quando erano stati trasportati 12,99 milioni di passeggeri. Sul mercato domestico il totale dei viaggiatori ha quasi raggiunto quota 11 milioni, mentre la rete di voli regionali del continente sudamericano ha contribuito con 1,8 milioni di passeggeri. Per quanto riguarda questi ultimi, spicca su tutti il network dei collegamenti con il Brasile. Completano il numero i voli da e per gli Stati Uniti (Miami e New York), i Caraibi (Cancún e Punta Cana) e l'Europa (Madrid e Roma). Complessivamente, Aerolineas ha registrato un load factor medio dell'84%. «Stiamo lavorando duramente per raggiungere questo risultato - ha dichiarato Fabian Lombardo, che dallo scorso 26 dicembre ha assunto la carica di presidente del vettore: dal punto di vista commerciale, posizionando l'offerta dove vediamo che ci sono opportunità commerciali, e dal punto di vista operativo, con l'obiettivo di essere efficienti e fornire un servizio di qualità». Lombardo, dal 2019 a capo della direzione commerciale, pianificazione e gestione delle rotte di Aerolineas, ricoprirà anche la carica di direttore generale della compagnia aerea. Il manager raccoglie il testimone da Pablo Ceriani. Fabián Lombardo vanta una lunga carriera nel settore aereo: ha iniziato la sua carriera professionale presso Varig, dove ha ricoperto diversi incarichi esecutivi con la responsabilità della gestione dei prezzi, del revenue management e delle rotte per il Sud America, l'Italia e il Medio Oriente, la Germania e l'Europa dell'Est e il Cile, tra gli altri. In tutti questi casi, ha svolto le sue funzioni in base ai Paesi citati. Nel 2009, dopo aver ricoperto il ruolo di direttore delle vendite all'estero presso Gol Linhas Aereas, è entrato a far parte di Aerolineas come responsabile delle vendite internazionali e dal 2013 ricopre il ruolo di responsabile dell'area commerciale. È stato inoltre rappresentante per l'Argentina, il Paraguay e l'Uruguay di Tap Air Portugal e Azul Linhas Aereas, diventando in quest'ultima il direttore generale per il Sud America. [post_title] => Aerolineas Argentinas: 2023 di traffico record. Fabian Lombardo è il nuovo presidente [post_date] => 2024-01-03T09:15:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704273304000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458721 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Al via le vendite per la stagione 2024 del parco acquatico Caribe. “Quest’anno apriremo il 1° giugno - racconta il ceo e fondatore della struttura, Luciano Pareschi -. La decisione di anticipare le vendite dei pacchetti nasce per rispondere alle esigenze del mercato turistico, in particolare quello straniero, che programma con sempre maggiore anticipo le vacanze. Crediamo moltissimo nella sinergia con gli operatori del territorio e collaboriamo con le migliori strutture ricettive: hotel, camping, villaggi e residence. Nel 2023 le vendite dei pacchetti sono cresciute del 35% rispetto al 2022, per un totale di oltre 5.400 room-nights: numeri che dimostrano il nostro ruolo sempre più rilevante in qualità di driver per portare i clienti a Jesolo e contribuire alla conoscenza della destinazione sui mercati internazionali”. La notizia arriva a pochi giorni dalla chiusura dei bilanci relativi all’ultima stagione. Nonostante le sfide meteorologiche, i morsi dell’inflazione e la fine dell’effetto rimbalzo post-Covid, il 2023 si è rivelato un ottimo anno per Caribe Bay: il numero degli ospiti ha infatti superato quota 300 mila, battendo tutti i record precedenti, con una conseguente significativa crescita anche in termini di fatturato. “Siamo soddisfatti – prosegue Pareschi – perché abbiamo migliorato le performance di maggio, giugno e settembre, mantenendo inalterate le presenze a luglio e agosto. Promuoviamo il parco come una vera e propria destinazione, puntando sulle vendite online e sui pacchetti: questo ci consente, da un lato, di spingere anche la bassa stagione, dall’altro di rivolgerci a un pubblico più ampio, con particolare riferimento al Centro-Sud Italia e al mercato internazionale. L’estero nel 2023 ha rappresentato il 58% dei pacchetti parco + hotel e il 43% della biglietteria”. Sul fronte degli arrivi da oltre confine, i mercati di riferimento principali si confermano quindi Austria, Germania e Slovenia per la formula parco+hotel, Germania, Austria e Ungheria per il solo parco. A riprova dell’appeal internazionale di Caribe Bay, anche nel 2023 il complesso di Jesolo è stato nominato tra i sette migliori parchi acquatici dell’area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) ai World Park Excellence Awards, in concomitanza con la principale manifestazione fieristica organizzata da Iaapa, associazione che rappresenta oltre 6 mila parchi in più di 100 Paesi; contemporaneamente, Caribe Bay è entrato nella rosa dei dieci vincitori della European Star Award, nella sezione parchi acquatici. Tra gli indicatori in crescita, anche quello, fondamentale, legato alla sostenibilità: “Dopo il buon avvio dell’anno scorso – conclude Pareschi –, il nostro progetto di compensazione delle emissioni di anidride carbonica quest’anno ha coinvolto 60.050 ospiti che, attraverso l’acquisto online dei biglietti, hanno scelto di contribuire all’iniziativa, per un totale di oltre 388 mila chilogrammi di Co2 compensati. L’efficientamento dei consumi sarà centrale anche nello sviluppo futuro di Caribe Bay, con particolare riferimento alla nuova area benessere Agua Azul, che aprirà nel 2025”. [post_title] => Il parco acquatico Caribe Bay apre le vendite per la stagione 2024 che inizierà il 1° giugno [post_date] => 2024-01-02T13:35:30+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704202530000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458686 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono già aperte le vendite per l'estate 2024 di Bluserena. La compagnia abruzzese, che vanta 12 resort in Sardegna, Puglia, Calabria, Sicilia e nello stesso Abruzzo, si prepara alla prossima alta stagione con una serie di novità. A cominciare dall'Is Serenas Badesi Resort: situata nell’omonima località sarda a ridosso della Gallura, la struttura introdurrà infatti la formula full all-inclusive, che non include solamente i pasti principali come colazione, pranzo e cena, ma anche bevande, cocktail, snack illimitati a disposizione degli ospiti in qualsiasi momento della giornata. Saranno inoltre ampliati i servizi dedicati a chi sceglierà la tipologia di camere Prestige: oltre alla piscina esclusiva con bar, dalla prossima estate gli ospiti potranno beneficiare anche di un’area riservata al ristorante con pranzo e cena serviti al tavolo, nonché di una lobby per il check-in e il check-out esclusiva. Sono poi disponibili nuove e luminose Junior suite. Pure il Calaserena Resort, nel Sud della Sardegna, inizierà la stagione 2024 con alcune novità. Oltre alle parti comuni che sono state oggetto di un importante restyling lo scorso anno, dalla prossima estate gli ospiti troveranno camere rinnovate, tra cui le nuovissime suite e un'inedita area fitness e spa. Infine, prenotando entro il 31 gennaio la propria vacanza estiva con Bluserena Hotels & Resorts è possibile ricevere uno sconto del 15% sul prossimo soggiorno estivo. [post_title] => Aperte le vendite per l'estate 2024 di Bluserena. Novità in arrivo nei sardi Is Serenas e Calaserena [post_date] => 2024-01-02T10:25:06+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704191106000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458610 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Creare un framework che integri i criteri di governance, gli aspetti operativi della società alberghiera e gli impatti ambientali dei resort. Bluserena ha avviato una collaborazione per lo sviluppo della strategia esg corporate in collaborazione con la società di consulenza immobiliare Savills. "La sostenibilità è uno dei pillar più importanti per noi ed è al centro delle nostre operazioni - spiega il ceo di Bluserena Hotels & Resorts, Marcello Cicalò -. Siamo perciò entusiasti della nostra partnership con Savills, che rafforzerà ulteriormente la nostra azione in questo campo. Insieme, ci impegniamo a implementare iniziative ecologiche e socialmente responsabili per ridurre l'impatto ambientale e creare un ambiente lavorativo sostenibile". Il team building & project consultancy, coadiuvato da Savills Earth per i profili economici e ambientali, sta ora esaminando le diverse aree tematiche per ottenere una lista di azioni secondo un ordine di priorità di impatto, che permetterà di erigere la esg Strategy e il conseguente action plan. L’impegno di Bluserena su tali temi è peraltro già stato avviato a inizio 2023, con una serie di azioni concrete. Tra queste, la riduzione dell’utilizzo della plastica monouso nei resort del 50% nel corso dell'anno, con un risparmio di 43 quintali di plastica; l’utilizzo anche di energia prodotta da pannelli fotovoltaici, che forniscono già oggi il 30% del fabbisogno degli indirizzi della compagnia, con l’obiettivo di dotare tutte le strutture di energia prodotta dal fotovoltaico entro il 2027. Inoltre, Bluserena ha messo in atto una politica di diminuzione degli sprechi alimentari sensibilizzando i propri ospiti a un consumo consapevole. [post_title] => Bluserena: al via una collaborazione con Savills sui temi esg [post_date] => 2023-12-22T10:28:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703240880000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458531 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' il Marocco la meta del nuovo fam trip realizzato da King Holidays. Prosegue infatti di slancio l’impegno del to sulla formazione dopo gli educational organizzati in Egitto prima e alle Azzorre. Il fam trip dell'operatore capitolino, nato in collaborazione con Royal Air Maroc e l’ente nazionale per il Turismo del Marocco, si è svolto a fine novembre e ha visto la partecipazione di quindici agenti di viaggio provenienti da tutta Italia. Il programma prevedeva il classico tour delle Città Imperiali, uno dei cavalli di battaglia tra le proposte del to, arricchito da estensioni a Tangeri e alla città blu Chefchaouen: gli agenti hanno potuto testare in prima persona le esperienze che King Holidays proporrà nella zona nord del Paese, che sarà oggetto di un importante potenziamento nel prossimo catalogo monografico dedicato. Dopo essere atterrato a Casablanca, il gruppo si è spostato quindi prima nella capitale Rabat e successivamente a Fez, la più antica fra tutte le città imperiali del Marocco. Dopo una sosta nella sorprendente Ifrane, località sciistica a 1.650 metri di altitudine con le case dai tetti spioventi, ultima tappa a Marrakech, la Perla del Sud, alla scoperta di Djemaa El Fna, vivace piazza animata da giocolieri, incantatori di serpenti, cantastorie, suonatori, danzatori e acrobati. “Continuiamo a investire sul Marocco – dichiara Roberto Minardi, direttore commerciale King Holidays –, perché è una di quelle destinazioni che ci sta dando maggiori soddisfazioni in termini di numeri e prenotazioni. Per questa ragione per il futuro abbiamo già messo a punto progetti che seguiranno due logiche precise: da una parte una programmazione ricercata, creata per i viaggiatori più esigenti alla ricerca di esperienze più autentiche, sia su base privata sia in formula fly&drive, e dall’altra un incremento di partenze speciali per tutto il 2024, con un’attenzione particolare ai ponti e alle festività”. [post_title] => King Holidays: focus sul Marocco con un fam trip ad hoc che ha coinvolto 15 adv [post_date] => 2023-12-21T11:51:57+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703159517000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458452 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue l'impegno di Msc Crociere nello sport, che diventa title sponsor dei Gran Premi di Formula 1 del Giappone e dell'Emilia Romagna, in programma rispettivamente a Suzuka tra il 5 e il 7 aprile ea Imola tra il 17 e il 10 maggio del prossimo anno. Msc è global partner della Formula 1 dal 2022, anno in cui la compagnia di crociere ha avviato una collaborazione pluriennale fino alla fine del Campionato mondiale del 2026. La partnership prevede anche la presenza del logo Msc a bordo pista. [post_title] => Msc Crociere title sponsor dei Gran Premi del Giappone e dell'Emilia Romagna 2024 [post_date] => 2023-12-20T11:29:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703071771000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "nuova formula e nuovi servizi allis serenas badesi del gruppo bluserena" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":52,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":359,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460368","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un nuovo concetto di ospitalità e un’esperienza di soggiorno migliorata all'Is Serenas Badesi Resort, in Sardegna. Sono alcune delle novità 2024 del gruppo Bluserena, che saranno presentate in occasione della prossima Bit, in programma a Milano dal 4 al 6 febbraio (pad 4; stand E88).\r

\r

L'Is Serenas Badesi Resort, struttura situata nell’omonima località sarda a ridosso della Gallura, introdurrà in particolare per la prossima estate la formula full all-inclusive. Il concetto non include solo i pasti principali, ma anche un’ampia selezione di bevande, cocktail, snack a disposizione. Saranno inoltre ampliati i servizi inclusi per i clienti che sceglieranno la tipologia di camere Prestige del resort di Badesi: oltre a piscina esclusiva con bar, dalla prossima estate gli ospiti potranno accedere ad aree riservate del ristorante, nonché della lobby per il check-in e il check-out, e a delle nuove e luminose junior suite.","post_title":"Nuova formula e nuovi servizi all'Is Serenas Badesi del gruppo Bluserena","post_date":"2024-01-30T12:30:16+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706617816000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460362","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio record per il gruppo Palladium Hotels, che supera per la prima volta nella storia la soglia del miliardo di euro di fatturato, come da obiettivo dichiarato a inizio 2023. In occasione della Fitur di Madrid, la compagnia spagnola ha infatti rivelato di aver raggiunto quota 1,069 miliardi di giro d'affari complessivo: una cifra corrispondente a una crescita del 16% rispetto al 2022. Il risultato è stato ottenuto grazie a un incremento dei ricavi medi per camera disponibile pari al 14% (revpar). \r

\r

Tra i piani futuri del gruppo c'è ora anche la già annunciata apertura della prima struttura urban in Italia: un 5 stelle Only You a Venezia che dovrebbe essere inaugurato nel 2025. Lo stesso brand ha poi in calendario una new entry per quest'anno a Siviglia: un hotel da 226 camere e un'ampia offerta di ristoranti e spazi per eventi, tra cui area esterna con piscina. Sempre quest'anno inizieranno i lavori di conversione dell'attuale Palladium Hotel Palmyra, di proprietà del Grupo Empresas Matutes, situato nel comune di Sant Antoni a Ibiza, che, dopo un investimento di 13 milioni di euro, diventerà il primo Only You Hotels in formula leisure.\r

\r

Infine, dopo l'apertura del 45 Times Square Hotel a New York, la compagnia spagnola si sta concentrando su altre città degli Stati Uniti come Miami, Los Angeles e Chicago, e su altre destinazioni in Messico, Medio Oriente e Mediterraneo, dove il gruppo sta studiando ulteriori opportunità di espansione.","post_title":"Il gruppo Palladium supera la soglia del miliardo di euro di fatturato","post_date":"2024-01-30T12:21:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706617300000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460238","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Completato un importante rinnovo, ha riaperto i battenti a Disneyland Paris il Disneyland Hotel. Nuovo smalto per le 487 stanze e suite – 346 Camere Superior, 82 Camere Deluxe, 41 Camere Castle Club, 16 Signature Suites, 1 Suite Principesca e 1 Suite Reale -, caratterizzata da un'atmosfera elegante, comfort moderni e servizi di lusso. I clienti che soggiornano nel The Castle Club – un esclusivo hotel dentro l’hotel – potranno vivere una gamma di vantaggi e servizi vip, incluso un ascensore privato e un’area check-in dedicata, oltre che un’esclusiva colazione con le Principesse Disney nella Castle Club Lounge. Le suite offrono un livello di immersione nelle storie regali Disney senza precedenti.\r

\r

Il Disneyland Hotel dispone di due ristoranti: La Table de Lumière che offre un servizio a tavolo dove si potranno incontrare le coppie reali Disney e il Royal Banquet dove sarà possibile pranzare e cenare a buffet in compagnia dei Personaggi Disney. Con l’apertura del Disneyland Hotel arriva anche la nuova Formula per i Pasti Premium riservata appunto agli ospiti di questo Hotel Disney: i clienti avranno infatti accesso a una moltitudine di opzioni culinarie disponibili nel resort, compresi i due ristoranti del Disneyland Hotel. Oltre alla piscina e alle vasche idromassaggio coperte, gli ospiti possono usufruire dei trattamenti di bellezza della prima Spa by Clarins. All’interno della struttura non mancherà inoltre una boutique dove poter acquistare prodotto esclusivi e collezioni dedicate al Disneyland Hotel.\r

\r

Le agenzie Ambassador a febbraio durante un famtrip dedicato visiteranno e sperimenteranno per la prima volta il Disneyland Hotel ed i suoi servizi.","post_title":"Disneyland Paris: ha riaperto i battenti, dopo un mega rinnovo, il Disneyland Hotel","post_date":"2024-01-29T10:04:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706522673000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458736","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aerolíneas Argentinas si lascia alle spalle un 2023 di traffico record, con oltre 13,8 milioni di passeggeri trasportati. Si tratta infatti di cifre che superano quelle del 2019, anno di riferimento dopo la crisi causata dalla pandemia, quando erano stati trasportati 12,99 milioni di passeggeri.\r

\r

Sul mercato domestico il totale dei viaggiatori ha quasi raggiunto quota 11 milioni, mentre la rete di voli regionali del continente sudamericano ha contribuito con 1,8 milioni di passeggeri. Per quanto riguarda questi ultimi, spicca su tutti il network dei collegamenti con il Brasile. Completano il numero i voli da e per gli Stati Uniti (Miami e New York), i Caraibi (Cancún e Punta Cana) e l'Europa (Madrid e Roma). Complessivamente, Aerolineas ha registrato un load factor medio dell'84%.\r

\r

«Stiamo lavorando duramente per raggiungere questo risultato - ha dichiarato Fabian Lombardo, che dallo scorso 26 dicembre ha assunto la carica di presidente del vettore: dal punto di vista commerciale, posizionando l'offerta dove vediamo che ci sono opportunità commerciali, e dal punto di vista operativo, con l'obiettivo di essere efficienti e fornire un servizio di qualità».\r

\r

Lombardo, dal 2019 a capo della direzione commerciale, pianificazione e gestione delle rotte di Aerolineas, ricoprirà anche la carica di direttore generale della compagnia aerea. Il manager raccoglie il testimone da Pablo Ceriani.\r

\r

Fabián Lombardo vanta una lunga carriera nel settore aereo: ha iniziato la sua carriera professionale presso Varig, dove ha ricoperto diversi incarichi esecutivi con la responsabilità della gestione dei prezzi, del revenue management e delle rotte per il Sud America, l'Italia e il Medio Oriente, la Germania e l'Europa dell'Est e il Cile, tra gli altri. In tutti questi casi, ha svolto le sue funzioni in base ai Paesi citati.\r

\r

Nel 2009, dopo aver ricoperto il ruolo di direttore delle vendite all'estero presso Gol Linhas Aereas, è entrato a far parte di Aerolineas come responsabile delle vendite internazionali e dal 2013 ricopre il ruolo di responsabile dell'area commerciale. È stato inoltre rappresentante per l'Argentina, il Paraguay e l'Uruguay di Tap Air Portugal e Azul Linhas Aereas, diventando in quest'ultima il direttore generale per il Sud America.\r

\r

","post_title":"Aerolineas Argentinas: 2023 di traffico record. Fabian Lombardo è il nuovo presidente","post_date":"2024-01-03T09:15:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704273304000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458721","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al via le vendite per la stagione 2024 del parco acquatico Caribe. “Quest’anno apriremo il 1° giugno - racconta il ceo e fondatore della struttura, Luciano Pareschi -. La decisione di anticipare le vendite dei pacchetti nasce per rispondere alle esigenze del mercato turistico, in particolare quello straniero, che programma con sempre maggiore anticipo le vacanze. Crediamo moltissimo nella sinergia con gli operatori del territorio e collaboriamo con le migliori strutture ricettive: hotel, camping, villaggi e residence. Nel 2023 le vendite dei pacchetti sono cresciute del 35% rispetto al 2022, per un totale di oltre 5.400 room-nights: numeri che dimostrano il nostro ruolo sempre più rilevante in qualità di driver per portare i clienti a Jesolo e contribuire alla conoscenza della destinazione sui mercati internazionali”.\r

\r

La notizia arriva a pochi giorni dalla chiusura dei bilanci relativi all’ultima stagione. Nonostante le sfide meteorologiche, i morsi dell’inflazione e la fine dell’effetto rimbalzo post-Covid, il 2023 si è rivelato un ottimo anno per Caribe Bay: il numero degli ospiti ha infatti superato quota 300 mila, battendo tutti i record precedenti, con una conseguente significativa crescita anche in termini di fatturato. “Siamo soddisfatti – prosegue Pareschi – perché abbiamo migliorato le performance di maggio, giugno e settembre, mantenendo inalterate le presenze a luglio e agosto. Promuoviamo il parco come una vera e propria destinazione, puntando sulle vendite online e sui pacchetti: questo ci consente, da un lato, di spingere anche la bassa stagione, dall’altro di rivolgerci a un pubblico più ampio, con particolare riferimento al Centro-Sud Italia e al mercato internazionale. L’estero nel 2023 ha rappresentato il 58% dei pacchetti parco + hotel e il 43% della biglietteria”.\r

\r

Sul fronte degli arrivi da oltre confine, i mercati di riferimento principali si confermano quindi Austria, Germania e Slovenia per la formula parco+hotel, Germania, Austria e Ungheria per il solo parco. A riprova dell’appeal internazionale di Caribe Bay, anche nel 2023 il complesso di Jesolo è stato nominato tra i sette migliori parchi acquatici dell’area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) ai World Park Excellence Awards, in concomitanza con la principale manifestazione fieristica organizzata da Iaapa, associazione che rappresenta oltre 6 mila parchi in più di 100 Paesi; contemporaneamente, Caribe Bay è entrato nella rosa dei dieci vincitori della European Star Award, nella sezione parchi acquatici.\r

\r

Tra gli indicatori in crescita, anche quello, fondamentale, legato alla sostenibilità: “Dopo il buon avvio dell’anno scorso – conclude Pareschi –, il nostro progetto di compensazione delle emissioni di anidride carbonica quest’anno ha coinvolto 60.050 ospiti che, attraverso l’acquisto online dei biglietti, hanno scelto di contribuire all’iniziativa, per un totale di oltre 388 mila chilogrammi di Co2 compensati. L’efficientamento dei consumi sarà centrale anche nello sviluppo futuro di Caribe Bay, con particolare riferimento alla nuova area benessere Agua Azul, che aprirà nel 2025”.","post_title":"Il parco acquatico Caribe Bay apre le vendite per la stagione 2024 che inizierà il 1° giugno","post_date":"2024-01-02T13:35:30+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1704202530000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458686","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono già aperte le vendite per l'estate 2024 di Bluserena. La compagnia abruzzese, che vanta 12 resort in Sardegna, Puglia, Calabria, Sicilia e nello stesso Abruzzo, si prepara alla prossima alta stagione con una serie di novità. A cominciare dall'Is Serenas Badesi Resort: situata nell’omonima località sarda a ridosso della Gallura, la struttura introdurrà infatti la formula full all-inclusive, che non include solamente i pasti principali come colazione, pranzo e cena, ma anche bevande, cocktail, snack illimitati a disposizione degli ospiti in qualsiasi momento della giornata. Saranno inoltre ampliati i servizi dedicati a chi sceglierà la tipologia di camere Prestige: oltre alla piscina esclusiva con bar, dalla prossima estate gli ospiti potranno beneficiare anche di un’area riservata al ristorante con pranzo e cena serviti al tavolo, nonché di una lobby per il check-in e il check-out esclusiva. Sono poi disponibili nuove e luminose Junior suite.\r

\r

Pure il Calaserena Resort, nel Sud della Sardegna, inizierà la stagione 2024 con alcune novità. Oltre alle parti comuni che sono state oggetto di un importante restyling lo scorso anno, dalla prossima estate gli ospiti troveranno camere rinnovate, tra cui le nuovissime suite e un'inedita area fitness e spa. Infine, prenotando entro il 31 gennaio la propria vacanza estiva con Bluserena Hotels & Resorts è possibile ricevere uno sconto del 15% sul prossimo soggiorno estivo.","post_title":"Aperte le vendite per l'estate 2024 di Bluserena. Novità in arrivo nei sardi Is Serenas e Calaserena","post_date":"2024-01-02T10:25:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1704191106000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458610","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Creare un framework che integri i criteri di governance, gli aspetti operativi della società alberghiera e gli impatti ambientali dei resort. Bluserena ha avviato una collaborazione per lo sviluppo della strategia esg corporate in collaborazione con la società di consulenza immobiliare Savills. \"La sostenibilità è uno dei pillar più importanti per noi ed è al centro delle nostre operazioni - spiega il ceo di Bluserena Hotels & Resorts, Marcello Cicalò -. Siamo perciò entusiasti della nostra partnership con Savills, che rafforzerà ulteriormente la nostra azione in questo campo. Insieme, ci impegniamo a implementare iniziative ecologiche e socialmente responsabili per ridurre l'impatto ambientale e creare un ambiente lavorativo sostenibile\".\r

\r

Il team building & project consultancy, coadiuvato da Savills Earth per i profili economici e ambientali, sta ora esaminando le diverse aree tematiche per ottenere una lista di azioni secondo un ordine di priorità di impatto, che permetterà di erigere la esg Strategy e il conseguente action plan. L’impegno di Bluserena su tali temi è peraltro già stato avviato a inizio 2023, con una serie di azioni concrete. Tra queste, la riduzione dell’utilizzo della plastica monouso nei resort del 50% nel corso dell'anno, con un risparmio di 43 quintali di plastica; l’utilizzo anche di energia prodotta da pannelli fotovoltaici, che forniscono già oggi il 30% del fabbisogno degli indirizzi della compagnia, con l’obiettivo di dotare tutte le strutture di energia prodotta dal fotovoltaico entro il 2027. Inoltre, Bluserena ha messo in atto una politica di diminuzione degli sprechi alimentari sensibilizzando i propri ospiti a un consumo consapevole.","post_title":"Bluserena: al via una collaborazione con Savills sui temi esg","post_date":"2023-12-22T10:28:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1703240880000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458531","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' il Marocco la meta del nuovo fam trip realizzato da King Holidays. Prosegue infatti di slancio l’impegno del to sulla formazione dopo gli educational organizzati in Egitto prima e alle Azzorre. Il fam trip dell'operatore capitolino, nato in collaborazione con Royal Air Maroc e l’ente nazionale per il Turismo del Marocco, si è svolto a fine novembre e ha visto la partecipazione di quindici agenti di viaggio provenienti da tutta Italia.\r

\r

Il programma prevedeva il classico tour delle Città Imperiali, uno dei cavalli di battaglia tra le proposte del to, arricchito da estensioni a Tangeri e alla città blu Chefchaouen: gli agenti hanno potuto testare in prima persona le esperienze che King Holidays proporrà nella zona nord del Paese, che sarà oggetto di un importante potenziamento nel prossimo catalogo monografico dedicato. Dopo essere atterrato a Casablanca, il gruppo si è spostato quindi prima nella capitale Rabat e successivamente a Fez, la più antica fra tutte le città imperiali del Marocco. Dopo una sosta nella sorprendente Ifrane, località sciistica a 1.650 metri di altitudine con le case dai tetti spioventi, ultima tappa a Marrakech, la Perla del Sud, alla scoperta di Djemaa El Fna, vivace piazza animata da giocolieri, incantatori di serpenti, cantastorie, suonatori, danzatori e acrobati.\r

\r

“Continuiamo a investire sul Marocco – dichiara Roberto Minardi, direttore commerciale King Holidays –, perché è una di quelle destinazioni che ci sta dando maggiori soddisfazioni in termini di numeri e prenotazioni. Per questa ragione per il futuro abbiamo già messo a punto progetti che seguiranno due logiche precise: da una parte una programmazione ricercata, creata per i viaggiatori più esigenti alla ricerca di esperienze più autentiche, sia su base privata sia in formula fly&drive, e dall’altra un incremento di partenze speciali per tutto il 2024, con un’attenzione particolare ai ponti e alle festività”.","post_title":"King Holidays: focus sul Marocco con un fam trip ad hoc che ha coinvolto 15 adv","post_date":"2023-12-21T11:51:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1703159517000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458452","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue l'impegno di Msc Crociere nello sport, che diventa title sponsor dei Gran Premi di Formula 1 del Giappone e dell'Emilia Romagna, in programma rispettivamente a Suzuka tra il 5 e il 7 aprile ea Imola tra il 17 e il 10 maggio del prossimo anno.\r

\r

Msc è global partner della Formula 1 dal 2022, anno in cui la compagnia di crociere ha avviato una collaborazione pluriennale fino alla fine del Campionato mondiale del 2026. La partnership prevede anche la presenza del logo Msc a bordo pista.","post_title":"Msc Crociere title sponsor dei Gran Premi del Giappone e dell'Emilia Romagna 2024","post_date":"2023-12-20T11:29:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1703071771000]}]}}